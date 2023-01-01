大般若波羅蜜多經卷第三百四十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百四十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分堅等讚品第五十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分堅等讚品第五十七之二

「何以故？諸天子！色離故有情離，受、想、行、識離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？諸天子！色離故有情離，受、想、行、識離故有情離。

「諸天子！眼處離故有情離，耳、鼻、舌、身、意處離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故有情離，耳、鼻、舌、身、意處離故有情離。

「諸天子！色處離故有情離，聲、香、味、觸、法處離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故有情離，聲、香、味、觸、法處離故有情離。

「諸天子！眼界離故有情離，耳、鼻、舌、身、意界離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故有情離，耳、鼻、舌、身、意界離故有情離。

「諸天子！色界離故有情離，聲、香、味、觸、法界離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故有情離，聲、香、味、觸、法界離故有情離。

「諸天子！眼識界離故有情離，耳、鼻、舌、身、意識界離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故有情離，耳、鼻、舌、身、意識界離故有情離。

「諸天子！眼觸離故有情離，耳、鼻、舌、身、意觸離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故有情離，耳、鼻、舌、身、意觸離故有情離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故有情離，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故有情離，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故有情離。

「諸天子！地界離故有情離，水、火、風、空、識界離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故有情離，水、火、風、空、識界離故有情離。

「諸天子！無明離故有情離，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明離故有情離，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故有情離。

「諸天子！布施波羅蜜多離故有情離，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多離故有情離，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故有情離。

「諸天子！內空離故有情離，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空離故有情離，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離故有情離。

「諸天子！真如離故有情離，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如離故有情離，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離故有情離。

「諸天子！苦聖諦離故有情離，集、滅、道聖諦離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！苦聖諦離故有情離，集、滅、道聖諦離故有情離。

「諸天子！四靜慮離故有情離，四無量、四無色定離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮離故有情離，四無量、四無色定離故有情離。

「諸天子！八解脫離故有情離，八勝處、九次第定、十遍處離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八解脫離故有情離，八勝處、九次第定、十遍處離故有情離。

「諸天子！四念住離故有情離，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住離故有情離，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離故有情離。

「諸天子！空解脫門離故有情離，無相、無願解脫門離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門離故有情離，無相、無願解脫門離故有情離。

「諸天子！極喜地離故有情離，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！極喜地離故有情離，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離故有情離。

「諸天子！五眼離故有情離，六神通離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼離故有情離，六神通離故有情離。

「諸天子！佛十力離故有情離，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！佛十力離故有情離，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離故有情離。

「諸天子！無忘失法離故有情離，恒住捨性離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無忘失法離故有情離，恒住捨性離故有情離。

「諸天子！一切智離故有情離，道相智、一切相智離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智離故有情離，道相智、一切相智離故有情離。

「諸天子！一切陀羅尼門離故有情離，一切三摩地門離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切陀羅尼門離故有情離，一切三摩地門離故有情離。

「諸天子！預流果離故有情離，一來、不還、阿羅漢果離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果離故有情離，一來、不還、阿羅漢果離故有情離。

「諸天子！獨覺菩提離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提離故有情離。

「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切菩薩摩訶薩行離故有情離。

「諸天子！諸佛無上正等菩提離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提離故有情離。

「諸天子！一切智智離故有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智智離故有情離。

「復次，諸天子！色離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；受、想、行、識離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！色離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；受、想、行、識離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！色離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；受、想、行、識離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；受、想、行、識離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！色離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；受、想、行、識離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；受、想、行、識離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！色離故，苦、集、滅、道聖諦離；受、想、行、識離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，苦、集、滅、道聖諦離；受、想、行、識離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！色離故，四靜慮、四無量、四無色定離；受、想、行、識離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，四靜慮、四無量、四無色定離；受、想、行、識離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！色離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；受、想、行、識離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；受、想、行、識離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！色離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；受、想、行、識離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；受、想、行、識離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！色離故，空、無相、無願解脫門離；受、想、行、識離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，空、無相、無願解脫門離；受、想、行、識離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！色離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；受、想、行、識離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；受、想、行、識離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！色離故，五眼、六神通離；受、想、行、識離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，五眼、六神通離；受、想、行、識離故，五眼、六神通離。

「諸天子！色離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；受、想、行、識離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；受、想、行、識離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！色離故，無忘失法、恒住捨性離；受、想、行、識離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，無忘失法、恒住捨性離；受、想、行、識離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！色離故，一切智、道相智、一切相智離；受、想、行、識離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，一切智、道相智、一切相智離；受、想、行、識離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！色離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；受、想、行、識離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；受、想、行、識離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！色離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；受、想、行、識離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；受、想、行、識離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！色離故，獨覺菩提離；受、想、行、識離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，獨覺菩提離；受、想、行、識離故，獨覺菩提離。

