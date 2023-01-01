大般若波羅蜜多經卷第三百二十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百二十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分真如品第四十七之七

「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？布施波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？淨戒乃至般若波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？淨戒乃至般若波羅蜜多真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離布施波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離淨戒乃至般若波羅蜜多真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？內空於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？內空於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離內空有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離內空有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？內空真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？內空真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？外空乃至無性自性空真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？外空乃至無性自性空真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離內空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離內空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離外空乃至無性自性空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離外空乃至無性自性空真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？真如真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？真如真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？法界乃至不思議界真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？法界乃至不思議界真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離真如真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離真如真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離法界乃至不思議界真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？四念住於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四念住於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離四念住有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四念住有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離四正斷乃至八聖道支有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四正斷乃至八聖道支有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？四念住真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四念住真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？四正斷乃至八聖道支真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四正斷乃至八聖道支真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離四念住真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四念住真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？苦聖諦於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？苦聖諦於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？苦聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？苦聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？集、滅、道聖諦真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離苦聖諦真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離苦聖諦真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離集、滅、道聖諦真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？四靜慮於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四靜慮於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？四無量、四無色定於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四無量、四無色定於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離四靜慮有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四靜慮有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離四靜慮真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四靜慮真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四無量、四無色定真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四無量、四無色定真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？八解脫於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？八解脫於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離八解脫有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離八解脫有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？八解脫真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？八解脫真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？八勝處、九次第定、十遍處真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離八解脫真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離八解脫真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離八勝處、九次第定、十遍處真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？空解脫門於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？空解脫門於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？空解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？空解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？無相、無願解脫門真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離無相、無願解脫門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？五眼於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？五眼於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？六神通於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？六神通於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離五眼有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離五眼有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離六神通有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離六神通有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？五眼真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？五眼真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？六神通真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？六神通真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離五眼真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離五眼真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離六神通真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離六神通真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？三摩地門於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？三摩地門於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？陀羅尼門於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？陀羅尼門於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離三摩地門有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離三摩地門有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離陀羅尼門有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離陀羅尼門有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？三摩地門真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？三摩地門真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？陀羅尼門真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？陀羅尼門真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離三摩地門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離三摩地門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離陀羅尼門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離陀羅尼門真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？佛十力於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？佛十力於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離佛十力有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離佛十力有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？佛十力真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？佛十力真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？四無所畏乃至十八佛不共法真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？四無所畏乃至十八佛不共法真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離佛十力真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離佛十力真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離四無所畏乃至十八佛不共法真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？預流果於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？預流果於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離預流果有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離預流果有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？預流果真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？預流果真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一來、不還、阿羅漢果真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離預流果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離預流果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離一來、不還、阿羅漢果真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？獨覺菩提於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？獨覺菩提於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離獨覺菩提有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離獨覺菩提有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？獨覺菩提真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？獨覺菩提真如於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離獨覺菩提真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離獨覺菩提真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切智於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切智於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？道相智、一切相智於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？道相智、一切相智於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離一切智有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離一切智有法於無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切智真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切智真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？道相智、一切相智真如於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？道相智、一切相智真如於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離一切智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離一切智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智真如有法於無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

爾時，具壽善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」

時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，但應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，但應有一正等覺乘。」

時，具壽滿慈子語舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，但應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽滿慈子語舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，但應有一正等覺乘。」

時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」

爾時，善現語舍利子言：「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂於無上正等菩提定有退屈、定無退屈及不定耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現語舍利子言：「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂於無上正等菩提定有退屈、定無退屈及不定耶？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三乘菩薩異不？謂聲聞乘菩薩、獨覺乘菩薩、正等覺乘菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三乘菩薩異不？謂聲聞乘菩薩、獨覺乘菩薩、正等覺乘菩薩耶？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一定無退屈菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一定無退屈菩薩乘不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？諸法真如有一、有二、有三相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？諸法真如有一、有二、有三相不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

爾時，善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是正等覺乘，如是為三，如是為一？舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦善能信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現語舍利子言：「若一切法諦故、住故都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是正等覺乘，如是為三，如是為一？舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦善能信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」

爾時，佛告具壽善現言：「善現！善哉！善哉！汝今能為諸菩薩摩訶薩善說法要，汝之所說皆是如來威神加被，非汝自力。善現！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「善現！善哉！善哉！汝今能為諸菩薩摩訶薩善說法要，汝之所說皆是如來威神加被，非汝自力。善現！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是！如是！若菩薩摩訶薩成就此法，疾得無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。」

