大般若波羅蜜多經卷第三百七十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分遍學道品第六十四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分遍學道品第六十四之五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切種菩提分法及諸菩提，如是一切皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，謂無相法，能於餘法有取有捨。世尊！譬如虛空於一切法無取無捨，自相空故，諸法亦爾自相皆空，非於餘法有取有捨，云何可說菩提分法能取菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切種菩提分法及諸菩提，如是一切皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，謂無相法，能於餘法有取有捨。世尊！譬如虛空於一切法無取無捨，自相空故，諸法亦爾自相皆空，非於餘法有取有捨，云何可說菩提分法能取菩提？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。以一切法自相皆空無取無捨，然諸有情於一切法自相空義不能解了，哀愍彼故方便宣說菩提分法能取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。以一切法自相皆空無取無捨，然諸有情於一切法自相空義不能解了，哀愍彼故方便宣說菩提分法能取菩提。

「復次，善現！若色，若受、想、行、識；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處；若色處，若聲、香、味、觸、法處；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界；若色界，若聲、香、味、觸、法界；若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界；若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸；若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若地界，若水、火、風、空、識界；若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若初靜慮，若第二、第三、第四靜慮；若慈無量，若悲、喜、捨無量；若空無邊處，若識無邊處、無所有處、非想非非想處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若一切三摩地門，若一切陀羅尼門；若極喜地，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；若五眼，若六神通；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；若大慈，若大悲、大喜、大捨；若無忘失法，若恒住捨性；若一切智，若道相智、一切相智；若預流果，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；若一切菩薩摩訶薩行，若永斷一切習氣相續、諸佛無上正等菩提；若有為界，若無為界，如是等一切法，於此聖法、毘奈耶中，皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，佛為饒益諸有情類，令得正解入法實相，以世俗說非以勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若色，若受、想、行、識；若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處；若色處，若聲、香、味、觸、法處；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界；若色界，若聲、香、味、觸、法界；若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界；若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸；若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若地界，若水、火、風、空、識界；若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若初靜慮，若第二、第三、第四靜慮；若慈無量，若悲、喜、捨無量；若空無邊處，若識無邊處、無所有處、非想非非想處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若一切三摩地門，若一切陀羅尼門；若極喜地，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；若五眼，若六神通；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；若大慈，若大悲、大喜、大捨；若無忘失法，若恒住捨性；若一切智，若道相智、一切相智；若預流果，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；若一切菩薩摩訶薩行，若永斷一切習氣相續、諸佛無上正等菩提；若有為界，若無為界，如是等一切法，於此聖法、毘奈耶中，皆非相應非不相應，無合、無散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，佛為饒益諸有情類，令得正解入法實相，以世俗說非以勝義。

「善現！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見，學智見已如實通達：如是諸法應可攝受，如是諸法不應攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見，學智見已如實通達：如是諸法應可攝受，如是諸法不應攝受。」

「世尊！菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應攝受？於何等法學智見已如實通達應可攝受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應攝受？於何等法學智見已如實通達應可攝受？」

「善現！菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺地法，學智見已如實通達不應攝受；於一切智智相應諸法，學智見已如實通達一切種相應可攝受。善現！菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺地法，學智見已如實通達不應攝受；於一切智智相應諸法，學智見已如實通達一切種相應可攝受。善現！菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說聖法毘奈耶者，何等名聖法毘奈耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說聖法毘奈耶者，何等名聖法毘奈耶？」

