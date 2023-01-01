大般若波羅蜜多經卷第三百三十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分善學品第五十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分善學品第五十三之二

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習近空三摩地，應安住空三摩地，應修行空三摩地，而於實際不應作證；應習近無相、無願三摩地，應安住無相、無願三摩地，應修行無相、無願三摩地，而於實際不應作證。應習近四念住，應安住四念住，應修行四念住，而於實際不應作證；應習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，應安住四正斷乃至八聖道支，應修行四正斷乃至八聖道支，而於實際不應作證。如是乃至應習近佛十力，應發趣佛十力，應修行佛十力，而於實際不應作證；應習近四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，應發趣四無所畏乃至十八佛不共法，應修行四無所畏乃至十八佛不共法，而於實際不應作證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習近空三摩地，應安住空三摩地，應修行空三摩地，而於實際不應作證；應習近無相、無願三摩地，應安住無相、無願三摩地，應修行無相、無願三摩地，而於實際不應作證。應習近四念住，應安住四念住，應修行四念住，而於實際不應作證；應習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，應安住四正斷乃至八聖道支，應修行四正斷乃至八聖道支，而於實際不應作證。如是乃至應習近佛十力，應發趣佛十力，應修行佛十力，而於實際不應作證；應習近四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，應發趣四無所畏乃至十八佛不共法，應修行四無所畏乃至十八佛不共法，而於實際不應作證。

「善現！是菩薩摩訶薩雖習近空三摩地，安住空三摩地，修行空三摩地，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近無相、無願三摩地，安住無相、無願三摩地，修行無相、無願三摩地，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近四念住，安住四念住，修行四念住，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，安住四正斷乃至八聖道支，修行四正斷乃至八聖道支，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖習近空三摩地，安住空三摩地，修行空三摩地，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近無相、無願三摩地，安住無相、無願三摩地，修行無相、無願三摩地，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近四念住，安住四念住，修行四念住，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提；雖習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，安住四正斷乃至八聖道支，修行四正斷乃至八聖道支，而不證預流果，亦不證一來、不還、阿羅漢果，亦復不證獨覺菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩由此因緣，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩由此因緣，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現！譬如壯士威猛勇健，形貌端嚴見者歡喜，具最清淨圓滿眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰皆悉敬伏，善事業故功少利多，由此諸人恭敬供養、尊重讚歎，彼於爾時倍增喜躍而自慶慰。有因緣故，扶將老弱及諸眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶，其人自恃威猛勇健，多諸伎術身意泰然，安慰父母并諸眷屬，幸勿憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬到安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威勇具諸伎術，無所畏故。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情故，發趣無上正等菩提，普緣有情起四無量，住四無量俱行之心，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所牽奪，於解脫門亦不作證。由不證故不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如壯士威猛勇健，形貌端嚴見者歡喜，具最清淨圓滿眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰皆悉敬伏，善事業故功少利多，由此諸人恭敬供養、尊重讚歎，彼於爾時倍增喜躍而自慶慰。有因緣故，扶將老弱及諸眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶，其人自恃威猛勇健，多諸伎術身意泰然，安慰父母并諸眷屬，幸勿憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬到安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威勇具諸伎術，無所畏故。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情故，發趣無上正等菩提，普緣有情起四無量，住四無量俱行之心，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所牽奪，於解脫門亦不作證。由不證故不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。

「善現！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮地，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數數習近、安住、修行而不作證，由不證故不墮聲聞及獨覺地，修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智智，若未圓滿，終不依空、無相、無願三三摩地而證漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮地，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數數習近、安住、修行而不作證，由不證故不墮聲聞及獨覺地，修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智智，若未圓滿，終不依空、無相、無願三三摩地而證漏盡。

「善現！譬如壯夫善閑射術，欲現己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令墮落，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若得無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如前所說諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如壯夫善閑射術，欲現己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令墮落，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若得無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如前所說諸法實相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，雖學諸法內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，雖學苦、集、滅、道聖諦，雖學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，雖學空、無相、無願解脫門，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，雖學諸法內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，雖學苦、集、滅、道聖諦，雖學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，雖學空、無相、無願解脫門，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩甚為希有。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨故，謂作是願：『若諸有情未得解脫，我終不捨所起加行。』善現！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中道必不退落。善現！諸菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應捨一切有情必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現！是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故，雖數現起三解脫門，而於中間不證實際，乃至未得一切智智，要得無上正等菩提方乃取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨故，謂作是願：『若諸有情未得解脫，我終不捨所起加行。』善現！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中道必不退落。善現！諸菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應捨一切有情必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現！是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故，雖數現起三解脫門，而於中間不證實際，乃至未得一切智智，要得無上正等菩提方乃取證。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察，謂樂觀察內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等皆自相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察，謂樂觀察內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等皆自相空。

