大般若波羅蜜多經卷第三百四十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百四十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分堅等讚品第五十七之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分堅等讚品第五十七之五

爾時，佛告具壽善現言：「善現！何因緣故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「善現！何因緣故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒？」

具壽善現白佛言：「世尊！以一切法皆非有故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！以一切法皆非有故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法皆遠離故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以一切法皆遠離故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法皆寂靜故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以一切法皆寂靜故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法無所有故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以一切法無所有故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！以一切法無生滅故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以一切法無生滅故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。

「世尊！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩於一切法，若能沈沒、若所沈沒、若沈沒時、若沈沒處、若沈沒者由此沈沒皆不可得，以一切法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩於一切法，若能沈沒、若所沈沒、若沈沒時、若沈沒處、若沈沒者由此沈沒皆不可得，以一切法不可得故。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得、不可施設，是能沈沒、是所沈沒、是沈沒時、是沈沒處、是沈沒者由此沈沒。由是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得、不可施設，是能沈沒、是所沈沒、是沈沒時、是沈沒處、是沈沒者由此沈沒。由是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、諸世界主常所禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、諸世界主常所禮敬。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但常為諸天帝釋、大梵天王、諸世界主之所禮敬，是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天眾常所禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但常為諸天帝釋、大梵天王、諸世界主之所禮敬，是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天眾常所禮敬。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，亦為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺常所護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，亦為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺常所護念。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令般若波羅蜜多速得圓滿，亦令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令般若波羅蜜多速得圓滿，亦令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令內空速得圓滿，亦令外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令內空速得圓滿，亦令外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令真如速得圓滿，亦令法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令真如速得圓滿，亦令法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令苦聖諦速得圓滿，亦令集、滅、道聖諦速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令苦聖諦速得圓滿，亦令集、滅、道聖諦速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令四靜慮速得圓滿，亦令四無量、四無色定速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令四靜慮速得圓滿，亦令四無量、四無色定速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令八解脫速得圓滿，亦令八勝處、九次第定、十遍處速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令八解脫速得圓滿，亦令八勝處、九次第定、十遍處速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令四念住速得圓滿，亦令四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令四念住速得圓滿，亦令四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令空解脫門速得圓滿，亦令無相、無願解脫門速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令空解脫門速得圓滿，亦令無相、無願解脫門速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令極喜地速得圓滿，亦令離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令極喜地速得圓滿，亦令離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令五眼速得圓滿，亦令六神通速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令五眼速得圓滿，亦令六神通速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令佛十力速得圓滿，亦令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令佛十力速得圓滿，亦令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令無忘失法速得圓滿，亦令恒住捨性速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令無忘失法速得圓滿，亦令恒住捨性速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切智速得圓滿，亦令道相智、一切相智速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切智速得圓滿，亦令道相智、一切相智速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切陀羅尼門速得圓滿，亦令一切三摩地門速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切陀羅尼門速得圓滿，亦令一切三摩地門速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切菩薩摩訶薩行速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切菩薩摩訶薩行速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令諸佛無上正等菩提速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令諸佛無上正等菩提速得圓滿。

「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切智智速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令一切智智速得圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為諸佛之所護念，速能圓滿一切功德，是菩薩摩訶薩當知行佛所應行處，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為諸佛之所護念，速能圓滿一切功德，是菩薩摩訶薩當知行佛所應行處，速證無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩其心堅固，假使十方殑伽沙等世界有情皆變為魔，是一一魔各復化作如是數魔，是諸惡魔皆有無量無邊神力，如是諸魔不能留難是菩薩摩訶薩，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩其心堅固，假使十方殑伽沙等世界有情皆變為魔，是一一魔各復化作如是數魔，是諸惡魔皆有無量無邊神力，如是諸魔不能留難是菩薩摩訶薩，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能沮壞，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。何等為二？一、觀諸法皆畢竟空。二、不棄捨一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能沮壞，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。何等為二？一、觀諸法皆畢竟空。二、不棄捨一切有情。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能沮壞，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。何等為二？一、如所言皆悉能作。二、為諸佛常所護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩成就二法，一切惡魔不能沮壞，令不能行甚深般若波羅蜜多，亦令不證所求無上正等菩提。何等為二？一、如所言皆悉能作。二、為諸佛常所護念。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天子等常來禮敬，親近供養，請問勸發，言：『善男子！汝欲疾證所求無上正等菩提，當勤住空、無相、無願。何以故？善男子！若勤住空、無相、無願，無依怙者當作依怙，無歸依者當作歸依，無救護者當作救護，無投趣者當作投趣，無洲渚者當作洲渚，無室宅者當作室宅，為闇暝者當作光明，為盲瞽者當作眼目。何以故？善男子！如是住空、無相、無願即為安住甚深般若波羅蜜多，若能安住甚深般若波羅蜜多，則能疾證所求無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天子等常來禮敬，親近供養，請問勸發，言：『善男子！汝欲疾證所求無上正等菩提，當勤住空、無相、無願。何以故？善男子！若勤住空、無相、無願，無依怙者當作依怙，無歸依者當作歸依，無救護者當作救護，無投趣者當作投趣，無洲渚者當作洲渚，無室宅者當作室宅，為闇暝者當作光明，為盲瞽者當作眼目。何以故？善男子！如是住空、無相、無願即為安住甚深般若波羅蜜多，若能安住甚深般若波羅蜜多，則能疾證所求無上正等菩提。』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界現在諸佛處大眾中，自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界現在諸佛處大眾中，自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝功德。

