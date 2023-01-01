大般若波羅蜜多經卷第三百六十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之十

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色學不增不減，亦應於受、想、行、識學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色學不增不減，亦應於受、想、行、識學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意處學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意處學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處學不增不減，亦應於聲、香、味、觸、法處學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處學不增不減，亦應於聲、香、味、觸、法處學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意界學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界學不增不減，亦應於聲、香、味、觸、法界學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界學不增不減，亦應於聲、香、味、觸、法界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受學不增不減，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界學不增不減，亦應於水、火、風、空、識界學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界學不增不減，亦應於水、火、風、空、識界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明學不增不減，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明學不增不減，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多學不增不減，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多學不增不減，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空學不增不減，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空學不增不減，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如學不增不減，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如學不增不減，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦學不增不減，亦應於集、滅、道聖諦學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦學不增不減，亦應於集、滅、道聖諦學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住學不增不減，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住學不增不減，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮學不增不減，亦應於四無量、四無色定學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮學不增不減，亦應於四無量、四無色定學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫學不增不減，亦應於八勝處、九次第定、十遍處學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫學不增不減，亦應於八勝處、九次第定、十遍處學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門學不增不減，亦應於一切陀羅尼門學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門學不增不減，亦應於一切陀羅尼門學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門學不增不減，亦應於無相、無願解脫門學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門學不增不減，亦應於無相、無願解脫門學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼學不增不減，亦應於六神通學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼學不增不減，亦應於六神通學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力學不增不減，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力學不增不減，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法學不增不減，亦應於恒住捨性學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法學不增不減，亦應於恒住捨性學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智學不增不減，亦應於道相智、一切相智學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智學不增不減，亦應於道相智、一切相智學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果學不增不減，亦應於一來、不還、阿羅漢果學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果學不增不減，亦應於一來、不還、阿羅漢果學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行學不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行學不增不減。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提學不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提學不增不減。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色學不增不減？云何應於受、想、行、識學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色學不增不減？云何應於受、想、行、識學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意處學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意處學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處學不增不減？云何應於聲、香、味、觸、法處學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處學不增不減？云何應於聲、香、味、觸、法處學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意界學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意界學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界學不增不減？云何應於聲、香、味、觸、法界學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界學不增不減？云何應於聲、香、味、觸、法界學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受學不增不減？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界學不增不減？云何應於水、火、風、空、識界學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界學不增不減？云何應於水、火、風、空、識界學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明學不增不減？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明學不增不減？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多學不增不減？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多學不增不減？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空學不增不減？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空學不增不減？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如學不增不減？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如學不增不減？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦學不增不減？云何應於集、滅、道聖諦學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦學不增不減？云何應於集、滅、道聖諦學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住學不增不減？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住學不增不減？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮學不增不減？云何應於四無量、四無色定學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮學不增不減？云何應於四無量、四無色定學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫學不增不減？云何應於八勝處、九次第定、十遍處學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫學不增不減？云何應於八勝處、九次第定、十遍處學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門學不增不減？云何應於一切陀羅尼門學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門學不增不減？云何應於一切陀羅尼門學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門學不增不減？云何應於無相、無願解脫門學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門學不增不減？云何應於無相、無願解脫門學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼學不增不減？云何應於六神通學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼學不增不減？云何應於六神通學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力學不增不減？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力學不增不減？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法學不增不減？云何應於恒住捨性學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法學不增不減？云何應於恒住捨性學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智學不增不減？云何應於道相智、一切相智學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智學不增不減？云何應於道相智、一切相智學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果學不增不減？云何應於一來、不還、阿羅漢果學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果學不增不減？云何應於一來、不還、阿羅漢果學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行學不增不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行學不增不減？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提學不增不減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提學不增不減？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不生不滅故學，亦應於受、想、行、識不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不生不滅故學，亦應於受、想、行、識不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不生不滅故學，亦應於聲、香、味、觸、法處不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不生不滅故學，亦應於聲、香、味、觸、法處不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不生不滅故學，亦應於聲、香、味、觸、法界不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不生不滅故學，亦應於聲、香、味、觸、法界不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不生不滅故學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不生不滅故學，亦應於水、火、風、空、識界不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不生不滅故學，亦應於水、火、風、空、識界不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不生不滅故學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不生不滅故學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不生不滅故學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不生不滅故學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不生不滅故學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不生不滅故學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不生不滅故學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不生不滅故學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不生不滅故學，亦應於集、滅、道聖諦不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不生不滅故學，亦應於集、滅、道聖諦不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不生不滅故學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不生不滅故學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不生不滅故學，亦應於四無量、四無色定不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不生不滅故學，亦應於四無量、四無色定不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不生不滅故學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不生不滅故學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不生不滅故學，亦應於一切陀羅尼門不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不生不滅故學，亦應於一切陀羅尼門不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不生不滅故學，亦應於無相、無願解脫門不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不生不滅故學，亦應於無相、無願解脫門不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不生不滅故學，亦應於六神通不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不生不滅故學，亦應於六神通不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不生不滅故學，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不生不滅故學，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不生不滅故學，亦應於恒住捨性不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不生不滅故學，亦應於恒住捨性不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不生不滅故學，亦應於道相智、一切相智不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不生不滅故學，亦應於道相智、一切相智不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不生不滅故學，亦應於一來、不還、阿羅漢果不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不生不滅故學，亦應於一來、不還、阿羅漢果不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不生不滅故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不生不滅故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不生不滅故學。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色不生不滅故學？云何應於受、想、行、識不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色不生不滅故學？云何應於受、想、行、識不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意處不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意處不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處不生不滅故學？云何應於聲、香、味、觸、法處不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處不生不滅故學？云何應於聲、香、味、觸、法處不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意界不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意界不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界不生不滅故學？云何應於聲、香、味、觸、法界不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界不生不滅故學？云何應於聲、香、味、觸、法界不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受不生不滅故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界不生不滅故學？云何應於水、火、風、空、識界不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界不生不滅故學？云何應於水、火、風、空、識界不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明不生不滅故學？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明不生不滅故學？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多不生不滅故學？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多不生不滅故學？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空不生不滅故學？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空不生不滅故學？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅故學。

