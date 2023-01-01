大般若波羅蜜多經卷第三百四十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百四十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分堅等讚品第五十七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分堅等讚品第五十七之三

「諸天子！地界離故，空、無相、無願解脫門離；水、火、風、空、識界離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，空、無相、無願解脫門離；水、火、風、空、識界離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！地界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；水、火、風、空、識界離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；水、火、風、空、識界離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！地界離故，五眼、六神通離；水、火、風、空、識界離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，五眼、六神通離；水、火、風、空、識界離故，五眼、六神通離。

「諸天子！地界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；水、火、風、空、識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；水、火、風、空、識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！地界離故，無忘失法、恒住捨性離；水、火、風、空、識界離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，無忘失法、恒住捨性離；水、火、風、空、識界離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！地界離故，一切智、道相智、一切相智離；水、火、風、空、識界離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，一切智、道相智、一切相智離；水、火、風、空、識界離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！地界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；水、火、風、空、識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；水、火、風、空、識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！地界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；水、火、風、空、識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；水、火、風、空、識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！地界離故，獨覺菩提離；水、火、風、空、識界離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，獨覺菩提離；水、火、風、空、識界離故，獨覺菩提離。

「諸天子！地界離故，一切菩薩摩訶薩行離；水、火、風、空、識界離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，一切菩薩摩訶薩行離；水、火、風、空、識界離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！地界離故，諸佛無上正等菩提離；水、火、風、空、識界離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，諸佛無上正等菩提離；水、火、風、空、識界離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！地界離故，一切智智離；水、火、風、空、識界離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，一切智智離；水、火、風、空、識界離故，一切智智離。

「復次，諸天子！無明離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！無明離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！無明離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！無明離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！無明離故，苦、集、滅、道聖諦離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，苦、集、滅、道聖諦離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！無明離故，四靜慮、四無量、四無色定離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，四靜慮、四無量、四無色定離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！無明離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！無明離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！無明離故，空、無相、無願解脫門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，空、無相、無願解脫門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！無明離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！無明離故，五眼、六神通離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，五眼、六神通離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，五眼、六神通離。

「諸天子！無明離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！無明離故，無忘失法、恒住捨性離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，無忘失法、恒住捨性離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！無明離故，一切智、道相智、一切相智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，一切智、道相智、一切相智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！無明離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！無明離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！無明離故，獨覺菩提離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，獨覺菩提離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，獨覺菩提離。

「諸天子！無明離故，一切菩薩摩訶薩行離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，一切菩薩摩訶薩行離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！無明離故，諸佛無上正等菩提離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，諸佛無上正等菩提離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！無明離故，一切智智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故，一切智智離；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故，一切智智離。

「復次，諸天子！布施波羅蜜多離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！布施波羅蜜多離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

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「諸天子！布施波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，五眼、六神通離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，五眼、六神通離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，五眼、六神通離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，獨覺菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，獨覺菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，獨覺菩提離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故，一切智智離；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故，一切智智離。

「復次，諸天子！內空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！內空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！內空離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；外空乃至無性自性空離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；外空乃至無性自性空離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！內空離故，苦、集、滅、道聖諦離；外空乃至無性自性空離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，苦、集、滅、道聖諦離；外空乃至無性自性空離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！內空離故，四靜慮、四無量、四無色定離；外空乃至無性自性空離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，四靜慮、四無量、四無色定離；外空乃至無性自性空離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！內空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；外空乃至無性自性空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；外空乃至無性自性空離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！內空離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；外空乃至無性自性空離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；外空乃至無性自性空離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！內空離故，空、無相、無願解脫門離；外空乃至無性自性空離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，空、無相、無願解脫門離；外空乃至無性自性空離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！內空離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；外空乃至無性自性空離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；外空乃至無性自性空離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！內空離故，五眼、六神通離；外空乃至無性自性空離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，五眼、六神通離；外空乃至無性自性空離故，五眼、六神通離。

