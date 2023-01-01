大般若波羅蜜多經卷第三百五十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百五十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之七

「善現！過去未來現在諸佛，不以四念住故護念是菩薩摩訶薩，不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以四念住故護念是菩薩摩訶薩，不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以空解脫門故護念是菩薩摩訶薩，不以無相、無願解脫門故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以空解脫門故護念是菩薩摩訶薩，不以無相、無願解脫門故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以五眼故護念是菩薩摩訶薩，不以六神通故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以五眼故護念是菩薩摩訶薩，不以六神通故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以佛十力故護念是菩薩摩訶薩，不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以佛十力故護念是菩薩摩訶薩，不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以無忘失法故護念是菩薩摩訶薩，不以恒住捨性故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以無忘失法故護念是菩薩摩訶薩，不以恒住捨性故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以一切智故護念是菩薩摩訶薩，不以道相智、一切相智故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以一切智故護念是菩薩摩訶薩，不以道相智、一切相智故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以一切陀羅尼門故護念是菩薩摩訶薩，不以一切三摩地門故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以一切陀羅尼門故護念是菩薩摩訶薩，不以一切三摩地門故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以預流果故護念是菩薩摩訶薩，不以一來、不還、阿羅漢果故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以預流果故護念是菩薩摩訶薩，不以一來、不還、阿羅漢果故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以獨覺菩提故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以獨覺菩提故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以一切菩薩摩訶薩行故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以一切菩薩摩訶薩行故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以諸佛無上正等菩提故護念是菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以諸佛無上正等菩提故護念是菩薩摩訶薩。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。何以故？善現！實無有法可令菩薩摩訶薩於中學故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。何以故？善現！實無有法可令菩薩摩訶薩於中學故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如來為諸菩薩摩訶薩或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法，若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於此六種波羅蜜多相應法教，若略若廣皆應聽聞、受持、讀誦、令其通利，既通利已如理思惟，既思惟已審正觀察，正觀察時心、心所法於所緣相皆不復轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！如來為諸菩薩摩訶薩或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法，若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於此六種波羅蜜多相應法教，若略若廣皆應聽聞、受持、讀誦、令其通利，既通利已如理思惟，既思惟已審正觀察，正觀察時心、心所法於所緣相皆不復轉。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於諸如來所說六種波羅蜜多相應法教，若略若廣勤修學時，應於諸法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於諸如來所說六種波羅蜜多相應法教，若略若廣勤修學時，應於諸法如實了知略廣之相。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，如實了知受、想、行、識真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，如實了知受、想、行、識真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼處真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼處真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色處真如相，如實了知聲、香、味、觸、法處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色處真如相，如實了知聲、香、味、觸、法處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼界真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼界真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色界真如相，如實了知聲、香、味、觸、法界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色界真如相，如實了知聲、香、味、觸、法界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼識界真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意識界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼識界真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意識界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受真如相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知地界真如相，如實了知水、火、風、空、識界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知地界真如相，如實了知水、火、風、空、識界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無明真如相，如實了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無明真如相，如實了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜多真如相，如實了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜多真如相，如實了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知內空真如相，如實了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知內空真如相，如實了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知真如真如相，如實了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知真如真如相，如實了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知苦聖諦真如相，如實了知集、滅、道聖諦真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知苦聖諦真如相，如實了知集、滅、道聖諦真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四靜慮真如相，如實了知四無量、四無色定真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四靜慮真如相，如實了知四無量、四無色定真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知八解脫真如相，如實了知八勝處、九次第定、十遍處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知八解脫真如相，如實了知八勝處、九次第定、十遍處真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四念住真如相，如實了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四念住真如相，如實了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知空解脫門真如相，如實了知無相、無願解脫門真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知空解脫門真如相，如實了知無相、無願解脫門真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知五眼真如相，如實了知六神通真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知五眼真如相，如實了知六神通真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知佛十力真如相，如實了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知佛十力真如相，如實了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無忘失法真如相，如實了知恒住捨性真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無忘失法真如相，如實了知恒住捨性真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切智真如相，如實了知道相智、一切相智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切智真如相，如實了知道相智、一切相智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切陀羅尼門真如相，如實了知一切三摩地門真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切陀羅尼門真如相，如實了知一切三摩地門真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知預流果真如相，如實了知一來、不還、阿羅漢果真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知預流果真如相，如實了知一來、不還、阿羅漢果真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切菩薩摩訶薩行真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切菩薩摩訶薩行真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知諸佛無上正等菩提真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知諸佛無上正等菩提真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色真如相，云何受、想、行、識真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色真如相，云何受、想、行、識真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛言：「善現！