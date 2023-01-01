大般若波羅蜜多經卷第三百二十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百二十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分不退轉品第四十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分不退轉品第四十九之二

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就柔潤可愛可樂身、語、意業，於諸有情心無罣礙。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，成就柔潤可愛可樂身、語、意業，於諸有情心無罣礙。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，恒常成就慈、悲、喜、捨等起相應身、語、意業。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，恒常成就慈、悲、喜、捨等起相應身、語、意業。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，決定不與五蓋共居，所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，決定不與五蓋共居，所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，一切隨眠皆已摧伏，一切結縛隨煩惱纏，皆永不起現不可得。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，一切隨眠皆已摧伏，一切結縛隨煩惱纏，皆永不起現不可得。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，入出往來心不迷謬，恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是，諸所遊履必觀其地，安庠繫念直視而行，運動語言甞無卒暴。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，入出往來心不迷謬，恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是，諸所遊履必觀其地，安庠繫念直視而行，運動語言甞無卒暴。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，諸所受用臥具衣服，皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲，心樂清華身無疾病。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，諸所受用臥具衣服，皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲，心樂清華身無疾病。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，身心清淨，非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，所受身形內外清淨，故無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益，如是如是身心轉淨，由此因緣，是諸菩薩身心堅固猶若金剛，不為違緣之所侵惱。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，身心清淨，非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，所受身形內外清淨，故無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益，如是如是身心轉淨，由此因緣，是諸菩薩身心堅固猶若金剛，不為違緣之所侵惱。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何而得身心清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何而得身心清淨？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身心諂曲，由善根力所除遣故，窮未來際畢竟不起，由此而得身心清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身心諂曲，由善根力所除遣故，窮未來際畢竟不起，由此而得身心清淨。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身、語、意業，由善根力所磨瑩故，遠離一切濁穢邪曲，由此而得身心清淨，身心淨故超過聲聞及獨覺地，住菩薩位堅固不動。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身、語、意業，由善根力所磨瑩故，遠離一切濁穢邪曲，由此而得身心清淨，身心淨故超過聲聞及獨覺地，住菩薩位堅固不動。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，不重利養，不侚名譽，於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財皆不貪染，雖受十二杜多功德，而於其中都無所恃。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，不重利養，不侚名譽，於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財皆不貪染，雖受十二杜多功德，而於其中都無所恃。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常修布施波羅蜜多，慳貪之心畢竟不起；常修淨戒波羅蜜多，犯戒之心畢竟不起；常修安忍波羅蜜多，忿恚之心畢竟不起；常修精進波羅蜜多，懈怠之心畢竟不起；常修靜慮波羅蜜多，散亂之心畢竟不起；常修般若波羅蜜多，愚癡之心畢竟不起。由此嫉妬、諂誑、憍逸、覆惱等心亦永不起。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常修布施波羅蜜多，慳貪之心畢竟不起；常修淨戒波羅蜜多，犯戒之心畢竟不起；常修安忍波羅蜜多，忿恚之心畢竟不起；常修精進波羅蜜多，懈怠之心畢竟不起；常修靜慮波羅蜜多，散亂之心畢竟不起；常修般若波羅蜜多，愚癡之心畢竟不起。由此嫉妬、諂誑、憍逸、覆惱等心亦永不起。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，覺慧堅固能深悟入，聽聞正法恭敬信受，隨所聽聞世、出世法，皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，諸所造作世間事業，亦以般若波羅蜜多會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由此不見出法性者。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，覺慧堅固能深悟入，聽聞正法恭敬信受，隨所聽聞世、出世法，皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，諸所造作世間事業，亦以般若波羅蜜多會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由此不見出法性者。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作多百菩薩、多千菩薩、多百千菩薩、多俱胝菩薩、多百俱胝菩薩、多千俱胝菩薩、多百千俱胝菩薩、多百千俱胝那庾多菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已語不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受如來、應、正等覺不退轉記，故生如是大地獄中恒受如斯種種劇苦，汝等菩薩既受如來、應、正等覺不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記，是故汝等應速棄捨大菩提心，可得免脫大地獄苦，生於天上或生人中受諸富樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作多百菩薩、多千菩薩、多百千菩薩、多俱胝菩薩、多百俱胝菩薩、多千俱胝菩薩、多百千俱胝菩薩、多百千俱胝那庾多菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已語不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受如來、應、正等覺不退轉記，故生如是大地獄中恒受如斯種種劇苦，汝等菩薩既受如來、應、正等覺不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記，是故汝等應速棄捨大菩提心，可得免脫大地獄苦，生於天上或生人中受諸富樂。』

