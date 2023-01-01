大般若波羅蜜多經卷第三百六十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分實說品第六十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分實說品第六十二之二

「若由此真如施設地界，即由此真如施設水、火、風、空、識界；若由此真如施設水、火、風、空、識界，即由此真如施設無明；若由此真如施設無明，即由此真如施設行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若由此真如施設行乃至老死愁歎苦憂惱，即由此真如施設布施波羅蜜多；若由此真如施設布施波羅蜜多，即由此真如施設淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若由此真如施設淨戒乃至般若波羅蜜多，即由此真如施設內空；若由此真如施設內空，即由此真如施設外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若由此真如施設外空乃至無性自性空，即由此真如施設四念住；若由此真如施設四念住，即由此真如施設四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若由此真如施設四正斷乃至八聖道支，即由此真如施設苦聖諦；若由此真如施設苦聖諦，即由此真如施設集、滅、道聖諦；若由此真如施設集、滅、道聖諦，即由此真如施設四靜慮；若由此真如施設四靜慮，即由此真如施設四無量、四無色定；若由此真如施設四無量、四無色定，即由此真如施設八解脫；若由此真如施設八解脫，即由此真如施設八勝處、九次第定、十遍處；若由此真如施設八勝處、九次第定、十遍處，即由此真如施設一切三摩地門；若由此真如施設一切三摩地門，即由此真如施設一切陀羅尼門；若由此真如施設一切陀羅尼門，即由此真如施設空解脫門；若由此真如施設空解脫門，即由此真如施設無相、無願解脫門；若由此真如施設無相、無願解脫門，即由此真如施設五眼；若由此真如施設五眼，即由此真如施設六神通；若由此真如施設六神通，即由此真如施設佛十力；若由此真如施設佛十力，即由此真如施設四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若由此真如施設四無所畏乃至十八佛不共法，即由此真如施設無忘失法；若由此真如施設無忘失法，即由此真如施設恒住捨性；若由此真如施設恒住捨性，即由此真如施設一切智；若由此真如施設一切智，即由此真如施設道相智、一切相智；若由此真如施設道相智、一切相智，即由此真如施設一切菩薩摩訶薩行；若由此真如施設一切菩薩摩訶薩行，即由此真如施設諸佛無上正等菩提；若由此真如施設諸佛無上正等菩提，即由此真如施設有為界；若由此真如施設有為界，即由此真如施設無為界；若由此真如施設無為界，即由此真如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若由此真如施設地界，即由此真如施設水、火、風、空、識界；若由此真如施設水、火、風、空、識界，即由此真如施設無明；若由此真如施設無明，即由此真如施設行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若由此真如施設行乃至老死愁歎苦憂惱，即由此真如施設布施波羅蜜多；若由此真如施設布施波羅蜜多，即由此真如施設淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若由此真如施設淨戒乃至般若波羅蜜多，即由此真如施設內空；若由此真如施設內空，即由此真如施設外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若由此真如施設外空乃至無性自性空，即由此真如施設四念住；若由此真如施設四念住，即由此真如施設四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若由此真如施設四正斷乃至八聖道支，即由此真如施設苦聖諦；若由此真如施設苦聖諦，即由此真如施設集、滅、道聖諦；若由此真如施設集、滅、道聖諦，即由此真如施設四靜慮；若由此真如施設四靜慮，即由此真如施設四無量、四無色定；若由此真如施設四無量、四無色定，即由此真如施設八解脫；若由此真如施設八解脫，即由此真如施設八勝處、九次第定、十遍處；若由此真如施設八勝處、九次第定、十遍處，即由此真如施設一切三摩地門；若由此真如施設一切三摩地門，即由此真如施設一切陀羅尼門；若由此真如施設一切陀羅尼門，即由此真如施設空解脫門；若由此真如施設空解脫門，即由此真如施設無相、無願解脫門；若由此真如施設無相、無願解脫門，即由此真如施設五眼；若由此真如施設五眼，即由此真如施設六神通；若由此真如施設六神通，即由此真如施設佛十力；若由此真如施設佛十力，即由此真如施設四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若由此真如施設四無所畏乃至十八佛不共法，即由此真如施設無忘失法；若由此真如施設無忘失法，即由此真如施設恒住捨性；若由此真如施設恒住捨性，即由此真如施設一切智；若由此真如施設一切智，即由此真如施設道相智、一切相智；若由此真如施設道相智、一切相智，即由此真如施設一切菩薩摩訶薩行；若由此真如施設一切菩薩摩訶薩行，即由此真如施設諸佛無上正等菩提；若由此真如施設諸佛無上正等菩提，即由此真如施設有為界；若由此真如施設有為界，即由此真如施設無為界；若由此真如施設無為界，即由此真如

