大般若波羅蜜多經卷第三百六十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之十三

具壽善現復白佛言：「世尊！為住勝義證得無上正等菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！為住勝義證得無上正等菩提耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為住顛倒證得無上正等菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為住顛倒證得無上正等菩提耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！若不住勝義證得無上正等菩提，亦不住顛倒證得無上正等菩提者，將無世尊不證得無上正等菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不住勝義證得無上正等菩提，亦不住顛倒證得無上正等菩提者，將無世尊不證得無上正等菩提耶？」

「不也！善現！我雖證得無上正等菩提，然不住有為界，亦不住無為界。善現！如諸如來所變化者，雖不住有為界，亦不住無為界，然有去來坐立等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！我雖證得無上正等菩提，然不住有為界，亦不住無為界。善現！如諸如來所變化者，雖不住有為界，亦不住無為界，然有去來坐立等事。

「善現！是所化者，若行布施波羅蜜多，亦行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是所化者，若住內空，亦住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。是所化者，若住真如，亦住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。是所化者，若修四念住，亦修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。是所化者，若住苦聖諦，亦住集、滅、道聖諦。是所化者，若修四靜慮，亦修四無量、四無色定。是所化者，若修八解脫，亦修八勝處、九次第定、十遍處。是所化者，若修一切三摩地門，亦修一切陀羅尼門。是所化者，若修空解脫門，亦修無相、無願解脫門。是所化者，若修五眼，亦修六神通。是所化者，若修佛十力，亦修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。是所化者，若修無忘失法，亦修恒住捨性。是所化者，若修一切智，亦修道相智、一切相智。是所化者，若證無上正等菩提，轉妙法輪作諸佛事。是所化者，復轉化作無量有情，於中建立正性定等三聚差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是所化者，若行布施波羅蜜多，亦行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是所化者，若住內空，亦住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。是所化者，若住真如，亦住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。是所化者，若修四念住，亦修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。是所化者，若住苦聖諦，亦住集、滅、道聖諦。是所化者，若修四靜慮，亦修四無量、四無色定。是所化者，若修八解脫，亦修八勝處、九次第定、十遍處。是所化者，若修一切三摩地門，亦修一切陀羅尼門。是所化者，若修空解脫門，亦修無相、無願解脫門。是所化者，若修五眼，亦修六神通。是所化者，若修佛十力，亦修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。是所化者，若修無忘失法，亦修恒住捨性。是所化者，若修一切智，亦修道相智、一切相智。是所化者，若證無上正等菩提，轉妙法輪作諸佛事。是所化者，復轉化作無量有情，於中建立正性定等三聚差別。

「善現！於汝意云何？是諸如來所變化者，為實有去來乃至行住，修證無上正等菩提，轉妙法輪作諸佛事，安立三聚有差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於汝意云何？是諸如來所變化者，為實有去來乃至行住，修證無上正等菩提，轉妙法輪作諸佛事，安立三聚有差別不？」

善現白言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！如來亦爾，知一切法皆如變化，說一切法皆如變化，雖有所作而無真實，雖度有情而無所度，如所化者度化有情。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應如諸佛所變化者，雖有所為而無執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如來亦爾，知一切法皆如變化，說一切法皆如變化，雖有所作而無真實，雖度有情而無所度，如所化者度化有情。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應如諸佛所變化者，雖有所為而無執著。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆如變化，如來亦爾，佛與化人有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆如變化，如來亦爾，佛與化人有何差別？」

佛言：「善現！佛與化人及一切法等無差別。何以故？善現！佛所作業，佛所化人亦能作故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛與化人及一切法等無差別。何以故？善現！佛所作業，佛所化人亦能作故。」

善現白言：「設無有佛，佛所化人能作業不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「設無有佛，佛所化人能作業不？」

佛言：「能作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能作。」

善現白言：「其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「其事云何？」

佛言：「善現！如過去世有一如來、應、正等覺名善寂慧，自應度者皆已度訖，時無菩薩堪受佛記，遂化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩摩訶薩記現入涅槃。爾時，天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無起滅。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應信諸法皆如變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如過去世有一如來、應、正等覺名善寂慧，自應度者皆已度訖，時無菩薩堪受佛記，遂化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩摩訶薩記現入涅槃。爾時，天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無起滅。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應信諸法皆如變化。」