「諸天子！內空離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；外空乃至無性自性空離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；外空乃至無性自性空離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！內空離故，無忘失法、恒住捨性離；外空乃至無性自性空離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，無忘失法、恒住捨性離；外空乃至無性自性空離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！內空離故，一切智、道相智、一切相智離；外空乃至無性自性空離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，一切智、道相智、一切相智離；外空乃至無性自性空離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！內空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；外空乃至無性自性空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；外空乃至無性自性空離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！內空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；外空乃至無性自性空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；外空乃至無性自性空離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！內空離故，獨覺菩提離；外空乃至無性自性空離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，獨覺菩提離；外空乃至無性自性空離故，獨覺菩提離。

「諸天子！內空離故，一切菩薩摩訶薩行離；外空乃至無性自性空離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，一切菩薩摩訶薩行離；外空乃至無性自性空離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！內空離故，諸佛無上正等菩提離；外空乃至無性自性空離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故，諸佛無上正等菩提離；外空乃至無性自性空離故，諸佛無上正等菩提離。

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「復次，諸天子！真如離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！真如離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！真如離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；法界乃至不思議界離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；法界乃至不思議界離故，內空乃至無性自性空離。

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「諸天子！真如離故，四靜慮、四無量、四無色定離；法界乃至不思議界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故，四靜慮、四無量、四無色定離；法界乃至不思議界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！真如離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；法界乃至不思議界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；法界乃至不思議界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

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「諸天子！真如離故，空、無相、無願解脫門離；法界乃至不思議界離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故，空、無相、無願解脫門離；法界乃至不思議界離故，空、無相、無願解脫門離。

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「諸天子！真如離故，五眼、六神通離；法界乃至不思議界離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故，五眼、六神通離；法界乃至不思議界離故，五眼、六神通離。

「諸天子！真如離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；法界乃至不思議界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；法界乃至不思議界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！真如離故，無忘失法、恒住捨性離；法界乃至不思議界離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故，無忘失法、恒住捨性離；法界乃至不思議界離故，無忘失法、恒住捨性離。

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「諸天子！苦聖諦離故，諸佛無上正等菩提離；集、滅、道聖諦離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！苦聖諦離故，諸佛無上正等菩提離；集、滅、道聖諦離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！苦聖諦離故，一切智智離；集、滅、道聖諦離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！苦聖諦離故，一切智智離；集、滅、道聖諦離故，一切智智離。

「復次，諸天子！四靜慮離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四無量、四無色定離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！四靜慮離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；四無量、四無色定離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！四靜慮離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四無量、四無色定離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四無量、四無色定離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！四靜慮離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四無量、四無色定離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；四無量、四無色定離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！四靜慮離故，苦、集、滅、道聖諦離；四無量、四無色定離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，苦、集、滅、道聖諦離；四無量、四無色定離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！四靜慮離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四無量、四無色定離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；四無量、四無色定離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！四靜慮離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；四無量、四無色定離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；四無量、四無色定離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！四靜慮離故，空、無相、無願解脫門離；四無量、四無色定離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，空、無相、無願解脫門離；四無量、四無色定離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！四靜慮離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四無量、四無色定離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；四無量、四無色定離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！四靜慮離故，五眼、六神通離；四無量、四無色定離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，五眼、六神通離；四無量、四無色定離故，五眼、六神通離。

「諸天子！四靜慮離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四無量、四無色定離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四無量、四無色定離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！四靜慮離故，無忘失法、恒住捨性離；四無量、四無色定離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，無忘失法、恒住捨性離；四無量、四無色定離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！四靜慮離故，一切智、道相智、一切相智離；四無量、四無色定離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，一切智、道相智、一切相智離；四無量、四無色定離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！四靜慮離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四無量、四無色定離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四無量、四無色定離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！四靜慮離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四無量、四無色定離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四無量、四無色定離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！四靜慮離故，獨覺菩提離；四無量、四無色定離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故，獨覺菩提離；四無量、四無色定離故，獨覺菩提離。