「善現當知！如我今者為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩、尸棄菩薩摩訶薩等，及現在住不動佛所淨修梵行，住深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝功德。現在東方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺，為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行，不離般若波羅蜜多。彼諸如來、應、正等覺各於眾前，自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂不離甚深般若波羅蜜多殊勝功德。南西北方四維上下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如我今者為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩、尸棄菩薩摩訶薩等，及現在住不動佛所淨修梵行，住深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝功德。現在東方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺，為眾宣說甚深般若波羅蜜多，於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行，不離般若波羅蜜多。彼諸如來、應、正等覺各於眾前，自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂不離甚深般若波羅蜜多殊勝功德。南西北方四維上下，亦復如是。

「善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，漸次圓滿大菩提道，乃至證得一切智智，亦為十方無量、無數、無邊世界現在諸佛說正法時，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂修行甚深般若波羅蜜多殊勝功德。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩能為難事，不斷佛種，利益安樂一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，漸次圓滿大菩提道，乃至證得一切智智，亦為十方無量、無數、無邊世界現在諸佛說正法時，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字、種姓及諸功德，所謂修行甚深般若波羅蜜多殊勝功德。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩能為難事，不斷佛種，利益安樂一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，為退轉位？為不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，為退轉位？為不退轉？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩住不退轉位行深般若波羅蜜多，蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜多，亦蒙如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩住不退轉位行深般若波羅蜜多，蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜多，亦蒙如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。」

具壽善現復白佛言：「此所說者是何菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「此所說者是何菩薩？」

佛言：「善現！有菩薩摩訶薩隨不動佛為菩薩時所行而學，已得安住不退轉位，是菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩隨寶幢菩薩、尸棄菩薩摩訶薩等所行而學，是菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜多，亦蒙如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！有菩薩摩訶薩隨不動佛為菩薩時所行而學，已得安住不退轉位，是菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。復有菩薩摩訶薩隨寶幢菩薩、尸棄菩薩摩訶薩等所行而學，是菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜多，亦蒙如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中深生信解，而未證得無生法忍；於深般若波羅蜜多深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法畢竟空性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法皆寂靜性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法皆遠離性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法無所有性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法不自在性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法不堅實性深生信解，亦未證得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中深生信解，而未證得無生法忍；於深般若波羅蜜多深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法畢竟空性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法皆寂靜性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法皆遠離性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法無所有性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法不自在性深生信解，亦未證得無生法忍；於一切法不堅實性深生信解，亦未證得無生法忍。

「善現！如是等菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是等菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德。

「善現！若菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，定證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，定證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩定當安住不退轉地，住是地已，必當證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，蒙諸如來、應、正等覺因說正法，於大眾前自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓及諸功德，是菩薩摩訶薩定當安住不退轉地，住是地已，必當證得一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，但作是念：『如佛所說甚深般若波羅蜜多，其理必然無有顛倒。』是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多深生淨信，漸次當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於其義趣深生信解。既信解已，當得住於不退轉地，住是地已，定當證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，但作是念：『如佛所說甚深般若波羅蜜多，其理必然無有顛倒。』是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多深生淨信，漸次當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於其義趣深生信解。既信解已，當得住於不退轉地，住是地已，定當證得一切智智。