具壽善現白佛言：「世尊！若如來身與化無異，云何能作真淨福田？若諸有情為解脫故，於如來所恭敬供養，其福無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界，如是若有為解脫故供養化佛，所獲福聚亦應無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若如來身與化無異，云何能作真淨福田？若諸有情為解脫故，於如來所恭敬供養，其福無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界，如是若有為解脫故供養化佛，所獲福聚亦應無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界？」

佛言：「善現！如如來身由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田，化佛亦爾，由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田。如如來身受他供養，令彼施主窮生死際其福無盡，如是化佛受他供養，亦令施主窮生死際其福無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如如來身由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田，化佛亦爾，由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田。如如來身受他供養，令彼施主窮生死際其福無盡，如是化佛受他供養，亦令施主窮生死際其福無盡。

「善現！且置供養如來及與化佛所獲福聚，若善男子、善女人等，於如來所起慈敬心思惟憶念，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現！復置以慈敬心憶念如來所獲福聚，若善男子、善女人等為供養佛，下至一花用散虛空，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現！復置為供養佛下至一花用散虛空所獲福聚，若善男子、善女人等下至一稱南謨佛陀，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。如是，善現！於如來所恭敬供養，獲如是等大功德利其量難測。是故，善現當知！如來與化佛身等無差別，諸法法性為定量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！且置供養如來及與化佛所獲福聚，若善男子、善女人等，於如來所起慈敬心思惟憶念，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現！復置以慈敬心憶念如來所獲福聚，若善男子、善女人等為供養佛，下至一花用散虛空，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現！復置為供養佛下至一花用散虛空所獲福聚，若善男子、善女人等下至一稱南謨佛陀，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。如是，善現！於如來所恭敬供養，獲如是等大功德利其量難測。是故，善現當知！如來與化佛身等無差別，諸法法性為定量故。

「如是，善現！菩薩摩訶薩應以諸法法性而為定量，修行般若波羅蜜多，善巧方便入諸法法性已，而於諸法不壞法性，謂不分別：此是般若波羅蜜多，此是般若波羅蜜多法性；此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是靜慮乃至布施波羅蜜多法性。此是內空，此是內空法性；此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，此是外空乃至無性自性空法性。此是真如，此是真如法性；此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，此是法界乃至不思議界法性。此是四念住，此是四念住法性；此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，此是四正斷乃至八聖道支法性。此是苦聖諦，此是苦聖諦法性；此是集、滅、道聖諦，此是集、滅、道聖諦法性。此是四靜慮，此是四靜慮法性；此是四無量、四無色定，此是四無量、四無色定法性。此是八解脫，此是八解脫法性；此是八勝處、九次第定、十遍處，此是八勝處、九次第定、十遍處法性。此是一切三摩地門，此是一切三摩地門法性；此是一切陀羅尼門，此是一切陀羅尼門法性。此是空解脫門，此是空解脫門法性；此是無相、無願解脫門，此是無相、無願解脫門法性。此是五眼，此是五眼法性；此是六神通，此是六神通法性。此是佛十力，此是佛十力法性；此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，此是四無所畏乃至十八佛不共法法性。此是無忘失法，此是無忘失法法性；此是恒住捨性，此是恒住捨性法性。此是一切智，此是一切智法性；此是道相智、一切相智，此是道相智、一切相智法性。此是預流果，此是預流果法性；此是一來、不還、阿羅漢果，此是一來、不還、阿羅漢果法性。此是獨覺菩提，此是獨覺菩提法性。此是一切菩薩摩訶薩行，此是一切菩薩摩訶薩行法性。此是諸佛無上正等菩提，此是諸佛無上正等菩提法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！菩薩摩訶薩應以諸法法性而為定量，修行般若波羅蜜多，善巧方便入諸法法性已，而於諸法不壞法性，謂不分別：此是般若波羅蜜多，此是般若波羅蜜多法性；此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是靜慮乃至布施波羅蜜多法性。此是內空，此是內空法性；此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，此是外空乃至無性自性空法性。此是真如，此是真如法性；此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，此是法界乃至不思議界法性。此是四念住，此是四念住法性；此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，此是四正斷乃至八聖道支法性。此是苦聖諦，此是苦聖諦法性；此是集、滅、道聖諦，此是集、滅、道聖諦法性。此是四靜慮，此是四靜慮法性；此是四無量、四無色定，此是四無量、四無色定法性。此是八解脫，此是八解脫法性；此是八勝處、九次第定、十遍處，此是八勝處、九次第定、十遍處法性。此是一切三摩地門，此是一切三摩地門法性；此是一切陀羅尼門，此是一切陀羅尼門法性。此是空解脫門，此是空解脫門法性；此是無相、無願解脫門，此是無相、無願解脫門法性。此是五眼，此是五眼法性；此是六神通，此是六神通法性。此是佛十力，此是佛十力法性；此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，此是四無所畏乃至十八佛不共法法性。此是無忘失法，此是無忘失法法性；此是恒住捨性，此是恒住捨性法性。此是一切智，此是一切智法性；此是道相智、一切相智，此是道相智、一切相智法性。此是預流果，此是預流果法性；此是一來、不還、阿羅漢果，此是一來、不還、阿羅漢果法性。此是獨覺菩提，此是獨覺菩提法性。此是一切菩薩摩訶薩行，此是一切菩薩摩訶薩行法性。此是諸佛無上正等菩提，此是諸佛無上正等菩提法性。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不應壞諸法法性，云何如來自壞諸法法性？謂佛常說：此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有諍法，此是無諍法；此是有為法，此是無為法。佛既曾說如是等法，將無自壞諸法法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不應壞諸法法性，云何如來自壞諸法法性？謂佛常說：此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有諍法，此是無諍法；此是有為法，此是無為法。佛既曾說如是等法，將無自壞諸法法性？」

