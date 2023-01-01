大般若波羅蜜多經卷第三百三十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分善學品第五十三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分善學品第五十三之三

「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅，但聞名字妄生執著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩先未修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，先未安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，先未安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學菩薩十地，先未修學五眼、六神通，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行，先未修學諸佛無上正等菩提，由此因緣令魔得便。善現！是菩薩摩訶薩不能了知蘊魔行相，不能了知死魔行相，不能了知天魔行相，不能了知煩惱魔行相，由此因緣令魔得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅，但聞名字妄生執著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩先未修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，先未安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，先未安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學菩薩十地，先未修學五眼、六神通，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行，先未修學諸佛無上正等菩提，由此因緣令魔得便。善現！是菩薩摩訶薩不能了知蘊魔行相，不能了知死魔行相，不能了知天魔行相，不能了知煩惱魔行相，由此因緣令魔得便。

「善現！是菩薩摩訶薩不了知色，不了知受、想、行、識；不了知眼處，不了知耳、鼻、舌、身、意處；不了知色處，不了知聲、香、味、觸、法處；不了知眼界，不了知耳、鼻、舌、身、意界；不了知色界，不了知聲、香、味、觸、法界；不了知眼識界，不了知耳、鼻、舌、身、意識界；不了知眼觸，不了知耳、鼻、舌、身、意觸；不了知眼觸為緣所生諸受，不了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不了知地界，不了知水、火、風、空、識界；不了知無明，不了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不了知布施波羅蜜多，不了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不了知內空，不了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不了知真如，不了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不了知四念住，不了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不了知苦聖諦，不了知集、滅、道聖諦；不了知四靜慮，不了知四無量、四無色定；不了知八解脫，不了知八勝處、九次第定、十遍處；不了知空解脫門，不了知無相、無願解脫門；不了知十地；不了知五眼，不了知六神通；不了知三摩地門，不了知陀羅尼門；不了知佛十力，不了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不了知預流果，不了知一來、不還、阿羅漢果；不了知獨覺菩提；不了知一切智，不了知道相智、一切相智；亦不了知有情諸法名字實相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號。』善現！謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是功德名號。』隨其思願而記說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不了知色，不了知受、想、行、識；不了知眼處，不了知耳、鼻、舌、身、意處；不了知色處，不了知聲、香、味、觸、法處；不了知眼界，不了知耳、鼻、舌、身、意界；不了知色界，不了知聲、香、味、觸、法界；不了知眼識界，不了知耳、鼻、舌、身、意識界；不了知眼觸，不了知耳、鼻、舌、身、意觸；不了知眼觸為緣所生諸受，不了知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不了知地界，不了知水、火、風、空、識界；不了知無明，不了知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不了知布施波羅蜜多，不了知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不了知內空，不了知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不了知真如，不了知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不了知四念住，不了知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不了知苦聖諦，不了知集、滅、道聖諦；不了知四靜慮，不了知四無量、四無色定；不了知八解脫，不了知八勝處、九次第定、十遍處；不了知空解脫門，不了知無相、無願解脫門；不了知十地；不了知五眼，不了知六神通；不了知三摩地門，不了知陀羅尼門；不了知佛十力，不了知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不了知預流果，不了知一來、不還、阿羅漢果；不了知獨覺菩提；不了知一切智，不了知道相智、一切相智；亦不了知有情諸法名字實相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號。』善現！謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是功德名號。』隨其思願而記說之。

「善現！時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！是人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應，由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉，我成佛時必定當得如是功德尊貴名號。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！是人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應，由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉，我成佛時必定當得如是功德尊貴名號。』

「善現！是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所執諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是慢心轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所執諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是慢心轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』

「善現！如我所說已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名便生傲慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現！是菩薩摩訶薩由起傲慢輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如我所說已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名便生傲慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現！是菩薩摩訶薩由起傲慢輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。

「善現！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至誠悔過捨舊慢心，數數親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友，彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多漸次修學，當證無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不欲親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至誠悔過捨舊慢心，數數親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友，彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多漸次修學，當證無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不欲親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。

