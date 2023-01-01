大般若波羅蜜多經卷第三百三十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分願行品第五十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分願行品第五十一之二

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺以法統攝名為法王。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺以法統攝名為法王。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情諸趣差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無善惡諸趣差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無善惡諸趣差別，乃至無有地獄、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一類，等修一業，謂皆和合修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行五眼，修行六神通；修行三摩地門，修行陀羅尼門；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行菩薩摩訶薩行；修行無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情諸趣差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無善惡諸趣差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無善惡諸趣差別，乃至無有地獄、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一類，等修一業，謂皆和合修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行五眼，修行六神通；修行三摩地門，修行陀羅尼門；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行菩薩摩訶薩行；修行無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別。一者、卵生。二者、胎生。三者、濕生。四者、化生。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，得無如是四生差別，諸有情類皆同化生。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別。一者、卵生。二者、胎生。三者、濕生。四者、化生。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，得無如是四生差別，諸有情類皆同化生。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五神通，於所作事不得自在。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，五神通慧皆得自在。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五神通，於所作事不得自在。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，五神通慧皆得自在。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢深可厭捨。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是受用段食諸有情類，令其身中無諸便穢？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，皆同受用妙法喜食，其身香潔無諸便穢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢深可厭捨。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是受用段食諸有情類，令其身中無諸便穢？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，皆同受用妙法喜食，其身香潔無諸便穢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無光明，諸有所作須求外照。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離如是無光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無光明，諸有所作須求外照。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離如是無光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令所居土無晝夜等諸變易事？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無晝夜及月半月時節歲數，乃至無有晝夜等名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令所居土無晝夜等諸變易事？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無晝夜及月半月時節歲數，乃至無有晝夜等名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無眾相好。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，有情見之生淨妙喜。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無眾相好。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，有情見之生淨妙喜。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類離諸善根。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，一切成就勝妙善根，由此善根能辦種種上妙供具供養諸佛，乘斯福力隨所生處復能供養諸佛世尊。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類離諸善根。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，一切成就勝妙善根，由此善根能辦種種上妙供具供養諸佛，乘斯福力隨所生處復能供養諸佛世尊。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四：一者、風病。二者、熱病。三者、痰病。四者、風等種種雜病。心病亦四：一者、貪病。二者、瞋病。三者、癡病。四者、慢等諸煩惱病。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身心清淨無諸病苦，乃至不聞風病、熱病、痰病、風等雜病之名，亦復不聞貪病、瞋病、癡病、慢等煩惱病名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四：一者、風病。二者、熱病。三者、痰病。四者、風等種種雜病。心病亦四：一者、貪病。二者、瞋病。三者、癡病。四者、慢等諸煩惱病。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身心清淨無諸病苦，乃至不聞風病、熱病、痰病、風等雜病之名，亦復不聞貪病、瞋病、癡病、慢等煩惱病名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂，或有樂趣聲聞乘者，或有樂趣獨覺乘者，或有樂趣無上乘者。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令其棄捨樂趣聲聞、獨覺乘意，唯令樂趣無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名，唯聞大乘種種功德。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂，或有樂趣聲聞乘者，或有樂趣獨覺乘者，或有樂趣無上乘者。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令其棄捨樂趣聲聞、獨覺乘意，唯令樂趣無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名，唯聞大乘種種功德。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情起增上慢，未能真實離斷生命謂我真實離斷生命，未能真實離不與取、離欲邪行謂我真實離不與取、離欲邪行；未能真實離虛誑語謂我真實離虛誑語，未能真實離麁惡語、離離間語、離雜穢語謂我真實離麁惡語、離離間語、離雜穢語；未能真實離於貪欲謂我真實離於貪欲，未能真實離於瞋恚及離邪見謂我真實離於瞋恚及離邪見；未得初靜慮謂得初靜慮，未得第二、第三、第四靜慮謂得第二、第三、第四靜慮；未得空無邊處定謂得空無邊處定，未得識無邊處、無所有處、非想非非想處定謂得識無邊處、無所有處、非想非非想處定；未得慈無量謂得慈無量，未得悲、喜、捨無量謂得悲、喜、捨無量；未得神境智證通謂得神境智證通，未得天眼、天耳、他心、宿住隨念智證通謂得天眼、天耳、他心、宿住隨念智證通；未得不淨觀謂得不淨觀，未得慈悲、念息、緣起、界差別觀謂得慈悲、念息、緣起、界差別觀；未得止觀地謂得止觀地，未得種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地謂得種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地；未得獨覺菩提謂得獨覺菩提；未得布施波羅蜜多謂得布施波羅蜜多，未得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多謂得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；未證內空謂證內空，未證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空謂證外空乃至無性自性空；未證真如謂證真如，未證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界謂證法界乃至不思議界；未證苦聖諦謂證苦聖諦，未證集、滅、道聖諦謂證集、滅、道聖諦；未得四念住謂得四念住，未得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支謂得四正斷乃至八聖道支；未得四靜慮謂得四靜慮，未得四無量、四無色定謂得四無量、四無色定；未得八解脫謂得八解脫，未得八勝處、九次第定、十遍處謂得八勝處、九次第定、十遍處；未得空解脫門謂得空解脫門，未得無相、無願解脫門謂得無相、無願解脫門；未得極喜地謂得極喜地，未得離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地，現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地謂得離垢地乃至法雲地；未得五眼謂得五眼，未得六神通謂得六神通；未得三摩地門謂得三摩地門，未得陀羅尼門謂得陀羅尼門；未得佛十力謂得佛十力，未得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情起增上慢，未能真實離斷生命謂我真實離斷生命，未能真實離不與取、離欲邪行謂我真實離不與取、離欲邪行；未能真實離虛誑語謂我真實離虛誑語，未能真實離麁惡語、離離間語、離雜穢語謂我真實離麁惡語、離離間語、離雜穢語；未能真實離於貪欲謂我真實離於貪欲，未能真實離於瞋恚及離邪見謂我真實離於瞋恚及離邪見；未得初靜慮謂得初靜慮，未得第二、第三、第四靜慮謂得第二、第三、第四靜慮；未得空無邊處定謂得空無邊處定，未得識無邊處、無所有處、非想非非想處定謂得識無邊處、無所有處、非想非非想處定；未得慈無量謂得慈無量，未得悲、喜、捨無量謂得悲、喜、捨無量；未得神境智證通謂得神境智證通，未得天眼、天耳、他心、宿住隨念智證通謂得天眼、天耳、他心、宿住隨念智證通；未得不淨觀謂得不淨觀，未得慈悲、念息、緣起、界差別觀謂得慈悲、念息、緣起、界差別觀；未得止觀地謂得止觀地，未得種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地謂得種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地；未得獨覺菩提謂得獨覺菩提；未得布施波羅蜜多謂得布施波羅蜜多，未得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多謂得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；未證內空謂證內空，未證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空謂證外空乃至無性自性空；未證真如謂證真如，未證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界謂證法界乃至不思議界；未證苦聖諦謂證苦聖諦，未證集、滅、道聖諦謂證集、滅、道聖諦；未得四念住謂得四念住，未得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支謂得四正斷乃至八聖道支；未得四靜慮謂得四靜慮，未得四無量、四無色定謂得四無量、四無色定；未得八解脫謂得八解脫，未得八勝處、九次第定、十遍處謂得八勝處、九次第定、十遍處；未得空解脫門謂得空解脫門，未得無相、無願解脫門謂得無相、無願解脫門；未得極喜地謂得極喜地，未得離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地，現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地謂得離垢地乃至法雲地；未得五眼謂得五眼，未得六神通謂得六神通；未得三摩地門謂得三摩地門，未得陀羅尼門謂得陀羅尼門；未得佛十力謂得佛十力，未得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨

