大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 355 卷
大般若波羅蜜多經卷第三百五十五三藏法師玄奘奉 詔譯
大般若波羅蜜多經卷第三百五十五三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初分多問不二品第六十一之五
初分多問不二品第六十一之五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四無量、四無色定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四無量、四無色定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀一來、不還、阿羅漢果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀一來、不還、阿羅漢果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發般若波羅蜜多，亦能引發靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發般若波羅蜜多，亦能引發靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住內空，亦能安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住內空，亦能安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住苦聖諦，亦能安住集、滅、道聖諦。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能安住苦聖諦，亦能安住集、滅、道聖諦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發四靜慮，亦能引發四無量、四無色定。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發四靜慮，亦能引發四無量、四無色定。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發八解脫，亦能引發八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發八解脫，亦能引發八勝處、九次第定、十遍處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發四念住，亦能引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發四念住，亦能引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發空解脫門，亦能引發無相、無願解脫門。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發空解脫門，亦能引發無相、無願解脫門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發五眼，亦能引發六神通。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發五眼，亦能引發六神通。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發佛十力，亦能引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發佛十力，亦能引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發無忘失法，亦能引發恒住捨性。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發無忘失法，亦能引發恒住捨性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發一切陀羅尼門，亦能引發一切三摩地門。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發一切陀羅尼門，亦能引發一切三摩地門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發一切智，亦能引發道相智、一切相智。
「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發一切智，亦能引發道相智、一切相智。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「何以故？善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住殊勝功德。
「何以故？善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住殊勝功德。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行靜慮波羅蜜多，亦為行精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行靜慮波羅蜜多，亦為行精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行內空，亦為行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行內空，亦為行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行真如，亦為行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行真如，亦為行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行苦聖諦，亦為行集、滅、道聖諦。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行苦聖諦，亦為行集、滅、道聖諦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行四靜慮，亦為行四無量、四無色定。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行四靜慮，亦為行四無量、四無色定。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行八解脫，亦為行八勝處、九次第定、十遍處。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行八解脫，亦為行八勝處、九次第定、十遍處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行四念住，亦為行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行四念住，亦為行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行空解脫門，亦為行無相、無願解脫門。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行空解脫門，亦為行無相、無願解脫門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行五眼，亦為行六神通。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行五眼，亦為行六神通。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行佛十力，亦為行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行佛十力，亦為行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行無忘失法，亦為行恒住捨性。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行無忘失法，亦為行恒住捨性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行一切陀羅尼門，亦為行一切三摩地門。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行一切陀羅尼門，亦為行一切三摩地門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行一切智，亦為行道相智、一切相智。
「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為行一切智，亦為行道相智、一切相智。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多隨所行處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨從。甚深般若波羅蜜多隨所至處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至。善現！如轉輪聖王有四支勇軍，隨彼輪王所行之處，是四勇軍皆悉隨從，隨彼輪王所至之處，是四勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨逐，究竟至於一切智智。善現！如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘一切菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多隨所行處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨從。甚深般若波羅蜜多隨所至處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至。善現！如轉輪聖王有四支勇軍，隨彼輪王所行之處，是四勇軍皆悉隨從，隨彼輪王所至之處，是四勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨逐，究竟至於一切智智。善現！如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘一切菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善現！諸異生道非諸菩薩摩訶薩道，諸聲聞道非諸菩薩摩訶薩道，諸獨覺道非諸菩薩摩訶薩道。自利利他道是諸菩薩摩訶薩道，一切智智道是諸菩薩摩訶薩道，不住生死及涅槃道是諸菩薩摩訶薩道。善現！是為菩薩摩訶薩道及非道。」
佛言：「善現！諸異生道非諸菩薩摩訶薩道，諸聲聞道非諸菩薩摩訶薩道，諸獨覺道非諸菩薩摩訶薩道。自利利他道是諸菩薩摩訶薩道，一切智智道是諸菩薩摩訶薩道，不住生死及涅槃道是諸菩薩摩訶薩道。善現！是為菩薩摩訶薩道及非道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。」
