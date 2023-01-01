大般若波羅蜜多經卷第三百六十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分遍學道品第六十四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分遍學道品第六十四之三

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀色若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀色若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀色若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀色若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀色若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀色若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀色若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀色若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀色若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀色若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀色若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀色若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀受、想、行、識若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

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「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀八解脫若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨，不可戲論故不應戲論，應觀八解脫若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀八解脫若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨，不可戲論故不應戲論，應觀八解脫若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀八解脫若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀八勝處、九次第定、十遍處若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

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「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀空解脫門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀空解脫門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀空解脫門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀無相、無願解脫門若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀極喜地若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀極喜地若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀極喜地若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀五眼若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀五眼若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀五眼若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀六神通若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀佛十力若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀佛十力若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離，不可戲論故不應戲論；應觀佛十力若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論；應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若是所遍知若非所遍知，不可戲論故不應戲論。