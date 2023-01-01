大般若波羅蜜多經卷第三百三十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分巧便學品第五十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧便學品第五十五之二

爾時，阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩云何共住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩云何共住？」

佛告阿難：「菩薩、菩薩共住相視當如大師。所以者何？諸菩薩摩訶薩展轉相視，應作是念：『彼是我等真善知識，與我為伴共乘一船，我等與彼學處、學時及所學法一切無異。如彼應學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，我亦應學；如彼應學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，我亦應學；如彼應學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，我亦應學；如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學；如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學；如彼應學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，我亦應學；如彼應學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，我亦應學；如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學；如彼應學菩薩十地，我亦應學；如彼應學五眼、六神通，我亦應學；如彼應學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，我亦應學；如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學；如彼應學陀羅尼門、三摩地門，我亦應學；如彼應學嚴淨佛土、成熟有情，我亦應學；如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「菩薩、菩薩共住相視當如大師。所以者何？諸菩薩摩訶薩展轉相視，應作是念：『彼是我等真善知識，與我為伴共乘一船，我等與彼學處、學時及所學法一切無異。如彼應學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，我亦應學；如彼應學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，我亦應學；如彼應學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，我亦應學；如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學；如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學；如彼應學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，我亦應學；如彼應學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，我亦應學；如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學；如彼應學菩薩十地，我亦應學；如彼應學五眼、六神通，我亦應學；如彼應學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，我亦應學；如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學；如彼應學陀羅尼門、三摩地門，我亦應學；如彼應學嚴淨佛土、成熟有情，我亦應學；如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』

「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我真伴，復是我師。若彼菩薩摩訶薩住雜作意，遠離一切智智相應作意，我則於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩離雜作意，不離一切智智相應作意，我則於中常同彼學。』阿難當知！若諸菩薩摩訶薩眾能如是學，菩提資糧速得圓滿，若諸菩薩摩訶薩眾如是學時名平等學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我真伴，復是我師。若彼菩薩摩訶薩住雜作意，遠離一切智智相應作意，我則於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩離雜作意，不離一切智智相應作意，我則於中常同彼學。』阿難當知！若諸菩薩摩訶薩眾能如是學，菩提資糧速得圓滿，若諸菩薩摩訶薩眾如是學時名平等學。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩平等性，而諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩平等性，而諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學？」

佛言：「善現！內空是菩薩摩訶薩平等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！內空是菩薩摩訶薩平等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！色色自性空是菩薩摩訶薩平等性，受、想、行、識受、想、行、識自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色色自性空是菩薩摩訶薩平等性，受、想、行、識受、想、行、識自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼處眼處自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼處眼處自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！色處色處自性空是菩薩摩訶薩平等性，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色處色處自性空是菩薩摩訶薩平等性，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼界眼界自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼界眼界自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！色界色界自性空是菩薩摩訶薩平等性，聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色界色界自性空是菩薩摩訶薩平等性，聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！眼識界眼識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼識界眼識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

