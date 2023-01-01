大般若波羅蜜多經卷第三百五十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百五十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相引攝品第六十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分相引攝品第六十之二

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修學安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅固想常現在前。復作是念：『諸法皆空無我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時，復作是念：『諸法皆空離我、我所，誰能割截？誰受割截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中發起瞋恨？』菩薩如是依止靜慮，審諦觀察能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修學安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅固想常現在前。復作是念：『諸法皆空無我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時，復作是念：『諸法皆空離我、我所，誰能割截？誰受割截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中發起瞋恨？』菩薩如是依止靜慮，審諦觀察能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發起種種勇猛精進，謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發起種種勇猛精進，謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。

「菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起殊勝神境智通，能作無邊大神變事，所謂震動十方世界，變一為多、變多為一，或隱或顯迅速無礙，山崖牆壁直過如空，陵虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手捫摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如斯神變其數無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起殊勝神境智通，能作無邊大神變事，所謂震動十方世界，變一為多、變多為一，或隱或顯迅速無礙，山崖牆壁直過如空，陵虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手捫摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如斯神變其數無邊。

「發起殊勝天耳智通，明了清淨過人天耳，能如實聞十方世界情、非情類種種音聲，所謂遍聞諸地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、諸佛聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、制伏邪道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷惡法聲、令修善法聲、拔濟苦難聲，如是等聲若大若小悉聞無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發起殊勝天耳智通，明了清淨過人天耳，能如實聞十方世界情、非情類種種音聲，所謂遍聞諸地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、諸佛聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、制伏邪道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷惡法聲、令修善法聲、拔濟苦難聲，如是等聲若大若小悉聞無礙。

「引發殊勝他心智通，能如實知十方世界他有情類心、心所法，所謂遍知他有情類，若有貪心若離貪心、若有瞋心若離瞋心、若有癡心若離癡心、若有愛心若離愛心、若有取心若離取心、若聚心若散心、若小心若大心、若舉心若下心、若寂靜心若不寂靜心、若掉心若不掉心、若定心若不定心、若解脫心若不解脫心、若有漏心若無漏心、若修心若不修心、若有上心若無上心，如是等心皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「引發殊勝他心智通，能如實知十方世界他有情類心、心所法，所謂遍知他有情類，若有貪心若離貪心、若有瞋心若離瞋心、若有癡心若離癡心、若有愛心若離愛心、若有取心若離取心、若聚心若散心、若小心若大心、若舉心若下心、若寂靜心若不寂靜心、若掉心若不掉心、若定心若不定心、若解脫心若不解脫心、若有漏心若無漏心、若修心若不修心、若有上心若無上心，如是等心皆如實知。

「發起殊勝宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事，所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事，或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事，或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事，或復隨念一年、十年、百年、千年、多百千年諸宿住事，或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事，或復隨念前際所有諸宿住事，如是處時，有如是名、如是姓、如是種類、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受樂、如是受苦、從彼處沒來生此間、從此間沒往生彼處、如是狀貌、如是言說，若略若廣，若自若他，諸宿住事皆隨念知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發起殊勝宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事，所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事，或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事，或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事，或復隨念一年、十年、百年、千年、多百千年諸宿住事，或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事，或復隨念前際所有諸宿住事，如是處時，有如是名、如是姓、如是種類、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受樂、如是受苦、從彼處沒來生此間、從此間沒往生彼處、如是狀貌、如是言說，若略若廣，若自若他，諸宿住事皆隨念知。

「引發殊勝天眼智通，明了清淨過人天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像，所謂普見諸有情類死時生時妙色麁色、善趣惡趣、若勝若劣，諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別，如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，毀謗賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄，或生傍生，或生鬼界，或生邊地下賤悖惡有情類中受諸苦惱。如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行，稱讚賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上，或生人中，受諸快樂，如是有情種種業類受果差別皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「引發殊勝天眼智通，明了清淨過人天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像，所謂普見諸有情類死時生時妙色麁色、善趣惡趣、若勝若劣，諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別，如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，毀謗賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄，或生傍生，或生鬼界，或生邊地下賤悖惡有情類中受諸苦惱。如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行，稱讚賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上，或生人中，受諸快樂，如是有情種種業類受果差別皆如實知。

