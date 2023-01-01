大般若波羅蜜多經卷第三百三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十七

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分巧便學品第五十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧便學品第五十五之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，最極甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，聰慧微密，智者所證，一切分別畢竟離故。世尊！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，必不成就微少善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，最極甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，聰慧微密，智者所證，一切分別畢竟離故。世尊！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，必不成就微少善根。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就廣大善根。憍尸迦！假使於此贍部洲中一切有情，皆悉成就十善業道及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說。是善男子、善女人等所獲功德，於前所說贍部洲中諸有情類所成功德百倍為勝，千倍為勝，百千倍為勝，俱胝倍為勝，百俱胝倍為勝，千俱胝倍為勝，百千俱胝倍為勝，那庾多倍為勝，百那庾多倍為勝，千那庾多倍為勝，百千那庾多倍為勝，算倍、數倍、計倍、喻倍乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就廣大善根。憍尸迦！假使於此贍部洲中一切有情，皆悉成就十善業道及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、正為他說。是善男子、善女人等所獲功德，於前所說贍部洲中諸有情類所成功德百倍為勝，千倍為勝，百千倍為勝，俱胝倍為勝，百俱胝倍為勝，千俱胝倍為勝，百千俱胝倍為勝，那庾多倍為勝，百那庾多倍為勝，千那庾多倍為勝，百千那庾多倍為勝，算倍、數倍、計倍、喻倍乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

爾時，會中有一苾芻謂天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂、常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，所獲功德勝贍部洲諸有情類一切成就十善業道，及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一苾芻謂天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂、常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，所獲功德勝贍部洲諸有情類一切成就十善業道，及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德。」

天帝釋言：「是善男子、善女人等，初發一念一切智智相應心時，所獲功德已勝所說贍部洲中諸有情類一切成就十善業道及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德多百千倍，何況於此甚深般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂、常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，所獲功德而可校量！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「是善男子、善女人等，初發一念一切智智相應心時，所獲功德已勝所說贍部洲中諸有情類一切成就十善業道及四靜慮、四無量心、四無色定、五神通等無量功德多百千倍，何況於此甚深般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂、常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、正為他說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所者，所獲功德而可校量！

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼贍部洲中成十善等諸有情類，亦勝一切世間天、人、阿素洛等。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼贍部洲中成十善等諸有情類，亦勝一切世間天、人、阿素洛等。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼世間天、人、阿素洛等，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼世間天、人、阿素洛等，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住苦、集、滅、道聖諦者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，安住苦、集、滅、道聖諦者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行四靜慮、四無量、四無色定者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行四靜慮、四無量、四無色定者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行空、無相、無願解脫門者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行空、無相、無願解脫門者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行五眼、六神通者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行五眼、六神通者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行無忘失法、恒住捨性者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行無忘失法、恒住捨性者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行一切智、道相智、一切相智者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行一切智、道相智、一切相智者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行陀羅尼門、三摩地門者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行陀羅尼門、三摩地門者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行緣性、緣起觀者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行緣性、緣起觀者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，嚴淨佛土、成熟有情者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，嚴淨佛土、成熟有情者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修諸菩薩摩訶薩行及修無上正等菩提者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修諸菩薩摩訶薩行及修無上正等菩提者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無邊際故。

