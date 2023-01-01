大般若波羅蜜多經卷第三百五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百五十一

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分多問不二品第六十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分多問不二品第六十一之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，發心已來為經幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，發心已來為經幾時？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，經於無數百千俱胝那庾多劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，經於無數百千俱胝那庾多劫。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾親近供養幾佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾親近供養幾佛？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙等諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙等諸佛。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾種植幾所善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾種植幾所善根？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有淨戒波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有安忍波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有精進波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有靜慮波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有般若波羅蜜多而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有內空而不圓滿精勤安住，無有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有真如而不圓滿精勤安住，無有法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有苦聖諦而不圓滿精勤安住，無有集、滅、道聖諦而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有四靜慮而不圓滿精勤修習，無有四無量、四無色定而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有八解脫而不圓滿精勤修習，無有八勝處、九次第定、十遍處而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有四念住而不圓滿精勤修習，無有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有空解脫門而不圓滿精勤修習，無有無相、無願解脫門而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有五眼而不圓滿精勤修習，無有六神通而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有佛十力而不圓滿精勤修習，無有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有無忘失法而不圓滿精勤修習，無有恒住捨性而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有一切智而不圓滿精勤修習，無有道相智、一切相智而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有陀羅尼門而不圓滿精勤修習，無有三摩地門而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有菩薩摩訶薩行而不圓滿精勤修習，無有無上正等菩提而不圓滿精勤修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有淨戒波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有安忍波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有精進波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有靜慮波羅蜜多而不圓滿精勤修習，無有般若波羅蜜多而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有內空而不圓滿精勤安住，無有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有真如而不圓滿精勤安住，無有法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有苦聖諦而不圓滿精勤安住，無有集、滅、道聖諦而不圓滿精勤安住。是菩薩摩訶薩發心已來，無有四靜慮而不圓滿精勤修習，無有四無量、四無色定而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有八解脫而不圓滿精勤修習，無有八勝處、九次第定、十遍處而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有四念住而不圓滿精勤修習，無有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有空解脫門而不圓滿精勤修習，無有無相、無願解脫門而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有五眼而不圓滿精勤修習，無有六神通而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有佛十力而不圓滿精勤修習，無有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有無忘失法而不圓滿精勤修習，無有恒住捨性而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有一切智而不圓滿精勤修習，無有道相智、一切相智而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有陀羅尼門而不圓滿精勤修習，無有三摩地門而不圓滿精勤修習。是菩薩摩訶薩發心已來，無有菩薩摩訶薩行而不圓滿精勤修習，無有無上正等菩提而不圓滿精勤修習。

「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，種植如上圓滿善根，由此因緣成就如是方便善巧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩發心已來，種植如上圓滿善根，由此因緣成就如是方便善巧。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有。

「善現當知！如日月輪周行照燭四大洲界作大事業，其中所有若情非情，隨彼光明勢力而轉，各成己事。如是般若波羅蜜多，照燭餘五波羅蜜多，作大事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如日月輪周行照燭四大洲界作大事業，其中所有若情非情，隨彼光明勢力而轉，各成己事。如是般若波羅蜜多，照燭餘五波羅蜜多，作大事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。

「善現當知！布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多所攝受故，乃得名為波羅蜜多，若離般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多。善現當知！如轉輪王若無七寶，不得名為轉輪聖王，要具七寶乃得名為轉輪聖王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若非般若波羅蜜多之所攝受，不得名為波羅蜜多，要為般若波羅蜜多之所攝受，乃得名為波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多所攝受故，乃得名為波羅蜜多，若離般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多。善現當知！如轉輪王若無七寶，不得名為轉輪聖王，要具七寶乃得名為轉輪聖王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若非般若波羅蜜多之所攝受，不得名為波羅蜜多，要為般若波羅蜜多之所攝受，乃得名為波羅蜜多。

「善現當知！如有女人端正巨富，若無強夫所守護者，易為惡人之所侵凌。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有女人端正巨富，若無強夫所守護者，易為惡人之所侵凌。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞。

