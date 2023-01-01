大般若波羅蜜多經卷第三百五十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百五十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之三

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩思惟色，思惟受、想、行、識，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色，不思惟受、想、行、識，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩思惟色，思惟受、想、行、識，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色，不思惟受、想、行、識，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼處，思惟耳、鼻、舌、身、意處，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼處，不思惟耳、鼻、舌、身、意處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼處，思惟耳、鼻、舌、身、意處，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼處，不思惟耳、鼻、舌、身、意處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟色處，思惟聲、香、味、觸、法處，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色處，不思惟聲、香、味、觸、法處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟色處，思惟聲、香、味、觸、法處，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色處，不思惟聲、香、味、觸、法處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼界，思惟耳、鼻、舌、身、意界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼界，不思惟耳、鼻、舌、身、意界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼界，思惟耳、鼻、舌、身、意界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼界，不思惟耳、鼻、舌、身、意界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟色界，思惟聲、香、味、觸、法界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色界，不思惟聲、香、味、觸、法界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟色界，思惟聲、香、味、觸、法界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色界，不思惟聲、香、味、觸、法界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼識界，思惟耳、鼻、舌、身、意識界，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼識界，不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼識界，思惟耳、鼻、舌、身、意識界，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼識界，不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼觸，思惟耳、鼻、舌、身、意觸，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼觸，不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼觸，思惟耳、鼻、舌、身、意觸，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼觸，不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼觸為緣所生諸受，思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼觸為緣所生諸受，不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟眼觸為緣所生諸受，思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟眼觸為緣所生諸受，不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟地界，思惟水、火、風、空、識界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟地界，不思惟水、火、風、空、識界，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟地界，思惟水、火、風、空、識界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟地界，不思惟水、火、風、空、識界，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟無明，思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟無明，不思惟行乃至老死愁歎苦憂惱，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟無明，思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟無明，不思惟行乃至老死愁歎苦憂惱，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟布施波羅蜜多，思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟布施波羅蜜多，不思惟淨戒乃至般若波羅蜜多，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟布施波羅蜜多，思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟布施波羅蜜多，不思惟淨戒乃至般若波羅蜜多，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟內空，思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟內空，不思惟外空乃至無性自性空，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟內空，思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟內空，不思惟外空乃至無性自性空，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟真如，思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟真如，不思惟法界乃至不思議界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟真如，思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟真如，不思惟法界乃至不思議界，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟苦聖諦，思惟集、滅、道聖諦，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟苦聖諦，不思惟集、滅、道聖諦，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟苦聖諦，思惟集、滅、道聖諦，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟苦聖諦，不思惟集、滅、道聖諦，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟四靜慮，思惟四無量、四無色定，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟四靜慮，不思惟四無量、四無色定，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟四靜慮，思惟四無量、四無色定，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟四靜慮，不思惟四無量、四無色定，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟八解脫，思惟八勝處、九次第定、十遍處，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟八解脫，不思惟八勝處、九次第定、十遍處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟八解脫，思惟八勝處、九次第定、十遍處，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟八解脫，不思惟八勝處、九次第定、十遍處，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟四念住，思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟四念住，不思惟四正斷乃至八聖道支，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟四念住，思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟四念住，不思惟四正斷乃至八聖道支，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟空解脫門，思惟無相、無願解脫門，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟空解脫門，不思惟無相、無願解脫門，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟空解脫門，思惟無相、無願解脫門，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟空解脫門，不思惟無相、無願解脫門，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟五眼，思惟六神通，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟五眼，不思惟六神通，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟五眼，思惟六神通，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟五眼，不思惟六神通，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟佛十力，思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟佛十力，不思惟四無所畏乃至十八佛不共法，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟佛十力，思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟佛十力，不思惟四無所畏乃至十八佛不共法，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟無忘失法，思惟恒住捨性，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟無忘失法，不思惟恒住捨性，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟無忘失法，思惟恒住捨性，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟無忘失法，不思惟恒住捨性，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切智，思惟道相智、一切相智，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切智，不思惟道相智、一切相智，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切智，思惟道相智、一切相智，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切智，不思惟道相智、一切相智，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切陀羅尼門，思惟一切三摩地門，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切陀羅尼門，不思惟一切三摩地門，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切陀羅尼門，思惟一切三摩地門，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切陀羅尼門，不思惟一切三摩地門，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟預流果，思惟一來、不還、阿羅漢果，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟預流果，不思惟一來、不還、阿羅漢果，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟預流果，思惟一來、不還、阿羅漢果，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟預流果，不思惟一來、不還、阿羅漢果，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色、無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟獨覺菩提，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟獨覺菩提，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟獨覺菩提，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟獨覺菩提，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切菩薩摩訶薩行，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切菩薩摩訶薩行，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟一切菩薩摩訶薩行，則染著欲界、色無色界。若染著欲界、色、無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟一切菩薩摩訶薩行，則不染著欲界、色、無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。

