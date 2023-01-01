大般若波羅蜜多經卷第三百五十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百五十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之九

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩復云何應知一切法略廣相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩復云何應知一切法略廣相？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩如是當知一切法略廣相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩如是當知一切法略廣相。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何等一切法不合不散？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何等一切法不合不散？」

佛言：「善現！色不合不散，受、想、行、識亦不合不散；眼處不合不散，耳、鼻、舌、身、意處亦不合不散；色處不合不散，聲、香、味、觸、法處亦不合不散；眼界不合不散，耳、鼻、舌、身、意界亦不合不散；色界不合不散，聲、香、味、觸、法界亦不合不散；眼識界不合不散，耳、鼻、舌、身、意識界亦不合不散；眼觸不合不散，耳、鼻、舌、身、意觸亦不合不散；眼觸為緣所生諸受不合不散，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不合不散；地界不合不散，水、火、風、空、識界亦不合不散；無明不合不散，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不合不散；布施波羅蜜多不合不散，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不合不散；內空不合不散，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不合不散；真如不合不散，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不合不散；苦聖諦不合不散，集、滅、道聖諦亦不合不散；四靜慮不合不散，四無量、四無色定亦不合不散；八解脫不合不散，八勝處、九次第定、十遍處亦不合不散；四念住不合不散，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不合不散；空解脫門不合不散，無相、無願解脫門亦不合不散；五眼不合不散，六神通亦不合不散；佛十力不合不散，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不合不散；無忘失法不合不散，恒住捨性亦不合不散；一切智不合不散，道相智、一切相智亦不合不散；一切陀羅尼門不合不散，一切三摩地門亦不合不散；預流果不合不散，一來、不還、阿羅漢果亦不合不散；獨覺菩提不合不散；一切菩薩摩訶薩行不合不散；諸佛無上正等菩提不合不散；有為界不合不散，無為界亦不合不散。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色不合不散，受、想、行、識亦不合不散；眼處不合不散，耳、鼻、舌、身、意處亦不合不散；色處不合不散，聲、香、味、觸、法處亦不合不散；眼界不合不散，耳、鼻、舌、身、意界亦不合不散；色界不合不散，聲、香、味、觸、法界亦不合不散；眼識界不合不散，耳、鼻、舌、身、意識界亦不合不散；眼觸不合不散，耳、鼻、舌、身、意觸亦不合不散；眼觸為緣所生諸受不合不散，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不合不散；地界不合不散，水、火、風、空、識界亦不合不散；無明不合不散，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不合不散；布施波羅蜜多不合不散，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不合不散；內空不合不散，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不合不散；真如不合不散，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不合不散；苦聖諦不合不散，集、滅、道聖諦亦不合不散；四靜慮不合不散，四無量、四無色定亦不合不散；八解脫不合不散，八勝處、九次第定、十遍處亦不合不散；四念住不合不散，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不合不散；空解脫門不合不散，無相、無願解脫門亦不合不散；五眼不合不散，六神通亦不合不散；佛十力不合不散，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不合不散；無忘失法不合不散，恒住捨性亦不合不散；一切智不合不散，道相智、一切相智亦不合不散；一切陀羅尼門不合不散，一切三摩地門亦不合不散；預流果不合不散，一來、不還、阿羅漢果亦不合不散；獨覺菩提不合不散；一切菩薩摩訶薩行不合不散；諸佛無上正等菩提不合不散；有為界不合不散，無為界亦不合不散。何以故？