「善現當知！如有女人端正巨富，若有強夫所守護者，不為惡人之所侵凌。布施等五波羅蜜多亦復如是，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有女人端正巨富，若有強夫所守護者，不為惡人之所侵凌。布施等五波羅蜜多亦復如是，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。

「善現當知！如有軍將臨戰陣時，善備種種鎧鉀刀仗，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，若不遠離甚深般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩旃茶羅等皆不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有軍將臨戰陣時，善備種種鎧鉀刀仗，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，若不遠離甚深般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩旃茶羅等皆不能壞。

「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，因轉輪王得遊勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨順般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，速趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，因轉輪王得遊勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨順般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，速趣無上正等菩提。

「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，與殑伽河俱入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，無不皆為甚深般若波羅蜜多所攝引故，能到無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，與殑伽河俱入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，無不皆為甚深般若波羅蜜多所攝引故，能到無上正等菩提。

「善現當知！如人右手能作眾事，甚深般若波羅蜜多亦復如是，能引一切殊勝善法。善現當知！如人左手所作不便，布施等五波羅蜜多亦復如是，不能引生殊勝善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如人右手能作眾事，甚深般若波羅蜜多亦復如是，能引一切殊勝善法。善現當知！如人左手所作不便，布施等五波羅蜜多亦復如是，不能引生殊勝善法。

「善現當知！譬如眾流若大若小，皆入大海同一鹹味。布施等五波羅蜜多亦復如是，皆為般若波羅蜜多所攝引故，同至無上正等菩提，由此皆名能到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如眾流若大若小，皆入大海同一鹹味。布施等五波羅蜜多亦復如是，皆為般若波羅蜜多所攝引故，同至無上正等菩提，由此皆名能到彼岸。

「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪則為住，既飲食已，王念欲行輪則前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至佛果更不前進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪則為住，既飲食已，王念欲行輪則前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至佛果更不前進。

