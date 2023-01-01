大般若波羅蜜多經卷第三百二十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百二十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分巧方便品第五十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分巧方便品第五十之二

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應於如是諸甚深處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所說而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』善現！若菩薩摩訶薩能於如是諸甚深處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，如深般若波羅蜜多所說而住，如深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學，依深般若波羅蜜多起一念心，尚能攝取無數無量無邊功德，超無量劫生死流轉，疾證無上正等菩提，況能無間常修般若波羅蜜多，恒住無上正等菩提相應作意！善現！如耽欲人與端正女更相愛染共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲念於何處轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應於如是諸甚深處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所說而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』善現！若菩薩摩訶薩能於如是諸甚深處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟、稱量觀察，如深般若波羅蜜多所說而住，如深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學，依深般若波羅蜜多起一念心，尚能攝取無數無量無邊功德，超無量劫生死流轉，疾證無上正等菩提，況能無間常修般若波羅蜜多，恒住無上正等菩提相應作意！善現！如耽欲人與端正女更相愛染共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲念於何處轉？」

「世尊！是人欲念於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會於此歡娛戲樂？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是人欲念於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會於此歡娛戲樂？』」

「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」

「世尊！是人晝夜欲念甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是人晝夜欲念甚多。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心，如深般若波羅蜜多所說而學，所超生死流轉劫數，與耽欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現！是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多所說理趣思惟修學，隨能解脫障礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學速證無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜所獲功德，若此功德有形量者，殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，如是廣說數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心，如深般若波羅蜜多所說而學，所超生死流轉劫數，與耽欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現！是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多所說理趣思惟修學，隨能解脫障礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學速證無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜所獲功德，若此功德有形量者，殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，如是廣說數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，布施供養佛、法、僧寶。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，布施供養佛、法、僧寶。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩乘，諸菩薩摩訶薩乘此乘故疾至無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩乘，諸菩薩摩訶薩乘此乘故疾至無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，恭敬供養預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，恭敬供養預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，超過聲聞及獨覺地，速入菩薩正性離生，復能修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，超過聲聞及獨覺地，速入菩薩正性離生，復能修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，一切菩薩摩訶薩眾依止般若波羅蜜多，速能圓滿一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，一切菩薩摩訶薩眾依止般若波羅蜜多，速能圓滿一切佛法。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，以法布施一切有情。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，以法布施一切有情。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜以法布施一切有情，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，則為遠離一切智智。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，則為不離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜以法布施一切有情，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，則為遠離一切智智。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，則為不離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住內空，安住外空乃至無性自性空，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住內空，安住外空乃至無性自性空，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於佛無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住真如，安住法界乃至不思議界，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住真如，安住法界乃至不思議界，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行四念住，修行四正斷乃至八聖道支，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行四念住，修行四正斷乃至八聖道支，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行四靜慮，修行四無量、四無色定。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行四靜慮，修行四無量、四無色定。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行四靜慮，修行四無量、四無色定，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行四靜慮，修行四無量、四無色定，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行五眼，修行六神通。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行五眼，修行六神通。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行五眼，修行六神通，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行五眼，修行六神通，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行一切三摩地門，修行一切陀羅尼門，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行佛十力，修行四無所畏乃至十八佛不共法，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行佛十力，修行四無所畏乃至十八佛不共法，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行無忘失法，修行恒住捨性。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行無忘失法，修行恒住捨性。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行無忘失法，修行恒住捨性，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行無忘失法，修行恒住捨性，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行一切智，修行道相智、一切相智。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行一切智，修行道相智、一切相智。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行一切智，修行道相智、一切相智，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行一切智，修行道相智、一切相智，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，無有是處。若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於無上正等菩提而有退轉，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處，繫念思惟先所修行，普為一切迴向無上正等菩提。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處，繫念思惟先所修行，普為一切迴向無上正等菩提。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施、法施，住空閑處，繫念思惟先所修行，普為一切迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！依深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為最勝迴向。遠離般若波羅蜜多所起迴向，當知不名最勝迴向。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，以所修行普為一切迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施、法施，住空閑處，繫念思惟先所修行，普為一切迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！依深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為最勝迴向。遠離般若波羅蜜多所起迴向，當知不名最勝迴向。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，以所修行普為一切迴向無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，設經殑伽沙數大劫，普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提。善現！於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無數無量無邊。」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！一切隨喜迴向功德善根，皆以甚深般若波羅蜜多而為上首。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，於諸善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼。何以故？善現！一切隨喜迴向功德善根，皆以甚深般若波羅蜜多而為上首。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，於諸善根和合隨喜，普為一切迴向無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，分別所作皆非實有，以何因緣，是諸菩薩摩訶薩等獲福無數無量無邊？世尊！分別所作不能發起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，亦不能得諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，分別所作皆非實有，以何因緣，是諸菩薩摩訶薩等獲福無數無量無邊？世尊！分別所作不能發起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，亦不能得諸佛無上正等菩提。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。分別所作不能發起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，亦不能得諸佛無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知一切種分別所作空、無所有、虛妄不實。所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩，善學內空，善學外空，善學內外空，善學空空，善學大空，善學勝義空，善學有為空，善學無為空，善學畢竟空，善學無際空，善學散空，善學無變異空，善學本性空，善學自相空，善學共相空，善學一切法空，善學不可得空，善學無性空，善學自性空，善學無性自性空。善現！是菩薩摩訶薩安住空已如如觀察，分別所作空、無所有、虛妄不實，如是！如是！即不遠離甚深般若波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩如如不離甚深般若波羅蜜多，如是！如是！獲福無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。分別所作不能發起真實正見，不能趣入正性離生，不能得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，亦不能得諸佛無上正等菩提。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知一切種分別所作空、無所有、虛妄不實。所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩，善學內空，善學外空，善學內外空，善學空空，善學大空，善學勝義空，善學有為空，善學無為空，善學畢竟空，善學無際空，善學散空，善學無變異空，善學本性空，善學自相空，善學共相空，善學一切法空，善學不可得空，善學無性空，善學自性空，善學無性自性空。善現！是菩薩摩訶薩安住空已如如觀察，分別所作空、無所有、虛妄不實，如是！如是！即不遠離甚深般若波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩如如不離甚深般若波羅蜜多，如是！如是！獲福無數無量無邊。」

