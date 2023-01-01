大般若波羅蜜多經卷第三百二十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分不退轉品第四十九之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分不退轉品第四十九之三

「善現！是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多想退轉故名不退轉，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多想退轉故名不退轉，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於內空想退轉故名不退轉，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於內空想退轉故名不退轉，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於真如想退轉故名不退轉，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於真如想退轉故名不退轉，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於四念住想退轉故名不退轉，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於四念住想退轉故名不退轉，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於苦聖諦想退轉故名不退轉，於集、滅、道聖諦想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於苦聖諦想退轉故名不退轉，於集、滅、道聖諦想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於四靜慮想退轉故名不退轉，於四無量、四無色定想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於四靜慮想退轉故名不退轉，於四無量、四無色定想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於八解脫想退轉故名不退轉，於八勝處、九次第定、十遍處想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於八解脫想退轉故名不退轉，於八勝處、九次第定、十遍處想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於空解脫門想退轉故名不退轉，於無相、無願解脫門想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於空解脫門想退轉故名不退轉，於無相、無願解脫門想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於極喜地想退轉故名不退轉，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於極喜地想退轉故名不退轉，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於五眼想退轉故名不退轉，於六神通想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於五眼想退轉故名不退轉，於六神通想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於三摩地門想退轉故名不退轉，於陀羅尼門想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於三摩地門想退轉故名不退轉，於陀羅尼門想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於佛十力想退轉故名不退轉，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於佛十力想退轉故名不退轉，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於無忘失法想退轉故名不退轉，於恒住捨性想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於無忘失法想退轉故名不退轉，於恒住捨性想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於預流果想退轉故名不退轉，於一來、不還、阿羅漢果想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於預流果想退轉故名不退轉，於一來、不還、阿羅漢果想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於獨覺菩提想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於獨覺菩提想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切智想退轉故名不退轉，於道相智、一切相智想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於一切智想退轉故名不退轉，於道相智、一切相智想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於異生想退轉故名不退轉，於聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於異生想退轉故名不退轉，於聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想退轉故名不退轉。

「所以者何？善現！是菩薩摩訶薩以自相空觀一切法，已入菩薩正性離生，乃至不見少法可得，不可得故無所造作，無造作故畢竟不生，畢竟不生故名無生法忍，由得如是無生法忍故名不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？善現！是菩薩摩訶薩以自相空觀一切法，已入菩薩正性離生，乃至不見少法可得，不可得故無所造作，無造作故畢竟不生，畢竟不生故名無生法忍，由得如是無生法忍故名不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔來到其所，為惱壞故語菩薩言：『無上菩提與虛空等，自性、自相皆畢竟空都無所有，諸法自性、自相亦然，與虛空等，自性、自相畢竟空中無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法性、相皆空與虛空等，汝等云何唐受勤苦求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應證無上正等菩提，皆是魔說非真佛語，汝等應捨大菩提願，勿於長夜唐為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行欲求菩提終不能得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔來到其所，為惱壞故語菩薩言：『無上菩提與虛空等，自性、自相皆畢竟空都無所有，諸法自性、自相亦然，與虛空等，自性、自相畢竟空中無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法性、相皆空與虛空等，汝等云何唐受勤苦求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應證無上正等菩提，皆是魔說非真佛語，汝等應捨大菩提願，勿於長夜唐為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行欲求菩提終不能得。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時能審觀察：『此惡魔事，欲退壞我所發無上正等覺心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，自性、自相皆畢竟空，而諸有情生死長夜，不知、不見、不解、不覺，顛倒放逸受諸劇苦，我當擐以性相皆空如大虛空大功德鎧，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死大苦，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提，或得無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時能審觀察：『此惡魔事，欲退壞我所發無上正等覺心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，自性、自相皆畢竟空，而諸有情生死長夜，不知、不見、不解、不覺，顛倒放逸受諸劇苦，我當擐以性相皆空如大虛空大功德鎧，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死大苦，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提，或得無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依此堅固不動轉心，恒正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。由此六種隨分成就，已入菩薩正性離生，復正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此得入不退轉位。是故惡魔雖設種種矯詐方便，而不能退菩薩所發大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依此堅固不動轉心，恒正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。由此六種隨分成就，已入菩薩正性離生，復正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此得入不退轉位。是故惡魔雖設種種矯詐方便，而不能退菩薩所發大菩提心。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩為不退轉故名不退轉，為退轉故名不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩為不退轉故名不退轉，為退轉故名不退轉耶？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩以不退轉故名不退轉，亦以退轉故名不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩以不退轉故名不退轉，亦以退轉故名不退轉。」

