大般若波羅蜜多經卷第三百五十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百五十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之四

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多，遍能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦遍攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遍攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遍攝受苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遍攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦遍攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遍攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遍攝受空解脫門、無相、無願解脫門，亦遍攝受五眼、六神通，亦遍攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦遍攝受無忘失法、恒住捨性，亦遍攝受一切智、道相智、一切相智，亦遍攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遍攝受一切菩薩摩訶薩行，亦遍攝受諸佛無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多，遍能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦遍攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遍攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遍攝受苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遍攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦遍攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遍攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遍攝受空解脫門、無相、無願解脫門，亦遍攝受五眼、六神通，亦遍攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦遍攝受無忘失法、恒住捨性，亦遍攝受一切智、道相智、一切相智，亦遍攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遍攝受一切菩薩摩訶薩行，亦遍攝受諸佛無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不能攝受苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦不能攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦不能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不能攝受空解脫門、無相、無願解脫門，亦不能攝受五眼、六神通，亦不能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不能攝受無忘失法、恒住捨性，亦不能攝受一切智、道相智、一切相智，亦不能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦不能攝受一切菩薩摩訶薩行，亦不能攝受諸佛無上正等菩提。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，能遍攝受殊勝善法，及證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不能攝受苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦不能攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦不能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不能攝受空解脫門、無相、無願解脫門，亦不能攝受五眼、六神通，亦不能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不能攝受無忘失法、恒住捨性，亦不能攝受一切智、道相智、一切相智，亦不能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦不能攝受一切菩薩摩訶薩行，亦不能攝受諸佛無上正等菩提。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，能遍攝受殊勝善法，及證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得受記。』善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則於無上正等菩提不得受記。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，可於無上正等菩提而得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得受記。』善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則於無上正等菩提不得受記。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，可於無上正等菩提而得受記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則遍引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦遍安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遍安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遍安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遍引發四靜慮、四無量、四無色定，亦遍引發八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遍引發四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遍引發空解脫門、無相、無願解脫門，亦遍引發五眼、六神通，亦遍引發佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦遍引發無忘失法、恒住捨性，亦遍引發一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遍引發一切智、道相智、一切相智，亦遍引發大慈、大悲、大喜、大捨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則遍引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦遍安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遍安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遍安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遍引發四靜慮、四無量、四無色定，亦遍引發八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遍引發四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遍引發空解脫門、無相、無願解脫門，亦遍引發五眼、六神通，亦遍引發佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦遍引發無忘失法、恒住捨性，亦遍引發一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遍引發一切智、道相智、一切相智，亦遍引發大慈、大悲、大喜、大捨。』

「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不能安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦不能引發四靜慮、四無量、四無色定，亦不能引發八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不能引發四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不能引發空解脫門、無相、無願解脫門，亦不能引發五眼、六神通，亦不能引發佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不能引發無忘失法、恒住捨性，亦不能引發一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦不能引發一切智、道相智、一切相智，亦不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，而能引發安住善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不能安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦不能引發四靜慮、四無量、四無色定，亦不能引發八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不能引發四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不能引發空解脫門、無相、無願解脫門，亦不能引發五眼、六神通，亦不能引發佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不能引發無忘失法、恒住捨性，亦不能引發一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦不能引發一切智、道相智、一切相智，亦不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，而能引發安住善法。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』

「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩若作是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，遠離如是種種過失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，遠離如是種種過失？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『諸法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若如是行，是行般若波羅蜜多，離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有、不可取法，則離般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『諸法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若如是行，是行般若波羅蜜多，離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有、不可取法，則離般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，為遠離、為不遠離？靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，為遠離、為不遠離？靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，為遠離、為不遠離？

「世尊！內空於內空，為遠離、為不遠離？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空於內空，為遠離、為不遠離？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，為遠離、為不遠離？

「世尊！真如於真如，為遠離、為不遠離？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如於真如，為遠離、為不遠離？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，為遠離、為不遠離？