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「復次，諸天子！八解脫離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；八勝處、九次第定、十遍處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！八解脫離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；八勝處、九次第定、十遍處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！八解脫離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；八勝處、九次第定、十遍處離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八解脫離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；八勝處、九次第定、十遍處離故，內空乃至無性自性空離。

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「諸天子！八解脫離故，五眼、六神通離；八勝處、九次第定、十遍處離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八解脫離故，五眼、六神通離；八勝處、九次第定、十遍處離故，五眼、六神通離。

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「諸天子！八解脫離故，無忘失法、恒住捨性離；八勝處、九次第定、十遍處離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八解脫離故，無忘失法、恒住捨性離；八勝處、九次第定、十遍處離故，無忘失法、恒住捨性離。

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「諸天子！八解脫離故，諸佛無上正等菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八解脫離故，諸佛無上正等菩提離；八勝處、九次第定、十遍處離故，諸佛無上正等菩提離。

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「諸天子！四念住離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四正斷乃至八聖道支離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；四正斷乃至八聖道支離故，內空乃至無性自性空離。

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「諸天子！四念住離故，空、無相、無願解脫門離；四正斷乃至八聖道支離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，空、無相、無願解脫門離；四正斷乃至八聖道支離故，空、無相、無願解脫門離。

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「諸天子！四念住離故，五眼、六神通離；四正斷乃至八聖道支離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，五眼、六神通離；四正斷乃至八聖道支離故，五眼、六神通離。

「諸天子！四念住離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四正斷乃至八聖道支離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；四正斷乃至八聖道支離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！四念住離故，無忘失法、恒住捨性離；四正斷乃至八聖道支離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，無忘失法、恒住捨性離；四正斷乃至八聖道支離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！四念住離故，一切智、道相智、一切相智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，一切智、道相智、一切相智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！四念住離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四正斷乃至八聖道支離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；四正斷乃至八聖道支離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！四念住離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四正斷乃至八聖道支離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；四正斷乃至八聖道支離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！四念住離故，獨覺菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，獨覺菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，獨覺菩提離。

「諸天子！四念住離故，一切菩薩摩訶薩行離；四正斷乃至八聖道支離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，一切菩薩摩訶薩行離；四正斷乃至八聖道支離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！四念住離故，諸佛無上正等菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，諸佛無上正等菩提離；四正斷乃至八聖道支離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！四念住離故，一切智智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故，一切智智離；四正斷乃至八聖道支離故，一切智智離。

「復次，諸天子！空解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；無相、無願解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！空解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；無相、無願解脫門離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！空解脫門離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；無相、無願解脫門離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；無相、無願解脫門離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！空解脫門離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；無相、無願解脫門離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；無相、無願解脫門離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！空解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離；無相、無願解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離；無相、無願解脫門離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！空解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離；無相、無願解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離；無相、無願解脫門離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！空解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；無相、無願解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；無相、無願解脫門離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！空解脫門離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；無相、無願解脫門離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；無相、無願解脫門離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！空解脫門離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；無相、無願解脫門離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；無相、無願解脫門離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！空解脫門離故，五眼、六神通離；無相、無願解脫門離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，五眼、六神通離；無相、無願解脫門離故，五眼、六神通離。

「諸天子！空解脫門離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；無相、無願解脫門離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；無相、無願解脫門離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！空解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離；無相、無願解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離；無相、無願解脫門離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！空解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離；無相、無願解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離；無相、無願解脫門離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！空解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；無相、無願解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；無相、無願解脫門離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！空解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；無相、無願解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；無相、無願解脫門離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！空解脫門離故，獨覺菩提離；無相、無願解脫門離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，獨覺菩提離；無相、無願解脫門離故，獨覺菩提離。

「諸天子！空解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離；無相、無願解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離；無相、無願解脫門離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！空解脫門離故，諸佛無上正等菩提離；無相、無願解脫門離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，諸佛無上正等菩提離；無相、無願解脫門離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！空解脫門離故，一切智智離；無相、無願解脫門離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故，一切智智離；無相、無願解脫門離故，一切智智離。