佛言：「善現！我不自壞諸法法性，但以名相方便假說諸法法性，令諸有情而得悟入諸法法性無差別理。是故，善現！我曾不壞諸法法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我不自壞諸法法性，但以名相方便假說諸法法性，令諸有情而得悟入諸法法性無差別理。是故，善現！我曾不壞諸法法性。」

具壽善現白佛言：「世尊！若佛但以名相宣說諸法法性，令諸有情而得悟入，云何佛於無名無相法，以名相說令他悟入耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若佛但以名相宣說諸法法性，令諸有情而得悟入，云何佛於無名無相法，以名相說令他悟入耶？」

佛言：「善現！我隨世俗假立名相方便，宣說諸法法性而無執著。善現！如諸愚夫聞說苦等，執著名相不知假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說無有真實諸法名相。善現！若諸聖者於名著名，於相著相，如是亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於實際著實際，於法界著法界，於無為著無為。善現！是一切法但有假名、但有假相而無真實，聖者於中亦不住著，但假名相。如是，善現！菩薩摩訶薩住一切法，但假名相，應行般若波羅蜜多，而於其中不應住著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我隨世俗假立名相方便，宣說諸法法性而無執著。善現！如諸愚夫聞說苦等，執著名相不知假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說無有真實諸法名相。善現！若諸聖者於名著名，於相著相，如是亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於實際著實際，於法界著法界，於無為著無為。善現！是一切法但有假名、但有假相而無真實，聖者於中亦不住著，但假名相。如是，善現！菩薩摩訶薩住一切法，但假名相，應行般若波羅蜜多，而於其中不應住著。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法但有名相，菩薩摩訶薩為何事故發菩提心？既發心已受諸勤苦行菩薩行，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智，皆令圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若一切法但有名相，菩薩摩訶薩為何事故發菩提心？既發心已受諸勤苦行菩薩行，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智，皆令圓滿？」

佛言：「善現！如汝所說，若一切法但有名相，菩薩摩訶薩為何事故發菩提心行菩薩行者，善現！以一切法但有名相，如是名相但假施設，名相性空，諸有情類顛倒執著，流轉生死不得解脫，是故菩薩摩訶薩發菩提心行菩薩行，漸次證得一切相智，轉正法輪以三乘法度脫有情，令出生死入無餘依般涅槃界，而諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說，若一切法但有名相，菩薩摩訶薩為何事故發菩提心行菩薩行者，善現！以一切法但有名相，如是名相但假施設，名相性空，諸有情類顛倒執著，流轉生死不得解脫，是故菩薩摩訶薩發菩提心行菩薩行，漸次證得一切相智，轉正法輪以三乘法度脫有情，令出生死入無餘依般涅槃界，而諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說一切相智為一切相智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說一切相智為一切相智耶？」

佛言：「善現！我說一切相智為一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我說一切相智為一切相智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如來常說一切智、道相智、一切相智，如是三智其相云何有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！如來常說一切智、道相智、一切相智，如是三智其相云何有何差別？」