「善現當知！如轉輪王七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、主藏臣寶、女寶、將寶、如意珠寶，其轉輪王欲有所至，四軍、七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，必以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等前，我隨從彼。』何以故？善現！波羅蜜多及一切法自性皆鈍，無所能為、虛妄不實、空無所有、不自在相，譬如陽焰、光影、水月、鏡中像等，其中都無分別作用真實自體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、主藏臣寶、女寶、將寶、如意珠寶，其轉輪王欲有所至，四軍、七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，必以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等前，我隨從彼。』何以故？善現！波羅蜜多及一切法自性皆鈍，無所能為、虛妄不實、空無所有、不自在相，譬如陽焰、光影、水月、鏡中像等，其中都無分別作用真實自體。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當得無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多，勤修學時，恒作是念：『世間有情，心皆顛倒，沒生死苦，不能自脫，我若不修善巧方便，不能解脫彼生死苦；我當為彼諸有情類，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善巧方便。』善現！是菩薩摩訶薩作是念已，為諸有情捨內外物。捨已復作如是思惟：『我於此物都無所捨。何以故？此內外物自性皆空，非關於我，不可捨故。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多，勤修學時，恒作是念：『世間有情，心皆顛倒，沒生死苦，不能自脫，我若不修善巧方便，不能解脫彼生死苦；我當為彼諸有情類，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善巧方便。』善現！是菩薩摩訶薩作是念已，為諸有情捨內外物。捨已復作如是思惟：『我於此物都無所捨。何以故？此內外物自性皆空，非關於我，不可捨故。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我為有情求趣無上正等菩提，若斷生命，不與而取，行欲邪行，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，作虛誑語，作離間語，作麁惡語，作雜穢語，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，發起貪欲、瞋恚、邪見，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，求妙欲境，求天富樂，求作帝釋、魔、梵王等，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，求住聲聞或獨覺地，是所不應。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我為有情求趣無上正等菩提，若斷生命，不與而取，行欲邪行，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，作虛誑語，作離間語，作麁惡語，作雜穢語，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，發起貪欲、瞋恚、邪見，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，求妙欲境，求天富樂，求作帝釋、魔、梵王等，是所不應。我為有情求趣無上正等菩提，求住聲聞或獨覺地，是所不應。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情不起瞋恨，假使恒被毀謗凌辱，辛楚苦言切於心髓，終不發起一念瞋恨。設復常遭刀仗、瓦石、杖塊等物捶打其身，割截斫刺，節節支解，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響、色如聚沫：『我為饒益一切有情，不應於中妄起瞋恨。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情不起瞋恨，假使恒被毀謗凌辱，辛楚苦言切於心髓，終不發起一念瞋恨。設復常遭刀仗、瓦石、杖塊等物捶打其身，割截斫刺，節節支解，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響、色如聚沫：『我為饒益一切有情，不應於中妄起瞋恨。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情勤求善法，乃至無上正等菩提，於其中間常無懈怠。何以故？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我若懈怠，不能拔濟諸有情類生老病死，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情勤求善法，乃至無上正等菩提，於其中間常無懈怠。何以故？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我若懈怠，不能拔濟諸有情類生老病死，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情修諸勝定，乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等散亂之心。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若我發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心及於餘事散亂之心，則不能成饒益他事，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情修諸勝定，乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等散亂之心。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若我發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心及於餘事散亂之心，則不能成饒益他事，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情，常不遠離甚深般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學世、出世間微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若異般若波羅蜜多，終不能成利樂他事，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為諸有情，常不遠離甚深般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學世、出世間微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若異般若波羅蜜多，終不能成利樂他事，亦不能得所求無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若六波羅蜜多無差別相，皆是般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，應合成一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多。云何可說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若六波羅蜜多無差別相，皆是般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，應合成一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多。云何可說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多無差別相，若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多，要因般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。由此前五波羅蜜多攝在般若波羅蜜多故，但有一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，是故一切波羅蜜多無差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多無差別相，若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多，要因般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。由此前五波羅蜜多攝在般若波羅蜜多故，但有一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，是故一切波羅蜜多無差別相。

「善現當知！如諸有情雖有種種身相差別，若有隣近妙高山王咸同一色。布施等五波羅蜜多亦復如是，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，依止般若波羅蜜多，方能趣入一切智智，乃得名為到彼岸故，皆同一味相無差別，不可施設此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？善現！如是六種波羅蜜多，同能趣入一切智智，能到彼岸，相無差別。由此因緣，布施等六波羅蜜多無差別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如諸有情雖有種種身相差別，若有隣近妙高山王咸同一色。布施等五波羅蜜多亦復如是，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，依止般若波羅蜜多，方能趣入一切智智，乃得名為到彼岸故，皆同一味相無差別，不可施設此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？善現！如是六種波羅蜜多，同能趣入一切智智，能到彼岸，相無差別。由此因緣，布施等六波羅蜜多無差別相。」

具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施波羅蜜多，施設淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死，皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多了達一切都無所有，能拔有情世俗作用生老病死。由此故說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施波羅蜜多，施設淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死，皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多了達一切都無所有，能拔有情世俗作用生老病死。由此故說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。

「善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上，如是般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上，如是般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。」

具壽善現復白佛言：「佛以何意但說般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「佛以何意但說般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上？」

佛言：「善現！由此般若波羅蜜多能善攝取一切善法，和合趣入一切智智，安住不動，以無所住而為方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！由此般若波羅蜜多能善攝取一切善法，和合趣入一切智智，安住不動，以無所住而為方便。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」

