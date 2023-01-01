大般若波羅蜜多經卷第三百三十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分善學品第五十三之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分善學品第五十三之四

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色，亦不行受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色，亦不行受、想、行、識。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行地界，亦不行水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行地界，亦不行水、火、風、空、識界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行五眼，亦不行六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行五眼，亦不行六神通。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行陀羅尼門，亦不行三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行陀羅尼門，亦不行三摩地門。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行無忘失法，亦不行恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行無忘失法，亦不行恒住捨性。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行獨覺菩提。

「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行一切智，亦不行道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩若如是行，則不行一切智，亦不行道相智、一切相智。

「何以故？世尊！如是諸法，能行、所行、行時、行處及由此而行，皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？世尊！如是諸法，能行、所行、行時、行處及由此而行，皆不可得故。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，能伏一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，能伏一切世間天、人、阿素洛等。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，能伏一切聲聞、獨覺。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得安住無能伏處，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，能伏一切聲聞、獨覺。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得安住無能伏處，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。

「世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為鄰近一切智智，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為鄰近一切智智，疾證無上正等菩提。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由此因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由此因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已皆證無上正等菩提，有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是供養善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

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「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

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「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

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「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於彼無量無邊不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

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「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

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「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此中千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

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「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四沙門果，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

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