「世尊！是菩薩摩訶薩云何以不退轉故名不退轉？云何亦以退轉故名不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何以不退轉故名不退轉？云何亦以退轉故名不退轉？」

「善現！是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，不復退墮彼二地中，由斯故說不退轉故名不退轉；是菩薩摩訶薩遠離聲聞及獨覺地，於彼二地決定退捨，由斯故說以退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，不復退墮彼二地中，由斯故說不退轉故名不退轉；是菩薩摩訶薩遠離聲聞及獨覺地，於彼二地決定退捨，由斯故說以退轉故名不退轉。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，欲入初靜慮即隨意能入，欲入第二、第三、第四靜慮亦隨意能入；欲入慈無量即隨意能入，欲入悲、喜、捨無量亦隨意能入；欲入空無邊處定即隨意能入，欲入識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦隨意能入；欲起四念住即隨意能起，欲起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦隨意能起；欲起初解脫即隨意能起，欲起第二解脫乃至第八解脫亦隨意能起；欲起初勝處即隨意能起，欲起第二勝處乃至第八勝處亦隨意能起；欲入初靜慮定即隨意能入，欲入第二靜慮定乃至滅受想定亦隨意能入；欲起初遍處即隨意能起，欲起第二遍處乃至第十遍處亦隨意能起；欲起空解脫門即隨意能起，欲起無相、無願解脫門亦隨意能起；欲引發五神通即隨意能引發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，欲入初靜慮即隨意能入，欲入第二、第三、第四靜慮亦隨意能入；欲入慈無量即隨意能入，欲入悲、喜、捨無量亦隨意能入；欲入空無邊處定即隨意能入，欲入識無邊處、無所有處、非想非非想處定亦隨意能入；欲起四念住即隨意能起，欲起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦隨意能起；欲起初解脫即隨意能起，欲起第二解脫乃至第八解脫亦隨意能起；欲起初勝處即隨意能起，欲起第二勝處乃至第八勝處亦隨意能起；欲入初靜慮定即隨意能入，欲入第二靜慮定乃至滅受想定亦隨意能入；欲起初遍處即隨意能起，欲起第二遍處乃至第十遍處亦隨意能起；欲起空解脫門即隨意能起，欲起無相、無願解脫門亦隨意能起；欲引發五神通即隨意能引發。

「善現！是菩薩摩訶薩雖入初靜慮，而不受初靜慮果，雖入第二、第三、第四靜慮，而不受第二、第三、第四靜慮果；雖入慈無量而不受慈無量果，雖入悲、喜、捨無量而不受悲、喜、捨無量果；雖入空無邊處定而不受空無邊處定果，雖入識無邊處、無所有處、非想非非想處定而不受識無邊處、無所有處、非想非非想處定果；雖起四念住而不受四念住果，雖起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而不受四正斷乃至八聖道支果；雖起初解脫而不受初解脫果，雖起第二解脫乃至第八解脫而不受第二解脫乃至第八解脫果；雖起初勝處而不受初勝處果，雖起第二勝處乃至第八勝處而不受第二勝處乃至第八勝處果；雖入初靜慮定而不受初靜慮定果，雖入第二靜慮定乃至滅受想定而不受第二靜慮定乃至滅受想定果；雖起初遍處而不受初遍處果，雖起第二遍處乃至第十遍處而不受第二遍處乃至第十遍處果；雖起空解脫門而不受空解脫門果，雖起無相、無願解脫門而不受無相、無願解脫門果；雖引發五神通而不受五神通果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖入初靜慮，而不受初靜慮果，雖入第二、第三、第四靜慮，而不受第二、第三、第四靜慮果；雖入慈無量而不受慈無量果，雖入悲、喜、捨無量而不受悲、喜、捨無量果；雖入空無邊處定而不受空無邊處定果，雖入識無邊處、無所有處、非想非非想處定而不受識無邊處、無所有處、非想非非想處定果；雖起四念住而不受四念住果，雖起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而不受四正斷乃至八聖道支果；雖起初解脫而不受初解脫果，雖起第二解脫乃至第八解脫而不受第二解脫乃至第八解脫果；雖起初勝處而不受初勝處果，雖起第二勝處乃至第八勝處而不受第二勝處乃至第八勝處果；雖入初靜慮定而不受初靜慮定果，雖入第二靜慮定乃至滅受想定而不受第二靜慮定乃至滅受想定果；雖起初遍處而不受初遍處果，雖起第二遍處乃至第十遍處而不受第二遍處乃至第十遍處果；雖起空解脫門而不受空解脫門果，雖起無相、無願解脫門而不受無相、無願解脫門果；雖引發五神通而不受五神通果。

