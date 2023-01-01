大般若波羅蜜多經卷第三百三十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分巧方便品第五十之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧方便品第五十之三

佛言：「善現！如是！如是！不可說義無增無減，布施波羅蜜多亦無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減；四念住亦無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減；四靜慮亦無增無減，四無量、四無色定亦無增無減；八解脫亦無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減；空解脫門亦無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減；極喜地亦無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減；五眼亦無增無減，六神通亦無增無減；三摩地門亦無增無減，陀羅尼門亦無增無減；佛十力亦無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減；無忘失法亦無增無減，恒住捨性亦無增無減；一切智亦無增無減，道相智、一切相智亦無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！不可說義無增無減，布施波羅蜜多亦無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減；四念住亦無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減；四靜慮亦無增無減，四無量、四無色定亦無增無減；八解脫亦無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減；空解脫門亦無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減；極喜地亦無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減；五眼亦無增無減，六神通亦無增無減；三摩地門亦無增無減，陀羅尼門亦無增無減；佛十力亦無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減；無忘失法亦無增無減，恒住捨性亦無增無減；一切智亦無增無減，道相智、一切相智亦無增無減。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『我於般若波羅蜜多若增若減。』不作是念：『我於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多若增若減。』但作是念：『唯有名想，謂為般若波羅蜜多。』但作是念：『唯有名想，謂為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『我於般若波羅蜜多若增若減。』不作是念：『我於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多若增若減。』但作是念：『唯有名想，謂為般若波羅蜜多。』但作是念：『唯有名想，謂為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。』

「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，持此布施俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，持此布施俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，持此淨戒俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，持此淨戒俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，持此安忍俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，持此安忍俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，持此精進俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，持此精進俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，持此靜慮俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，持此靜慮俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，持此般若俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向，由此迴向巧方便力，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，持此般若俱行作意，及依此起心及善根，與諸有情平等共有，迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向，由此迴向巧方便力，證得無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸法真如是謂無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸法真如是謂無上正等菩提。」

具壽善現復言：「世尊！何謂諸法真如，而說諸法真如是謂無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復言：「世尊！何謂諸法真如，而說諸法真如是謂無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸色真如是謂無上正等菩提，受、想、行、識真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸色真如是謂無上正等菩提，受、想、行、識真如是謂無上正等菩提。

「善現！眼處真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意處真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意處真如是謂無上正等菩提。

「善現！色處真如是謂無上正等菩提，聲、香、味、觸、法處真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處真如是謂無上正等菩提，聲、香、味、觸、法處真如是謂無上正等菩提。

「善現！眼界真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意界真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意界真如是謂無上正等菩提。

「善現！色界真如是謂無上正等菩提，聲、香、味、觸、法界真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界真如是謂無上正等菩提，聲、香、味、觸、法界真如是謂無上正等菩提。

「善現！眼識界真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意識界真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意識界真如是謂無上正等菩提。

「善現！眼觸真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意觸真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意觸真如是謂無上正等菩提。

「善現！眼觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提。

「善現！地界真如是謂無上正等菩提，水、火、風、空、識界真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界真如是謂無上正等菩提，水、火、風、空、識界真如是謂無上正等菩提。

「善現！因緣性真如是謂無上正等菩提，等無間緣、所緣緣、增上緣性真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！因緣性真如是謂無上正等菩提，等無間緣、所緣緣、增上緣性真如是謂無上正等菩提。

「善現！無明真如是謂無上正等菩提，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明真如是謂無上正等菩提，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如是謂無上正等菩提。

「善現！布施波羅蜜多真如是謂無上正等菩提，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多真如是謂無上正等菩提，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如是謂無上正等菩提。

「善現！內空真如是謂無上正等菩提，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空真如是謂無上正等菩提，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如是謂無上正等菩提。

「善現！真如真如是謂無上正等菩提，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如真如是謂無上正等菩提，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如是謂無上正等菩提。

「善現！四念住真如是謂無上正等菩提，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住真如是謂無上正等菩提，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如是謂無上正等菩提。

「善現！苦聖諦真如是謂無上正等菩提，集、滅、道聖諦真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦真如是謂無上正等菩提，集、滅、道聖諦真如是謂無上正等菩提。

