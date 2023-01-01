大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 344 卷
大般若波羅蜜多經卷第三百四十四三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分堅等讚品第五十七之三
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「諸天子！地界離故，空、無相、無願解脫門離；水、火、風、空、識界離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！地界離故，空、無相、無願解脫門離；水、火、風、空、識界離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！地界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；水、火、風、空、識界離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！地界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；水、火、風、空、識界離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！地界離故，五眼、六神通離；水、火、風、空、識界離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！地界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；水、火、風、空、識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！地界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；水、火、風、空、識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！地界離故，無忘失法、恒住捨性離；水、火、風、空、識界離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！地界離故，無忘失法、恒住捨性離；水、火、風、空、識界離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！地界離故，一切智、道相智、一切相智離；水、火、風、空、識界離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！地界離故，一切智、道相智、一切相智離；水、火、風、空、識界離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！地界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；水、火、風、空、識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！地界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；水、火、風、空、識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！地界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；水、火、風、空、識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！地界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；水、火、風、空、識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！地界離故，獨覺菩提離；水、火、風、空、識界離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！地界離故，一切菩薩摩訶薩行離；水、火、風、空、識界離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！地界離故，諸佛無上正等菩提離；水、火、風、空、識界離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！地界離故，諸佛無上正等菩提離；水、火、風、空、識界離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！地界離故，一切智智離；水、火、風、空、識界離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！無明離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！無明離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！無明離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！無明離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！無明離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！無明離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！無明離故，苦、集、滅、道聖諦離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！無明離故，苦、集、滅、道聖諦離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！無明離故，四靜慮、四無量、四無色定離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！無明離故，四靜慮、四無量、四無色定離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！無明離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！無明離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！無明離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！無明離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！無明離故，空、無相、無願解脫門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！無明離故，空、無相、無願解脫門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！無明離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！無明離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！無明離故，五眼、六神通離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！無明離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！無明離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！無明離故，無忘失法、恒住捨性離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！無明離故，無忘失法、恒住捨性離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！無明離故，一切智、道相智、一切相智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！無明離故，一切智、道相智、一切相智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！無明離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！無明離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！無明離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！無明離故，獨覺菩提離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，獨覺菩提離。
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「復次，諸天子！布施波羅蜜多離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，內空乃至無性自性空離。
「復次，諸天子！布施波羅蜜多離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，五眼、六神通離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，五眼、六神通離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，五眼、六神通離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，獨覺菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，獨覺菩提離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，獨覺菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智智離。
「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！內空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！內空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！內空離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；外空乃至無性自性空離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！內空離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；外空乃至無性自性空離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！內空離故，苦、集、滅、道聖諦離；外空乃至無性自性空離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！內空離故，苦、集、滅、道聖諦離；外空乃至無性自性空離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！內空離故，四靜慮、四無量、四無色定離；外空乃至無性自性空離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！內空離故，四靜慮、四無量、四無色定離；外空乃至無性自性空離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！內空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；外空乃至無性自性空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！內空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；外空乃至無性自性空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！內空離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；外空乃至無性自性空離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！內空離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；外空乃至無性自性空離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！內空離故，空、無相、無願解脫門離；外空乃至無性自性空離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！內空離故，空、無相、無願解脫門離；外空乃至無性自性空離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！內空離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；外空乃至無性自性空離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！內空離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；外空乃至無性自性空離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！內空離故，五眼、六神通離；外空乃至無性自性空離故，五眼、六神通離。
「諸天子！內空離故，五眼、六神通離；外空乃至無性自性空離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！內空離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；外空乃至無性自性空離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！內空離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；外空乃至無性自性空離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！內空離故，無忘失法、恒住捨性離；外空乃至無性自性空離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！內空離故，無忘失法、恒住捨性離；外空乃至無性自性空離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！內空離故，一切智、道相智、一切相智離；外空乃至無性自性空離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！內空離故，一切智、道相智、一切相智離；外空乃至無性自性空離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！內空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；外空乃至無性自性空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！內空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；外空乃至無性自性空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！內空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；外空乃至無性自性空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！內空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；外空乃至無性自性空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！內空離故，獨覺菩提離；外空乃至無性自性空離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！內空離故，一切菩薩摩訶薩行離；外空乃至無性自性空離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！內空離故，一切菩薩摩訶薩行離；外空乃至無性自性空離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！內空離故，諸佛無上正等菩提離；外空乃至無性自性空離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！內空離故，諸佛無上正等菩提離；外空乃至無性自性空離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！內空離故，一切智智離；外空乃至無性自性空離故，一切智智離。