「善現！若菩薩摩訶薩但聞如是甚深般若波羅蜜多不生誹謗，尚多獲得殊勝善根，況能信解、受持、讀誦，依真如理繫念思惟，安住真如精勤修學！是諸菩薩速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩但聞如是甚深般若波羅蜜多不生誹謗，尚多獲得殊勝善根，況能信解、受持、讀誦，依真如理繫念思惟，安住真如精勤修學！是諸菩薩速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸法實性皆不可得，云何菩薩摩訶薩安住真如精勤修學，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！諸法實性皆不可得，云何菩薩摩訶薩安住真如精勤修學，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提？」

佛言：「善現！如佛所化安住真如，修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法。諸菩薩摩訶薩亦復如是，安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如佛所化安住真如，修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法。諸菩薩摩訶薩亦復如是，安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「如來所化都無所有，法離真如又不可得，誰住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？世尊！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法！此若實有，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如來所化都無所有，法離真如又不可得，誰住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？世尊！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法！此若實有，無有是處。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如來所化都無所有，法離真如又不可得，誰住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？善現！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法！此若實有，無有是處。所以者何？善現！如來出世若不出世，諸法法爾不離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現！決定無有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情說正法者。何以故？善現！諸法真如無生無滅，亦無住異少分可得。善現！若法無生無滅，亦無住異少分可得，誰於其中可得安住修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？此若實有，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如來所化都無所有，法離真如又不可得，誰住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？善現！真如尚不可得，何況得有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法！此若實有，無有是處。所以者何？善現！如來出世若不出世，諸法法爾不離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現！決定無有安住真如修菩薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情說正法者。何以故？善現！諸法真如無生無滅，亦無住異少分可得。善現！若法無生無滅，亦無住異少分可得，誰於其中可得安住修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情宣說正法？此若實有，無有是處。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，微妙甚深極難信解，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提甚為難事。何以故？世尊！決定無有安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情說正法事。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，如是等事甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，微妙甚深極難信解，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提甚為難事。何以故？世尊！決定無有安住真如修諸菩薩摩訶薩行，速當安住不退轉地，疾證無上正等菩提，為諸有情說正法事。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，如是等事甚為希有。」

爾時，具壽善現語天帝釋言：「憍尸迦！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，如是等事甚希有者。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法無不皆空。謂觀一切有色法空，無色法亦空；觀一切有見法空，無見法亦空；觀一切有對法空，無對法亦空；觀一切有漏法空，無漏法亦空；觀一切有為法空，無為法亦空；觀一切世間法空，出世間法亦空；觀一切寂靜法空，不寂靜法亦空；觀一切遠離法空，不遠離法亦空；觀一切過去法空，未來、現在法亦空；觀一切善法空，不善、無記法亦空；觀一切欲界法空，色、無色界法亦空；觀一切學法空，無學、非學非無學法亦空；觀一切見所斷法空，修所斷、非所斷法亦空；觀一切有法空，無法、非有非無法亦空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀如是等一切法空，諸法空中都無所有，誰沈、誰沒、誰怖、誰驚、誰疑、誰滯？是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，未為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現語天帝釋言：「憍尸迦！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法都無所有，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，如是等事甚希有者。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀一切法無不皆空。謂觀一切有色法空，無色法亦空；觀一切有見法空，無見法亦空；觀一切有對法空，無對法亦空；觀一切有漏法空，無漏法亦空；觀一切有為法空，無為法亦空；觀一切世間法空，出世間法亦空；觀一切寂靜法空，不寂靜法亦空；觀一切遠離法空，不遠離法亦空；觀一切過去法空，未來、現在法亦空；觀一切善法空，不善、無記法亦空；觀一切欲界法空，色、無色界法亦空；觀一切學法空，無學、非學非無學法亦空；觀一切見所斷法空，修所斷、非所斷法亦空；觀一切有法空，無法、非有非無法亦空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀如是等一切法空，諸法空中都無所有，誰沈、誰沒、誰怖、誰驚、誰疑、誰滯？是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於深法性心不沈沒，不怖、不驚、無疑、無滯，未為希有。」

時，天帝釋白善現言：「尊者所說一切依空，是故所言常無罣礙。譬如以箭仰射虛空，若近若遠俱無罣礙，尊者所說亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白善現言：「尊者所說一切依空，是故所言常無罣礙。譬如以箭仰射虛空，若近若遠俱無罣礙，尊者所說亦復如是。」

初分囑累品第五十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分囑累品第五十八之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！我如是說、如是讚、如是記，為順如來、應、正等覺法語、律語，於法隨法無顛倒記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！我如是說、如是讚、如是記，為順如來、應、正等覺法語、律語，於法隨法無顛倒記不？」

