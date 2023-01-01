大般若波羅蜜多經卷第三百四十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百四十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分堅等讚品第五十七之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分堅等讚品第五十七之四

「復次，諸天子！極喜地離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！極喜地離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！極喜地離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；離垢地乃至法雲地離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；離垢地乃至法雲地離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！極喜地離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；離垢地乃至法雲地離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；離垢地乃至法雲地離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！極喜地離故，苦、集、滅、道聖諦離；離垢地乃至法雲地離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，苦、集、滅、道聖諦離；離垢地乃至法雲地離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！極喜地離故，四靜慮、四無量、四無色定離；離垢地乃至法雲地離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，四靜慮、四無量、四無色定離；離垢地乃至法雲地離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！極喜地離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；離垢地乃至法雲地離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；離垢地乃至法雲地離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！極喜地離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；離垢地乃至法雲地離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；離垢地乃至法雲地離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！極喜地離故，空、無相、無願解脫門離；離垢地乃至法雲地離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，空、無相、無願解脫門離；離垢地乃至法雲地離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！極喜地離故，五眼、六神通離；離垢地乃至法雲地離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，五眼、六神通離；離垢地乃至法雲地離故，五眼、六神通離。

「諸天子！極喜地離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；離垢地乃至法雲地離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；離垢地乃至法雲地離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！極喜地離故，無忘失法、恒住捨性離；離垢地乃至法雲地離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，無忘失法、恒住捨性離；離垢地乃至法雲地離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！極喜地離故，一切智、道相智、一切相智離；離垢地乃至法雲地離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，一切智、道相智、一切相智離；離垢地乃至法雲地離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！極喜地離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；離垢地乃至法雲地離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；離垢地乃至法雲地離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！極喜地離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；離垢地乃至法雲地離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；離垢地乃至法雲地離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！極喜地離故，獨覺菩提離；離垢地乃至法雲地離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，獨覺菩提離；離垢地乃至法雲地離故，獨覺菩提離。

「諸天子！極喜地離故，一切菩薩摩訶薩行離；離垢地乃至法雲地離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，一切菩薩摩訶薩行離；離垢地乃至法雲地離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！極喜地離故，諸佛無上正等菩提離；離垢地乃至法雲地離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故，諸佛無上正等菩提離；離垢地乃至法雲地離故，諸佛無上正等菩提離。

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「諸天子！五眼離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；六神通離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；六神通離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！五眼離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；六神通離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；六神通離故，真如乃至不思議界離。

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「諸天子！五眼離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；六神通離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；六神通離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

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「諸天子！五眼離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；六神通離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；六神通離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！五眼離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；六神通離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；六神通離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

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「諸天子！五眼離故，諸佛無上正等菩提離；六神通離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼離故，諸佛無上正等菩提離；六神通離故，諸佛無上正等菩提離。

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「諸天子！佛十力離故，諸佛無上正等菩提離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！佛十力離故，諸佛無上正等菩提離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！佛十力離故，一切智智離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！佛十力離故，一切智智離；四無所畏乃至十八佛不共法離故，一切智智離。

「復次，諸天子！無忘失法離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；恒住捨性離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！無忘失法離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；恒住捨性離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！無忘失法離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；恒住捨性離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；恒住捨性離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！無忘失法離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；恒住捨性離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；恒住捨性離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！無忘失法離故，苦、集、滅、道聖諦離；恒住捨性離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，苦、集、滅、道聖諦離；恒住捨性離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！無忘失法離故，四靜慮、四無量、四無色定離；恒住捨性離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，四靜慮、四無量、四無色定離；恒住捨性離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！無忘失法離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；恒住捨性離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；恒住捨性離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！無忘失法離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；恒住捨性離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；恒住捨性離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！無忘失法離故，空、無相、無願解脫門離；恒住捨性離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，空、無相、無願解脫門離；恒住捨性離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！無忘失法離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；恒住捨性離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；恒住捨性離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！無忘失法離故，五眼、六神通離；恒住捨性離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，五眼、六神通離；恒住捨性離故，五眼、六神通離。

