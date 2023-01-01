大般若波羅蜜多經卷第三百六十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之十二

佛言：「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇，而不得色，亦不得受、想、行、識；不得眼處，亦不得耳、鼻、舌、身、意處；不得色處，亦不得聲、香、味、觸、法處；不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意界；不得色界，亦不得聲、香、味、觸、法界；不得眼識界，亦不得耳、鼻、舌、身、意識界；不得眼觸，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸；不得眼觸為緣所生諸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不得地界，亦不得水、火、風、空、識界；不得無明，亦不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不得布施波羅蜜多，亦不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不得內空，亦不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不得真如，亦不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不得四念住，亦不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不得苦聖諦，亦不得集、滅、道聖諦；不得四靜慮，亦不得四無量、四無色定；不得空解脫門，亦不得無相、無願解脫門；不得八解脫，亦不得八勝處、九次第定、十遍處；不得三摩地門，亦不得陀羅尼門；不得五眼，亦不得六神通；不得佛十力，亦不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不得無忘失法，亦不得恒住捨性；不得一切智，亦不得道相智、一切相智；不得預流果，亦不得一來、不還、阿羅漢果；不得獨覺菩提；不得一切菩薩摩訶薩行；不得諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇，而不得色，亦不得受、想、行、識；不得眼處，亦不得耳、鼻、舌、身、意處；不得色處，亦不得聲、香、味、觸、法處；不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意界；不得色界，亦不得聲、香、味、觸、法界；不得眼識界，亦不得耳、鼻、舌、身、意識界；不得眼觸，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸；不得眼觸為緣所生諸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不得地界，亦不得水、火、風、空、識界；不得無明，亦不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不得布施波羅蜜多，亦不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不得內空，亦不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不得真如，亦不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不得四念住，亦不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不得苦聖諦，亦不得集、滅、道聖諦；不得四靜慮，亦不得四無量、四無色定；不得空解脫門，亦不得無相、無願解脫門；不得八解脫，亦不得八勝處、九次第定、十遍處；不得三摩地門，亦不得陀羅尼門；不得五眼，亦不得六神通；不得佛十力，亦不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不得無忘失法，亦不得恒住捨性；不得一切智，亦不得道相智、一切相智；不得預流果，亦不得一來、不還、阿羅漢果；不得獨覺菩提；不得一切菩薩摩訶薩行；不得諸佛無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不得色，亦不得受、想、行、識；若不得眼處，亦不得耳、鼻、舌、身、意處；若不得色處，亦不得聲、香、味、觸、法處；若不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意界；若不得色界，亦不得聲、香、味、觸、法界；若不得眼識界，亦不得耳、鼻、舌、身、意識界；若不得眼觸，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸；若不得眼觸為緣所生諸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若不得地界，亦不得水、火、風、空、識界；若不得無明，亦不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若不得布施波羅蜜多，亦不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若不得內空，亦不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不得真如，亦不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不得四念住，亦不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不得苦聖諦，亦不得集、滅、道聖諦；若不得四靜慮，亦不得四無量、四無色定；若不得空解脫門，亦不得無相、無願解脫門；若不得八解脫，亦不得八勝處、九次第定、十遍處；若不得三摩地門，亦不得陀羅尼門；若不得五眼，亦不得六神通；若不得佛十力，亦不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不得無忘失法，亦不得恒住捨性；若不得一切智，亦不得道相智、一切相智；若不得預流果，亦不得一來、不還、阿羅漢果；若不得獨覺菩提；若不得一切菩薩摩訶薩行；若不得諸佛無上正等菩提，云何能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？若不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，云何能入菩薩摩訶薩正性離生位？若不能入菩薩摩訶薩正性離生位，云何能嚴淨佛土？若不能嚴淨佛土，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪作諸佛事？若不能轉正法輪作諸佛事，云何能解脫無量百千俱胝那庾多諸有情類生死眾苦，及令證得常樂涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不得色，亦不得受、想、行、識；若不得眼處，亦不得耳、鼻、舌、身、意處；若不得色處，亦不得聲、香、味、觸、法處；若不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意界；若不得色界，亦不得聲、香、味、觸、法界；若不得眼識界，亦不得耳、鼻、舌、身、意識界；若不得眼觸，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸；若不得眼觸為緣所生諸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；若不得地界，亦不得水、火、風、空、識界；若不得無明，亦不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；若不得布施波羅蜜多，亦不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若不得內空，亦不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不得真如，亦不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不得四念住，亦不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不得苦聖諦，亦不得集、滅、道聖諦；若不得四靜慮，亦不得四無量、四無色定；若不得空解脫門，亦不得無相、無願解脫門；若不得八解脫，亦不得八勝處、九次第定、十遍處；若不得三摩地門，亦不得陀羅尼門；若不得五眼，亦不得六神通；若不得佛十力，亦不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不得無忘失法，亦不得恒住捨性；若不得一切智，亦不得道相智、一切相智；若不得預流果，亦不得一來、不還、阿羅漢果；若不得獨覺菩提；若不得一切菩薩摩訶薩行；若不得諸佛無上正等菩提，云何能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？