佛言：「善現！一切智者，是共聲聞及獨覺智。道相智者，是共菩薩摩訶薩智。一切相智者，是諸如來、應、正等覺不共妙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智者，是共聲聞及獨覺智。道相智者，是共菩薩摩訶薩智。一切相智者，是諸如來、應、正等覺不共妙智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣一切智是共聲聞及獨覺智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何緣一切智是共聲聞及獨覺智？」

佛言：「善現！一切智者，謂五蘊、十二處、十八界等，聲聞、獨覺亦能了知，而不能知一切道相及一切法、一切種相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智者，謂五蘊、十二處、十八界等，聲聞、獨覺亦能了知，而不能知一切道相及一切法、一切種相。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣道相智是共菩薩摩訶薩智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何緣道相智是共菩薩摩訶薩智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相，諸菩薩摩訶薩於此諸道常應修學令速圓滿，雖令此道作所應作，而不令其證於實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相，諸菩薩摩訶薩於此諸道常應修學令速圓滿，雖令此道作所應作，而不令其證於實際。」

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際不作證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際不作證耶？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩若未圓滿嚴淨佛土、成熟有情，修諸大願，猶於實際未應作證。若已圓滿嚴淨佛土、成熟有情，修諸大願，於其實際乃應作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩若未圓滿嚴淨佛土、成熟有情，修諸大願，猶於實際未應作證。若已圓滿嚴淨佛土、成熟有情，修諸大願，於其實際乃應作證。」

「世尊！菩薩摩訶薩為住於道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為住於道證實際耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！菩薩摩訶薩為住非道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為住非道證實際耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！菩薩摩訶薩為住道非道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為住道非道證實際耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！菩薩摩訶薩為住非道非非道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為住非道非非道證實際耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

具壽善現白佛言：「世尊！若爾菩薩摩訶薩為何所住而證實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若爾菩薩摩訶薩為何所住而證實際？」

佛告善現：「於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫耶？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫耶？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫耶？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫耶？」

「不也！世尊！非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，都無所住而證實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，都無所住而證實際。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣一切相智名一切相智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何緣一切相智名一切相智耶？」

佛言：「善現！知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，是故說名一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，是故說名一切相智。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」

佛言：「善現！非諸煩惱斷有差別，然諸如來、應、正等覺一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！非諸煩惱斷有差別，然諸如來、應、正等覺一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」

「世尊！諸煩惱斷得無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸煩惱斷得無為不？」

「如是！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！善現！」

「世尊！聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！無為法中有差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無為法中有差別不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！若無為法無差別者，佛何故說一切如來、應、正等覺習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無為法無差別者，佛何故說一切如來、應、正等覺習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」

「善現！習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪瞋癡身、語、意轉，即說此為習氣相續。此在愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續，諸佛永無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪瞋癡身、語、意轉，即說此為習氣相續。此在愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續，諸佛永無。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！道與涅槃俱無自性，佛何故說此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩摩訶薩、此是如來應正等覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！道與涅槃俱無自性，佛何故說此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩摩訶薩、此是如來應正等覺？」

佛言：「善現！若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，如是一切無為所顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，如是一切無為所顯。」

「世尊！無為法中實有預流乃至如來、應、正等覺差別義不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無為法中實有預流乃至如來、應、正等覺差別義不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！若爾何故佛說預流乃至如來、應、正等覺一切皆是無為所顯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾何故佛說預流乃至如來、應、正等覺一切皆是無為所顯？」

「善現！我依世俗言說顯示，不依勝義，非勝義中可有顯示。何以故？善現！非勝義中有語言路、或分別慧，或復二種，然彼彼邊斷，立彼彼後際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我依世俗言說顯示，不依勝義，非勝義中可有顯示。何以故？善現！非勝義中有語言路、或分別慧，或復二種，然彼彼邊斷，立彼彼後際。」

具壽善現白佛言：「世尊！既一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，如何可立有後際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！既一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，如何可立有後際耶？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！立後際有，定無是處。然諸有情不能解了諸所有法自相皆空，為饒益彼方便為說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際、後際俱不可得。如是，善現！菩薩摩訶薩達一切法自相空已，應行般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，修行般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著內法、外法、善法、非善法、世間法、出世間法、有漏法、無漏法、有為法、無為法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切皆不執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！立後際有，定無是處。然諸有情不能解了諸所有法自相皆空，為饒益彼方便為說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際、後際俱不可得。如是，善現！菩薩摩訶薩達一切法自相空已，應行般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，修行般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著內法、外法、善法、非善法、世間法、出世間法、有漏法、無漏法、有為法、無為法、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，如是一切皆不執著。」