「諸天子！無忘失法離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；恒住捨性離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；恒住捨性離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！無忘失法離故，一切智、道相智、一切相智離；恒住捨性離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，一切智、道相智、一切相智離；恒住捨性離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！無忘失法離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；恒住捨性離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；恒住捨性離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！無忘失法離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；恒住捨性離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；恒住捨性離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！無忘失法離故，獨覺菩提離；恒住捨性離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，獨覺菩提離；恒住捨性離故，獨覺菩提離。

「諸天子！無忘失法離故，一切菩薩摩訶薩行離；恒住捨性離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故，一切菩薩摩訶薩行離；恒住捨性離故，一切菩薩摩訶薩行離。

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「諸天子！一切智離故，五眼、六神通離；道相智、一切相智離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智離故，五眼、六神通離；道相智、一切相智離故，五眼、六神通離。

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「復次，諸天子！預流果離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；一來、不還、阿羅漢果離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！預流果離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；一來、不還、阿羅漢果離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！預流果離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；一來、不還、阿羅漢果離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；一來、不還、阿羅漢果離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！預流果離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；一來、不還、阿羅漢果離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；一來、不還、阿羅漢果離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！預流果離故，苦、集、滅、道聖諦離；一來、不還、阿羅漢果離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，苦、集、滅、道聖諦離；一來、不還、阿羅漢果離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！預流果離故，四靜慮、四無量、四無色定離；一來、不還、阿羅漢果離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，四靜慮、四無量、四無色定離；一來、不還、阿羅漢果離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！預流果離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；一來、不還、阿羅漢果離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；一來、不還、阿羅漢果離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！預流果離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；一來、不還、阿羅漢果離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；一來、不還、阿羅漢果離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！預流果離故，空、無相、無願解脫門離；一來、不還、阿羅漢果離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，空、無相、無願解脫門離；一來、不還、阿羅漢果離故，空、無相、無願解脫門離。

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「諸天子！預流果離故，五眼、六神通離；一來、不還、阿羅漢果離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，五眼、六神通離；一來、不還、阿羅漢果離故，五眼、六神通離。

「諸天子！預流果離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；一來、不還、阿羅漢果離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；一來、不還、阿羅漢果離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！預流果離故，無忘失法、恒住捨性離；一來、不還、阿羅漢果離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故，無忘失法、恒住捨性離；一來、不還、阿羅漢果離故，無忘失法、恒住捨性離。

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「復次，諸天子！獨覺菩提離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！獨覺菩提離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！獨覺菩提離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。

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「諸天子！獨覺菩提離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！獨覺菩提離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！獨覺菩提離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！獨覺菩提離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。

「諸天子！獨覺菩提離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！獨覺菩提離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。

「諸天子！獨覺菩提離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，五眼、六神通離。

「諸天子！獨覺菩提離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。

「諸天子！獨覺菩提離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！獨覺菩提離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，一切智、道相智、一切相智離。

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「諸天子！獨覺菩提離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！獨覺菩提離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！獨覺菩提離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故，諸佛無上正等菩提離。

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「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

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「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，五眼、六神通離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，獨覺菩提離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故，一切智智離。

「復次，諸天子！一切智智離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！一切智智離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！一切智智離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離。

「諸天子！一切智智離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離。

「諸天子！一切智智離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！一切智智離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！一切智智離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！一切智智離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離。

「諸天子！一切智智離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！一切智智離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離。

「諸天子！一切智智離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，五眼、六神通離。

「諸天子！一切智智離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離。

「諸天子！一切智智離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！一切智智離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！一切智智離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！一切智智離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！一切智智離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，獨覺菩提離。

「諸天子！一切智智離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！一切智智離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！若菩薩摩訶薩聞說諸法無不遠離，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩摩訶薩聞說諸法無不遠離，心不沈沒，不驚、不怖，亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」