「善現！譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門、非釋迦子，彼於現在定不能得預流、一來、不還應果。善現！妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔記成佛空名便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所犯四重無量倍數。善現！置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛名號，便自傲慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門、非釋迦子，彼於現在定不能得預流、一來、不還應果。善現！妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔記成佛空名便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所犯四重無量倍數。善現！置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛名號，便自傲慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩隱在山林、空澤、曠野，獨居宴坐，修遠離行。時，有惡魔來到其所，恭敬讚歎遠離功德，謂作是言：『善哉！大士！能修如是遠離之行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩隱在山林、空澤、曠野，獨居宴坐，修遠離行。時，有惡魔來到其所，恭敬讚歎遠離功德，謂作是言：『善哉！大士！能修如是遠離之行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」

爾時，善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，離諸臥具，思惟宴坐遠離功德？唯願為說諸菩薩摩訶薩勝遠離行！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，離諸臥具，思惟宴坐遠離功德？唯願為說諸菩薩摩訶薩勝遠離行！」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野、阿練若處，若居城邑、聚落、王都、諠雜之處，但能遠離煩惱惡業，遠離聲聞、獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野、阿練若處，若居城邑、聚落、王都、諠雜之處，但能遠離煩惱惡業，遠離聲聞、獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。

「善現！此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，此遠離行一切如來、應、正等覺共所開許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，此遠離行一切如來、應、正等覺共所開許。

「善現！此遠離行諸菩薩摩訶薩常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此遠離行諸菩薩摩訶薩常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。

「善現！此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸諠雜，畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情，窮未來際，常無斷盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸諠雜，畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情，窮未來際，常無斷盡。

「善現！惡魔所讚隱在山林、空澤、曠野、阿練若處，遠離臥具，獨居宴坐，非諸菩薩勝遠離行。何以故？善現！彼遠離行猶有諠雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！惡魔所讚隱在山林、空澤、曠野、阿練若處，遠離臥具，獨居宴坐，非諸菩薩勝遠離行。何以故？善現！彼遠離行猶有諠雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。

「善現！有菩薩摩訶薩雖勤修習惡魔所讚遠離行法，而起傲慢不清淨心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨，不雜種種煩惱惡業，不雜聲聞、獨覺作意，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，精勤安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，精勤安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德修已圓滿，精勤修習空、無相、無願解脫門，精勤修習五眼、六神通，精勤修習陀羅尼門、三摩地門，精勤修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，精勤修習無忘失法、恒住捨性，精勤修習一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情，雖居憒閙而心寂靜，恒勤修習勝遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心生憍慢，輕弄毀訾，誹謗凌蔑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！有菩薩摩訶薩雖勤修習惡魔所讚遠離行法，而起傲慢不清淨心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨，不雜種種煩惱惡業，不雜聲聞、獨覺作意，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，精勤安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，精勤安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德修已圓滿，精勤修習空、無相、無願解脫門，精勤修習五眼、六神通，精勤修習陀羅尼門、三摩地門，精勤修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，精勤修習無忘失法、恒住捨性，精勤修習一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情，雖居憒閙而心寂靜，恒勤修習勝遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心生憍慢，輕弄毀訾，誹謗凌蔑。

「善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，設居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇、蝎、盜賊，唯有神、鬼、邏剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處，雖經一歲，或經十歲、或經百歲、或經千歲、或經百千歲、或經俱胝歲、或經百俱胝歲、或經千俱胝歲、或經百千俱胝歲，或復過此，修遠離行，而不了知諸菩薩摩訶薩真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒鬧而心寂靜，遠離種種煩惱惡業，發趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意。是菩薩摩訶薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，樂著聲聞、獨覺地法，依止彼法修遠離行，復於此行深生愛著。善現！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故，設居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇、蝎、盜賊，唯有神、鬼、邏剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處，雖經一歲，或經十歲、或經百歲、或經千歲、或經百千歲、或經俱胝歲、或經百俱胝歲、或經千俱胝歲、或經百千俱胝歲，或復過此，修遠離行，而不了知諸菩薩摩訶薩真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒鬧而心寂靜，遠離種種煩惱惡業，發趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意。是菩薩摩訶薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，樂著聲聞、獨覺地法，依止彼法修遠離行，復於此行深生愛著。善現！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。

