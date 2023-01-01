大般若波羅蜜多經卷第三百四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百四十九

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相引攝品第六十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分相引攝品第六十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於諸有情住慈身業、住慈語業、住慈意業。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於諸有情住慈身業、住慈語業、住慈意業。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，設有受者非理毀罵、加害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋毒害心，唯生怜愍慈悲之心。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，設有受者非理毀罵、加害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋毒害心，唯生怜愍慈悲之心。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，設有受者非理毀罵、加害、凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，倍更增長捨心施心，無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進惠捨不息。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，設有受者非理毀罵、加害、凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，倍更增長捨心施心，無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進惠捨不息。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，菩薩爾時心無散亂，終不迴求諸妙欲境，亦不迴求欲有、色有及無色有，亦不迴求聲聞、獨覺所住之地，但與有情平等共有迴求無上正等菩提，如是之心流注不散。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，菩薩爾時心無散亂，終不迴求諸妙欲境，亦不迴求欲有、色有及無色有，亦不迴求聲聞、獨覺所住之地，但與有情平等共有迴求無上正等菩提，如是之心流注不散。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，菩薩爾時觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有益有損，勝義空故。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以無攝受、無慳悋心修布施時，持是布施與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，菩薩爾時觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有益有損，勝義空故。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由具律儀造福業故，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麁惡語，離離間語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。菩薩如是安住淨戒波羅蜜多，不求聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，廣行惠施隨諸有情，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香與香，須鬘與鬘，須瓔珞與瓔珞，須塗香與塗香，須臥具與臥具，須房舍與房舍，須燈燭與燈燭，須珍財與珍財，須資具與資具，隨諸所須悉皆施與。復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由具律儀造福業故，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麁惡語，離離間語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。菩薩如是安住淨戒波羅蜜多，不求聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，廣行惠施隨諸有情，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香與香，須鬘與鬘，須瓔珞與瓔珞，須塗香與塗香，須臥具與臥具，須房舍與房舍，須燈燭與燈燭，須珍財與珍財，須資具與資具，隨諸所須悉皆施與。復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，設諸有情競來分解菩薩支節各取持去，菩薩於彼不生一念瞋恨之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂諸有情斷我支節隨意持去，我因彼故具足安忍波羅蜜多。今我此身不淨危脆，由捨此故，獲得如來清淨堅固金剛之身。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，設諸有情競來分解菩薩支節各取持去，菩薩於彼不生一念瞋恨之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂諸有情斷我支節隨意持去，我因彼故具足安忍波羅蜜多。今我此身不淨危脆，由捨此故，獲得如來清淨堅固金剛之身。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無懈息，擐大悲鎧作是念言：『一切有情沈淪可畏暴惡難出生死大海，我當拔置安隱甘露涅槃界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無懈息，擐大悲鎧作是念言：『一切有情沈淪可畏暴惡難出生死大海，我當拔置安隱甘露涅槃界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮，或入第二、第三、第四靜慮，或入空無邊處，或入識無邊處、無所有處、非想非非想處，或入滅定，而不墮聲聞、獨覺等地，亦不證實際。由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沒在可畏暴惡難出生死大海，我今遊履清淨靜慮波羅蜜多，方便拔濟安置常樂涅槃界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮，或入第二、第三、第四靜慮，或入空無邊處，或入識無邊處、無所有處、非想非非想處，或入滅定，而不墮聲聞、獨覺等地，亦不證實際。由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沒在可畏暴惡難出生死大海，我今遊履清淨靜慮波羅蜜多，方便拔濟安置常樂涅槃界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若善若不善，不見有法若有記若無記，不見有法若有漏若無漏，不見有法若墮世間若出世間，不見有法若有為若無為，不見有法若墮有數若墮無數，不見有法若墮有相若墮無相，亦不見法若有若無，唯觀諸法不離真如法界而轉。由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，專求無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若善若不善，不見有法若有記若無記，不見有法若有漏若無漏，不見有法若墮世間若出世間，不見有法若有為若無為，不見有法若墮有數若墮無數，不見有法若墮有相若墮無相，亦不見法若有若無，唯觀諸法不離真如法界而轉。由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，專求無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間設有種種有情之類，非理毀罵、輕蔑、凌辱，乃至分分斷割支節，菩薩爾時都無瞋忿，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須，不應於中有所悋惜。』恒作是念：『一切有情，須食施食，須飲施飲，須乘施乘，須衣施衣，須香華施香華，須臥具施臥具，須舍宅施舍宅，須燈燭施燈燭，須金施金，須銀施銀，須末尼施末尼，須真珠施真珠，須吠瑠璃施吠瑠璃，須末羅羯多施末羅羯多，須螺貝施螺貝，須璧玉施璧玉，須珊瑚施珊瑚，須石藏施石藏，須金剛施金剛，須帝青施帝青，須餘寶施餘寶，須醫藥施醫藥，須財穀施財穀，須資具施資具，隨其所須悉皆施與。