、十八佛不共法謂得四無所畏乃至十八佛不共法；未得無忘失法謂得無忘失法，未得恒住捨性謂得恒住捨性；未得一切智謂得一切智，未得道相智、一切相智謂得道相智、一切相智；未嚴淨佛土謂嚴淨佛土，未成熟有情謂成熟有情；未解世間工巧伎藝謂解世間工巧伎藝；未修菩薩摩訶薩行謂修菩薩摩訶薩行；未得無上正等菩提謂得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、十八佛不共法謂得四無所畏乃至十八佛不共法；未得無忘失法謂得無忘失法，未得恒住捨性謂得恒住捨性；未得一切智謂得一切智，未得道相智、一切相智謂得道相智、一切相智；未嚴淨佛土謂嚴淨佛土，未成熟有情謂成熟有情；未解世間工巧伎藝謂解世間工巧伎藝；未修菩薩摩訶薩行謂修菩薩摩訶薩行；未得無上正等菩提謂得無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情離增上慢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情離增上慢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情執著諸法，謂執著色，執著受、想、行、識；執著眼處，執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，執著水、火、風、空、識界；執著因緣性，執著等無間緣、所緣緣、增上緣性；執著無明，執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；執著我，執著有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；執著布施波羅蜜多，執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著真如，執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；執著苦聖諦，執著集、滅、道聖諦；執著四念住，執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著四靜慮，執著四無量、四無色定；執著八解脫，執著八勝處、九次第定、十遍處；執著空解脫門，執著無相、無願解脫門；執著極喜地，執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；執著五眼，執著六神通；執著三摩地門，執著陀羅尼門；執著佛十力，執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著無忘失法，執著恒住捨性；執著一切智，執著道相智、一切相智；執著預流果，執著一來、不還、阿羅漢果；執著獨覺菩提；執著菩薩摩訶薩行；執著無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情執著諸法，謂執著色，執著受、想、行、識；執著眼處，執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，執著水、火、風、空、識界；執著因緣性，執著等無間緣、所緣緣、增上緣性；執著無明，執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；執著我，執著有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；執著布施波羅蜜多，執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著真如，執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；執著苦聖諦，執著集、滅、道聖諦；執著四念住，執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著四靜慮，執著四無量、四無色定；執著八解脫，執著八勝處、九次第定、十遍處；執著空解脫門，執著無相、無願解脫門；執著極喜地，執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；執著五眼，執著六神通；執著三摩地門，執著陀羅尼門；執著佛十力，執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著無忘失法，執著恒住捨性；執著一切智，執著道相智、一切相智；執著預流果，執著一來、不還、阿羅漢果；執著獨覺菩提；執著菩薩摩訶薩行；執著無上正等菩提。

