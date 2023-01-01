大般若波羅蜜多經卷第三百四十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百四十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分巧便學品第五十五之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧便學品第五十五之五

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為如來盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？如來真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為如來盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？如來真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施波羅蜜多，是學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施波羅蜜多，是學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學內空，是學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。若菩薩摩訶薩學內空、外空乃至無性自性空，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學內空，是學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。若菩薩摩訶薩學內空、外空乃至無性自性空，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學真如，是學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。若菩薩摩訶薩學真如、法界乃至不思議界，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學真如，是學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。若菩薩摩訶薩學真如、法界乃至不思議界，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學苦聖諦，是學集、滅、道聖諦。若菩薩摩訶薩學苦、集、滅、道聖諦，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學苦聖諦，是學集、滅、道聖諦。若菩薩摩訶薩學苦、集、滅、道聖諦，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學四靜慮，是學四無量、四無色定。若菩薩摩訶薩學四靜慮、四無量、四無色定，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學四靜慮，是學四無量、四無色定。若菩薩摩訶薩學四靜慮、四無量、四無色定，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學八解脫，是學八勝處、九次第定、十遍處。若菩薩摩訶薩學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學八解脫，是學八勝處、九次第定、十遍處。若菩薩摩訶薩學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學四念住，是學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。若菩薩摩訶薩學四念住、四正斷乃至八聖道支，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學四念住，是學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。若菩薩摩訶薩學四念住、四正斷乃至八聖道支，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學空解脫門，是學無相、無願解脫門。若菩薩摩訶薩學空、無相、無願解脫門，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學空解脫門，是學無相、無願解脫門。若菩薩摩訶薩學空、無相、無願解脫門，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學極喜地，是學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。若菩薩摩訶薩學極喜地、離垢地乃至法雲地，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學極喜地，是學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。若菩薩摩訶薩學極喜地、離垢地乃至法雲地，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學五眼，是學六神通。若菩薩摩訶薩學五眼、六神通，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學五眼，是學六神通。若菩薩摩訶薩學五眼、六神通，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學佛十力，是學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。若菩薩摩訶薩學佛十力、四無所畏乃至十八佛不共法，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學佛十力，是學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。若菩薩摩訶薩學佛十力、四無所畏乃至十八佛不共法，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學無忘失法，是學恒住捨性。若菩薩摩訶薩學無忘失法、恒住捨性，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學無忘失法，是學恒住捨性。若菩薩摩訶薩學無忘失法、恒住捨性，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切智，是學道相智、一切相智。若菩薩摩訶薩學一切智、道相智、一切相智，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切智，是學道相智、一切相智。若菩薩摩訶薩學一切智、道相智、一切相智，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切陀羅尼門，是學一切三摩地門。若菩薩摩訶薩學一切陀羅尼門、一切三摩地門，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切陀羅尼門，是學一切三摩地門。若菩薩摩訶薩學一切陀羅尼門、一切三摩地門，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切菩薩摩訶薩行。