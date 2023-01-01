大般若波羅蜜多經卷第三百七十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分遍學道品第六十四之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分遍學道品第六十四之六

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無明有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有行乃至老死愁歎苦憂惱有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行乃至老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無明有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有行乃至老死愁歎苦憂惱有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行乃至老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有阿喻訶涅喻訶有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有不淨觀有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有阿喻訶涅喻訶有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有不淨觀有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有初靜慮有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有第二、第三、第四靜慮有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有初靜慮有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有第二、第三、第四靜慮有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有慈無量有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有悲、喜、捨無量有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有慈無量有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有悲、喜、捨無量有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有空無邊處定有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有識無邊處、無所有處、非想非非想處定有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有空無邊處定有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有識無邊處、無所有處、非想非非想處定有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、有方便隨念、無方便隨念、寂靜隨念、持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、有方便隨念、無方便隨念、寂靜隨念、持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有佛隨念有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有法隨念乃至持入出息隨念有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念乃至持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有佛隨念有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有法隨念乃至持入出息隨念有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念乃至持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無常想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無常苦想乃至滅想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想乃至滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無常想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無常苦想乃至滅想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想乃至滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有我想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有有情想乃至使見者想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想乃至使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有我想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有有情想乃至使見者想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想乃至使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想、我非我想、淨非淨想、遠離非遠離想、寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想、我非我想、淨非淨想、遠離非遠離想、寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有常非常想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有樂非樂想乃至寂靜非寂靜想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想乃至寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有常非常想有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有樂非樂想乃至寂靜非寂靜想有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想乃至寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有四念住有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有四正斷乃至八聖道支有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷乃至八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有四念住有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有四正斷乃至八聖道支有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷乃至八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有空解脫門有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無相、無願解脫門有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有空解脫門有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無相、無願解脫門有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有八解脫有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有八勝處、九次第定、十遍處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有八解脫有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有八勝處、九次第定、十遍處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有有尋有伺三摩地有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有有尋有伺三摩地有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有苦聖諦有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有集、滅、道聖諦有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有苦聖諦有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有集、滅、道聖諦有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有苦智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有集智乃至如實智有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智乃至如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有苦智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有集智乃至如實智有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智乃至如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有布施波羅蜜多有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有淨戒乃至般若波羅蜜多有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒乃至般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有布施波羅蜜多有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有淨戒乃至般若波羅蜜多有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒乃至般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有內空有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有外空乃至無性自性空有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空乃至無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有內空有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有外空乃至無性自性空有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空乃至無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有極喜地有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有離垢地乃至法雲地有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地乃至法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有極喜地有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有離垢地乃至法雲地有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地乃至法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有五眼有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有六神通有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有五眼有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有六神通有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有佛十力有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有佛十力有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有大慈有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有大悲、大喜、大捨有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有大慈有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有大悲、大喜、大捨有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無忘失法有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有恒住捨性有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有無忘失法有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有恒住捨性有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切三摩地門有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一切陀羅尼門有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切三摩地門有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一切陀羅尼門有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有道相智、一切相智有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有道相智、一切相智有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有預流果有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有預流果有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切菩薩摩訶薩行有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有諸佛無上正等菩提有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切菩薩摩訶薩行有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有諸佛無上正等菩提有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切智智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一切煩惱習氣相續，及念有永斷一切煩惱習氣相續有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有一切智智有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有一切煩惱習氣相續，及念有永斷一切煩惱習氣相續有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有有為界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無為界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有有為界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有無為界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「復次，善現！住有想者定不能修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？善現！住有想者若修布施乃至般若，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修布施乃至般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住有想者定不能修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？善現！住有想者若修布施乃至般若，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修布施乃至般若波羅蜜多？

「善現！住有想者定不能修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？善現！住有想者若修四念住乃至八聖道支，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修四念住乃至八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？善現！住有想者若修四念住乃至八聖道支，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修四念住乃至八聖道支？

「善現！住有想者定不能住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？善現！住有想者若住內空乃至無性自性空，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住內空乃至無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？善現！住有想者若住內空乃至無性自性空，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住內空乃至無性自性空？

「善現！住有想者定不能住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？善現！住有想者若住真如乃至不思議界，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住真如乃至不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？善現！住有想者若住真如乃至不思議界，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住真如乃至不思議界？