「菩薩住此五妙神通，從一佛國往一佛國，親近供養諸佛世尊，請問諸佛甚深法義，種植無量微妙善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種諸菩薩行。持此善根不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住此五妙神通，從一佛國往一佛國，親近供養諸佛世尊，請問諸佛甚深法義，種植無量微妙善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種諸菩薩行。持此善根不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色不可得，觀受、想、行、識不可得；觀眼處不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處不可得；觀色處不可得，觀聲、香、味、觸、法處不可得；觀眼界不可得，觀耳、鼻、舌、身、意界不可得；觀色界不可得，觀聲、香、味、觸、法界不可得；觀眼識界不可得，觀耳、鼻、舌、身、意識界不可得；觀眼觸不可得，觀耳、鼻、舌、身、意觸不可得；觀眼觸為緣所生諸受不可得，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得；觀地界不可得，觀水、火、風、空、識界不可得；觀無明不可得，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得；觀布施波羅蜜多不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得；觀內空不可得，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得；觀真如不可得，觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得；觀苦聖諦不可得，觀集、滅、道聖諦不可得；觀四靜慮不可得，觀四無量、四無色定不可得；觀八解脫不可得，觀八勝處、九次第定、十遍處不可得；觀四念住不可得，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得；觀空解脫門不可得，觀無相、無願解脫門不可得；觀五眼不可得，觀六神通不可得；觀佛十力不可得，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得；觀無忘失法不可得，觀恒住捨性不可得；觀一切智不可得，觀道相智、一切相智不可得；觀一切陀羅尼門不可得，觀一切三摩地門不可得；觀預流果不可得，觀一來、不還、阿羅漢果不可得；觀獨覺菩提不可得，觀一切菩薩摩訶薩行不可得；觀諸佛無上正等菩提不可得；觀有為界不可得，觀無為界不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作，無作故無生，無生故無滅，無滅故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法如來出世若不出世，安住法性、安住法界、安住法住、安住法定，無生無滅恒無變易。是菩薩摩訶薩心常無亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有，復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色不可得，觀受、想、行、識不可得；觀眼處不可得，觀耳、鼻、舌、身、意處不可得；觀色處不可得，觀聲、香、味、觸、法處不可得；觀眼界不可得，觀耳、鼻、舌、身、意界不可得；觀色界不可得，觀聲、香、味、觸、法界不可得；觀眼識界不可得，觀耳、鼻、舌、身、意識界不可得；觀眼觸不可得，觀耳、鼻、舌、身、意觸不可得；觀眼觸為緣所生諸受不可得，觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可得；觀地界不可得，觀水、火、風、空、識界不可得；觀無明不可得，觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得；觀布施波羅蜜多不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得；觀內空不可得，觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得；觀真如不可得，觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得；觀苦聖諦不可得，觀集、滅、道聖諦不可得；觀四靜慮不可得，觀四無量、四無色定不可得；觀八解脫不可得，觀八勝處、九次第定、十遍處不可得；觀四念住不可得，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得；觀空解脫門不可得，觀無相、無願解脫門不可得；觀五眼不可得，觀六神通不可得；觀佛十力不可得，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得；觀無忘失法不可得，觀恒住捨性不可得；觀一切智不可得，觀道相智、一切相智不可得；觀一切陀羅尼門不可得，觀一切三摩地門不可得；觀預流果不可得，觀一來、不還、阿羅漢果不可得；觀獨覺菩提不可得，觀一切菩薩摩訶薩行不可得；觀諸佛無上正等菩提不可得；觀有為界不可得，觀無為界不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作，無作故無生，無生故無滅，無滅故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法如來出世若不出世，安住法性、安住法界、安住法住、安住法定，無生無滅恒無變易。是菩薩摩訶薩心常無亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有，復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」