若菩薩摩訶薩學一切菩薩摩訶薩行，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學一切菩薩摩訶薩行。若菩薩摩訶薩學一切菩薩摩訶薩行，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學諸佛無上正等菩提。若菩薩摩訶薩學諸佛無上正等菩提，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學諸佛無上正等菩提。若菩薩摩訶薩學諸佛無上正等菩提，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學圓滿彼岸。若菩薩摩訶薩如是學時，一切天魔及諸外道皆不能壞。若菩薩摩訶薩如是學時，疾至菩薩不退轉地。若菩薩摩訶薩如是學時，行自祖父一切如來、應、正等覺所應行處。若菩薩摩訶薩如是學時，於能護法無倒隨轉。若菩薩摩訶薩如是學時，能行離闇所應作法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學嚴淨自佛土法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學成熟諸有情法。若菩薩摩訶薩如是學時，便能如實嚴淨佛土。若菩薩摩訶薩如是學時，便能如實成熟有情。若菩薩摩訶薩如是學時，則能發起大慈大悲哀愍一切。若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相微妙法輪。若菩薩摩訶薩如是學時，是學度脫一切有情置無餘依般涅槃界。若菩薩摩訶薩如是學時，是學不斷佛種妙行。若菩薩摩訶薩如是學時，是學諸佛為有情類開甘露門。若菩薩摩訶薩如是學時，是學安立無量無數無邊有情住三乘法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是真修學一切智智，如是學者下劣有情所不能學。若菩薩摩訶薩如是學時，能實拔濟一切有情生老病死，令勤修學所應學處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學圓滿彼岸。若菩薩摩訶薩如是學時，一切天魔及諸外道皆不能壞。若菩薩摩訶薩如是學時，疾至菩薩不退轉地。若菩薩摩訶薩如是學時，行自祖父一切如來、應、正等覺所應行處。若菩薩摩訶薩如是學時，於能護法無倒隨轉。若菩薩摩訶薩如是學時，能行離闇所應作法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學嚴淨自佛土法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學成熟諸有情法。若菩薩摩訶薩如是學時，便能如實嚴淨佛土。若菩薩摩訶薩如是學時，便能如實成熟有情。若菩薩摩訶薩如是學時，則能發起大慈大悲哀愍一切。若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相微妙法輪。若菩薩摩訶薩如是學時，是學度脫一切有情置無餘依般涅槃界。若菩薩摩訶薩如是學時，是學不斷佛種妙行。若菩薩摩訶薩如是學時，是學諸佛為有情類開甘露門。若菩薩摩訶薩如是學時，是學安立無量無數無邊有情住三乘法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是真修學一切智智，如是學者下劣有情所不能學。若菩薩摩訶薩如是學時，能實拔濟一切有情生老病死，令勤修學所應學處。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界。若菩薩摩訶薩如是學時，決定不生邊地、達絮、蔑隷車中。若菩薩摩訶薩如是學時，決定不生旃荼羅家、補羯娑家，及餘種種貧窮、卑賤、不律儀家。若菩薩摩訶薩如是學時，終不聾盲、瘖瘂、攣躄、根支不具、背僂、癲癎，及餘種種穢惡瘡病。若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬。若菩薩摩訶薩如是學時，生生之處離害生命，離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語，亦離貪欲、瞋恚、邪見。若菩薩摩訶薩如是學時，生生之處不以邪法而自活命，終不攝受虛妄邪法，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情。若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就善巧方便勢力，由此善巧方便力故，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生，甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是善巧方便，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩摩訶薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界。若菩薩摩訶薩如是學時，決定不生邊地、達絮、蔑隷車中。若菩薩摩訶薩如是學時，決定不生旃荼羅家、補羯娑家，及餘種種貧窮、卑賤、不律儀家。若菩薩摩訶薩如是學時，終不聾盲、瘖瘂、攣躄、根支不具、背僂、癲癎，及餘種種穢惡瘡病。若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬。若菩薩摩訶薩如是學時，生生之處離害生命，離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語，亦離貪欲、瞋恚、邪見。若菩薩摩訶薩如是學時，生生之處不以邪法而自活命，終不攝受虛妄邪法，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情。若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就善巧方便勢力，由此善巧方便力故，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生，甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是善巧方便，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩摩訶薩行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量、無數、無邊佛法皆得清淨，決定不墮一切聲聞及獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量、無數、無邊佛法皆得清淨，決定不墮一切聲聞及獨覺地。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法本性清淨，云何菩薩摩訶薩於諸法中復得清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法本性清淨，云何菩薩摩訶薩於諸法中復得清淨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨，是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，如實通達，無沒無滯，遠離一切煩惱染著故，說菩薩復得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨，是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，如實通達，無沒無滯，遠離一切煩惱染著故，說菩薩復得清淨。

