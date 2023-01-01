大般若波羅蜜多經卷第三百五十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百五十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之六

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界。何以故？色界非能住非所住，聲、香、味、觸、法界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界。何以故？色界非能住非所住，聲、香、味、觸、法界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？眼識界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意識界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？眼識界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意識界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？眼觸非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意觸亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？眼觸非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意觸亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？眼觸為緣所生諸受非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？眼觸為緣所生諸受非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界。何以故？地界非能住非所住，水、火、風、空、識界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界。何以故？地界非能住非所住，水、火、風、空、識界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？無明非能住非所住，行乃至老死愁歎苦憂惱亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？無明非能住非所住，行乃至老死愁歎苦憂惱亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多非能住非所住，淨戒乃至般若波羅蜜多亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多非能住非所住，淨戒乃至般若波羅蜜多亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？內空非能住非所住，外空乃至無性自性空亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？內空非能住非所住，外空乃至無性自性空亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？真如非能住非所住，法界乃至不思議界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？真如非能住非所住，法界乃至不思議界亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦。何以故？苦聖諦非能住非所住，集、滅、道聖諦亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦。何以故？苦聖諦非能住非所住，集、滅、道聖諦亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定。何以故？四靜慮非能住非所住，四無量、四無色定亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定。何以故？四靜慮非能住非所住，四無量、四無色定亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處。何以故？八解脫非能住非所住，八勝處、九次第定、十遍處亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處。何以故？八解脫非能住非所住，八勝處、九次第定、十遍處亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？四念住非能住非所住，四正斷乃至八聖道支亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？四念住非能住非所住，四正斷乃至八聖道支亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門。何以故？空解脫門非能住非所住，無相、無願解脫門亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門。何以故？空解脫門非能住非所住，無相、無願解脫門亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住五眼，亦不應住六神通。何以故？五眼非能住非所住，六神通亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住五眼，亦不應住六神通。何以故？五眼非能住非所住，六神通亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？佛十力非能住非所住，四無所畏乃至十八佛不共法亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？佛十力非能住非所住，四無所畏乃至十八佛不共法亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性。何以故？無忘失法非能住非所住，恒住捨性亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性。何以故？無忘失法非能住非所住，恒住捨性亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智。何以故？一切智非能住非所住，道相智、一切相智亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智。何以故？一切智非能住非所住，道相智、一切相智亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門。何以故？一切陀羅尼門非能住非所住，一切三摩地門亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門。何以故？一切陀羅尼門非能住非所住，一切三摩地門亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果。何以故？預流果非能住非所住，一來、不還、阿羅漢果亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果。何以故？預流果非能住非所住，一來、不還、阿羅漢果亦非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住獨覺菩提。何以故？獨覺菩提非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住獨覺菩提。何以故？獨覺菩提非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切菩薩摩訶薩行。何以故？一切菩薩摩訶薩行非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住一切菩薩摩訶薩行。何以故？一切菩薩摩訶薩行非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住諸佛無上正等菩提。何以故？諸佛無上正等菩提非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住諸佛無上正等菩提。何以故？諸佛無上正等菩提非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。

「善現！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。

「善現！譬如有人欲食菴沒羅果或半那娑果，先取其子於良美地而種植之，隨時溉灌，守護營理，漸次生長牙莖枝葉，時節和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善現！菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既安住已解脫一切生老病死，證得常住畢竟安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，轉妙法輪，度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如有人欲食菴沒羅果或半那娑果，先取其子於良美地而種植之，隨時溉灌，守護營理，漸次生長牙莖枝葉，時節和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善現！菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既安住已解脫一切生老病死，證得常住畢竟安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，轉妙法輪，度無量眾。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不藉他緣而自悟解，欲能成熟一切有情，欲於佛土能善嚴淨，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔軍，欲速證得一切智智，欲轉法輪脫有情類生老病死，當學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情類。菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不藉他緣而自悟解，欲能成熟一切有情，欲於佛土能善嚴淨，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔軍，欲速證得一切智智，欲轉法輪脫有情類生老病死，當學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情類。菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤學耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤學耶？」