具壽善現白佛言：「世尊！如來常說般若波羅蜜多，般若波羅蜜多以何義故，名為般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！如來常說般若波羅蜜多，般若波羅蜜多以何義故，名為般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！如是般若波羅蜜多，到一切法究竟彼岸故，名般若波羅蜜多。復次，善現！由此般若波羅蜜多，一切聲聞、獨覺、菩薩及諸如來應、正、等覺能到彼岸故，名般若波羅蜜多。復次，善現！一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，用是般若波羅蜜多，依勝義理分析諸法，如析諸色至極微量，猶不見有少實可得故，名般若波羅蜜多。復次，善現！於此般若波羅蜜多，包含真如、實際、法界故，名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是般若波羅蜜多，到一切法究竟彼岸故，名般若波羅蜜多。復次，善現！由此般若波羅蜜多，一切聲聞、獨覺、菩薩及諸如來應、正、等覺能到彼岸故，名般若波羅蜜多。復次，善現！一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，用是般若波羅蜜多，依勝義理分析諸法，如析諸色至極微量，猶不見有少實可得故，名般若波羅蜜多。復次，善現！於此般若波羅蜜多，包含真如、實際、法界故，名般若波羅蜜多。

「復次，善現！非此般若波羅蜜多，有少分法若合若散、若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多無色、無見、無對、一相，所謂無相故，名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！非此般若波羅蜜多，有少分法若合若散、若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多無色、無見、無對、一相，所謂無相故，名般若波羅蜜多。

「復次，善現！如是般若波羅蜜多，能生一切殊勝善法，能發一切智慧辯才，能引一切世、出世樂故，名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如是般若波羅蜜多，能生一切殊勝善法，能發一切智慧辯才，能引一切世、出世樂故，名般若波羅蜜多。

「復次，善現！如是般若波羅蜜多甚深堅實，不可動壞，若菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬、聲聞、獨覺、外道、梵志、惡友、怨讎皆不能壞。何以故？善現！由此般若波羅蜜多，辯一切法自相皆空，諸惡魔等皆不可得故，名般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩應如實行如是般若波羅蜜多甚深義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如是般若波羅蜜多甚深堅實，不可動壞，若菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬、聲聞、獨覺、外道、梵志、惡友、怨讎皆不能壞。何以故？善現！由此般若波羅蜜多，辯一切法自相皆空，諸惡魔等皆不可得故，名般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩應如實行如是般若波羅蜜多甚深義趣。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多甚深義趣，應行無常義、苦義、空義、無我義，應行苦智義、集智義、滅智義、道智義，應行法智義、類智義、世俗智義、他心智義，應行盡智義、無生智義、如說智義。善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多甚深義趣，應行無常義、苦義、空義、無我義，應行苦智義、集智義、滅智義、道智義，應行法智義、類智義、世俗智義、他心智義，應行盡智義、無生智義、如說智義。善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！此甚深般若波羅蜜多中義與非義俱不可得，云何菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！此甚深般若波羅蜜多中義與非義俱不可得，云何菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行貪欲義非義，我不應行瞋恚義非義，我不應行愚癡義非義，我不應行邪見義非義，我不應行邪定義非義，我不應行諸惡見趣義非義。』所以者何？善現！貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、邪定、見趣、真如、實際，不與諸法為義非義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行貪欲義非義，我不應行瞋恚義非義，我不應行愚癡義非義，我不應行邪見義非義，我不應行邪定義非義，我不應行諸惡見趣義非義。』所以者何？善現！貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、邪定、見趣、真如、實際，不與諸法為義非義。