「諸天子！色離故，一切菩薩摩訶薩行離；受、想、行、識離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，一切菩薩摩訶薩行離；受、想、行、識離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！色離故，諸佛無上正等菩提離；受、想、行、識離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，諸佛無上正等菩提離；受、想、行、識離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！色離故，一切智智離；受、想、行、識離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色離故，一切智智離；受、想、行、識離故，一切智智離。

「復次，諸天子！眼處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！眼處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！眼處離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意處離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意處離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！眼處離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意處離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意處離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！眼處離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意處離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意處離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！眼處離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！眼處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！眼處離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意處離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意處離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！眼處離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意處離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意處離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！眼處離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意處離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意處離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！眼處離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意處離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意處離故，五眼、六神通離。

「諸天子！眼處離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！眼處離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意處離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意處離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！眼處離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！眼處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！眼處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！眼處離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意處離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意處離故，獨覺菩提離。

「諸天子！眼處離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！眼處離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意處離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意處離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！眼處離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意處離故，一切智智離。

「復次，諸天子！色處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；聲、香、味、觸、法處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！色處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；聲、香、味、觸、法處離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！色處離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；聲、香、味、觸、法處離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；聲、香、味、觸、法處離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！色處離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；聲、香、味、觸、法處離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；聲、香、味、觸、法處離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！色處離故，苦、集、滅、道聖諦離；聲、香、味、觸、法處離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，苦、集、滅、道聖諦離；聲、香、味、觸、法處離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！色處離故，四靜慮、四無量、四無色定離；聲、香、味、觸、法處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，四靜慮、四無量、四無色定離；聲、香、味、觸、法處離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！色處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；聲、香、味、觸、法處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；聲、香、味、觸、法處離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！色處離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；聲、香、味、觸、法處離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；聲、香、味、觸、法處離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！色處離故，空、無相、無願解脫門離；聲、香、味、觸、法處離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，空、無相、無願解脫門離；聲、香、味、觸、法處離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！色處離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；聲、香、味、觸、法處離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；聲、香、味、觸、法處離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！色處離故，五眼、六神通離；聲、香、味、觸、法處離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，五眼、六神通離；聲、香、味、觸、法處離故，五眼、六神通離。

「諸天子！色處離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；聲、香、味、觸、法處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；聲、香、味、觸、法處離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！色處離故，無忘失法、恒住捨性離；聲、香、味、觸、法處離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，無忘失法、恒住捨性離；聲、香、味、觸、法處離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！色處離故，一切智、道相智、一切相智離；聲、香、味、觸、法處離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，一切智、道相智、一切相智離；聲、香、味、觸、法處離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！色處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；聲、香、味、觸、法處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；聲、香、味、觸、法處離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！色處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；聲、香、味、觸、法處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；聲、香、味、觸、法處離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！色處離故，獨覺菩提離；聲、香、味、觸、法處離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，獨覺菩提離；聲、香、味、觸、法處離故，獨覺菩提離。

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「諸天子！色處離故，諸佛無上正等菩提離；聲、香、味、觸、法處離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，諸佛無上正等菩提離；聲、香、味、觸、法處離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！色處離故，一切智智離；聲、香、味、觸、法處離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處離故，一切智智離；聲、香、味、觸、法處離故，一切智智離。

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「諸天子！眼界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意界離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意界離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！眼界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意界離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意界離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！眼界離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意界離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意界離故，苦、集、滅、道聖諦離。

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「諸天子！眼界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！眼界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意界離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意界離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！眼界離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意界離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意界離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！眼界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意界離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意界離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！眼界離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意界離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意界離故，五眼、六神通離。

「諸天子！眼界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

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「諸天子！色界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；聲、香、味、觸、法界離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；聲、香、味、觸、法界離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！色界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；聲、香、味、觸、法界離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；聲、香、味、觸、法界離故，真如乃至不思議界離。

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「諸天子！色界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；聲、香、味、觸、法界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；聲、香、味、觸、法界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！色界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；聲、香、味、觸、法界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；聲、香、味、觸、法界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！色界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；聲、香、味、觸、法界離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；聲、香、味、觸、法界離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！色界離故，空、無相、無願解脫門離；聲、香、味、觸、法界離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，空、無相、無願解脫門離；聲、香、味、觸、法界離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！色界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；聲、香、味、觸、法界離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；聲、香、味、觸、法界離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！色界離故，五眼、六神通離；聲、香、味、觸、法界離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，五眼、六神通離；聲、香、味、觸、法界離故，五眼、六神通離。

