大般若波羅蜜多經卷第三百六十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分巧便行品第六十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧便行品第六十三之二

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受布施波羅蜜多，不以二故攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受內空，不以二故攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受真如，不以二故攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受四念住，不以二故攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受苦聖諦，不以二故攝受集、滅、道聖諦。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受四靜慮，不以二故攝受四無量、四無色定。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受八解脫，不以二故攝受八勝處、九次第定、十遍處。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受三摩地門，不以二故攝受陀羅尼門。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受空解脫門，不以二故攝受無相、無願解脫門。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受五眼，不以二故攝受六神通。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受佛十力，不以二故攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受大慈，不以二故攝受大悲、大喜、大捨。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受無忘失法，不以二故攝受恒住捨性。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受一切智，不以二故攝受道相智、一切相智。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故超諸聲聞及獨覺地，不以二故趣入菩薩正性離生，不以二故修行菩薩十地正行，不以二故證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受布施波羅蜜多，不以二故攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受內空，不以二故攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受真如，不以二故攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受四念住，不以二故攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受苦聖諦，不以二故攝受集、滅、道聖諦。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受四靜慮，不以二故攝受四無量、四無色定。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受八解脫，不以二故攝受八勝處、九次第定、十遍處。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受三摩地門，不以二故攝受陀羅尼門。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受空解脫門，不以二故攝受無相、無願解脫門。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受五眼，不以二故攝受六神通。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受佛十力，不以二故攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受大慈，不以二故攝受大悲、大喜、大捨。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受無忘失法，不以二故攝受恒住捨性。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受一切智，不以二故攝受道相智、一切相智。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故超諸聲聞及獨覺地，不以二故趣入菩薩正性離生，不以二故修行菩薩十地正行，不以二故證得無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受布施波羅蜜多，不以二故攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不以二故攝受內空，不以二故攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不以二故攝受真如，不以二故攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不以二故攝受四念住，不以二故攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不以二故攝受苦聖諦，不以二故攝受集、滅、道聖諦；不以二故攝受四靜慮，不以二故攝受四無量、四無色定；不以二故攝受八解脫，不以二故攝受八勝處、九次第定、十遍處；不以二故攝受三摩地門，不以二故攝受陀羅尼門；不以二故攝受空解脫門，不以二故攝受無相、無願解脫門；不以二故攝受五眼，不以二故攝受六神通；不以二故攝受佛十力，不以二故攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不以二故攝受大慈，不以二故攝受大悲、大喜、大捨；不以二故攝受無忘失法，不以二故攝受恒住捨性；不以二故攝受一切智，不以二故攝受道相智、一切相智；不以二故超諸聲聞及獨覺地，不以二故趣入菩薩正性離生，不以二故修行菩薩十地正行，不以二故證得無上正等菩提者，云何菩薩摩訶薩從初發心乃至最後心起，於一切時善法增長？