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間設有種種有情之類，非理毀罵、輕蔑、凌辱，乃至分分斷割支節，菩薩爾時都無瞋忿，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須，不應於中有所悋惜。』恒作是念：『一切有情，須食施食，須飲施飲，須乘施乘，須衣施衣，須香華施香華，須臥具施臥具，須舍宅施舍宅，須燈燭施燈燭，須金施金，須銀施銀，須末尼施末尼，須真珠施真珠，須吠瑠璃施吠瑠璃，須末羅羯多施末羅羯多，須螺貝施螺貝，須璧玉施璧玉，須珊瑚施珊瑚，須石藏施石藏，須金剛施金剛，須帝青施帝青，須餘寶施餘寶，須醫藥施醫藥，須財穀施財穀，須資具施資具，隨其所須悉皆施與。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間乃至為救自命因緣，於諸有情終不斷命損害支節，亦常於彼離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麁惡語，離離間語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間乃至為救自命因緣，於諸有情終不斷命損害支節，亦常於彼離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離麁惡語，離離間語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，恒作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十踰繕那外、或百踰繕那外、或千踰繕那外、或百千踰繕那外、或一俱胝踰繕那外、或十俱胝踰繕那外、或百俱胝踰繕那外、或千俱胝踰繕那外、或百千俱胝踰繕那外、或一那庾多踰繕那外、或十那庾多踰繕那外、或百那庾多踰繕那外、或千那庾多踰繕那外、或百千那庾多踰繕那外、或百千俱胝那庾多踰繕那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外應可度者，我必當往方便教化，令其受持或一學處、或二、或三乃至具戒，況教令得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提！或令安住諸佛無上正等菩提尚無懈惓，況教無量無邊有情，皆令獲得世、出世間利益安樂！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，恒作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十踰繕那外、或百踰繕那外、或千踰繕那外、或百千踰繕那外、或一俱胝踰繕那外、或十俱胝踰繕那外、或百俱胝踰繕那外、或千俱胝踰繕那外、或百千俱胝踰繕那外、或一那庾多踰繕那外、或十那庾多踰繕那外、或百那庾多踰繕那外、或千那庾多踰繕那外、或百千那庾多踰繕那外、或百千俱胝那庾多踰繕那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外應可度者，我必當往方便教化，令其受持或一學處、或二、或三乃至具戒，況教令得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提！或令安住諸佛無上正等菩提尚無懈惓，況教無量無邊有情，皆令獲得世、出世間利益安樂！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝精進波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心無亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，如是或入第二、第三、第四靜慮具足住，或入空無邊處定具足住，或入識無邊處、無所有處、非想非非想處定具足住，或入滅定具足住，是諸定中隨所生起心、心所法及所引善一切合集，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起，於諸靜慮及靜慮支俱無所得。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心無亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，如是或入第二、第三、第四靜慮具足住，或入空無邊處定具足住，或入識無邊處、無所有處、非想非非想處定具足住，或入滅定具足住，是諸定中隨所生起心、心所法及所引善一切合集，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起，於諸靜慮及靜慮支俱無所得。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，菩薩爾時雖以遠離行相、或以寂靜行相、或以無盡行相、或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉正法輪，利益安樂諸有情類。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，菩薩爾時雖以遠離行相、或以寂靜行相、或以無盡行相、或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉正法輪，利益安樂諸有情類。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法曾無厭倦，恒作是念：『我必應得所求無上正等菩提，不應不得。』是菩薩摩訶薩常求利樂一切有情，恒作是念：『若一有情在一踰繕那外、或十踰繕那外、或百踰繕那外、或千踰繕那外、或百千踰繕那外、或一俱胝踰繕那外、或十俱胝踰繕那外、或百俱胝踰繕那外、或千俱胝踰繕那外、或百千俱胝踰繕那外、或一那庾多踰繕那外、或十那庾多踰繕那外、或百那庾多踰繕那外、或千那庾多踰繕那外、或百千那庾多踰繕那外、或百千俱胝那庾多踰繕那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外應可度者，我必當往方便教化。若菩薩乘補特伽羅，令住無上正等菩提；若聲聞乘補特伽羅，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘補特伽羅，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道。如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，不求聲聞、獨覺等地，唯與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法曾無厭倦，恒作是念：『我必應得所求無上正等菩提，不應不得。』是菩薩摩訶薩常求利樂一切有情，恒作是念：『若一有情在一踰繕那外、或十踰繕那外、或百踰繕那外、或千踰繕那外、或百千踰繕那外、或一俱胝踰繕那外、或十俱胝踰繕那外、或百俱胝踰繕那外、或千俱胝踰繕那外、或百千俱胝踰繕那外、或一那庾多踰繕那外、或十那庾多踰繕那外、或百那庾多踰繕那外、或千那庾多踰繕那外、或百千那庾多踰繕那外、或百千俱胝那庾多踰繕那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外應可度者，我必當往方便教化。若菩薩乘補特伽羅，令住無上正等菩提；若聲聞乘補特伽羅，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘補特伽羅，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道。如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，不求聲聞、獨覺等地，唯與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命，亦勸他離害生命，無倒稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；自離不與取，亦勸他離不與取，無倒稱揚離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，亦勸他離欲邪行，無倒稱揚離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，無倒稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離麁惡語，亦勸他離麁惡語，無倒稱揚離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離離間語，亦勸他離離間語，無倒稱揚離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離雜穢語，亦勸他離雜穢語，無倒稱揚離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，亦勸他離貪欲，無倒稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，亦勸他離瞋恚，無倒稱揚離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