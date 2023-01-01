大般若波羅蜜多經卷第三百六十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分遍學道品第六十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分遍學道品第六十四之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！有性法為能現證無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！有性法為能現證無性不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！無性法為能現證有性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無性法為能現證有性不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！有性法為能現證有性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有性法為能現證有性不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！無性法為能現證無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無性法為能現證無性不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！若爾亦應有性不能現觀無性，無性不能現觀有性，有性不能現觀有性，無性不能現觀無性，將無世尊不得現觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾亦應有性不能現觀無性，無性不能現觀有性，有性不能現觀有性，無性不能現觀無性，將無世尊不得現觀？」

佛言：「善現！有得現觀然離四句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！有得現觀然離四句。」

「世尊！云何有得現觀然離四句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何有得現觀然離四句？」

「善現！非有非無絕諸戲論，乃名現觀，得亦如是，是故我說有得現觀然離四句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！非有非無絕諸戲論，乃名現觀，得亦如是，是故我說有得現觀然離四句。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何為戲論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩以何為戲論？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩觀色若常若無常是為戲論，觀受、想、行、識若常若無常是為戲論；觀色若樂若苦是為戲論，觀受、想、行、識若樂若苦是為戲論；觀色若我若無我是為戲論，觀受、想、行、識若我若無我是為戲論；觀色若淨若不淨是為戲論，觀受、想、行、識若淨若不淨是為戲論；觀色若寂靜若不寂靜是為戲論，觀受、想、行、識若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色若遠離若不遠離是為戲論，觀受、想、行、識若遠離若不遠離是為戲論；觀色若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀受、想、行、識若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩觀色若常若無常是為戲論，觀受、想、行、識若常若無常是為戲論；觀色若樂若苦是為戲論，觀受、想、行、識若樂若苦是為戲論；觀色若我若無我是為戲論，觀受、想、行、識若我若無我是為戲論；觀色若淨若不淨是為戲論，觀受、想、行、識若淨若不淨是為戲論；觀色若寂靜若不寂靜是為戲論，觀受、想、行、識若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色若遠離若不遠離是為戲論，觀受、想、行、識若遠離若不遠離是為戲論；觀色若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀受、想、行、識若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼處若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常是為戲論；觀眼處若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦是為戲論；觀眼處若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我是為戲論；觀眼處若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨是為戲論；觀眼處若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼處若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離是為戲論；觀眼處若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼處若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常是為戲論；觀眼處若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦是為戲論；觀眼處若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我是為戲論；觀眼處若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨是為戲論；觀眼處若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼處若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離是為戲論；觀眼處若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意處若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀色處若常若無常是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若常若無常是為戲論；觀色處若樂若苦是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦是為戲論；觀色處若我若無我是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若我若無我是為戲論；觀色處若淨若不淨是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨是為戲論；觀色處若寂靜若不寂靜是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色處若遠離若不遠離是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離是為戲論；觀色處若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀色處若常若無常是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若常若無常是為戲論；觀色處若樂若苦是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦是為戲論；觀色處若我若無我是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若我若無我是為戲論；觀色處若淨若不淨是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨是為戲論；觀色處若寂靜若不寂靜是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色處若遠離若不遠離是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離是為戲論；觀色處若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀聲、香、味、觸、法處若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼界若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常是為戲論；觀眼界若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦是為戲論；觀眼界若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