「善現！菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類令離執著？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，無如是等種種執著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類令離執著？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，無如是等種種執著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺光明有量、壽命有量，諸弟子眾數有分限。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何得光明無量、壽命無量，諸弟子眾數無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，爾時，我身光明無量、壽命無量，諸弟子眾數無分限。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺光明有量、壽命有量，諸弟子眾數有分限。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何得光明無量、壽命無量，諸弟子眾數無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，爾時，我身光明無量、壽命無量，諸弟子眾數無分限。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居佛土周圓有量。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我云何得所居佛土周圓無量？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，十方各如殑伽沙數大千世界合為一土，我住其中說法教化無量無數無邊有情。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居佛土周圓有量。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我云何得所居佛土周圓無量？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，十方各如殑伽沙數大千世界合為一土，我住其中說法教化無量無數無邊有情。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情生死長遠，諸有情界其數無邊。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『生死邊際猶如虛空，諸有情界亦復如是，雖無真實諸有情類流轉生死或得涅槃，而諸有情妄執為有，輪迴生死受苦無邊，我當云何方便拔濟？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，為諸有情說無上法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有皆畢竟空。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情生死長遠，諸有情界其數無邊。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『生死邊際猶如虛空，諸有情界亦復如是，雖無真實諸有情類流轉生死或得涅槃，而諸有情妄執為有，輪迴生死受苦無邊，我當云何方便拔濟？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，為諸有情說無上法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有皆畢竟空。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。」

初分殑伽天品第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分殑伽天品第五十二

爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，所求佛土如今如來、應、正等覺為諸大眾於此般若波羅蜜多甚深經中所說土相一切具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，所求佛土如今如來、應、正等覺為諸大眾於此般若波羅蜜多甚深經中所說土相一切具足。」

時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生花、諸莊嚴具，及持金色天衣一雙，恭敬至誠而散佛上。佛神力故上踊虛空婉轉右旋，於佛頂上變成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂。於是天女持此寶臺，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生花、諸莊嚴具，及持金色天衣一雙，恭敬至誠而散佛上。佛神力故上踊虛空婉轉右旋，於佛頂上變成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂。於是天女持此寶臺，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