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「復次，善現！眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空是菩薩摩訶薩平等性，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！地界地界自性空是菩薩摩訶薩平等性，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！地界地界自性空是菩薩摩訶薩平等性，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！無明無明自性空是菩薩摩訶薩平等性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！無明無明自性空是菩薩摩訶薩平等性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空是菩薩摩訶薩平等性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空是菩薩摩訶薩平等性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！內空內空自性空是菩薩摩訶薩平等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！內空內空自性空是菩薩摩訶薩平等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！真如真如自性空是菩薩摩訶薩平等性，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！真如真如自性空是菩薩摩訶薩平等性，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！苦聖諦苦聖諦自性空是菩薩摩訶薩平等性，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！苦聖諦苦聖諦自性空是菩薩摩訶薩平等性，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！四靜慮四靜慮自性空是菩薩摩訶薩平等性，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！四靜慮四靜慮自性空是菩薩摩訶薩平等性，四無量、四無色定四無量、四無色定自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！八解脫八解脫自性空是菩薩摩訶薩平等性，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！八解脫八解脫自性空是菩薩摩訶薩平等性，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！四念住四念住自性空是菩薩摩訶薩平等性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！四念住四念住自性空是菩薩摩訶薩平等性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！空解脫門空解脫門自性空是菩薩摩訶薩平等性，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！空解脫門空解脫門自性空是菩薩摩訶薩平等性，無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！極喜地極喜地自性空是菩薩摩訶薩平等性，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！極喜地極喜地自性空是菩薩摩訶薩平等性，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！五眼五眼自性空是菩薩摩訶薩平等性，六神通六神通自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！五眼五眼自性空是菩薩摩訶薩平等性，六神通六神通自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！佛十力佛十力自性空是菩薩摩訶薩平等性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！佛十力佛十力自性空是菩薩摩訶薩平等性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！無忘失法無忘失法自性空是菩薩摩訶薩平等性，恒住捨性恒住捨性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！無忘失法無忘失法自性空是菩薩摩訶薩平等性，恒住捨性恒住捨性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！一切智一切智自性空是菩薩摩訶薩平等性，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切智一切智自性空是菩薩摩訶薩平等性，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空是菩薩摩訶薩平等性，一切三摩地門一切三摩地門自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空是菩薩摩訶薩平等性，一切三摩地門一切三摩地門自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！預流果預流果自性空是菩薩摩訶薩平等性，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！預流果預流果自性空是菩薩摩訶薩平等性，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！獨覺菩提獨覺菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！獨覺菩提獨覺菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。

「復次，善現！諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學疾證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，是學一切智智不？為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色本來寂靜故學，是學一切智智不？為受、想、行、識本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色自性涅槃故學，是學一切智智不？為受、想、行、識自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，是學一切智智不？為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色無滅故學，是學一切智智不？為受、想、行、識無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色本來寂靜故學，是學一切智智不？為受、想、行、識本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色自性涅槃故學，是學一切智智不？為受、想、行、識自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼處盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為眼處盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼處自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意處自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為色處盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為色處盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色處自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法處自性涅槃故學，是學一切智智不？

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「世尊！若菩薩摩訶薩為色界盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為色界盡故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界離故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無生故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界無滅故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界本來寂靜故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色界自性涅槃故學，是學一切智智不？為聲、香、味、觸、法界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼識界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為眼識界盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼識界自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意識界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼觸盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為眼觸盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受本來寂靜故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為眼觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？為耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為地界盡故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界離故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無生故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界本來寂靜故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界自性涅槃故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為地界盡故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界離故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無生故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界無滅故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界本來寂靜故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為地界自性涅槃故學，是學一切智智不？為水、火、風、空、識界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為無明盡故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明離故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無生故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明本來寂靜故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明自性涅槃故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為無明盡故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明離故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無生故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明無滅故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明本來寂靜故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為無明自性涅槃故學，是學一切智智不？為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多離故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多離故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為內空盡故學，是學一切智智不？為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空離故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無生故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空本來寂靜故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空自性涅槃故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為內空盡故學，是學一切智智不？為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空離故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無生故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空無滅故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空本來寂靜故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為內空自性涅槃故學，是學一切智智不？為外空乃至無性自性空自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為真如盡故學，是學一切智智不？為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如離故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無生故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如本來寂靜故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如自性涅槃故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為真如盡故學，是學一切智智不？為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如離故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無生故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如無滅故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如本來寂靜故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為真如自性涅槃故學，是學一切智智不？為法界乃至不思議界自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為苦聖諦盡故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦離故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦無生故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦無滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為苦聖諦盡故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦離故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦無生故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦無滅故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為苦聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？為集、滅、道聖諦自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為四靜慮盡故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮離故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無生故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為四靜慮盡故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮離故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無生故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮無滅故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮本來寂靜故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為四靜慮自性涅槃故學，是學一切智智不？為四無量、四無色定自性涅槃故學，是學一切智智不？

「世尊！若菩薩摩訶薩為八解脫盡故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫離故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無生故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫本來寂靜故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫自性涅槃故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處自性涅槃故學，是學一切智智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為八解脫盡故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫離故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無生故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無生故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫無滅故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處無滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫本來寂靜故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處本來寂靜故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為八解脫自性涅槃故學，是學一切智智不？為八勝處、九次第定、十遍處自性涅槃故學，是學一切智智不？