「善現！如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散。諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散。諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略廣之相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如是名為略攝六種波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩常應於中學，乃至住十地菩薩摩訶薩亦應於中學。世尊！若菩薩摩訶薩學此略攝波羅蜜多，於一切法知略廣相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！如是名為略攝六種波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩常應於中學，乃至住十地菩薩摩訶薩亦應於中學。世尊！若菩薩摩訶薩學此略攝波羅蜜多，於一切法知略廣相。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。善現！如是法門，利根菩薩摩訶薩能入，中根菩薩摩訶薩亦能入。善現！如是法門，定根菩薩摩訶薩能入，不定根菩薩摩訶薩亦能入。善現！如是法門無障無礙，若菩薩摩訶薩專於中學，無不能入。善現！如是法門，非懈怠者、劣精進者、失正念者、散亂心者、習惡慧者之所能入。善現！如是法門，不懈怠者、勝精進者、住正念者、善攝心者、修妙慧者方能趣入。善現！若菩薩摩訶薩欲住不退轉地，欲住第十地，欲住一切智智地，當勤方便入此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。善現！如是法門，利根菩薩摩訶薩能入，中根菩薩摩訶薩亦能入。善現！如是法門，定根菩薩摩訶薩能入，不定根菩薩摩訶薩亦能入。善現！如是法門無障無礙，若菩薩摩訶薩專於中學，無不能入。善現！如是法門，非懈怠者、劣精進者、失正念者、散亂心者、習惡慧者之所能入。善現！如是法門，不懈怠者、勝精進者、住正念者、善攝心者、修妙慧者方能趣入。善現！若菩薩摩訶薩欲住不退轉地，欲住第十地，欲住一切智智地，當勤方便入此法門。

「善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩能隨證得布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦隨證得內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦隨證得真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦隨證得苦、集、滅、道聖諦，亦隨證得四靜慮、四無量、四無色定，亦隨證得八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦隨證得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦隨證得空、無相、無願解脫門，亦隨證得五眼、六神通，亦隨證得佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦隨證得無忘失法、恒住捨性，亦隨證得一切智、道相智、一切相智，亦隨證得一切陀羅尼門、一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩能隨證得布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦隨證得內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦隨證得真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦隨證得苦、集、滅、道聖諦，亦隨證得四靜慮、四無量、四無色定，亦隨證得八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦隨證得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦隨證得空、無相、無願解脫門，亦隨證得五眼、六神通，亦隨證得佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦隨證得無忘失法、恒住捨性，亦隨證得一切智、道相智、一切相智，亦隨證得一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「善現！若菩薩摩訶薩如如依此甚深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩如是如是轉近所求一切智智。善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩所有魔事隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾滅除一切業障，欲正攝受方便善巧，當學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如如依此甚深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩如是如是轉近所求一切智智。善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩所有魔事隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾滅除一切業障，欲正攝受方便善巧，當學般若波羅蜜多。

「復次，善現！若時菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多，修是般若波羅蜜多，習是般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現在住持說正法者，皆共護念。所以者何？過去、未來、現在諸佛無不皆從如是般若波羅蜜多而出生故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，應作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當得。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學如是般若波羅蜜多，若勤修學如是般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不離一切智智相應作意修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若時菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多，修是般若波羅蜜多，習是般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現在住持說正法者，皆共護念。所以者何？過去、未來、現在諸佛無不皆從如是般若波羅蜜多而出生故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，應作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當得。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學如是般若波羅蜜多，若勤修學如是般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不離一切智智相應作意修行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行，經彈指頃，是菩薩摩訶薩所獲福聚，其量甚多。假使有人教化三千大千世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，是人雖獲無量福聚，而猶不及彼菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行經彈指頃。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，能生一切解脫及解脫智見，能生預流、一來、不還、阿羅漢果，能生獨覺菩提，能生無上正等菩提。現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多今得出現，於過去世一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多已得出現，於未來世一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多當得出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行，經彈指頃，是菩薩摩訶薩所獲福聚，其量甚多。假使有人教化三千大千世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，是人雖獲無量福聚，而猶不及彼菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行經彈指頃。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，能生一切解脫及解脫智見，能生預流、一來、不還、阿羅漢果，能生獨覺菩提，能生無上正等菩提。現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多今得出現，於過去世一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多已得出現，於未來世一切如來、應、正等覺，無不皆由如是般若波羅蜜多當得出現。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能不遠離一切智智相應作意修行般若波羅蜜多，經須臾頃，或經半日，或經一日，或經一月，或經一歲，或經百歲，或經一劫，或經百劫，乃至或復經無數劫，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝過教化於十方面各如殑伽沙等世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提所獲福聚。何以故？善現！由此般若波羅蜜多，出生過去未來現在一切如來、應、正等覺，為諸有情如實施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情如實施設解脫及解脫智見，為諸有情如實施設預流、一來、不還、阿羅漢果，為諸有情如實施設獨覺菩提，為諸有情如實施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能不遠離一切智智相應作意修行般若波羅蜜多，經須臾頃，或經半日，或經一日，或經一月，或經一歲，或經百歲，或經一劫，或經百劫，乃至或復經無數劫，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝過教化於十方面各如殑伽沙等世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提所獲福聚。何以故？善現！由此般若波羅蜜多，出生過去未來現在一切如來、應、正等覺，為諸有情如實施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情如實施設解脫及解脫智見，為諸有情如實施設預流、一來、不還、阿羅漢果，為諸有情如實施設獨覺菩提，為諸有情如實施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而住，當知是菩薩摩訶薩不復退轉，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近供養無量百千俱胝那庾多佛，於諸佛所已種無量殊勝善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而住，當知是菩薩摩訶薩不復退轉，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近供養無量百千俱胝那庾多佛，於諸佛所已種無量殊勝善根。