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受布施波羅蜜多，不以二故攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不以二故攝受內空，不以二故攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不以二故攝受真如，不以二故攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不以二故攝受四念住，不以二故攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不以二故攝受苦聖諦，不以二故攝受集、滅、道聖諦；不以二故攝受四靜慮，不以二故攝受四無量、四無色定；不以二故攝受八解脫，不以二故攝受八勝處、九次第定、十遍處；不以二故攝受三摩地門，不以二故攝受陀羅尼門；不以二故攝受空解脫門，不以二故攝受無相、無願解脫門；不以二故攝受五眼，不以二故攝受六神通；不以二故攝受佛十力，不以二故攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不以二故攝受大慈，不以二故攝受大悲、大喜、大捨；不以二故攝受無忘失法，不以二故攝受恒住捨性；不以二故攝受一切智，不以二故攝受道相智、一切相智；不以二故超諸聲聞及獨覺地，不以二故趣入菩薩正性離生，不以二故修行菩薩十地正行，不以二故證得無上正等菩提者，云何菩薩摩訶薩從初發心乃至最後心起，於一切時善法增長？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以二故行，則諸善法不得增長。何以故？善現！一切愚夫異生皆依二故，所起種種善法不得增長。菩薩摩訶薩行不二故，從初發心乃至最後心起，於一切時善法增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以二故行，則諸善法不得增長。何以故？善現！一切愚夫異生皆依二故，所起種種善法不得增長。菩薩摩訶薩行不二故，從初發心乃至最後心起，於一切時善法增長。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩善根堅固不可制伏，世間天、人、阿素洛等不能破壞令墮聲聞或獨覺地，世間種種惡不善法不能制伏令行布施波羅蜜多時所起善法不得增長，不能制伏令行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時所起善法不得增長；不能制伏令住內空時所起善法不得增長，不能制伏令住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時所起善法不得增長；不能制伏令住真如時所起善法不得增長，不能制伏令住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時所起善法不得增長；不能制伏令修四念住時所起善法不得增長，不能制伏令修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時所起善法不得增長；不能制伏令住苦聖諦時所起善法不得增長，不能制伏令住集、滅、道聖諦時所起善法不得增長；不能制伏令修四靜慮時所起善法不得增長，不能制伏令修四無量、四無色定時所起善法不得增長；不能制伏令修三摩地門時所起善法不得增長，不能制伏令修陀羅尼門時所起善法不得增長；不能制伏令修空解脫門時所起善法不得增長，不能制伏令修無相、無願解脫門時所起善法不得增長；不能制伏令修五眼時所起善法不得增長，不能制伏令修六神通時所起善法不得增長；不能制伏令修佛十力時所起善法不得增長，不能制伏令修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時所起善法不得增長；不能制伏令修大慈時所起善法不得增長，不能制伏令修大悲、大喜、大捨時所起善法不得增長；不能制伏令修無忘失法時所起善法不得增長，不能制伏令修恒住捨性時所起善法不得增長；不能制伏令修一切智時所起善法不得增長，不能制伏令修道相智、一切相智時所起善法不得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！諸菩薩摩訶薩善根堅固不可制伏，世間天、人、阿素洛等不能破壞令墮聲聞或獨覺地，世間種種惡不善法不能制伏令行布施波羅蜜多時所起善法不得增長，不能制伏令行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時所起善法不得增長；不能制伏令住內空時所起善法不得增長，不能制伏令住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時所起善法不得增長；不能制伏令住真如時所起善法不得增長，不能制伏令住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時所起善法不得增長；不能制伏令修四念住時所起善法不得增長，不能制伏令修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時所起善法不得增長；不能制伏令住苦聖諦時所起善法不得增長，不能制伏令住集、滅、道聖諦時所起善法不得增長；不能制伏令修四靜慮時所起善法不得增長，不能制伏令修四無量、四無色定時所起善法不得增長；不能制伏令修三摩地門時所起善法不得增長，不能制伏令修陀羅尼門時所起善法不得增長；不能制伏令修空解脫門時所起善法不得增長，不能制伏令修無相、無願解脫門時所起善法不得增長；不能制伏令修五眼時所起善法不得增長，不能制伏令修六神通時所起善法不得增長；不能制伏令修佛十力時所起善法不得增長，不能制伏令修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時所起善法不得增長；不能制伏令修大慈時所起善法不得增長，不能制伏令修大悲、大喜、大捨時所起善法不得增長；不能制伏令修無忘失法時所起善法不得增長，不能制伏令修恒住捨性時所起善法不得增長；不能制伏令修一切智時所起善法不得增長，不能制伏令修道相智、一切相智時所起善法不得增長。