佛言：「善現！若諸聲聞、若諸獨覺、若諸菩薩摩訶薩、若諸如來、應、正等覺，如是一切皆與貪欲、瞋恚、愚癡非相應非不相應，不合不散；皆與薩迦耶見、戒禁取、疑非相應非不相應，不合不散；皆與欲貪、瞋恚非相應非不相應，不合不散；皆與色愛、無色愛、掉舉、慢、無明非相應非不相應，不合不散；皆與初靜慮非相應非不相應，不合不散；皆與第二、第三、第四靜慮非相應非不相應，不合不散；皆與慈無量非相應非不相應，不合不散；皆與悲、喜、捨無量非相應非不相應，不合不散；皆與空無邊處定非相應非不相應，不合不散；皆與識無邊處、無所有處、非想非非想處定非相應非不相應，不合不散；皆與四念住非相應非不相應，不合不散；皆與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非相應非不相應，不合不散；皆與苦聖諦非相應非不相應，不合不散；皆與集、滅、道聖諦非相應非不相應，不合不散；皆與空解脫門非相應非不相應，不合不散；皆與無相、無願解脫門非相應非不相應，不合不散；皆與八解脫非相應非不相應，不合不散；皆與八勝處、九次第定、十遍處非相應非不相應，不合不散；皆與五眼非相應非不相應，不合不散；皆與六神通非相應非不相應，不合不散；皆與布施波羅蜜多非相應非不相應，不合不散；皆與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非相應非不相應，不合不散；皆與內空非相應非不相應，不合不散；皆與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非相應非不相應，不合不散；皆與真如非相應非不相應，不合不散；皆與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非相應非不相應，不合不散；皆與極喜地非相應非不相應，不合不散；皆與離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非相應非不相應，不合不散；皆與一切三摩地門非相應非不相應，不合不散；皆與一切陀羅尼門非相應非不相應，不合不散；皆與佛十力非相應非不相應，不合不散；皆與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法非相應非不相應，不合不散；皆與大慈非相應非不相應，不合不散；皆與大悲、大喜、大捨非相應非不相應，不合不散；皆與無忘失法非相應非不相應，不合不散；皆與恒住捨性非相應非不相應，不合不散；皆與一切智非相應非不相應，不合不散；皆與道相智、一切相智非相應非不相應，不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若諸聲聞、若諸獨覺、若諸菩薩摩訶薩、若諸如來、應、正等覺，如是一切皆與貪欲、瞋恚、愚癡非相應非不相應，不合不散；皆與薩迦耶見、戒禁取、疑非相應非不相應，不合不散；皆與欲貪、瞋恚非相應非不相應，不合不散；皆與色愛、無色愛、掉舉、慢、無明非相應非不相應，不合不散；皆與初靜慮非相應非不相應，不合不散；皆與第二、第三、第四靜慮非相應非不相應，不合不散；皆與慈無量非相應非不相應，不合不散；皆與悲、喜、捨無量非相應非不相應，不合不散；皆與空無邊處定非相應非不相應，不合不散；皆與識無邊處、無所有處、非想非非想處定非相應非不相應，不合不散；皆與四念住非相應非不相應，不合不散；皆與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非相應非不相應，不合不散；皆與苦聖諦非相應非不相應，不合不散；皆與集、滅、道聖諦非相應非不相應，不合不散；皆與空解脫門非相應非不相應，不合不散；皆與無相、無願解脫門非相應非不相應，不合不散；皆與八解脫非相應非不相應，不合不散；皆與八勝處、九次第定、十遍處非相應非不相應，不合不散；皆與五眼非相應非不相應，不合不散；皆與六神通非相應非不相應，不合不散；皆與布施波羅蜜多非相應非不相應，不合不散；皆與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非相應非不相應，不合不散；皆與內空非相應非不相應，不合不散；皆與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非相應非不相應，不合不散；皆與真如非相應非不相應，不合不散；皆與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非相應非不相應，不合不散；皆與極喜地非相應非不相應，不合不散；皆與離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非相應非不相應，不合不散；皆與一切三摩地門非相應非不相應，不合不散；皆與一切陀羅尼門非相應非不相應，不合不散；皆與佛十力非相應非不相應，不合不散；皆與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法非相應非不相應，不合不散；皆與大慈非相應非不相應，不合不散；皆與大悲、大喜、大捨非相應非不相應，不合不散；皆與無忘失法非相應非不相應，不合不散；皆與恒住捨性非相應非不相應，不合不散；皆與一切智非相應非不相應，不合不散；皆與道相智、一切相智非相應非不相應，不

合不散；皆與有為界非相應非不相應，不合不散；皆與無為界非相應非不相應，不合不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合不散；皆與有為界非相應非不相應，不合不散；皆與無為界非相應非不相應，不合不散。