若我若無我是為戲論；觀眼界若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨是為戲論；觀眼界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼界若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離是為戲論；觀眼界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼界若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常是為戲論；觀眼界若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦是為戲論；觀眼界若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若我若無我是為戲論；觀眼界若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨是為戲論；觀眼界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼界若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離是為戲論；觀眼界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀色界若常若無常是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若常若無常是為戲論；觀色界若樂若苦是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若樂若苦是為戲論；觀色界若我若無我是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若我若無我是為戲論；觀色界若淨若不淨是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若淨若不淨是為戲論；觀色界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色界若遠離若不遠離是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離是為戲論；觀色界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀色界若常若無常是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若常若無常是為戲論；觀色界若樂若苦是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若樂若苦是為戲論；觀色界若我若無我是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若我若無我是為戲論；觀色界若淨若不淨是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若淨若不淨是為戲論；觀色界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀色界若遠離若不遠離是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離是為戲論；觀色界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀聲、香、味、觸、法界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼識界若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常是為戲論；觀眼識界若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦是為戲論；觀眼識界若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我是為戲論；觀眼識界若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨是為戲論；觀眼識界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼識界若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離是為戲論；觀眼識界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼識界若常若無常是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常是為戲論；觀眼識界若樂若苦是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦是為戲論；觀眼識界若我若無我是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我是為戲論；觀眼識界若淨若不淨是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨是為戲論；觀眼識界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀眼識界若遠離若不遠離是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離是為戲論；觀眼識界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀耳、鼻、舌、身、意識界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

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「善現！菩薩摩訶薩觀地界若常若無常是為戲論，觀水、火、風、空、識界若常若無常是為戲論；觀地界若樂若苦是為戲論，觀水、火、風、空、識界若樂若苦是為戲論；觀地界若我若無我是為戲論，觀水、火、風、空、識界若我若無我是為戲論；觀地界若淨若不淨是為戲論，觀水、火、風、空、識界若淨若不淨是為戲論；觀地界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀地界若遠離若不遠離是為戲論，觀水、火、風、空、識界若遠離若不遠離是為戲論；觀地界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀水、火、風、空、識界若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀地界若常若無常是為戲論，觀水、火、風、空、識界若常若無常是為戲論；觀地界若樂若苦是為戲論，觀水、火、風、空、識界若樂若苦是為戲論；觀地界若我若無我是為戲論，觀水、火、風、空、識界若我若無我是為戲論；觀地界若淨若不淨是為戲論，觀水、火、風、空、識界若淨若不淨是為戲論；觀地界若寂靜若不寂靜是為戲論，觀水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀地界若遠離若不遠離是為戲論，觀水、火、風、空、識界若遠離若不遠離是為戲論；觀地界若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀水、火、風、空、識界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀無明若常若無常是為戲論，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常是為戲論；觀無明若樂若苦是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是為戲論；觀無明若我若無我是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我是為戲論；觀無明若淨若不淨是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是為戲論；觀無明若寂靜若不寂靜是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜是為戲論；觀無明若遠離若不遠離是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離是為戲論；觀無明若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀無明若常若無常是為戲論，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常是為戲論；觀無明若樂若苦是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是為戲論；觀無明若我若無我是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我是為戲論；觀無明若淨若不淨是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