「世尊！苦聖諦於苦聖諦，為遠離、為不遠離？集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦於苦聖諦，為遠離、為不遠離？集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，為遠離、為不遠離？

「世尊！四靜慮於四靜慮，為遠離、為不遠離？四無量、四無色定於四無量、四無色定，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮於四靜慮，為遠離、為不遠離？四無量、四無色定於四無量、四無色定，為遠離、為不遠離？

「世尊！八解脫於八解脫，為遠離、為不遠離？八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫於八解脫，為遠離、為不遠離？八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，為遠離、為不遠離？

「世尊！四念住於四念住，為遠離、為不遠離？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住於四念住，為遠離、為不遠離？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，為遠離、為不遠離？

「世尊！空解脫門於空解脫門，為遠離、為不遠離？無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門於空解脫門，為遠離、為不遠離？無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，為遠離、為不遠離？

「世尊！五眼於五眼，為遠離、為不遠離？六神通於六神通，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼於五眼，為遠離、為不遠離？六神通於六神通，為遠離、為不遠離？

「世尊！佛十力於佛十力，為遠離、為不遠離？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力於佛十力，為遠離、為不遠離？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，為遠離、為不遠離？

「世尊！無忘失法於無忘失法，為遠離、為不遠離？恒住捨性於恒住捨性，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無忘失法於無忘失法，為遠離、為不遠離？恒住捨性於恒住捨性，為遠離、為不遠離？

「世尊！一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，為遠離、為不遠離？一切三摩地門於一切三摩地門，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，為遠離、為不遠離？一切三摩地門於一切三摩地門，為遠離、為不遠離？

「世尊！一切智於一切智，為遠離、為不遠離？道相智、一切相智於道相智、一切相智，為遠離、為不遠離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切智於一切智，為遠離、為不遠離？道相智、一切相智於道相智、一切相智，為遠離、為不遠離？

「世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？

「世尊！若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多？

「世尊！若內空於內空，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住內空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若內空於內空，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住內空？

「世尊！若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住外空乃至無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住外空乃至無性自性空？

「世尊！若真如於真如，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住真如？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若真如於真如，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住真如？

「世尊！若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住法界乃至不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住法界乃至不思議界？

「世尊！若苦聖諦於苦聖諦，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住苦聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若苦聖諦於苦聖諦，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住苦聖諦？

「世尊！若集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住集、滅、道聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著安住集、滅、道聖諦？

「世尊！若四靜慮於四靜慮，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四靜慮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四靜慮於四靜慮，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四靜慮？

「世尊！若四無量、四無色定於四無量、四無色定，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四無量、四無色定於四無量、四無色定，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四無量、四無色定？

「世尊！若八解脫於八解脫，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發八解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若八解脫於八解脫，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發八解脫？

「世尊！若八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發八勝處、九次第定、十遍處？

「世尊！若四念住於四念住，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四念住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四念住於四念住，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四念住？

「世尊！若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四正斷乃至八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四正斷乃至八聖道支？

「世尊！若空解脫門於空解脫門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發空解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若空解脫門於空解脫門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發空解脫門？

「世尊！若無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發無相、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發無相、無願解脫門？

「世尊！若五眼於五眼，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發五眼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若五眼於五眼，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發五眼？

「世尊！若六神通於六神通，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若六神通於六神通，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發六神通？

「世尊！若佛十力於佛十力，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發佛十力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若佛十力於佛十力，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發佛十力？

「世尊！若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四無所畏乃至十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發四無所畏乃至十八佛不共法？

「世尊！若無忘失法於無忘失法，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發無忘失法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無忘失法於無忘失法，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發無忘失法？

「世尊！若恒住捨性於恒住捨性，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發恒住捨性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若恒住捨性於恒住捨性，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發恒住捨性？

「世尊！若一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切陀羅尼門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切陀羅尼門？

「世尊！若一切三摩地門於一切三摩地門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切三摩地門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切三摩地門於一切三摩地門，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切三摩地門？