「善現！彼名為聖，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。何以故？善現！此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現！無色與無色非相應非不相應，不合不散；無見與無見、無對與無對、一相與一相、無相與無相亦非相應非不相應，不合不散。善現！諸菩薩摩訶薩於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多，常應修學，學已不得一切法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彼名為聖，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。何以故？善現！此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現！無色與無色非相應非不相應，不合不散；無見與無見、無對與無對、一相與一相、無相與無相亦非相應非不相應，不合不散。善現！諸菩薩摩訶薩於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多，常應修學，學已不得一切法相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩豈不應於色相學，亦應於受、想、行、識相學耶？豈不應於眼處相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處相學耶？豈不應於色處相學，亦應於聲、香、味、觸、法處相學耶？豈不應於眼界相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界相學耶？豈不應於色界相學，亦應於聲、香、味、觸、法界相學耶？豈不應於眼識界相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界相學耶？豈不應於眼觸相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸相學耶？豈不應於眼觸為緣所生諸受相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相學耶？豈不應於地界相學，亦應於水、火、風、空、識界相學耶？豈不應於無明相學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相學耶？豈不應於布施波羅蜜多相學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相學耶？豈不應於內空相學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相學耶？豈不應於真如相學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相學耶？豈不應於初靜慮相學，亦應於第二、第三、第四靜慮相學耶？豈不應於慈無量相學，亦應於悲、喜、捨無量相學耶？豈不應於空無邊處相學，亦應於識無邊處、無所有處、非想非非想處相學耶？豈不應於四念住相學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相學耶？豈不應於空解脫門相學，亦應於無相、無願解脫門相學耶？豈不應於苦聖諦相學，亦應於集、滅、道聖諦相學耶？豈不應於八解脫相學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處相學耶？豈不應於五眼相學，亦應於六神通相學耶？豈不應於一切三摩地門相學，亦應於一切陀羅尼門相學耶？豈不應於極喜地相學，亦應於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相學耶？豈不應於佛十力相學，亦應於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法相學耶？豈不應於大慈相學，亦應於大悲、大喜、大捨相學耶？豈不應於無忘失法相學，亦應於恒住捨性相學耶？豈不應於一切智相學，亦應於道相智、一切相智相學耶？豈不應於預流果相學，亦應於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相學耶？豈不應於一切菩薩摩訶薩行相學，亦應於諸佛無上正等菩提相學耶？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道相學，亦應於順逆緣起觀相學耶？豈不應於一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩豈不應於色相學，亦應於受、想、行、識相學耶？豈不應於眼處相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處相學耶？豈不應於色處相學，亦應於聲、香、味、觸、法處相學耶？豈不應於眼界相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界相學耶？豈不應於色界相學，亦應於聲、香、味、觸、法界相學耶？豈不應於眼識界相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界相學耶？豈不應於眼觸相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸相學耶？豈不應於眼觸為緣所生諸受相學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相學耶？豈不應於地界相學，亦應於水、火、風、空、識界相學耶？豈不應於無明相學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相學耶？豈不應於布施波羅蜜多相學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相學耶？豈不應於內空相學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相學耶？豈不應於真如相學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相學耶？豈不應於初靜慮相學，亦應於第二、第三、第四靜慮相學耶？豈不應於慈無量相學，亦應於悲、喜、捨無量相學耶？豈不應於空無邊處相學，亦應於識無邊處、無所有處、非想非非想處相學耶？豈不應於四念住相學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相學耶？豈不應於空解脫門相學，亦應於無相、無願解脫門相學耶？豈不應於苦聖諦相學，亦應於集、滅、道聖諦相學耶？豈不應於八解脫相學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處相學耶？豈不應於五眼相學，亦應於六神通相學耶？豈不應於一切三摩地門相學，亦應於一切陀羅尼門相學耶？豈不應於極喜地相學，亦應於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相學耶？豈不應於佛十力相學，亦應於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法相學耶？豈不應於大慈相學，亦應於大悲、大喜、大捨相學耶？豈不應於無忘失法相學，亦應於恒住捨性相學耶？豈不應於一切智相學，亦應於道相智、一切相智相學耶？豈不應於預流果相學，亦應於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相學耶？豈不應於一切菩薩摩訶薩行相學，亦應於諸佛無上正等菩提相學耶？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道相學，亦應於順逆緣起觀相學耶？豈不應於一切