施設一切如來、應、正等覺；若由此真如施設一切如來、應、正等覺，即由此真如施設一切菩薩摩訶薩；若由此真如施設一切菩薩摩訶薩，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設一切如來、應、正等覺；若由此真如施設一切如來、應、正等覺，即由此真如施設一切菩薩摩訶薩；若由此真如施設一切菩薩摩訶薩，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切法。

「如是！善現！一切法真如，一切有情真如，一切如來、應、正等覺真如，一切菩薩摩訶薩真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩於此真如，修學圓滿證得無上正等菩提故，名如來、應、正等覺。是故，善現！應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺，以一切法、一切有情皆以真如為定量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！善現！一切法真如，一切有情真如，一切如來、應、正等覺真如，一切菩薩摩訶薩真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩於此真如，修學圓滿證得無上正等菩提故，名如來、應、正等覺。是故，善現！應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺，以一切法、一切有情皆以真如為定量故。

「如是！善現！菩薩摩訶薩應學真如甚深般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩若學真如甚深般若波羅蜜多，則能學一切法真如。若能學一切法真如，則能圓滿一切法真如。若能圓滿一切法真如，則於一切法真如得自在住。若於一切法真如得自在住，則能善知一切有情根性勝劣。若能善知一切有情根性勝劣，則能具知一切有情勝解差別。若能具知一切有情勝解差別，則知有情自業受果。若知有情自業受果，則能具足願智。若能具足願智，則能淨修三世妙智。若能淨修三世妙智，則能無倒行菩薩行。若能無倒行菩薩行，則能如實成熟有情。若能如實成熟有情，則能如實嚴淨佛土。若能如實嚴淨佛土，則能證得一切智智。若能證得一切智智，則能轉妙法輪。若能轉妙法輪，則能安立有情於三乘道。若能安立有情於三乘道，則令有情入無餘依般涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！善現！菩薩摩訶薩應學真如甚深般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩若學真如甚深般若波羅蜜多，則能學一切法真如。若能學一切法真如，則能圓滿一切法真如。若能圓滿一切法真如，則於一切法真如得自在住。若於一切法真如得自在住，則能善知一切有情根性勝劣。若能善知一切有情根性勝劣，則能具知一切有情勝解差別。若能具知一切有情勝解差別，則知有情自業受果。若知有情自業受果，則能具足願智。若能具足願智，則能淨修三世妙智。若能淨修三世妙智，則能無倒行菩薩行。若能無倒行菩薩行，則能如實成熟有情。若能如實成熟有情，則能如實嚴淨佛土。若能如實嚴淨佛土，則能證得一切智智。若能證得一切智智，則能轉妙法輪。若能轉妙法輪，則能安立有情於三乘道。若能安立有情於三乘道，則令有情入無餘依般涅槃界。

「善現！諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他一切功德，應發無上正等覺心勇猛精進，修行般若波羅蜜多堅固無退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他一切功德，應發無上正等覺心勇猛精進，修行般若波羅蜜多堅固無退。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應稽首恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應稽首恭敬供養。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應稽首恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應稽首恭敬供養。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩普為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，獲幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩普為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，獲幾所福？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩普為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，其所獲福無量無邊，算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩普為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，其所獲福無量無邊，算數譬喻所不能及。

「善現！假使充滿小千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！假使充滿小千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。何以故？善現！聲聞、獨覺皆因菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩因諸聲聞、獨覺而有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。何以故？善現！聲聞、獨覺皆因菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩因諸聲聞、獨覺而有。