「當知是菩薩摩訶薩已為無量真善知識之所攝受，已久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已久安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，已久安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，已久安住苦、集、滅、道聖諦，已久修習四靜慮、四無量、四無色定，已久修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已久修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已久修習空、無相、無願解脫門，已久修習五眼、六神通，已久修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，已久修習無忘失法、恒住捨性，已久修習一切陀羅尼門、一切三摩地門，已久修習一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩已為無量真善知識之所攝受，已久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已久安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，已久安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，已久安住苦、集、滅、道聖諦，已久修習四靜慮、四無量、四無色定，已久修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已久修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已久修習空、無相、無願解脫門，已久修習五眼、六神通，已久修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，已久修習無忘失法、恒住捨性，已久修習一切陀羅尼門、一切三摩地門，已久修習一切智、道相智、一切相智。

「當知是菩薩摩訶薩住童子地，一切所願無不滿足，常見諸佛曾無暫捨，於諸善根恒不捨離，常能成熟一切有情，亦常嚴淨所有佛土，從一佛土趣一佛土，恭敬供養諸佛世尊，聽受修行無上乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩住童子地，一切所願無不滿足，常見諸佛曾無暫捨，於諸善根恒不捨離，常能成熟一切有情，亦常嚴淨所有佛土，從一佛土趣一佛土，恭敬供養諸佛世尊，聽受修行無上乘法。

「當知是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得殊勝陀羅尼法，成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得殊勝陀羅尼法，成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。

「當知是菩薩摩訶薩善知所緣門，善知行相門；善知字門，善知非字門；善知言，善知不言；善知一增語，善知二增語，善知多增語；善知女增語，善知男增語，善知非女男增語；善知過去增語，善知未來增語，善知現在增語；善知諸文，善知諸義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩善知所緣門，善知行相門；善知字門，善知非字門；善知言，善知不言；善知一增語，善知二增語，善知多增語；善知女增語，善知男增語，善知非女男增語；善知過去增語，善知未來增語，善知現在增語；善知諸文，善知諸義。