「善現！爾時，不退轉菩薩摩訶薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩，若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中終無是處。何以故？不退轉位菩薩，定無不善業故，亦無善業招苦果故，如來必無虛誑語故，諸佛所說皆為利樂一切有情，大慈悲心所流出故，所見聞者定是惡魔所作所說。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！爾時，不退轉菩薩摩訶薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩，若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中終無是處。何以故？不退轉位菩薩，定無不善業故，亦無善業招苦果故，如來必無虛誑語故，諸佛所說皆為利樂一切有情，大慈悲心所流出故，所見聞者定是惡魔所作所說。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作沙門像，來至其所唱如是言：『汝先所聞應修布施波羅蜜多究竟圓滿，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟圓滿，當證無上正等菩提，如是所聞皆為邪說應疾棄捨。又汝先聞應於過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子，從初發心乃至法住，其中所有功德善根，皆生隨喜一切合集，與諸有情迴向無上正等菩提，如是所聞亦為邪說應疾棄捨。若汝棄捨所聞邪法，我當教汝真實佛法，令汝修學速證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛妄撰集，我之所說是真佛語。』善現！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未得諸佛為授不退轉記，彼於無上正等菩提猶未決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作沙門像，來至其所唱如是言：『汝先所聞應修布施波羅蜜多究竟圓滿，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟圓滿，當證無上正等菩提，如是所聞皆為邪說應疾棄捨。又汝先聞應於過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子，從初發心乃至法住，其中所有功德善根，皆生隨喜一切合集，與諸有情迴向無上正等菩提，如是所聞亦為邪說應疾棄捨。若汝棄捨所聞邪法，我當教汝真實佛法，令汝修學速證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛妄撰集，我之所說是真佛語。』善現！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未得諸佛為授不退轉記，彼於無上正等菩提猶未決定。

「善現！若菩薩摩訶薩聞如是語，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住。善現！是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而修布施波羅蜜多，不隨他教而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不隨他教而住內空，不隨他教而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不隨他教而住真如，不隨他教而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不隨他教而修四念住，不隨他教而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不隨他教而住苦聖諦，不隨他教而住集、滅、道聖諦；不隨他教而修四靜慮，不隨他教而修四無量、四無色定；不隨他教而修八解脫，不隨他教而修八勝處、九次第定、十遍處；不隨他教而修空解脫門，不隨他教而修無相、無願解脫門；不隨他教而修極喜地，不隨他教而修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不隨他教而修五眼，不隨他教而修六神通；不隨他教而修三摩地門，不隨他教而修陀羅尼門；不隨他教而修佛十力，不隨他教而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不隨他教而修順逆觀十二支緣起；不隨他教而知苦、斷集、證滅、修道；不隨他教而起證預流果智，不隨他教而起證一來、不還、阿羅漢果智；不隨他教而起證獨覺菩提智；不隨他教而起入菩薩正性離生位智；不隨他教而嚴淨佛土，不隨他教而成熟有情；不隨他教而起菩薩神通；不隨他教而修一切智，不隨他教而修道相智、一切相智；不隨他教而斷一切煩惱相續習氣；不隨他教而修無忘失法，不隨他教而修恒住捨性；不隨他教而自攝受圓滿壽量；不隨他教而轉法輪；不隨他教而護正法；不隨他教而趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩聞如是語，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住。善現！是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而修布施波羅蜜多，不隨他教而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不隨他教而住內空，不隨他教而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不隨他教而住真如，不隨他教而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不隨他教而修四念住，不隨他教而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不隨他教而住苦聖諦，不隨他教而住集、滅、道聖諦；不隨他教而修四靜慮，不隨他教而修四無量、四無色定；不隨他教而修八解脫，不隨他教而修八勝處、九次第定、十遍處；不隨他教而修空解脫門，不隨他教而修無相、無願解脫門；不隨他教而修極喜地，不隨他教而修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不隨他教而修五眼，不隨他教而修六神通；不隨他教而修三摩地門，不隨他教而修陀羅尼門；不隨他教而修佛十力，不隨他教而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不隨他教而修順逆觀十二支緣起；不隨他教而知苦、斷集、證滅、修道；不隨他教而起證預流果智，不隨他教而起證一來、不還、阿羅漢果智；不隨他教而起證獨覺菩提智；不隨他教而起入菩薩正性離生位智；不隨他教而嚴淨佛土，不隨他教而成熟有情；不隨他教而起菩薩神通；不隨他教而修一切智，不隨他教而修道相智、一切相智；不隨他教而斷一切煩惱相續習氣；不隨他教而修無忘失法，不隨他教而修恒住捨性；不隨他教而自攝受圓滿壽量；不隨他教而轉法輪；不隨他教而護正法；不隨他教而趣無上正等菩提。

