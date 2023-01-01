大般若波羅蜜多經卷第三百六十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之十一

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不起作諸行若有若無故學，應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不起作諸行若有若無故學，應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不起作諸行若有若無故學，應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不起作諸行若有若無故學，應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不起作諸行若有若無故學，應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不起作諸行若有若無故學，應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學，應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學，應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不起作諸行若有若無故學，應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不起作諸行若有若無故學，應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不起作諸行若有若無故學，應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不起作諸行若有若無故學，應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學，應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學，應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不起作諸行若有若無故學，應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不起作諸行若有若無故學，應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不起作諸行若有若無故學，應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不起作諸行若有若無故學，應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不起作諸行若有若無故學，應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不起作諸行若有若無故學，應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學，應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學，應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不起作諸行若有若無故學，應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不起作諸行若有若無故學，應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不起作諸行若有若無故學，應於六神通亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不起作諸行若有若無故學，應於六神通亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不起作諸行若有若無故學，應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不起作諸行若有若無故學，應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不起作諸行若有若無故學，應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不起作諸行若有若無故學，應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不起作諸行若有若無故學，應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不起作諸行若有若無故學，應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不起作諸行若有若無故學，應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不起作諸行若有若無故學，應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色色相空故學，應觀受、想、行、識受、想、行、識相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色色相空故學，應觀受、想、行、識受、想、行、識相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼處眼處相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼處眼處相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色處色處相空故學，應觀聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色處色處相空故學，應觀聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼界眼界相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼界眼界相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色界色界相空故學，應觀聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀色界色界相空故學，應觀聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼識界眼識界相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼識界眼識界相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼觸眼觸相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼觸眼觸相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空故學，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀地界地界相空故學，應觀水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀地界地界相空故學，應觀水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀無明無明相空故學，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀無明無明相空故學，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空故學，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空故學，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀內空內空相空故學，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀內空內空相空故學，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀真如真如相空故學，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀真如真如相空故學，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦苦聖諦相空故學，應觀集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦苦聖諦相空故學，應觀集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀四念住四念住相空故學，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀四念住四念住相空故學，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀四靜慮四靜慮相空故學，應觀四無量、四無色定四無量、四無色定相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀四靜慮四靜慮相空故學，應觀四無量、四無色定四無量、四無色定相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀八解脫八解脫相空故學，應觀八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀八解脫八解脫相空故學，應觀八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切三摩地門一切三摩地門相空故學，應觀一切陀羅尼門一切陀羅尼門相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切三摩地門一切三摩地門相空故學，應觀一切陀羅尼門一切陀羅尼門相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀空解脫門空解脫門相空故學，應觀無相、無願解脫門無相、無願解脫門相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀空解脫門空解脫門相空故學，應觀無相、無願解脫門無相、無願解脫門相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀五眼五眼相空故學，應觀六神通六神通相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀五眼五眼相空故學，應觀六神通六神通相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀佛十力佛十力相空故學，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀佛十力佛十力相空故學，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀無忘失法無忘失法相空故學，應觀恒住捨性恒住捨性相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀無忘失法無忘失法相空故學，應觀恒住捨性恒住捨性相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切智一切智相空故學，應觀道相智、一切相智道相智、一切相智相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切智一切智相空故學，應觀道相智、一切相智道相智、一切相智相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀預流果預流果相空故學，應觀一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀預流果預流果相空故學，應觀一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀獨覺菩提獨覺菩提相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀獨覺菩提獨覺菩提相空故學。如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行相空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行相空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提相空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提相空故學。如是善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空故學。」

具壽善現白佛言：「世尊！若色色相空，受、想、行、識受、想、行、識相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若色色相空，受、想、行、識受、想、行、識相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若眼處眼處相空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若眼處眼處相空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若色處色處相空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若色處色處相空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若眼界眼界相空，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若眼界眼界相空，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若色界色界相空，聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若色界色界相空，聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若眼識界眼識界相空，耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若眼識界眼識界相空，耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若眼觸眼觸相空，耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若眼觸眼觸相空，耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若地界地界相空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若地界地界相空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若無明無明相空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無明無明相空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若內空內空相空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若內空內空相空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若真如真如相空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若真如真如相空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若苦聖諦苦聖諦相空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若苦聖諦苦聖諦相空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若四念住四念住相空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四念住四念住相空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若四靜慮四靜慮相空，四無量四無色定四無量四無色定相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四靜慮四靜慮相空，四無量四無色定四無量四無色定相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若八解脫八解脫相空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若八解脫八解脫相空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若一切三摩地門一切三摩地門相空，一切陀羅尼門一切陀羅尼門相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切三摩地門一切三摩地門相空，一切陀羅尼門一切陀羅尼門相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若空解脫門空解脫門相空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若空解脫門空解脫門相空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若五眼五眼相空，六神通六神通相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若五眼五眼相空，六神通六神通相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若佛十力佛十力相空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若佛十力佛十力相空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若無忘失法無忘失法相空，恒住捨性恒住捨性相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無忘失法無忘失法相空，恒住捨性恒住捨性相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若一切智一切智相空，道相智一切相智道相智一切相智相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切智一切智相空，道相智一切相智道相智一切相智相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若預流果預流果相空，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若預流果預流果相空，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若獨覺菩提獨覺菩提相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若獨覺菩提獨覺菩提相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？