「善現！是菩薩摩訶薩作此觀已，生如是念：『諸有情類由惡友力，於長夜中起我想執、有情想執、命者想執、生者想執、養者想執、士夫想執、補特伽羅想執、意生想執、儒童想執、作者想執、受者想執、知者想執、見者想執，由此想執行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩作此觀已，生如是念：『諸有情類由惡友力，於長夜中起我想執、有情想執、命者想執、生者想執、養者想執、士夫想執、補特伽羅想執、意生想執、儒童想執、作者想執、受者想執、知者想執、見者想執，由此想執行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』

「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖習空解脫門，而不依此證於實際；雖習無相、無願解脫門，亦不依此證於實際。以於實際不取證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果，亦復不墮獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖習空解脫門，而不依此證於實際；雖習無相、無願解脫門，亦不依此證於實際。以於實際不取證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果，亦復不墮獨覺菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩由如是念，行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際，雖於實際未即作證，而不退失四靜慮，亦不退失四無量、四無色定；亦不退失四念住，亦不退失四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦不退失八解脫，亦不退失八勝處、九次第定、十遍處；亦不退失空解脫門，亦不退失無相、無願解脫門；亦不退失內空，亦不退失外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦不退失真如，亦不退失法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦不退失苦聖諦，亦不退失集、滅、道聖諦；亦不退失布施波羅蜜多，亦不退失淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦不退失五眼，亦不退失六神通；亦不退失一切陀羅尼門，亦不退失一切三摩地門；亦不退失佛十力，亦不退失四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大捨；亦不退失無忘失法，亦不退失恒住捨性；亦不退失一切智，亦不退失道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩由如是念，行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際，雖於實際未即作證，而不退失四靜慮，亦不退失四無量、四無色定；亦不退失四念住，亦不退失四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦不退失八解脫，亦不退失八勝處、九次第定、十遍處；亦不退失空解脫門，亦不退失無相、無願解脫門；亦不退失內空，亦不退失外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦不退失真如，亦不退失法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦不退失苦聖諦，亦不退失集、滅、道聖諦；亦不退失布施波羅蜜多，亦不退失淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦不退失五眼，亦不退失六神通；亦不退失一切陀羅尼門，亦不退失一切三摩地門；亦不退失佛十力，亦不退失四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大捨；亦不退失無忘失法，亦不退失恒住捨性；亦不退失一切智，亦不退失道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，剎那剎那白法增益，諸根猛利超過一切聲聞、獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，剎那剎那白法增益，諸根猛利超過一切聲聞、獨覺。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，其心常為四倒所倒，謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃寂靜微妙，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿終不證入如來勝定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，其心常為四倒所倒，謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃寂靜微妙，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿終不證入如來勝定。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖習空、無相、無願解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等菩提，乃可證得。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖習空、無相、無願解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等菩提，乃可證得。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，行有所得，謂執有我，或執有有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；或執有色，或執有受、想、行、識；或執有眼處，或執有耳、鼻、舌、身、意處；或執有色處，或執有聲、香、味、觸、法處；或執有眼界，或執有耳、鼻、舌、身、意界；或執有色界，或執有聲、香、味、觸、法界；或執有眼識界，或執有耳、鼻、舌、身、意識界；或執有眼觸，或執有耳、鼻、舌、身、意觸；或執有眼觸為緣所生諸受，或執有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；或執有地界，或執有水、火、風、空、識界；或執有無明，或執有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；或執有十善業道；或執有四靜慮，或執有四無量、四無色定；或執有四攝事。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，令諸有情永斷如是有所得執。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，行有所得，謂執有我，或執有有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；或執有色，或執有受、想、行、識；或執有眼處，或執有耳、鼻、舌、身、意處；或執有色處，或執有聲、香、味、觸、法處；或執有眼界，或執有耳、鼻、舌、身、意界；或執有色界，或執有聲、香、味、觸、法界；或執有眼識界，或執有耳、鼻、舌、身、意識界；或執有眼觸，或執有耳、鼻、舌、身、意觸；或執有眼觸為緣所生諸受，或執有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；或執有地界，或執有水、火、風、空、識界；或執有無明，或執有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；或執有十善業道；或執有四靜慮，或執有四無量、四無色定；或執有四攝事。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，令諸有情永斷如是有所得執。』