佛言：「善現！如是！如是！我說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學。善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能令菩薩於一切法得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！我說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學。善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能令菩薩於一切法得自在故。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，是諸善法生長方便所趣向門，譬如大海是諸寶物生長方便及一切水所趣向門。如是，善現！甚深般若波羅蜜多是諸善法生長方便所趣向門。是故，善現！求聲聞乘補特伽羅、求獨覺乘補特伽羅、求菩薩乘補特伽羅，皆當於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，是諸善法生長方便所趣向門，譬如大海是諸寶物生長方便及一切水所趣向門。如是，善現！甚深般若波羅蜜多是諸善法生長方便所趣向門。是故，善現！求聲聞乘補特伽羅、求獨覺乘補特伽羅、求菩薩乘補特伽羅，皆當於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。

「善現！諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修學時，應勤修學布施波羅蜜多，應勤修學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應勤安住內空，應勤安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應勤安住真如，應勤安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；應勤安住苦聖諦，應勤安住集、滅、道聖諦；應勤修學四靜慮，應勤修學四無量、四無色定；應勤修學八解脫，應勤修學八勝處、九次第定、十遍處；應勤修學四念住，應勤修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應勤修學空解脫門，應勤修學無相、無願解脫門；應勤修學五眼，應勤修學六神通；應勤修學佛十力，應勤修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；應勤修學無忘失法，應勤修學恒住捨性；應勤修學一切陀羅尼門，應勤修學一切三摩地門；應勤修學一切智，應勤修學道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修學時，應勤修學布施波羅蜜多，應勤修學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應勤安住內空，應勤安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應勤安住真如，應勤安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；應勤安住苦聖諦，應勤安住集、滅、道聖諦；應勤修學四靜慮，應勤修學四無量、四無色定；應勤修學八解脫，應勤修學八勝處、九次第定、十遍處；應勤修學四念住，應勤修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應勤修學空解脫門，應勤修學無相、無願解脫門；應勤修學五眼，應勤修學六神通；應勤修學佛十力，應勤修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；應勤修學無忘失法，應勤修學恒住捨性；應勤修學一切陀羅尼門，應勤修學一切三摩地門；應勤修學一切智，應勤修學道相智、一切相智。

「善現！如善射人甲冑堅固，執好弓箭不懼怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多，攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；攝受內空，攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；攝受真如，攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；攝受苦聖諦，攝受集、滅、道聖諦；攝受四靜慮，攝受四無量、四無色定；攝受八解脫，攝受八勝處、九次第定、十遍處；攝受四念住，攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；攝受空解脫門，攝受無相、無願解脫門；攝受五眼，攝受六神通；攝受佛十力，攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；攝受無忘失法，攝受恒住捨性；攝受一切陀羅尼門，攝受一切三摩地門；攝受一切智，攝受道相智、一切相智。攝受如是諸功德時，皆以般若波羅蜜多而為方便，由此因緣，一切魔軍外道他論皆不能伏。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如善射人甲冑堅固，執好弓箭不懼怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多，攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；攝受內空，攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；攝受真如，攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；攝受苦聖諦，攝受集、滅、道聖諦；攝受四靜慮，攝受四無量、四無色定；攝受八解脫，攝受八勝處、九次第定、十遍處；攝受四念住，攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；攝受空解脫門，攝受無相、無願解脫門；攝受五眼，攝受六神通；攝受佛十力，攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；攝受無忘失法，攝受恒住捨性；攝受一切陀羅尼門，攝受一切三摩地門；攝受一切智，攝受道相智、一切相智。攝受如是諸功德時，皆以般若波羅蜜多而為方便，由此因緣，一切魔軍外道他論皆不能伏。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行布施波羅蜜多，能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行布施波羅蜜多，能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行內空，能行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行內空，能行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行真如，能行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行真如，能行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行苦聖諦，能行集、滅、道聖諦故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行苦聖諦，能行集、滅、道聖諦故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行四靜慮，能行四無量、四無色定故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行四靜慮，能行四無量、四無色定故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行八解脫，能行八勝處、九次第定、十遍處故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行八解脫，能行八勝處、九次第定、十遍處故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行四念住，能行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行四念住，能行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行空解脫門，能行無相、無願解脫門故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行空解脫門，能行無相、無願解脫門故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行五眼，能行六神通故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行五眼，能行六神通故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行佛十力，能行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行佛十力，能行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行無忘失法，能行恒住捨性故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行無忘失法，能行恒住捨性故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行一切陀羅尼門，能行一切三摩地門故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行一切陀羅尼門，能行一切三摩地門故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行一切智，能行道相智、一切相智故，為過去未來現在諸佛護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，能行一切智，能行道相智、一切相智故，為過去未來現在諸佛護念。」