爾時，如來知彼天女志願深廣即便微笑，諸佛法爾，於微笑時有種種光從口而出，今佛亦爾，於其面門放種種光，青黃赤白紅碧紫綠，遍照十方無量無邊無數世界，還來此土現大神變，遶佛三匝，入佛頂中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來知彼天女志願深廣即便微笑，諸佛法爾，於微笑時有種種光從口而出，今佛亦爾，於其面門放種種光，青黃赤白紅碧紫綠，遍照十方無量無邊無數世界，還來此土現大神變，遶佛三匝，入佛頂中。

爾時，阿難覩斯事已，從坐而起右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛微笑非無因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難覩斯事已，從坐而起右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛微笑非無因緣。」

佛告阿難：「今此天女於未來世當得作佛，劫名星喻，佛號金花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。阿難當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復作女。從此沒已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛世界中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界亦號金花，修諸菩薩摩訶薩行。阿難！此金花菩薩摩訶薩，於彼沒已復生他方，從一佛土至一佛土，於生生處常不離佛。如轉輪王從一臺觀至一臺觀歡娛受樂，乃至命終足不履地，金花菩薩亦復如是，從一佛國往一佛國，乃至無上正等菩提，於生生中常不離佛，聽受正法修菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「今此天女於未來世當得作佛，劫名星喻，佛號金花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。阿難當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復作女。從此沒已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛世界中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界亦號金花，修諸菩薩摩訶薩行。阿難！此金花菩薩摩訶薩，於彼沒已復生他方，從一佛土至一佛土，於生生處常不離佛。如轉輪王從一臺觀至一臺觀歡娛受樂，乃至命終足不履地，金花菩薩亦復如是，從一佛國往一佛國，乃至無上正等菩提，於生生中常不離佛，聽受正法修菩薩行。」

爾時，阿難竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾其數多少應如今佛菩薩眾會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾其數多少應如今佛菩薩眾會。」

佛知其念告阿難言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾其數多少，亦如今佛菩薩眾會。阿難當知！是金花菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛世界出家弟子其量甚多不可稱數，謂不可數若百、若千、若百千、若俱胝、若百俱胝、若千俱胝、若百千俱胝、若那庾多、若百那庾多、若千那庾多、若百千那庾多大苾芻眾，但可總說無數、無量、無邊百千俱胝那庾多大苾芻眾。阿難當知！是金花菩薩摩訶薩當作佛時，其土無有如此般若波羅蜜多經中所說眾多過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念告阿難言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾其數多少，亦如今佛菩薩眾會。阿難當知！是金花菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛世界出家弟子其量甚多不可稱數，謂不可數若百、若千、若百千、若俱胝、若百俱胝、若千俱胝、若百千俱胝、若那庾多、若百那庾多、若千那庾多、若百千那庾多大苾芻眾，但可總說無數、無量、無邊百千俱胝那庾多大苾芻眾。阿難當知！是金花菩薩摩訶薩當作佛時，其土無有如此般若波羅蜜多經中所說眾多過患。」

爾時，具壽阿難復白佛言：「世尊！今此天女先於何佛，已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛恭敬供養而得受於不退轉記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難復白佛言：「世尊！今此天女先於何佛，已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛恭敬供養而得受於不退轉記？」

佛告阿難：「今此天女於然燈佛，已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我恭敬供養，而得受於不退轉記。阿難當知！我於過去然燈佛所，以五莖花奉散彼佛迴向發願，然燈如來、應、正等覺知我根熟而授我記，天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金花奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「今此天女於然燈佛，已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我恭敬供養，而得受於不退轉記。阿難當知！我於過去然燈佛所，以五莖花奉散彼佛迴向發願，然燈如來、應、正等覺知我根熟而授我記，天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金花奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」

具壽阿難聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今得成熟，佛為授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽阿難聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今得成熟，佛為授記。」

佛告阿難：「如是！如是！今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今既成熟，我為受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是！如是！今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今既成熟，我為受記。」

初分善學品第五十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分善學品第五十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習近空三摩地？云何入空三摩地？云何習近無相三摩地？云何入無相三摩地？云何習近無願三摩地？云何入無願三摩地？云何習近四念住？云何修四念住？云何習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何修四正斷乃至八聖道支？云何習近佛十力？云何修佛十力？云何習近四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何修四無所畏乃至十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習近空三摩地？云何入空三摩地？云何習近無相三摩地？云何入無相三摩地？云何習近無願三摩地？云何入無願三摩地？云何習近四念住？云何修四念住？云何習近四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何修四正斷乃至八聖道支？云何習近佛十力？云何修佛十力？云何習近四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何修四無所畏乃至十八佛不共法？」