「善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿不證實際。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於無相、無願三摩地門非不修習，而但於空三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿不證實際。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於無相、無願三摩地門非不修習，而但於空三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情由惡友力，長夜執著無量種相，所謂執著女相、男相、色相、聲相、香相、味相、觸相、法相，恒作是念：『我為如是諸有情類，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，令諸有情永無如是諸相執著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情由惡友力，長夜執著無量種相，所謂執著女相、男相、色相、聲相、香相、味相、觸相、法相，恒作是念：『我為如是諸有情類，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上大菩提時，令諸有情永無如是諸相執著。』

「善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿不證實際。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於空、無願三摩地門非不修習，而於無相三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若未圓滿不證實際。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於空、無願三摩地門非不修習，而於無相三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已善安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，已善安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學乃至佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法。善現！是菩薩摩訶薩成就如是功德智慧，若於生死發起樂想或說為樂，或於三界安住執著，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已善安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，已善安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學乃至佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法。善現！是菩薩摩訶薩成就如是功德智慧，若於生死發起樂想或說為樂，或於三界安住執著，無有是處。

「善現！若菩薩摩訶薩已善修學菩提分法、一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修學菩提分法，而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際？由不證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修習甚深般若波羅蜜多常無所執？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩已善修學菩提分法、一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修學菩提分法，而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際？由不證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修習甚深般若波羅蜜多常無所執？』

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，不應修學。』善現當知！是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授於無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，不應修學。』善現當知！是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授於無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，亦應方便，如前所說，善巧修學，而不作證。』善現當知！是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授於無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，亦應方便，如前所說，善巧修學，而不作證。』善現當知！是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授於無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，未入薄地，未如諸餘住不退轉位菩薩摩訶薩開示、記別、顯了、安住不退轉地。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，已入薄地，已如諸餘住不退轉位菩薩摩訶薩開示、記別、顯了、安住不退轉地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，未入薄地，未如諸餘住不退轉位菩薩摩訶薩開示、記別、顯了、安住不退轉地。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，已入薄地，已如諸餘住不退轉位菩薩摩訶薩開示、記別、顯了、安住不退轉地。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」

佛言：「善現！有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞，能如實答，如不退轉位菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞，能如實答，如不退轉位菩薩摩訶薩。」

具壽善現復白佛言：「世尊！多有菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，少有能如實答，如不退轉位菩薩摩訶薩已善修治地，未善修治地而安住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！多有菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，少有能如實答，如不退轉位菩薩摩訶薩已善修治地，未善修治地而安住故。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。何以故？善現！少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能作此如實答者，當知是菩薩摩訶薩善根明利，世間天、人、阿素洛等不能破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。何以故？善現！少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能作此如實答者，當知是菩薩摩訶薩善根明利，世間天、人、阿素洛等不能破壞。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞及獨覺地，於三界法亦不舉心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如幻、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，雖如是觀察而不證實際。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞及獨覺地，於三界法亦不舉心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如幻、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，雖如是觀察而不證實際。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無量眾、無量百眾、無量千眾、無量百千眾、無量俱胝眾、無量百俱胝眾、無量千俱胝眾、無量百千俱胝眾、無量那庾多眾、無量百那庾多眾、無量千那庾多眾、無量百千那庾多眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，恭敬圍繞而為說法，既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行及和敬行并隨法行。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無量眾、無量百眾、無量千眾、無量百千眾、無量俱胝眾、無量百俱胝眾、無量千俱胝眾、無量百千俱胝眾、無量那庾多眾、無量百那庾多眾、無量千那庾多眾、無量百千那庾多眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，恭敬圍繞而為說法，既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行及和敬行并隨法行。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，圓光一尋周匝照曜，與苾芻眾踊在空中，現大神通說正法要，化作化士令到他方無邊佛土施作佛事。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，圓光一尋周匝照曜，與苾芻眾踊在空中，現大神通說正法要，化作化士令到他方無邊佛土施作佛事。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見虎、狼、師子、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨欲命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界虛假皆如夢見，我證無上大菩提時，為諸有情宣說三界一切虛妄，皆如夢境。』善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見虎、狼、師子、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨欲命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界虛假皆如夢見，我證無上大菩提時，為諸有情宣說三界一切虛妄，皆如夢境。』善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修諸菩薩摩訶薩行，速趣無上正等菩提，願得無上大菩提時，我佛土中無有地獄、傍生、鬼界諸有情類，乃至無有諸惡趣名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛土中定無惡趣。何以故？善現！若夢若覺諸法無二無二分故。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修諸菩薩摩訶薩行，速趣無上正等菩提，願得無上大菩提時，我佛土中無有地獄、傍生、鬼界諸有情類，乃至無有諸惡趣名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛土中定無惡趣。何以故？善現！若夢若覺諸法無二無二分故。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『若我已受不退轉記，當得無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！此菩薩摩訶薩作是願已，夢中見火即時滅者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，作是願已若火不滅，當知未得不退轉地。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『若我已受不退轉記，當得無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！此菩薩摩訶薩作是願已，夢中見火即時滅者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，作是願已若火不滅，當知未得不退轉地。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑，或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相，未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！此菩薩摩訶薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即頓滅者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，作是誓願發誠諦言火不滅者，當知未得不退轉地。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑，或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相，未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！此菩薩摩訶薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即頓滅者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，作是誓願發誠諦言火不滅者，當知未得不退轉地。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相，若我所見定是實有，必得無上大菩提者，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家復燒一家，或燒一巷越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅。善現！是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉地，然被燒者由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦報，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦報，今在人趣先現少殃。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相，若我所見定是實有，必得無上大菩提者，願此大火即時頓滅變為清涼。』善現！是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家復燒一家，或燒一巷越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅。善現！是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉地，然被燒者由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦報，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦報，今在人趣先現少殃。善現當知！是菩薩摩訶薩不退轉相。