「善現！四靜慮真如是謂無上正等菩提，四無量，四無色定真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮真如是謂無上正等菩提，四無量，四無色定真如是謂無上正等菩提。

「善現！八解脫真如是謂無上正等菩提，八勝處、九次第定、十遍處真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫真如是謂無上正等菩提，八勝處、九次第定、十遍處真如是謂無上正等菩提。

「善現！空解脫門真如是謂無上正等菩提，無相、無願解脫門真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門真如是謂無上正等菩提，無相、無願解脫門真如是謂無上正等菩提。

「善現！極喜地真如是謂無上正等菩提，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！極喜地真如是謂無上正等菩提，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地真如是謂無上正等菩提。

「善現！五眼真如是謂無上正等菩提，六神通真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼真如是謂無上正等菩提，六神通真如是謂無上正等菩提。

「善現！三摩地門真如是謂無上正等菩提，陀羅尼門真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！三摩地門真如是謂無上正等菩提，陀羅尼門真如是謂無上正等菩提。

「善現！佛十力真如是謂無上正等菩提，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力真如是謂無上正等菩提，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如是謂無上正等菩提。

「善現！無忘失法真如是謂無上正等菩提，恒住捨性真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法真如是謂無上正等菩提，恒住捨性真如是謂無上正等菩提。

「善現！預流果真如是謂無上正等菩提，一來、不還、阿羅漢果真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果真如是謂無上正等菩提，一來、不還、阿羅漢果真如是謂無上正等菩提。

「善現！獨覺菩提真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提真如是謂無上正等菩提。

「善現！一切智真如是謂無上正等菩提，道相智、一切相智真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智真如是謂無上正等菩提，道相智、一切相智真如是謂無上正等菩提。

「善現！生死真如是謂無上正等菩提，涅槃真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！生死真如是謂無上正等菩提，涅槃真如是謂無上正等菩提。

「善現！諸法真如無增無減故，諸佛無上正等菩提亦無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸法真如無增無減故，諸佛無上正等菩提亦無增無減。

「善現！諸菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，常樂安住諸法真如，都不見法有增有減。由此因緣，不可說義無增無減，布施波羅蜜多亦無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減；四念住亦無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減；四靜慮亦無增無減，四無量、四無色定亦無增無減；八解脫亦無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減；空解脫門亦無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減；極喜地亦無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減；五眼亦無增無減，六神通亦無增無減；三摩地門亦無增無減，陀羅尼門亦無增無減；佛十力亦無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減；無忘失法亦無增無減，恒住捨性亦無增無減；一切智亦無增無減，道相智、一切相智亦無增無減。善現！諸菩薩摩訶薩依止無增無減方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集諸功德，便證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，常樂安住諸法真如，都不見法有增有減。由此因緣，不可說義無增無減，布施波羅蜜多亦無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減；四念住亦無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減；四靜慮亦無增無減，四無量、四無色定亦無增無減；八解脫亦無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減；空解脫門亦無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減；極喜地亦無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減；五眼亦無增無減，六神通亦無增無減；三摩地門亦無增無減，陀羅尼門亦無增無減；佛十力亦無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減；無忘失法亦無增無減，恒住捨性亦無增無減；一切智亦無增無減，道相智、一切相智亦無增無減。善現！諸菩薩摩訶薩依止無增無減方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集諸功德，便證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩依止無增無減方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集一切功德，便證無上正等菩提者，是菩薩摩訶薩為用初心證得無上正等菩提？為用後心證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩依止無增無減方便，修行般若波羅蜜多，由此為門集一切功德，便證無上正等菩提者，是菩薩摩訶薩為用初心證得無上正等菩提？為用後心證得無上正等菩提？

「世尊！是菩薩摩訶薩若用初心證得無上正等菩提，初心起時後心未起，無和合義；若用後心證得無上正等菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法進退推徵，無和合義，云何可得積集善根？若諸善根不可積集，如何菩薩能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩若用初心證得無上正等菩提，初心起時後心未起，無和合義；若用後心證得無上正等菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法進退推徵，無和合義，云何可得積集善根？若諸善根不可積集，如何菩薩能證無上正等菩提？」