具壽善現復白佛言：「世尊！無數、無量、無邊有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！無數、無量、無邊有何差別？」

佛言：「善現！言無數者，數不可得，不可數在有為界中，不可數在無為界中。言無量者，量不可得，不可量在過去法中，不可量在未來法中，不可量在現在法中。言無邊者，邊不可得，不可測度彼邊際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！言無數者，數不可得，不可數在有為界中，不可數在無為界中。言無量者，量不可得，不可量在過去法中，不可量在未來法中，不可量在現在法中。言無邊者，邊不可得，不可測度彼邊際故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！頗有因緣故，色亦無數無量無邊？受、想、行、識亦無數無量無邊不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！頗有因緣故，色亦無數無量無邊？受、想、行、識亦無數無量無邊不？」

佛言：「善現！有因緣故，色亦無數無量無邊，受、想、行、識亦無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！有因緣故，色亦無數無量無邊，受、想、行、識亦無數無量無邊。」

「世尊！何因緣故，色亦無數無量無邊，受、想、行、識亦無數無量無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何因緣故，色亦無數無量無邊，受、想、行、識亦無數無量無邊？」

佛言：「善現！色空故亦無數無量無邊，受想、行、識空故亦無數無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色空故亦無數無量無邊，受想、行、識空故亦無數無量無邊。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！為但色空，受、想、行、識空，為一切法亦是空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！為但色空，受、想、行、識空，為一切法亦是空耶？」

佛言：「善現！我先不說一切法皆空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我先不說一切法皆空耶？」

善現答言：「佛雖已說一切法皆是空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「佛雖已說一切法皆是空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。