「善現！如漏盡阿羅漢諸有所作不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等，不能破壞折伏其心，令於無上正等菩提而生退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如漏盡阿羅漢諸有所作不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等，不能破壞折伏其心，令於無上正等菩提而生退屈。

「善現！是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，所有事業皆自思惟，非但信他而便起作，乃至如來、應、正等覺所有言教尚不信行，況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作。是諸菩薩諸有所為，但信他行終無是處。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，所有事業皆自思惟，非但信他而便起作，乃至如來、應、正等覺所有言教尚不信行，況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作。是諸菩薩諸有所為，但信他行終無是處。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。所以者何？

「善現！是菩薩摩訶薩不見色，不見受、想、行、識可信行者；亦不見色真如，不見受、想、行、識真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見色，不見受、想、行、識可信行者；亦不見色真如，不見受、想、行、識真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處可信行者；亦不見眼處真如，不見耳、鼻、舌、身、意處真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處可信行者；亦不見眼處真如，不見耳、鼻、舌、身、意處真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見色處，不見聲、香、味、觸、法處可信行者；亦不見色處真如，不見聲、香、味、觸、法處真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見色處，不見聲、香、味、觸、法處可信行者；亦不見色處真如，不見聲、香、味、觸、法處真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界可信行者；亦不見眼界真如，不見耳、鼻、舌、身、意界真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界可信行者；亦不見眼界真如，不見耳、鼻、舌、身、意界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見色界，不見聲、香、味、觸、法界可信行者；亦不見色界真如，不見聲、香、味、觸、法界真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見色界，不見聲、香、味、觸、法界可信行者；亦不見色界真如，不見聲、香、味、觸、法界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界可信行者；亦不見眼識界真如，不見耳、鼻、舌、身、意識界真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界可信行者；亦不見眼識界真如，不見耳、鼻、舌、身、意識界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼觸，不見耳、鼻、舌、身、意觸可信行者；亦不見眼觸真如，不見耳、鼻、舌、身、意觸真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見眼觸，不見耳、鼻、舌、身、意觸可信行者；亦不見眼觸真如，不見耳、鼻、舌、身、意觸真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見眼觸為緣所生諸受，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可信行者；亦不見眼觸為緣所生諸受真如，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見眼觸為緣所生諸受，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可信行者；亦不見眼觸為緣所生諸受真如，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見地界，不見水、火、風、空、識界可信行者；亦不見地界真如，不見水、火、風、空、識界真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見地界，不見水、火、風、空、識界可信行者；亦不見地界真如，不見水、火、風、空、識界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死可信行者；亦不見無明真如，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死可信行者；亦不見無明真如，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可信行者；亦不見布施波羅蜜多真如，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可信行者；亦不見布施波羅蜜多真如，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可信行者；亦不見內空真如，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可信行者；亦不見內空真如，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可信行者；亦不見真如真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可信行者；亦不見真如真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可信行者；亦不見四念住真如，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可信行者；亦不見四念住真如，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦可信行者；亦不見苦聖諦真如，不見集、滅、道聖諦真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦可信行者；亦不見苦聖諦真如，不見集、滅、道聖諦真