是為戲論；觀無明若寂靜若不寂靜是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜是為戲論；觀無明若遠離若不遠離是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離是為戲論；觀無明若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多若常若無常是為戲論，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常是為戲論；觀布施波羅蜜多若樂若苦是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是為戲論；觀布施波羅蜜多若我若無我是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我是為戲論；觀布施波羅蜜多若淨若不淨是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨是為戲論；觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論；觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論；觀布施波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多若常若無常是為戲論，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常是為戲論；觀布施波羅蜜多若樂若苦是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是為戲論；觀布施波羅蜜多若我若無我是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我是為戲論；觀布施波羅蜜多若淨若不淨是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨是為戲論；觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論；觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論；觀布施波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀淨戒乃至般若波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀內空若常若無常是為戲論，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常是為戲論；觀內空若樂若苦是為戲論，觀外空乃至無性自性空若樂若苦是為戲論；觀內空若我若無我是為戲論，觀外空乃至無性自性空若我若無我是為戲論；觀內空若淨若不淨是為戲論，觀外空乃至無性自性空若淨若不淨是為戲論；觀內空若寂靜若不寂靜是為戲論，觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜是為戲論；觀內空若遠離若不遠離是為戲論，觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離是為戲論；觀內空若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀外空乃至無性自性空若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀內空若常若無常是為戲論，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常是為戲論；觀內空若樂若苦是為戲論，觀外空乃至無性自性空若樂若苦是為戲論；觀內空若我若無我是為戲論，觀外空乃至無性自性空若我若無我是為戲論；觀內空若淨若不淨是為戲論，觀外空乃至無性自性空若淨若不淨是為戲論；觀內空若寂靜若不寂靜是為戲論，觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜是為戲論；觀內空若遠離若不遠離是為戲論，觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離是為戲論；觀內空若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀外空乃至無性自性空若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀真如若常若無常是為戲論，觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常是為戲論；觀真如若樂若苦是為戲論，觀法界乃至不思議界若樂若苦是為戲論；觀真如若我若無我是為戲論，觀法界乃至不思議界若我若無我是為戲論；觀真如若淨若不淨是為戲論，觀法界乃至不思議界若淨若不淨是為戲論；觀真如若寂靜若不寂靜是為戲論，觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀真如若遠離若不遠離是為戲論，觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離是為戲論；觀真如若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀真如若常若無常是為戲論，觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常是為戲論；觀真如若樂若苦是為戲論，觀法界乃至不思議界若樂若苦是為戲論；觀真如若我若無我是為戲論，觀法界乃至不思議界若我若無我是為戲論；觀真如若淨若不淨是為戲論，觀法界乃至不思議界若淨若不淨是為戲論；觀真如若寂靜若不寂靜是為戲論，觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜是為戲論；觀真如若遠離若不遠離是為戲論，觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離是為戲論；觀真如若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀四念住若常若無常是為戲論，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常是為戲論；觀四念住若樂若苦是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦是為戲論；觀四念住若我若無我是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若我若無我是為戲論；觀四念住若淨若不淨是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨是為戲論；觀四念住若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜是為戲論；觀四念住若遠離若不遠離是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離是為戲論；觀四念住若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀四念住若常若無常是為戲論，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常是為戲論；觀四念住若樂若苦是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦是為戲論；觀四念住若我若無我是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若我若無我是為戲論；觀四念住若淨若不淨是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨是為戲論；觀四念住若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜是為戲論；觀四念住若遠離若不遠離是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離是為戲論；觀四念住若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四正斷乃至八聖道支若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀苦聖諦若常若無常是為戲論，觀集、滅、道聖諦若常若無常是為戲論；觀苦聖諦若樂若苦是為戲論，觀集、滅、道聖諦若樂若苦是為戲論；觀苦聖諦若我若無我是為戲論，觀集、滅、道聖諦若我若無我是為戲論；觀苦聖諦若淨若不淨是為戲論，觀集、滅、道聖諦若淨若不淨是為戲論；觀苦聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論，觀集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論；觀苦聖諦若遠離若不遠離是為戲論，觀集、滅、道聖諦若遠離若不遠離是為戲論；觀苦聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀集、滅、道聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀苦聖諦若常若無常是為戲論，觀集、滅、道聖諦若常若無常是為戲論；觀苦聖諦若樂若苦是為戲論，觀集、滅、道聖諦若樂若苦是為戲論；觀苦聖諦若我若無我是為戲論，觀集、滅、道聖諦若我若無我是為戲論；觀苦聖諦若淨若不淨是為戲論，觀集、滅、道聖諦若淨若不淨是為戲論；觀苦聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論，觀集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論；觀苦聖諦若遠離若不遠離是為戲論，觀集、滅、道聖諦若遠離若不遠離是為戲論；觀苦聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀集、滅、道聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀四靜慮若常若無常是為戲論，觀四無量、四無色定若常若無常是為戲論；觀四靜慮若樂若苦是為戲論，觀四無量、四無色定若樂若苦是為戲論；觀四靜慮若我若無我是為戲論，觀四無量、四無色定若我若無我是為戲論；觀四靜慮若淨若不淨是為戲論，觀四無量、四無色定若淨若不淨是為戲論；觀四靜慮若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四無量、四無色定若寂靜若不寂靜是為戲論；觀四靜慮若遠離若不遠離是為戲論，觀四無量、四無色定若遠離若不遠離是為戲論；觀四靜慮若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四無量、四無色定若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀四靜慮若常若無常是為戲論，觀四無量、四無色定若常若無常是為戲論；觀四靜慮若樂若苦是為戲論，觀四無量、四無色定若樂若苦是為戲論；觀四靜慮若我若無我是為戲論，觀四無量、四無色定若我若無我是為戲論；觀四靜慮若淨若不淨是為戲論，觀四無量、四無色定若淨若不淨是為戲論；觀四靜慮若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四無量、四無色定若寂靜若不寂靜是為戲論；觀四靜慮若遠離若不遠離是為戲論，觀四無量、四無色定若遠離若不遠離是為戲論；觀四靜慮若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四無量、四無色定若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀八解脫若常若無常是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常是為戲論；觀八解脫若樂若苦是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦是為戲論；觀八解脫若我若無我是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我是為戲論；觀八解脫若淨若不淨是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨是為戲論；觀八解脫若寂靜若不寂靜是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀八解脫若遠離若不遠離是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離是為戲論；觀八解脫若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀八解脫若常若無常是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常是為戲論；觀八解脫若樂若苦是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦是為戲論；觀八解脫若我若無我是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若我若無我是為戲論；觀八解脫若淨若不淨是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨是為戲論；觀八解脫若寂靜若不寂靜是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂靜是為戲論；觀八解脫若遠離若不遠離是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若遠離若不遠離是為戲論；觀八解脫若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀八勝處、九次第定、十遍處若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀三摩地門若常若無常是為戲論，觀陀羅尼門若常若無常是為戲論；觀三摩地門若樂若苦是為戲論，觀陀羅尼門若樂若苦是為戲論；觀三摩地門若我若無我是為戲論，觀陀羅尼門若我若無我是為戲論；觀三摩地門若淨若不淨是為戲論，觀陀羅尼門若淨若不淨是為戲論；觀三摩地門若寂靜若不寂靜是為戲論，觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜是為戲論；觀三摩地門若遠離若不遠離是為戲論，觀陀羅尼門若遠離若不遠離是為戲論；觀三摩地門若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀陀羅尼門若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀三摩地門若常若無常是為戲論，觀陀羅尼門若常若無常是為戲論；觀三摩地門若樂若苦是為戲論，觀陀羅尼門若樂若苦是為戲論；觀三摩地門若我若無我是為戲論，觀陀羅尼門若我若無我是為戲論；觀三摩地門若淨若不淨是為戲論，觀陀羅尼門若淨若不淨是為戲論；觀三摩地門若寂靜若不寂靜是為戲論，觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜是為戲論；觀三摩地門若遠離若不遠離是為戲論，觀陀羅尼門若遠離若不遠離是為戲論；觀三摩地門若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀陀羅尼門若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀空解脫門若常若無常是為戲論，觀無相、無願解脫門若常若無常是為戲論；觀空解脫門若樂若苦是為戲論，觀無相、無願解脫門若樂若苦是為戲論；觀空解脫門若我若無我是為戲論，觀無相、無願解脫門若我若無我是為戲論；觀空解脫門若淨若不淨是為戲論，觀無相、無願解脫門若淨若不淨是為戲論；觀空解脫門若寂靜若不寂靜是為戲論，觀無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜是為戲論；觀空解脫門若遠離若不遠離是為戲論，觀無相、無願解脫門若遠離若不遠離是為戲論；觀空解脫門若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀無相、無願解脫門若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀空解脫門若常若無常是為戲論，觀無相、無願解脫門若常若無常是為戲論；觀空解脫門若樂若苦是為戲論，觀無相、無願解脫門若樂若苦是為戲論；觀空解脫門若我若無我是為戲論，觀無相、無願解脫門若我若無我是為戲論；觀空解脫門若淨若不淨是為戲論，觀無相、無願解脫門若淨若不淨是為戲論；觀空解脫門若寂靜若不寂靜是為戲論，觀無相、無願解脫門若寂靜若不寂靜是為戲論；觀空解脫門若遠離若不遠離是為戲論，觀無相、無願解脫門若遠離若不遠離是為戲論；觀空解脫門若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀無相、無願解脫門若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀極喜地若常若無常是為戲論，觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若常若無常是為戲論；觀極喜地若樂若苦是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若樂若苦是為戲論；觀極喜地若我若無我是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若我若無我是為戲論；觀極喜地若淨若不淨是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨是為戲論；觀極喜地若寂靜若不寂靜是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜是為戲論；觀極喜地若遠離若不遠離是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離是為戲論；觀極喜地若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀極喜地若常若無常是為戲論，觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若常若無常是為戲論；觀極喜地若樂若苦是