「世尊！如來常說色空，受、想、行、識亦空；如來常說眼處空，耳、鼻、舌、身、意處亦空；如來常說色處空，聲、香、味、觸、法處亦空；如來常說眼界空，耳、鼻、舌、身、意界亦空；如來常說色界空，聲、香、味、觸、法界亦空；如來常說眼識界空，耳、鼻、舌、身、意識界亦空；如來常說眼觸空，耳、鼻、舌、身、意觸亦空；如來常說眼觸為緣所生諸受空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦空；如來常說地界空，水、火、風、空、識界亦空；如來常說因緣性空，等無間緣、所緣緣、增上緣性亦空；如來常說無明空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦空；如來常說我空，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者亦空；如來常說布施波羅蜜多空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦空；如來常說內空空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦空；如來常說真如空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦空；如來常說四念住空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦空；如來常說苦聖諦空，集、滅、道聖諦亦空；如來常說四靜慮空，四無量、四無色定亦空；如來常說八解脫空，八勝處、九次第定、十遍處亦空；如來常說空解脫門空，無相、無願解脫門亦空；如來常說極喜地空，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦空；如來常說五眼空，六神通亦空；如來常說三摩地門空，陀羅尼門亦空；如來常說佛十力空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦空；如來常說無忘失法空，恒住捨性亦空；如來常說一切智空，道相智、一切相智亦空；如來常說預流果空，一來、不還、阿羅漢果亦空；如來常說獨覺菩提空；如來常說一切菩薩摩訶薩行空；如來常說諸佛無上正等菩提空；如來常說異生地空，聲聞、獨覺、菩薩、如來地亦空；如來常說有色法無色法空，有見法無見法、有對法無對法、有漏法無漏法、有為法無為法亦空；如來常說過去未來現在法空，善不善無記法、欲界色界無色界繫法、學無學非學非無學法、見所斷修所斷非所斷法亦空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來常說色空，受、想、行、識亦空；如來常說眼處空，耳、鼻、舌、身、意處亦空；如來常說色處空，聲、香、味、觸、法處亦空；如來常說眼界空，耳、鼻、舌、身、意界亦空；如來常說色界空，聲、香、味、觸、法界亦空；如來常說眼識界空，耳、鼻、舌、身、意識界亦空；如來常說眼觸空，耳、鼻、舌、身、意觸亦空；如來常說眼觸為緣所生諸受空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦空；如來常說地界空，水、火、風、空、識界亦空；如來常說因緣性空，等無間緣、所緣緣、增上緣性亦空；如來常說無明空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦空；如來常說我空，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者亦空；如來常說布施波羅蜜多空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦空；如來常說內空空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦空；如來常說真如空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦空；如來常說四念住空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦空；如來常說苦聖諦空，集、滅、道聖諦亦空；如來常說四靜慮空，四無量、四無色定亦空；如來常說八解脫空，八勝處、九次第定、十遍處亦空；如來常說空解脫門空，無相、無願解脫門亦空；如來常說極喜地空，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦空；如來常說五眼空，六神通亦空；如來常說三摩地門空，陀羅尼門亦空；如來常說佛十力空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦空；如來常說無忘失法空，恒住捨性亦空；如來常說一切智空，道相智、一切相智亦空；如來常說預流果空，一來、不還、阿羅漢果亦空；如來常說獨覺菩提空；如來常說一切菩薩摩訶薩行空；如來常說諸佛無上正等菩提空；如來常說異生地空，聲聞、獨覺、菩薩、如來地亦空；如來常說有色法無色法空，有見法無見法、有對法無對法、有漏法無漏法、有為法無為法亦空；如來常說過去未來現在法空，善不善無記法、欲界色界無色界繫法、學無學非學非無學法、見所斷修所斷非所斷法亦空。」

佛言：「善現！如是！如是！我常說此諸法皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！我常說此諸法皆空。」