初分菩薩住品第四十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分菩薩住品第四十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於何住？應云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於何住？應云何住？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；當於一切有情起平等心，不應起不平等心；當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語；當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語；當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語；當於一切有情起大喜心，不應起嫉妬心；當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妬心與語；當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語；當於一切有情起恭敬心，不應起憍慢心；當於一切有情以恭敬心與語，不應以憍慢心與語；當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語；當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語；當於一切有情起利益心，不應起不利益心；當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語；當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語；當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語；當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語；當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如獨覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如菩薩摩訶薩心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如如來、應、正等覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語；當於一切有情起畢竟空、無所有、不可得心，亦以此心應與其語；當於一切有情起空、無相、無願心，亦以此心應與其語。善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，以無所得而為方便，當於此住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；當於一切有情起平等心，不應起不平等心；當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語；當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語；當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語；當於一切有情起大喜心，不應起嫉妬心；當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妬心與語；當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語；當於一切有情起恭敬心，不應起憍慢心；當於一切有情以恭敬心與語，不應以憍慢心與語；當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語；當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語；當於一切有情起利益心，不應起不利益心；當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語；當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語；當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語；當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語；當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如獨覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如菩薩摩訶薩心，亦以此心應與其語；當於一切有情起如如來、應、正等覺心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語；當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語；當於一切有情起畢竟空、無所有、不可得心，亦以此心應與其語；當於一切有情起空、無相、無願心，亦以此心應與其語。善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，以無所得而為方便，當於此住。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；應自離不與取、欲邪行，亦勸他離不與取、欲邪行，恒正稱揚離不與取、欲邪行法，歡喜讚歎離不與取、欲邪行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；應自離不與取、欲邪行，亦勸他離不與取、欲邪行，恒正稱揚離不與取、欲邪行法，歡喜讚歎離不與取、欲邪行者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，恒正稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；應自離麁惡語、離間語、雜穢語，亦勸他離麁惡語、離間語、雜穢語，恒正稱揚離麁惡語、離間語、雜穢語法，歡喜讚歎離麁惡語、離間語、雜穢語者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離虛誑語，亦勸他離虛誑語，恒正稱揚離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；應自離麁惡語、離間語、雜穢語，亦勸他離麁惡語、離間語、雜穢語，恒正稱揚離麁惡語、離間語、雜穢語法，歡喜讚歎離麁惡語、離間語、雜穢語者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離貪欲，亦勸他離貪欲，恒正稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；應自離瞋恚、邪見，亦勸他離瞋恚、邪見，恒正稱揚離瞋恚、邪見法，歡喜讚歎離瞋恚、邪見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自離貪欲，亦勸他離貪欲，恒正稱揚離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；應自離瞋恚、邪見，亦勸他離瞋恚、邪見，恒正稱揚離瞋恚、邪見法，歡喜讚歎離瞋恚、邪見者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修初靜慮，亦勸他修初靜慮，恒正稱揚修初靜慮法，歡喜讚歎修初靜慮者；應自修第二、第三、第四靜慮，亦勸他修第二、第三、第四靜慮，恒正稱揚修第二、第三、第四靜慮法，歡喜