若不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，云何能入菩薩摩訶薩正性離生位？若不能入菩薩摩訶薩正性離生位，云何能嚴淨佛土？若不能嚴淨佛土，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪作諸佛事？若不能轉正法輪作諸佛事，云何能解脫無量百千俱胝那庾多諸有情類生死眾苦，及令證得常樂涅槃？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩不為色故修行般若波羅蜜多，亦不為受、想、行、識故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩不為色故修行般若波羅蜜多，亦不為受、想、行、識故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼處故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意處故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為眼處故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意處故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為色處故修行般若波羅蜜多，亦不為聲、香、味、觸、法處故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為色處故修行般若波羅蜜多，亦不為聲、香、味、觸、法處故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼界故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意界故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為眼界故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為色界故修行般若波羅蜜多，亦不為聲、香、味、觸、法界故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為色界故修行般若波羅蜜多，亦不為聲、香、味、觸、法界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼識界故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意識界故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為眼識界故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意識界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼觸故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意觸故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為眼觸故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意觸故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為眼觸為緣所生諸受故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為眼觸為緣所生諸受故修行般若波羅蜜多，亦不為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為地界故修行般若波羅蜜多，亦不為水、火、風、空、識界故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為地界故修行般若波羅蜜多，亦不為水、火、風、空、識界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為無明故修行般若波羅蜜多，亦不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為無明故修行般若波羅蜜多，亦不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，亦不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，亦不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為內空故修行般若波羅蜜多，亦不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為內空故修行般若波羅蜜多，亦不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為真如故修行般若波羅蜜多，亦不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為真如故修行般若波羅蜜多，亦不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為四念住故修行般若波羅蜜多，亦不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為四念住故修行般若波羅蜜多，亦不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多，亦不為集、滅、道聖諦故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多，亦不為集、滅、道聖諦故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為四靜慮故修行般若波羅蜜多，亦不為四無量、四無色定故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為四靜慮故修行般若波羅蜜多，亦不為四無量、四無色定故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為空解脫門故修行般若波羅蜜多，亦不為無相、無願解脫門故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為空解脫門故修行般若波羅蜜多，亦不為無相、無願解脫門故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為八解脫故修行般若波羅蜜多，亦不為八勝處、九次第定、十遍處故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為八解脫故修行般若波羅蜜多，亦不為八勝處、九次第定、十遍處故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為三摩地門故修行般若波羅蜜多，亦不為陀羅尼門故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為三摩地門故修行般若波羅蜜多，亦不為陀羅尼門故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為五眼故修行般若波羅蜜多，亦不為六神通故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為五眼故修行般若波羅蜜多，亦不為六神通故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為佛十力故修行般若波羅蜜多，亦不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為佛十力故修行般若波羅蜜多，亦不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為無忘失法故修行般若波羅蜜多，亦不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為無忘失法故修行般若波羅蜜多，亦不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為一切智故修行般若波羅蜜多，亦不為道相智、一切相智故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為一切智故修行般若波羅蜜多，亦不為道相智、一切相智故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為預流果故修行般若波羅蜜多，亦不為一來、不還、阿羅漢果故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為預流果故修行般若波羅蜜多，亦不為一來、不還、阿羅漢果故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為何事故修行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為何事故修行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩無所為故修行般若波羅蜜多。