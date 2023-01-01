大般若波羅蜜多經卷第三百二十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百二十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分真如品第四十七之四

「諸天子！若菩薩為攝取三摩地門故行，為棄捨三摩地門故行，為攝取陀羅尼門故行，為棄捨陀羅尼門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取三摩地門故行，為棄捨三摩地門故行，為攝取陀羅尼門故行，為棄捨陀羅尼門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取佛十力故行，為棄捨佛十力故行，為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故行，為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取佛十力故行，為棄捨佛十力故行，為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故行，為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取預流果故行，為棄捨預流果故行，為攝取一來、不還、阿羅漢果故行，為棄捨一來、不還、阿羅漢果故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取預流果故行，為棄捨預流果故行，為攝取一來、不還、阿羅漢果故行，為棄捨一來、不還、阿羅漢果故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取獨覺菩提故行，為棄捨獨覺菩提故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取獨覺菩提故行，為棄捨獨覺菩提故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取一切智故行，為棄捨一切智故行，為攝取道相智、一切相智故行，為棄捨道相智、一切相智故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取一切智故行，為棄捨一切智故行，為攝取道相智、一切相智故行，為棄捨道相智、一切相智故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！此深妙法隨順一切法。此深妙法隨順何等一切法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！此深妙法隨順一切法。此深妙法隨順何等一切法？

「世尊！此深妙法隨順般若波羅蜜多，亦隨順靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順般若波羅蜜多，亦隨順靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。

「世尊！此深妙法隨順內空，亦隨順外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順內空，亦隨順外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！此深妙法隨順真如，亦隨順法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順真如，亦隨順法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！此深妙法隨順四念住，亦隨順四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順四念住，亦隨順四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！此深妙法隨順苦聖諦，亦隨順集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順苦聖諦，亦隨順集、滅、道聖諦。

「世尊！此深妙法隨順四靜慮，亦隨順四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順四靜慮，亦隨順四無量、四無色定。

「世尊！此深妙法隨順八解脫，亦隨順八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順八解脫，亦隨順八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！此深妙法隨順空解脫門，亦隨順無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順空解脫門，亦隨順無相、無願解脫門。

「世尊！此深妙法隨順五眼，亦隨順六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順五眼，亦隨順六神通。

「世尊！此深妙法隨順三摩地門，亦隨順陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順三摩地門，亦隨順陀羅尼門。

「世尊！此深妙法隨順佛十力，亦隨順四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順佛十力，亦隨順四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「世尊！此深妙法隨順一切智，亦隨順道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法隨順一切智，亦隨順道相智、一切相智。

「世尊！此深妙法都無有礙。此深妙法於何無礙？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法都無有礙。此深妙法於何無礙？

「世尊！此深妙法於色無礙，於受、想、行、識無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於色無礙，於受、想、行、識無礙。

「世尊！此深妙法於眼處無礙，於耳、鼻、舌、身、意處無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於眼處無礙，於耳、鼻、舌、身、意處無礙。

「世尊！此深妙法於色處無礙，於聲、香、味、觸、法處無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於色處無礙，於聲、香、味、觸、法處無礙。

「世尊！此深妙法於眼界無礙，於耳、鼻、舌、身、意界無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於眼界無礙，於耳、鼻、舌、身、意界無礙。

「世尊！此深妙法於色界無礙，於聲、香、味、觸、法界無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於色界無礙，於聲、香、味、觸、法界無礙。

「世尊！此深妙法於眼識界無礙，於耳、鼻、舌、身、意識界無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於眼識界無礙，於耳、鼻、舌、身、意識界無礙。

「世尊！此深妙法於眼觸無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於眼觸無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸無礙。

「世尊！此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無礙。

「世尊！此深妙法於地界無礙，於水、火、風、空、識界無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於地界無礙，於水、火、風、空、識界無礙。

「世尊！此深妙法於無明無礙，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於無明無礙，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無礙。

「世尊！此深妙法於布施波羅蜜多無礙，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於布施波羅蜜多無礙，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無礙。

「世尊！此深妙法於內空無礙，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於內空無礙，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無礙。

「世尊！此深妙法於真如無礙，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於真如無礙，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無礙。

「世尊！此深妙法於四念住無礙，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於四念住無礙，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無礙。

「世尊！此深妙法於苦聖諦無礙，於集、滅、道聖諦無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於苦聖諦無礙，於集、滅、道聖諦無礙。

「世尊！此深妙法於四靜慮無礙，於四無量、四無色定無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於四靜慮無礙，於四無量、四無色定無礙。

「世尊！此深妙法於八解脫無礙，於八勝處、九次第定、十遍處無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於八解脫無礙，於八勝處、九次第定、十遍處無礙。

「世尊！此深妙法於空解脫門無礙，於無相、無願解脫門無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於空解脫門無礙，於無相、無願解脫門無礙。

「世尊！此深妙法於五眼無礙，於六神通無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於五眼無礙，於六神通無礙。

「世尊！此深妙法於三摩地門無礙，於陀羅尼門無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於三摩地門無礙，於陀羅尼門無礙。

「世尊！此深妙法於佛十力無礙，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於佛十力無礙，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無礙。

「世尊！此深妙法於預流果無礙，於一來、不還、阿羅漢果無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於預流果無礙，於一來、不還、阿羅漢果無礙。