「善現！由此因緣，是菩薩摩訶薩不隨靜慮、無量等至及餘功德勢力而生，亦不證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此因緣，是菩薩摩訶薩不隨靜慮、無量等至及餘功德勢力而生，亦不證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，不貴重色，不貴重受、想、行、識；不貴重眼處，不貴重耳、鼻、舌、身、意處；不貴重色處，不貴重聲、香、味、觸、法處；不貴重眼界，不貴重耳、鼻、舌、身、意界；不貴重色界，不貴重聲、香、味、觸、法界；不貴重眼識界，不貴重耳、鼻、舌、身、意識界；不貴重眼觸，不貴重耳、鼻、舌、身、意觸；不貴重眼觸為緣所生諸受，不貴重耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不貴重地界，不貴重水、火、風、空、識界；不貴重緣性、緣起；不貴重諸相、隨好；不貴重有色、無色法，不貴重有見、無見法，不貴重有對、無對法，不貴重有漏、無漏法，不貴重有為、無為法，不貴重世間、出世間法；不貴重我，不貴重有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不貴重徒眾，不貴重眷屬；不貴重布施波羅蜜多，不貴重淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不貴重十善業道；不貴重四靜慮，不貴重四無量、四無色定；不貴重五神通；不貴重四念住，不貴重四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不貴重八解脫，不貴重八勝處、九次第定、十遍處；不貴重空解脫門，不貴重無相、無願解脫門；不貴重苦聖諦，不貴重集、滅、道聖諦；不貴重內空，不貴重外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不貴重真如，不貴重法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不貴重極喜地，不貴重離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不貴重五眼，不貴重六神通；不貴重佛十力，不貴重四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不貴重無忘失法，不貴重恒住捨性；不貴重聲聞，不貴重獨覺，不貴重菩薩，不貴重如來；不貴重預流果，不貴重一來、不還、阿羅漢果；不貴重獨覺菩提；不貴重一切智，不貴重道相智、一切相智；不貴重阿耨多羅三藐三菩提；不貴重嚴淨佛土，不貴重成熟有情；不貴重多見諸佛；不貴重種諸善根。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，不貴重色，不貴重受、想、行、識；不貴重眼處，不貴重耳、鼻、舌、身、意處；不貴重色處，不貴重聲、香、味、觸、法處；不貴重眼界，不貴重耳、鼻、舌、身、意界；不貴重色界，不貴重聲、香、味、觸、法界；不貴重眼識界，不貴重耳、鼻、舌、身、意識界；不貴重眼觸，不貴重耳、鼻、舌、身、意觸；不貴重眼觸為緣所生諸受，不貴重耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不貴重地界，不貴重水、火、風、空、識界；不貴重緣性、緣起；不貴重諸相、隨好；不貴重有色、無色法，不貴重有見、無見法，不貴重有對、無對法，不貴重有漏、無漏法，不貴重有為、無為法，不貴重世間、出世間法；不貴重我，不貴重有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不貴重徒眾，不貴重眷屬；不貴重布施波羅蜜多，不貴重淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不貴重十善業道；不貴重四靜慮，不貴重四無量、四無色定；不貴重五神通；不貴重四念住，不貴重四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不貴重八解脫，不貴重八勝處、九次第定、十遍處；不貴重空解脫門，不貴重無相、無願解脫門；不貴重苦聖諦，不貴重集、滅、道聖諦；不貴重內空，不貴重外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不貴重真如，不貴重法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不貴重極喜地，不貴重離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不貴重五眼，不貴重六神通；不貴重佛十力，不貴重四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不貴重無忘失法，不貴重恒住捨性；不貴重聲聞，不貴重獨覺，不貴重菩薩，不貴重如來；不貴重預流果，不貴重一來、不還、阿羅漢果；不貴重獨覺菩提；不貴重一切智，不貴重道相智、一切相智；不貴重阿耨多羅三藐三菩提；不貴重嚴淨佛土，不貴重成熟有情；不貴重多見諸佛；不貴重種諸善根。何以故？