具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何行布施波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何行布施波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行內空時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行內空時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行真如時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行真如時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行苦聖諦時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行集、滅、道聖諦時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行苦聖諦時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行集、滅、道聖諦時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行四靜慮時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四無量、四無色定時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行四靜慮時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四無量、四無色定時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行八解脫時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行八勝處、九次第定、十遍處時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行八解脫時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行八勝處、九次第定、十遍處時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行四念住時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行四念住時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行空解脫門時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行無相、無願解脫門時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行空解脫門時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行無相、無願解脫門時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行五眼時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行六神通時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行五眼時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行六神通時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行佛十力時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行佛十力時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行無忘失法時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行恒住捨性時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行無忘失法時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行恒住捨性時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行一切陀羅尼門時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行一切三摩地門時，便為過去未來現在諸佛護念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行一切陀羅尼門時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行一切三摩地門時，便為過去未來現在諸佛護念？

「世尊！是菩薩摩訶薩云何行一切智時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行道相智、一切相智時，便為過去未來現在諸佛護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何行一切智時，便為過去未來現在諸佛護念？云何行道相智、一切相智時，便為過去未來現在諸佛護念？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩行布施波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，觀淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩行布施波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，觀淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行內空時，觀內空不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，觀外空乃至無性自性空不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行內空時，觀內空不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，觀外空乃至無性自性空不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行真如時，觀真如不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，觀法界乃至不思議界不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行真如時，觀真如不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，觀法界乃至不思議界不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行苦聖諦時，觀苦聖諦不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行集、滅、道聖諦時，觀集、滅、道聖諦不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行苦聖諦時，觀苦聖諦不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行集、滅、道聖諦時，觀集、滅、道聖諦不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行四靜慮時，觀四靜慮不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四無量、四無色定時，觀四無量、四無色定不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行四靜慮時，觀四靜慮不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四無量、四無色定時，觀四無量、四無色定不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行八解脫時，觀八解脫不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行八勝處、九次第定、十遍處時，觀八勝處、九次第定、十遍處不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行八解脫時，觀八解脫不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行八勝處、九次第定、十遍處時，觀八勝處、九次第定、十遍處不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行四念住時，觀四念住不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，觀四正斷乃至八聖道支不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行四念住時，觀四念住不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，觀四正斷乃至八聖道支不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行空解脫門時，觀空解脫門不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行無相、無願解脫門時，觀無相、無願解脫門不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行空解脫門時，觀空解脫門不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行無相、無願解脫門時，觀無相、無願解脫門不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行五眼時，觀五眼不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行六神通時，觀六神通不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行五眼時，觀五眼不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行六神通時，觀六神通不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行佛十力時，觀佛十力不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，觀四無所畏乃至十八佛不共法不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行佛十力時，觀佛十力不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，觀四無所畏乃至十八佛不共法不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行無忘失法時，觀無忘失法不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行恒住捨性時，觀恒住捨性不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行無忘失法時，觀無忘失法不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行恒住捨性時，觀恒住捨性不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行一切陀羅尼門時，觀一切陀羅尼門不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行一切三摩地門時，觀一切三摩地門不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行一切陀羅尼門時，觀一切陀羅尼門不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行一切三摩地門時，觀一切三摩地門不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「善現！是菩薩摩訶薩行一切智時，觀一切智不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行道相智、一切相智時，觀道相智、一切相智不可得故，為過去未來現在諸佛護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行一切智時，觀一切智不可得故，為過去未來現在諸佛護念；行道相智、一切相智時，觀道相智、一切相智不可得故，為過去未來現在諸佛護念。