佛言：「善現！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色空，應觀受、想、行、識空；應觀眼處空，應觀耳、鼻、舌、身、意處空；應觀色處空，應觀聲、香、味、觸、法處空；應觀眼界空，應觀耳、鼻、舌、身、意界空；應觀色界空，應觀聲、香、味、觸、法界空；應觀眼識界空，應觀耳、鼻、舌、身、意識界空；應觀眼觸空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸空；應觀眼觸為緣所生諸受空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；應觀地界空，應觀水、火、風、空、識界空；應觀無明空，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空；應觀布施波羅蜜多空，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；應觀內空空，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；應觀真如空，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；應觀苦聖諦空，應觀集、滅、道聖諦空；應觀四靜慮空，應觀四無量、四無色定空；應觀八解脫空，應觀八勝處、九次第定、十遍處空；應觀四念住空，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；應觀空解脫門空，應觀無相、無願解脫門空；應觀三乘、菩薩十地空；應觀五眼空，應觀六神通空；應觀佛十力空，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空；應觀無忘失法空，應觀恒住捨性空；應觀一切智空，應觀道相智、一切相智空；應觀一切陀羅尼門空，應觀一切三摩地門空；應觀預流果空，應觀一來、不還、阿羅漢果空；應觀獨覺菩提空；應觀一切菩薩摩訶薩行空；應觀諸佛無上正等菩提空；應觀有漏法空，應觀無漏法空；應觀世間法空，應觀出世間法空；應觀有為法空，應觀無為法空；應觀過去法空，應觀未來、現在法空；應觀善法空，應觀不善、無記法空；應觀欲界法空，應觀色、無色界法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色空，應觀受、想、行、識空；應觀眼處空，應觀耳、鼻、舌、身、意處空；應觀色處空，應觀聲、香、味、觸、法處空；應觀眼界空，應觀耳、鼻、舌、身、意界空；應觀色界空，應觀聲、香、味、觸、法界空；應觀眼識界空，應觀耳、鼻、舌、身、意識界空；應觀眼觸空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸空；應觀眼觸為緣所生諸受空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；應觀地界空，應觀水、火、風、空、識界空；應觀無明空，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空；應觀布施波羅蜜多空，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；應觀內空空，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；應觀真如空，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；應觀苦聖諦空，應觀集、滅、道聖諦空；應觀四靜慮空，應觀四無量、四無色定空；應觀八解脫空，應觀八勝處、九次第定、十遍處空；應觀四念住空，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；應觀空解脫門空，應觀無相、無願解脫門空；應觀三乘、菩薩十地空；應觀五眼空，應觀六神通空；應觀佛十力空，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空；應觀無忘失法空，應觀恒住捨性空；應觀一切智空，應觀道相智、一切相智空；應觀一切陀羅尼門空，應觀一切三摩地門空；應觀預流果空，應觀一來、不還、阿羅漢果空；應觀獨覺菩提空；應觀一切菩薩摩訶薩行空；應觀諸佛無上正等菩提空；應觀有漏法空，應觀無漏法空；應觀世間法空，應觀出世間法空；應觀有為法空，應觀無為法空；應觀過去法空，應觀未來、現在法空；應觀善法空，應觀不善、無記法空；應觀欲界法空，應觀色、無色界法空。

「善現！是菩薩摩訶薩作是觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？善現！於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證若合若離，皆不可得不可見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩作是觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？善現！於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證若合若離，皆不可得不可見故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所言：『諸菩薩摩訶薩於諸法空不應作證。』世尊！云何諸菩薩摩訶薩住諸法空而不作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所言：『諸菩薩摩訶薩於諸法空不應作證。』世尊！云何諸菩薩摩訶薩住諸法空而不作證？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空。今是學時，非為證時。』善現！是菩薩摩訶薩未入定位，繫心於所緣，已入定時不繫心於境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空。今是學時，非為證時。』善現！是菩薩摩訶薩未入定位，繫心於所緣，已入定時不繫心於境。