具壽善現復白佛言：「世尊！一切法空即是無盡，亦是無數、亦是無量、亦是無邊。世尊！諸法空中，盡不可得、數不可得、量不可得、邊不可得，由此因緣，無盡、無數、無量、無邊文義無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！一切法空即是無盡，亦是無數、亦是無量、亦是無邊。世尊！諸法空中，盡不可得、數不可得、量不可得、邊不可得，由此因緣，無盡、無數、無量、無邊文義無別。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。無盡、無數、無量、無邊文義無別，皆共顯了諸法空故。善現！一切法空皆不可說，如來方便說為無盡，或說無數，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說離染，或說寂滅，或說涅槃，或說真如，或說法界，或說法性，或說實際，如是等義皆是如來方便演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。無盡、無數、無量、無邊文義無別，皆共顯了諸法空故。善現！一切法空皆不可說，如來方便說為無盡，或說無數，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說離染，或說寂滅，或說涅槃，或說真如，或說法界，或說法性，或說實際，如是等義皆是如來方便演說。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如來甚奇方便善巧，諸法實相不可宣說，而為有情方便顯示。世尊！如我解佛所說義者，一切法性皆不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！如來甚奇方便善巧，諸法實相不可宣說，而為有情方便顯示。世尊！如我解佛所說義者，一切法性皆不可說。」

佛言：「善現！如是！如是！一切法性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！一切法性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」

具壽善現復白佛言：「世尊！不可說義有增減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！不可說義有增減不？」

佛言：「善現！不可說義無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！不可說義無增無減。」

具壽善現復言：「世尊！若不可說義無增無減者，則布施波羅蜜多亦應無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復言：「世尊！若不可說義無增無減者，則布施波羅蜜多亦應無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則四念住亦應無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則四念住亦應無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則四靜慮亦應無增無減，四無量、四無色定亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則四靜慮亦應無增無減，四無量、四無色定亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則八解脫亦應無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則八解脫亦應無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則空解脫門亦應無增無減，無相、無願解脫門亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則空解脫門亦應無增無減，無相、無願解脫門亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則極喜地亦應無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則極喜地亦應無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則五眼亦應無增無減，六神通亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則五眼亦應無增無減，六神通亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則三摩地門亦應無增無減，陀羅尼門亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則三摩地門亦應無增無減，陀羅尼門亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則佛十力亦應無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則佛十力亦應無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則無忘失法亦應無增無減，恒住捨性亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則無忘失法亦應無增無減，恒住捨性亦應無增無減。

「世尊！若不可說義無增無減者，則一切智亦應無增無減，道相智、一切相智亦應無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減者，則一切智亦應無增無減，道相智、一切相智亦應無增無減。

「世尊！若布施波羅蜜多無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若布施波羅蜜多無增無減，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，證得無上正等菩提？

「世尊！若四念住無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四念住無增無減，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，證得無上正等菩提？

「世尊！若四靜慮無增無減，四無量、四無色定亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若四靜慮無增無減，四無量、四無色定亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定，證得無上正等菩提？

「世尊！若八解脫無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若八解脫無增無減，八勝處、九次第定、十遍處亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，證得無上正等菩提？

「世尊！若空解脫門無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若空解脫門無增無減，無相、無願解脫門亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，證得無上正等菩提？

「世尊！若極喜地無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地乃至法雲地，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若極喜地無增無減，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地乃至法雲地，證得無上正等菩提？

「世尊！若五眼無增無減，六神通亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若五眼無增無減，六神通亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通，證得無上正等菩提？

「世尊！若三摩地門無增無減，陀羅尼門亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行三摩地門，修行陀羅尼門，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若三摩地門無增無減，陀羅尼門亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行三摩地門，修行陀羅尼門，證得無上正等菩提？

「世尊！若佛十力無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若佛十力無增無減，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，證得無上正等菩提？

「世尊！若無忘失法無增無減，恒住捨性亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性，證得無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無忘失法無增無減，恒住捨性亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性，證得無上正等菩提？

「世尊！若一切智無增無減，道相智、一切相智亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切智無增無減，道相智、一切相智亦無增無減者，云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智，證得無上正等菩提？」