「諸天子！色界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；聲、香、味、觸、法界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；聲、香、味、觸、法界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！色界離故，無忘失法、恒住捨性離；聲、香、味、觸、法界離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，無忘失法、恒住捨性離；聲、香、味、觸、法界離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！色界離故，一切智、道相智、一切相智離；聲、香、味、觸、法界離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，一切智、道相智、一切相智離；聲、香、味、觸、法界離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！色界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；聲、香、味、觸、法界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；聲、香、味、觸、法界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！色界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；聲、香、味、觸、法界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；聲、香、味、觸、法界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！色界離故，獨覺菩提離；聲、香、味、觸、法界離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，獨覺菩提離；聲、香、味、觸、法界離故，獨覺菩提離。

「諸天子！色界離故，一切菩薩摩訶薩行離；聲、香、味、觸、法界離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，一切菩薩摩訶薩行離；聲、香、味、觸、法界離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！色界離故，諸佛無上正等菩提離；聲、香、味、觸、法界離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，諸佛無上正等菩提離；聲、香、味、觸、法界離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！色界離故，一切智智離；聲、香、味、觸、法界離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界離故，一切智智離；聲、香、味、觸、法界離故，一切智智離。

「復次，諸天子！眼識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！眼識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！眼識界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！眼識界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！眼識界離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！眼識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！眼識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！眼識界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！眼識界離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！眼識界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！眼識界離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，五眼、六神通離。

「諸天子！眼識界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！眼識界離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！眼識界離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！眼識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！眼識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！眼識界離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，獨覺菩提離。

「諸天子！眼識界離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！眼識界離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！眼識界離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意識界離故，一切智智離。

「復次，諸天子！眼觸離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！眼觸離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！眼觸離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！眼觸離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！眼觸離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！眼觸離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！眼觸離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

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「諸天子！眼觸離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，空、無相、無願解脫門離。

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「諸天子！眼觸離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

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「諸天子！眼觸離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，獨覺菩提離。

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「諸天子！眼觸離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意觸離故，一切智智離。

「復次，諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，苦、集、滅、道聖諦離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，四靜慮、四無量、四無色定離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，四念住乃至八聖道支離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，空、無相、無願解脫門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，空、無相、無願解脫門離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，空、無相、無願解脫門離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，極喜地乃至法雲地離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，極喜地乃至法雲地離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，五眼、六神通離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，五眼、六神通離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，五眼、六神通離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，佛十力乃至十八佛不共法離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，佛十力乃至十八佛不共法離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，無忘失法、恒住捨性離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，無忘失法、恒住捨性離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，無忘失法、恒住捨性離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切智、道相智、一切相智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切智、道相智、一切相智離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切智、道相智、一切相智離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切陀羅尼門、三摩地門離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切陀羅尼門、三摩地門離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，預流、一來、不還、阿羅漢果離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，獨覺菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，獨覺菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，獨覺菩提離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切菩薩摩訶薩行離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切菩薩摩訶薩行離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切菩薩摩訶薩行離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，諸佛無上正等菩提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，諸佛無上正等菩提離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，諸佛無上正等菩提離。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切智智離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受離故，一切智智離；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故，一切智智離。

「復次，諸天子！地界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；水、火、風、空、識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！地界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離；水、火、風、空、識界離故，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離。

「諸天子！地界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；水、火、風、空、識界離故，內空乃至無性自性空離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空離；水、火、風、空、識界離故，內空乃至無性自性空離。

「諸天子！地界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；水、火、風、空、識界離故，真如乃至不思議界離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界離；水、火、風、空、識界離故，真如乃至不思議界離。

「諸天子！地界離故，苦、集、滅、道聖諦離；水、火、風、空、識界離故，苦、集、滅、道聖諦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，苦、集、滅、道聖諦離；水、火、風、空、識界離故，苦、集、滅、道聖諦離。

「諸天子！地界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；水、火、風、空、識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，四靜慮、四無量、四無色定離；水、火、風、空、識界離故，四靜慮、四無量、四無色定離。

「諸天子！地界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；水、火、風、空、識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離；水、火、風、空、識界離故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處離。

「諸天子！地界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；水、火、風、空、識界離故，四念住乃至八聖道支離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界離故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支離；水、火、風、空、識界離故，四念住乃至八聖道支離。