「是故，善現！菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶？」

佛言：「不也！善現！菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波羅蜜多，亦不為不善根故行深般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩法應如是，若未恭敬供養諸佛，若未圓滿殊勝善根，若真善友未多攝受，終不能得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！善現！菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波羅蜜多，亦不為不善根故行深般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩法應如是，若未恭敬供養諸佛，若未圓滿殊勝善根，若真善友未多攝受，終不能得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩恭敬供養諸佛，圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，乃能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩恭敬供養諸佛，圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，乃能證得一切智智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心恭敬供養無量如來、應、正等覺，從諸佛所聞說契經、應頌、記別、伽他、自說、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，聞已總持，持已身語恭敬供養，轉讀溫習令善通利，既通利已心善觀察，善觀察已深見意趣，見意趣已復善通達，善通達已得陀羅尼，得陀羅尼已起無礙解，起無礙解已乃至證得一切智智，隨所生處於所聞持正法教義終不忘失，於諸佛所種植無量廣大善根，由諸善根所攝受故，終不枉生惡趣難處。復由善根所攝受故，於一切時意樂清淨，意樂淨故常能嚴淨所求佛土，亦常成熟所化有情。復由善根所攝受故，常不遠離真善知識，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞并餘能讚佛、法、僧者，常得親近恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心恭敬供養無量如來、應、正等覺，從諸佛所聞說契經、應頌、記別、伽他、自說、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，聞已總持，持已身語恭敬供養，轉讀溫習令善通利，既通利已心善觀察，善觀察已深見意趣，見意趣已復善通達，善通達已得陀羅尼，得陀羅尼已起無礙解，起無礙解已乃至證得一切智智，隨所生處於所聞持正法教義終不忘失，於諸佛所種植無量廣大善根，由諸善根所攝受故，終不枉生惡趣難處。復由善根所攝受故，於一切時意樂清淨，意樂淨故常能嚴淨所求佛土，亦常成熟所化有情。復由善根所攝受故，常不遠離真善知識，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞并餘能讚佛、法、僧者，常得親近恭敬供養。

「如是，善現！菩薩摩訶薩恭敬供養諸佛，圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，速能證得一切智智。是故，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，欲疾證得一切智智，應勤恭敬供養諸佛，攝受圓滿殊勝善根，常求親近真善知識恒無厭倦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！菩薩摩訶薩恭敬供養諸佛，圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，速能證得一切智智。是故，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，欲疾證得一切智智，應勤恭敬供養諸佛，攝受圓滿殊勝善根，常求親近真善知識恒無厭倦。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不恭敬供養諸佛，不圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受，是菩薩摩訶薩豈不能得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不恭敬供養諸佛，不圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受，是菩薩摩訶薩豈不能得一切智智？」

佛言：「善現！若不恭敬供養諸佛，不能圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受者，尚不應得菩薩摩訶薩名，況能證得一切智智！何以故？善現！或有恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，尚不能得一切智智，況不恭敬供養諸佛，不能圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受，而能證得一切智智！彼若能得一切智智，無有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲住菩薩摩訶薩名，欲疾證得一切智智，當勤恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，親近供養真善知識，勿生厭倦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若不恭敬供養諸佛，不能圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受者，尚不應得菩薩摩訶薩名，況能證得一切智智！何以故？善現！或有恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，尚不能得一切智智，況不恭敬供養諸佛，不能圓滿殊勝善根，不得善友多所攝受，而能證得一切智智！彼若能得一切智智，無有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲住菩薩摩訶薩名，欲疾證得一切智智，當勤恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，親近供養真善知識，勿生厭倦。」

具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，有菩薩摩訶薩雖已恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，而不能得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，有菩薩摩訶薩雖已恭敬供養諸佛，種植圓滿殊勝善根，得真善友多所攝受，而不能得一切智智？」