「當知是菩薩摩訶薩善知色，善知受，善知想，善知行，善知識；善知蘊，善知界，善知處；善知緣起，善知緣起支；善知世間性，善知涅槃性；善知法界相，善知行相，善知非行相；善知有為相，善知無為相，善知有為、無為相；善知相相，善知非相相；善知有，善知非有；善知自性，善知他性；善知合，善知散，善知合、散；善知相應，善知不相應，善知相應、不相應；善知真如，善知不虛妄性，善知不變異性，善知法性，善知法界，善知法定，善知法住；善知緣性，善知非緣性；善知諸聖諦；善知靜慮，善知無量，善知無色定；善知六波羅蜜多；善知四念住，善知四正斷，善知四神足，善知五根，善知五力，善知七等覺支，善知八聖道支；善知八解脫，善知八勝處，善知九次第定，善知十遍處；善知陀羅尼門，善知三摩地門；善知空解脫門，善知無相解脫門，善知無願解脫門；善知一切空法門；善知五眼，善知六神通；善知佛十力，善知四無所畏，善知四無礙解，善知大慈、大悲、大喜、大捨，善知十八佛不共法；善知無忘失法，善知恒住捨性；善知一切智，善知道相智，善知一切相智；善知有為界，善知無為界；善知界，善知非界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩善知色，善知受，善知想，善知行，善知識；善知蘊，善知界，善知處；善知緣起，善知緣起支；善知世間性，善知涅槃性；善知法界相，善知行相，善知非行相；善知有為相，善知無為相，善知有為、無為相；善知相相，善知非相相；善知有，善知非有；善知自性，善知他性；善知合，善知散，善知合、散；善知相應，善知不相應，善知相應、不相應；善知真如，善知不虛妄性，善知不變異性，善知法性，善知法界，善知法定，善知法住；善知緣性，善知非緣性；善知諸聖諦；善知靜慮，善知無量，善知無色定；善知六波羅蜜多；善知四念住，善知四正斷，善知四神足，善知五根，善知五力，善知七等覺支，善知八聖道支；善知八解脫，善知八勝處，善知九次第定，善知十遍處；善知陀羅尼門，善知三摩地門；善知空解脫門，善知無相解脫門，善知無願解脫門；善知一切空法門；善知五眼，善知六神通；善知佛十力，善知四無所畏，善知四無礙解，善知大慈、大悲、大喜、大捨，善知十八佛不共法；善知無忘失法，善知恒住捨性；善知一切智，善知道相智，善知一切相智；善知有為界，善知無為界；善知界，善知非界。

「當知是菩薩摩訶薩善知色作意，善知受、想、行、識作意；善知眼處作意，善知耳、鼻、舌、身、意處作意；善知色處作意，善知聲、香、味、觸、法處作意；善知眼界作意，善知耳、鼻、舌、身、意界作意；善知色界作意，善知聲、香、味、觸、法界作意；善知眼識界作意，善知耳、鼻、舌、身、意識界作意；善知眼觸作意，善知耳、鼻、舌、身、意觸作意；善知眼觸為緣所生諸受作意，善知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受作意；善知地界作意，善知水、火、風、空、識界作意；善知無明作意，善知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱作意；善知布施波羅蜜多作意，善知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多作意；善知內空作意，善知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空作意；善知真如作意，善知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界作意；善知苦聖諦作意，善知集、滅、道聖諦作意；善知四念住作意，善知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支作意；善知四靜慮作意，善知四無量、四無色定作意；善知八解脫作意，善知八勝處、九次第定、十遍處作意；善知一切陀羅尼門作意，善知一切三摩地門作意；善知空解脫門作意，善知無相、無願解脫門作意；善知五眼作意，善知六神通作意；善知佛十力作意，善知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法作意；善知無忘失法作意，善知恒住捨性作意；善知一切智作意，善知道相智、一切相智作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩善知色作意，善知受、想、行、識作意；善知眼處作意，善知耳、鼻、舌、身、意處作意；善知色處作意，善知聲、香、味、觸、法處作意；善知眼界作意，善知耳、鼻、舌、身、意界作意；善知色界作意，善知聲、香、味、觸、法界作意；善知眼識界作意，善知耳、鼻、舌、身、意識界作意；善知眼觸作意，善知耳、鼻、舌、身、意觸作意；善知眼觸為緣所生諸受作意，善知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受作意；善知地界作意，善知水、火、風、空、識界作意；善知無明作意，善知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱作意；善知布施波羅蜜多作意，善知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多作意；善知內空作意，善知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空作意；善知真如作意，善知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界作意；善知苦聖諦作意，善知集、滅、道聖諦作意；善知四念住作意，善知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支作意；善知四靜慮作意，善知四無量、四無色定作意；善知八解脫作意，善知八勝處、九次第定、十遍處作意；善知一切陀羅尼門作意，善知一切三摩地門作意；善知空解脫門作意，善知無相、無願解脫門作意；善知五眼作意，善知六神通作意；善知佛十力作意，善知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法作意；善知無忘失法作意，善知恒住捨性作意；善知一切智作意，善知道相智、一切相智作意。