「復次，善現！菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行色義非義，我不應行受、想、行、識義非義；我不應行眼處義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意處義非義；我不應行色處義非義，我不應行聲、香、味、觸、法處義非義；我不應行眼界義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意界義非義；我不應行色界義非義，我不應行聲、香、味、觸、法界義非義；我不應行眼識界義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意識界義非義；我不應行眼觸義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意觸義非義；我不應行眼觸為緣所生諸受義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受義非義；我不應行地界義非義，我不應行水、火、風、空、識界義非義；我不應行無明義非義，我不應行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱義非義；我不應行布施波羅蜜多義非義，我不應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多義非義；我不應行內空義非義，我不應行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空義非義；我不應行真如義非義，我不應行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界義非義；我不應行四念住義非義；我不應行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支義非義；我不應行苦聖諦義非義，我不應行集、滅、道聖諦義非義；我不應行四靜慮義非義，我不應行四無量、四無色定義非義；我不應行八解脫義非義，我不應行八勝處、九次第定、十遍處義非義；我不應行一切三摩地門義非義，我不應行一切陀羅尼門義非義；我不應行空解脫門義非義，我不應行無相、無願解脫門義非義；我不應行五眼義非義，我不應行六神通義非義；我不應行佛十力義非義，我不應行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法義非義；我不應行無忘失法義非義，我不應行恒住捨性義非義；我不應行一切智義非義，我不應行道相智、一切相智義非義；我不應行預流果義非義，我不應行一來、不還、阿羅漢果義非義；我不應行獨覺菩提義非義；我不應行一切菩薩摩訶薩行義非義；我不應行諸佛無上正等菩提義非義。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行色義非義，我不應行受、想、行、識義非義；我不應行眼處義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意處義非義；我不應行色處義非義，我不應行聲、香、味、觸、法處義非義；我不應行眼界義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意界義非義；我不應行色界義非義，我不應行聲、香、味、觸、法界義非義；我不應行眼識界義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意識界義非義；我不應行眼觸義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意觸義非義；我不應行眼觸為緣所生諸受義非義，我不應行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受義非義；我不應行地界義非義，我不應行水、火、風、空、識界義非義；我不應行無明義非義，我不應行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱義非義；我不應行布施波羅蜜多義非義，我不應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多義非義；我不應行內空義非義，我不應行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空義非義；我不應行真如義非義，我不應行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界義非義；我不應行四念住義非義；我不應行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支義非義；我不應行苦聖諦義非義，我不應行集、滅、道聖諦義非義；我不應行四靜慮義非義，我不應行四無量、四無色定義非義；我不應行八解脫義非義，我不應行八勝處、九次第定、十遍處義非義；我不應行一切三摩地門義非義，我不應行一切陀羅尼門義非義；我不應行空解脫門義非義，我不應行無相、無願解脫門義非義；我不應行五眼義非義，我不應行六神通義非義；我不應行佛十力義非義，我不應行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法義非義；我不應行無忘失法義非義，我不應行恒住捨性義非義；我不應行一切智義非義，我不應行道相智、一切相智義非義；我不應行預流果義非義，我不應行一來、不還、阿羅漢果義非義；我不應行獨覺菩提義非義；我不應行一切菩薩摩訶薩行義非義；我不應行諸佛無上正等菩提義非義。』

「所以者何？善現！如來得無上正等菩提時，不見有法能與少法為義非義。善現！如來出世若不出世，諸法法性法住、法定、法爾常住，無法於法為義非義。如是，善現！菩薩摩訶薩應離義非義，常行般若波羅蜜多甚深義趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？善現！如來得無上正等菩提時，不見有法能與少法為義非義。善現！如來出世若不出世，諸法法性法住、法定、法爾常住，無法於法為義非義。如是，善現！菩薩摩訶薩應離義非義，常行般若波羅蜜多甚深義趣。」

具壽善現白佛言：「世尊！何故般若波羅蜜多不與諸法為義非義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！何故般若波羅蜜多不與諸法為義非義？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，於有為法及無為法俱無所作，非恩非怨、無益無損，是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，於有為法及無為法俱無所作，非恩非怨、無益無損，是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「世尊！豈不諸佛及佛弟子、一切賢聖，皆以無為為第一義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！豈不諸佛及佛弟子、一切賢聖，皆以無為為第一義？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，佛及弟子、一切賢聖，皆以無為為第一義，然無為法不與諸法為益為損。善現！譬如虛空真如，不與諸法為益為損，菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是，不與諸法為益為損。是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，佛及弟子、一切賢聖，皆以無為為第一義，然無為法不與諸法為益為損。善現！譬如虛空真如，不與諸法為益為損，菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是，不與諸法為益為損。是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩豈不要學甚深無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩豈不要學甚深無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，菩薩摩訶薩要學甚深無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智，不以二法而為方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，菩薩摩訶薩要學甚深無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智，不以二法而為方便。」