所以者何？善現！一切法無所為、無所作，般若波羅蜜多亦無所為、無所作，無上正等菩提亦無所為、無所作，菩薩摩訶薩亦無所為、無所作。如是，善現！菩薩摩訶薩應以無所為、無所作而為方便修行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩無所為故修行般若波羅蜜多。所以者何？善現！一切法無所為、無所作，般若波羅蜜多亦無所為、無所作，無上正等菩提亦無所為、無所作，菩薩摩訶薩亦無所為、無所作。如是，善現！菩薩摩訶薩應以無所為、無所作而為方便修行般若波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無所為、無所作，不應安立三乘差別，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無所為、無所作，不應安立三乘差別，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」

佛言：「善現！非無所為、無所作法安立可得，要有所為、有所作法安立可得。所以者何？善現！有諸愚夫無聞異生，執著色，亦執著受、想、行、識；執著眼處，亦執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，亦執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，亦執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，亦執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，亦執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，亦執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，亦執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，亦執著水、火、風、空、識界；執著無明，亦執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；執著布施波羅蜜多，亦執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，亦執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著真如，亦執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；執著四念住，亦執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著苦聖諦，亦執著集、滅、道聖諦；執著四靜慮，亦執著四無量、四無色定；執著空解脫門，亦執著無相、無願解脫門；執著八解脫，亦執著八勝處、九次第定、十遍處；執著三摩地門，亦執著陀羅尼門；執著五眼，亦執著六神通；執著佛十力，亦執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著無忘失法，亦執著恒住捨性；執著一切智，亦執著道相智、一切相智；執著預流果，亦執著一來、不還、阿羅漢果；執著獨覺菩提；執著一切菩薩摩訶薩行；執著諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！非無所為、無所作法安立可得，要有所為、有所作法安立可得。所以者何？善現！有諸愚夫無聞異生，執著色，亦執著受、想、行、識；執著眼處，亦執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，亦執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，亦執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，亦執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，亦執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，亦執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，亦執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，亦執著水、火、風、空、識界；執著無明，亦執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；執著布施波羅蜜多，亦執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，亦執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著真如，亦執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；執著四念住，亦執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著苦聖諦，亦執著集、滅、道聖諦；執著四靜慮，亦執著四無量、四無色定；執著空解脫門，亦執著無相、無願解脫門；執著八解脫，亦執著八勝處、九次第定、十遍處；執著三摩地門，亦執著陀羅尼門；執著五眼，亦執著六神通；執著佛十力，亦執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著無忘失法，亦執著恒住捨性；執著一切智，亦執著道相智、一切相智；執著預流果，亦執著一來、不還、阿羅漢果；執著獨覺菩提；執著一切菩薩摩訶薩行；執著諸佛無上正等菩提。

「善現！是諸愚夫無聞異生，由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識；念眼處得眼處，念耳、鼻、舌、身、意處得耳、鼻、舌、身、意處；念色處得色處，念聲、香、味、觸、法處得聲、香、味、觸、法處；念眼界得眼界，念耳、鼻、舌、身、意界得耳、鼻、舌、身、意界；念色界得色界，念聲、香、味、觸、法界得聲、香、味、觸、法界；念眼識界得眼識界，念耳、鼻、舌、身、意識界得耳、鼻、舌、身、意識界；念眼觸得眼觸，念耳、鼻、舌、身、意觸得耳、鼻、舌、身、意觸；念眼觸為緣所生諸受得眼觸為緣所生諸受，念耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；念地界得地界，念水、火、風、空、識界得水、火、風、空、識界；念無明得無明，念行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱得行乃至老死愁歎苦憂惱；念布施波羅蜜多得布施波羅蜜多，念淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得淨戒乃至般若波羅蜜多；念內空得內空，念外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得外空乃至無性自性空；念真如得真如，念法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界得法界乃至不思議界；念苦聖諦得苦聖諦，念集、滅、道聖諦得集、滅、道聖諦；念四念住得四念住，念四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得四正斷乃至八聖道支；念四靜慮得四靜慮，念