「當知是菩薩摩訶薩善知色色相空，善知受、想、行、識受、想、行、識相空；善知眼處眼處相空，善知耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處相空；善知色處色處相空，善知聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處相空；善知眼界眼界相空，善知耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空；善知色界色界相空，善知聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界相空；善知眼識界眼識界相空，善知耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界相空；善知眼觸眼觸相空，善知耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸相空；善知眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空，善知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空；善知地界地界相空，善知水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界相空；善知無明無明相空，善知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空；善知布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空，善知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空；善知內空內空相空，善知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空相空；善知真如真如相空，善知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界相空；善知苦聖諦苦聖諦相空，善知集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦相空；善知四念住四念住相空，善知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支相空；善知四靜慮四靜慮相空，善知四無量、四無色定四無量、四無色定相空；善知八解脫八解脫相空，善知八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處相空；善知一切陀羅尼門一切陀羅尼門相空，善知一切三摩地門一切三摩地門相空；善知空解脫門空解脫門相空，善知無相、無願解脫門無相、無願解脫門相空；善知五眼五眼相空，善知六神通六神通相空；善知佛十力佛十力相空，善知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法相空；善知無忘失法無忘失法相空，善知恒住捨性恒住捨性相空；善知一切智一切智相空，善知道相智、一切相智道相智、一切相智相空；善知預流果預流果相空，善知一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果相空；善知獨覺菩提獨覺菩提相空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩善知色色相空，善知受、想、行、識受、想、行、識相空；善知眼處眼處相空，善知耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處相空；善知色處色處相空，善知聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處相空；善知眼界眼界相空，善知耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空；善知色界色界相空，善知聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界相空；善知眼識界眼識界相空，善知耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界相空；善知眼觸眼觸相空，善知耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸相空；善知眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空，善知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空；善知地界地界相空，善知水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界相空；善知無明無明相空，善知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空；善知布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空，善知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空；善知內空內空相空，善知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空相空；善知真如真如相空，善知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界相空；善知苦聖諦苦聖諦相空，善知集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦相空；善知四念住四念住相空，善知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支相空；善知四靜慮四靜慮相空，善知四無量、四無色定四無量、四無色定相空；善知八解脫八解脫相空，善知八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處相空；善知一切陀羅尼門一切陀羅尼門相空，善知一切三摩地門一切三摩地門相空；善知空解脫門空解脫門相空，善知無相、無願解脫門無相、無願解脫門相空；善知五眼五眼相空，善知六神通六神通相空；善知佛十力佛十力相空，善知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法相空；善知無忘失法無忘失法相空，善知恒住捨性恒住捨性相空；善知一切智一切智相空，善知道相智、一切相智道相智、一切相智相空；善知預流果預流果相空，善知一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果相空；善知獨覺菩提獨覺菩提相空

；善知一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行相空；善知諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；善知一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行相空；善知諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提相空。

