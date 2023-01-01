大般若波羅蜜多經卷第三百六十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分實說品第六十二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分實說品第六十二之三

「復次，善現！一切法皆以空為自性，一切法皆以無相為自性，一切法皆以無願為自性。善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切法皆以空為自性，一切法皆以無相為自性，一切法皆以無願為自性。善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。

「復次，善現！一切法皆以真如為自性，一切法皆以法界為自性，一切法皆以法性為自性，一切法皆以不虛妄性為自性，一切法皆以不變異性為自性，一切法皆以平等性為自性，一切法皆以離生性為自性，一切法皆以法定為自性，一切法皆以法住為自性，一切法皆以實際為自性，一切法皆以虛空界為自性，一切法皆以不思議界為自性。善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切法皆以真如為自性，一切法皆以法界為自性，一切法皆以法性為自性，一切法皆以不虛妄性為自性，一切法皆以不變異性為自性，一切法皆以平等性為自性，一切法皆以離生性為自性，一切法皆以法定為自性，一切法皆以法住為自性，一切法皆以實際為自性，一切法皆以虛空界為自性，一切法皆以不思議界為自性。善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，初發無上正等覺心菩薩摩訶薩成就何等善巧方便，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住內空，成熟有情、嚴淨佛土？能住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住真如，成熟有情、嚴淨佛土？能住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行四念住，成熟有情、嚴淨佛土？能行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住苦聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？能住集、滅、道聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行初靜慮，成熟有情、嚴淨佛土？能行第二、第三、第四靜慮，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行慈無量，成熟有情、嚴淨佛土？能行悲、喜、捨無量，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行空無邊處定，成熟有情、嚴淨佛土？能行識無邊處、無所有處、非想非非想處定，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行八解脫，成熟有情、嚴淨佛土？能行八勝處、九次第定、十遍處，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行一切三摩地門，成熟有情、嚴淨佛土？能行一切陀羅尼門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行空解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？能行無相、無願解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行五眼，成熟有情、嚴淨佛土？能行六神通，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行佛十力，成熟有情、嚴淨佛土？能行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行大慈，成熟有情、嚴淨佛土？能行大悲、大喜、大捨，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行無忘失法，成熟有情、嚴淨佛土？能行恒住捨性，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行一切智，成熟有情、嚴淨佛土？能行道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，初發無上正等覺心菩薩摩訶薩成就何等善巧方便，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住內空，成熟有情、嚴淨佛土？能住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住真如，成熟有情、嚴淨佛土？能住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行四念住，成熟有情、嚴淨佛土？能行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能住苦聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？能住集、滅、道聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行初靜慮，成熟有情、嚴淨佛土？能行第二、第三、第四靜慮，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行慈無量，成熟有情、嚴淨佛土？能行悲、喜、捨無量，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行空無邊處定，成熟有情、嚴淨佛土？能行識無邊處、無所有處、非想非非想處定，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行八解脫，成熟有情、嚴淨佛土？能行八勝處、九次第定、十遍處，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行一切三摩地門，成熟有情、嚴淨佛土？能行一切陀羅尼門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行空解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？能行無相、無願解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行五眼，成熟有情、嚴淨佛土？能行六神通，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行佛十力，成熟有情、嚴淨佛土？能行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行大慈，成熟有情、嚴淨佛土？能行大悲、大喜、大捨，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行無忘失法，成熟有情、嚴淨佛土？能行恒住捨性，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等善巧方便，能行一切智，成熟有情、嚴淨佛土？能行道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩成就如是善巧方便，謂雖修學知一切法皆以無性為其自性，而常精勤成熟有情、嚴淨佛土，雖常精勤成熟有情、嚴淨佛土，而勤修學知諸有情及諸佛土皆以無性為其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩成就如是善巧方便，謂雖修學知一切法皆以無性為其自性，而常精勤成熟有情、嚴淨佛土，雖常精勤成熟有情、嚴淨佛土，而勤修學知諸有情及諸佛土皆以無性為其自性。