佛言：「憍尸迦！汝如是說、如是讚、如是記，誠順如來、應、正等覺法語、律語，於法隨法無顛倒記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！汝如是說、如是讚、如是記，誠順如來、應、正等覺法語、律語，於法隨法無顛倒記。」

時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！大德善現諸有所說，無不皆依空、無相、無願。大德善現諸有所說，無不皆依四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。大德善現諸有所說，無不皆依四靜慮、四無量、四無色定。大德善現諸有所說，無不皆依八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。大德善現諸有所說，無不皆依布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。大德善現諸有所說，無不皆依內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。大德善現諸有所說，無不皆依真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。大德善現諸有所說，無不皆依苦、集、滅、道聖諦。大德善現諸有所說，無不皆依五眼、六神通。大德善現諸有所說，無不皆依一切陀羅尼門、一切三摩地門。大德善現諸有所說，無不皆依佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。大德善現諸有所說，無不皆依無忘失法、恒住捨性。大德善現諸有所說，無不皆依一切智、道相智、一切相智。大德善現諸有所說，無不皆依一切菩薩摩訶薩行。大德善現諸有所說，無不皆依諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！大德善現諸有所說，無不皆依空、無相、無願。大德善現諸有所說，無不皆依四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。大德善現諸有所說，無不皆依四靜慮、四無量、四無色定。大德善現諸有所說，無不皆依八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。大德善現諸有所說，無不皆依布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。大德善現諸有所說，無不皆依內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。大德善現諸有所說，無不皆依真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。大德善現諸有所說，無不皆依苦、集、滅、道聖諦。大德善現諸有所說，無不皆依五眼、六神通。大德善現諸有所說，無不皆依一切陀羅尼門、一切三摩地門。大德善現諸有所說，無不皆依佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。大德善現諸有所說，無不皆依無忘失法、恒住捨性。大德善現諸有所說，無不皆依一切智、道相智、一切相智。大德善現諸有所說，無不皆依一切菩薩摩訶薩行。大德善現諸有所說，無不皆依諸佛無上正等菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！具壽善現安住空故，觀布施波羅蜜多尚不可得，況有行布施波羅蜜多者！觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多尚不可得，況有行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！具壽善現安住空故，觀布施波羅蜜多尚不可得，況有行布施波羅蜜多者！觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多尚不可得，況有行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者！

「具壽善現安住空故，觀四念住尚不可得，況有修四念住者！觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支尚不可得，況有修四正斷乃至八聖道支者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀四念住尚不可得，況有修四念住者！觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支尚不可得，況有修四正斷乃至八聖道支者！

「具壽善現安住空故，觀四靜慮尚不可得，況有修四靜慮者！觀四無量、四無色定尚不可得，況有修四無量、四無色定者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀四靜慮尚不可得，況有修四靜慮者！觀四無量、四無色定尚不可得，況有修四無量、四無色定者！

「具壽善現安住空故，觀八解脫尚不可得，況有修八解脫者！觀八勝處、九次第定、十遍處尚不可得，況有修八勝處、九次第定、十遍處者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀八解脫尚不可得，況有修八解脫者！觀八勝處、九次第定、十遍處尚不可得，況有修八勝處、九次第定、十遍處者！

「具壽善現安住空故，觀內空尚不可得，況有證內空者！觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空尚不可得，況有證外空乃至無性自性空者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀內空尚不可得，況有證內空者！觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空尚不可得，況有證外空乃至無性自性空者！

「具壽善現安住空故，觀真如尚不可得，況有證真如者！觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界尚不可得，況有證法界乃至不思議界者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀真如尚不可得，況有證真如者！觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界尚不可得，況有證法界乃至不思議界者！

「具壽善現安住空故，觀苦聖諦尚不可得，況有證苦聖諦者！觀集、滅、道聖諦尚不可得，況有證集、滅、道聖諦者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀苦聖諦尚不可得，況有證苦聖諦者！觀集、滅、道聖諦尚不可得，況有證集、滅、道聖諦者！

「具壽善現安住空故，觀空解脫門尚不可得，況有修空解脫門者！觀無相、無願解脫門尚不可得，況有修無相、無願解脫門者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀空解脫門尚不可得，況有修空解脫門者！觀無相、無願解脫門尚不可得，況有修無相、無願解脫門者！

「具壽善現安住空故，觀五眼尚不可得，況有修五眼者！觀六神通尚不可得，況有修六神通者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀五眼尚不可得，況有修五眼者！觀六神通尚不可得，況有修六神通者！