「世尊！若一切智於一切智，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切智於一切智，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智？

「世尊！若道相智、一切相智於道相智、一切相智，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若道相智、一切相智於道相智、一切相智，設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發道相智、一切相智？」

佛言：「善現！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多。

「善現！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多於靜慮乃至布施波羅蜜多，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多。

「善現！內空於內空，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住內空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空於內空，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住內空。

「善現！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於外空乃至無性自性空，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住外空乃至無性自性空。

「善現！真如於真如，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如於真如，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住真如。

「善現！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於法界乃至不思議界，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住法界乃至不思議界。

「善現！苦聖諦於苦聖諦，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住苦聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦於苦聖諦，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住苦聖諦。

「善現！集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！集、滅、道聖諦於集、滅、道聖諦，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著安住集、滅、道聖諦。

「善現！四靜慮於四靜慮，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮於四靜慮，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四靜慮。

「善現！四無量、四無色定於四無量、四無色定，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四無量、四無色定於四無量、四無色定，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四無量、四無色定。

「善現！八解脫於八解脫，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫於八解脫，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發八解脫。

「善現！八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八勝處、九次第定、十遍處於八勝處、九次第定、十遍處，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！四念住於四念住，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住於四念住，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四念住。

「善現！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於四正斷乃至八聖道支，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四正斷乃至八聖道支。

「善現！空解脫門於空解脫門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發空解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門於空解脫門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發空解脫門。

「善現！無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無相、無願解脫門於無相、無願解脫門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發無相、無願解脫門。

「善現！五眼於五眼，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼於五眼，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發五眼。

「善現！六神通於六神通，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！六神通於六神通，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發六神通。

「善現！佛十力於佛十力，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發佛十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力於佛十力，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發佛十力。

「善現！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於四無所畏乃至十八佛不共法，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！無忘失法於無忘失法，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發無忘失法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法於無忘失法，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發無忘失法。

「善現！恒住捨性於恒住捨性，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！恒住捨性於恒住捨性，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發恒住捨性。

「善現！一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門於一切陀羅尼門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切陀羅尼門。

「善現！一切三摩地門於一切三摩地門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切三摩地門於一切三摩地門，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切三摩地門。

「善現！一切智於一切智，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智於一切智，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切智。

「善現！道相智、一切相智於道相智、一切相智，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！道相智、一切相智於道相智、一切相智，非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發道相智、一切相智。