「復次，苾芻！是善男子、善女人等當知即是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！是善男子、善女人等當知即是菩薩摩訶薩。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不為一切世間天、人、阿素洛等及諸聲聞、獨覺、菩薩之所勝伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不為一切世間天、人、阿素洛等及諸聲聞、獨覺、菩薩之所勝伏。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，能紹佛種令不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，能紹佛種令不斷絕。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常不遠離菩薩、如來應正等覺真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常不遠離菩薩、如來應正等覺真勝善友。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不久當坐妙菩提座降伏魔軍，證得無上正等菩提，轉妙法輪拔有情類生死大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不久當坐妙菩提座降伏魔軍，證得無上正等菩提，轉妙法輪拔有情類生死大苦。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞及諸獨覺所應學行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞及諸獨覺所應學行。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，護世四王領四大天王眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢我亦當奉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，護世四王領四大天王眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢我亦當奉。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝領三十三天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝領三十三天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，蘇夜摩天王領夜摩天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，蘇夜摩天王領夜摩天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，珊覩史多天王領覩史多天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，珊覩史多天王領覩史多天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙變化天王領樂變化天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙變化天王領樂變化天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙自在天王領他化自在天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙自在天王領他化自在天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，索訶界主大梵天王領梵眾天、梵輔天、梵會天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，索訶界主大梵天王領梵眾天、梵輔天、梵會天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天領光天、少光天、無量光天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天領光天、少光天、無量光天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，遍淨天領淨天、少淨天、無量淨天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，遍淨天領淨天、少淨天、無量淨天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，廣果天領廣天、少廣天、無量廣天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，廣果天領廣天、少廣天、無量廣天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，色究竟天領無繁天、無熱天、善現天、善見天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，色究竟天領無繁天、無熱天、善現天、善見天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及諸獨覺所應學行，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，并諸天、龍、阿素洛等常隨護念。由此因緣，是菩薩摩訶薩世間一切險難危厄身心憂苦皆不侵害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，并諸天、龍、阿素洛等常隨護念。由此因緣，是菩薩摩訶薩世間一切險難危厄身心憂苦皆不侵害。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，諸佛菩薩及諸天、龍、阿素洛等常護念故，世間所有大種相違所起諸病皆不侵惱，所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸支節病、身痛、心痛、頭痛、齒痛、脇痛、腰痛、背痛、腹痛、諸支節痛，如是所有四百四病皆於身中永無所有，唯除重業轉為輕受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，諸佛菩薩及諸天、龍、阿素洛等常護念故，世間所有大種相違所起諸病皆不侵惱，所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸支節病、身痛、心痛、頭痛、齒痛、脇痛、腰痛、背痛、腹痛、諸支節痛，如是所有四百四病皆於身中永無所有，唯除重業轉為輕受。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，獲如是等現世功德，後世功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，獲如是等現世功德，後世功德無量無邊。」

爾時，具壽阿難竊作是念：「今天帝釋為自辯才讚說如是甚深般若波羅蜜多殊勝功德？為是如來威神之力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難竊作是念：「今天帝釋為自辯才讚說如是甚深般若波羅蜜多殊勝功德？為是如來威神之力？」

時，天帝釋即知阿難心之所念，白阿難言：「我所讚說甚深般若波羅蜜多殊勝功德，皆是如來威神之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即知阿難心之所念，白阿難言：「我所讚說甚深般若波羅蜜多殊勝功德，皆是如來威神之力。」

爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋讚深般若波羅蜜多希有功德，當知皆是如來神力，非自辯才。何以故？甚深般若波羅蜜多希有功德，非人、天等所能知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋讚深般若波羅蜜多希有功德，當知皆是如來神力，非自辯才。何以故？甚深般若波羅蜜多希有功德，非人、天等所能知故。

「阿難當知！若菩薩摩訶薩習學如是甚深般若波羅蜜多，思惟如是甚深般若波羅蜜多，修行如是甚深般若波羅蜜多，時此三千大千世界一切惡魔，皆生疑惑咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知！若菩薩摩訶薩習學如是甚深般若波羅蜜多，思惟如是甚深般若波羅蜜多，修行如是甚深般若波羅蜜多，時此三千大千世界一切惡魔，皆生疑惑咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提？』

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多，時諸惡魔生大憂苦，身心戰慄如中毒箭。復次，阿難！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，時有惡魔來到其所，化作種種可怖畏事，所謂刀劍、惡獸、毒蛇，猛火赩焰四方俱發，欲令菩薩身心惶懼，迷失無上大菩提心，於所修行心生退屈，乃至發起一念亂意，障得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多，時諸惡魔生大憂苦，身心戰慄如中毒箭。復次，阿難！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，時有惡魔來到其所，化作種種可怖畏事，所謂刀劍、惡獸、毒蛇，猛火赩焰四方俱發，欲令菩薩身心惶懼，迷失無上大菩提心，於所修行心生退屈，乃至發起一念亂意，障得無上正等菩提。」