「善現！住有想者定不能住苦聖諦、集、滅、道聖諦。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住苦聖諦、集、滅、道聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能住苦聖諦、集、滅、道聖諦。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能住苦聖諦、集、滅、道聖諦？

「善現！住有想者定不能修空解脫門、無相、無願解脫門。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修空解脫門、無相、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修空解脫門、無相、無願解脫門。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修空解脫門、無相、無願解脫門？

「善現！住有想者定不能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定？

「善現！住有想者定不能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？

「善現！住有想者定不能修一切三摩地門、一切陀羅尼門。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修一切三摩地門、一切陀羅尼門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修一切三摩地門、一切陀羅尼門。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修一切三摩地門、一切陀羅尼門？

「善現！住有想者定不能修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修極喜地乃至法雲地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修極喜地乃至法雲地？

「善現！住有想者定不能修五眼、六神通。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修五眼、六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修五眼、六神通。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修五眼、六神通？

「善現！住有想者定不能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？

「善現！住有想者定不能修大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修大慈、大悲、大喜、大捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修大慈、大悲、大喜、大捨？

「善現！住有想者定不能修無忘失法、恒住捨性。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修無忘失法、恒住捨性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修無忘失法、恒住捨性。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修無忘失法、恒住捨性？

「善現！住有想者定不能修一切智、道相智、一切相智。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住有想者定不能修一切智、道相智、一切相智。何以故？善現！住有想者必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故不解脫生死，無道、無涅槃，云何如實能修一切智、道相智、一切相智？」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等是有？何等是非有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等是有？何等是非有？」

佛言：「善現！二是有，不二是非有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！二是有，不二是非有。」

「世尊！云何為二？云何為不二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何為二？云何為不二？」

「善現！色想為二，色想空為不二；受、想、行、識想為二，受、想、行、識想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色想為二，色想空為不二；受、想、行、識想為二，受、想、行、識想空為不二。

「善現！眼處想為二，眼處想空為不二；耳、鼻、舌、身、意處想為二，耳、鼻、舌、身、意處想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處想為二，眼處想空為不二；耳、鼻、舌、身、意處想為二，耳、鼻、舌、身、意處想空為不二。

「善現！色處想為二，色處想空為不二；聲、香、味、觸、法處想為二，聲、香、味、觸、法處想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處想為二，色處想空為不二；聲、香、味、觸、法處想為二，聲、香、味、觸、法處想空為不二。

「善現！眼界想為二，眼界想空為不二；耳、鼻、舌、身、意界想為二，耳、鼻、舌、身、意界想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界想為二，眼界想空為不二；耳、鼻、舌、身、意界想為二，耳、鼻、舌、身、意界想空為不二。

「善現！色界想為二，色界想空為不二；聲、香、味、觸、法界想為二，聲、香、味、觸、法界想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界想為二，色界想空為不二；聲、香、味、觸、法界想為二，聲、香、味、觸、法界想空為不二。

「善現！眼識界想為二，眼識界想空為不二；耳、鼻、舌、身、意識界想為二，耳、鼻、舌、身、意識界想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界想為二，眼識界想空為不二；耳、鼻、舌、身、意識界想為二，耳、鼻、舌、身、意識界想空為不二。

「善現！眼觸想為二，眼觸想空為不二；耳、鼻、舌、身、意觸想為二，耳、鼻、舌、身、意觸想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸想為二，眼觸想空為不二；耳、鼻、舌、身、意觸想為二，耳、鼻、舌、身、意觸想空為不二。

「善現！眼觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空為不二；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想為二，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空為不二；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想為二，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想空為不二。

「善現！地界想為二，地界想空為不二；水、火、風、空、識界想為二，水、火、風、空、識界想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界想為二，地界想空為不二；水、火、風、空、識界想為二，水、火、風、空、識界想空為不二。

「善現！因緣想為二，因緣想空為不二；等無間緣、所緣緣、增上緣想為二，等無間緣、所緣緣、增上緣想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！因緣想為二，因緣想空為不二；等無間緣、所緣緣、增上緣想為二，等無間緣、所緣緣、增上緣想空為不二。

「善現！無明想為二，無明想空為不二；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想為二，行乃至老死愁歎苦憂惱想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明想為二，無明想空為不二；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想為二，行乃至老死愁歎苦憂惱想空為不二。

