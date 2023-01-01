大般若波羅蜜多經卷第三百三十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分善學品第五十三之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分善學品第五十三之五

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令發起無上覺心，修習菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「善現當知！是菩薩摩訶薩由此精勤增上勢力，到諸有情福田彼岸。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於法精勤增上勢力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情無利樂故起大慈心，見諸有情有衰苦故起大悲心，見諸有情得利樂故起大喜心，見諸有情無性相故起大捨心。善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩由此精勤增上勢力，到諸有情福田彼岸。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於法精勤增上勢力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情無利樂故起大慈心，見諸有情有衰苦故起大悲心，見諸有情得利樂故起大喜心，見諸有情無性相故起大捨心。善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著。

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得大光明，謂得布施波羅蜜多光明，亦得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多光明。善現！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥、諸資生具。善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多相應作意，故能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王、大臣、長者、居士、有情信施，欲示有情真善道路，欲為有情作淨光明，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得大光明，謂得布施波羅蜜多光明，亦得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多光明。善現！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥、諸資生具。善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多相應作意，故能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王、大臣、長者、居士、有情信施，欲示有情真善道路，欲為有情作淨光明，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多相應作意，諸有所說皆說般若波羅蜜多，謂說般若波羅蜜多相應之法，既說般若波羅蜜多相應法已，復能如理思惟般若波羅蜜多相應之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多相應作意，諸有所說皆說般若波羅蜜多，謂說般若波羅蜜多相應之法，既說般若波羅蜜多相應法已，復能如理思惟般若波羅蜜多相應之法。

「善現！是菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容現起。善現！是菩薩摩訶薩晝夜精勤，安住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。善現！譬如有人先未曾有末尼珠寶，後時遇得深自欣慶珍玩無厭，欻爾亡遺生大苦惱，常懷慨歎：『惜哉！何日還得所失末尼寶珠？』彼人於此末尼寶珠相應作意無時暫捨。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，常應精勤安住般若波羅蜜多相應作意，若離般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容現起。善現！是菩薩摩訶薩晝夜精勤，安住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。善現！譬如有人先未曾有末尼珠寶，後時遇得深自欣慶珍玩無厭，欻爾亡遺生大苦惱，常懷慨歎：『惜哉！何日還得所失末尼寶珠？』彼人於此末尼寶珠相應作意無時暫捨。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，常應精勤安住般若波羅蜜多相應作意，若離般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。」

初分斷分別品第五十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分斷分別品第五十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切作意皆自性離，一切作意皆自性空，諸法亦爾，皆自性離，皆自性空。於自性離、自性空中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得。云何菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切作意皆自性離，一切作意皆自性空，諸法亦爾，皆自性離，皆自性空。於自性離、自性空中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得。云何菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩知一切法及諸作意，皆自性離，皆自性空，如是離、空，非聲聞作，非獨覺作，非諸菩薩摩訶薩作，非諸佛作，亦非餘作，然一切法法住、法定、法性、法界、不虛妄性、不變異性、真如、實際，法爾常住。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意，皆自性離、自性空故，如是離、空無增無減，能正通達名不離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩知一切法及諸作意，皆自性離，皆自性空，如是離、空，非聲聞作，非獨覺作，非諸菩薩摩訶薩作，非諸佛作，亦非餘作，然一切法法住、法定、法性、法界、不虛妄性、不變異性、真如、實際，法爾常住。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意，皆自性離、自性空故，如是離、空無增無減，能正通達名不離故。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！若深般若波羅蜜多亦自性離、自性本空，云何菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性已，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！若深般若波羅蜜多亦自性離、自性本空，云何菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性已，證得無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非一切法法住、法定、法性、法界、不虛妄性、不變異性、真如、實際有增有減。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，非一、非二、非三、非四、亦非多故。善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不怖、不畏、不沈、不沒、亦不猶豫，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已得究竟，安住菩薩不退轉地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非一切法法住、法定、法性、法界、不虛妄性、不變異性、真如、實際有增有減。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，非一、非二、非三、非四、亦非多故。善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不怖、不畏、不沈、不沒、亦不猶豫，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已得究竟，安住菩薩不退轉地。」

具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行般若波羅蜜多不？」

世尊告言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「不也！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，有法可得能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，有法可得能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為即深般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即深般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離深般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為即空性能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空性能行空不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離空性能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空性能行空不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為即色能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離色能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為即受、想、行、識能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即受、想、行、識能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離受、想、行、識能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離受、想、行、識能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即四靜慮能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四靜慮能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離四靜慮能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四靜慮能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為即四無量、四無色定能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四無量、四無色定能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離四無量、四無色定能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四無量、四無色定能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為即八解脫能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即八解脫能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離八解脫能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離八解脫能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為即八勝處、九次第定、十遍處能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即八勝處、九次第定、十遍處能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離八勝處、九次第定、十遍處能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離八勝處、九次第定、十遍處能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即四念住能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四念住能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離四念住能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四念住能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即空解脫門能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空解脫門能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離空解脫門能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空解脫門能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即無相、無願解脫門能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即無相、無願解脫門能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即極喜地能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即極喜地能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離極喜地能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離極喜地能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地能行般若波羅蜜多不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！為離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即五眼能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即五眼能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離五眼能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離五眼能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即六神通能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即六神通能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離六神通能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離六神通能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即佛十力能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即佛十力能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離佛十力能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離佛十力能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即無忘失法能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即無忘失法能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離無忘失法能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離無忘失法能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即恒住捨性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即恒住捨性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離恒住捨性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離恒住捨性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切智能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切智能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一切智能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切智能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即道相智、一切相智能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即道相智、一切相智能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切三摩地門能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切三摩地門能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即預流果能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即預流果能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離預流果能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離預流果能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一來、不還、阿羅漢果能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一來、不還、阿羅漢果能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一來、不還、阿羅漢果能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一來、不還、阿羅漢果能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即獨覺菩提能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即獨覺菩提能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離獨覺菩提能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離獨覺菩提能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即諸佛無上正等菩提能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即諸佛無上正等菩提能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離諸佛無上正等菩提能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離諸佛無上正等菩提能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即色空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即真如空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即真如空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離真如空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離真如空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即無相、無願解脫門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即無相、無願解脫門空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即極喜地空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即極喜地空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空虛、非有、不自在性、不堅實性能行般若波羅蜜多不？」

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