「善現！是菩薩摩訶薩於此時中，不退布施波羅蜜多不證漏盡，不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不證漏盡；不退內空不證漏盡，不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不證漏盡；不退真如不證漏盡，不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不證漏盡；不退苦聖諦不證漏盡，不退集、滅、道聖諦不證漏盡；不退四靜慮不證漏盡，不退四無量、四無色定不證漏盡；不退八解脫不證漏盡，不退八勝處、九次第定、十遍處不證漏盡；不退四念住不證漏盡，不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不證漏盡；不退空解脫門不證漏盡，不退無相、無願解脫門不證漏盡；不退五眼不證漏盡，不退六神通不證漏盡；不退佛十力不證漏盡，不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不證漏盡；不退無忘失法不證漏盡，不退恒住捨性不證漏盡；不退一切智不證漏盡，不退道相智、一切相智不證漏盡；不退一切陀羅尼門不證漏盡，不退一切三摩地門不證漏盡；不退菩薩摩訶薩行不證漏盡，不退無上正等菩提不證漏盡。何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就如是微妙大智，善住法空及一切種菩提分法，作如是念：『今時應學非為證時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於此時中，不退布施波羅蜜多不證漏盡，不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不證漏盡；不退內空不證漏盡，不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不證漏盡；不退真如不證漏盡，不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不證漏盡；不退苦聖諦不證漏盡，不退集、滅、道聖諦不證漏盡；不退四靜慮不證漏盡，不退四無量、四無色定不證漏盡；不退八解脫不證漏盡，不退八勝處、九次第定、十遍處不證漏盡；不退四念住不證漏盡，不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不證漏盡；不退空解脫門不證漏盡，不退無相、無願解脫門不證漏盡；不退五眼不證漏盡，不退六神通不證漏盡；不退佛十力不證漏盡，不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不證漏盡；不退無忘失法不證漏盡，不退恒住捨性不證漏盡；不退一切智不證漏盡，不退道相智、一切相智不證漏盡；不退一切陀羅尼門不證漏盡，不退一切三摩地門不證漏盡；不退菩薩摩訶薩行不證漏盡，不退無上正等菩提不證漏盡。何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就如是微妙大智，善住法空及一切種菩提分法，作如是念：『今時應學非為證時。』

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應作是念：『我於布施波羅蜜多，今時應學不應作證；我於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空，今時應學不應作證；我於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，今時應學不應作證。我於真如，今時應學不應作證；我於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，今時應學不應作證。我於苦聖諦，今時應學不應作證；我於集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四靜慮，今時應學不應作證；我於四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫，今時應學不應作證；我於八勝處、九次第定、十遍處，今時應學不應作證。我於四念住，今時應學不應作證；我於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，今時應學不應作證。我於空解脫門，今時應學不應作證；我於無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於五眼，今時應學不應作證；我於六神通，今時應學不應作證。我於佛十力，今時應學不應作證；我於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，今時應學不應作證。我於無忘失法，今時應學不應作證；我於恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智，今時應學不應作證；我於道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切陀羅尼門，今時應學不應作證；我於一切三摩地門，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於無上正等菩提，今時應學不應作證。我今應學一切智智，不應證預流果；我今應學一切智智，不應證一來、不還、阿羅漢果。我今應學一切智智，不應證獨覺菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應作是念：『我於布施波羅蜜多，今時應學不應作證；我於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空，今時應學不應作證；我於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，今時應學不應作證。我於真如，今時應學不應作證；我於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，今時應學不應作證。我於苦聖諦，今時應學不應作證；我於集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四靜慮，今時應學不應作證；我於四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫，今時應學不應作證；我於八勝處、九次第定、十遍處，今時應學不應作證。我於四念住，今時應學不應作證；我於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，今時應學不應作證。我於空解脫門，今時應學不應作證；我於無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於五眼，今時應學不應作證；我於六神通，今時應學不應作證。我於佛十力，今時應學不應作證；我於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，今時應學不應作證。我於無忘失法，今時應學不應作證；我於恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智，今時應學不應作證；我於道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切陀羅尼門，今時應學不應作證；我於一切三摩地門，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於無上正等菩提，今時應學不應作證。我今應學一切智智，不應證預流果；我今應學一切智智，不應證一來、不還、阿羅漢果。我今應學一切智智，不應證獨覺菩提。』