「復次，善現！由前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，當為汝說，汝應諦聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！由前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，當為汝說，汝應諦聽！」

善現答言：「唯然！願說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「唯然！願說！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記。若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺意樂，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類。若十方界現在實有無量如來、應、正等覺說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言。若我實能修菩薩行，必得無上正等菩提，救拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記。若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺意樂，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類。若十方界現在實有無量如來、應、正等覺說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言。若我實能修菩薩行，必得無上正等菩提，救拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』

「善現！是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺曾授無上正等菩提不退轉記。善現！是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授彼無上正等菩提不退轉記。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺曾授無上正等菩提不退轉記。善現！是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授彼無上正等菩提不退轉記。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施波羅蜜多，未善修學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；未善安住內空，未善安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未善安住真如，未善安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未善安住苦聖諦，未善安住集、滅、道聖諦；未善修學四念住，未善修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未善修學四靜慮，未善修學四無量、四無色定；未善修學八解脫，未善修學八勝處、九次第定、十遍處；未善修學空解脫門，未善修學無相、無願解脫門；未善修學陀羅尼門，未善修學三摩地門；未入菩薩正性離生，未具修習一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所惱亂，於諸魔事未能覺了，不自度量善根厚薄，學諸菩薩發誠諦言便為惡魔之所誑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施波羅蜜多，未善修學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；未善安住內空，未善安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未善安住真如，未善安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未善安住苦聖諦，未善安住集、滅、道聖諦；未善修學四念住，未善修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未善修學四靜慮，未善修學四無量、四無色定；未善修學八解脫，未善修學八勝處、九次第定、十遍處；未善修學空解脫門，未善修學無相、無願解脫門；未善修學陀羅尼門，未善修學三摩地門；未入菩薩正性離生，未具修習一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所惱亂，於諸魔事未能覺了，不自度量善根厚薄，學諸菩薩發誠諦言便為惡魔之所誑惑。

「善現！是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，即便輕爾發誠諦言：『若我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』善現！是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為惑亂故，即便驅逼非人令去。所以者何？善現！惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。善現！是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人，無別緣故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，即便輕爾發誠諦言：『若我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』善現！是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為惑亂故，即便驅逼非人令去。所以者何？善現！惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。善現！是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人，無別緣故。』

「善現！是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應相學發誠諦言，設有要期必空無果。』善現！是菩薩摩訶薩輕弄毀訾諸菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以無善巧方便力故，生長多品增上慢故，輕蔑毀訾諸菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。善現！是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業發誠諦言皆起魔事。善現！是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚歎諸善知識，不能請問得不退轉菩薩行相，不能諮受諸惡魔軍，所作事業由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所擾亂。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知種種魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應相學發誠諦言，設有要期必空無果。』善現！是菩薩摩訶薩輕弄毀訾諸菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以無善巧方便力故，生長多品增上慢故，輕蔑毀訾諸菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。善現！是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業發誠諦言皆起魔事。善現！是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚歎諸善知識，不能請問得不退轉菩薩行相，不能諮受諸惡魔軍，所作事業由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所擾亂。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知種種魔事。」