四無量、四無色定得四無量、四無色定；念八解脫得八解脫，念八勝處、九次第定、十遍處得八勝處、九次第定、十遍處；念一切三摩地門得一切三摩地門，念一切陀羅尼門得一切陀羅尼門；念空解脫門得空解脫門，念無相、無願解脫門得無相、無願解脫門；念五眼得五眼，念六神通得六神通；念佛十力得佛十力，念四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得四無所畏乃至十八佛不共法；念無忘失法得無忘失法，念恒住捨性得恒住捨性；念一切智得一切智，念道相智、一切相智得道相智、一切相智；念預流果得預流果，念一來、不還、阿羅漢果得一來、不還、阿羅漢果；念獨覺菩提得獨覺菩提；念一切菩薩摩訶薩行得一切菩薩摩訶薩行；念諸佛無上正等菩提得諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸愚夫無聞異生，由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識；念眼處得眼處，念耳、鼻、舌、身、意處得耳、鼻、舌、身、意處；念色處得色處，念聲、香、味、觸、法處得聲、香、味、觸、法處；念眼界得眼界，念耳、鼻、舌、身、意界得耳、鼻、舌、身、意界；念色界得色界，念聲、香、味、觸、法界得聲、香、味、觸、法界；念眼識界得眼識界，念耳、鼻、舌、身、意識界得耳、鼻、舌、身、意識界；念眼觸得眼觸，念耳、鼻、舌、身、意觸得耳、鼻、舌、身、意觸；念眼觸為緣所生諸受得眼觸為緣所生諸受，念耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；念地界得地界，念水、火、風、空、識界得水、火、風、空、識界；念無明得無明，念行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱得行乃至老死愁歎苦憂惱；念布施波羅蜜多得布施波羅蜜多，念淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得淨戒乃至般若波羅蜜多；念內空得內空，念外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得外空乃至無性自性空；念真如得真如，念法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界得法界乃至不思議界；念苦聖諦得苦聖諦，念集、滅、道聖諦得集、滅、道聖諦；念四念住得四念住，念四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得四正斷乃至八聖道支；念四靜慮得四靜慮，念四無量、四無色定得四無量、四無色定；念八解脫得八解脫，念八勝處、九次第定、十遍處得八勝處、九次第定、十遍處；念一切三摩地門得一切三摩地門，念一切陀羅尼門得一切陀羅尼門；念空解脫門得空解脫門，念無相、無願解脫門得無相、無願解脫門；念五眼得五眼，念六神通得六神通；念佛十力得佛十力，念四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得四無所畏乃至十八佛不共法；念無忘失法得無忘失法，念恒住捨性得恒住捨性；念一切智得一切智，念道相智、一切相智得道相智、一切相智；念預流果得預流果，念一來、不還、阿羅漢果得一來、不還、阿羅漢果；念獨覺菩提得獨覺菩提；念一切菩薩摩訶薩行得一切菩薩摩訶薩行；念諸佛無上正等菩提得諸佛無上正等菩提。

「善現！是諸愚夫無聞異生作如是念：『色實可得，受、想、行、識亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼處實可得，耳、鼻、舌、身、意處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。色處實可得，聲、香、味、觸、法處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼界實可得，耳、鼻、舌、身、意界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。色界實可得，聲、香、味、觸、法界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼識界實可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼觸實可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼觸為緣所生諸受實可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。地界實可得，水、火、風、空、識界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。無明實可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。布施波羅蜜多實可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。內空實可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。真如實可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。苦聖諦實可得，集、滅、道聖諦亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。四念住實可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。四靜慮實可得，四無量、四無色定亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸愚夫無聞異生作如是念：『色實可得，受、想、行、識亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼處實可得，耳、鼻、舌、身、意處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。色處實可得，聲、香、味、觸、法處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼界實可得，耳、鼻、舌、身、意界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。色界實可得，聲、香、味、觸、法界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼識界實可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼觸實可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。眼觸為緣所生諸受實可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。地界實可得，水、火、風、空、識界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。無明實可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。布施波羅蜜多實可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。內空實可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。真如實可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。苦聖諦實可得，集、滅、道聖諦亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。四念住實可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。四靜慮實可得，四無量、四無色定亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。八