「善現！置小千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿中千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置小千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿中千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置中千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置中千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住淨觀地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住種性地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆住淨觀地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住種性地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住種性地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住第八地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆住種性地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住第八地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住第八地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住見地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆住第八地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住見地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住見地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住薄地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆住見地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住薄地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住薄地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住離欲地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆住薄地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住離欲地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住離欲地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住已辦地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆住離欲地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住已辦地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！置大千界一切有情皆住已辦地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！置大千界一切有情皆住已辦地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲福無量無邊。」

佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彼所獲福，於為度脫一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於入菩薩正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆為度脫諸有情故，初發無上正等覺心，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於入菩薩正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆入菩薩正性離生，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於行菩提向一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆入菩薩正性離生，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於行菩提向一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆行菩提向，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於一如來、應、正等覺所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆行菩提向，是諸菩薩摩訶薩所獲福聚，於一如來、應、正等覺所獲福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！初發無上正等覺心菩薩摩訶薩何所思惟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！初發無上正等覺心菩薩摩訶薩何所思惟？」

佛言：「善現！初發無上正等覺心菩薩摩訶薩恒正思惟一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！初發無上正等覺心菩薩摩訶薩恒正思惟一切相智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！一切相智有何性？一切相智何所緣？何增上？何行相？有何相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！一切相智有何性？一切相智何所緣？何增上？何行相？有何相？」

佛言：「善現！一切相智無性為性，無相無因，無所警覺，無生無現。又汝所問『一切相智何所緣？何增上？何行相？有何相？』者，善現！一切相智無性為所緣，正念為增上，寂靜為行相，無相為相。善現！一切相智如是所緣，如是增上，如是行相，如是相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切相智無性為性，無相無因，無所警覺，無生無現。又汝所問『一切相智何所緣？何增上？何行相？有何相？』者，善現！一切相智無性為所緣，正念為增上，寂靜為行相，無相為相。善現！一切相智如是所緣，如是增上，如是行相，如是相。」

具壽善現復白佛言：「世尊！為但一切相智無性為性？為色、受、想、行、識亦無性為性？為眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性？為色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性？為眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性？為色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性？為眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性？為眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性？為眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性？為地界、水、火、風、空、識界亦無性為性？為無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性？為內法、外法亦無性為性？為四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？為四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性？為空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性？為八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性？為布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性？為內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性？為苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性？為一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性？為佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性？為大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性？為無忘失法、恒住捨性亦無性為性？為一切智、道相智亦無性為性？為初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性？為初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性？為有為界、無為界亦無性為性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！為但一切相智無性為性？為色、受、想、行、識亦無性為性？為眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性？為色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性？為眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性？為色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性？為眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性？為眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性？為眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性？為地界、水、火、風、空、識界亦無性為性？為無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性？為內法、外法亦無性為性？為四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？為四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性？為空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性？為八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性？為布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性？為內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性？為苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性？為一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性？為佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性？為大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性？為無忘失法、恒住捨性亦無性為性？為一切智、道相智亦無性為性？為初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性？為初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性？為有為界、無為界亦無性為性？」

佛言：「善現！非但一切相智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性，色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性，眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性，色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性，眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性，眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性，眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性，地界、水、火、風、空、識界亦無性為性，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性，內法、外法亦無性為性，四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性，空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性，布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性，苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性，一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性，佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性，大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性，無忘失法、恒住捨性亦無性為性，一切智、道相智亦無性為性，初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性，有為界、無為界亦無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！非但一切相智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性，色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性，眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性，色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性，眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性，眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性，眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性，地界、水、火、風、空、識界亦無性為性，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性，內法、外法亦無性為性，四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性，空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性，布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性，苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性，一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性，佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性，大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性，無忘失法、恒住捨性亦無性為性，一切智、道相智亦無性為性，初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性，有為界、無為界亦無性為性。」