爾時，具壽阿難白佛言：「世尊！為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，為有擾亂、不擾亂者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難白佛言：「世尊！為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，為有擾亂、不擾亂者？」

佛告阿難：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，然有擾亂、不擾亂者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，然有擾亂、不擾亂者。」

具壽阿難復白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽阿難復白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂？」

佛告阿難：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解，便生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，深心信解，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解，便生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，深心信解，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心生猶豫：『為實有此甚深般若波羅蜜多？為實無此甚深般若波羅蜜多？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多不生疑惑，決定信有甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心生猶豫：『為實有此甚深般若波羅蜜多？為實無此甚深般若波羅蜜多？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多不生疑惑，決定信有甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離善友，為諸惡友之所攝持，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了，不解了故不能修習，不修習故不能如實證得如是甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友，不為惡友之所攝持，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了，由解了故則能修習，能修習故如實證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離善友，為諸惡友之所攝持，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了，不解了故不能修習，不修習故不能如實證得如是甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友，不為惡友之所攝持，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了，由解了故則能修習，能修習故如實證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法誹謗毀呰，爾時惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼謗毀真妙法故，便有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘諸善男子、善女人等，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法信受讚歎，亦令無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，於真妙法信受讚歎，由此惡魔驚怖愁惱，是菩薩乘諸善男子、善女人等，設不精勤修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法誹謗毀呰，爾時惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼謗毀真妙法故，便有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘諸善男子、善女人等，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法信受讚歎，亦令無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，於真妙法信受讚歎，由此惡魔驚怖愁惱，是菩薩乘諸善男子、善女人等，設不精勤修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多極為甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布？我尚不能得其源底，況餘淺智！』時，有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞其所說心生驚怖，皆退無上正等覺心。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多極為甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞其所說歡喜踊躍，皆於般若波羅蜜多常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，速趣無上正等菩提。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多極為甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布？我尚不能得其源底，況餘淺智！』時，有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞其所說心生驚怖，皆退無上正等覺心。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多極為甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，聞其所說歡喜踊躍，皆於般若波羅蜜多常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，速趣無上正等菩提。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，汝等不能。我能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修習四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，汝等不能。我能修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，汝等不能。我能修習空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修習菩薩十地，汝等不能。我能嚴淨佛土、成熟有情，汝等不能。我能順逆觀察十二緣起，汝等不能。我能修習五眼、六神通，汝等不能。我能修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，汝等不能。我能修習奢摩他、毘鉢舍那，汝等不能。我能修習無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修習陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修習一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能觀察諸法自相、共相，汝等不能。我能修習一切菩薩摩訶薩行，汝等不能。我能修習諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是我伴侶，輪迴生死未有出期。』阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，不輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精進修諸善法，而不執著諸善法相。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，汝等不能。我能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修習四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，汝等不能。我能修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，汝等不能。我能修習空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修習菩薩十地，汝等不能。我能嚴淨佛土、成熟有情，汝等不能。我能順逆觀察十二緣起，汝等不能。我能修習五眼、六神通，汝等不能。我能修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，汝等不能。我能修習奢摩他、毘鉢舍那，汝等不能。我能修習無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修習陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修習一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能觀察諸法自相、共相，汝等不能。我能修習一切菩薩摩訶薩行，汝等不能。我能修習諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是我伴侶，輪迴生死未有出期。』阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，不輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精進修諸善法，而不執著諸善法相。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，恒讚己德毀呰他人，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔見此事已便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見。同彼見已隨彼邪學，隨彼學已煩惱熾盛，心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣增三惡趣，令魔宮殿國土充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名，輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德無增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知眾魔事業。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，恒讚己德毀呰他人，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔見此事已便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見。同彼見已隨彼邪學，隨彼學已煩惱熾盛，心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣增三惡趣，令魔宮殿國土充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名，輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德無增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知眾魔事業。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀辱鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已作如是念：『此善男子遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀辱鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界諸惡趣道。』作是念已歡喜踊躍。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，不相毀辱鬪諍誹謗，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀辱鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已作如是念：『此善男子遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀辱鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界諸惡趣道。』作是念已歡喜踊躍。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，不相毀辱鬪諍誹謗，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提諸善男子、善女人等，更相毀辱鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已作如是念：『此二菩薩俱遠無上正等菩提，俱近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀辱鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界諸惡趣道。』作是念已歡喜踊躍。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提諸善男子、善女人等，不相毀辱鬪諍誹謗，更相教誨勤修善法，令疾證得一切智智。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提諸善男子、善女人等，更相毀辱鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已作如是念：『此二菩薩俱遠無上正等菩提，俱近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀辱鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界諸惡趣道。』作是念已歡喜踊躍。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提諸善男子、善女人等，不相毀辱鬪諍誹謗，更相教誨勤修善法，令疾證得一切智智。阿難當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「阿難當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫勤修勝行，然後乃補所退功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫勤修勝行，然後乃補所退功德。」