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見四靜慮，不見四無量、四無色定可信行者；亦不見四靜慮真如，不見四無量、四無色定真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見四靜慮，不見四無量、四無色定可信行者；亦不見四靜慮真如，不見四無量、四無色定真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處可信行者；亦不見八解脫真如，不見八勝處、九次第定、十遍處真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處可信行者；亦不見八解脫真如，不見八勝處、九次第定、十遍處真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見空解脫門，不見無相、無願解脫門可信行者；亦不見空解脫門真如，不見無相、無願解脫門真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見空解脫門，不見無相、無願解脫門可信行者；亦不見空解脫門真如，不見無相、無願解脫門真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見五眼，不見六神通可信行者；亦不見五眼真如，不見六神通真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見五眼，不見六神通可信行者；亦不見五眼真如，不見六神通真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見三摩地門，不見陀羅尼門可信行者；亦不見三摩地門真如，不見陀羅尼門真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見三摩地門，不見陀羅尼門可信行者；亦不見三摩地門真如，不見陀羅尼門真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可信行者；亦不見佛十力真如，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可信行者；亦不見佛十力真如，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見預流果，不見一來、不還、阿羅漢果可信行者；亦不見預流果真如，不見一來、不還、阿羅漢果真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見預流果，不見一來、不還、阿羅漢果可信行者；亦不見預流果真如，不見一來、不還、阿羅漢果真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見獨覺菩提可信行者，亦不見獨覺菩提真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見獨覺菩提可信行者，亦不見獨覺菩提真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見一切智，不見道相智、一切相智可信行者；亦不見一切智真如，不見道相智、一切相智真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見一切智，不見道相智、一切相智可信行者；亦不見一切智真如，不見道相智、一切相智真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見異生地，不見聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地可信行者；亦不見異生地真如，不見聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見異生地，不見聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地可信行者；亦不見異生地真如，不見聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地真如可信行者。

「善現！是菩薩摩訶薩不見諸佛無上正等菩提可信行者，亦不見諸佛無上正等菩提真如可信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不見諸佛無上正等菩提可信行者，亦不見諸佛無上正等菩提真如可信行者。

「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作苾芻像，來詣其所說如是言：『汝等所行是生死法，非由此得一切智智，汝等今應修盡苦道，速盡眾苦，證般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，所謂骨想、或青淤想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或初靜慮、或乃至第四靜慮、或空無邊處、或乃至非想非非想處，告菩薩言：『此是真道真行，汝用此道此行，當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。汝由此道由此行故，速盡一切生老病死，何用久受生死苦為？現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，設有惡魔作苾芻像，來詣其所說如是言：『汝等所行是生死法，非由此得一切智智，汝等今應修盡苦道，速盡眾苦，證般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，所謂骨想、或青淤想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或初靜慮、或乃至第四靜慮、或空無邊處、或乃至非想非非想處，告菩薩言：『此是真道真行，汝用此道此行，當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提。汝由此道由此行故，速盡一切生老病死，何用久受生死苦為？現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『今此苾芻益我不少，能為我說相似道法，令我識知此道不能證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，況當能證諸佛無上正等菩提！』是菩薩摩訶薩作此念已深生歡喜，復作是念：『今此苾芻甚為益我，方便為我說滯礙法，令我了知滯礙法已，於三乘道自在修學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『今此苾芻益我不少，能為我說相似道法，令我識知此道不能證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，況當能證諸佛無上正等菩提！』是菩薩摩訶薩作此念已深生歡喜，復作是念：『今此苾芻甚為益我，方便為我說滯礙法，令我了知滯礙法已，於三乘道自在修學。』