「善現！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於如是真遠離行不生愛樂，但樂修行聲聞、獨覺空遠離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於如是真遠離行不生愛樂，但樂修行聲聞、獨覺空遠離行。

「善現！是菩薩摩訶薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能修行真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，汝於此行精勤修習，速證無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能修行真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，汝於此行精勤修習，速證無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩執著如是聲聞、獨覺遠離行法以為最勝，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒閙而心寂靜成調善法諸苾芻等言：『彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜。』善現！是菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺共所稱讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕弄毀蔑，謂居憒閙心不寂靜，不能修行真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真諠雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不諠雜其心寂靜，能正修行真遠離行。善現！是菩薩摩訶薩於應親近供養恭敬如大師者，而不親近供養恭敬，反生輕蔑；於應遠離不應承事如惡友者，而不遠離，供養恭敬如事大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩執著如是聲聞、獨覺遠離行法以為最勝，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒閙而心寂靜成調善法諸苾芻等言：『彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜。』善現！是菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺共所稱讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕弄毀蔑，謂居憒閙心不寂靜，不能修行真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真諠雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不諠雜其心寂靜，能正修行真遠離行。善現！是菩薩摩訶薩於應親近供養恭敬如大師者，而不親近供養恭敬，反生輕蔑；於應遠離不應承事如惡友者，而不遠離，供養恭敬如事大師。

「善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故妄生執著。所以者何？彼作是念：『我所修行是真遠離，故為非人稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念恭敬稱美？』善現！是菩薩摩訶薩由此因緣心多傲慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。善現當知！是菩薩摩訶薩於諸菩薩為旃荼羅穢污菩薩摩訶薩眾，雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人，何以故？善現當知！是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不捨無上正等菩提，深心求證一切智智，求證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無巧便故妄生執著。所以者何？彼作是念：『我所修行是真遠離，故為非人稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念恭敬稱美？』善現！是菩薩摩訶薩由此因緣心多傲慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。善現當知！是菩薩摩訶薩於諸菩薩為旃荼羅穢污菩薩摩訶薩眾，雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人，何以故？善現當知！是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不捨無上正等菩提，深心求證一切智智，求證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。