「世尊！為以不二法得不二法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為以不二法得不二法耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為以二法得不二法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為以二法得不二法耶？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！若無二法不以二法、不二法得，菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無二法不以二法、不二法得，菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」

「善現！二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，非有所得故得，亦非無所得故得，有所得法、無所得法不可得故，若如是知乃能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，非有所得故得，亦非無所得故得，有所得法、無所得法不可得故，若如是知乃能證得一切智智。」

初分實說品第六十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分實說品第六十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。世尊！諸菩薩摩訶薩不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。世尊！譬如有人欲於無色、無見、無對、無所依止空中種樹，彼極為難，諸菩薩摩訶薩亦復如是，不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。世尊！諸菩薩摩訶薩不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。世尊！譬如有人欲於無色、無見、無對、無所依止空中種樹，彼極為難，諸菩薩摩訶薩亦復如是，不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，如是般若波羅蜜多極為甚深，諸菩薩摩訶薩不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，如是般若波羅蜜多極為甚深，諸菩薩摩訶薩不得有情，亦復不得有情施設，而為有情求趣無上正等菩提甚為難事。

「善現！諸菩薩摩訶薩雖不見有真實有情及彼施設，而諸有情愚癡顛倒執為實有，輪迴生死受苦無窮，為度彼故求趣無上正等菩提，得菩提已斷彼我執，及令解脫生死眾苦。善現！譬如有人良田種樹，是人雖復不見此樹根莖、枝葉、花果受者而種樹已，隨時溉灌勤守護之，此樹後時漸得生長，枝葉、花果皆悉茂盛，眾人受用愈疾獲安。善現！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖不見有有情佛果，而為有情求趣無上正等菩提，漸次修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既圓滿已證得無上正等菩提，令諸有情受用佛樹枝葉花果各得饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩雖不見有真實有情及彼施設，而諸有情愚癡顛倒執為實有，輪迴生死受苦無窮，為度彼故求趣無上正等菩提，得菩提已斷彼我執，及令解脫生死眾苦。善現！譬如有人良田種樹，是人雖復不見此樹根莖、枝葉、花果受者而種樹已，隨時溉灌勤守護之，此樹後時漸得生長，枝葉、花果皆悉茂盛，眾人受用愈疾獲安。善現！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖不見有有情佛果，而為有情求趣無上正等菩提，漸次修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既圓滿已證得無上正等菩提，令諸有情受用佛樹枝葉花果各得饒益。

「善現當知！葉饒益者，謂諸有情因此佛樹脫惡趣苦。花饒益者，謂諸有情因此佛樹或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，或生梵眾天，或生梵輔天，或生梵會天，或生大梵天，或生光天，或生少光天，或生無量光天，或生極光淨天，或生淨天，或生少淨天，或生無量淨天，或生遍淨天，或生廣天，或生少廣天，或生無量廣天，或生廣果天，或生無煩天，或生無熱天，或生善現天，或生善見天，或生色究竟天，或生空無邊處天，或生識無邊處天，或生無所有處天，或生非想非非想處天。果饒益者，謂諸有情因此佛樹或住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住無上正等菩提。是諸有情得成佛已，復用佛樹枝葉、花果饒益有情，令諸有情脫惡趣苦得人天樂，漸次安立令入三乘般涅槃界，謂聲聞乘般涅槃界、或獨覺乘般涅槃界、或無上乘般涅槃界。善現！是菩薩摩訶薩雖作如是大饒益事，而都不見真實有情得涅槃者，唯見妄想眾苦寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！葉饒益者，謂諸有情因此佛樹脫惡趣苦。花饒益者，謂諸有情因此佛樹或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，或生梵眾天，或生梵輔天，或生梵會天，或生大梵天，或生光天，或生少光天，或生無量光天，或生極光淨天，或生淨天，或生少淨天，或生無量淨天，或生遍淨天，或生廣天，或生少廣天，或生無量廣天，或生廣果天，或生無煩天，或生無熱天，或生善現天，或生善見天，或生色究竟天，或生空無邊處天，或生識無邊處天，或生無所有處天，或生非想非非想處天。果饒益者，謂諸有情因此佛樹或住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住無上正等菩提。是諸有情得成佛已，復用佛樹枝葉、花果饒益有情，令諸有情脫惡趣苦得人天樂，漸次安立令入三乘般涅槃界，謂聲聞乘般涅槃界、或獨覺乘般涅槃界、或無上乘般涅槃界。善現！是菩薩摩訶薩雖作如是大饒益事，而都不見真實有情得涅槃者，唯見妄想眾苦寂滅。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得有情及彼施設，然為除彼我執顛倒，求趣無上正等菩提，由此因緣甚為難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得有情及彼施設，然為除彼我執顛倒，求趣無上正等菩提，由此因緣甚為難事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！當知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。何以故？世尊！因諸菩薩摩訶薩故，便能永斷一切地獄，亦能永斷一切傍生，亦能永斷一切鬼界，亦能永斷一切無暇，亦能永斷一切貧窮，亦能永斷一切劣趣，亦能永斷一切欲界、色無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！當知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。何以故？世尊！因諸菩薩摩訶薩故，便能永斷一切地獄，亦能永斷一切傍生，亦能永斷一切鬼界，亦能永斷一切無暇，亦能永斷一切貧窮，亦能永斷一切劣趣，亦能永斷一切欲界、色無色界。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。