佛言：「善現！彼菩薩摩訶薩遠離方便善巧力故，不能證得一切智智，謂彼菩薩摩訶薩，不從諸佛聞說如是方便善巧，恭敬供養諸佛世尊，種植圓滿殊勝善根，親近供養真善知識故，不能得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼菩薩摩訶薩遠離方便善巧力故，不能證得一切智智，謂彼菩薩摩訶薩，不從諸佛聞說如是方便善巧，恭敬供養諸佛世尊，種植圓滿殊勝善根，親近供養真善知識故，不能得一切智智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為方便善巧，菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為方便善巧，菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，或施如來、應、正等覺，或施獨覺，或施聲聞，或施菩薩摩訶薩，或施諸餘沙門婆羅門，或施外道修梵行者，或施貧窮道行苦行及來求者，或施一切人非人等，是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意，雖行布施而無施想，無受者想，無施者想，亦無一切我、我所想。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行布施而不忻求施所得果，謂不貪著由施所得諸可愛境，亦不耽求由施所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，或施如來、應、正等覺，或施獨覺，或施聲聞，或施菩薩摩訶薩，或施諸餘沙門婆羅門，或施外道修梵行者，或施貧窮道行苦行及來求者，或施一切人非人等，是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意，雖行布施而無施想，無受者想，無施者想，亦無一切我、我所想。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行布施而不忻求施所得果，謂不貪著由施所得諸可愛境，亦不耽求由施所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行布施波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意受持淨戒，其心不為貪欲所覆，亦復不為瞋恚所覆，亦復不為愚癡所覆，亦復不為隨眠諸纏，及餘種種惡不善法障菩提者之所覆蔽，所謂慳恡、惡戒、忿恚、懈怠、劣心、亂心、惡慧、諸慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢，亦常不起聲聞、獨覺相應作意。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行淨戒而不忻求戒所得果，謂不貪著由戒所得諸可愛境，亦不耽求由戒所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意受持淨戒，其心不為貪欲所覆，亦復不為瞋恚所覆，亦復不為愚癡所覆，亦復不為隨眠諸纏，及餘種種惡不善法障菩提者之所覆蔽，所謂慳恡、惡戒、忿恚、懈怠、劣心、亂心、惡慧、諸慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢，亦常不起聲聞、獨覺相應作意。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行淨戒而不忻求戒所得果，謂不貪著由戒所得諸可愛境，亦不耽求由戒所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行淨戒波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學安忍，是菩薩摩訶薩乃至為護自命因緣，亦不發起一念忿恚惡言加報怨恨之心。是菩薩摩訶薩假使有來欲害其命，劫奪資財、侵陵妻室、虛誑罔冒、離間親友、麁言罵辱、雜穢嘲誚，或捶、或打、或割、或截，或為種種不饒益事，於彼有情都無忿恨，唯欲作彼利益安樂。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行安忍而不忻求忍所得果，謂不貪著由忍所得諸可愛境，亦不耽求由忍所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學安忍，是菩薩摩訶薩乃至為護自命因緣，亦不發起一念忿恚惡言加報怨恨之心。是菩薩摩訶薩假使有來欲害其命，劫奪資財、侵陵妻室、虛誑罔冒、離間親友、麁言罵辱、雜穢嘲誚，或捶、或打、或割、或截，或為種種不饒益事，於彼有情都無忿恨，唯欲作彼利益安樂。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行安忍而不忻求忍所得果，謂不貪著由忍所得諸可愛境，亦不耽求由忍所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行安忍波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，發起正勤被堅固鎧，勇猛無怯遠離懈怠懶惰之心；是菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，勇猛正勤不懼眾苦，亦能方便遮止制伏，謂於人苦、阿素洛苦、鬼界苦、傍生苦、地獄苦及餘眾苦皆不怯懼，亦能方便遮止制伏，勤修善法常無懈廢。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行精進而不忻求勤所得果，謂不貪著由勤所得諸可愛境，亦不耽求由勤所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，發起正勤被堅固鎧，勇猛無怯遠離懈怠懶惰之心；是菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，勇猛正勤不懼眾苦，亦能方便遮止制伏，謂於人苦、阿素洛苦、鬼界苦、傍生苦、地獄苦及餘眾苦皆不怯懼，亦能方便遮止制伏，勤修善法常無懈廢。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行精進而不忻求勤所得果，謂不貪著由勤所得諸可愛境，亦不耽求由勤所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行精進波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學諸定。是菩薩摩訶薩眼見色已不取諸相、不取隨好，即於是處防護眼根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護眼根。是菩薩摩訶薩耳聞聲已不取諸相、不取隨好，即於是處防護耳根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護耳根。是菩薩摩訶薩鼻嗅香已不取諸相、不取隨好，即於是處防護鼻根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護鼻根。是菩薩摩訶薩舌甞味已不取諸相、不取隨好，即於是處防護舌根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護舌根。是菩薩摩訶薩身覺觸已不取諸相、不取隨好，即於是處防護身根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護身根。是菩薩摩訶薩意了法已不取諸相、不取隨好，即於是處防護意根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學諸定。是菩薩摩訶薩眼見色已不取諸相、不取隨好，即於是處防護眼根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護眼根。是菩薩摩訶薩耳聞聲已不取諸相、不取隨好，即於是處防護耳根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護耳根。是菩薩摩訶薩鼻嗅香已不取諸相、不取隨好，即於是處防護鼻根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護鼻根。是菩薩摩訶薩舌甞味已不取諸相、不取隨好，即於是處防護舌根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護舌根。是菩薩摩訶薩身覺觸已不取諸相、不取隨好，即於是處防護身根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護身根。是菩薩摩訶薩意了法已不取諸相、不取隨好，即於是處防護意根不放逸住，勿令心起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護意根。