「何以故？善現！非即自性、非離自性而能安住引發自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！非即自性、非離自性而能安住引發自性。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色，謂此是色，此色屬彼；亦不執著受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此受、想、行、識屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色，謂此是色，此色屬彼；亦不執著受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此受、想、行、識屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼處，謂此是眼處，此眼處屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意處，謂此是耳、鼻、舌、身、意處，此耳、鼻、舌、身、意處屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼處，謂此是眼處，此眼處屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意處，謂此是耳、鼻、舌、身、意處，此耳、鼻、舌、身、意處屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色處，謂此是色處，此色處屬彼；亦不執著聲、香、味、觸、法處，謂此是聲、香、味、觸、法處，此聲、香、味、觸、法處屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色處，謂此是色處，此色處屬彼；亦不執著聲、香、味、觸、法處，謂此是聲、香、味、觸、法處，此聲、香、味、觸、法處屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼界，謂此是眼界，此眼界屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意界，謂此是耳、鼻、舌、身、意界，此耳、鼻、舌、身、意界屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼界，謂此是眼界，此眼界屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意界，謂此是耳、鼻、舌、身、意界，此耳、鼻、舌、身、意界屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色界，謂此是色界，此色界屬彼；亦不執著聲、香、味、觸、法界，謂此是聲、香、味、觸、法界，此聲、香、味、觸、法界屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著色界，謂此是色界，此色界屬彼；亦不執著聲、香、味、觸、法界，謂此是聲、香、味、觸、法界，此聲、香、味、觸、法界屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼識界，謂此是眼識界，此眼識界屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意識界，謂此是耳、鼻、舌、身、意識界，此耳、鼻、舌、身、意識界屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼識界，謂此是眼識界，此眼識界屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意識界，謂此是耳、鼻、舌、身、意識界，此耳、鼻、舌、身、意識界屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼觸，謂此是眼觸，此眼觸屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意觸，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸，此耳、鼻、舌、身、意觸屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼觸，謂此是眼觸，此眼觸屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意觸，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸，此耳、鼻、舌、身、意觸屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼觸為緣所生諸受，謂此是眼觸為緣所生諸受，此眼觸為緣所生諸受屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，此耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著眼觸為緣所生諸受，謂此是眼觸為緣所生諸受，此眼觸為緣所生諸受屬彼；亦不執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，謂此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，此耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著地界，謂此是地界，此地界屬彼；亦不執著水、火、風、空、識界，謂此是水、火、風、空、識界，此水、火、風、空、識界屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著地界，謂此是地界，此地界屬彼；亦不執著水、火、風、空、識界，謂此是水、火、風、空、識界，此水、火、風、空、識界屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著無明，謂此是無明，此無明屬彼；亦不執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，謂此是行乃至老死愁歎苦憂惱，此行乃至老死愁歎苦憂惱屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著無明，謂此是無明，此無明屬彼；亦不執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，謂此是行乃至老死愁歎苦憂惱，此行乃至老死愁歎苦憂惱屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著布施波羅蜜多，謂此是布施波羅蜜多，此布施波羅蜜多屬彼；亦不執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，謂此是淨戒乃至般若波羅蜜多，此淨戒乃至般若波羅蜜多屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著布施波羅蜜多，謂此是布施波羅蜜多，此布施波羅蜜多屬彼；亦不執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，謂此是淨戒乃至般若波羅蜜多，此淨戒乃至般若波羅蜜多屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著內空，謂此是內空，此內空屬彼；亦不執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，謂此是外空乃至無性自性空，此外空乃至無性自性空屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著內空，謂此是內空，此內空屬彼；亦不執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，謂此是外空乃至無性自性空，此外空乃至無性自性空屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著真如，謂此是真如，此真如屬彼；亦不執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，謂此是法界乃至不思議界，此法界乃至不思議界屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著真如，謂此是真如，此真如屬彼；亦不執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，謂此是法界乃至不思議界，此法界乃至不思議界屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著苦聖諦，謂此是苦聖諦，此苦聖諦屬彼；亦不執著集、滅、道聖諦，謂此是集、滅、道聖諦，此集、滅、道聖諦屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著苦聖諦，謂此是苦聖諦，此苦聖諦屬彼；亦不執著集、滅、道聖諦，謂此是集、滅、道聖諦，此集、滅、道聖諦屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著四靜慮，謂此是四靜慮，此四靜慮屬彼；亦不執著四無量、四無色定，謂此是四無量、四無色定，此四無量、四無色定屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著四靜慮，謂此是四靜慮，此四靜慮屬彼；亦不執著四無量、四無色定，謂此是四無量、四無色定，此四無量、四無色定屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著八解脫，謂此是八解脫，此八解脫屬彼；亦不執著八勝處、九次第定、十遍處，謂此是八勝處、九次第定、十遍處，此八勝處、九次第定、十遍處屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