讚歎修第二、第三、第四靜慮者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修初靜慮，亦勸他修初靜慮，恒正稱揚修初靜慮法，歡喜讚歎修初靜慮者；應自修第二、第三、第四靜慮，亦勸他修第二、第三、第四靜慮，恒正稱揚修第二、第三、第四靜慮法，歡喜讚歎修第二、第三、第四靜慮者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修慈無量，亦勸他修慈無量，恒正稱揚修慈無量法，歡喜讚歎修慈無量者；應自修悲、喜、捨無量，亦勸他修悲、喜、捨無量，恒正稱揚修悲、喜、捨無量法，歡喜讚歎修悲、喜、捨無量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修慈無量，亦勸他修慈無量，恒正稱揚修慈無量法，歡喜讚歎修慈無量者；應自修悲、喜、捨無量，亦勸他修悲、喜、捨無量，恒正稱揚修悲、喜、捨無量法，歡喜讚歎修悲、喜、捨無量者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空無邊處定，亦勸他修空無邊處定，恒正稱揚修空無邊處定法，歡喜讚歎修空無邊處定者；應自修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，亦勸他修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，恒正稱揚修識無邊處、無所有處、非想非非想處定法，歡喜讚歎修識無邊處、無所有處、非想非非想處定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空無邊處定，亦勸他修空無邊處定，恒正稱揚修空無邊處定法，歡喜讚歎修空無邊處定者；應自修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，亦勸他修識無邊處、無所有處、非想非非想處定，恒正稱揚修識無邊處、無所有處、非想非非想處定法，歡喜讚歎修識無邊處、無所有處、非想非非想處定者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿布施波羅蜜多，亦勸他圓滿布施波羅蜜多，恒正稱揚圓滿布施波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿布施波羅蜜多者；應自圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，恒正稱揚圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿布施波羅蜜多，亦勸他圓滿布施波羅蜜多，恒正稱揚圓滿布施波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿布施波羅蜜多者；應自圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，恒正稱揚圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住內空，亦勸他住內空，恒正稱揚住內空法，歡喜讚歎住內空者；應自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住外空乃至無性自性空，恒正稱揚住外空乃至無性自性空法，歡喜讚歎住外空乃至無性自性空者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住內空，亦勸他住內空，恒正稱揚住內空法，歡喜讚歎住內空者；應自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住外空乃至無性自性空，恒正稱揚住外空乃至無性自性空法，歡喜讚歎住外空乃至無性自性空者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住真如，亦勸他住真如，恒正稱揚住真如法，歡喜讚歎住真如者；應自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他住法界乃至不思議界，恒正稱揚住法界乃至不思議界法，歡喜讚歎住法界乃至不思議界者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住真如，亦勸他住真如，恒正稱揚住真如法，歡喜讚歎住真如者；應自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他住法界乃至不思議界，恒正稱揚住法界乃至不思議界法，歡喜讚歎住法界乃至不思議界者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修四念住，亦勸他修四念住，恒正稱揚修四念住法，歡喜讚歎修四念住者；應自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四正斷乃至八聖道支，恒正稱揚修四正斷乃至八聖道支法，歡喜讚歎修四正斷乃至八聖道支者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修四念住，亦勸他修四念住，恒正稱揚修四念住法，歡喜讚歎修四念住者；應自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四正斷乃至八聖道支，恒正稱揚修四正斷乃至八聖道支法，歡喜讚歎修四正斷乃至八聖道支者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住苦聖諦，亦勸他住苦聖諦，恒正稱揚住苦聖諦法，歡喜讚歎住苦聖諦者；應自住集、滅、道聖諦，亦勸他住集、滅、道聖諦，恒正稱揚住集、滅、道聖諦法，歡喜讚歎住集、滅、道聖諦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自住苦聖諦，亦勸他住苦聖諦，恒正稱揚住苦聖諦法，歡喜讚歎住苦聖諦者；應自住集、滅、道聖諦，亦勸他住集、滅、道聖諦，恒正稱揚住集、滅、道聖諦法，歡喜讚歎住集、滅、道聖諦者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修八解脫，亦勸他修八解脫，恒正稱揚修八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；應自修八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八勝處、九次第定、十遍處，恒正稱揚修八勝處、九次第定、十遍處法，歡喜讚歎修八勝處、九次第定、十遍處者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修八解脫，亦勸他修八解脫，恒正稱揚修八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；應自修八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八勝處、九次第定、十遍處，恒正稱揚修八勝處、九次第定、十遍處法，歡喜讚歎修八勝處、九次第定、十遍處者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空解脫門，亦勸他修空解脫門，恒正稱揚修空解脫門法，歡喜讚歎修空解脫門者；應自修無相、無願解脫門，亦勸他修無相、無願解脫門，恒正稱揚修無相、無願解脫門法，歡喜讚歎修無相、無願解脫門者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自修空解脫門，亦勸他修空解脫門，恒正稱揚修空解脫門法，歡喜讚歎修空解脫門者；應自修無相、無願解脫門，亦勸他修無相、無願解脫門，恒正稱揚修無相、無願解脫門法，歡喜讚歎修無相、無願解脫門者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿極喜地，亦勸他圓滿極喜地，恒正稱揚圓滿極喜地法，歡喜