具壽善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩觀一切法空無所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩觀一切法空無所有？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空性，內空性不可得；觀外空性，外空性不可得；觀內外空性，內外空性不可得；觀空空性，空空性不可得；觀大空性，大空性不可得；觀勝義空性，勝義空性不可得；觀有為空性，有為空性不可得；觀無為空性，無為空性不可得；觀畢竟空性，畢竟空性不可得；觀無際空性，無際空性不可得；觀散空性，散空性不可得；觀無變異空性，無變異空性不可得；觀本性空性，本性空性不可得；觀自相空性，自相空性不可得；觀共相空性，共相空性不可得；觀一切法空性，一切法空性不可得；觀不可得空性，不可得空性不可得；觀無性空性，無性空性不可得；觀自性空性，自性空性不可得；觀無性自性空性，無性自性空性不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空性，內空性不可得；觀外空性，外空性不可得；觀內外空性，內外空性不可得；觀空空性，空空性不可得；觀大空性，大空性不可得；觀勝義空性，勝義空性不可得；觀有為空性，有為空性不可得；觀無為空性，無為空性不可得；觀畢竟空性，畢竟空性不可得；觀無際空性，無際空性不可得；觀散空性，散空性不可得；觀無變異空性，無變異空性不可得；觀本性空性，本性空性不可得；觀自相空性，自相空性不可得；觀共相空性，共相空性不可得；觀一切法空性，一切法空性不可得；觀不可得空性，不可得空性不可得；觀無性空性，無性空性不可得；觀自性空性，自性空性不可得；觀無性自性空性，無性自性空性不可得。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸空觀中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空；不得眼處若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意處若空若不空；不得色處若空若不空，不得聲、香、味、觸、法處若空若不空；不得眼界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意界若空若不空；不得色界若空若不空，不得聲、香、味、觸、法界若空若不空；不得眼識界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空；不得眼觸若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空；不得眼觸為緣所生諸受若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空；不得地界若空若不空，不得水、火、風、空、識界若空若不空；不得無明若空若不空，不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若空若不空；不得布施波羅蜜多若空若不空，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空；不得內空若空若不空，不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若空若不空；不得真如若空若不空，不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若空若不空；不得苦聖諦若空若不空，不得集、滅、道聖諦若空若不空；不得四靜慮若空若不空，不得四無量、四無色定若空若不空；不得八解脫若空若不空，不得八勝處、九次第定、十遍處若空若不空；不得四念住若空若不空，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若空若不空；不得空解脫門若空若不空，不得無相、無願解脫門若空若不空；不得五眼若空若不空，不得六神通若空若不空；不得佛十力若空若不空，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若空若不空；不得無忘失法若空若不空，不得恒住捨性若空若不空；不得一切智若空若不空，不得道相智、一切相智若空若不空；不得一切陀羅尼門若空若不空，不得一切三摩地門若空若不空；不得預流果若空若不空，不得一來、不還、阿羅漢果若空若不空；不得獨覺菩提若空若不空；不得一切菩薩摩訶薩行若空若不空；不得諸佛無上正等菩提若空若不空；不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是諸空觀中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空；不得眼處若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意處若空若不空；不得色處若空若不空，不得聲、香、味、觸、法處若空若不空；不得眼界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意界若空若不空；不得色界若空若不空，不得聲、香、味、觸、法界若空若不空；不得眼識界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空；不得眼觸若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空；不得眼觸為緣所生諸受若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空；不得地界若空若不空，不得水、火、風、空、識界若空若不空；不得無明若空若不空，不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若空若不空；不得布施波羅蜜多若空若不空，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不空；不得內空若空若不空，不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若空若不空；不得真如若空若不空，不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若空若不空；不得苦聖諦若空若不空，不得集、滅、道聖諦若空若不空；不得四靜慮若空若不空，不得四無量、四無色定若空若不空；不得八解脫若空若不空，不得八勝處、九次第定、十遍處若空若不空；不得四念住若空若不空，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若空若不空；不得空解脫門若空若不空，不得無相、無願解脫門若空若不空；不得五眼若空若不空，不得六神通若空若不空；不得佛十力若空若不空，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若空若不空；不得無忘失法若空若不空，不得恒住捨性若空若不空；不得一切智若空若不空，不得道相智、一切相智若空若不空；不得一切陀羅尼門若空若不空，不得一切三摩地門若空若不空；不得預流果若空若不空，不得一來、不還、阿羅漢果若空若不空；不得獨覺菩提若空若不空；不得一切菩薩摩訶薩行若空若不空；不得諸佛無上正等菩提若空若不空；不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。