佛言：「善現！吾當為汝略說一喻，令有智者於所說義易可得解。善現！於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷？為後焰能燋炷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！吾當為汝略說一喻，令有智者於所說義易可得解。善現！於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷？為後焰能燋炷？」

「世尊！如我意解，非初焰能燋炷，亦不離初焰能燋炷；非後焰能燋炷，亦不離後焰能燋炷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如我意解，非初焰能燋炷，亦不離初焰能燋炷；非後焰能燋炷，亦不離後焰能燋炷。」

「善現！於意云何？炷為燋不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？炷為燋不？」

「世尊！世間現見其炷實燋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！世間現見其炷實燋。」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩亦復如是，非用初心證得無上正等菩提，亦不離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，亦不離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩亦復如是，非用初心證得無上正等菩提，亦不離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，亦不離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，圓滿十地證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多，圓滿十地證得無上正等菩提。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修學何等十地，圓滿證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修學何等十地，圓滿證得無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行極喜地乃至法雲地，令其圓滿證得無上正等菩提，亦學淨觀地、種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，令其圓滿證得無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩於此十地精勤修學得圓滿時，非用初心證得無上正等菩提，亦不離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，亦不離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行極喜地乃至法雲地，令其圓滿證得無上正等菩提，亦學淨觀地、種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，令其圓滿證得無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩於此十地精勤修學得圓滿時，非用初心證得無上正等菩提，亦不離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，亦不離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！如是緣起甚深甚妙，謂諸菩薩摩訶薩，非用初心證得無上正等菩提，非離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，非離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！如是緣起甚深甚妙，謂諸菩薩摩訶薩，非用初心證得無上正等菩提，非離初心證得無上正等菩提；非用後心證得無上正等菩提，非離後心證得無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？若心已滅，可更生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心已滅，可更生不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善現：「於意云何？有滅法，心非當滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有滅法，心非當滅不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善現：「於意云何？心如真如住，為如實際不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？心如真如住，為如實際不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？真如、實際為甚深不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？真如、實際為甚深不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？真如見真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？真如見真如不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無心現行，無現行處。何以故？世尊！住真如中都無現行、現行處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無心現行，無現行處。何以故？世尊！住真如中都無現行、現行處故。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行在何處？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行在勝義諦，此中現行及現行處俱無所有，能取、所取不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行在勝義諦，此中現行及現行處俱無所有，能取、所取不可得故。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中雖不取相而行相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中雖不取相而行相不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中為壞相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中為壞相不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中壞相想不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中壞相想不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不壞相亦不壞相想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不壞相亦不壞相想？」

善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我當壞相及壞相想。』亦不作是念：『我當壞無相及壞無相想。』於一切種無分別故。世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖能如是離諸分別，而佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等，無量勝功德未圓滿故，未證無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩成就微妙善巧方便，由此善巧方便力故，於一切法不取不壞。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩知一切法自相空故。世尊！是菩薩摩訶薩住一切法自相空中，為度諸有情入三三摩地，大悲願力所牽逼故，用此三定成熟有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我當壞相及壞相想。』亦不作是念：『我當壞無相及壞無相想。』於一切種無分別故。世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖能如是離諸分別，而佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等，無量勝功德未圓滿故，未證無上正等菩提。世尊！是菩薩摩訶薩成就微妙善巧方便，由此善巧方便力故，於一切法不取不壞。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩知一切法自相空故。世尊！是菩薩摩訶薩住一切法自相空中，為度諸有情入三三摩地，大悲願力所牽逼故，用此三定成熟有情。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何入此三三摩地成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何入此三三摩地成熟有情？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩安住空三摩地，見諸有情多執我者，以方便力教令安住空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩安住空三摩地，見諸有情多執我者，以方便力教令安住空三摩地。

「善現！是菩薩摩訶薩安住無相三摩地，見諸有情多行相者，以方便力教令安住無相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住無相三摩地，見諸有情多行相者，以方便力教令安住無相三摩地。

「善現！是菩薩摩訶薩安住無願三摩地，見諸有情多願樂者，以方便力教令安住無願三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住無願三摩地，見諸有情多願樂者，以方便力教令安住無願三摩地。