解脫實可得，八勝處、九次第定、十遍處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切三摩地門實可得，一切陀羅尼門亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。空解脫門實可得，無相、無願解脫門亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。五眼實可得，六神通亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。佛十力實可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。無忘失法實可得，恒住捨性亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切智實可得，道相智、一切相智亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。預流果實可得，一來、不還、阿羅漢果亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。獨覺菩提實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切菩薩摩訶薩行實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。諸佛無上正等菩提實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫實可得，八勝處、九次第定、十遍處亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切三摩地門實可得，一切陀羅尼門亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。空解脫門實可得，無相、無願解脫門亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。五眼實可得，六神通亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。佛十力實可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。無忘失法實可得，恒住捨性亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切智實可得，道相智、一切相智亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。預流果實可得，一來、不還、阿羅漢果亦實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。獨覺菩提實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。一切菩薩摩訶薩行實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。諸佛無上正等菩提實可得，我當決定證得無上正等菩提，脫諸有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃。』

「善現！是諸愚夫無聞異生，顛倒因緣作如是念則為謗佛。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸愚夫無聞異生，顛倒因緣作如是念則為謗佛。何以故？

「善現！佛以五眼求色尚不可得，求受、想、行、識亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求色尚不可得，求受、想、行、識亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼處尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求眼處尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求色處尚不可得，求聲、香、味、觸、法處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求色處尚不可得，求聲、香、味、觸、法處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求眼界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求色界尚不可得，求聲、香、味、觸、法界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求色界尚不可得，求聲、香、味、觸、法界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼識界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意識界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求眼識界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意識界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼觸尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求眼觸尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求眼觸為緣所生諸受尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求眼觸為緣所生諸受尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求地界尚不可得，求水、火、風、空、識界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求地界尚不可得，求水、火、風、空、識界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求無明尚不可得，求行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求無明尚不可得，求行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求布施波羅蜜多尚不可得，求淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求布施波羅蜜多尚不可得，求淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求內空尚不可得，求外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求內空尚不可得，求外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求真如尚不可得，求法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求真如尚不可得，求法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求苦聖諦尚不可得，求集、滅、道聖諦亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求苦聖諦尚不可得，求集、滅、道聖諦亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求四念住尚不可得，求四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求四念住尚不可得，求四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求四靜慮尚不可得，求四無量、四無色定亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求四靜慮尚不可得，求四無量、四無色定亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求八解脫尚不可得，求八勝處、九次第定、十遍處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求八解脫尚不可得，求八勝處、九次第定、十遍處亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求一切三摩地門尚不可得，求一切陀羅尼門亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求一切三摩地門尚不可得，求一切陀羅尼門亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求空解脫門尚不可得，求無相、無願解脫門亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求空解脫門尚不可得，求無相、無願解脫門亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