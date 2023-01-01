大般若波羅蜜多經卷第三百三十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分巧便學品第五十五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧便學品第五十五之三

「世尊！若菩薩摩訶薩為四念住盡故學，是學一切智智不？為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住離故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無生故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住本來寂靜故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住自性涅槃故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為四念住盡故學，是學一切智智不？為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住離故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無生故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住無滅故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住本來寂靜故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四念住自性涅槃故學，是學一切智智不？為四正斷乃至八聖道支自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為空解脫門盡故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門離故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無生故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為空解脫門盡故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門離故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無生故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門無滅故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為空解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？為無相、無願解脫門自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為極喜地盡故學，是學一切智智不？為離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地離故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無生故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地本來寂靜故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地自性涅槃故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為極喜地盡故學，是學一切智智不？為離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地離故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無生故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地無滅故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地本來寂靜故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為極喜地自性涅槃故學，是學一切智智不？為離垢地乃至法雲地自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為五眼盡故學，是學一切智智不？為六神通盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼離故學，是學一切智智不？為六神通離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼滅故學，是學一切智智不？為六神通滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無生故學，是學一切智智不？為六神通無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無滅故學，是學一切智智不？為六神通無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼本來寂靜故學，是學一切智智不？為六神通本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼自性涅槃故學，是學一切智智不？為六神通自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為五眼盡故學，是學一切智智不？為六神通盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼離故學，是學一切智智不？為六神通離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼滅故學，是學一切智智不？為六神通滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無生故學，是學一切智智不？為六神通無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼無滅故學，是學一切智智不？為六神通無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼本來寂靜故學，是學一切智智不？為六神通本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為五眼自性涅槃故學，是學一切智智不？為六神通自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為佛十力盡故學，是學一切智智不？為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力離故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無生故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為佛十力盡故學，是學一切智智不？為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力離故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無生故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力無滅故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為佛十力自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無所畏乃至十八佛不共法自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為無忘失法盡故學，是學一切智智不？為恒住捨性盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法離故學，是學一切智智不？為恒住捨性離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無生故學，是學一切智智不？為恒住捨性無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法本來寂靜故學，是學一切智智不？為恒住捨性本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法自性涅槃故學，是學一切智智不？為恒住捨性自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為無忘失法盡故學，是學一切智智不？為恒住捨性盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法離故學，是學一切智智不？為恒住捨性離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無生故學，是學一切智智不？為恒住捨性無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法無滅故學，是學一切智智不？為恒住捨性無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法本來寂靜故學，是學一切智智不？為恒住捨性本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無忘失法自性涅槃故學，是學一切智智不？為恒住捨性自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為一切智盡故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智離故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無生故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智本來寂靜故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智自性涅槃故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為一切智盡故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智離故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無生故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智無滅故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智本來寂靜故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切智自性涅槃故學，是學一切智智不？為道相智、一切相智自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門盡故學，是學一切智智不？為一切三摩地門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門離故學，是學一切智智不？為一切三摩地門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無生故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門本來寂靜故學，是學一切智智不？為一切三摩地門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門自性涅槃故學，是學一切智智不？為一切三摩地門自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門盡故學，是學一切智智不？為一切三摩地門盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門離故學，是學一切智智不？為一切三摩地門離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無生故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門無滅故學，是學一切智智不？為一切三摩地門無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門本來寂靜故學，是學一切智智不？為一切三摩地門本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切陀羅尼門自性涅槃故學，是學一切智智不？為一切三摩地門自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為預流果盡故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果離故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無生故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果本來寂靜故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果自性涅槃故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為預流果盡故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果離故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無生故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果無滅故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果本來寂靜故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為預流果自性涅槃故學，是學一切智智不？為一來、不還、阿羅漢果自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為獨覺菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為獨覺菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為獨覺菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為一切菩薩摩訶薩行自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為諸佛無上正等菩提自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為有情盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為有情盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為有情自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為菩薩盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為菩薩盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為菩薩自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為如來盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來自性涅槃故學，是學一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為如來盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為如來自性涅槃故學，是學一切智智不？」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色盡故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，是學一切智智不？為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色本來寂靜故學，是學一切智智不？為受、想、行、識本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色自性涅槃故學，是學一切智智不？為受、想、行、識自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色盡故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，是學一切智智不？為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色本來寂靜故學，是學一切智智不？為受、想、行、識本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色自性涅槃故學，是學一切智智不？為受、想、行、識自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？受、想、行、識真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？受、想、行、識真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼處盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼處真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼處盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼處真如盡、滅、斷不？」

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佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意處真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意處真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色處盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色處真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色處盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色處真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？聲、香、味、觸、法處真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？聲、香、味、觸、法處真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼界真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼界真如盡、滅、斷不？」

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佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意界真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意界真如盡、滅、斷不？」

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佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色界盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色界真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為色界盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？色界真如盡、滅、斷不？」

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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意識界真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意識界真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼觸盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼觸真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為眼觸盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？眼觸真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意觸真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意觸真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為地界盡故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界離故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無生故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界本來寂靜故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界自性涅槃故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？地界真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為地界盡故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界離故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無生故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界本來寂靜故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界自性涅槃故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？地界真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？水、火、風、空、識界真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？水、火、風、空、識界真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」

佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為無明盡故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明離故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無生故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明本來寂靜故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明自性涅槃故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？無明真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如汝所說『若菩薩摩訶薩為無明盡故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明離故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無生故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明本來寂靜故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明自性涅槃故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性涅槃故學，是學一切智智不？』者，善現！於汝意云何？無明真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！於汝意云何？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如盡、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無滅、無斷、不可作證，若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。」