「是菩薩摩訶薩如是安住甚深般若波羅蜜多，於諸有情所有布施，若食、若飲、若乘、若衣，若諸香華、臥具、舍宅、燈燭、床座，若諸金銀、末尼、真珠、末羅羯多、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、帝青、金剛、吠瑠璃等種種珍寶，若諸醫藥、塗香、末香、財穀、資具，諸如是等皆觀為空。若能施、若所施、若施福，如是一切亦觀為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩如是安住甚深般若波羅蜜多，於諸有情所有布施，若食、若飲、若乘、若衣，若諸香華、臥具、舍宅、燈燭、床座，若諸金銀、末尼、真珠、末羅羯多、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、帝青、金剛、吠瑠璃等種種珍寶，若諸醫藥、塗香、末香、財穀、資具，諸如是等皆觀為空。若能施、若所施、若施福，如是一切亦觀為空。

「是時，菩薩慳心、著心畢竟不起。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺未甞暫起慳心、著心，是菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，慳心、著心皆永不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，菩薩慳心、著心畢竟不起。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺未甞暫起慳心、著心，是菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，慳心、著心皆永不起。

「善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，諸菩薩摩訶薩安住如是甚深般若波羅蜜多，所行布施皆無染著，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，諸菩薩摩訶薩安住如是甚深般若波羅蜜多，所行布施皆無染著，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，不起聲聞、獨覺等心。何以故？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向聲聞、獨覺等心及彼身語亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；自離不與取，亦勸他離不與取，無倒稱揚離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，亦勸他離欲邪行，無倒稱揚離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，無倒稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離麁惡語，亦勸他離麁惡語，無倒稱揚離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離離間語，亦勸他離離間語，無倒稱揚離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離雜穢語，亦勸他離雜穢語，無倒稱揚離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，亦勸他離貪欲，無倒稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，亦勸他離瞋恚，無倒稱揚離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求欲界、色無色界，不求聲聞及獨覺地，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，不起聲聞、獨覺等心。何以故？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向聲聞、獨覺等心及彼身語亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；自離不與取，亦勸他離不與取，無倒稱揚離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，亦勸他離欲邪行，無倒稱揚離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，無倒稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離麁惡語，亦勸他離麁惡語，無倒稱揚離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離離間語，亦勸他離離間語，無倒稱揚離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離雜穢語，亦勸他離雜穢語，無倒稱揚離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，亦勸他離貪欲，無倒稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，亦勸他離瞋恚，無倒稱揚離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求欲界、色無色界，不求聲聞及獨覺地，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已，常作是念：『一切法中無有一法若起若盡、若生若滅、若老若病、若能罵者若受罵者、若能謗者若受謗者、若能割者若受割者、若能截者若受截者、若能刺者若受刺者、若能破者若受破者、若能縛者若受縛者、若能打者若受打者、若能惱者若受惱者、若能殺者若受殺者，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間假使一切有情之類皆來毀謗、訶責、凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等加害、捶打、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。菩薩爾時心無變異，但作是念：『甚可恠哉！諸法性中都無毀謗、訶責、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已，常作是念：『一切法中無有一法若起若盡、若生若滅、若老若病、若能罵者若受罵者、若能謗者若受謗者、若能割者若受割者、若能截者若受截者、若能刺者若受刺者、若能破者若受破者、若能縛者若受縛者、若能打者若受打者、若能惱者若受惱者、若能殺者若受殺者，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間假使一切有情之類皆來毀謗、訶責、凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等加害、捶打、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。菩薩爾時心無變異，但作是念：『甚可恠哉！諸法性中都無毀謗、訶責、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，勇猛精進為諸有情宣說正法身心無倦，是菩薩摩訶薩住四神足方便善巧，身心精進常無懈息，能往一世界、或十世界、或百世界、或千世界、或百千世界、或百千俱胝那庾多世界諸有情所，宣說正法方便教導，令住布施波羅蜜多，方便教導令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；方便教導令住內空，方便教導令住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；方便教導令住真如，方便教導令住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；方便教導令住苦聖諦，方便教導令住集、滅、道聖諦；方便教導令住四靜慮，方便教導令住四無量、四無色定；方便教導令住八解脫，方便教導令住八勝處、九次第定、十遍處；方便教導令住四念住，方便教導令住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；方便教導令住空解脫門，方便教導令住無相、無願解脫門；方便教導令住五眼，方便教導令住六神通；方便教導令住佛十力，方便教導令住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；方便教導令住無忘失法，方便教導令住恒住捨性；方便教導令住一切智，方便教導令住道相智、一切相智；方便教導令住一切陀羅尼門，方便教導令住一切三摩地門；方便教導令住預流果，方便教導令住一來、不還、阿羅漢果；方便教導令住獨覺菩提；方便教導令住一切菩薩摩訶薩行；方便教導令住諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，勇猛精進為諸有情宣說正法身心無倦，是菩薩摩訶薩住四神足方便善巧，身心精進常無懈息，能往一世界、或十世界、或百世界、或千世界、或百千世界、或百千俱胝那庾多世界諸有情所，宣說正法方便教導，令住布施波羅蜜多，方便教導令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；方便教導令住內空，方便教導令住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；方便教導令住真如，方便教導令住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；方便教導令住苦聖諦，方便教導令住集、滅、道聖諦；方便教導令住四靜慮，方便教導令住四無量、四無色定；方便教導令住八解脫，方便教導令住八勝處、九次第定、十遍處；方便教導令住四念住，方便教導令住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；方便教導令住空解脫門，方便教導令住無相、無願解脫門；方便教導令住五眼，方便教導令住六神通；方便教導令住佛十力，方便教導令住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；方便教導令住無忘失法，方便教導令住恒住捨性；方便教導令住一切智，方便教導令住道相智、一切相智；方便教導令住一切陀羅尼門，方便教導令住一切三摩地門；方便教導令住預流果，方便教導令住一來、不還、阿羅漢果；方便教導令住獨覺菩提；方便教導令住一切菩薩摩訶薩行；方便教導令住諸佛無上正等菩提。