「是菩薩摩訶薩若行、若住、若坐、若臥、若語、若默，常不捨離三摩呬多奢摩他位。是菩薩摩訶薩若手、若足俱不饕餮，語不剛強，言不諠雜，眼及諸根皆不紛擾，不掉、不動亦不倨傲，身不散亂，語不散亂，心不散亂，身寂靜、語寂靜、心寂靜，若隱若露無異威儀，於諸飲食、衣服、臥具、病緣醫藥及餘資產皆生喜足，易滿、易養、易可供事，軌則所行無不調善，雖處諠雜而行遠離，於利、於衰、於樂、於苦、於讚、於毀、於稱、於譏、於活、於殺，平等無變不高不下。於怨、於親、於善、於惡，心無憎愛無喜無憂。於諸聖言、於非聖言，於遠離、於憒閙，其心平等無有改易。於可愛色、不可愛色，於諸隨順違逆事中，都不分別心常安定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩若行、若住、若坐、若臥、若語、若默，常不捨離三摩呬多奢摩他位。是菩薩摩訶薩若手、若足俱不饕餮，語不剛強，言不諠雜，眼及諸根皆不紛擾，不掉、不動亦不倨傲，身不散亂，語不散亂，心不散亂，身寂靜、語寂靜、心寂靜，若隱若露無異威儀，於諸飲食、衣服、臥具、病緣醫藥及餘資產皆生喜足，易滿、易養、易可供事，軌則所行無不調善，雖處諠雜而行遠離，於利、於衰、於樂、於苦、於讚、於毀、於稱、於譏、於活、於殺，平等無變不高不下。於怨、於親、於善、於惡，心無憎愛無喜無憂。於諸聖言、於非聖言，於遠離、於憒閙，其心平等無有改易。於可愛色、不可愛色，於諸隨順違逆事中，都不分別心常安定。