著八解脫，謂此是八解脫，此八解脫屬彼；亦不執著八勝處、九次第定、十遍處，謂此是八勝處、九次第定、十遍處，此八勝處、九次第定、十遍處屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著四念住，謂此是四念住，此四念住屬彼；亦不執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，謂此是四正斷乃至八聖道支，此四正斷乃至八聖道支屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著四念住，謂此是四念住，此四念住屬彼；亦不執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，謂此是四正斷乃至八聖道支，此四正斷乃至八聖道支屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著空解脫門，謂此是空解脫門，此空解脫門屬彼；亦不執著無相、無願解脫門，謂此是無相、無願解脫門，此無相、無願解脫門屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著空解脫門，謂此是空解脫門，此空解脫門屬彼；亦不執著無相、無願解脫門，謂此是無相、無願解脫門，此無相、無願解脫門屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著五眼，謂此是五眼，此五眼屬彼；亦不執著六神通，謂此是六神通，此六神通屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著五眼，謂此是五眼，此五眼屬彼；亦不執著六神通，謂此是六神通，此六神通屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著佛十力，謂此是佛十力，此佛十力屬彼；亦不執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，謂此是四無所畏乃至十八佛不共法，此四無所畏乃至十八佛不共法屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著佛十力，謂此是佛十力，此佛十力屬彼；亦不執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，謂此是四無所畏乃至十八佛不共法，此四無所畏乃至十八佛不共法屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著無忘失法，謂此是無忘失法，此無忘失法屬彼；亦不執著恒住捨性，謂此是恒住捨性，此恒住捨性屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著無忘失法，謂此是無忘失法，此無忘失法屬彼；亦不執著恒住捨性，謂此是恒住捨性，此恒住捨性屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切智，謂此是一切智，此一切智屬彼；亦不執著道相智、一切相智，謂此是道相智、一切相智，此道相智、一切相智屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切智，謂此是一切智，此一切智屬彼；亦不執著道相智、一切相智，謂此是道相智、一切相智，此道相智、一切相智屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切陀羅尼門，謂此是一切陀羅尼門，此一切陀羅尼門屬彼；亦不執著一切三摩地門，謂此是一切三摩地門，此一切三摩地門屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切陀羅尼門，謂此是一切陀羅尼門，此一切陀羅尼門屬彼；亦不執著一切三摩地門，謂此是一切三摩地門，此一切三摩地門屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著預流果，謂此是預流果，此預流果屬彼；亦不執著一來、不還、阿羅漢果，謂此是一來、不還、阿羅漢果，此一來、不還、阿羅漢果屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著預流果，謂此是預流果，此預流果屬彼；亦不執著一來、不還、阿羅漢果，謂此是一來、不還、阿羅漢果，此一來、不還、阿羅漢果屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著獨覺菩提，謂此是獨覺菩提，此獨覺菩提屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著獨覺菩提，謂此是獨覺菩提，此獨覺菩提屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切菩薩摩訶薩行，謂此是一切菩薩摩訶薩行，此一切菩薩摩訶薩行屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著一切菩薩摩訶薩行，謂此是一切菩薩摩訶薩行，此一切菩薩摩訶薩行屬彼。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著諸佛無上正等菩提，謂此是諸佛無上正等菩提，此諸佛無上正等菩提屬彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不執著諸佛無上正等菩提，謂此是諸佛無上正等菩提，此諸佛無上正等菩提屬彼。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多，亦能引發靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多，亦能引發靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住內空，亦能安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住內空，亦能安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住苦聖諦，亦能安住集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能安住苦聖諦，亦能安住集、滅、道聖諦。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發四靜慮，亦能引發四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發四靜慮，亦能引發四無量、四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發八解脫，亦能引發八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發八解脫，亦能引發八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發四念住，亦能引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發四念住，亦能引發四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發空解脫門，亦能引發無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發空解脫門，亦能引發無相、無願解脫門。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發五眼，亦能引發六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發五眼，亦能引發六神通。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發佛十力，亦能引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發佛十力，亦能引發四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發無忘失法，亦能引發恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發無忘失法，亦能引發恒住捨性。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發一切陀羅尼門，亦能引發一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發一切陀羅尼門，亦能引發一切三摩地門。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發一切智，亦能引發道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發一切智，亦能引發道相智、一切相智。

「何以故？善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸法中有所執著，謂此是法、此法屬彼，則不能隨意引發安住殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸法中有所執著，謂此是法、此法屬彼，則不能隨意引發安住殊勝功德。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀聲、香、味、觸、法界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀聲、香、味、觸、法界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不觀眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

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