「善現！是菩薩摩訶薩雖行布施波羅蜜多學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住內空學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住真如學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行四念住學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住苦聖諦學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住集、滅、道聖諦學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行初靜慮學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行第二、第三、第四靜慮學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行慈無量學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行悲、喜、捨無量學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行空無邊處定學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行識無邊處、無所有處、非想非非想處定學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行八解脫學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行八勝處、九次第定、十遍處學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行一切三摩地門學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行一切陀羅尼門學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行空解脫門學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行無相、無願解脫門學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行五眼學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行六神通學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行佛十力學菩提道，而知菩提道無性為自性，雖行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行大慈學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行大悲、大喜、大捨學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行無忘失法學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行恒住捨性學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行一切智學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行道相智、一切相智學菩提道，而知菩提道無性為自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖行布施波羅蜜多學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住內空學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住真如學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行四念住學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖住苦聖諦學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖住集、滅、道聖諦學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行初靜慮學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行第二、第三、第四靜慮學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行慈無量學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行悲、喜、捨無量學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行空無邊處定學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行識無邊處、無所有處、非想非非想處定學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行八解脫學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行八勝處、九次第定、十遍處學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行一切三摩地門學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行一切陀羅尼門學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行空解脫門學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行無相、無願解脫門學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行五眼學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行六神通學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行佛十力學菩提道，而知菩提道無性為自性，雖行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行大慈學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行大悲、大喜、大捨學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行無忘失法學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行恒住捨性學菩提道，而知菩提道無性為自性。雖行一切智學菩提道，而知菩提道無性為自性；雖行道相智、一切相智學菩提道，而知菩提道無性為自性。

「善現！是菩薩摩訶薩如是修行布施波羅蜜多學菩提道，如是修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學菩提道，如是安住內空學菩提道，如是安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學菩提道，如是安住真如學菩提道，如是安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學菩提道，如是修行四念住學菩提道，如是修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學菩提道，如是安住苦聖諦學菩提道，如是安住集、滅、道聖諦學菩提道，如是修行初靜慮學菩提道，如是修行第二、第三、第四靜慮學菩提道，如是修行慈無量學菩提道，如是修行悲、喜、捨無量學菩提道，如是修行空無邊處定學菩提道，如是修行識無邊處、無所有處、非想非非想處定學菩提道，如是修行八解脫學菩提道，如是修行八勝處、九次第定、十遍處學菩提道，如是修行一切三摩地門學菩提道，如是修行一切陀羅尼門學菩提道，如是修行空解脫門學菩提道，如是修行無相、無願解脫門學菩提道，如是修行五眼學菩提道，如是修行六神通學菩提道，如是修行佛十力學菩提道，如是修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法學菩提道，如是修行大慈學菩提道，如是修行大悲、大喜、大捨學菩提道，如是修行無忘失法學菩提道，如是修行恒住捨性學菩提道，如是修行一切智學菩提道，如是修行道相智、一切相智學菩提道，乃至未得如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智，皆名學菩提道未得圓滿。若於此道已得圓滿，則於一切波羅蜜多亦已圓滿。波羅蜜多已圓滿故，由一剎那相應妙慧證得如來一切相智。爾時，一切微細煩惱習氣相續永不生故名無餘斷，則名如來、應、正等覺，以無障礙清淨佛眼，遍觀十方三界諸法，尚不得無，況當得有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是修行布施波羅蜜多學菩提道，如是修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學菩提道，如是安住內空學菩提道，如是安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學菩提道，如是安住真如學菩提道，如是安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學菩提道，如是修行四念住學菩提道，如是修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學菩提道，如是安住苦聖諦學菩提道，如是安住集、滅、道聖諦學菩提道，如是修行初靜慮學菩提道，如是修行第二、第三、第四靜慮學菩提道，如是修行慈無量學菩提道，如是修行悲、喜、捨無量學菩提道，如是修行空無邊處定學菩提道，如是修行識無邊處、無所有處、非想非非想處定學菩提道，如是修行八解脫學菩提道，如是修行八勝處、九次第定、十遍處學菩提道，如是修行一切三摩地門學菩提道，如是修行一切陀羅尼門學菩提道，如是修行空解脫門學菩提道，如是修行無相、無願解脫門學菩提道，如是修行五眼學菩提道，如是修行六神通學菩提道，如是修行佛十力學菩提道，如是修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法學菩提道，如是修行大慈學菩提道，如是修行大悲、大喜、大捨學菩提道，如是修行無忘失法學菩提道，如是修行恒住捨性學菩提道，如是修行一切智學菩提道，如是修行道相智、一切相智學菩提道，乃至未得如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智，皆名學菩提道未得圓滿。若於此道已得圓滿，則於一切波羅蜜多亦已圓滿。波羅蜜多已圓滿故，由一剎那相應妙慧證得如來一切相智。爾時，一切微細煩惱習氣相續永不生故名無餘斷，則名如來、應、正等覺，以無障礙清淨佛眼，遍觀十方三界諸法，尚不得無，況當得有！