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮而不忻求定所得果，謂不貪著由定所得諸可愛境，亦不耽求由定所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮而不忻求定所得果，謂不貪著由定所得諸可愛境，亦不耽求由定所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行靜慮波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學般若，是菩薩摩訶薩無諸惡慧，他不能引，遠離一切我、我所執，遠離一切我見、有情見、命者見、生者見、養者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，遠離一切有無有見、諸惡見趣，遠離憍慢，無分別、無變異而修妙慧。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行般若而不忻求慧所得果，謂不貪著由慧所得諸可愛境，亦不耽求由慧所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學般若，是菩薩摩訶薩無諸惡慧，他不能引，遠離一切我、我所執，遠離一切我見、有情見、命者見、生者見、養者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，遠離一切有無有見、諸惡見趣，遠離憍慢，無分別、無變異而修妙慧。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行般若而不忻求慧所得果，謂不貪著由慧所得諸可愛境，亦不耽求由慧所得生死勝報，但為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，入慈無量，入悲、喜、捨無量，入空無邊處定，入識無邊處、無所有處、非想非非想處定，是菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色入出自在，而不貪愛彼異熟果。何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，由此方便善巧力故，觀諸靜慮、無量、無色自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行靜慮、無量、無色，由行靜慮、無量、無色便能自在，成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮、無量、無色，而不忻求彼所得果，謂不貪著靜慮、無量及無色定所得生死諸異熟果，但為救護無救護者，及為解脫未解脫者，修諸靜慮、無量、無色，無所執受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，入慈無量，入悲、喜、捨無量，入空無邊處定，入識無邊處、無所有處、非想非非想處定，是菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色入出自在，而不貪愛彼異熟果。何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，由此方便善巧力故，觀諸靜慮、無量、無色自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行靜慮、無量、無色，由行靜慮、無量、無色便能自在，成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮、無量、無色，而不忻求彼所得果，謂不貪著靜慮、無量及無色定所得生死諸異熟果，但為救護無救護者，及為解脫未解脫者，修諸靜慮、無量、無色，無所執受。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，修學一切菩提分法，成就如是方便善巧，雖行見修所斷法道，而不取預流果，亦復不取一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，行三十七菩提分法。雖行如是菩提分法，而超聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。善現！是名菩薩摩訶薩無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，修學一切菩提分法，成就如是方便善巧，雖行見修所斷法道，而不取預流果，亦復不取一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，行三十七菩提分法。雖行如是菩提分法，而超聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。善現！是名菩薩摩訶薩無生法忍。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，雖得自在順逆入出八解脫定，亦得自在順逆入出八勝處定，亦得自在順逆入出九次第定，亦得自在順逆入出十遍處定，亦能修習四聖諦觀，自在入出三摩地門、陀羅尼門、三解脫門，而能成就方便善巧，不取預流果，亦不取一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行八解脫定、八勝處定、九次第定、十遍處定、四聖諦觀、三摩地門、陀羅尼門、三解脫門。雖能行八解脫定乃至三解脫門，而超聲聞及獨覺地，證入菩薩不退轉位。善現！是名菩薩摩訶薩無生法受記忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，雖得自在順逆入出八解脫定，亦得自在順逆入出八勝處定，亦得自在順逆入出九次第定，亦得自在順逆入出十遍處定，亦能修習四聖諦觀，自在入出三摩地門、陀羅尼門、三解脫門，而能成就方便善巧，不取預流果，亦不取一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行八解脫定、八勝處定、九次第定、十遍處定、四聖諦觀、三摩地門、陀羅尼門、三解脫門。雖能行八解脫定乃至三解脫門，而超聲聞及獨覺地，證入菩薩不退轉位。善現！是名菩薩摩訶薩無生法受記忍。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，乃至未具成熟有情、嚴淨佛土，且未證得一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，由能行佛十力乃至六神通故，便能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，漸次證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，乃至未具成熟有情、嚴淨佛土，且未證得一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無起、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長殊勝善根，由勝善根常增長故，能行佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，由能行佛十力乃至六神通故，便能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，漸次證得一切智智。

「善現！如是名為方便善巧，若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智。善現！如是方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，諸有所為不求果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是名為方便善巧，若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智。善現！如是方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，諸有所為不求果報。」

初分遍學道品第六十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分遍學道品第六十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩具最勝覺，雖能受行如是深法，而能於中不求果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩具最勝覺，雖能受行如是深法，而能於中不求果報。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸菩薩摩訶薩具最勝覺，雖能受行如是深法，而於其中不求果報。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩於自性無動故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸菩薩摩訶薩具最勝覺，雖能受行如是深法，而於其中不求果報。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩於自性無動故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能於何等自性無動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能於何等自性無動？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩能於無性自性無動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩能於無性自性無動。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩能於何等諸法無性自性無動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩能於何等諸法無性自性無動？」