「善現！是菩薩摩訶薩達一切法與虛空等，自性、自相皆畢竟空都無所有，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此故生皆不可得。何以故？善現！是一切法與虛空等，性、相皆空無生義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩達一切法與虛空等，自性、自相皆畢竟空都無所有，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此故生皆不可得。何以故？善現！是一切法與虛空等，性、相皆空無生義故。

「善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，身四威儀往來入出，舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，身四威儀往來入出，舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，為欲饒益諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須臥具與臥具，須醫藥與醫藥，須室宅與室宅，須資財與資財，隨諸有情所求皆與，令其意願悉皆滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，為欲饒益諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須臥具與臥具，須醫藥與醫藥，須室宅與室宅，須資財與資財，隨諸有情所求皆與，令其意願悉皆滿足。

「善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，恒樂稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；自行淨戒波羅蜜多，亦勸他行淨戒波羅蜜多，恒樂稱揚行淨戒波羅蜜多法，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者；自行安忍波羅蜜多，亦勸他行安忍波羅蜜多，恒樂稱揚行安忍波羅蜜多法，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者；自行精進波羅蜜多，亦勸他行精進波羅蜜多，恒樂稱揚行精進波羅蜜多法，歡喜讚歎行精進波羅蜜多者；自行靜慮波羅蜜多，亦勸他行靜慮波羅蜜多，恒樂稱揚行靜慮波羅蜜多法，歡喜讚歎行靜慮波羅蜜多者；自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，恒樂稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，恒樂稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；自行淨戒波羅蜜多，亦勸他行淨戒波羅蜜多，恒樂稱揚行淨戒波羅蜜多法，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者；自行安忍波羅蜜多，亦勸他行安忍波羅蜜多，恒樂稱揚行安忍波羅蜜多法，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者；自行精進波羅蜜多，亦勸他行精進波羅蜜多，恒樂稱揚行精進波羅蜜多法，歡喜讚歎行精進波羅蜜多者；自行靜慮波羅蜜多，亦勸他行靜慮波羅蜜多，恒樂稱揚行靜慮波羅蜜多法，歡喜讚歎行靜慮波羅蜜多者；自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，恒樂稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。

「善現！是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力攝受珍財滿贍部洲，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿四大洲，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿小千界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿中千界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財充滿三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力攝受珍財滿贍部洲，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿四大洲，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿小千界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財滿中千界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類；以神通力或大願力，攝受珍財充滿三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。

「善現！是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著；又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著；又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神主恒隨左右密為守護，常作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提，願我恒隨密為守護，乃至無上正等菩提，五執金剛藥叉神眾亦隨守護時無暫捨，使人非人等皆不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然恒無擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神主恒隨左右密為守護，常作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提，願我恒隨密為守護，乃至無上正等菩提，五執金剛藥叉神眾亦隨守護時無暫捨，使人非人等皆不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然恒無擾亂。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，世間五根常無缺減，所謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根；出世五根亦無缺減，所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，世間五根常無缺減，所謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根；出世五根亦無缺減，所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