「如是！善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，觀一切法皆以無性為其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，觀一切法皆以無性為其自性。

「善現！是名菩薩摩訶薩最勝善巧方便，謂行般若波羅蜜多觀一切法，尚不得無，況當得有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是名菩薩摩訶薩最勝善巧方便，謂行般若波羅蜜多觀一切法，尚不得無，況當得有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，於此布施施者、受者、諸所施物及菩提心，尚不觀無，況觀為有！修行淨戒波羅蜜多時，於此淨戒護淨戒處、持淨戒者、守淨戒心，尚不觀無，況觀為有！修行安忍波羅蜜多時，於此安忍修安忍處、能安忍者、修安忍心，尚不觀無，況觀為有！修行精進波羅蜜多時，於此精進修精進處、能精進者、修精進心，尚不觀無，況觀為有！修行靜慮波羅蜜多時，於此靜慮修靜慮處、能靜慮者、修靜慮心，尚不觀無，況觀為有！修行般若波羅蜜多時，於此般若修般若處、修般若者、修般若心，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，於此布施施者、受者、諸所施物及菩提心，尚不觀無，況觀為有！修行淨戒波羅蜜多時，於此淨戒護淨戒處、持淨戒者、守淨戒心，尚不觀無，況觀為有！修行安忍波羅蜜多時，於此安忍修安忍處、能安忍者、修安忍心，尚不觀無，況觀為有！修行精進波羅蜜多時，於此精進修精進處、能精進者、修精進心，尚不觀無，況觀為有！修行靜慮波羅蜜多時，於此靜慮修靜慮處、能靜慮者、修靜慮心，尚不觀無，況觀為有！修行般若波羅蜜多時，於此般若修般若處、修般若者、修般若心，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於此內空乃至無性自性空能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於此內空乃至無性自性空能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於此真如乃至不思議界能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於此真如乃至不思議界能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於此四念住乃至八聖道支能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於此四念住乃至八聖道支能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩安住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於此苦聖諦、集、滅、道聖諦能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於此苦聖諦、集、滅、道聖諦能安住者、由此安住、修安住處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行四靜慮、四無量、四無色定時，於此四靜慮、四無量、四無色定能修行者，由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行四靜慮、四無量、四無色定時，於此四靜慮、四無量、四無色定能修行者，由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行一切三摩地門、一切陀羅尼門時，於此一切三摩地門、一切陀羅尼門能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行一切三摩地門、一切陀羅尼門時，於此一切三摩地門、一切陀羅尼門能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行空解脫門、無相、無願解脫門時，於此空解脫門、無相、無願解脫門能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行空解脫門、無相、無願解脫門時，於此空解脫門、無相、無願解脫門能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行五眼、六神通時，於此五眼、六神通能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行五眼、六神通時，於此五眼、六神通能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，於此佛十力乃至十八佛不共法能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，於此佛十力乃至十八佛不共法能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行無忘失法、恒住捨性時，於此無忘失法、恒住捨性能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行無忘失法、恒住捨性時，於此無忘失法、恒住捨性能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，於此一切智、道相智、一切相智能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，於此一切智、道相智、一切相智能修行者、由此修行、及修行處，尚不觀無，況觀為有！