色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼處真如相，云何耳、鼻、舌、身、意處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處真如相，云何耳、鼻、舌、身、意處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！眼處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼處真如相；耳、鼻、舌、身、意處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼處真如相；耳、鼻、舌、身、意處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何色處真如相，云何聲、香、味、觸、法處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處真如相，云何聲、香、味、觸、法處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！色處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色處真如相；聲、香、味、觸、法處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名聲、香、味、觸、法處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色處真如相；聲、香、味、觸、法處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名聲、香、味、觸、法處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！眼界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼界真如相；耳、鼻、舌、身、意界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼界真如相；耳、鼻、舌、身、意界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何色界真如相，云何聲、香、味、觸、法界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色界真如相，云何聲、香、味、觸、法界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！色界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色界真如相；聲、香、味、觸、法界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名聲、香、味、觸、法界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色界真如相；聲、香、味、觸、法界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名聲、香、味、觸、法界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼識界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意識界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼識界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意識界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！眼識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼識界真如相；耳、鼻、舌、身、意識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意識界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼識界真如相；耳、鼻、舌、身、意識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意識界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼觸真如相，云何耳、鼻、舌、身、意觸真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼觸真如相，云何耳、鼻、舌、身、意觸真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！眼觸真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼觸真如相；耳、鼻、舌、身、意觸真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意觸真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼觸真如相；耳、鼻、舌、身、意觸真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意觸真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼觸為緣所生諸受真如相，云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼觸為緣所生諸受真如相，云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！眼觸為緣所生諸受真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼觸為緣所生諸受真如相；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名眼觸為緣所生諸受真如相；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何地界真如相，云何水、火、風、空、識界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界真如相，云何水、火、風、空、識界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！地界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名地界真如相；水、火、風、空、識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名水、火、風、空、識界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名地界真如相；水、火、風、空、識界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名水、火、風、空、識界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何無明真如相，云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明真如相，云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無明真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無明真如相；行乃至老死愁歎苦憂惱真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名行乃至老死愁歎苦憂惱真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無明真如相；行乃至老死愁歎苦憂惱真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名行乃至老死愁歎苦憂惱真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何布施波羅蜜多真如相，云何淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何布施波羅蜜多真如相，云何淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！布施波羅蜜多真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名布施波羅蜜多真如相；淨戒乃至般若波羅蜜多真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名淨戒乃至般若波羅蜜多真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名布施波羅蜜多真如相；淨戒乃至般若波羅蜜多真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名淨戒乃至般若波羅蜜多真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何內空真如相，云何外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何內空真如相，云何外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！內空真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名內空真如相；外空乃至無性自性空真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名外空乃至無性自性空真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名內空真如相；外空乃至無性自性空真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名外空乃至無性自性空真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何真如真如相，云何法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如真如相，云何法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！真如真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名真如真如相；法界乃至不思議界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名法界乃至不思議界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名真如真如相；法界乃至不思議界真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名法界乃至不思議界真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何苦聖諦真如相，云何集、滅、道聖諦真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何苦聖諦真如相，云何集、滅、道聖諦真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！苦聖諦真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名苦聖諦真如相；集、滅、道聖諦真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名集、滅、道聖諦真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名苦聖諦真如相；集、滅、道聖諦真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名集、滅、道聖諦真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何四靜慮真如相，云何四無量、四無色定真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四靜慮真如相，云何四無量、四無色定真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！