「善現！布施波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空為不二；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想為二，淨戒乃至般若波羅蜜多想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空為不二；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想為二，淨戒乃至般若波羅蜜多想空為不二。

「善現！內空想為二，內空想空為不二；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想為二，外空乃至無性自性空想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空想為二，內空想空為不二；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想為二，外空乃至無性自性空想空為不二。

「善現！四念住想為二，四念住想空為不二；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想為二，四正斷乃至八聖道支想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住想為二，四念住想空為不二；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想為二，四正斷乃至八聖道支想空為不二。

「善現！苦聖諦想為二，苦聖諦想空為不二；集、滅、道聖諦想為二，集、滅、道聖諦想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦想為二，苦聖諦想空為不二；集、滅、道聖諦想為二，集、滅、道聖諦想空為不二。

「善現！四靜慮想為二，四靜慮想空為不二；四無量、四無色定想為二，四無量、四無色定想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮想為二，四靜慮想空為不二；四無量、四無色定想為二，四無量、四無色定想空為不二。

「善現！八解脫想為二，八解脫想空為不二；八勝處、九次第定、十遍處想為二，八勝處、九次第定、十遍處想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫想為二，八解脫想空為不二；八勝處、九次第定、十遍處想為二，八勝處、九次第定、十遍處想空為不二。

「善現！一切三摩地門想為二，一切三摩地門想空為不二；一切陀羅尼門想為二，一切陀羅尼門想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切三摩地門想為二，一切三摩地門想空為不二；一切陀羅尼門想為二，一切陀羅尼門想空為不二。

「善現！空解脫門想為二，空解脫門想空為不二；無相、無願解脫門想為二，無相、無願解脫門想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門想為二，空解脫門想空為不二；無相、無願解脫門想為二，無相、無願解脫門想空為不二。

「善現！極喜地想為二，極喜地想空為不二；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想為二，離垢地乃至法雲地想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！極喜地想為二，極喜地想空為不二；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想為二，離垢地乃至法雲地想空為不二。

「善現！五眼想為二，五眼想空為不二；六神通想為二，六神通想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼想為二，五眼想空為不二；六神通想為二，六神通想空為不二。

「善現！佛十力想為二，佛十力想空為不二；四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想為二，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力想為二，佛十力想空為不二；四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想為二，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想空為不二。

「善現！大慈想為二，大慈想空為不二；大悲、大喜、大捨想為二，大悲、大喜、大捨想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！大慈想為二，大慈想空為不二；大悲、大喜、大捨想為二，大悲、大喜、大捨想空為不二。

「善現！無忘失法想為二，無忘失法想空為不二；恒住捨性想為二，恒住捨性想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法想為二，無忘失法想空為不二；恒住捨性想為二，恒住捨性想空為不二。

「善現！一切智想為二，一切智想空為不二；道相智、一切相智想為二，道相智、一切相智想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智想為二，一切智想空為不二；道相智、一切相智想為二，道相智、一切相智想空為不二。

「善現！預流想為二，預流想空為不二；一來、不還、阿羅漢、獨覺想為二，一來、不還、阿羅漢、獨覺想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流想為二，預流想空為不二；一來、不還、阿羅漢、獨覺想為二，一來、不還、阿羅漢、獨覺想空為不二。

「善現！預流果想為二，預流果想空為不二；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想為二，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果想為二，預流果想空為不二；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想為二，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想空為不二。

「善現！菩薩摩訶薩想為二，菩薩摩訶薩想空為不二；如來、應、正等覺想為二，如來、應、正等覺想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩想為二，菩薩摩訶薩想空為不二；如來、應、正等覺想為二，如來、應、正等覺想空為不二。

「善現！菩薩摩訶薩行想為二，菩薩摩訶薩行想空為不二；無上正等菩提想為二，無上正等菩提想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行想為二，菩薩摩訶薩行想空為不二；無上正等菩提想為二，無上正等菩提想空為不二。

「善現！有為界想為二，有為界想空為不二；無為界想為二，無為界想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！有為界想為二，有為界想空為不二；無為界想為二，無為界想空為不二。

「善現！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。

「善現！諸想空者皆為無二，諸無二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者則能解脫生老病死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸想空者皆為無二，諸無二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者則能解脫生老病死愁歎苦憂惱。