具壽善現白佛言：「世尊！何緣一切相智無性為性？何緣色、受、想、行、識亦無性為性？何緣眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性？何緣色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性？何緣眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性？何緣色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性？何緣眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性？何緣眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性？何緣眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性？何緣地界、水、火、風、空、識界亦無性為性？何緣無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性？何緣內法、外法亦無性為性？何緣四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？何緣四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性？何緣空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性？何緣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性？何緣布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性？何緣內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性？何緣苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性？何緣一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性？何緣佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性？何緣大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性？何緣無忘失法、恒住捨性亦無性為性？何緣一切智、道相智亦無性為性？何緣初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性？何緣初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性？何緣有為界、無為界亦無性為性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！何緣一切相智無性為性？何緣色、受、想、行、識亦無性為性？何緣眼處、耳、鼻、舌、身、意處亦無性為性？何緣色處、聲、香、味、觸、法處亦無性為性？何緣眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦無性為性？何緣色界、聲、香、味、觸、法界亦無性為性？何緣眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界亦無性為性？何緣眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸亦無性為性？何緣眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無性為性？何緣地界、水、火、風、空、識界亦無性為性？何緣無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無性為性？何緣內法、外法亦無性為性？何緣四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？何緣四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無性為性？何緣空解脫門、無相、無願解脫門亦無性為性？何緣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無性為性？何緣布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無性為性？何緣內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無性為性？何緣苦聖諦、集、滅、道聖諦亦無性為性？何緣一切三摩地門、一切陀羅尼門亦無性為性？何緣佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無性為性？何緣大慈、大悲、大喜、大捨亦無性為性？何緣無忘失法、恒住捨性亦無性為性？何緣一切智、道相智亦無性為性？何緣初眼、第二、第三、第四、第五眼亦無性為性？何緣初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦無性為性？何緣有為界、無為界亦無性為性？」

佛言：「善現！一切相智自性無故，若法自性無，是法無性為性。色、受、想、行、識自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼處、耳、鼻、舌、身、意處自性無故，若法自性無，是法無性為性。色處、聲、香、味、觸、法處自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性無故，若法自性無，是法無性為性。色界、聲、香、味、觸、法界自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無故，若法自性無，是法無性為性。地界、水、火、風、空、識界自性無故，若法自性無，是法無性為性。無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無故，若法自性無，是法無性為性。內法、外法自性無故，若法自性無，是法無性為性。四靜慮、四無量、四無色定自性無故，若法自性無，是法無性為性。四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無故，若法自性無，是法無性為性。空解脫門、無相、無願解脫門自性無故，若法自性無，是法無性為性。八解脫、八勝處、九次第定、十遍處自性無故，若法自性無，是法無性為性。布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無故，若法自性無，是法無性為性。內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無故，若法自性無，是法無性為性。苦聖諦、集、滅、道聖諦自性無故，若法自性無，是法無性為性。一切三摩地門、一切陀羅尼門自性無故，若法自性無，是法無性為性。佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法自性無故，若法自性無，是法無性為性。大慈、大悲、大喜、大捨自性無故，若法自性無，是法無性為性。無忘失法、恒住捨性自性無故，若法自性無，是法無性為性。一切智、道相智自性無故，若法自性無，是法無性為性。初眼、第二、第三、第四、第五眼自性無故，若法自性無，是法無性為性。初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性無故，若法自性無，是法無性為性。有為界、無為界自性無故，若法自性無，是法無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切相智自性無故，若法自性無，是法無性為性。色、受、想、行、識自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼處、耳、鼻、舌、身、意處自性無故，若法自性無，是法無性為性。色處、聲、香、味、觸、法處自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性無故，若法自性無，是法無性為性。色界、聲、香、味、觸、法界自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸自性無故，若法自性無，是法無性為性。眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無故，若法自性無，是法無性為性。地界、水、火、風、空、識界自性無故，若法自性無，是法無性為性。無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無故，若法自性無，是法無性為性。內法、外法自性無故，若法自性無，是法無性為性。四靜慮、四無量、四無色定自性無故，若法自性無，是法無性為性。四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無故，若法自性無，是法無性為性。空解脫門、無相、無願解脫門自性無故，若法自性無，是法無性為性。八解脫、八勝處、九次第定、十遍處自性無故，若法自性無，是法無性為性。布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無故，若法自性無，是法無性為性。內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無故，若法自性無，是法無性為性。苦聖諦、集、滅、道聖諦自性無故，若法自性無，是法無性為性。一切三摩地門、一切陀羅尼門自性無故，若法自性無，是法無性為性。佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法自性無故，若法自性無，是法無性為性。大慈、大悲、大喜、大捨自性無故，若法自性無，是法無性為性。無忘失法、恒住捨性自性無故，若法自性無，是法無性為性。一切智、道相智自性無故，若法自性無，是法無性為性。初眼、第二、第三、第四、第五眼自性無故，若法自性無，是法無性為性。初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性無故，若法自性無，是法無性為性。有為界、無為界自性無故，若法自性無，是法無性為性。」