「復次，善現！雖一切法本性清淨，而諸異生不知、見、覺，是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行一切智，修行道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！雖一切法本性清淨，而諸異生不知、見、覺，是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行一切智，修行道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切法本性清淨如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量、無數、無邊佛法皆得清淨，不墮聲聞及獨覺地。於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸善巧方便，令諸有情證一切法本性清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於一切法本性清淨如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量、無數、無邊佛法皆得清淨，不墮聲聞及獨覺地。於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸善巧方便，令諸有情證一切法本性清淨。

「善現當知！譬如大地少處出生金銀珍寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，多學聲聞、獨覺地法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如大地少處出生金銀珍寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，多學聲聞、獨覺地法。

「善現當知！譬如人趣少分能修轉輪王業，多分受行諸小王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如人趣少分能修轉輪王業，多分受行諸小王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。

「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少得無上正等菩提，多墮聲聞及獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少得無上正等菩提，多墮聲聞及獨覺地。

「善現當知！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不遠離甚深般若波羅蜜多善巧方便，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多善巧方便，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不遠離甚深般若波羅蜜多善巧方便，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多善巧方便，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多善巧方便。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多善巧方便，終不發起慳貪、破戒、瞋忿、懈怠、散亂、惡慧相應之心；終不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢相應之心；終不發起諸餘過失相應之心；終不發起執取色相相應之心，亦不發起執取受、想、行、識相相應之心；終不發起執取眼處相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意處相相應之心；終不發起執取色處相相應之心，亦不發起執取聲、香、味、觸、法處相相應之心；終不發起執取眼界相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意界相相應之心；終不發起執取色界相相應之心，亦不發起執取聲、香、味、觸、法界相相應之心；終不發起執取眼識界相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意識界相相應之心；終不發起執取眼觸相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意觸相相應之心；終不發起執取眼觸為緣所生諸受相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相相應之心；終不發起執取地界相相應之心，亦不發起執取水、火、風、空、識界相相應之心；終不發起執取無明相相應之心，亦不發起執取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死相相應之心；終不發起執取布施波羅蜜多相相應之心，亦不發起執取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相相應之心；終不發起執取內空相相應之心，亦不發起執取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相相應之心；終不發起執取真如相相應之心，亦不發起執取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相相應之心；終不發起執取苦聖諦相相應之心，亦不發起執取集、滅、道聖諦相相應之心；終不發起執取四靜慮相相應之心，亦不發起執取四無量、四無色定相相應之心；終不發起執取八解脫相相應之心，亦不發起執取八勝處、九次第定、十遍處相相應之心；終不發起執取四念住相相應之心，亦不發起執取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相相應之心；終不發起執取空解脫門相相應之心，亦不發起執取無相、無願解脫門相相應之心；終不發起執取極喜地相相應之心，亦不發起執取離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相相應之心；終不發起執取五眼相相應之心，亦不發起執取六神通相相應之心；終不發起執取佛十力相相應之心，亦不發起執取四無所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多善巧方便，終不發起慳貪、破戒、瞋忿、懈怠、散亂、惡慧相應之心；終不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢相應之心；終不發起諸餘過失相應之心；終不發起執取色相相應之心，亦不發起執取受、想、行、識相相應之心；終不發起執取眼處相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意處相相應之心；終不發起執取色處相相應之心，亦不發起執取聲、香、味、觸、法處相相應之心；終不發起執取眼界相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意界相相應之心；終不發起執取色界相相應之心，亦不發起執取聲、香、味、觸、法界相相應之心；終不發起執取眼識界相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意識界相相應之心；終不發起執取眼觸相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意觸相相應之心；終不發起執取眼觸為緣所生諸受相相應之心，亦不發起執取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相相應之心；終不發起執取地界相相應之心，亦不發起執取水、火、風、空、識界相相應之心；終不發起執取無明相相應之心，亦不發起執取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死相相應之心；終不發起執取布施波羅蜜多相相應之心，亦不發起執取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相相應之心；終不發起執取內空相相應之心，亦不發起執取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相相應之心；終不發起執取真如相相應之心，亦不發起執取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相相應之心；終不發起執取苦聖諦相相應之心，亦不發起執取集、滅、道聖諦相相應之心；終不發起執取四靜慮相相應之心，亦不發起執取四無量、四無色定相相應之心；終不發起執取八解脫相相應之心，亦不發起執取八勝處、九次第定、十遍處相相應之心；終不發起執取四念住相相應之心，亦不發起執取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相相應之心；終不發起執取空解脫門相相應之心，亦不發起執取無相、無願解脫門相相應之心；終不發起執取極喜地相相應之心，亦不發起執取離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相相應之心；終不發起執取五眼相相應之心，亦不發起執取六神通相相應之心；終不發起執取佛十力相相應之心，亦不發起執取四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相相應之心；終不發起執取無忘失法相相應之心，亦不發起執取恒住捨性相相應之心；終不發起執取一切智相相應之心，亦不發起執取道相智、一切相智相相應之心；終不發起執取一切陀羅尼門相相應之心，亦不發起執取一切三摩地門相相應之心；終不發起執取預流果相相應之心，亦不發起執取一來、不還、阿羅漢果相相應之心；終不發起執取獨覺菩提相相應之心；終不發起執取一切菩薩摩訶薩行相相應之心；終不發起執取諸佛無上正等菩提相相應之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相相應之心；終不發起執取無忘失法相相應之心，亦不發起執取恒住捨性相相應之心；終不發起執取一切智相相應之心，亦不發起執取道相智、一切相智相相應之心；終不發起執取一切陀羅尼門相相應之心，亦不發起執取一切三摩地門相相應之心；終不發起執取預流果相相應之心，亦不發起執取一來、不還、阿羅漢果相相應之心；終不發起執取獨覺菩提相相應之心；終不發起執取一切菩薩摩訶薩行相相應之心；終不發起執取諸佛無上正等菩提相相應之心。