求欲界，不求色界，不求無色界，不求聲聞地，不求獨覺地，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命，亦勸他離害生命，無倒稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；自離不與取，亦勸他離不與取，無倒稱揚離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，亦勸他離欲邪行，無倒稱揚離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，無倒稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離麁惡語，亦勸他離麁惡語，無倒稱揚離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離離間語，亦勸他離離間語，無倒稱揚離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離雜穢語，亦勸他離雜穢語，無倒稱揚離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，亦勸他離貪欲，無倒稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，亦勸他離瞋恚，無倒稱揚離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求欲界，不求色界，不求無色界，不求聲聞地，不求獨覺地，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間人非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支節，隨意持去，菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節，然我本為諸有情故而受此身，彼來自取己之所有而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間人非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支節，隨意持去，菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節，然我本為諸有情故而受此身，彼來自取己之所有而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝安忍波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多修習諸定，是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。是菩薩摩訶薩於諸有情起與樂想作意，入慈無量具足住；於諸有情起拔苦想作意，入悲無量具足住；於諸有情起慶喜想作意，入喜無量具足住；於諸有情起離苦樂平等想作意，入捨無量具足住。是菩薩摩訶薩於諸色中起厭麁想作意，入空無邊處定具足住；於諸識中起寂靜想作意，入識無邊處定具足住；於無所有中起寂靜想作意，入無所有處定具足住；於非有想非無想中起寂靜想作意，入非想非非想處定具足住；於滅想受定起止息想作意，入滅想受定具足住。是菩薩摩訶薩雖修如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝取彼異熟果，但隨有情應可受化，作利樂處而於中生。既生彼已，用四攝事而攝取之，方便安立令於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多精勤修學。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。是菩薩摩訶薩合集如是種種善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多修習諸定，是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。是菩薩摩訶薩於諸有情起與樂想作意，入慈無量具足住；於諸有情起拔苦想作意，入悲無量具足住；於諸有情起慶喜想作意，入喜無量具足住；於諸有情起離苦樂平等想作意，入捨無量具足住。是菩薩摩訶薩於諸色中起厭麁想作意，入空無邊處定具足住；於諸識中起寂靜想作意，入識無邊處定具足住；於無所有中起寂靜想作意，入無所有處定具足住；於非有想非無想中起寂靜想作意，入非想非非想處定具足住；於滅想受定起止息想作意，入滅想受定具足住。是菩薩摩訶薩雖修如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝取彼異熟果，但隨有情應可受化，作利樂處而於中生。既生彼已，用四攝事而攝取之，方便安立令於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多精勤修學。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。是菩薩摩訶薩合集如是種種善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝靜慮波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多，不見名、不見事、不見性、不見相；能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多，不見名、不見事、不見性、不見相；能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於四念住，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於四念住，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於內空，不見名、不見事、不見性、不見相；能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於內空，不見名、不見事、不見性、不見相；能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於真如，不見名、不見事、不見性、不見相；能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於真如，不見名、不見事、不見性、不見相；能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於苦聖諦，不見名、不見事、不見性、不見相；能於集、滅、道聖諦，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於苦聖諦，不見名、不見事、不見性、不見相；能於集、滅、道聖諦，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於四靜慮，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四無量、四無色定，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於四靜慮，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四無量、四無色定，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於八解脫，不見名、不見事、不見性、不見相；能於八勝處、九次第定、十遍處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於八解脫，不見名、不見事、不見性、不見相；能於八勝處、九次第定、十遍處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於空解脫門，不見名、不見事、不見性、不見相；能於無相、無願解脫門，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於空解脫門，不見名、不見事、不見性、不見相；能於無相、無願解脫門，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於五眼，不見名、不見事、不見性、不見相；能於六神通，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於五眼，不見名、不見事、不見性、不見相；能於六神通，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於佛十力，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於佛十力，不見名、不見事、不見性、不見相；能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於無忘失法，不見名、不見事、不見性、不見相；能於恒住捨性，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於無忘失法，不見名、不見事、不見性、不見相；能於恒住捨性，