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若樂若苦是為戲論；觀極喜地若我若無我是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若我若無我是為戲論；觀極喜地若淨若不淨是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨是為戲論；觀極喜地若寂靜若不寂靜是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜是為戲論；觀極喜地若遠離若不遠離是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離是為戲論；觀極喜地若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀五眼若常若無常是為戲論，觀六神通若常若無常是為戲論；觀五眼若樂若苦是為戲論，觀六神通若樂若苦是為戲論；觀五眼若我若無我是為戲論，觀六神通若我若無我是為戲論；觀五眼若淨若不淨是為戲論，觀六神通若淨若不淨是為戲論；觀五眼若寂靜若不寂靜是為戲論，觀六神通若寂靜若不寂靜是為戲論；觀五眼若遠離若不遠離是為戲論，觀六神通若遠離若不遠離是為戲論；觀五眼若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀六神通若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀五眼若常若無常是為戲論，觀六神通若常若無常是為戲論；觀五眼若樂若苦是為戲論，觀六神通若樂若苦是為戲論；觀五眼若我若無我是為戲論，觀六神通若我若無我是為戲論；觀五眼若淨若不淨是為戲論，觀六神通若淨若不淨是為戲論；觀五眼若寂靜若不寂靜是為戲論，觀六神通若寂靜若不寂靜是為戲論；觀五眼若遠離若不遠離是為戲論，觀六神通若遠離若不遠離是為戲論；觀五眼若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀六神通若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀佛十力若常若無常是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常是為戲論；觀佛十力若樂若苦是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦是為戲論；觀佛十力若我若無我是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我是為戲論；觀佛十力若淨若不淨是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨是為戲論；觀佛十力若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜是為戲論；觀佛十力若遠離若不遠離是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離是為戲論；觀佛十力若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀佛十力若常若無常是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常是為戲論；觀佛十力若樂若苦是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若樂若苦是為戲論；觀佛十力若我若無我是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若我若無我是為戲論；觀佛十力若淨若不淨是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若不淨是為戲論；觀佛十力若寂靜若不寂靜是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若寂靜若不寂靜是為戲論；觀佛十力若遠離若不遠離是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離若不遠離是為戲論；觀佛十力若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀大慈若常若無常是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若常若無常是為戲論；觀大慈若樂若苦是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若樂若苦是為戲論；觀大慈若我若無我是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若我若無我是為戲論；觀大慈若淨若不淨是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若淨若不淨是為戲論；觀大慈若寂靜若不寂靜是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜是為戲論；觀大慈若遠離若不遠離是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離是為戲論；觀大慈若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀大慈若常若無常是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若常若無常是為戲論；觀大慈若樂若苦是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若樂若苦是為戲論；觀大慈若我若無我是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若我若無我是為戲論；觀大慈若淨若不淨是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若淨若不淨是為戲論；觀大慈若寂靜若不寂靜是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若寂靜若不寂靜是為戲論；觀大慈若遠離若不遠離是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若遠離若不遠離是為戲論；觀大慈若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀大悲、大喜、大捨若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀無忘失法若常若無常是為戲論，觀恒住捨性若常若無常是為戲論；觀無忘失法若樂若苦是為戲論，觀恒住捨性若樂若苦是為戲論；觀無忘失法若我若無我是為戲論，觀恒住捨性若我若無我是為戲論；觀無忘失法若淨若不淨是為戲論，觀恒住捨性若淨若不淨是為戲論；觀無忘失法若寂靜若不寂靜是為戲論，觀恒住捨性若寂靜若不寂靜是為戲論；觀無忘失法若遠離若不遠離是為戲論，觀恒住捨性若遠離若不遠離是為戲論；觀無忘失法若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀恒住捨性若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀無忘失法若常若無常是為戲論，觀恒住捨性若常若無常是為戲論；觀無忘失法若樂若苦是為戲論，觀恒住捨性若樂若苦是為戲論；觀無忘失法若我若無我是為戲論，觀恒住捨性若我若無我是為戲論；觀無忘失法若淨若不淨是為戲論，觀恒住捨性若淨若不淨是為戲論；觀無忘失法若寂靜若不寂靜是為戲論，觀恒住捨性若寂靜若不寂靜是為戲論；觀無忘失法若遠離若不遠離是為戲論，觀恒住捨性若遠離若不遠離是為戲論；觀無忘失法若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀恒住捨性若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀一切智若常若無常是為戲論，觀道相智、一切相智若常若無常是為戲論；觀一切智若樂若苦是為戲論，觀道相智、一切相智若樂若苦是為戲論；觀一切智若我若無我是為戲論，觀道相智、一切相智若我若無我是為戲論；觀一切智若淨若不淨是為戲論，觀道相智、一切相智若淨若不淨是為戲論；觀一切智若寂靜若不寂靜是為戲論，觀道相智、一切相智若寂靜若不寂靜是為戲論；觀一切智若遠離若不遠離是為戲論，觀道相智、一切相智若遠離若不遠離是為戲論；觀一切智若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀一切智若常若無常是為戲論，觀道相智、一切相智若常若無常是為戲論；觀一切智若樂若苦是為戲論，觀道相智、一切相智若樂若苦是為戲論；觀一切智若我若無我是為戲論，觀道相智、一切相智若我若無我是為戲論；觀一切智若淨若不淨是為戲論，觀道相智、一切相智若淨若不淨是為戲論；觀一切智若寂靜若不寂靜是為戲論，觀道相智、一切相智若寂靜若不寂靜是為戲論；觀一切智若遠離若不遠離是為戲論，觀道相智、一切相智若遠離若不遠離是為戲論；觀一切智若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀預流果若常若無常是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