「具壽善現安住空故，觀一切陀羅尼門尚不可得，況有修一切陀羅尼門者！觀一切三摩地門尚不可得，況有修一切三摩地門者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀一切陀羅尼門尚不可得，況有修一切陀羅尼門者！觀一切三摩地門尚不可得，況有修一切三摩地門者！

「具壽善現安住空故，觀佛十力尚不可得，況有修佛十力者！觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法尚不可得，況有修四無所畏乃至十八佛不共法者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀佛十力尚不可得，況有修佛十力者！觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法尚不可得，況有修四無所畏乃至十八佛不共法者！

「具壽善現安住空故，觀無忘失法尚不可得，況有修無忘失法者！觀恒住捨性尚不可得，況有修恒住捨性者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀無忘失法尚不可得，況有修無忘失法者！觀恒住捨性尚不可得，況有修恒住捨性者！

「具壽善現安住空故，觀一切智尚不可得，況有修一切智者！觀道相智、一切相智尚不可得，況有修道相智、一切相智者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀一切智尚不可得，況有修一切智者！觀道相智、一切相智尚不可得，況有修道相智、一切相智者！

「具壽善現安住空故，觀一切菩薩摩訶薩行尚不可得，況有修一切菩薩摩訶薩行者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀一切菩薩摩訶薩行尚不可得，況有修一切菩薩摩訶薩行者！

「具壽善現安住空故，觀諸佛無上正等菩提尚不可得，況有證諸佛無上正等菩提者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀諸佛無上正等菩提尚不可得，況有證諸佛無上正等菩提者！

「具壽善現安住空故，觀諸如來尚不可得，況有轉法輪者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀諸如來尚不可得，況有轉法輪者！

「具壽善現安住空故，觀無生滅法尚不可得，況有證無生滅者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀無生滅法尚不可得，況有證無生滅者！

「具壽善現安住空故，觀三十二相、八十隨好尚不可得，況有具此相好身者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽善現安住空故，觀三十二相、八十隨好尚不可得，況有具此相好身者！

「何以故？憍尸迦！具壽善現於一切法，住遠離住、寂靜住、無所得住、空住、無相住、無願住。憍尸迦！具壽善現於一切法，住如是等無量勝住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？憍尸迦！具壽善現於一切法，住遠離住、寂靜住、無所得住、空住、無相住、無願住。憍尸迦！具壽善現於一切法，住如是等無量勝住。

「憍尸迦！善現所住比諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多最勝行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，那庾多分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，數分、計分、算分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！除如來住，是諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多最勝行住，於諸聲聞、獨覺等住，為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲住一切有情上者，當住般若波羅蜜多最勝行住。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多最勝行住，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，速能圓滿一切佛法，斷諸煩惱相續習氣，疾證無上正等菩提，得名如來、應、正等覺，成就圓滿一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！善現所住比諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多最勝行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，那庾多分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，數分、計分、算分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！除如來住，是諸菩薩摩訶薩眾所住般若波羅蜜多最勝行住，於諸聲聞、獨覺等住，為最為勝、為長為尊、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲住一切有情上者，當住般若波羅蜜多最勝行住。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多最勝行住，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，速能圓滿一切佛法，斷諸煩惱相續習氣，疾證無上正等菩提，得名如來、應、正等覺，成就圓滿一切智智。」

爾時，會中有無量無數三十三天，歡喜踊躍各取天上微妙音華，奉散如來及苾芻眾。于時眾內六千苾芻從坐而起，偏覆左肩右膝著地向佛合掌。佛神力故，各於掌中微妙音華自然盈滿，是諸苾芻歡喜踊躍得未曾有，各以此華奉散如來、應、正等覺。既散佛已俱發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多最勝行住，聲聞、獨覺所不能住，速趣無上正等菩提，超諸聲聞及獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有無量無數三十三天，歡喜踊躍各取天上微妙音華，奉散如來及苾芻眾。于時眾內六千苾芻從坐而起，偏覆左肩右膝著地向佛合掌。佛神力故，各於掌中微妙音華自然盈滿，是諸苾芻歡喜踊躍得未曾有，各以此華奉散如來、應、正等覺。既散佛已俱發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多最勝行住，聲聞、獨覺所不能住，速趣無上正等菩提，超諸聲聞及獨覺地。」