「善現！若無菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，世間則無過去、未來、現在諸佛證得無上正等菩提，亦無獨覺出現於世，亦無阿羅漢出現於世，亦無不還出現於世，亦無一來出現於世，亦無預流出現於世，亦無有能永斷地獄，亦無有能永斷傍生，亦無有能永斷鬼界，亦無有能永斷無暇，亦無有能永斷貧窮，亦無有能永斷劣趣，亦無有能永斷欲界、色無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若無菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，世間則無過去、未來、現在諸佛證得無上正等菩提，亦無獨覺出現於世，亦無阿羅漢出現於世，亦無不還出現於世，亦無一來出現於世，亦無預流出現於世，亦無有能永斷地獄，亦無有能永斷傍生，亦無有能永斷鬼界，亦無有能永斷無暇，亦無有能永斷貧窮，亦無有能永斷劣趣，亦無有能永斷欲界、色無色界。

「是故，善現！如汝所說。當知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺者，如是如是應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。何以故？善現！若由此真如施設如來，即由此真如施設獨覺；若由此真如施設獨覺，即由此真如施設聲聞；若由此真如施設聲聞，即由此真如施設一切賢聖；若由此真如施設一切賢聖，即由此真如施設色；若由此真如施設色，即由此真如施設受、想、行、識；若由此真如施設受、想、行、識，即由此真如施設眼處；若由此真如施設眼處，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意處；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意處，即由此真如施設色處；若由此真如施設色處，即由此真如施設聲、香、味、觸、法處；若由此真如施設聲、香、味、觸、法處，即由此真如施設眼界；若由此真如施設眼界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界，即由此真如施設色界；若由此真如施設色界，即由此真如施設聲、香、味、觸、法界；若由此真如施設聲、香、味、觸、法界，即由此真如施設眼識界；若由此真如施設眼識界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意識界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意識界，即由此真如施設眼觸；若由此真如施設眼觸，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸，即由此真如施設眼觸為緣所生諸受；若由此真如施設眼觸為緣所生諸受，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，即由此真如施設地界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！如汝所說。當知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺者，如是如是應知菩薩摩訶薩即是如來、應、正等覺。何以故？善現！若由此真如施設如來，即由此真如施設獨覺；若由此真如施設獨覺，即由此真如施設聲聞；若由此真如施設聲聞，即由此真如施設一切賢聖；若由此真如施設一切賢聖，即由此真如施設色；若由此真如施設色，即由此真如施設受、想、行、識；若由此真如施設受、想、行、識，即由此真如施設眼處；若由此真如施設眼處，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意處；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意處，即由此真如施設色處；若由此真如施設色處，即由此真如施設聲、香、味、觸、法處；若由此真如施設聲、香、味、觸、法處，即由此真如施設眼界；若由此真如施設眼界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界，即由此真如施設色界；若由此真如施設色界，即由此真如施設聲、香、味、觸、法界；若由此真如施設聲、香、味、觸、法界，即由此真如施設眼識界；若由此真如施設眼識界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意識界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意識界，即由此真如施設眼觸；若由此真如施設眼觸，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸，即由此真如施設眼觸為緣所生諸受；若由此真如施設眼觸為緣所生諸受，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，即由此真如施設地界。