「善現！是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，恒為上士不為下士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，恒為上士不為下士。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何說此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何說此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那功德增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂，故我說此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那功德增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂，故我說此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，為淨命故不行呪術、醫藥、占卜諸邪命事，不為名利呪諸鬼神令著男女問其凶吉，亦不呪禁男女、大小、傍生鬼等現希有事，亦不占相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾結好貴人，尚不染心觀視男女歡笑與語，況有餘事！何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，自相空中不見有相，不見相故遠離種種邪命、呪術、醫藥、占相，唯求無上正等菩提，究竟利樂諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，為淨命故不行呪術、醫藥、占卜諸邪命事，不為名利呪諸鬼神令著男女問其凶吉，亦不呪禁男女、大小、傍生鬼等現希有事，亦不占相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾結好貴人，尚不染心觀視男女歡笑與語，況有餘事！何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，自相空中不見有相，不見相故遠離種種邪命、呪術、醫藥、占相，唯求無上正等菩提，究竟利樂諸有情類。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得。又諸世間文章、伎藝皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩了一切法性相皆空，於此空中一切書論皆不可得。又諸世俗外道書論所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，是故菩薩知而不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得。又諸世間文章、伎藝皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩了一切法性相皆空，於此空中一切書論皆不可得。又諸世俗外道書論所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，是故菩薩知而不樂。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！諸不退轉位菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸不退轉位菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟。」

善現請言：「唯然！願說！我等今者專意樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現請言：「唯然！願說！我等今者專意樂聞。」

佛言：「善現！若不退轉位菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，常不遠離大菩提心，不樂觀察論說色蘊，不樂觀察論說受、想、行、識蘊；不樂觀察論說眼處，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意處；不樂觀察論說色處，不樂觀察論說聲、香、味、觸、法處；不樂觀察論說眼界，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意界；不樂觀察論說色界，不樂觀察論說聲、香、味、觸、法界；不樂觀察論說眼識界，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意識界；不樂觀察論說眼觸，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意觸；不樂觀察論說眼觸為緣所生諸受，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不樂觀察論說地界，不樂觀察論說水、火、風、空、識界；不樂觀察論說無明，不樂觀察論說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於蘊、處、界、緣性、緣起畢竟空理，已善思惟、善通達故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若不退轉位菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，常不遠離大菩提心，不樂觀察論說色蘊，不樂觀察論說受、想、行、識蘊；不樂觀察論說眼處，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意處；不樂觀察論說色處，不樂觀察論說聲、香、味、觸、法處；不樂觀察論說眼界，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意界；不樂觀察論說色界，不樂觀察論說聲、香、味、觸、法界；不樂觀察論說眼識界，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意識界；不樂觀察論說眼觸，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意觸；不樂觀察論說眼觸為緣所生諸受，不樂觀察論說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不樂觀察論說地界，不樂觀察論說水、火、風、空、識界；不樂觀察論說無明，不樂觀察論說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於蘊、處、界、緣性、緣起畢竟空理，已善思惟、善通達故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩善住法空，不見少法有勝有劣貴賤相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩善住法空，不見少法有勝有劣貴賤相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩善住真如，不見少法有強有弱愛恚相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪事。何以故？善現！是菩薩摩訶薩善住真如，不見少法有強有弱愛恚相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說男女。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有好有醜愛憎相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說男女。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有好有醜愛憎相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住法實性，不見少法有增有減集散相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住法實性，不見少法有增有減集散相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住虛空界，不見諸法有勝有負好惡相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住虛空界，不見諸法有勝有負好惡相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土。何以故？善現！是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土。何以故？善現！是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說諸相。何以故？善現！是菩薩摩訶薩安住無相，不見諸法有增有減差別相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說諸相。何以故？善現！是菩薩摩訶薩安住無相，不見諸法有增有減差別相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者。何以故？善現！是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上大菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上大菩提故。

「善現！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離破戒事，修行安忍波羅蜜多離忿諍事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散亂事，修行般若波羅蜜多離愚癡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離破戒事，修行安忍波羅蜜多離忿諍事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散亂事，修行般若波羅蜜多離愚癡事。

「善現！是菩薩摩訶薩雖住一切法空，而愛樂正法不樂非法，雖住不可得空，而常稱讚不壞法性饒益有情，雖住真如、法界而愛善友不樂惡友。言善友者，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。若諸聲聞、獨覺乘等，能善教化安立有情，令趣無上正等菩提亦名善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖住一切法空，而愛樂正法不樂非法，雖住不可得空，而常稱讚不壞法性饒益有情，雖住真如、法界而愛善友不樂惡友。言善友者，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。若諸聲聞、獨覺乘等，能善教化安立有情，令趣無上正等菩提亦名善友。