具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂度脫無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂度脫無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色所作事，而於此事無所取著；雖能示現受、想、行、識所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色所作事，而於此事無所取著；雖能示現受、想、行、識所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼處所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意處所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼處所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意處所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色處所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲、香、味、觸、法處所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色處所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲、香、味、觸、法處所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼界所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼界所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意界所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色界所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲、香、味、觸、法界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色界所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲、香、味、觸、法界所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼識界所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意識界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼識界所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意識界所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼觸所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意觸所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼觸所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意觸所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼觸為緣所生諸受所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現眼觸為緣所生諸受所作事，而於此事無所取著；雖能示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現地界所作事，而於此事無所取著；雖能示現水、火、風、空、識界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現地界所作事，而於此事無所取著；雖能示現水、火、風、空、識界所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現無明所作事，而於此事無所取著；雖能示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現無明所作事，而於此事無所取著；雖能示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現布施波羅蜜多所作事，而於此事無所取著；雖能示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現布施波羅蜜多所作事，而於此事無所取著；雖能示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現內空所作事，而於此事無所取著；雖能示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現內空所作事，而於此事無所取著；雖能示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現真如所作事，而於此事無所取著；雖能示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現真如所作事，而於此事無所取著；雖能示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現苦聖諦所作事，而於此事無所取著；雖能示現集、滅、道聖諦所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現苦聖諦所作事，而於此事無所取著；雖能示現集、滅、道聖諦所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現四靜慮所作事，而於此事無所取著；雖能示現四無量、四無色定所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現四靜慮所作事，而於此事無所取著；雖能示現四無量、四無色定所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現八解脫所作事，而於此事無所取著；雖能示現八勝處、九次第定、十遍處所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現八解脫所作事，而於此事無所取著；雖能示現八勝處、九次第定、十遍處所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現四念住所作事，而於此事無所取著；雖能示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現四念住所作事，而於此事無所取著；雖能示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現空解脫門所作事，而於此事無所取著；雖能示現無相、無願解脫門所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現空解脫門所作事，而於此事無所取著；雖能示現無相、無願解脫門所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現五眼所作事，而於此事無所取著；雖能示現六神通所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現五眼所作事，而於此事無所取著；雖能示現六神通所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現佛十力所作事，而於此事無所取著；雖能示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現佛十力所作事，而於此事無所取著；雖能示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現無忘失法所作事，而於此事無所取著；雖能示現恒住捨性所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現無忘失法所作事，而於此事無所取著；雖能示現恒住捨性所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切智所作事，而於此事無所取著；雖能示現道相智、一切相智所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切智所作事，而於此事無所取著；雖能示現道相智、一切相智所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切陀羅尼門所作事，而於此事無所取著；雖能示現一切三摩地門所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切陀羅尼門所作事，而於此事無所取著；雖能示現一切三摩地門所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現預流果所作事，而於此事無所取著；雖能示現一來、不還、阿羅漢果所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現預流果所作事，而於此事無所取著；雖能示現一來、不還、阿羅漢果所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現獨覺菩提所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現獨覺菩提所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切菩薩摩訶薩行所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現一切菩薩摩訶薩行所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現諸佛無上正等菩提所作事，而於此事無所取著。
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現諸佛無上正等菩提所作事，而於此事無所取著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，引導菩薩摩訶薩令趣無上正等菩提，於其中間定不退轉。
「善現！甚深般若波羅蜜多，引導菩薩摩訶薩令趣無上正等菩提，於其中間定不退轉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖令菩薩摩訶薩遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提，而於諸法無起無滅，以法住性為定量故。」
「善現！甚深般若波羅蜜多，雖令菩薩摩訶薩遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提，而於諸法無起無滅，以法住性為定量故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若甚深般若波羅蜜多，於一切法無起無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修淨戒波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修安忍波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修精進波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修靜慮波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修般若波羅蜜多？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若甚深般若波羅蜜多，於一切法無起無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修淨戒波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修安忍波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修精進波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修靜慮波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應修般若波羅蜜多？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修布施波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修淨戒波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修安忍波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修精進波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修靜慮波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修般若波羅蜜多。
佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修布施波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修淨戒波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修安忍波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修精進波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修靜慮波羅蜜多。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應緣一切智智為諸有情而修般若波羅蜜多。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於迴向時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？善現！是菩薩摩訶薩持此善根，如是迴向所求無上正等菩提，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，由此疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。
「善現！是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於迴向時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？善現！是菩薩摩訶薩持此善根，如是迴向所求無上正等菩提，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，由此疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩不離六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得速證所求無上正等菩提，當勤精進修學六種波羅蜜多！當勤精進修行六種波羅蜜多！
「善現！若菩薩摩訶薩不離六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得速證所求無上正等菩提，當勤精進修學六種波羅蜜多！當勤精進修行六種波羅蜜多！
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩常勤精進修學修行如是六種波羅蜜多，一切善根速得圓滿，疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應，勿相捨離。」
「善現！若菩薩摩訶薩常勤精進修學修行如是六種波羅蜜多，一切善根速得圓滿，疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應，勿相捨離。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼處非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼處非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色處非相應非不相應，如實觀聲、香、味、觸、法處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色處非相應非不相應，如實觀聲、香、味、觸、法處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼界非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼界非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色界非相應非不相應，如實觀聲、香、味、觸、法界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀色界非相應非不相應，如實觀聲、香、味、觸、法界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼識界非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意識界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼識界非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意識界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼觸非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼觸非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼觸為緣所生諸受非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀眼觸為緣所生諸受非相應非不相應，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀地界非相應非不相應，如實觀水、火、風、空、識界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀地界非相應非不相應，如實觀水、火、風、空、識界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀無明非相應非不相應，如實觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀無明非相應非不相應，如實觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀布施波羅蜜多非相應非不相應，如實觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀布施波羅蜜多非相應非不相應，如實觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀內空非相應非不相應，如實觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀內空非相應非不相應，如實觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀真如非相應非不相應，如實觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀真如非相應非不相應，如實觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀苦聖諦非相應非不相應，如實觀集、滅、道聖諦非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀苦聖諦非相應非不相應，如實觀集、滅、道聖諦非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀四靜慮非相應非不相應，如實觀四無量、四無色定非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀四靜慮非相應非不相應，如實觀四無量、四無色定非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀八解脫非相應非不相應，如實觀八勝處、九次第定、十遍處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀八解脫非相應非不相應，如實觀八勝處、九次第定、十遍處非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀四念住非相應非不相應，如實觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀四念住非相應非不相應，如實觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀空解脫門非相應非不相應，如實觀無相、無願解脫門非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀空解脫門非相應非不相應，如實觀無相、無願解脫門非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀五眼非相應非不相應，如實觀六神通非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀五眼非相應非不相應，如實觀六神通非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀佛十力非相應非不相應，如實觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀佛十力非相應非不相應，如實觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀無忘失法非相應非不相應，如實觀恒住捨性非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀無忘失法非相應非不相應，如實觀恒住捨性非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切智非相應非不相應，如實觀道相智、一切相智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切智非相應非不相應，如實觀道相智、一切相智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切陀羅尼門非相應非不相應，如實觀一切三摩地門非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切陀羅尼門非相應非不相應，如實觀一切三摩地門非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀預流果非相應非不相應，如實觀一來、不還、阿羅漢果非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀預流果非相應非不相應，如實觀一來、不還、阿羅漢果非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀獨覺菩提非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀獨覺菩提非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切菩薩摩訶薩行非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀一切菩薩摩訶薩行非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀諸佛無上正等菩提非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩如實觀諸佛無上正等菩提非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色，亦不應住受、想、行、識。何以故？色非能住、非所住，受、想、行、識亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色，亦不應住受、想、行、識。何以故？色非能住、非所住，受、想、行、識亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？眼處非能住、非所住，耳、鼻、舌、身、意處亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？眼處非能住、非所住，耳、鼻、舌、身、意處亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處。何以故？色處非能住、非所住，聲、香、味、觸、法處亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
「善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處。何以故？色處非能住、非所住，聲、香、味、觸、法處亦非能住、非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大般若波羅蜜多經卷第三百五十五
大般若波羅蜜多經卷第三百五十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话