「善現！若菩薩摩訶薩思惟諸佛無上正等菩提，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟諸佛無上正等菩提，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩思惟諸佛無上正等菩提，則染著欲界、色、無色界。若染著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟諸佛無上正等菩提，則不染著欲界、色無色界。若不染著欲界、色無色界，則能具足修諸菩薩摩訶薩行證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲修菩薩摩訶薩行，欲證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住五眼，亦不應住六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住五眼，亦不應住六神通。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住獨覺菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切菩薩摩訶薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切菩薩摩訶薩行。

「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住諸佛無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，亦不應住受、想、行、識？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住五眼，亦不應住六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住五眼，亦不應住六神通？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住獨覺菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住獨覺菩提？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切菩薩摩訶薩行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住一切菩薩摩訶薩行？

「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住諸佛無上正等菩提？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色，亦不應住受、想、行、識；不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處；不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處；不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界；不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界；不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界；不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸；不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界；不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦；不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定；不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處；不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門；不應住五眼，亦不應住六神通；不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性；不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智；不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門；不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果；不應住獨覺菩提；不應住一切菩薩摩訶薩行；不應住諸佛無上正等菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及安住故。善現！如是菩薩摩訶薩以無執著及無安住而為方便，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色，亦不應住受、想、行、識；不應住眼處，亦不應住耳、鼻、舌、身、意處；不應住色處，亦不應住聲、香、味、觸、法處；不應住眼界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意界；不應住色界，亦不應住聲、香、味、觸、法界；不應住眼識界，亦不應住耳、鼻、舌、身、意識界；不應住眼觸，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸；不應住眼觸為緣所生諸受，亦不應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不應住地界，亦不應住水、火、風、空、識界；不應住無明，亦不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不應住布施波羅蜜多，亦不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不應住內空，亦不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應住真如，亦不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不應住苦聖諦，亦不應住集、滅、道聖諦；不應住四靜慮，亦不應住四無量、四無色定；不應住八解脫，亦不應住八勝處、九次第定、十遍處；不應住四念住，亦不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應住空解脫門，亦不應住無相、無願解脫門；不應住五眼，亦不應住六神通；不應住佛十力，亦不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應住無忘失法，亦不應住恒住捨性；不應住一切智，亦不應住道相智、一切相智；不應住一切陀羅尼門，亦不應住一切三摩地門；不應住預流果，亦不應住一來、不還、阿羅漢果；不應住獨覺菩提；不應住一切菩薩摩訶薩行；不應住諸佛無上正等菩提。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及安住故。善現！如是菩薩摩訶薩以無執著及無安住而為方便，行深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，行深般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。若能如是無所執著、無所安住，修深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多。我應如是行深般若波羅蜜多，我應如是修深般若波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，行深般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。若能如是無所執著、無所安住，修深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多。我應如是行深般若波羅蜜多，我應如是修深般若波羅蜜多。』

「善現！是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多，則遠離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遠離苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遠離空解脫門、無相、無願解脫門，亦遠離五眼、六神通，亦遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦遠離無忘失法、恒住捨性，亦遠離一切智、道相智、一切相智，亦遠離一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遠離一切菩薩摩訶薩行，亦遠離諸佛無上正等菩提。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著性。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多，都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多，則遠離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦遠離苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦遠離空解脫門、無相、無願解脫門，亦遠離五眼、六神通，亦遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦遠離無忘失法、恒住捨性，亦遠離一切智、道相智、一切相智，亦遠離一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦遠離一切菩薩摩訶薩行，亦遠離諸佛無上正等菩提。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著性。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多，都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，則是遍行諸法實相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，則是遍行諸法實相。』

「善現！是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多。若退般若波羅蜜多，則退靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦退內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦退真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦退苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦退四靜慮、四無量、四無色定，亦退八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦退四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦退空解脫門、無相、無願解脫門，亦退五眼、六神通，亦退佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦退無忘失法、恒住捨性，亦退一切智、道相智、一切相智，亦退一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦退一切菩薩摩訶薩行，亦退諸佛無上正等菩提。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多。若退般若波羅蜜多，則退靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦退內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦退真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦退苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦退四靜慮、四無量、四無色定，亦退八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦退四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦退空解脫門、無相、無願解脫門，亦退五眼、六神通，亦退佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦退無忘失法、恒住捨性，亦退一切智、道相智、一切相智，亦退一切陀羅尼門、一切三摩地門，亦退一切菩薩摩訶薩行，亦退諸佛無上正等菩提。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。