時，具壽阿難白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時？為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾所劫然後乃補？為於中間有復本義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽阿難白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時？為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾所劫然後乃補？為於中間有復本義？」

佛告阿難：「我為菩薩、獨覺、聲聞，說有出罪還補善法。阿難當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，復無慚愧懷恨不捨，不能如法發露改悔，我說彼類於其中間無有出罪還補善義，要爾所劫流轉生死，遠離善友眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾所劫勤修勝行，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，後生慚愧，心無怨結，速還如法發露改悔，作如是念：『我今已得難得人身，如何復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，如何於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，如何於中反生憍慢毀辱凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵罵，如何於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，云何復起勃惡語言與彼乖諍？我應忍受一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，云何於彼反為凌辱？我求無上正等菩提，為脫有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，云何復欲加之以苦？我應從今窮未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斷截首足身分，於彼有情終不起惡勿我起惡，破壞無上正等覺心，障礙所求一切智智。』阿難當知！是菩薩摩訶薩，我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾所劫數流轉生死，惡魔於彼不能擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我為菩薩、獨覺、聲聞，說有出罪還補善法。阿難當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，復無慚愧懷恨不捨，不能如法發露改悔，我說彼類於其中間無有出罪還補善義，要爾所劫流轉生死，遠離善友眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾所劫勤修勝行，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍毀辱輕蔑誹謗，後生慚愧，心無怨結，速還如法發露改悔，作如是念：『我今已得難得人身，如何復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，如何於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，如何於中反生憍慢毀辱凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵罵，如何於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，云何復起勃惡語言與彼乖諍？我應忍受一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，云何於彼反為凌辱？我求無上正等菩提，為脫有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，云何復欲加之以苦？我應從今窮未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斷截首足身分，於彼有情終不起惡勿我起惡，破壞無上正等覺心，障礙所求一切智智。』阿難當知！是菩薩摩訶薩，我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾所劫數流轉生死，惡魔於彼不能擾亂。

「阿難當知！諸菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論議決擇。所以者何？若與彼類論議決擇，或當發起瞋忿等心，或復令生麁惡言說。然諸菩薩於有情類不應發起瞋忿等心，亦不應生麁惡言說，設被斷截首足身分，亦不應起瞋忿惡言。所以者何？應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，云何於彼復起惡事？』阿難當知！若諸菩薩於有情類起瞋恚心，發麁惡語，便障菩薩一切智智，亦壞無邊殊勝行法。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，於諸有情不應瞋恚，亦不應起麁惡言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知！諸菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論議決擇。所以者何？若與彼類論議決擇，或當發起瞋忿等心，或復令生麁惡言說。然諸菩薩於有情類不應發起瞋忿等心，亦不應生麁惡言說，設被斷截首足身分，亦不應起瞋忿惡言。所以者何？應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，云何於彼復起惡事？』阿難當知！若諸菩薩於有情類起瞋恚心，發麁惡語，便障菩薩一切智智，亦壞無邊殊勝行法。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，於諸有情不應瞋恚，亦不應起麁惡言說。」