佛言：「不也！甚深般若波羅蜜多，於一切法無取無捨。何以故？善現！以一切法皆不可取不可捨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！甚深般若波羅蜜多，於一切法無取無捨。何以故？善現！以一切法皆不可取不可捨故。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，於色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，於色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼處無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於眼處無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於色處無取無捨，於聲、香、味、觸、法處無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於色處無取無捨，於聲、香、味、觸、法處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼界無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於眼界無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於色界無取無捨，於聲、香、味、觸、法界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於色界無取無捨，於聲、香、味、觸、法界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼識界無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於眼識界無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼觸無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於眼觸無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於眼觸為緣所生諸受無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於眼觸為緣所生諸受無取無捨，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於地界無取無捨，於水、火、風、空、識界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於地界無取無捨，於水、火、風、空、識界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於無明無取無捨，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於無明無取無捨，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多無取無捨，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多無取無捨，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於內空無取無捨，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於內空無取無捨，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於真如無取無捨，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於真如無取無捨，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於苦聖諦無取無捨，於集、滅、道聖諦無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於苦聖諦無取無捨，於集、滅、道聖諦無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於四靜慮無取無捨，於四無量、四無色定無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於四靜慮無取無捨，於四無量、四無色定無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於八解脫無取無捨，於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於八解脫無取無捨，於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於四念住無取無捨，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於四念住無取無捨，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於空解脫門無取無捨，於無相、無願解脫門無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於空解脫門無取無捨，於無相、無願解脫門無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於五眼無取無捨，於六神通無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於五眼無取無捨，於六神通無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於佛十力無取無捨，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於佛十力無取無捨，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於無忘失法無取無捨，於恒住捨性無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於無忘失法無取無捨，於恒住捨性無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於一切智無取無捨，於道相智、一切相智無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於一切智無取無捨，於道相智、一切相智無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門無取無捨，於一切三摩地門無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門無取無捨，於一切三摩地門無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於預流果無取無捨，於一來、不還、阿羅漢果無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於預流果無取無捨，於一來、不還、阿羅漢果無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於獨覺菩提無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於獨覺菩提無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於一切菩薩摩訶薩行無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於一切菩薩摩訶薩行無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，於諸佛無上正等菩提無取無捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，於諸佛無上正等菩提無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何於色無取無捨？云何於受、想、行、識無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何於色無取無捨？云何於受、想、行、識無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於眼處無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於眼處無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於色處無取無捨？云何於聲、香、味、觸、法處無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於色處無取無捨？云何於聲、香、味、觸、法處無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於眼界無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於眼界無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於色界無取無捨？云何於聲、香、味、觸、法界無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於色界無取無捨？云何於聲、香、味、觸、法界無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於眼識界無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於眼識界無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於眼觸無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於眼觸無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於眼觸為緣所生諸受無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於眼觸為緣所生諸受無取無捨？云何於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於地界無取無捨？云何於水、火、風、空、識界無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於地界無取無捨？云何於水、火、風、空、識界無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於無明無取無捨？云何於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於無明無取無捨？云何於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於布施波羅蜜多無取無捨？云何於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於布施波羅蜜多無取無捨？云何於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於內空無取無捨？云何於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於內空無取無捨？云何於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於真如無取無捨？云何於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於真如無取無捨？云何於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於苦聖諦無取無捨？云何於集、滅、道聖諦無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於苦聖諦無取無捨？云何於集、滅、道聖諦無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於四靜慮無取無捨？云何於四無量、四無色定無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於四靜慮無取無捨？云何於四無量、四無色定無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於八解脫無取無捨？云何於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於八解脫無取無捨？云何於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於四念住無取無捨？云何於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於四念住無取無捨？云何於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於空解脫門無取無捨？云何於無相、無願解脫門無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於空解脫門無取無捨？云何於無相、無願解脫門無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於五眼無取無捨？云何於六神通無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於五眼無取無捨？云何於六神通無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於佛十力無取無捨？云何於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於佛十力無取無捨？云何於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於無忘失法無取無捨？云何於恒住捨性無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於無忘失法無取無捨？云何於恒住捨性無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於一切智無取無捨？云何於道相智、一切相智無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於一切智無取無捨？云何於道相智、一切相智無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於一切陀羅尼門無取無捨？云何於一切三摩地門無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於一切陀羅尼門無取無捨？云何於一切三摩地門無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於預流果無取無捨？云何於一來、不還、阿羅漢果無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於預流果無取無捨？云何於一來、不還、阿羅漢果無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於獨覺菩提無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於獨覺菩提無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於一切菩薩摩訶薩行無取無捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於一切菩薩摩訶薩行無取無捨？