四靜慮真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四靜慮真如相；四無量、四無色定真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四無量、四無色定真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四靜慮真如相；四無量、四無色定真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四無量、四無色定真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何八解脫真如相，云何八勝處、九次第定、十遍處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何八解脫真如相，云何八勝處、九次第定、十遍處真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！八解脫真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名八解脫真如相；八勝處、九次第定、十遍處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名八勝處、九次第定、十遍處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名八解脫真如相；八勝處、九次第定、十遍處真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名八勝處、九次第定、十遍處真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何四念住真如相，云何四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四念住真如相，云何四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！四念住真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四念住真如相；四正斷乃至八聖道支真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四正斷乃至八聖道支真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四念住真如相；四正斷乃至八聖道支真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四正斷乃至八聖道支真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何空解脫門真如相，云何無相、無願解脫門真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何空解脫門真如相，云何無相、無願解脫門真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！空解脫門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名空解脫門真如相；無相、無願解脫門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無相、無願解脫門真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名空解脫門真如相；無相、無願解脫門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無相、無願解脫門真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何五眼真如相，云何六神通真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何五眼真如相，云何六神通真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！五眼真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名五眼真如相；六神通真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名六神通真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名五眼真如相；六神通真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名六神通真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何佛十力真如相，云何四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛十力真如相，云何四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！佛十力真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名佛十力真如相；四無所畏乃至十八佛不共法真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四無所畏乃至十八佛不共法真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名佛十力真如相；四無所畏乃至十八佛不共法真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名四無所畏乃至十八佛不共法真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何無忘失法真如相，云何恒住捨性真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無忘失法真如相，云何恒住捨性真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無忘失法真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無忘失法真如相；恒住捨性真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名恒住捨性真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名無忘失法真如相；恒住捨性真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名恒住捨性真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何一切智真如相，云何道相智、一切相智真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切智真如相，云何道相智、一切相智真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！一切智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智真如相；道相智、一切相智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名道相智、一切相智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智真如相；道相智、一切相智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名道相智、一切相智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何一切陀羅尼門真如相，云何一切三摩地門真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切陀羅尼門真如相，云何一切三摩地門真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！一切陀羅尼門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切陀羅尼門真如相；一切三摩地門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切三摩地門真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切陀羅尼門真如相；一切三摩地門真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切三摩地門真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何預流果真如相，云何一來、不還、阿羅漢果真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何預流果真如相，云何一來、不還、阿羅漢果真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！預流果真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名預流果真如相；一來、不還、阿羅漢果真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一來、不還、阿羅漢果真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名預流果真如相；一來、不還、阿羅漢果真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一來、不還、阿羅漢果真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何獨覺菩提真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何獨覺菩提真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！獨覺菩提真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名獨覺菩提真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名獨覺菩提真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！一切菩薩摩訶薩行真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切菩薩摩訶薩行真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切菩薩摩訶薩行真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何諸佛無上正等菩提真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸佛無上正等菩提真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！