「善現！是菩薩摩訶薩為聽法故常樂見佛，若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，恭敬供養聽受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為聽法故常樂見佛，若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，恭敬供養聽受正法。

「善現！是菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛作意，常不遠離聞法作意。由此因緣，隨諸國土有諸如來、應、正等覺現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通而往聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛作意，常不遠離聞法作意。由此因緣，隨諸國土有諸如來、應、正等覺現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通而往聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。

「善現！是菩薩摩訶薩常為利樂諸有情故，雖能現起靜慮、無色諸甚深定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常為利樂諸有情故，雖能現起靜慮、無色諸甚深定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常修布施波羅蜜多，常修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常修布施波羅蜜多，常修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩常住內空，常住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常住內空，常住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「善現！是菩薩摩訶薩常住真如，常住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常住真如，常住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩常修四念住，常修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修四念住，常修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「善現！是菩薩摩訶薩常住苦聖諦，常住集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常住苦聖諦，常住集、滅、道聖諦。

「善現！是菩薩摩訶薩常修四靜慮，常修四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修四靜慮，常修四無量、四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩常修八解脫，常修八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修八解脫，常修八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！是菩薩摩訶薩常修空解脫門，常修無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修空解脫門，常修無相、無願解脫門。

「善現！是菩薩摩訶薩常修五眼，常修六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修五眼，常修六神通。

「善現！是菩薩摩訶薩常修三摩地門，常修陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修三摩地門，常修陀羅尼門。

「善現！是菩薩摩訶薩常修佛十力，常修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修佛十力，常修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「善現！是菩薩摩訶薩常修一切智，常修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常修一切智，常修道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉、我非不退轉。』何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉，亦不見少法可於無上正等菩提說無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉、我非不退轉。』何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉，亦不見少法可於無上正等菩提說無退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於自地法已善了知、善通達故。善現！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑；一來、不還、阿羅漢、獨覺各住自果，於自果法亦無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見無惑無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於自地法已善了知、善通達故。善現！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑；一來、不還、阿羅漢、獨覺各住自果，於自果法亦無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見無惑無疑。

「善現！是不退轉地菩薩摩訶薩，住此地中嚴淨佛土、成熟有情、修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧滅種種魔事，令不障礙所修功德。善現！譬如造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。何以故？善現！彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。善現！是不退轉位菩薩摩訶薩亦復如是安住自地，其心不動無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。所以者何？是菩薩摩訶薩其心堅固，超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊聽聞正法，於諸佛所植諸善根，請問菩薩所學法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是不退轉地菩薩摩訶薩，住此地中嚴淨佛土、成熟有情、修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧滅種種魔事，令不障礙所修功德。善現！譬如造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。何以故？善現！彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。善現！是不退轉位菩薩摩訶薩亦復如是安住自地，其心不動無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。所以者何？是菩薩摩訶薩其心堅固，超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊聽聞正法，於諸佛所植諸善根，請問菩薩所學法義。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事而轉，以善巧力集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別；以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住自地，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事而轉，以善巧力集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別；以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。

「善現！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉趣向聲聞或獨覺地。何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉趣向聲聞或獨覺地。何以故？善現！是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。

「善現！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得無上正等菩提為不當得。何以故？善現！是菩薩摩訶薩通達諸法皆自相空，即是無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得無上正等菩提為不當得。何以故？善現！是菩薩摩訶薩通達諸法皆自相空，即是無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像來至其所，作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩乃可蒙佛授與無上大菩提記。』善現！是不退轉位菩薩摩訶薩，聞彼語已心無變異，不驚、不怖、不退、不沒。善現！是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去諸如來所，必已受得大菩提記。所以者何？菩薩成就如是勝法，定蒙諸佛授菩提記，我已成就如是勝法，云何諸佛不授我記？故我過去於諸佛所，必已受得大菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像來至其所，作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩乃可蒙佛授與無上大菩提記。』善現！是不退轉位菩薩摩訶薩，聞彼語已心無變異，不驚、不怖、不退、不沒。善現！是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去諸如來所，必已受得大菩提記。所以者何？菩薩成就如是勝法，定蒙諸佛授菩提記，我已成就如是勝法，云何諸佛不授我記？故我過去於諸佛所，必已受得大菩提記。』