常是為戲論；觀預流果若樂若苦是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若樂若苦是為戲論；觀預流果若我若無我是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若我若無我是為戲論；觀預流果若淨若不淨是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若淨若不淨是為戲論；觀預流果若寂靜若不寂靜是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若寂靜若不寂靜是為戲論；觀預流果若遠離若不遠離是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若遠離若不遠離是為戲論；觀預流果若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀預流果若常若無常是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常是為戲論；觀預流果若樂若苦是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若樂若苦是為戲論；觀預流果若我若無我是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若我若無我是為戲論；觀預流果若淨若不淨是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若淨若不淨是為戲論；觀預流果若寂靜若不寂靜是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若寂靜若不寂靜是為戲論；觀預流果若遠離若不遠離是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若遠離若不遠離是為戲論；觀預流果若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「善現！菩薩摩訶薩觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若常若無常是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若樂若苦是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若我若無我是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若常若無常是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若樂若苦是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若我若無我是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離是為戲論；觀一切菩薩摩訶薩行若是所遍知若非所遍知是為戲論，觀諸佛無上正等菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。

「復次，善現！菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知是為戲論，集聖諦應永斷是為戲論，滅聖諦應作證是為戲論，道聖諦應修習是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知是為戲論，集聖諦應永斷是為戲論，滅聖諦應作證是為戲論，道聖諦應修習是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修四靜慮是為戲論，應修四無量、四無色定是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修四靜慮是為戲論，應修四無量、四無色定是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修四念住是為戲論，應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修四念住是為戲論，應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修空解脫門是為戲論，應修無相、無願解脫門是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修空解脫門是為戲論，應修無相、無願解脫門是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修八解脫是為戲論，應修八勝處、九次第定、十遍處是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修八解脫是為戲論，應修八勝處、九次第定、十遍處是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修五眼是為戲論，應修六神通是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應修五眼是為戲論，應修六神通是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應超預流果是為戲論，應超一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應超預流果是為戲論，應超一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應行布施波羅蜜多是為戲論，應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應行布施波羅蜜多是為戲論，應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應住內空是為戲論，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應住內空是為戲論，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應住真如是為戲論，應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應住真如是為戲論，應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應趣入菩薩正性離生是為戲論，應圓滿菩薩十地正行是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應趣入菩薩正性離生是為戲論，應圓滿菩薩十地正行是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應成熟有情是為戲論，應嚴淨佛土是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應成熟有情是為戲論，應嚴淨佛土是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起佛十力是為戲論，應起四無所畏、四無礙解、十八佛不共法是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起佛十力是為戲論，應起四無所畏、四無礙解、十八佛不共法是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起大慈是為戲論，應起大悲、大喜、大捨是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起大慈是為戲論，應起大悲、大喜、大捨是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起無忘失法是為戲論，應起恒住捨性是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起無忘失法是為戲論，應起恒住捨性是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起一切智是為戲論，應起道相智、一切相智是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起一切智是為戲論，應起道相智、一切相智是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起一切三摩地門是為戲論，應起一切陀羅尼門是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應起一切三摩地門是為戲論，應起一切陀羅尼門是為戲論。』

「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應斷一切煩惱習氣相續是為戲論，應證諸佛無上正等菩提是為戲論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩若作是念：『應斷一切煩惱習氣相續是為戲論，應證諸佛無上正等菩提是為戲論。』

「善現！如是等類一切戲論，是為菩薩摩訶薩所有戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是等類一切戲論，是為菩薩摩訶薩所有戲論。