「甚深般若波羅蜜多，云何於諸佛無上正等菩提無取無捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何於諸佛無上正等菩提無取無捨？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，不思惟色，如是於色無取無捨；不思惟受、想、行、識，如是於受、想、行、識無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，不思惟色，如是於色無取無捨；不思惟受、想、行、識，如是於受、想、行、識無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼處，如是於眼處無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意處，如是於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼處，如是於眼處無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意處，如是於耳、鼻、舌、身、意處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟色處，如是於色處無取無捨；不思惟聲、香、味、觸、法處，如是於聲、香、味、觸、法處無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟色處，如是於色處無取無捨；不思惟聲、香、味、觸、法處，如是於聲、香、味、觸、法處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼界，如是於眼界無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意界，如是於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼界，如是於眼界無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意界，如是於耳、鼻、舌、身、意界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟色界，如是於色界無取無捨；不思惟聲、香、味、觸、法界，如是於聲、香、味、觸、法界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟色界，如是於色界無取無捨；不思惟聲、香、味、觸、法界，如是於聲、香、味、觸、法界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼識界，如是於眼識界無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，如是於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼識界，如是於眼識界無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意識界，如是於耳、鼻、舌、身、意識界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼觸，如是於眼觸無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，如是於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼觸，如是於眼觸無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意觸，如是於耳、鼻、舌、身、意觸無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼觸為緣所生諸受，如是於眼觸為緣所生諸受無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，如是於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟眼觸為緣所生諸受，如是於眼觸為緣所生諸受無取無捨；不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，如是於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟地界，如是於地界無取無捨；不思惟水、火、風、空、識界，如是於水、火、風、空、識界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟地界，如是於地界無取無捨；不思惟水、火、風、空、識界，如是於水、火、風、空、識界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟無明，如是於無明無取無捨；不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，如是於行乃至老死愁歎苦憂惱無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟無明，如是於無明無取無捨；不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，如是於行乃至老死愁歎苦憂惱無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟布施波羅蜜多，如是於布施波羅蜜多無取無捨；不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是於淨戒乃至般若波羅蜜多無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟布施波羅蜜多，如是於布施波羅蜜多無取無捨；不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是於淨戒乃至般若波羅蜜多無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟內空，如是於內空無取無捨；不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，如是於外空乃至無性自性空無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟內空，如是於內空無取無捨；不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，如是於外空乃至無性自性空無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟真如，如是於真如無取無捨；不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，如是於法界乃至不思議界無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟真如，如是於真如無取無捨；不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，如是於法界乃至不思議界無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟苦聖諦，如是於苦聖諦無取無捨；不思惟集、滅、道聖諦，如是於集、滅、道聖諦無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟苦聖諦，如是於苦聖諦無取無捨；不思惟集、滅、道聖諦，如是於集、滅、道聖諦無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟四靜慮，如是於四靜慮無取無捨；不思惟四無量、四無色定，如是於四無量、四無色定無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟四靜慮，如是於四靜慮無取無捨；不思惟四無量、四無色定，如是於四無量、四無色定無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟八解脫，如是於八解脫無取無捨；不思惟八勝處、九次第定、十遍處，如是於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟八解脫，如是於八解脫無取無捨；不思惟八勝處、九次第定、十遍處，如是於八勝處、九次第定、十遍處無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟四念住，如是於四念住無取無捨；不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如是於四正斷乃至八聖道支無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟四念住，如是於四念住無取無捨；不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如是於四正斷乃至八聖道支無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟空解脫門，如是於空解脫門無取無捨；不思惟無相、無願解脫門，如是於無相、無願解脫門無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟空解脫門，如是於空解脫門無取無捨；不思惟無相、無願解脫門，如是於無相、無願解脫門無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟五眼，如是於五眼無取無捨；不思惟六神通，如是於六神通無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟五眼，如是於五眼無取無捨；不思惟六神通，如是於六神通無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟佛十力，如是於佛十力無取無捨；不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，如是於四無所畏乃至十八佛不共法無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟佛十力，如是於佛十力無取無捨；不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，如是於四無所畏乃至十八佛不共法無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟無忘失法，如是於無忘失法無取無捨；不思惟恒住捨性，如是於恒住捨性無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟無忘失法，如是於無忘失法無取無捨；不思惟恒住捨性，如是於恒住捨性無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切智，如是於一切智無取無捨；不思惟道相智、一切相智，如是於道相智、一切相智無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切智，如是於一切智無取無捨；不思惟道相智、一切相智，如是於道相智、一切相智無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切陀羅尼門，如是於一切陀羅尼門無取無捨；不思惟一切三摩地門，如是於一切三摩地門無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切陀羅尼門，如是於一切陀羅尼門無取無捨；不思惟一切三摩地門，如是於一切三摩地門無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟預流果，如是於預流果無取無捨；不思惟一來、不還、阿羅漢果，如是於一來、不還、阿羅漢果無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟預流果，如是於預流果無取無捨；不思惟一來、不還、阿羅漢果，如是於一來、不還、阿羅漢果無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟獨覺菩提，如是於獨覺菩提無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟獨覺菩提，如是於獨覺菩提無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切菩薩摩訶薩行，如是於一切菩薩摩訶薩行無取無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟一切菩薩摩訶薩行，如是於一切菩薩摩訶薩行無取無捨。