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多善巧方便，都不見法是可得者，無所得故，不起執取色等法相相應之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多善巧方便，都不見法是可得者，無所得故，不起執取色等法相相應之心。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多善巧方便，能攝一切波羅蜜多，能集一切波羅蜜多，能導一切波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中，含容一切波羅蜜多故。善現！譬如薩迦耶見普能攝受六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含容一切波羅蜜多。善現！譬如諸殞沒者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切所學波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲到一切波羅蜜多究竟彼岸，應勤修學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多善巧方便，能攝一切波羅蜜多，能集一切波羅蜜多，能導一切波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中，含容一切波羅蜜多故。善現！譬如薩迦耶見普能攝受六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含容一切波羅蜜多。善現！譬如諸殞沒者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切所學波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲到一切波羅蜜多究竟彼岸，應勤修學甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，於諸有情最為上首。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能修學無上處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，於諸有情最為上首。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能修學無上處故。

「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類！」

佛言：「善現！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等住菩薩乘，盡其形壽能以上妙衣服、飲食、臥具、湯藥及餘資具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等住菩薩乘，盡其形壽能以上妙衣服、飲食、臥具、湯藥及餘資具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等住菩薩乘，能於如是甚深般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、書寫、思惟、修習，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多具大義利，能令菩薩摩訶薩眾速引無上正等菩提，勝前所得諸善根故。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，當學如是甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失道路者示以道路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作諸佛大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鐘，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲說諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛甘露法界，欲受諸佛微妙喜樂，當學如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等住菩薩乘，能於如是甚深般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、書寫、思惟、修習，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多具大義利，能令菩薩摩訶薩眾速引無上正等菩提，勝前所得諸善根故。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，當學如是甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失道路者示以道路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作諸佛大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鐘，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲說諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛甘露法界，欲受諸佛微妙喜樂，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能得。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」

佛言：「善現！聲聞、獨覺功德善根，此諸菩薩摩訶薩眾亦皆能得，但於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過彼位，趣入菩薩正性離生故，此菩薩摩訶薩眾，無有一切功德善根而不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！聲聞、獨覺功德善根，此諸菩薩摩訶薩眾亦皆能得，但於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過彼位，趣入菩薩正性離生故，此菩薩摩訶薩眾，無有一切功德善根而不能得。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，速能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，速能證得一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，常行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，常行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，遠離聲聞及獨覺地，隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，遠離聲聞及獨覺地，隣近無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多，我由如是甚深般若波羅蜜多，捨離如是所應捨法，必當證得一切智智。』若作是念，非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了甚深般若波羅蜜多。不作是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所應遠離煩惱障法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多能有所離及有所得。所以者何？以一切法皆住真如、法界、實際，無差別故。』若如此行，是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多，我由如是甚深般若波羅蜜多，捨離如是所應捨法，必當證得一切智智。』若作是念，非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了甚深般若波羅蜜多。不作是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所應遠離煩惱障法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多能有所離及有所得。所以者何？以一切法皆住真如、法界、實際，無差別故。』若如此行，是行般若波羅蜜多。」

初分願喻品第五十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分願喻品第五十六之一

時，天帝釋作是念言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行菩薩摩訶薩行，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋作是念言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行菩薩摩訶薩行，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！

「若諸有情聞說一切智智名字心生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或常聽聞如是般若波羅蜜多甚深經典！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德世間天、人、阿素洛等不能及故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有情聞說一切智智名字心生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或常聽聞如是般若波羅蜜多甚深經典！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德世間天、人、阿素洛等不能及故。」