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如不生不滅故學？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如不生不滅故學？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦不生不滅故學？云何應於集、滅、道聖諦不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦不生不滅故學？云何應於集、滅、道聖諦不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住不生不滅故學？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住不生不滅故學？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮不生不滅故學？云何應於四無量、四無色定不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮不生不滅故學？云何應於四無量、四無色定不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫不生不滅故學？云何應於八勝處、九次第定、十遍處不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫不生不滅故學？云何應於八勝處、九次第定、十遍處不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門不生不滅故學？云何應於一切陀羅尼門不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門不生不滅故學？云何應於一切陀羅尼門不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門不生不滅故學？云何應於無相、無願解脫門不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門不生不滅故學？云何應於無相、無願解脫門不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼不生不滅故學？云何應於六神通不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼不生不滅故學？云何應於六神通不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力不生不滅故學？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力不生不滅故學？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法不生不滅故學？云何應於恒住捨性不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法不生不滅故學？云何應於恒住捨性不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智不生不滅故學？云何應於道相智、一切相智不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智不生不滅故學？云何應於道相智、一切相智不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果不生不滅故學？云何應於一來、不還、阿羅漢果不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果不生不滅故學？云何應於一來、不還、阿羅漢果不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行不生不滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行不生不滅故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提不生不滅故學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提不生不滅故學？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不起作諸行若有若無故學，應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色不起作諸行若有若無故學，應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼處不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色處不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於色界不起作諸行若有若無故學，應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼識界不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學，應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不起作諸行若有若無故學，應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於地界不起作諸行若有若無故學，應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不起作諸行若有若無故學，應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無明不起作諸行若有若無故學，應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學，應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學，應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不起作諸行若有若無故學，應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於內空不起作諸行若有若無故學，應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不起作諸行若有若無故學，應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於真如不起作諸行若有若無故學，應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學，應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學，應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不起作諸行若有若無故學，應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四念住不起作諸行若有若無故學，應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不起作諸行若有若無故學，應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於四靜慮不起作諸行若有若無故學，應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不起作諸行若有若無故學，應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於八解脫不起作諸行若有若無故學，應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學，應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學，應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不起作諸行若有若無故學，應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於空解脫門不起作諸行若有若無故學，應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不起作諸行若有若無故學，應於六神通亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於五眼不起作諸行若有若無故學，應於六神通亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不起作諸行若有若無故學，應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於佛十力不起作諸行若有若無故學，應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不起作諸行若有若無故學，應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於無忘失法不起作諸行若有若無故學，應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不起作諸行若有若無故學，應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切智不起作諸行若有若無故學，應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不起作諸行若有若無故學，應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於預流果不起作諸行若有若無故學，應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色不起作諸行若有若無故學？云何應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色不起作諸行若有若無故學？云何應於受、想、行、識亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼處不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意處亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處不起作諸行若有若無故學？云何應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色處不起作諸行若有若無故學？云何應於聲、香、味、觸、法處亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼界不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意界亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界不起作諸行若有若無故學？云何應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於色界不起作諸行若有若無故學？云何應於聲、香、味、觸、法界亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼識界不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意識界亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於眼觸為緣所生諸受不起作諸行若有若無故學？云何應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界不起作諸行若有若無故學？云何應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於地界不起作諸行若有若無故學？云何應於水、火、風、空、識界亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明不起作諸行若有若無故學？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無明不起作諸行若有若無故學？云何應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於布施波羅蜜多不起作諸行若有若無故學？云何應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空不起作諸行若有若無故學？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於內空不起作諸行若有若無故學？云何應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如不起作諸行若有若無故學？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於真如不起作諸行若有若無故學？云何應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起作諸行若有若無故學。

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學？云何應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於苦聖諦不起作諸行若有若無故學？云何應於集、滅、道聖諦亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住不起作諸行若有若無故學？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四念住不起作諸行若有若無故學？云何應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮不起作諸行若有若無故學？云何應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於四靜慮不起作諸行若有若無故學？云何應於四無量、四無色定亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫不起作諸行若有若無故學？云何應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於八解脫不起作諸行若有若無故學？云何應於八勝處、九次第定、十遍處亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學？云何應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切三摩地門不起作諸行若有若無故學？云何應於一切陀羅尼門亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門不起作諸行若有若無故學？云何應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於空解脫門不起作諸行若有若無故學？云何應於無相、無願解脫門亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼不起作諸行若有若無故學？云何應於六神通亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於五眼不起作諸行若有若無故學？云何應於六神通亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力不起作諸行若有若無故學？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於佛十力不起作諸行若有若無故學？云何應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法不起作諸行若有若無故學？云何應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於無忘失法不起作諸行若有若無故學？云何應於恒住捨性亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智不起作諸行若有若無故學？云何應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切智不起作諸行若有若無故學？云何應於道相智、一切相智亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果不起作諸行若有若無故學？云何應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於預流果不起作諸行若有若無故學？云何應於一來、不還、阿羅漢果亦不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於獨覺菩提不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於一切菩薩摩訶薩行不起作諸行若有若無故學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何應於諸佛無上正等菩提不起作諸行若有若無故學？」