「善現！諸菩薩摩訶薩能於色無性自性無動，能於受、想、行、識無性自性無動；能於眼處無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意處無性自性無動；能於色處無性自性無動，能於聲、香、味、觸、法處無性自性無動；能於眼界無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意界無性自性無動；能於色界無性自性無動，能於聲、香、味、觸、法界無性自性無動；能於眼識界無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意識界無性自性無動，能於眼觸無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意觸無性自性無動；能於眼觸為緣所生諸受無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無性自性無動；能於地界無性自性無動，能於水、火、風、空、識界無性自性無動；能於無明無性自性無動，能於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無性自性無動；能於布施波羅蜜多無性自性無動，能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無性自性無動；能於內空無性自性無動，能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無性自性無動；能於四靜慮無性自性無動，能於四無量、四無色定無性自性無動；能於四念住無性自性無動，能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無性自性無動；能於空解脫門無性自性無動，能於無相、無願解脫門無性自性無動；能於苦聖諦無性自性無動，能於集、滅、道聖諦無性自性無動；能於八解脫無性自性無動，能於八勝處、九次第定、十遍處無性自性無動；能於一切三摩地門無性自性無動，能於一切陀羅尼門無性自性無動；能於菩薩十地無性自性無動；能於五眼無性自性無動，能於六神通無性自性無動；能於佛十力無性自性無動，能於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無性自性無動；能於大慈無性自性無動，能於大悲、大喜、大捨無性自性無動；能於無忘失法無性自性無動，能於恒住捨性無性自性無動；能於一切智無性自性無動，能於道相智、一切相智無性自性無動；能於預流果無性自性無動，能於一來、不還、阿羅漢果無性自性無動；能於獨覺菩提無性自性無動；能於一切菩薩摩訶薩行無性自性無動；能於諸佛無上正等菩提無性自性無動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩能於色無性自性無動，能於受、想、行、識無性自性無動；能於眼處無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意處無性自性無動；能於色處無性自性無動，能於聲、香、味、觸、法處無性自性無動；能於眼界無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意界無性自性無動；能於色界無性自性無動，能於聲、香、味、觸、法界無性自性無動；能於眼識界無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意識界無性自性無動，能於眼觸無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意觸無性自性無動；能於眼觸為緣所生諸受無性自性無動，能於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無性自性無動；能於地界無性自性無動，能於水、火、風、空、識界無性自性無動；能於無明無性自性無動，能於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無性自性無動；能於布施波羅蜜多無性自性無動，能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無性自性無動；能於內空無性自性無動，能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無性自性無動；能於四靜慮無性自性無動，能於四無量、四無色定無性自性無動；能於四念住無性自性無動，能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無性自性無動；能於空解脫門無性自性無動，能於無相、無願解脫門無性自性無動；能於苦聖諦無性自性無動，能於集、滅、道聖諦無性自性無動；能於八解脫無性自性無動，能於八勝處、九次第定、十遍處無性自性無動；能於一切三摩地門無性自性無動，能於一切陀羅尼門無性自性無動；能於菩薩十地無性自性無動；能於五眼無性自性無動，能於六神通無性自性無動；能於佛十力無性自性無動，能於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無性自性無動；能於大慈無性自性無動，能於大悲、大喜、大捨無性自性無動；能於無忘失法無性自性無動，能於恒住捨性無性自性無動；能於一切智無性自性無動，能於道相智、一切相智無性自性無動；能於預流果無性自性無動，能於一來、不還、阿羅漢果無性自性無動；能於獨覺菩提無性自性無動；能於一切菩薩摩訶薩行無性自性無動；能於諸佛無上正等菩提無性自性無動。

「何以故？善現！諸法自性即是無性，無性不能現證無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！諸法自性即是無性，無性不能現證無性。」