「世尊！若諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提相空，云何菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩都無所行，是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩都無所行，是行般若波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！由此般若波羅蜜多不可得，菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者，若由此行，若所行處，皆不可得。是故，善現！菩薩摩訶薩都無所行是行般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！由此般若波羅蜜多不可得，菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者，若由此行，若所行處，皆不可得。是故，善現！菩薩摩訶薩都無所行是行般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩都無所行是行般若波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩云何當行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩都無所行是行般若波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩云何當行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得。

「善現！是菩薩摩訶薩修布施時，以無所得而為方便應修布施；修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，以無所得而為方便應修淨戒乃至般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修布施時，以無所得而為方便應修布施；修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，以無所得而為方便應修淨戒乃至般若。

「善現！是菩薩摩訶薩住內空時，以無所得而為方便應住內空；住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，以無所得而為方便應住外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩住內空時，以無所得而為方便應住內空；住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，以無所得而為方便應住外空乃至無性自性空。

「善現！是菩薩摩訶薩住真如時，以無所得而為方便應住真如；住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，以無所得而為方便應住法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩住真如時，以無所得而為方便應住真如；住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，以無所得而為方便應住法界乃至不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩修四念住時，以無所得而為方便應修四念住；修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，以無所得而為方便應修四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修四念住時，以無所得而為方便應修四念住；修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，以無所得而為方便應修四正斷乃至八聖道支。

「善現！是菩薩摩訶薩住苦聖諦時，以無所得而為方便應住苦聖諦；住集、滅、道聖諦時，以無所得而為方便應住集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩住苦聖諦時，以無所得而為方便應住苦聖諦；住集、滅、道聖諦時，以無所得而為方便應住集、滅、道聖諦。

「善現！是菩薩摩訶薩修四靜慮時，以無所得而為方便應修四靜慮；修四無量、四無色定時，以無所得而為方便應修四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修四靜慮時，以無所得而為方便應修四靜慮；修四無量、四無色定時，以無所得而為方便應修四無量、四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩修空解脫門時，以無所得而為方便應修空解脫門；修無相、無願解脫門時，以無所得而為方便應修無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修空解脫門時，以無所得而為方便應修空解脫門；修無相、無願解脫門時，以無所得而為方便應修無相、無願解脫門。

「善現！是菩薩摩訶薩修八解脫時，以無所得而為方便應修八解脫；修八勝處、九次第定、十遍處時，以無所得而為方便應修八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修八解脫時，以無所得而為方便應修八解脫；修八勝處、九次第定、十遍處時，以無所得而為方便應修八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！是菩薩摩訶薩修三摩地門時，以無所得而為方便應修三摩地門；修陀羅尼門時，以無所得而為方便應修陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修三摩地門時，以無所得而為方便應修三摩地門；修陀羅尼門時，以無所得而為方便應修陀羅尼門。

「善現！是菩薩摩訶薩修五眼時，以無所得而為方便應修五眼；修六神通時，以無所得而為方便應修六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修五眼時，以無所得而為方便應修五眼；修六神通時，以無所得而為方便應修六神通。

「善現！是菩薩摩訶薩修佛十力時，以無所得而為方便應修佛十力；修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，以無所得而為方便應修四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修佛十力時，以無所得而為方便應修佛十力；修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，以無所得而為方便應修四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！是菩薩摩訶薩修無忘失法時，以無所得而為方便應修無忘失法；修恒住捨性時，以無所得而為方便應修恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修無忘失法時，以無所得而為方便應修無忘失法；修恒住捨性時，以無所得而為方便應修恒住捨性。

「善現！是菩薩摩訶薩修一切智時，以無所得而為方便應修一切智；修道相智、一切相智時，以無所得而為方便應修道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修一切智時，以無所得而為方便應修一切智；修道相智、一切相智時，以無所得而為方便應修道相智、一切相智。」

具壽善現白佛言：「世尊！齊何名有所得？齊何名無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！齊何名有所得？齊何名無所得？」

佛言：「善現！諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」

「世尊！齊何名有二？齊何名無二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！齊何名有二？齊何名無二？」