爾時，世尊知諸苾芻心行清白，即便微笑如佛常法，於微笑時種種色光從口中出，所謂青黃赤白紅縹等光，遍照此三千大千佛之世界，還遶佛身經三匝已從頂上入。具壽慶喜即從坐起，禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣，唯願如來哀愍為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸苾芻心行清白，即便微笑如佛常法，於微笑時種種色光從口中出，所謂青黃赤白紅縹等光，遍照此三千大千佛之世界，還遶佛身經三匝已從頂上入。具壽慶喜即從坐起，禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣，唯願如來哀愍為說。」

佛告慶喜：「此發勝願六千苾芻，於未來世星喻劫中，當得無上正等菩提，皆同一號，名散花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼諸如來、應、正等覺，苾芻弟子佛土壽量，皆悉齊等同受千歲。是諸如來、應、正等覺，初生出家及成佛已，隨所在處若晝若夜，常雨五色微妙音華。以是因緣故我微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「此發勝願六千苾芻，於未來世星喻劫中，當得無上正等菩提，皆同一號，名散花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼諸如來、應、正等覺，苾芻弟子佛土壽量，皆悉齊等同受千歲。是諸如來、應、正等覺，初生出家及成佛已，隨所在處若晝若夜，常雨五色微妙音華。以是因緣故我微笑。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得安住最勝住者，當學般若波羅蜜多。慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得安住如來住者，當學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得安住最勝住者，當學般若波羅蜜多。慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得安住如來住者，當學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若善男子、善女人等精勤修學甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等先世或從人間沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間，彼於先世或在人中或復天上，由得廣聞甚深般若波羅蜜多，能於今生精勤修學甚深般若波羅蜜多。慶喜當知！如來現見精勤修學甚深般若波羅蜜多無所顧者，彼人決定是大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等精勤修學甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等先世或從人間沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間，彼於先世或在人中或復天上，由得廣聞甚深般若波羅蜜多，能於今生精勤修學甚深般若波羅蜜多。慶喜當知！如來現見精勤修學甚深般若波羅蜜多無所顧者，彼人決定是大菩薩。

「復次，慶喜！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，愛樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，為菩薩乘諸善男子、善女人等宣說開示教誡教授，當知彼人是大菩薩，曾於過去親從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已愛樂、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，故於今生能辦是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，愛樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，為菩薩乘諸善男子、善女人等宣說開示教誡教授，當知彼人是大菩薩，曾於過去親從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已愛樂、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，故於今生能辦是事。

「慶喜當知！彼善男子、善女人等曾於過去無量佛所多種善根，故於今生能辦是事。彼善男子、善女人等應作是念：『我先不從聲聞、獨覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先不於聲聞、獨覺種諸善根，定於如來、應、正等覺種諸善根。由是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多，愛樂受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說，能無厭倦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！彼善男子、善女人等曾於過去無量佛所多種善根，故於今生能辦是事。彼善男子、善女人等應作是念：『我先不從聲聞、獨覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先不於聲聞、獨覺種諸善根，定於如來、應、正等覺種諸善根。由是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多，愛樂受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說，能無厭倦。』

「慶喜當知！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，愛樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，於義於法於深意趣隨順修行，是善男子、善女人等則為現見我等如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，愛樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，於義於法於深意趣隨順修行，是善男子、善女人等則為現見我等如來、應、正等覺。

「慶喜當知！若善男子、善女人等聞說如是甚深般若波羅蜜多，深心信受不毀不謗不可沮壞，是善男子、善女人等已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等聞說如是甚深般若波羅蜜多，深心信受不毀不謗不可沮壞，是善男子、善女人等已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友攝受。

「慶喜當知！若善男子、善女人等能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。修行四靜慮，修行四無量、四無色定。修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。修行無忘失法，修行恒住捨性。修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。修行四靜慮，修行四無量、四無色定。修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。修行無忘失法，修行恒住捨性。修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圓滿。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。修行四靜慮，修行四無量、四無色定。修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。修行無忘失法，修行恒住捨性。修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圓滿。是菩薩摩訶薩不得無上正等菩提，而住聲聞、獨覺地者無有是處。是故菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，令得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。修行四靜慮，修行四無量、四無色定。修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。修行無忘失法，修行恒住捨性。修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圓滿。是菩薩摩訶薩不得無上正等菩提，而住聲聞、獨覺地者無有是處。是故菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，令得圓滿。

「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，勿令忘失！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，勿令忘失！

「慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法，設有忘失其罪猶小，若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，其罪甚大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法，設有忘失其罪猶小，若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，其罪甚大。

「慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若有於此不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若有於此不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。

「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令受持者究竟解了文義意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令受持者究竟解了文義意趣。