「善現！爾時，惡魔知是菩薩深心歡喜，復作是言：『善男子！汝欲見諸菩薩摩訶薩長時勤行無益行不？謂諸菩薩摩訶薩眾，經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙衣服、飲食、臥具、醫藥、資財、花香等物，供養恭敬、尊重讚歎殑伽沙等諸佛世尊，復於殑伽沙等佛所，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦於殑伽沙等佛所，學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦於殑伽沙等佛所，學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦於殑伽沙等佛所，修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦於殑伽沙等佛所，學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦；亦於殑伽沙等佛所，修四靜慮，修四無量、四無色定；亦於殑伽沙等佛所，修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處；亦於殑伽沙等佛所，修空解脫門，修無相、無願解脫門；亦於殑伽沙等佛所，修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦於殑伽沙等佛所，修五眼，修六神通；亦於殑伽沙等佛所，修三摩地門，修陀羅尼門；亦於殑伽沙等佛所，修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦於殑伽沙等佛所，修無忘失法，修恒住捨性；亦於殑伽沙等佛所，修順逆觀十二支緣起；亦於殑伽沙等佛所，嚴淨佛土、成熟有情；亦於殑伽沙等佛所，修諸菩薩殊勝神通；亦於殑伽沙等佛所，修圓滿壽量，學轉法輪、護持正法；亦於殑伽沙等佛所，修一切智，修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！爾時，惡魔知是菩薩深心歡喜，復作是言：『善男子！汝欲見諸菩薩摩訶薩長時勤行無益行不？謂諸菩薩摩訶薩眾，經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙衣服、飲食、臥具、醫藥、資財、花香等物，供養恭敬、尊重讚歎殑伽沙等諸佛世尊，復於殑伽沙等佛所，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦於殑伽沙等佛所，學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦於殑伽沙等佛所，學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦於殑伽沙等佛所，修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦於殑伽沙等佛所，學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦；亦於殑伽沙等佛所，修四靜慮，修四無量、四無色定；亦於殑伽沙等佛所，修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處；亦於殑伽沙等佛所，修空解脫門，修無相、無願解脫門；亦於殑伽沙等佛所，修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦於殑伽沙等佛所，修五眼，修六神通；亦於殑伽沙等佛所，修三摩地門，修陀羅尼門；亦於殑伽沙等佛所，修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦於殑伽沙等佛所，修無忘失法，修恒住捨性；亦於殑伽沙等佛所，修順逆觀十二支緣起；亦於殑伽沙等佛所，嚴淨佛土、成熟有情；亦於殑伽沙等佛所，修諸菩薩殊勝神通；亦於殑伽沙等佛所，修圓滿壽量，學轉法輪、護持正法；亦於殑伽沙等佛所，修一切智，修道相智、一切相智。

「『是諸菩薩摩訶薩眾，亦親近承事如殑伽沙佛，於諸佛所請問菩薩摩訶薩道，謂作是言：云何菩薩摩訶薩安住大乘？云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修四靜慮，修四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修空解脫門，修無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修五眼，修六神通？云何菩薩摩訶薩修三摩地門，修陀羅尼門？云何菩薩摩訶薩修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修無忘失法，修恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修順逆觀十二支緣起？云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土、成熟有情？云何菩薩摩訶薩修諸菩薩殊勝神通？云何菩薩摩訶薩修圓滿壽量？云何菩薩摩訶薩學轉大法輪？云何菩薩摩訶薩護持正法令得久住？云何菩薩摩訶薩修一切智，修道相智、一切相智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是諸菩薩摩訶薩眾，亦親近承事如殑伽沙佛，於諸佛所請問菩薩摩訶薩道，謂作是言：云何菩薩摩訶薩安住大乘？云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修四靜慮，修四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修空解脫門，修無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修五眼，修六神通？云何菩薩摩訶薩修三摩地門，修陀羅尼門？云何菩薩摩訶薩修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修無忘失法，修恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修順逆觀十二支緣起？云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土、成熟有情？云何菩薩摩訶薩修諸菩薩殊勝神通？云何菩薩摩訶薩修圓滿壽量？云何菩薩摩訶薩學轉大法輪？云何菩薩摩訶薩護持正法令得久住？云何菩薩摩訶薩修一切智，修道相智、一切相智？