「諸天子！內空離故，一切智智離；外空乃至無性自性空離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！真如離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！真如離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！真如離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；法界乃至不思議界離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！真如離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；法界乃至不思議界離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！真如離故，苦、集、滅、道聖諦離；法界乃至不思議界離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！真如離故，苦、集、滅、道聖諦離；法界乃至不思議界離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！真如離故，四靜慮、四無量、四無色定離；法界乃至不思議界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！真如離故，四靜慮、四無量、四無色定離；法界乃至不思議界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！真如離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；法界乃至不思議界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！真如離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；法界乃至不思議界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！真如離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；法界乃至不思議界離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！真如離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；法界乃至不思議界離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！真如離故，空、無相、無願解脫門離；法界乃至不思議界離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！真如離故，空、無相、無願解脫門離；法界乃至不思議界離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！真如離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；法界乃至不思議界離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！真如離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；法界乃至不思議界離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！真如離故，五眼、六神通離；法界乃至不思議界離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！真如離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；法界乃至不思議界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！真如離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；法界乃至不思議界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！真如離故，無忘失法、恒住捨性離；法界乃至不思議界離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！真如離故，無忘失法、恒住捨性離；法界乃至不思議界離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！真如離故，一切智、道相智、一切相智離；法界乃至不思議界離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！真如離故，一切智、道相智、一切相智離；法界乃至不思議界離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！真如離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；法界乃至不思議界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！真如離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；法界乃至不思議界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！真如離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；法界乃至不思議界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！真如離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；法界乃至不思議界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！真如離故，獨覺菩提離；法界乃至不思議界離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！真如離故，一切菩薩摩訶薩行離；法界乃至不思議界離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！真如離故，一切菩薩摩訶薩行離；法界乃至不思議界離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！真如離故，諸佛無上正等菩提離；法界乃至不思議界離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！真如離故，諸佛無上正等菩提離；法界乃至不思議界離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！真如離故，一切智智離；法界乃至不思議界離故，一切智智離。
「諸天子！真如離故，一切智智離；法界乃至不思議界離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！苦聖諦離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；集、滅、道聖諦離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！苦聖諦離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；集、滅、道聖諦離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！苦聖諦離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；集、滅、道聖諦離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！苦聖諦離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；集、滅、道聖諦離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！苦聖諦離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；集、滅、道聖諦離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！苦聖諦離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；集、滅、道聖諦離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！苦聖諦離故，四靜慮、四無量、四無色定離；集、滅、道聖諦離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！苦聖諦離故，四靜慮、四無量、四無色定離；集、滅、道聖諦離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！苦聖諦離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；集、滅、道聖諦離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！苦聖諦離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；集、滅、道聖諦離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！苦聖諦離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；集、滅、道聖諦離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！苦聖諦離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；集、滅、道聖諦離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！苦聖諦離故，空、無相、無願解脫門離；集、滅、道聖諦離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！苦聖諦離故，空、無相、無願解脫門離；集、滅、道聖諦離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！苦聖諦離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；集、滅、道聖諦離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！苦聖諦離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；集、滅、道聖諦離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！苦聖諦離故，五眼、六神通離；集、滅、道聖諦離故，五眼、六神通離。
「諸天子！苦聖諦離故，五眼、六神通離；集、滅、道聖諦離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！苦聖諦離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；集、滅、道聖諦離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！苦聖諦離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；集、滅、道聖諦離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！苦聖諦離故，無忘失法、恒住捨性離；集、滅、道聖諦離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！苦聖諦離故，無忘失法、恒住捨性離；集、滅、道聖諦離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！苦聖諦離故，一切智、道相智、一切相智離；集、滅、道聖諦離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！苦聖諦離故，一切智、道相智、一切相智離；集、滅、道聖諦離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！苦聖諦離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；集、滅、道聖諦離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！苦聖諦離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；集、滅、道聖諦離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！苦聖諦離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；集、滅、道聖諦離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！苦聖諦離故，獨覺菩提離；集、滅、道聖諦離故，獨覺菩提離。