「善現！是菩薩摩訶薩設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，謂菩薩言：『咄哉！男子！何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦，宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂！』善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已作如是念：『此定惡魔或魔使者，詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞及獨覺地，棄捨無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，謂菩薩言：『咄哉！男子！何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦，宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂！』善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已作如是念：『此定惡魔或魔使者，詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞及獨覺地，棄捨無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩設有惡魔或魔使者詐現佛像，語菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已，便作是念：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨無上菩提，故說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能證無上正等菩提，必無是處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩設有惡魔或魔使者詐現佛像，語菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已，便作是念：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨無上菩提，故說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能證無上正等菩提，必無是處。』

「善現！是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地，過去如來、應、正等覺久已授彼大菩提記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地，過去如來、應、正等覺久已授彼大菩提記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，護持正法不惜身命，常作是念：『我寧棄捨財寶、親屬及自身命，終不棄捨諸佛正法。所以者何？財寶、親屬及自身命，生生恒有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，護持正法不惜身命，常作是念：『我寧棄捨財寶、親屬及自身命，終不棄捨諸佛正法。所以者何？財寶、親屬及自身命，生生恒有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂。』

「善現！是菩薩摩訶薩護正法時，作如是念：『我不為護一佛、二佛乃至百千諸佛正法，普為護持十方三世諸佛正法令不虧損。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩護正法時，作如是念：『我不為護一佛、二佛乃至百千諸佛正法，普為護持十方三世諸佛正法令不虧損。』」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何護持不惜身命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何護持不惜身命？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺，為諸菩薩所說法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀訾，言此非法、非毘奈耶、非天人師所說聖教，修行此法不得菩提，不證涅槃寂靜安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺，為諸菩薩所說法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀訾，言此非法、非毘奈耶、非天人師所說聖教，修行此法不得菩提，不證涅槃寂靜安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩護持此法不惜身命，恒作是念：『如來所說一切法空，是諸有情所歸依處，菩薩修學速證無上正等菩提，拔諸有情生老病死憂悲苦惱，令得畢竟安樂涅槃，故應護持不惜身命。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應護持不惜身命，我未來世得作佛時，亦當說此諸法空故。』善現！是菩薩摩訶薩見此義利，護持如來所說正法不惜身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩護持此法不惜身命，恒作是念：『如來所說一切法空，是諸有情所歸依處，菩薩修學速證無上正等菩提，拔諸有情生老病死憂悲苦惱，令得畢竟安樂涅槃，故應護持不惜身命。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應護持不惜身命，我未來世得作佛時，亦當說此諸法空故。』善現！是菩薩摩訶薩見此義利，護持如來所說正法不惜身命。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持終不忘失，乃至無上正等菩提。所以者何？是諸菩薩已善證得陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持終不忘失，乃至無上正等菩提。所以者何？是諸菩薩已善證得陀羅尼故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說契經，皆不忘失無惑無疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說契經，皆不忘失無惑無疑？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已得字藏陀羅尼、海印陀羅尼、蓮華眾藏陀羅尼等故，聞諸如來、應、正等覺所說契經，皆不忘失無惑無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已得字藏陀羅尼、海印陀羅尼、蓮華眾藏陀羅尼等故，聞諸如來、應、正等覺所說契經，皆不忘失無惑無疑。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提？為聞聲聞、獨覺、菩薩、天、龍、藥叉、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持終不忘失，乃至證得大菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提？為聞聲聞、獨覺、菩薩、天、龍、藥叉、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持終不忘失，乃至證得大菩提耶？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普聞一切有情之類所有言音文字義理，悉能解了無惑無疑，窮未來際無有忘失。所以者何？已得字藏陀羅尼等，任持所說令不忘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普聞一切有情之類所有言音文字義理，悉能解了無惑無疑，窮未來際無有忘失。所以者何？已得字藏陀羅尼等，任持所說令不忘故。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」