「雖令安住如上所說種種功德，而不令其住著有為或無為界。是菩薩摩訶薩復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖令安住如上所說種種功德，而不令其住著有為或無為界。是菩薩摩訶薩復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除佛三摩地，於餘所有諸三摩地、若聲聞三摩地、若獨覺三摩地、若菩薩三摩地，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住自在三摩地中，於八解脫皆能自在順逆入出。云何為八？謂有色觀諸色，是初解脫；內無色想觀外諸色，是第二解脫；淨解脫身作證，是第三解脫；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第四解脫；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住，是第五解脫；超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住，是第六解脫；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住，是第七解脫；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住，是第八解脫。是菩薩摩訶薩能於如是八解脫中，若順若逆入出自在，復能於彼九次第定，自在隨意順逆入出。云何為九？謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，是初次第定；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住，是第二次第定；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住，是第三次第定；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住，是第四次第定；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第五次第定；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住，是第六次第定，超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住，是第七次第定；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住，是第八次第定；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住，是第九次第定。是菩薩摩訶薩能於如是九次第定，若順若逆入出自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除佛三摩地，於餘所有諸三摩地、若聲聞三摩地、若獨覺三摩地、若菩薩三摩地，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住自在三摩地中，於八解脫皆能自在順逆入出。云何為八？謂有色觀諸色，是初解脫；內無色想觀外諸色，是第二解脫；淨解脫身作證，是第三解脫；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第四解脫；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住，是第五解脫；超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住，是第六解脫；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住，是第七解脫；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住，是第八解脫。是菩薩摩訶薩能於如是八解脫中，若順若逆入出自在，復能於彼九次第定，自在隨意順逆入出。云何為九？謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，是初次第定；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住，是第二次第定；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住，是第三次第定；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住，是第四次第定；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第五次第定；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住，是第六次第定，超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住，是第七次第定；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住，是第八次第定；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住，是第九次第定。是菩薩摩訶薩能於如是九次第定，若順若逆入出自在。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定善成熟已，復能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地？善現！若菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住；超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住。