「甚深般若波羅蜜多，不思惟諸佛無上正等菩提，如是於諸佛無上正等菩提無取無捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，不思惟諸佛無上正等菩提，如是於諸佛無上正等菩提無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色？云何不思惟受、想、行、識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色？云何不思惟受、想、行、識？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼處？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼處？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意處？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色處？云何不思惟聲、香、味、觸、法處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色處？云何不思惟聲、香、味、觸、法處？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意界？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色界？云何不思惟聲、香、味、觸、法界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟色界？云何不思惟聲、香、味、觸、法界？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼識界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意識界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼識界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意識界？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼觸？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意觸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼觸？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意觸？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼觸為緣所生諸受？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟眼觸為緣所生諸受？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟地界？云何不思惟水、火、風、空、識界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟地界？云何不思惟水、火、風、空、識界？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟無明？云何不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟無明？云何不思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟布施波羅蜜多？云何不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟布施波羅蜜多？云何不思惟淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟內空？云何不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟內空？云何不思惟外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟真如？云何不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟真如？云何不思惟法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟苦聖諦？云何不思惟集、滅、道聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟苦聖諦？云何不思惟集、滅、道聖諦？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟四靜慮？云何不思惟四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟四靜慮？云何不思惟四無量、四無色定？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟八解脫？云何不思惟八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟八解脫？云何不思惟八勝處、九次第定、十遍處？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟四念住？云何不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟四念住？云何不思惟四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟空解脫門？云何不思惟無相、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟空解脫門？云何不思惟無相、無願解脫門？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟五眼？云何不思惟六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟五眼？云何不思惟六神通？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟佛十力？云何不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟佛十力？云何不思惟四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟無忘失法？云何不思惟恒住捨性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟無忘失法？云何不思惟恒住捨性？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切智？云何不思惟道相智、一切相智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切智？云何不思惟道相智、一切相智？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切陀羅尼門？云何不思惟一切三摩地門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切陀羅尼門？云何不思惟一切三摩地門？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟預流果？云何不思惟一來、不還、阿羅漢果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟預流果？云何不思惟一來、不還、阿羅漢果？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟獨覺菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟獨覺菩提？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切菩薩摩訶薩行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟一切菩薩摩訶薩行？

「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚深般若波羅蜜多，云何不思惟諸佛無上正等菩提？」