「善現！是菩薩摩訶薩隨證得一切智智時，於此一切智智能隨證得者、由此隨證得、及隨證得處，尚不觀無，況觀為有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩隨證得一切智智時，於此一切智智能隨證得者、由此隨證得、及隨證得處，尚不觀無，況觀為有！

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩常作是念：『諸法皆以無性為性，如是無性，本性自爾，非佛所作，非獨覺作，非聲聞作，亦非餘作。以一切法皆無作者，離作者故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！是菩薩摩訶薩常作是念：『諸法皆以無性為性，如是無性，本性自爾，非佛所作，非獨覺作，非聲聞作，亦非餘作。以一切法皆無作者，離作者故。』」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！豈不諸法離諸法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！豈不諸法離諸法性？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸法無不離諸法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸法無不離諸法性。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法離法性者，云何離法能知離法若有若無？何以故？世尊！無法不應能知無法，有法不應能知有法，無法不應能知有法，有法不應能知無法。世尊！如是一切法皆無知為性，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，顯示諸法若有若無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法離法性者，云何離法能知離法若有若無？何以故？世尊！無法不應能知無法，有法不應能知有法，無法不應能知有法，有法不應能知無法。世尊！如是一切法皆無知為性，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，顯示諸法若有若無？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，隨世俗故顯示諸法若有若無，非隨勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，隨世俗故顯示諸法若有若無，非隨勝義。」

「世尊！世俗、勝義為有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！世俗、勝義為有異不？」

「不也！善現！非異世俗別有勝義。何以故？善現！世俗真如即是勝義，諸有情類顛倒妄執，於此真如不知不見，菩薩摩訶薩哀愍彼故，隨世俗相顯示諸法若有若無。復次，善現！諸有情類於蘊等法起實有想不知非有，菩薩摩訶薩哀愍彼故，分別諸法若有若無，如何當令彼有情類知蘊等法皆非實有。善現！諸菩薩摩訶薩應行如是甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！非異世俗別有勝義。何以故？善現！世俗真如即是勝義，諸有情類顛倒妄執，於此真如不知不見，菩薩摩訶薩哀愍彼故，隨世俗相顯示諸法若有若無。復次，善現！諸有情類於蘊等法起實有想不知非有，菩薩摩訶薩哀愍彼故，分別諸法若有若無，如何當令彼有情類知蘊等法皆非實有。善現！諸菩薩摩訶薩應行如是甚深般若波羅蜜多。」

初分巧便行品第六十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧便行品第六十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說菩薩行菩薩行，何等名為菩薩行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說菩薩行菩薩行，何等名為菩薩行耶？」

佛言：「善現！菩薩行者，謂為無上正等菩提故行，是名菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩行者，謂為無上正等菩提故行，是名菩薩行。」