「當知是菩薩摩訶薩善知止息道，善知不止息道；善知生，善知滅，善知住、異；善知貪、瞋、癡，善知無貪、無瞋、無癡；善知見，善知非見；善知邪見，善知非邪見；善知一切見、纏、隨眠、結縛，善知一切見、纏、隨眠、結縛斷；善知名，善知色，善知名色；善知因緣，善知等無間緣，善知所緣緣，善知增上緣；善知行，善知解；善知相，善知狀；善知苦，善知集，善知滅，善知道；善知地獄，善知地獄道；善知傍生，善知傍生道；善知鬼界，善知鬼界道；善知人，善知人道；善知天，善知天道；善知預流，善知預流果，善知預流道；善知一來，善知一來果，善知一來道；善知不還，善知不還果，善知不還道；善知阿羅漢，善知阿羅漢果，善知阿羅漢道；善知獨覺，善知獨覺菩提，善知獨覺道；善知菩薩摩訶薩，善知菩薩摩訶薩行；善知如來、應、正等覺；善知無上正等菩提；善知一切智，善知一切智道；善知道相智，善知道相智道；善知一切相智，善知一切相智道；善知根、善知根圓滿，善知根勝劣；善知慧，善知疾慧，善知力慧，善知利慧，善知速慧，善知達慧，善知廣慧，善知深慧，善知大慧，善知無等慧，善知真實慧，善知珍寶慧；善知過去世，善知未來世，善知現在世；善知方便；善知意樂，善知增上意樂；善知顧有情；善知文義相；善知諸聖法；善知安立三乘方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩善知止息道，善知不止息道；善知生，善知滅，善知住、異；善知貪、瞋、癡，善知無貪、無瞋、無癡；善知見，善知非見；善知邪見，善知非邪見；善知一切見、纏、隨眠、結縛，善知一切見、纏、隨眠、結縛斷；善知名，善知色，善知名色；善知因緣，善知等無間緣，善知所緣緣，善知增上緣；善知行，善知解；善知相，善知狀；善知苦，善知集，善知滅，善知道；善知地獄，善知地獄道；善知傍生，善知傍生道；善知鬼界，善知鬼界道；善知人，善知人道；善知天，善知天道；善知預流，善知預流果，善知預流道；善知一來，善知一來果，善知一來道；善知不還，善知不還果，善知不還道；善知阿羅漢，善知阿羅漢果，善知阿羅漢道；善知獨覺，善知獨覺菩提，善知獨覺道；善知菩薩摩訶薩，善知菩薩摩訶薩行；善知如來、應、正等覺；善知無上正等菩提；善知一切智，善知一切智道；善知道相智，善知道相智道；善知一切相智，善知一切相智道；善知根、善知根圓滿，善知根勝劣；善知慧，善知疾慧，善知力慧，善知利慧，善知速慧，善知達慧，善知廣慧，善知深慧，善知大慧，善知無等慧，善知真實慧，善知珍寶慧；善知過去世，善知未來世，善知現在世；善知方便；善知意樂，善知增上意樂；善知顧有情；善知文義相；善知諸聖法；善知安立三乘方便。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，引般若波羅蜜多，修般若波羅蜜多，獲如是等功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，引般若波羅蜜多，修般若波羅蜜多，獲如是等功德勝利。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何當行般若波羅蜜多？云何當引般若波羅蜜多？云何當修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何當行般若波羅蜜多？云何當引般若波羅蜜多？云何當修般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩觀色寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀受、想、行、識寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩觀色寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀受、想、行、識寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀色處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀聲、香、味、觸、法處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀色處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀聲、香、味、觸、法處寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀色界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀聲、香、味、觸、法界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀色界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀聲、香、味、觸、法界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意觸寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意觸寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸為緣所生諸受寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀眼觸為緣所生諸受寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀地界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀水、火、風、空、識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀地界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀水、火、風、空、識界寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩觀無明寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩觀無明寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多；觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛妄故，不堅實故，應行般若波羅蜜多。

「善現！汝問菩薩摩訶薩云何當引般若波羅蜜多者，菩薩摩訶薩如引虛空空，應引般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝問菩薩摩訶薩云何當引般若波羅蜜多者，菩薩摩訶薩如引虛空空，應引般若波羅蜜多。

「善現！汝問菩薩摩訶薩云何當修般若波羅蜜多者，菩薩摩訶薩如修虛空空，應修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝問菩薩摩訶薩云何當修般若波羅蜜多者，菩薩摩訶薩如修虛空空，應修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為經幾時當行般若波羅蜜多，當引般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩為經幾時當行般若波羅蜜多，當引般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，應行般若波羅蜜多，應引般若波羅蜜多，應修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，應行般若波羅蜜多，應引般若波羅蜜多，應修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩住何等心無間，當行般若波羅蜜多，當引般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩住何等心無間，當行般若波羅蜜多，當引般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，不容發起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，應行般若波羅蜜多，應引般若波羅蜜多，應修般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多，應如是引般若波羅蜜多，應如是修般若波羅蜜多，乃至能令心、心所法於境不轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，不容發起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，應行般若波羅蜜多，應引般若波羅蜜多，應修般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多，應如是引般若波羅蜜多，應如是修般若波羅蜜多，乃至能令心、心所法於境不轉。」