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是入此三三摩地成熟有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是入此三三摩地成熟有情。」

爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「善現！若菩薩摩訶薩夢中入此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「善現！若菩薩摩訶薩夢中入此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益不？」

善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩晝時入此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中入亦有增益。何以故？舍利子！晝與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩晝行般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢行般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多三三摩地，於深般若波羅蜜多能為增益亦應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩晝時入此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中入亦有增益。何以故？舍利子！晝與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩晝行般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢行般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多三三摩地，於深般若波羅蜜多能為增益亦應如是。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中作業，為有增益或損減不？佛說有為虛妄不實，如夢所作，云何彼業能有增減？所以者何？非於夢中所作諸業能有增益或能損減，要至覺時憶想分別夢中所作，乃有增減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中作業，為有增益或損減不？佛說有為虛妄不實，如夢所作，云何彼業能有增減？所以者何？非於夢中所作諸業能有增益或能損減，要至覺時憶想分別夢中所作，乃有增減。」

善現答言：「諸有晝日斷他命已，於夜夢中憶想分別深自慶快；或復有人夢斷他命，謂在覺位生大歡喜。如是二業於意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「諸有晝日斷他命已，於夜夢中憶想分別深自慶快；或復有人夢斷他命，謂在覺位生大歡喜。如是二業於意云何？」

舍利子言：「無所緣事，若思、若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無所緣事，若思、若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」

善現答言：「如是！如是！若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！若夢、若覺，要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉，亦無染淨。由此故知，若夢、若覺有所緣事思業方起，無所緣事思業不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！若夢、若覺，要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉，亦無染淨。由此故知，若夢、若覺有所緣事思業方起，無所緣事思業不生。」

時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，云何可言有所緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，云何可言有所緣起？」

善現答言：「雖諸思業及所緣事自性皆空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「雖諸思業及所緣事自性皆空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」

爾時，具壽舍利子復問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向大菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子復問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向大菩提不？」

時，具壽善現語舍利子言：「慈氏菩薩摩訶薩久已受得不退轉記，唯隔一生定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定應為答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現語舍利子言：「慈氏菩薩摩訶薩久已受得不退轉記，唯隔一生定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定應為答。」

時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」

時，慈氏菩薩語舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色不能答，受、想、行、識亦不能答；色空不能答，受、想、行、識空亦不能答。何以故？舍利子！我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈氏菩薩語舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色不能答，受、想、行、識亦不能答；色空不能答，受、想、行、識空亦不能答。何以故？舍利子！我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」

時，舍利子復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所說法為如所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所說法為如所證不？」

慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。何以故？舍利子！我所證法不可說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。何以故？舍利子！我所證法不可說故。」

時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩智慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久已圓滿，以無所得而為方便，於所問事能如是答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩智慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久已圓滿，以無所得而為方便，於所問事能如是答。」

爾時，佛告舍利子言：「舍利子！於意云何？汝由是法得阿羅漢果，為見此法是可說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「舍利子！於意云何？汝由是法得阿羅漢果，為見此法是可說不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證諸法亦復如是。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法當得受記，我由此法現得受記，我由此法已得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生猶豫：『我於無上正等菩提為得、不得？』但作是念：『我於無上正等菩提定當證得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法，其心不驚、不怖、不畏，於得無上正等菩提亦不怖畏，決定自知：我當證得所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證諸法亦復如是。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法當得受記，我由此法現得受記，我由此法已得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生猶豫：『我於無上正等菩提為得、不得？』但作是念：『我於無上正等菩提定當證得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法，其心不驚、不怖、不畏，於得無上正等菩提亦不怖畏，決定自知：我當證得所求無上正等菩提。」