「諸天子！苦聖諦離故，獨覺菩提離；集、滅、道聖諦離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！苦聖諦離故，一切菩薩摩訶薩行離；集、滅、道聖諦離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！苦聖諦離故，一切智智離；集、滅、道聖諦離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！四靜慮離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四無量、四無色定離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！四靜慮離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四無量、四無色定離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！四靜慮離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四無量、四無色定離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！四靜慮離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四無量、四無色定離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！四靜慮離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四無量、四無色定離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！四靜慮離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四無量、四無色定離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！四靜慮離故，苦、集、滅、道聖諦離；四無量、四無色定離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！四靜慮離故，苦、集、滅、道聖諦離；四無量、四無色定離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！四靜慮離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四無量、四無色定離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！四靜慮離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四無量、四無色定離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！四靜慮離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；四無量、四無色定離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！四靜慮離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；四無量、四無色定離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！四靜慮離故，空、無相、無願解脫門離；四無量、四無色定離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！四靜慮離故，空、無相、無願解脫門離；四無量、四無色定離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！四靜慮離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四無量、四無色定離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！四靜慮離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四無量、四無色定離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！四靜慮離故，五眼、六神通離；四無量、四無色定離故，五眼、六神通離。
「諸天子！四靜慮離故，五眼、六神通離；四無量、四無色定離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！四靜慮離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四無量、四無色定離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！四靜慮離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四無量、四無色定離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！四靜慮離故，無忘失法、恒住捨性離；四無量、四無色定離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！四靜慮離故，無忘失法、恒住捨性離；四無量、四無色定離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！四靜慮離故，一切智、道相智、一切相智離；四無量、四無色定離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！四靜慮離故，一切智、道相智、一切相智離；四無量、四無色定離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！四靜慮離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四無量、四無色定離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！四靜慮離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四無量、四無色定離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！四靜慮離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四無量、四無色定離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！四靜慮離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四無量、四無色定離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！四靜慮離故，獨覺菩提離；四無量、四無色定離故，獨覺菩提離。
「諸天子！四靜慮離故，獨覺菩提離；四無量、四無色定離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！四靜慮離故，一切菩薩摩訶薩行離；四無量、四無色定離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！四靜慮離故，諸佛無上正等菩提離；四無量、四無色定離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！四靜慮離故，諸佛無上正等菩提離；四無量、四無色定離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！四靜慮離故，一切智智離；四無量、四無色定離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！八解脫離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；八勝處、九次第定、十遍處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！八解脫離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；八勝處、九次第定、十遍處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！八解脫離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；八勝處、九次第定、十遍處離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！八解脫離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；八勝處、九次第定、十遍處離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！八解脫離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；八勝處、九次第定、十遍處離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！八解脫離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；八勝處、九次第定、十遍處離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！八解脫離故，苦、集、滅、道聖諦離；八勝處、九次第定、十遍處離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！八解脫離故，苦、集、滅、道聖諦離；八勝處、九次第定、十遍處離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！八解脫離故，四靜慮、四無量、四無色定離；八勝處、九次第定、十遍處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！八解脫離故，四靜慮、四無量、四無色定離；八勝處、九次第定、十遍處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！八解脫離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；八勝處、九次第定、十遍處離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！八解脫離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；八勝處、九次第定、十遍處離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！八解脫離故，空、無相、無願解脫門離；八勝處、九次第定、十遍處離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！八解脫離故，空、無相、無願解脫門離；八勝處、九次第定、十遍處離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！八解脫離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；八勝處、九次第定、十遍處離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！八解脫離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；八勝處、九次第定、十遍處離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！八解脫離故，五眼、六神通離；八勝處、九次第定、十遍處離故，五眼、六神通離。
「諸天子！八解脫離故，五眼、六神通離；八勝處、九次第定、十遍處離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！八解脫離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；八勝處、九次第定、十遍處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！八解脫離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；八勝處、九次第定、十遍處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！八解脫離故，無忘失法、恒住捨性離；八勝處、九次第定、十遍處離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！八解脫離故，無忘失法、恒住捨性離；八勝處、九次第定、十遍處離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！八解脫離故，一切智、道相智、一切相智離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！八解脫離故，一切智、道相智、一切相智離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！八解脫離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！八解脫離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！八解脫離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；八勝處、九次第定、十遍處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！八解脫離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；八勝處、九次第定、十遍處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！八解脫離故，獨覺菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，獨覺菩提離。
「諸天子！八解脫離故，獨覺菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！八解脫離故，一切菩薩摩訶薩行離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！八解脫離故，一切菩薩摩訶薩行離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！八解脫離故，諸佛無上正等菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！八解脫離故，諸佛無上正等菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！八解脫離故，一切智智離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切智智離。