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切智，不見名、不見事、不見性、不見相；能於道相智、一切相智，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切智，不見名、不見事、不見性、不見相；能於道相智、一切相智，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門，不見名、不見事、不見性、不見相；能於一切三摩地門，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門，不見名、不見事、不見性、不見相；能於一切三摩地門，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切菩薩摩訶薩行，不見名、不見事、不見性、不見相；能於諸佛無上正等菩提，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於一切菩薩摩訶薩行，不見名、不見事、不見性、不見相；能於諸佛無上正等菩提，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於預流果，不見名、不見事、不見性、不見相；能於一來、不還、阿羅漢果及獨覺菩提，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於預流果，不見名、不見事、不見性、不見相；能於一來、不還、阿羅漢果及獨覺菩提，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色，不見名、不見事、不見性、不見相；能於受、想、行、識，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色，不見名、不見事、不見性、不見相；能於受、想、行、識，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼處，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼處，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色處，不見名、不見事、不見性、不見相；能於聲、香、味、觸、法處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色處，不見名、不見事、不見性、不見相；能於聲、香、味、觸、法處，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於聲、香、味、觸、法界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於色界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於聲、香、味、觸、法界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼識界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意識界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼識界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意識界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼觸，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意觸，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼觸，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意觸，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼觸為緣所生諸受，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於眼觸為緣所生諸受，不見名、不見事、不見性、不見相；能於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於地界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於水、火、風、空、識界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於地界，不見名、不見事、不見性、不見相；能於水、火、風、空、識界，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於無明，不見名、不見事、不見性、不見相；能於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於無明，不見名、不見事、不見性、不見相；能於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於有色無色法，不見名、不見事、不見性、不見相；能於有見無見法、有對無對法、有漏無漏法、有為無為法，亦不見名、不見事、不見性、不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能於有色無色法，不見名、不見事、不見性、不見相；能於有見無見法、有對無對法、有漏無漏法、有為無為法，亦不見名、不見事、不見性、不見相。

「如是菩薩摩訶薩於一切法若名、若事、若性、若相都無所見，於諸法中不起想念無所執著，如說能作；復以如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩摩訶薩於一切法若名、若事、若性、若相都無所見，於諸法中不起想念無所執著，如說能作；復以如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，引攝般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。於諸有情起與樂想作意，入慈無量具足住；於諸有情起拔苦想作意，入悲無量具足住；於諸有情起慶喜想作意，入喜無量具足住；於諸有情起離苦樂平等想作意，入捨無量具足住；於諸色中起厭麁想作意，入空無邊處定具足住；於諸識中起寂靜想作意，入識無邊處定具足住；於無所有中起寂靜想作意，入無所有處定具足住；於非有想非無想中起寂靜想作意，入非想非非想處定具足住；於滅想受定起止息想作意，入滅想受定具足住。是菩薩摩訶薩安住如是所說靜慮波羅蜜多，以無亂心於諸有情行財、法施，常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常無倒稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。於諸有情起與樂想作意，入慈無量具足住；於諸有情起拔苦想作意，入悲無量具足住；於諸有情起慶喜想作意，入喜無量具足住；於諸有情起離苦樂平等想作意，入捨無量具足住；於諸色中起厭麁想作意，入空無邊處定具足住；於諸識中起寂靜想作意，入識無邊處定具足住；於無所有中起寂靜想作意，入無所有處定具足住；於非有想非無想中起寂靜想作意，入非想非非想處定具足住；於滅想受定起止息想作意，入滅想受定具足住。是菩薩摩訶薩安住如是所說靜慮波羅蜜多，以無亂心於諸有情行財、法施，常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常無倒稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝布施波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒常不發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心，常不發起害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心，常不發起樂毀淨戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是功德善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒常不發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心，常不發起害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心，常不發起樂毀淨戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是功德善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。以無所得而為方便，如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？用何迴向？迴向何處？如是三心皆永不起。善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，引攝淨戒波羅蜜多。」