「『殑伽沙等諸佛世尊，如所請問次第為說，是諸菩薩摩訶薩眾，如佛教誨安住修學，經無量劫熾然精進，尚不能得一切智智，況今汝等所修所學，能證無上正等菩提！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『殑伽沙等諸佛世尊，如所請問次第為說，是諸菩薩摩訶薩眾，如佛教誨安住修學，經無量劫熾然精進，尚不能得一切智智，況今汝等所修所學，能證無上正等菩提！』

「善現！是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異，不驚不恐無疑無惑，倍復歡喜作是念言：『今此苾芻多益於我，方便為我說障道法，令我知此障道之法決定不能證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，況能證得一切智智！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異，不驚不恐無疑無惑，倍復歡喜作是念言：『今此苾芻多益於我，方便為我說障道法，令我知此障道之法決定不能證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，況能證得一切智智！』

「善現！時，彼惡魔知是菩薩心不退屈無怖無疑，即於是處化作無量苾芻形像，語菩薩言：『此諸苾芻皆於過去希求無上正等菩提，經無量劫修行種種難行苦行而不能得，今皆退住阿羅漢果，諸漏已盡至苦邊際，云何汝等能證無上正等菩提？』善現！是菩薩摩訶薩見聞此已即作是念：『定是惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心，因說滯礙相似道法，必無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位，不得無上正等菩提，退墮聲聞或獨覺地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！時，彼惡魔知是菩薩心不退屈無怖無疑，即於是處化作無量苾芻形像，語菩薩言：『此諸苾芻皆於過去希求無上正等菩提，經無量劫修行種種難行苦行而不能得，今皆退住阿羅漢果，諸漏已盡至苦邊際，云何汝等能證無上正等菩提？』善現！是菩薩摩訶薩見聞此已即作是念：『定是惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心，因說滯礙相似道法，必無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位，不得無上正等菩提，退墮聲聞或獨覺地。』