「諸天子！八解脫離故，一切智智離；八勝處、九次第定、十遍處離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！四念住離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！四念住離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！四念住離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四正斷乃至八聖道支離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！四念住離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四正斷乃至八聖道支離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！四念住離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四正斷乃至八聖道支離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！四念住離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四正斷乃至八聖道支離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！四念住離故，苦、集、滅、道聖諦離；四正斷乃至八聖道支離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！四念住離故，苦、集、滅、道聖諦離；四正斷乃至八聖道支離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！四念住離故，四靜慮、四無量、四無色定離；四正斷乃至八聖道支離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！四念住離故，四靜慮、四無量、四無色定離；四正斷乃至八聖道支離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！四念住離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四正斷乃至八聖道支離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！四念住離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四正斷乃至八聖道支離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！四念住離故，空、無相、無願解脫門離；四正斷乃至八聖道支離故，空、無相、無願解脫門離。
「諸天子！四念住離故，空、無相、無願解脫門離；四正斷乃至八聖道支離故，空、無相、無願解脫門離。
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「諸天子！四念住離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四正斷乃至八聖道支離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！四念住離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四正斷乃至八聖道支離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！四念住離故，五眼、六神通離；四正斷乃至八聖道支離故，五眼、六神通離。
「諸天子！四念住離故，五眼、六神通離；四正斷乃至八聖道支離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！四念住離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四正斷乃至八聖道支離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！四念住離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四正斷乃至八聖道支離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！四念住離故，無忘失法、恒住捨性離；四正斷乃至八聖道支離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！四念住離故，無忘失法、恒住捨性離；四正斷乃至八聖道支離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！四念住離故，一切智、道相智、一切相智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！四念住離故，一切智、道相智、一切相智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！四念住離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四正斷乃至八聖道支離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！四念住離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四正斷乃至八聖道支離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！四念住離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四正斷乃至八聖道支離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！四念住離故，獨覺菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，獨覺菩提離。
「諸天子！四念住離故，獨覺菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！四念住離故，諸佛無上正等菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！四念住離故，諸佛無上正等菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！四念住離故，一切智智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智智離。
「諸天子！四念住離故，一切智智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智智離。
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「復次，諸天子！空解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；無相、無願解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
「復次，諸天子！空解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；無相、無願解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。
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「諸天子！空解脫門離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；無相、無願解脫門離故，內空乃至無性自性空離。
「諸天子！空解脫門離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；無相、無願解脫門離故，內空乃至無性自性空離。
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「諸天子！空解脫門離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；無相、無願解脫門離故，真如乃至不思議界離。
「諸天子！空解脫門離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；無相、無願解脫門離故，真如乃至不思議界離。
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「諸天子！空解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離；無相、無願解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離。
「諸天子！空解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離；無相、無願解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離。
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「諸天子！空解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離；無相、無願解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
「諸天子！空解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離；無相、無願解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離。
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「諸天子！空解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；無相、無願解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
「諸天子！空解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；無相、無願解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。
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「諸天子！空解脫門離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；無相、無願解脫門離故，四念住乃至八聖道支離。
「諸天子！空解脫門離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；無相、無願解脫門離故，四念住乃至八聖道支離。
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「諸天子！空解脫門離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；無相、無願解脫門離故，極喜地乃至法雲地離。
「諸天子！空解脫門離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；無相、無願解脫門離故，極喜地乃至法雲地離。
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「諸天子！空解脫門離故，五眼、六神通離；無相、無願解脫門離故，五眼、六神通離。
「諸天子！空解脫門離故，五眼、六神通離；無相、無願解脫門離故，五眼、六神通離。
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「諸天子！空解脫門離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；無相、無願解脫門離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
「諸天子！空解脫門離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；無相、無願解脫門離故，佛十力乃至十八佛不共法離。
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「諸天子！空解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離；無相、無願解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離。
「諸天子！空解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離；無相、無願解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離。
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「諸天子！空解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離；無相、無願解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離。
「諸天子！空解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離；無相、無願解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離。
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「諸天子！空解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；無相、無願解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
「諸天子！空解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；無相、無願解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。
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「諸天子！空解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；無相、無願解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
「諸天子！空解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；無相、無願解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。
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「諸天子！空解脫門離故，獨覺菩提離；無相、無願解脫門離故，獨覺菩提離。
「諸天子！空解脫門離故，獨覺菩提離；無相、無願解脫門離故，獨覺菩提離。
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「諸天子！空解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離；無相、無願解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離。
「諸天子！空解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離；無相、無願解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離。
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「諸天子！空解脫門離故，諸佛無上正等菩提離；無相、無願解脫門離故，諸佛無上正等菩提離。
「諸天子！空解脫門離故，諸佛無上正等菩提離；無相、無願解脫門離故，諸佛無上正等菩提離。
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「諸天子！空解脫門離故，一切智智離；無相、無願解脫門離故，一切智智離。
「諸天子！空解脫門離故，一切智智離；無相、無願解脫門離故，一切智智離。
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大般若波羅蜜多經卷第三百四十四
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