爾時，世尊知天帝釋心之所念，即便告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知天帝釋心之所念，即便告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所念。」

時，天帝釋深心歡喜，即取天上微妙香華，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。既散華已，作是願言：「若菩薩乘諸善男子、善女人等求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所求無上佛法速得圓滿，令彼所求一切智智速得圓滿，令彼所求自然人法速得圓滿，令彼所求真無漏法速得圓滿，令彼一切所欲聞法皆速圓滿。若求聲聞、獨覺乘者，亦令所願疾得滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋深心歡喜，即取天上微妙香華，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。既散華已，作是願言：「若菩薩乘諸善男子、善女人等求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所求無上佛法速得圓滿，令彼所求一切智智速得圓滿，令彼所求自然人法速得圓滿，令彼所求真無漏法速得圓滿，令彼一切所欲聞法皆速圓滿。若求聲聞、獨覺乘者，亦令所願疾得滿足。」

作是願已，即白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩摩訶薩眾厭離無上正等菩提，退住聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是願已，即白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩摩訶薩眾厭離無上正等菩提，退住聲聞或獨覺地。

「世尊！若諸菩薩摩訶薩眾，已於無上正等菩提心生樂欲，我願彼心倍復增進速證無上正等菩提，願彼菩薩摩訶薩眾見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死怖畏既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸菩薩摩訶薩眾，已於無上正等菩提心生樂欲，我願彼心倍復增進速證無上正等菩提，願彼菩薩摩訶薩眾見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死怖畏既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』

「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於久發心菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於不退轉地菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於一生所繫菩薩功德，起隨喜心得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於久發心菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於不退轉地菩薩功德，起隨喜心得幾所福？於一生所繫菩薩功德，起隨喜心得幾所福？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！小千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！中千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！我此三千大千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！假使三千大千世界合為一海，若復有能取一毛髮析為百分，取一分端沾彼海水可知渧數，是隨喜福不可數知。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等所隨喜福無邊際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！小千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！中千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！我此三千大千世界可知斤兩，是隨喜福不可稱量。復次，憍尸迦！假使三千大千世界合為一海，若復有能取一毛髮析為百分，取一分端沾彼海水可知渧數，是隨喜福不可數知。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等所隨喜福無邊際故。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔所魅著。世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔之眷屬。世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆從魔天界沒來生是間。所以者何？若諸菩薩摩訶薩眾求趣無上正等菩提，若有發心於彼功德深隨喜者，皆為破壞一切魔軍宮殿眷屬，迴向無上正等菩提。世尊！若諸有情深心愛敬佛、法、僧寶，於諸菩薩功德善根應生隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生一二多想。若能如是，速證無上正等菩提，度脫有情破魔眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔所魅著。世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔之眷屬。世尊！若諸有情於諸菩薩功德善根不隨喜者，當知皆從魔天界沒來生是間。所以者何？若諸菩薩摩訶薩眾求趣無上正等菩提，若有發心於彼功德深隨喜者，皆為破壞一切魔軍宮殿眷屬，迴向無上正等菩提。世尊！若諸有情深心愛敬佛、法、僧寶，於諸菩薩功德善根應生隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生一二多想。若能如是，速證無上正等菩提，度脫有情破魔眷屬。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等於諸菩薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，速能圓滿諸菩薩行，速能供養一切如來、應、正等覺，常遇善友，恒聞般若波羅蜜多甚深經典。是善男子、善女人等成就如是功德善根，隨所生處常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不見惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不嘗惡味，不覺惡觸，常不思念不如理法，終不遠離諸佛世尊，從一佛土至一佛土，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能於無量、無數、無邊最初發心菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量、無數、無邊已住初地乃至十地菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量、無數、無邊一生所繫菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是善男子、善女人等善根增進，速近無上正等菩提，證得無上大菩提已，能度無量、無數、無邊諸有情類，於無餘依般涅槃界而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等於諸菩薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，速能圓滿諸菩薩行，速能供養一切如來、應、正等覺，常遇善友，恒聞般若波羅蜜多甚深經典。是善男子、善女人等成就如是功德善根，隨所生處常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不見惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不嘗惡味，不覺惡觸，常不思念不如理法，終不遠離諸佛世尊，從一佛土至一佛土，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能於無量、無數、無邊最初發心菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量、無數、無邊已住初地乃至十地菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量、無數、無邊一生所繫菩薩摩訶薩功德善根深生隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是善男子、善女人等善根增進，速近無上正等菩提，證得無上大菩提已，能度無量、無數、無邊諸有情類，於無餘依般涅槃界而般涅槃。