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當於何處行菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當於何處行菩薩行？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩當於色空行菩薩行，當於受、想、行、識空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼處空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於色處空行菩薩行，當於聲、香、味、觸、法處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼界空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於色界空行菩薩行，當於聲、香、味、觸、法界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼識界空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意識界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼觸空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意觸空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼觸為緣所生諸受空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於地界空行菩薩行，當於水、火、風、空、識界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於無明空行菩薩行，當於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於內法空行菩薩行，當於外法空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於布施波羅蜜多空行菩薩行，當於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於內空空行菩薩行，當於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於初靜慮空行菩薩行，當於第二、第三、第四靜慮空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於慈無量空行菩薩行，當於悲、喜、捨無量空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於空無邊處定空行菩薩行，當於識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於四念住空行菩薩行，當於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於和合空行菩薩行，當於不和合空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於空解脫門空行菩薩行，當於無相、無願解脫門空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於八解脫空行菩薩行，當於八勝處、九次第定、十遍處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於苦聖諦空行菩薩行，當於集、滅、道聖諦空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於佛十力空行菩薩行，當於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於大慈空行菩薩行，當於大悲、大喜、大捨空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於五眼空行菩薩行，當於六神通空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於一切三摩地門空行菩薩行，當於一切陀羅尼門空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於嚴淨佛土空行菩薩行，當於成熟有情空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於引發辯才陀羅尼空行菩薩行，當於引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩當於色空行菩薩行，當於受、想、行、識空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼處空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於色處空行菩薩行，當於聲、香、味、觸、法處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼界空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於色界空行菩薩行，當於聲、香、味、觸、法界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼識界空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意識界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼觸空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意觸空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於眼觸為緣所生諸受空行菩薩行，當於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於地界空行菩薩行，當於水、火、風、空、識界空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於無明空行菩薩行，當於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於內法空行菩薩行，當於外法空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於布施波羅蜜多空行菩薩行，當於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於內空空行菩薩行，當於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於初靜慮空行菩薩行，當於第二、第三、第四靜慮空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於慈無量空行菩薩行，當於悲、喜、捨無量空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於空無邊處定空行菩薩行，當於識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於四念住空行菩薩行，當於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於和合空行菩薩行，當於不和合空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於空解脫門空行菩薩行，當於無相、無願解脫門空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於八解脫空行菩薩行，當於八勝處、九次第定、十遍處空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於苦聖諦空行菩薩行，當於集、滅、道聖諦空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於佛十力空行菩薩行，當於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於大慈空行菩薩行，當於大悲、大喜、大捨空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於五眼空行菩薩行，當於六神通空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於一切三摩地門空行菩薩行，當於一切陀羅尼門空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於嚴淨佛土空行菩薩行，當於成熟有情空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於引發辯才陀羅尼空行菩薩行，當於引

發文字陀羅尼空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於悟入文字陀羅尼空行菩薩行，當於悟入無文字陀羅尼空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於有為界空行菩薩行，當於無為界空行菩薩行。菩薩摩訶薩如是行菩薩行時，如佛無上正等菩提，於諸法中不作二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發文字陀羅尼空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於悟入文字陀羅尼空行菩薩行，當於悟入無文字陀羅尼空行菩薩行。菩薩摩訶薩當於有為界空行菩薩行，當於無為界空行菩薩行。菩薩摩訶薩如是行菩薩行時，如佛無上正等菩提，於諸法中不作二相。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，名為無上正等菩提行菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，名為無上正等菩提行菩薩行。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說佛陀，佛陀以何義故名為佛陀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說佛陀，佛陀以何義故名為佛陀？」

佛言：「善現！隨覺實義，故名佛陀。復次，善現！現覺實法，故名佛陀。復次，善現！通達實義，故名佛陀。復次，善現！於一切法如實現覺，故名佛陀。復次，善現！於一切法自相、共相、有相、無相，自然開覺，故名佛陀。復次，善現！於三世法及無為法，一切種相無障智轉，故名佛陀。復次，善現！如實開覺一切有情，令離顛倒惡業眾苦，故名佛陀。復次，善現！能如實覺一切法相，所謂無相，故名佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！隨覺實義，故名佛陀。復次，善現！現覺實法，故名佛陀。復次，善現！通達實義，故名佛陀。復次，善現！於一切法如實現覺，故名佛陀。復次，善現！於一切法自相、共相、有相、無相，自然開覺，故名佛陀。復次，善現！於三世法及無為法，一切種相無障智轉，故名佛陀。復次，善現！如實開覺一切有情，令離顛倒惡業眾苦，故名佛陀。復次，善現！能如實覺一切法相，所謂無相，故名佛陀。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說菩提，菩提以何義故名為菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說菩提，菩提以何義故名為菩提？」