「善現！諸菩薩摩訶薩常應精進修自事業，厭離生死不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，應常發心慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知速令除滅。』善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩常應精進修自事業，厭離生死不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，應常發心慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知速令除滅。』善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，常應親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，常應親近供養恭敬、尊重讚歎真勝善友。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩真勝善友？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩真勝善友？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺是菩薩摩訶薩真勝善友，一切菩薩摩訶薩亦是菩薩摩訶薩真勝善友，諸有聲聞及餘善士能為菩薩摩訶薩眾宣說、開示、分別、顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之法令易解者，當知亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺是菩薩摩訶薩真勝善友，一切菩薩摩訶薩亦是菩薩摩訶薩真勝善友，諸有聲聞及餘善士能為菩薩摩訶薩眾宣說、開示、分別、顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之法令易解者，當知亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩真勝善友，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩真勝善友，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！四念住是菩薩摩訶薩真勝善友，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！四念住是菩薩摩訶薩真勝善友，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！四靜慮是菩薩摩訶薩真勝善友，四無量、四無色定亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！四靜慮是菩薩摩訶薩真勝善友，四無量、四無色定亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！八解脫是菩薩摩訶薩真勝善友，八勝處、九次第定、十遍處亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！八解脫是菩薩摩訶薩真勝善友，八勝處、九次第定、十遍處亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！空解脫門是菩薩摩訶薩真勝善友，無相、無願解脫門亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！空解脫門是菩薩摩訶薩真勝善友，無相、無願解脫門亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！極喜地是菩薩摩訶薩真勝善友，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！極喜地是菩薩摩訶薩真勝善友，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！五眼是菩薩摩訶薩真勝善友，六神通亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！五眼是菩薩摩訶薩真勝善友，六神通亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！三摩地門是菩薩摩訶薩真勝善友，陀羅尼門亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！三摩地門是菩薩摩訶薩真勝善友，陀羅尼門亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！佛十力是菩薩摩訶薩真勝善友，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！佛十力是菩薩摩訶薩真勝善友，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！無忘失法是菩薩摩訶薩真勝善友，恒住捨性亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！無忘失法是菩薩摩訶薩真勝善友，恒住捨性亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！永斷一切煩惱習氣是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！永斷一切煩惱習氣是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！一切智是菩薩摩訶薩真勝善友，道相智、一切相智亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！一切智是菩薩摩訶薩真勝善友，道相智、一切相智亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！一切菩薩摩訶薩行是菩薩摩訶薩真勝善友，諸佛無上正等菩提亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！一切菩薩摩訶薩行是菩薩摩訶薩真勝善友，諸佛無上正等菩提亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！苦聖諦是菩薩摩訶薩真勝善友，集、滅、道聖諦亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！苦聖諦是菩薩摩訶薩真勝善友，集、滅、道聖諦亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！諸法緣性是菩薩摩訶薩真勝善友，諸緣起支亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸法緣性是菩薩摩訶薩真勝善友，諸緣起支亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！內空是菩薩摩訶薩真勝善友，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！內空是菩薩摩訶薩真勝善友，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！真如是菩薩摩訶薩真勝善友，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦是菩薩摩訶薩真勝善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！真如是菩薩摩訶薩真勝善友，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦是菩薩摩訶薩真勝善友。

「善現當知！布施波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！布施波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！四念住與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！四念住與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！四靜慮與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四無量、四無色定亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！四靜慮與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四無量、四無色定亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！八解脫與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；八勝處、九次第定、十遍處亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！八解脫與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；八勝處、九次第定、十遍處亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！空解脫門與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；無相、無願解脫門亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！空解脫門與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；無相、無願解脫門亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！極喜地與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！極喜地與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！五眼與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；六神通亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！五眼與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；六神通亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！三摩地門與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；陀羅尼門亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！三摩地門與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；陀羅尼門亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！佛十力與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！佛十力與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！無忘失法與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；恒住捨性亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！無忘失法與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；恒住捨性亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！永斷一切煩惱習氣與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！永斷一切煩惱習氣與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！一切智與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；道相智、一切相智亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！一切智與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；道相智、一切相智亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！一切菩薩摩訶薩行與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；諸佛無上正等菩提亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！一切菩薩摩訶薩行與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；諸佛無上正等菩提亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！苦聖諦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；集、滅、道聖諦亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！苦聖諦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；集、滅、道聖諦亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！諸法緣性與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；諸緣起支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸法緣性與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；諸緣起支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！內空與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！內空與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「善現當知！真如與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！真如與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「何以故？善現！過去所有一切如來、應、正等覺，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。未來所有一切如來、應、正等覺，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，住持安隱一切有情，宣說開示微妙法者，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！過去、未來、現在諸佛皆從布施波羅蜜多廣說乃至不思議界而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！過去所有一切如來、應、正等覺，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。未來所有一切如來、應、正等覺，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，住持安隱一切有情，宣說開示微妙法者，皆以布施波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！過去、未來、現在諸佛皆從布施波羅蜜多廣說乃至不思議界而出生故。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多，當學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；當學四念住，當學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；當學四靜慮，當學四無量、四無色定；當學八解脫，當學八勝處、九次第定、十遍處；當學空解脫門，當學無相、無願解脫門；當學極喜地，當學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；當學五眼，當學六神通；當學三摩地門，當學陀羅尼門；當學佛十力，當學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；當學無忘失法，當學恒住捨性；當學永斷一切煩惱習氣；當學一切智，當學道相智、一切相智；當學一切菩薩摩訶薩行；當學諸佛無上正等菩提；當學苦聖諦，當學集、滅、道聖諦；當學諸法緣性，當學諸緣起支；當學內空，當學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；當學真如，當學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多，當學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；當學四念住，當學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；當學四靜慮，當學四無量、四無色定；當學八解脫，當學八勝處、九次第定、十遍處；當學空解脫門，當學無相、無願解脫門；當學極喜地，當學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；當學五眼，當學六神通；當學三摩地門，當學陀羅尼門；當學佛十力，當學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；當學無忘失法，當學恒住捨性；當學永斷一切煩惱習氣；當學一切智，當學道相智、一切相智；當學一切菩薩摩訶薩行；當學諸佛無上正等菩提；當學苦聖諦，當學集、滅、道聖諦；當學諸法緣性，當學諸緣起支；當學內空，當學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；當學真如，當學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說：『布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。』是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲行不隨他教行，欲住不隨他教住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，當學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應修學一切法相，一切菩薩摩訶薩眾皆於此中應勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說：『布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。』是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲行不隨他教行，欲住不隨他教住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，當學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應修學一切法相，一切菩薩摩訶薩眾皆於此中應勤修學。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多以何為相，而勸菩薩摩訶薩眾應勤修學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多以何為相，而勸菩薩摩訶薩眾應勤修學？」