爾時，具壽善現即白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不久安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不久安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不久安住苦、集、滅、道聖諦，不久修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不久修行四靜慮、四無量、四無色定，不久修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不久修行空、無相、無願解脫門，不久修行陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修行一切佛法，遠離菩薩方便善巧，為諸惡魔之所擾亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現即白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不久安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不久安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不久安住苦、集、滅、道聖諦，不久修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不久修行四靜慮、四無量、四無色定，不久修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不久修行空、無相、無願解脫門，不久修行陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修行一切佛法，遠離菩薩方便善巧，為諸惡魔之所擾亂？」

佛言：「善現！惡魔變作種種形像，至此菩薩摩訶薩前方便誑言：『咄！善男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉，汝身名某，父母名某，兄弟名某，姊妹名某，親友眷屬乃至七世父母宗親各名為某，汝身生在某方某國某城某邑某聚落中，汝在某年某月某日某時某宿相王中生。』善現！如是惡魔若見此菩薩心行柔軟、根性遲鈍，便詐記言：『汝於先世亦心行柔軟、根性遲鈍。』如是惡魔若見此菩薩心行剛強、根性猛利，便詐記言：『汝於先世亦心行剛強、根性猛利。』如是惡魔若見此菩薩居阿練若、或居塚間、或居露地、或居樹下、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或好舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂靜定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或減睡眠、或不掉舉、或好少言、或樂軟語，如是惡魔見此菩薩種種行已便詐記言：『汝於先世已曾如是居阿練若、或居塚間，廣說乃至少言軟語。所以者何？汝今成就如是種種杜多功德世間共見，汝於先世決定亦有如是種種殊勝功德，應自慶慰勿得自輕。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！惡魔變作種種形像，至此菩薩摩訶薩前方便誑言：『咄！善男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉，汝身名某，父母名某，兄弟名某，姊妹名某，親友眷屬乃至七世父母宗親各名為某，汝身生在某方某國某城某邑某聚落中，汝在某年某月某日某時某宿相王中生。』善現！如是惡魔若見此菩薩心行柔軟、根性遲鈍，便詐記言：『汝於先世亦心行柔軟、根性遲鈍。』如是惡魔若見此菩薩心行剛強、根性猛利，便詐記言：『汝於先世亦心行剛強、根性猛利。』如是惡魔若見此菩薩居阿練若、或居塚間、或居露地、或居樹下、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或好舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂靜定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或減睡眠、或不掉舉、或好少言、或樂軟語，如是惡魔見此菩薩種種行已便詐記言：『汝於先世已曾如是居阿練若、或居塚間，廣說乃至少言軟語。所以者何？汝今成就如是種種杜多功德世間共見，汝於先世決定亦有如是種種殊勝功德，應自慶慰勿得自輕。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞此惡魔說其先世并當來世有勝功德，及說現在自身親族名字差別、生處、生時，兼讚種種杜多功德，聞已歡喜心生憍慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩聞此惡魔說其先世并當來世有勝功德，及說現在自身親族名字差別、生處、生時，兼讚種種杜多功德，聞已歡喜心生憍慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。

「善現！爾時，惡魔知此菩薩其心暗鈍，復告之言：『汝有如是功德相狀，過去如來、應、正等覺定已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提必當證得不復退轉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！爾時，惡魔知此菩薩其心暗鈍，復告之言：『汝有如是功德相狀，過去如來、應、正等覺定已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提必當證得不復退轉。』

「善現！是時惡魔為擾亂故，或矯現作出家形像，或矯現作在家形像，或矯現作父母形像，或矯現作兄弟形像，或矯現作姊妹形像，或矯現作親友形像，或矯現作梵志形像，或矯現作師範形像，或矯現作天、龍、藥叉、人非人等種種形像，至此菩薩摩訶薩所作如是言：『過去如來、應、正等覺久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。何以故？諸不退轉位菩薩摩訶薩功德相狀汝皆具有，應自尊重勿生猶豫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是時惡魔為擾亂故，或矯現作出家形像，或矯現作在家形像，或矯現作父母形像，或矯現作兄弟形像，或矯現作姊妹形像，或矯現作親友形像，或矯現作梵志形像，或矯現作師範形像，或矯現作天、龍、藥叉、人非人等種種形像，至此菩薩摩訶薩所作如是言：『過去如來、應、正等覺久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。何以故？諸不退轉位菩薩摩訶薩功德相狀汝皆具有，應自尊重勿生猶豫。』

「善現！如我所說實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩懷增上慢實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅。何以故？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔說其功德及說名字、生處、生時少分似實，便生憍慢輕弄毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知如是魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如我所說實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩懷增上慢實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅。何以故？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔說其功德及說名字、生處、生時少分似實，便生憍慢輕弄毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知如是魔事。