聖者相學，亦應於一切聖法相學耶？豈不應於有為界相學，亦應於無為界相學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者相學，亦應於一切聖法相學耶？豈不應於有為界相學，亦應於無為界相學耶？

「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。諸菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪？若不能轉正法輪，云何能以聲聞乘法、或獨覺乘法、或無上乘法安立有情，令脫無邊生死眾苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。諸菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪？若不能轉正法輪，云何能以聲聞乘法、或獨覺乘法、或無上乘法安立有情，令脫無邊生死眾苦？」

佛言：「善現！若一切法實有相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法實非有相，無色、無見、無對、一相，所謂無相，是故菩薩摩訶薩不於有相法學，亦復不於無相法學。何以故？善現！如來出世、若不出世，法界常住，諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若一切法實有相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法實非有相，無色、無見、無對、一相，所謂無相，是故菩薩摩訶薩不於有相法學，亦復不於無相法學。何以故？善現！如來出世、若不出世，法界常住，諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆非有相，亦非無相，應非一相，亦非異相，若爾，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？若不能修般若波羅蜜多，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能起菩薩無生法忍？若不能起菩薩無生法忍，云何能發菩薩神通？若不能發菩薩神通，云何能成熟有情、嚴淨佛土？若不能成熟有情、嚴淨佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪？若不能轉正法輪，則應不能安立有情令得預流、一來、不還、阿羅漢果，亦應不能安立有情令得獨覺菩提，亦應不能安立有情令得無上正等菩提，亦應不能安立有情令住施性福業事，或住戒性福業事，或住修性福業事，當得人天富樂自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆非有相，亦非無相，應非一相，亦非異相，若爾，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？若不能修般若波羅蜜多，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能起菩薩無生法忍？若不能起菩薩無生法忍，云何能發菩薩神通？若不能發菩薩神通，云何能成熟有情、嚴淨佛土？若不能成熟有情、嚴淨佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪？若不能轉正法輪，則應不能安立有情令得預流、一來、不還、阿羅漢果，亦應不能安立有情令得獨覺菩提，亦應不能安立有情令得無上正等菩提，亦應不能安立有情令住施性福業事，或住戒性福業事，或住修性福業事，當得人天富樂自在。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切法非有相、非無相、非一相、非異相，若菩薩摩訶薩知一切法若有相、若無相、若一相、若異相，咸同一相，所謂無相，修此無相是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切法非有相、非無相、非一相、非異相，若菩薩摩訶薩知一切法若有相、若無相、若一相、若異相，咸同一相，所謂無相，修此無相是修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切法，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切法，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切法，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣一切法，是修般若波羅蜜多？」

「善現！若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多，修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多，修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣不淨觀亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣第二、第三、第四靜慮亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣悲、喜、捨無量亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、有方便隨念、無方便隨念、寂靜隨念、持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、有方便隨念、無方便隨念、寂靜隨念、持入出息隨念亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想、我非我想、淨非淨想、遠離非遠離想、寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣樂非樂想、我非我想、淨非淨想、遠離非遠離想、寂靜非寂靜想亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無相、無願解脫門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣八勝處、九次第定、十遍處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集、滅、道聖諦亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如實智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣大悲、大喜、大捨亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣恒住捨性亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一切陀羅尼門亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修，是修般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣無為界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有受、想、行、識有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有受、想、行、識有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣受、想、行、識亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼處有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼處有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色處有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有聲、香、味、觸、法處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色處有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有聲、香、味、觸、法處有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法處亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有聲、香、味、觸、法界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有聲、香、味、觸、法界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣聲、香、味、觸、法界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼識界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意識界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼識界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意識界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼觸有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意觸有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼觸有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意觸有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼觸為緣所生諸受有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有眼觸為緣所生諸受有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有地界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有水、火、風、空、識界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有地界有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有水、火、風、空、識界有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣水、火、風、空、識界亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多？」

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有因緣有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有等無間緣、所緣緣、增上緣有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有因緣有遣此修，非修般若波羅蜜多；若念有等無間緣、所緣緣、增上緣有遣此修，非修般若波羅蜜多。何以故？善現！非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多；修遣等無間緣、所緣緣、增上緣亦遣此修，是修般若波羅蜜多。」