初分願行品第五十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分願行品第五十一之一

爾時，佛告具壽善現言：「善現！有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令離慳貪，無所乏少？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具乏少諸有情類，如四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天受用種種上妙樂具，我佛土中眾生亦爾，受用種種上妙樂具。』善現！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「善現！有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令離慳貪，無所乏少？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具乏少諸有情類，如四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天受用種種上妙樂具，我佛土中眾生亦爾，受用種種上妙樂具。』善現！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害，行不與取，作欲邪行，造虛誑詞，現麁惡說，發離間辯，設雜穢言，發起種種貪、恚、邪見，由此因緣，短壽多病，顏容憔悴，無有威德，資財乏尠，生下賤家，體陋形殘，身儀臭穢，諸有所說，人不信受，言詞麁獷，親友乖離，凡所陳說咸皆鄙俚，慳貪嫉妬，惡見熾然，誹謗正法，毀辱賢聖。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果諸有情類，一切有情皆行十善，受長壽等勝妙果報。』善現！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害，行不與取，作欲邪行，造虛誑詞，現麁惡說，發離間辯，設雜穢言，發起種種貪、恚、邪見，由此因緣，短壽多病，顏容憔悴，無有威德，資財乏尠，生下賤家，體陋形殘，身儀臭穢，諸有所說，人不信受，言詞麁獷，親友乖離，凡所陳說咸皆鄙俚，慳貪嫉妬，惡見熾然，誹謗正法，毀辱賢聖。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果諸有情類，一切有情皆行十善，受長壽等勝妙果報。』善現！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚、毀罵、凌辱，刀、杖、瓦、石、拳、杵、塊等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如男如女、如友如親，慈心相向互為饒益。』善現！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚、毀罵、凌辱，刀、杖、瓦、石、拳、杵、塊等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如男如女、如友如親，慈心相向互為饒益。』善現！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懈怠懶惰，不勤精進棄捨三乘，亦不能修人、天善業。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速證解脫。』善現！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懈怠懶惰，不勤精進棄捨三乘，亦不能修人、天善業。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速證解脫。』善現！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋所覆，失念放逸，於四靜慮及四無量、四無色定尚不能修，況能修得出世間定！善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是具蓋散動諸有情類，一切有情自在遊戲靜慮、無量、無色定等。』善現！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋所覆，失念放逸，於四靜慮及四無量、四無色定尚不能修，況能修得出世間定！善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是具蓋散動諸有情類，一切有情自在遊戲靜慮、無量、無色定等。』善現！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異俱不俱等種種邪法。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡慧邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足三明。』善現！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異俱不俱等種種邪法。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何救濟如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡慧邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足三明。』善現！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別：一邪定聚，二正定聚，三不定聚。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無邪定及不定聚諸有情類，亦無如是二聚名聲，一切有情皆正定聚。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別：一邪定聚，二正定聚，三不定聚。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無邪定及不定聚諸有情類，亦無如是二聚名聲，一切有情皆正定聚。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣：一者地獄，二者傍生，三者鬼界。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界，亦無如是三惡趣名，一切有情皆善趣攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣：一者地獄，二者傍生，三者鬼界。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界，亦無如是三惡趣名，一切有情皆善趣攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，堆阜、溝坑、穢草、株杌、毒刺、荊棘、不淨充滿。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其永滅諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草、株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地有情居處其地平坦，園林、池沼、諸妙香華，間雜莊嚴甚可愛樂。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，堆阜、溝坑、穢草、株杌、毒刺、荊棘、不淨充滿。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其永滅諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草、株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地有情居處其地平坦，園林、池沼、諸妙香華，間雜莊嚴甚可愛樂。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地處處皆有吠瑠璃等眾妙珍奇，有情受用而無染著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地處處皆有吠瑠璃等眾妙珍奇，有情受用而無染著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情凡所攝受，多生戀著起諸惡事。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是惡所攝受諸有情類，令其永離戀著惡業？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡所攝受諸有情類，一切有情於色等境都無攝受不生戀著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情凡所攝受，多生戀著起諸惡事。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是惡所攝受諸有情類，令其永離戀著惡業？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡所攝受諸有情類，一切有情於色等境都無攝受不生戀著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別：一剎帝利，二婆羅門，三者吠舍，四戍達羅。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是四種色類貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，皆悉尊貴人趣所攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別：一剎帝利，二婆羅門，三者吠舍，四戍達羅。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是四種色類貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，皆悉尊貴人趣所攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿隣近無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂見，成就第一圓滿淨色。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿鄰近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。善現！是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟：『我當云何方便拔濟諸有情類，令無如是形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤不顧身命，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂見，成就第一圓滿淨色。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿鄰近無上正等菩提。