「以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於久發心菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於不退轉菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。若能如是無所執著隨喜迴向，疾證無上正等菩提，度諸天、人、阿素洛等，令脫生死得涅槃樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於久發心菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於不退轉菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。諸善男子、善女人等，於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根應生隨喜，迴向無上正等菩提，於迴向時，不應執著即心離心，亦不應執著即心修行離心修行。若能如是無所執著隨喜迴向，疾證無上正等菩提，度諸天、人、阿素洛等，令脫生死得涅槃樂。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩以如幻心，能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩以如幻心，能證無上正等菩提？」

佛言：「善現！於意云何？汝見菩薩摩訶薩等如幻心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？汝見菩薩摩訶薩等如幻心不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我不見幻，亦不見有如幻之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我不見幻，亦不見有如幻之心。」

佛言：「善現！於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能證無上正等菩提不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能證無上正等菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能證無上正等菩提！」

佛言：「善現！於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能證無上正等菩提不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能證無上正等菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能證無上正等菩提！

「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有、是無，以一切法畢竟離故。若一切法畢竟離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有、無，則不可說能證無上正等菩提，非無所有法能證菩提故。所以者何？以一切法皆無所有性不可得，無染、無淨。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有、是無，以一切法畢竟離故。若一切法畢竟離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有、無，則不可說能證無上正等菩提，非無所有法能證菩提故。所以者何？以一切法皆無所有性不可得，無染、無淨。何以故？

「世尊！般若波羅蜜多畢竟離故，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜多畢竟離故，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦畢竟離故。

「世尊！內空畢竟離故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空畢竟離故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦畢竟離故。

「世尊！真如畢竟離故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如畢竟離故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦畢竟離故。

「世尊！苦聖諦畢竟離故，集、滅、道聖諦亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦畢竟離故，集、滅、道聖諦亦畢竟離故。

「世尊！四靜慮畢竟離故，四無量、四無色定亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮畢竟離故，四無量、四無色定亦畢竟離故。

「世尊！八解脫畢竟離故，八勝處、九次第定、十遍處亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫畢竟離故，八勝處、九次第定、十遍處亦畢竟離故。

「世尊！四念住畢竟離故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住畢竟離故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦畢竟離故。

「世尊！空解脫門畢竟離故，無相、無願解脫門亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門畢竟離故，無相、無願解脫門亦畢竟離故。

「世尊！極喜地畢竟離故，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！極喜地畢竟離故，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦畢竟離故。

「世尊！五眼畢竟離故，六神通亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼畢竟離故，六神通亦畢竟離故。

「世尊！佛十力畢竟離故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力畢竟離故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦畢竟離故。

「世尊！無忘失法畢竟離故，恒住捨性亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無忘失法畢竟離故，恒住捨性亦畢竟離故。

「世尊！一切智畢竟離故，道相智、一切相智亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切智畢竟離故，道相智、一切相智亦畢竟離故。

「世尊！一切陀羅尼門畢竟離故，一切三摩地門亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切陀羅尼門畢竟離故，一切三摩地門亦畢竟離故。

「世尊！一切菩薩摩訶薩行畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切菩薩摩訶薩行畢竟離故。

「世尊！諸佛無上正等菩提畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸佛無上正等菩提畢竟離故。

「世尊！一切智智亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切智智亦畢竟離故。

「世尊！若法畢竟離，是法不應修，亦不應壞，亦不應引，甚深般若波羅蜜多畢竟離故不應能引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若法畢竟離，是法不應修，亦不應壞，亦不應引，甚深般若波羅蜜多畢竟離故不應能引。

「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟離，云何可說菩薩摩訶薩依甚深波羅蜜多證得無上正等菩提？世尊！諸佛無上正等菩提亦畢竟離，云何離法能證離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟離，云何可說菩薩摩訶薩依甚深波羅蜜多證得無上正等菩提？世尊！諸佛無上正等菩提亦畢竟離，云何離法能證離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」