「復次，善現！過去未來現在諸佛如色不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如受、想、行、識不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！過去未來現在諸佛如色不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如受、想、行、識不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如眼處不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如眼處不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如色處不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如聲、香、味、觸、法處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如色處不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如聲、香、味、觸、法處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如眼界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如眼界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如色界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如聲、香、味、觸、法界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如色界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如聲、香、味、觸、法界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如眼識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如眼識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如眼觸不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意觸不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如眼觸不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意觸不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如眼觸為緣所生諸受不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如眼觸為緣所生諸受不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如地界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如水、火、風、空、識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如地界不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如水、火、風、空、識界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如無明不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如無明不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如布施波羅蜜多不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如布施波羅蜜多不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如內空不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如內空不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如真如不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如真如不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如苦聖諦不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如集、滅、道聖諦不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如苦聖諦不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如集、滅、道聖諦不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如四靜慮不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四無量、四無色定不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如四靜慮不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四無量、四無色定不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如八解脫不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如八勝處、九次第定、十遍處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如八解脫不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如八勝處、九次第定、十遍處不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如四念住不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如四念住不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如空解脫門不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如無相、無願解脫門不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如空解脫門不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如無相、無願解脫門不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如五眼不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如六神通不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如五眼不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如六神通不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如佛十力不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如佛十力不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如無忘失法不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如恒住捨性不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如無忘失法不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如恒住捨性不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如一切智不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如道相智、一切相智不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如一切智不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如道相智、一切相智不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如一切陀羅尼門不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如一切三摩地門不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如一切陀羅尼門不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如一切三摩地門不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如預流果不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如一來、不還、阿羅漢果不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如預流果不可得故，護念是菩薩摩訶薩；如一來、不還、阿羅漢果不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如獨覺菩提不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如獨覺菩提不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如一切菩薩摩訶薩行不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如一切菩薩摩訶薩行不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛如諸佛無上正等菩提不可得故，護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛如諸佛無上正等菩提不可得故，護念是菩薩摩訶薩。

「復次，善現！過去未來現在諸佛，不以色故護念是菩薩摩訶薩，不以受、想、行、識故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！過去未來現在諸佛，不以色故護念是菩薩摩訶薩，不以受、想、行、識故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以眼處故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意處故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以眼處故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意處故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以色處故護念是菩薩摩訶薩，不以聲、香、味、觸、法處故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以色處故護念是菩薩摩訶薩，不以聲、香、味、觸、法處故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以眼界故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意界故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以眼界故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意界故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以色界故護念是菩薩摩訶薩，不以聲、香、味、觸、法界故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以色界故護念是菩薩摩訶薩，不以聲、香、味、觸、法界故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以眼識界故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意識界故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以眼識界故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意識界故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以眼觸故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意觸故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以眼觸故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意觸故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以眼觸為緣所生諸受故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以眼觸為緣所生諸受故護念是菩薩摩訶薩，不以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以地界故護念是菩薩摩訶薩，不以水、火、風、空、識界故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以地界故護念是菩薩摩訶薩，不以水、火、風、空、識界故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以無明故護念是菩薩摩訶薩，不以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以無明故護念是菩薩摩訶薩，不以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以布施波羅蜜多故護念是菩薩摩訶薩，不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以布施波羅蜜多故護念是菩薩摩訶薩，不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以內空故護念是菩薩摩訶薩，不以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以內空故護念是菩薩摩訶薩，不以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以真如故護念是菩薩摩訶薩，不以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以真如故護念是菩薩摩訶薩，不以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以苦聖諦故護念是菩薩摩訶薩，不以集、滅、道聖諦故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以苦聖諦故護念是菩薩摩訶薩，不以集、滅、道聖諦故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以四靜慮故護念是菩薩摩訶薩，不以四無量、四無色定故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以四靜慮故護念是菩薩摩訶薩，不以四無量、四無色定故護念是菩薩摩訶薩。

「善現！過去未來現在諸佛，不以八解脫故護念是菩薩摩訶薩，不以八勝處、九次第定、十遍處故護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去未來現在諸佛，不以八解脫故護念是菩薩摩訶薩，不以八勝處、九次第定、十遍處故護念是菩薩摩訶薩。