佛言：「善現！如是般若波羅蜜多以虛空為相，如是般若波羅蜜多以無著為相，如是般若波羅蜜多以無相為相。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆不可得無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是般若波羅蜜多以虛空為相，如是般若波羅蜜多以無著為相，如是般若波羅蜜多以無相為相。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆不可得無所有故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多以性空為相，諸法亦以性空為相；如是般若波羅蜜多以遠離為相，諸法亦以遠離為相。善現！由此因緣可作是說：『甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。』以一切法皆自性空離眾相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多以性空為相，諸法亦以性空為相；如是般若波羅蜜多以遠離為相，諸法亦以遠離為相。善現！由此因緣可作是說：『甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。』以一切法皆自性空離眾相故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法皆自性空遠離眾相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情可施設有雜染、清淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法皆自性空遠離眾相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情可施設有雜染、清淨？

「世尊！非性空法有染有淨，亦非遠離法有染有淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！非性空法有染有淨，亦非遠離法有染有淨。

「世尊！非性空法能證無上正等菩提，亦非遠離法能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！非性空法能證無上正等菩提，亦非遠離法能證無上正等菩提。

「世尊！非性空中有法可得，亦非遠離中有法可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！非性空中有法可得，亦非遠離中有法可得。

「世尊！非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非遠離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非遠離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。

「世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」

爾時，佛告具壽善現言：「善現！於意云何？有情長夜有我、我所心執我、我所不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「善現！於意云何？有情長夜有我、我所心執我、我所不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情長夜有我、我所心執著我、我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情長夜有我、我所心執著我、我所。」

佛言：「善現！於意云何？彼心所執我及我所空遠離不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？彼心所執我及我所空遠離不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！彼心所執我及我所皆空遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！彼心所執我及我所皆空遠離。」

佛言：「善現！於意云何？豈不有情由我、我所執流轉生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？豈不有情由我、我所執流轉生死？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！諸有情類由我、我所執流轉生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！諸有情類由我、我所執流轉生死。」

佛言：「善現！如是有情流轉生死由有雜染，以是證知雜染可得。善現！若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染是則應無流轉生死。流轉生死既現可得，由此應知有雜染法，既有雜染，亦有清淨。是故，善現！應知有情雖自性空遠離眾相，而有雜染、清淨可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是有情流轉生死由有雜染，以是證知雜染可得。善現！若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染是則應無流轉生死。流轉生死既現可得，由此應知有雜染法，既有雜染，亦有清淨。是故，善現！應知有情雖自性空遠離眾相，而有雜染、清淨可得。」