諸佛無上正等菩提真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名諸佛無上正等菩提真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名諸佛無上正等菩提真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，如實了知受、想、行、識實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，如實了知受、想、行、識實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼處實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼處實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色處實際相，如實了知聲、香、味、觸、法處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色處實際相，如實了知聲、香、味、觸、法處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼界實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼界實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色界實際相，如實了知聲、香、味、觸、法界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知色界實際相，如實了知聲、香、味、觸、法界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼識界實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意識界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼識界實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意識界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受實際相，如實了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知地界實際相，如實了知水、火、風、空、識界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知地界實際相，如實了知水、火、風、空、識界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無明實際相，如實了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無明實際相，如實了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜多實際相，如實了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜多實際相，如實了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知內空實際相，如實了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知內空實際相，如實了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知真如實際相，如實了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知真如實際相，如實了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知苦聖諦實際相，如實了知集、滅、道聖諦實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知苦聖諦實際相，如實了知集、滅、道聖諦實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四靜慮實際相，如實了知四無量、四無色定實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四靜慮實際相，如實了知四無量、四無色定實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知八解脫實際相，如實了知八勝處、九次第定、十遍處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知八解脫實際相，如實了知八勝處、九次第定、十遍處實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四念住實際相，如實了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知四念住實際相，如實了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知空解脫門實際相，如實了知無相、無願解脫門實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知空解脫門實際相，如實了知無相、無願解脫門實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知五眼實際相，如實了知六神通實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知五眼實際相，如實了知六神通實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知佛十力實際相，如實了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知佛十力實際相，如實了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無忘失法實際相，如實了知恒住捨性實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知無忘失法實際相，如實了知恒住捨性實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切智實際相，如實了知道相智、一切相智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切智實際相，如實了知道相智、一切相智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切陀羅尼門實際相，如實了知一切三摩地門實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切陀羅尼門實際相，如實了知一切三摩地門實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知預流果實際相，如實了知一來、不還、阿羅漢果實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知預流果實際相，如實了知一來、不還、阿羅漢果實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切菩薩摩訶薩行實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知一切菩薩摩訶薩行實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。

「善現！若菩薩摩訶薩如實了知諸佛無上正等菩提實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如實了知諸佛無上正等菩提實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色實際相，云何受、想、行、識實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何色實際相，云何受、想、行、識實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛言：「善現！無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼處實際相，云何耳、鼻、舌、身、意處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處實際相，云何耳、鼻、舌、身、意處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無眼處際是名眼處實際相，無耳、鼻、舌、身、意處際是名耳、鼻、舌、身、意處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼處際是名眼處實際相，無耳、鼻、舌、身、意處際是名耳、鼻、舌、身、意處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何色處實際相，云何聲、香、味、觸、法處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處實際相，云何聲、香、味、觸、法處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無色處際是名色處實際相，無聲、香、味、觸、法處際是名聲、香、味、觸、法處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無色處際是名色處實際相，無聲、香、味、觸、法處際是名聲、香、味、觸、法處實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼界實際相，云何耳、鼻、舌、身、意界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界實際相，云何耳、鼻、舌、身、意界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無眼界際是名眼界實際相，無耳、鼻、舌、身、意界際是名耳、鼻、舌、身、意界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼界際是名眼界實際相，無耳、鼻、舌、身、意界際是名耳、鼻、舌、身、意界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何色界實際相，云何聲、香、味、觸、法界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色界實際相，云何聲、香、味、觸、法界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無色界際是名色界實際相，無聲、香、味、觸、法界際是名聲、香、味、觸、法界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無色界際是名色界實際相，無聲、香、味、觸、法界際是名聲、香、味、觸、法界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼識界實際相，云何耳、鼻、舌、身、意識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼識界實際相，云何耳、鼻、舌、身、意識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無眼識界際是名眼識界實際相，無耳、鼻、舌、身、意識界際是名耳、鼻、舌、身、意識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼識界際是名眼識界實際相，無耳、鼻、舌、身、意識界際是名耳、鼻、舌、身、意識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼觸實際相，云何耳、鼻、舌、身、意觸實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼觸實際相，云何耳、鼻、舌、身、意觸實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無眼觸際是名眼觸實際相，無耳、鼻、舌、身、意觸際是名耳、鼻、舌、身、意觸實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼觸際是名眼觸實際相，無耳、鼻、舌、身、意觸際是名耳、鼻、舌、身、意觸實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何眼觸為緣所生諸受實際相，云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼觸為緣所生諸受實際相，云何耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無眼觸為緣所生諸受際是名眼觸為緣所生諸受實際相，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受際是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼觸為緣所生諸受際是名眼觸為緣所生諸受實際相，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受際是名耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何地界實際相，云何水、火、風、空、識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界實際相，云何水、火、風、空、識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無地界際是名地界實際相，無水、火、風、空、識界際是名水、火、風、空、識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無地界際是名地界實際相，無水、火、風、空、識界際是名水、火、風、空、識界實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

「世尊！云何無明實際相，云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明實際相，云何行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

「善現！無無明際是名無明實際相，無行乃至老死愁歎苦憂惱際是名行乃至老死愁歎苦憂惱實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無無明際是名無明實際相，無行乃至老死愁歎苦憂惱際是名行乃至老死愁歎苦憂惱實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」