復從滅想受定起，還入非想非非想處定；從非想非非想處定起，入無所有處定；從無所有處定起，入識無邊處定；從識無邊處定起，入空無邊處定；從空無邊處定起，入第四靜慮；從第四靜慮起，入第三靜慮；從第三靜慮起，入第二靜慮；從第二靜慮起，入初靜慮。善現！是為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定善成熟已，復能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地？善現！若菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住；超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住；超一切空無邊處定，入無邊識，識無邊處定具足住；超一切識無邊處定，入無少所有，無所有處定具足住；超一切無所有處定，入非想非非想處定具足住；超一切非想非非想處定，入滅想受定具足住。復從滅想受定起，還入非想非非想處定；從非想非非想處定起，入無所有處定；從無所有處定起，入識無邊處定；從識無邊處定起，入空無邊處定；從空無邊處定起，入第四靜慮；從第四靜慮起，入第三靜慮；從第三靜慮起，入第二靜慮；從第二靜慮起，入初靜慮。善現！是為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於師子頻申三摩地善成熟已，復能入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？善現！若菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；從初靜慮起，入第二靜慮具足住；從第二靜慮起，入第三靜慮具足住；從第三靜慮起，入第四靜慮具足住；從第四靜慮起，入空無邊處定具足住；從空無邊處定起，入識無邊處定具足住；從識無邊處定起，入無所有處定具足住；從無所有處定起，入非想非非想處定具足住；從非想非非想處定起，入滅想受定具足住；從滅想受定起，入初靜慮；從初靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入第二靜慮；從第二靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入第三靜慮；從第三靜慮起，入滅想受定，從滅想受定起，入第四靜慮；從第四靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入空無邊處定；從空無邊處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入識無邊處定；從識無邊處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入無所有處定；從無所有處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入非想非非想處定；從非想非非想處定起，入滅想受定；從滅想受定起，住不定心；從不定心，入滅想受定；從滅想受定起，住不定心；從不定心，入非想非非想處定；從非想非非想處定起，住不定心；從不定心，入無所有處定；從無所有處定起，住不定心；從不定心，入識無邊處定；從識無邊處定起，住不定心；從不定心，入空無邊處定；從空無邊處定起，住不定心；從不定心，入第四靜慮；從第四靜慮起，住不定心；從不定心，入第三靜慮；從第三靜慮起，住不定心；從不定心，入第二靜慮；從第二靜慮起，住不定心；從不定心，入初靜慮；從初靜慮起，住不定心。善現！是為菩薩摩訶薩集散三摩地。若菩薩摩訶薩安住集散三摩地中，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩於師子頻申三摩地善成熟已，復能入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？善現！若菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；從初靜慮起，入第二靜慮具足住；從第二靜慮起，入第三靜慮具足住；從第三靜慮起，入第四靜慮具足住；從第四靜慮起，入空無邊處定具足住；從空無邊處定起，入識無邊處定具足住；從識無邊處定起，入無所有處定具足住；從無所有處定起，入非想非非想處定具足住；從非想非非想處定起，入滅想受定具足住；從滅想受定起，入初靜慮；從初靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入第二靜慮；從第二靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入第三靜慮；從第三靜慮起，入滅想受定，從滅想受定起，入第四靜慮；從第四靜慮起，入滅想受定；從滅想受定起，入空無邊處定；從空無邊處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入識無邊處定；從識無邊處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入無所有處定；從無所有處定起，入滅想受定；從滅想受定起，入非想非非想處定；從非想非非想處定起，入滅想受定；從滅想受定起，住不定心；從不定心，入滅想受定；從滅想受定起，住不定心；從不定心，入非想非非想處定；從非想非非想處定起，住不定心；從不定心，入無所有處定；從無所有處定起，住不定心；從不定心，入識無邊處定；從識無邊處定起，住不定心；從不定心，入空無邊處定；從空無邊處定起，住不定心；從不定心，入第四靜慮；從第四靜慮起，住不定心；從不定心，入第三靜慮；從第三靜慮起，住不定心；從不定心，入第二靜慮；從第二靜慮起，住不定心；從不定心，入初靜慮；從初靜慮起，住不定心。善現！是為菩薩摩訶薩集散三摩地。若菩薩摩訶薩安住集散三摩地中，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」