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，引般若波羅蜜多，修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，引般若波羅蜜多，修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！菩薩摩訶薩不行般若波羅蜜多，不引般若波羅蜜多，不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩不行般若波羅蜜多，不引般若波羅蜜多，不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！菩薩摩訶薩亦行亦不行般若波羅蜜多，亦引亦不引般若波羅蜜多，亦修亦不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩亦行亦不行般若波羅蜜多，亦引亦不引般若波羅蜜多，亦修亦不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！菩薩摩訶薩非行非不行般若波羅蜜多，非引非不引般若波羅蜜多，非修非不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩非行非不行般若波羅蜜多，非引非不引般若波羅蜜多，非修非不修般若波羅蜜多，當得一切智智不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！若爾菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」

「善現！菩薩摩訶薩當得一切智智如真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩當得一切智智如真如。」

「世尊！云何真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如？」

「善現！如實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如實際。」

「世尊！云何實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何實際？」

「善現！如法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如法界。」

「世尊！云何法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何法界？」

「善現！如我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界。」

「世尊！云何我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界？」

佛告善現：「於意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅為可得不？」

善現白言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「不也！世尊！」

佛言：「善現！若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智及一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智及一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不可施設耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不可施設耶？」

佛言：「善現！非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不可施設。善現！若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法、若有為法、若無為法，如是等一切法皆不可施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不可施設。善現！若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法、若有為法、若無為法，如是等一切法皆不可施設。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法耶？」

佛言：「善現！於意云何？有情施設及法施設實可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？有情施設及法施設實可得不？」

善現白言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「不也！世尊！」

佛言：「善現！若有情施設及法施設實不可得，我云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法？如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應學一切法皆不可施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若有情施設及法施設實不可得，我云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法？如是，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應學一切法皆不可施設。」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色學，亦應於受、想、行、識學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色學，亦應於受、想、行、識學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼處學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼處學，亦應於耳、鼻、舌、身、意處學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色處學，亦應於聲、香、味、觸、法處學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色處學，亦應於聲、香、味、觸、法處學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼界學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼界學，亦應於耳、鼻、舌、身、意界學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色界學，亦應於聲、香、味、觸、法界學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於色界學，亦應於聲、香、味、觸、法界學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼識界學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼識界學，亦應於耳、鼻、舌、身、意識界學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼觸學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼觸學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼觸為緣所生諸受學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於眼觸為緣所生諸受學，亦應於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於地界學，亦應於水、火、風、空、識界學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於地界學，亦應於水、火、風、空、識界學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於無明學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於無明學，亦應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於布施波羅蜜多學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於布施波羅蜜多學，亦應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於內空學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於內空學，亦應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於真如學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於真如學，亦應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於苦聖諦學，亦應於集、滅、道聖諦學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於苦聖諦學，亦應於集、滅、道聖諦學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於四念住學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於四念住學，亦應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於四靜慮學，亦應於四無量、四無色定學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於四靜慮學，亦應於四無量、四無色定學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於八解脫學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於八解脫學，亦應於八勝處、九次第定、十遍處學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切三摩地門學，亦應於一切陀羅尼門學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切三摩地門學，亦應於一切陀羅尼門學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於空解脫門學，亦應於無相、無願解脫門學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於空解脫門學，亦應於無相、無願解脫門學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時、豈不應於五眼學，亦應於六神通學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時、豈不應於五眼學，亦應於六神通學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於佛十力學，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於佛十力學，亦應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於無忘失法學，亦應於恒住捨性學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於無忘失法學，亦應於恒住捨性學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切智學，亦應於道相智、一切相智學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切智學，亦應於道相智、一切相智學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於預流果學，亦應於一來、不還、阿羅漢果學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於預流果學，亦應於一來、不還、阿羅漢果學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於獨覺菩提學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於獨覺菩提學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切菩薩摩訶薩行學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於一切菩薩摩訶薩行學？

「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於諸佛無上正等菩提學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，豈不應於諸佛無上正等菩提學？」