讚歎圓滿極喜地者；應自圓滿離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦勸他圓滿離垢地乃至法雲地，恒正稱揚圓滿離垢地乃至法雲地法，歡喜讚歎圓滿離垢地乃至法雲地者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿極喜地，亦勸他圓滿極喜地，恒正稱揚圓滿極喜地法，歡喜讚歎圓滿極喜地者；應自圓滿離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦勸他圓滿離垢地乃至法雲地，恒正稱揚圓滿離垢地乃至法雲地法，歡喜讚歎圓滿離垢地乃至法雲地者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿五眼，亦勸他圓滿五眼，恒正稱揚圓滿五眼法，歡喜讚歎圓滿五眼者；應自圓滿六神通，亦勸他圓滿六神通，恒正稱揚圓滿六神通法，歡喜讚歎圓滿六神通者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿五眼，亦勸他圓滿五眼，恒正稱揚圓滿五眼法，歡喜讚歎圓滿五眼者；應自圓滿六神通，亦勸他圓滿六神通，恒正稱揚圓滿六神通法，歡喜讚歎圓滿六神通者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿三摩地門，亦勸他圓滿三摩地門，恒正稱揚圓滿三摩地門法，歡喜讚歎圓滿三摩地門者；應自圓滿陀羅尼門，亦勸他圓滿陀羅尼門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿三摩地門，亦勸他圓滿三摩地門，恒正稱揚圓滿三摩地門法，歡喜讚歎圓滿三摩地門者；應自圓滿陀羅尼門，亦勸他圓滿陀羅尼門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿佛十力，亦勸他圓滿佛十力，恒正稱揚圓滿佛十力法，歡喜讚歎圓滿佛十力者；應自圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他圓滿四無所畏乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿四無所畏乃至十八佛不共法，歡喜讚歎圓滿四無所畏乃至十八佛不共法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自圓滿佛十力，亦勸他圓滿佛十力，恒正稱揚圓滿佛十力法，歡喜讚歎圓滿佛十力者；應自圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他圓滿四無所畏乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿四無所畏乃至十八佛不共法，歡喜讚歎圓滿四無所畏乃至十八佛不共法者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證預流果智而不證實際得預流果，亦勸他起證預流果智及證實際得預流果，恒正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法，歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者；應自起證一來、不還、阿羅漢果智而不證實際得一來、不還、阿羅漢果，亦勸他起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果，恒正稱揚起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果法，歡喜讚歎起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證預流果智而不證實際得預流果，亦勸他起證預流果智及證實際得預流果，恒正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法，歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者；應自起證一來、不還、阿羅漢果智而不證實際得一來、不還、阿羅漢果，亦勸他起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果，恒正稱揚起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果法，歡喜讚歎起證一來、不還、阿羅漢果智及證實際得一來、不還、阿羅漢果者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證獨覺菩提智而不證實際得獨覺菩提，亦勸他起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提，恒正稱揚起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提法，歡喜讚歎起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起證獨覺菩提智而不證實際得獨覺菩提，亦勸他起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提，恒正稱揚起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提法，歡喜讚歎起證獨覺菩提智及證實際得獨覺菩提者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自入菩薩正性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自入菩薩正性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自嚴淨佛土，亦勸他嚴淨佛土，恒正稱揚嚴淨佛土法，歡喜讚歎嚴淨佛土者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自嚴淨佛土，亦勸他嚴淨佛土，恒正稱揚嚴淨佛土法，歡喜讚歎嚴淨佛土者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自成熟有情，亦教他成熟有情，恒正稱揚成熟有情法，歡喜讚歎成熟有情者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自成熟有情，亦教他成熟有情，恒正稱揚成熟有情法，歡喜讚歎成熟有情者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起菩薩神通，亦教他起菩薩神通，恒正稱揚起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起菩薩神通，亦教他起菩薩神通，恒正稱揚起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起一切智，亦教他起一切智，恒正稱揚起一切智法，歡喜讚歎起一切智者；應自起道相智、一切相智，亦勸他起道相智、一切相智，恒正稱揚起道相智、一切相智法，歡喜讚歎起道相智、一切相智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自起一切智，亦教他起一切智，恒正稱揚起一切智法，歡喜讚歎起一切智者；應自起道相智、一切相智，亦勸他起道相智、一切相智，恒正稱揚起道相智、一切相智法，歡喜讚歎起道相智、一切相智者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自斷一切煩惱相續習氣，亦勸他斷一切煩惱相續習氣，恒正稱揚斷一切煩惱相續習氣法，歡喜讚歎斷一切煩惱相續習氣者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應自斷一切煩惱相續習氣，亦勸他斷一切煩惱相續習氣，恒正稱揚斷一切煩惱相續習氣法，歡喜讚歎斷一切煩惱相續習氣者。