「善現！諸眼諸色為二，諸耳諸聲為二，諸鼻諸香為二，諸舌諸味為二，諸身諸觸為二，諸意諸法為二，有色無色為二，有見無見為二，有對無對為二，有漏無漏為二，有為無為為二，世間出世間為二，生死涅槃為二，異生法異生為二，預流法預流為二，一來法一來為二，不還法不還為二，阿羅漢法阿羅漢為二，獨覺菩提獨覺為二，菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩為二，諸佛無上正等菩提諸佛為二，如是一切有戲論者皆名有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸眼諸色為二，諸耳諸聲為二，諸鼻諸香為二，諸舌諸味為二，諸身諸觸為二，諸意諸法為二，有色無色為二，有見無見為二，有對無對為二，有漏無漏為二，有為無為為二，世間出世間為二，生死涅槃為二，異生法異生為二，預流法預流為二，一來法一來為二，不還法不還為二，阿羅漢法阿羅漢為二，獨覺菩提獨覺為二，菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩為二，諸佛無上正等菩提諸佛為二，如是一切有戲論者皆名有二。

「善現！非眼非色為無二，非耳非聲為無二，非鼻非香為無二，非舌非味為無二，非身非觸為無二，非意非法為無二，非有色非無色為無二，非有見非無見為無二，非有對非無對為無二，非有漏非無漏為無二，非有為非無為為無二，非世間非出世間為無二，非生死非涅槃為無二，非異生法非異生為無二，非預流法非預流為無二，非一來法非一來為無二，非不還法非不還為無二，非阿羅漢法非阿羅漢為無二，非獨覺菩提非獨覺為無二，非菩薩摩訶薩行非菩薩摩訶薩為無二，非諸佛無上正等菩提非諸佛為無二，如是一切離戲論者皆名無二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！非眼非色為無二，非耳非聲為無二，非鼻非香為無二，非舌非味為無二，非身非觸為無二，非意非法為無二，非有色非無色為無二，非有見非無見為無二，非有對非無對為無二，非有漏非無漏為無二，非有為非無為為無二，非世間非出世間為無二，非生死非涅槃為無二，非異生法非異生為無二，非預流法非預流為無二，非一來法非一來為無二，非不還法非不還為無二，非阿羅漢法非阿羅漢為無二，非獨覺菩提非獨覺為無二，非菩薩摩訶薩行非菩薩摩訶薩為無二，非諸佛無上正等菩提非諸佛為無二，如是一切離戲論者皆名無二。」

具壽善現白佛言：「世尊！為由有所得故無所得？為由無所得故無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！為由有所得故無所得？為由無所得故無所得？」

佛言：「善現！非由有所得故無所得，亦非由無所得故無所得，然有所得、無所得平等性是名無所得。如是，善現！菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等性中應勤修學。善現！菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得義，離諸過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！非由有所得故無所得，亦非由無所得故無所得，然有所得、無所得平等性是名無所得。如是，善現！菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等性中應勤修學。善現！菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得義，離諸過失。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，云何從一地至一地漸次圓滿？若無從一地至一地漸次圓滿，云何當得所求無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，云何從一地至一地漸次圓滿？若無從一地至一地漸次圓滿，云何當得所求無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，非住有所得中修行般若波羅蜜多能從一地至一地漸次圓滿，證得無上正等菩提；亦非住無所得中修行般若波羅蜜多能從一地至一地漸次圓滿，證得無上正等菩提。何以故？善現！般若波羅蜜多無所得故，無上正等菩提無所得故，能行般若波羅蜜多者行處行時無所得故，此無所得法亦無所得故。善現！菩薩摩訶薩應當如是修行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，非住有所得中修行般若波羅蜜多能從一地至一地漸次圓滿，證得無上正等菩提；亦非住無所得中修行般若波羅蜜多能從一地至一地漸次圓滿，證得無上正等菩提。何以故？善現！般若波羅蜜多無所得故，無上正等菩提無所得故，能行般若波羅蜜多者行處行時無所得故，此無所得法亦無所得故。善現！菩薩摩訶薩應當如是修行般若波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！若般若波羅蜜多不可得，無上正等菩提不可得，能行般若波羅蜜多者、行處、行時亦不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇？謂此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是三摩地門，此是陀羅尼門；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是預流果，此是一來、不還、阿羅漢果；此是獨覺菩提；此是一切菩薩摩訶薩行；此是諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若般若波羅蜜多不可得，無上正等菩提不可得，能行般若波羅蜜多者、行處、行時亦不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇？謂此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是三摩地門，此是陀羅尼門；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是預流果，此是一來、不還、阿羅漢果；此是獨覺菩提；此是一切菩薩摩訶薩行；此是諸佛無上正等菩提？」