具壽善現白佛言：「世尊！何緣一切相智自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！何緣一切相智自性無？」

佛言：「善現！一切相智無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切相智無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣色、受、想、行、識自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣色、受、想、行、識自性無？」

「善現！色、受、想、行、識無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色、受、想、行、識無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼處、耳、鼻、舌、身、意處自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣眼處、耳、鼻、舌、身、意處自性無？」

「善現！眼處、耳、鼻、舌、身、意處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處、耳、鼻、舌、身、意處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣色處、聲、香、味、觸、法處自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣色處、聲、香、味、觸、法處自性無？」

「善現！色處、聲、香、味、觸、法處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處、聲、香、味、觸、法處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性無？」

「善現！眼界、耳、鼻、舌、身、意界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界、耳、鼻、舌、身、意界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣色界、聲、香、味、觸、法界自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣色界、聲、香、味、觸、法界自性無？」

「善現！色界、聲、香、味、觸、法界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界、聲、香、味、觸、法界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界自性無？」

「善現！眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界、耳、鼻、舌、身、意識界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸自性無？」

「善現！眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸、耳、鼻、舌、身、意觸無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性無？」

「善現！眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受、耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣地界、水、火、風、空、識界自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣地界、水、火、風、空、識界自性無？」

「善現！地界、水、火、風、空、識界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界、水、火、風、空、識界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無？」

「善現！無明乃至老死愁歎苦憂惱無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明乃至老死愁歎苦憂惱無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣內法、外法自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣內法、外法自性無？」

「善現！內法、外法無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內法、外法無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣四靜慮、四無量、四無色定自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣四靜慮、四無量、四無色定自性無？」

「善現！四靜慮、四無量、四無色定無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮、四無量、四無色定無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無？」

「善現！四念住乃至八聖道支無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住乃至八聖道支無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣空解脫門、無相、無願解脫門自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣空解脫門、無相、無願解脫門自性無？」

「善現！空解脫門、無相、無願解脫門無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門、無相、無願解脫門無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處自性無？」

「善現！八解脫乃至十遍處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫乃至十遍處無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無？」

「善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無？」

「善現！內空乃至無性自性空無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空乃至無性自性空無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣苦聖諦、集、滅、道聖諦自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣苦聖諦、集、滅、道聖諦自性無？」

「善現！苦聖諦、集、滅、道聖諦無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦、集、滅、道聖諦無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣一切三摩地門、一切陀羅尼門自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣一切三摩地門、一切陀羅尼門自性無？」

「善現！一切三摩地門、一切陀羅尼門無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切三摩地門、一切陀羅尼門無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法自性無？」

「善現！佛十力乃至十八佛不共法無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力乃至十八佛不共法無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣大慈、大悲、大喜、大捨自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣大慈、大悲、大喜、大捨自性無？」

「善現！大慈、大悲、大喜、大捨無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！大慈、大悲、大喜、大捨無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣無忘失法、恒住捨性自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣無忘失法、恒住捨性自性無？」

「善現！無忘失法、恒住捨性無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法、恒住捨性無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣一切智、道相智自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣一切智、道相智自性無？」

「善現！一切智、道相智無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智、道相智無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣初眼、第二、第三、第四、第五眼自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣初眼、第二、第三、第四、第五眼自性無？」

「善現！初眼、第二、第三、第四、第五眼無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！初眼、第二、第三、第四、第五眼無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性無？」

「善現！初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。」

「世尊！何緣有為界、無為界自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣有為界、無為界自性無？」

「善現！有為界、無為界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！有為界、無為界無和合自性故，若法無和合自性，是法則以無性為性。

「善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由是因緣，諸菩薩摩訶薩應知一切法皆以無性為其自性。