佛言：「善現！證法空義是菩提義，證真如義是菩提義，證實際義是菩提義，證法性義是菩提義，證法界義是菩提義。復次，善現！假立名相，施設言說，能真實覺，最上勝妙，故名菩提。復次，善現！不可破壞，不可分別，故名菩提。復次，善現！法真如性、不虛妄性、不變異性、無顛倒性，故名菩提。復次，善現！唯假名相謂為菩提，而無真實名相可得，故名菩提。復次，善現！諸佛所有真淨妙覺，故名菩提。復次，善現！諸佛由此現覺諸法一切種相，故名菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！證法空義是菩提義，證真如義是菩提義，證實際義是菩提義，證法性義是菩提義，證法界義是菩提義。復次，善現！假立名相，施設言說，能真實覺，最上勝妙，故名菩提。復次，善現！不可破壞，不可分別，故名菩提。復次，善現！法真如性、不虛妄性、不變異性、無顛倒性，故名菩提。復次，善現！唯假名相謂為菩提，而無真實名相可得，故名菩提。復次，善現！諸佛所有真淨妙覺，故名菩提。復次，善現！諸佛由此現覺諸法一切種相，故名菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修四靜慮、四無量、四無色定時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修四靜慮、四無量、四無色定時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修三摩地門、陀羅尼門時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修三摩地門、陀羅尼門時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修空解脫門、無相、無願解脫門時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修空解脫門、無相、無願解脫門時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修五眼、六神通時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修五眼、六神通時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修大慈、大悲、大喜、大捨時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修大慈、大悲、大喜、大捨時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修無忘失法、恒住捨性時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修無忘失法、恒住捨性時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？

「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修一切智、道相智、一切相智時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為菩提故，修一切智、道相智、一切相智時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，住苦聖諦、集、滅、道聖諦時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修四靜慮、四無量、四無色定時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修四靜慮、四無量、四無色定時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修三摩地門、陀羅尼門時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修三摩地門、陀羅尼門時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修空解脫門、無相、無願解脫門時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修空解脫門、無相、無願解脫門時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修五眼、六神通時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修五眼、六神通時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修大慈、大悲、大喜、大捨時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修大慈、大悲、大喜、大捨時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修無忘失法、恒住捨性時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修無忘失法、恒住捨性時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修一切智、道相智、一切相智時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩為菩提故，修一切智、道相智、一切相智時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。

「何以故？善現！菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前故。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益不為損、不為增不為減、不為生不為滅、不為染不為淨故現在前者，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受布施波羅蜜多，攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受內空，攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受真如，攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受四念住，攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受苦聖諦，攝受集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受四靜慮，攝受四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受八解脫，攝受八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受三摩地門，攝受陀羅尼門？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受空解脫門，攝受無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受五眼，攝受六神通？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受佛十力，攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受大慈，攝受大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受無忘失法，攝受恒住捨性？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受一切智，攝受道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生，修行菩薩十地正行，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益不為損、不為增不為減、不為生不為滅、不為染不為淨故現在前者，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受布施波羅蜜多，攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受內空，攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受真如，攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受四念住，攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受苦聖諦，攝受集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受四靜慮，攝受四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受八解脫，攝受八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受三摩地門，攝受陀羅尼門？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受空解脫門，攝受無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受五眼，攝受六神通？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受佛十力，攝受四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受大慈，攝受大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受無忘失法，攝受恒住捨性？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝受一切智，攝受道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生，修行菩薩十地正行，證得無上正等菩提？」