求五眼尚不可得，求六神通亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求五眼尚不可得，求六神通亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求佛十力尚不可得，求四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求佛十力尚不可得，求四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求無忘失法尚不可得，求恒住捨性亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求無忘失法尚不可得，求恒住捨性亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求一切智尚不可得，求道相智、一切相智亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求一切智尚不可得，求道相智、一切相智亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求預流果尚不可得，求一來、不還、阿羅漢果亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求預流果尚不可得，求一來、不還、阿羅漢果亦尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求獨覺菩提尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求獨覺菩提尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求一切菩薩摩訶薩行尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求一切菩薩摩訶薩行尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。

「善現！佛以五眼求諸佛無上正等菩提尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛以五眼求諸佛無上正等菩提尚不可得，若有決定當得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，無有是處。」

具壽善現白佛言：「世尊！若諸如來、應、正等覺皆以五眼求色不可得，求受、想、行、識亦不可得；求眼處不可得，求耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；求色處不可得，求聲、香、味、觸、法處亦不可得；求眼界不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；求色界不可得，求聲、香、味、觸、法界亦不可得；求眼識界不可得，求耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；求眼觸不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；求眼觸為緣所生諸受不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；求地界不可得，求水、火、風、空、識界亦不可得；求無明不可得，求行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；求布施波羅蜜多不可得，求淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；求內空不可得，求外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；求真如不可得，求法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；求四念住不可得，求四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；求苦聖諦不可得，求集、滅、道聖諦亦不可得；求四靜慮不可得，求四無量、四無色定亦不可得；求空解脫門不可得，求無相、無願解脫門亦不可得；求八解脫不可得，求八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；求三摩地門不可得，求陀羅尼門亦不可得；求五眼不可得，求六神通亦不可得；求佛十力不可得，求四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可得；求無忘失法不可得，求恒住捨性亦不可得；求一切智不可得，求道相智、一切相智亦不可得；求預流果不可得，求一來、不還、阿羅漢果亦不可得；求獨覺菩提不可得，求一切菩薩摩訶薩行亦不可得；求諸佛無上正等菩提不可得故，諸有情類亦不可得，則定無有證得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，云何世尊證得無上正等菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若諸如來、應、正等覺皆以五眼求色不可得，求受、想、行、識亦不可得；求眼處不可得，求耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；求色處不可得，求聲、香、味、觸、法處亦不可得；求眼界不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；求色界不可得，求聲、香、味、觸、法界亦不可得；求眼識界不可得，求耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；求眼觸不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；求眼觸為緣所生諸受不可得，求耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；求地界不可得，求水、火、風、空、識界亦不可得；求無明不可得，求行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；求布施波羅蜜多不可得，求淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；求內空不可得，求外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；求真如不可得，求法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；求四念住不可得，求四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；求苦聖諦不可得，求集、滅、道聖諦亦不可得；求四靜慮不可得，求四無量、四無色定亦不可得；求空解脫門不可得，求無相、無願解脫門亦不可得；求八解脫不可得，求八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；求三摩地門不可得，求陀羅尼門亦不可得；求五眼不可得，求六神通亦不可得；求佛十力不可得，求四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可得；求無忘失法不可得，求恒住捨性亦不可得；求一切智不可得，求道相智、一切相智亦不可得；求預流果不可得，求一來、不還、阿羅漢果亦不可得；求獨覺菩提不可得，求一切菩薩摩訶薩行亦不可得；求諸佛無上正等菩提不可得故，諸有情類亦不可得，則定無有證得無上正等菩提，及脫有情生死眾苦，令獲究竟常樂涅槃，云何世尊證得無上正等菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」

佛言：「善現！我以五眼如實觀察，決定無我能證無上正等菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚，然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為遣除彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我以五眼如實觀察，決定無我能證無上正等菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚，然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為遣除彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」