「爾時，菩薩復作是念：『若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修四靜慮，修四無量、四無色定至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修空解脫門，修無相、無願解脫門至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修五眼，修六神通至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修三摩地門，修陀羅尼門至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修無忘失法，修恒住捨性至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修順逆觀十二支緣起至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩嚴淨佛土、成熟有情至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修諸菩薩殊勝神通至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修圓滿壽量至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學轉法輪護持正法至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修一切智，修道相智、一切相智至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩復作是念：『若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住內空，學住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住真如，學住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修四念住，修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學住苦聖諦，學住集、滅、道聖諦至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修四靜慮，修四無量、四無色定至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修八解脫，修八勝處、九次第定、十遍處至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修空解脫門，修無相、無願解脫門至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修極喜地，修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修五眼，修六神通至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修三摩地門，修陀羅尼門至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修佛十力，修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修無忘失法，修恒住捨性至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修順逆觀十二支緣起至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩嚴淨佛土、成熟有情至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修諸菩薩殊勝神通至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修圓滿壽量至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩學轉法輪護持正法至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處；若菩薩摩訶薩修一切智，修道相智、一切相智至圓滿位，不得無上正等菩提必無是處。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常行般若波羅蜜多，恒作是念：『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所攝妙行，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應作意，常不遠離一切智智相應作意，常以方便勸諸有情精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多，決定不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；決定不退內空，決定不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；決定不退真如，決定不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；決定不退四念住，決定不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；決定不退苦聖諦，決定不退集、滅、道聖諦；決定不退四靜慮，決定不退四無量、四無色定；決定不退八解脫，決定不退八勝處、九次第定、十遍處；決定不退空解脫門，決定不退無相、無願解脫門；決定不退極喜地，決定不退離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；決定不退五眼，決定不退六神通；決定不退三摩地門，決定不退陀羅尼門；決定不退佛十力，決定不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；決定不退無忘失法，決定不退恒住捨性；決定不退一切智，決定不退道相智、一切相智；決定不退阿耨多羅三藐三菩提。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常行般若波羅蜜多，恒作是念：『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所攝妙行，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應作意，常不遠離一切智智相應作意，常以方便勸諸有情精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多，決定不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；決定不退內空，決定不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；決定不退真如，決定不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；決定不退四念住，決定不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；決定不退苦聖諦，決定不退集、滅、道聖諦；決定不退四靜慮，決定不退四無量、四無色定；決定不退八解脫，決定不退八勝處、九次第定、十遍處；決定不退空解脫門，決定不退無相、無願解脫門；決定不退極喜地，決定不退離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；決定不退五眼，決定不退六神通；決定不退三摩地門，決定不退陀羅尼門；決定不退佛十力，決定不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；決定不退無忘失法，決定不退恒住捨性；決定不退一切智，決定不退道相智、一切相智；決定不退阿耨多羅三藐三菩提。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常行般若波羅蜜多，恒作是念：『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事，覺知惡友不隨惡友語，覺知境界不隨境界轉。是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多，決定不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；決定不退內空，決定不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；決定不退真如，決定不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；決定不退四念住，決定不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；決定不退苦聖諦，決定不退集、滅、道聖諦；決定不退四靜慮，決定不退四無量、四無色定；決定不退八解脫，決定不退八勝處、九次第定、十遍處；決定不退空解脫門，決定不退無相、無願解脫門；決定不退極喜地，決定不退離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；決定不退五眼，決定不退六神通；決定不退三摩地門，決定不退陀羅尼門；決定不退佛十力，決定不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；決定不退無忘失法，決定不退恒住捨性；決定不退一切智，決定不退道相智、一切相智；決定不退阿耨多羅三藐三菩提。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退轉位菩薩摩訶薩，常行般若波羅蜜多，恒作是念：『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事，覺知惡友不隨惡友語，覺知境界不隨境界轉。是菩薩摩訶薩決定不退布施波羅蜜多，決定不退淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；決定不退內空，決定不退外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；決定不退真如，決定不退法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；決定不退四念住，決定不退四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；決定不退苦聖諦，決定不退集、滅、道聖諦；決定不退四靜慮，決定不退四無量、四無色定；決定不退八解脫，決定不退八勝處、九次第定、十遍處；決定不退空解脫門，決定不退無相、無願解脫門；決定不退極喜地，決定不退離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；決定不退五眼，決定不退六神通；決定不退三摩地門，決定不退陀羅尼門；決定不退佛十力，決定不退四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；決定不退無忘失法，決定不退恒住捨性；決定不退一切智，決定不退道相智、一切相智；決定不退阿耨多羅三藐三菩提。』善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！若不退位菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說法要，深心歡喜、恭敬信受、善解義趣，其心堅固猶若金剛，不可動轉不可引奪，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸有情精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若不退位菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說法要，深心歡喜、恭敬信受、善解義趣，其心堅固猶若金剛，不可動轉不可引奪，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸有情精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。善現！若成就如是諸行、狀、相，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸不退轉位菩薩摩訶薩，於何退轉故名不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸不退轉位菩薩摩訶薩，於何退轉故名不退轉耶？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色想退轉故名不退轉，於受、想、行、識想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色想退轉故名不退轉，於受、想、行、識想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼處想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意處想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於眼處想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意處想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於色處想退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法處想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於色處想退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法處想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼界想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意界想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於眼界想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於色界想退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法界想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於色界想退轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼識界想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意識界想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於眼識界想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意識界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸為緣所生諸受想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於眼觸為緣所生諸受想退轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於地界想退轉故名不退轉，於水、火、風、空、識界想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於地界想退轉故名不退轉，於水、火、風、空、識界想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於無明想退轉故名不退轉，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於無明想退轉故名不退轉，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死想退轉故名不退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於貪想退轉故名不退轉，於瞋想、癡想、諸惡見想退轉故名不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於貪想退轉故名不退轉，於瞋想、癡想、諸惡見想退轉故名不退轉。