「世尊！此深妙法於獨覺菩提無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於獨覺菩提無礙。

「世尊！此深妙法於一切智無礙，於道相智、一切相智無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法於一切智無礙，於道相智、一切相智無礙。

「世尊！此深妙法以無礙為相。何以故？世尊！虛空平等性故，真如平等性故，法界平等性故，法性平等性故，不虛妄性平等性故，不變異性平等性故，平等性平等性故，離生性平等性故，法定平等性故，法住平等性故，實際平等性故，虛空界平等性故，不思議界平等性故，空、無相、無願平等性故，無造無作平等性故，無染無淨平等性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法以無礙為相。何以故？世尊！虛空平等性故，真如平等性故，法界平等性故，法性平等性故，不虛妄性平等性故，不變異性平等性故，平等性平等性故，離生性平等性故，法定平等性故，法住平等性故，實際平等性故，虛空界平等性故，不思議界平等性故，空、無相、無願平等性故，無造無作平等性故，無染無淨平等性故。

「世尊！此深妙法無生無滅。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法無生無滅。何以故？

「世尊！色無生無滅故，受、想、行、識無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色無生無滅故，受、想、行、識無生無滅故。

「世尊！眼處無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼處無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅故。

「世尊！色處無生無滅故，聲、香、味、觸、法處無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色處無生無滅故，聲、香、味、觸、法處無生無滅故。

「世尊！眼界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意界無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意界無生無滅故。

「世尊！色界無生無滅故，聲、香、味、觸、法界無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色界無生無滅故，聲、香、味、觸、法界無生無滅故。

「世尊！眼識界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意識界無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼識界無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意識界無生無滅故。

「世尊！眼觸無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼觸無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸無生無滅故。

「世尊！眼觸為緣所生諸受無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼觸為緣所生諸受無生無滅故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無生無滅故。

「世尊！地界無生無滅故，水、火、風、空、識界無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！地界無生無滅故，水、火、風、空、識界無生無滅故。

「世尊！無明無生無滅故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無明無生無滅故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無生無滅故。

「世尊！布施波羅蜜多無生無滅故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施波羅蜜多無生無滅故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無生無滅故。

「世尊！內空無生無滅故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空無生無滅故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅故。

「世尊！真如無生無滅故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如無生無滅故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅故。

「世尊！四念住無生無滅故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住無生無滅故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅故。

「世尊！苦聖諦無生無滅故，集、滅、道聖諦無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦無生無滅故，集、滅、道聖諦無生無滅故。

「世尊！四靜慮無生無滅故，四無量、四無色定無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮無生無滅故，四無量、四無色定無生無滅故。

「世尊！八解脫無生無滅故，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫無生無滅故，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅故。

「世尊！空解脫門無生無滅故，無相、無願解脫門無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門無生無滅故，無相、無願解脫門無生無滅故。

「世尊！五眼無生無滅故，六神通無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼無生無滅故，六神通無生無滅故。

「世尊！三摩地門無生無滅故，陀羅尼門無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！三摩地門無生無滅故，陀羅尼門無生無滅故。

「世尊！佛十力無生無滅故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力無生無滅故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅故。

「世尊！預流果無生無滅故，一來、不還、阿羅漢果無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！預流果無生無滅故，一來、不還、阿羅漢果無生無滅故。

「世尊！獨覺菩提無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！獨覺菩提無生無滅故。

「世尊！一切智無生無滅故，道相智、一切相智無生無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切智無生無滅故，道相智、一切相智無生無滅故。

「世尊！此深妙法都無足迹。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法都無足迹。何以故？

「世尊！色足迹不可得故，受、想、行、識足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色足迹不可得故，受、想、行、識足迹不可得故。

「世尊！眼處足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意處足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼處足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意處足迹不可得故。

「世尊！色處足迹不可得故，聲、香、味、觸、法處足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色處足迹不可得故，聲、香、味、觸、法處足迹不可得故。

「世尊！眼界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意界足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意界足迹不可得故。

「世尊！色界足迹不可得故，聲、香、味、觸、法界足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色界足迹不可得故，聲、香、味、觸、法界足迹不可得故。

「世尊！眼識界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意識界足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼識界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意識界足迹不可得故。

「世尊！眼觸足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼觸足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸足迹不可得故。

「世尊！眼觸為緣所生諸受足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼觸為緣所生諸受足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受足迹不可得故。

「世尊！地界足迹不可得故，水、火、風、空、識界足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！地界足迹不可得故，水、火、風、空、識界足迹不可得故。

「世尊！無明足迹不可得故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無明足迹不可得故，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死足迹不可得故。

「世尊！布施波羅蜜多足迹不可得故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施波羅蜜多足迹不可得故，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多足迹不可得故。

「世尊！內空足迹不可得故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空足迹不可得故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空足迹不可得故。

「世尊！真如足迹不可得故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如足迹不可得故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界足迹不可得故。

「世尊！四念住足迹不可得故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住足迹不可得故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支足迹不可得故。

「世尊！苦聖諦足迹不可得故，集、滅、道聖諦足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦足迹不可得故，集、滅、道聖諦足迹不可得故。

「世尊！四靜慮足迹不可得故，四無量、四無色定足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮足迹不可得故，四無量、四無色定足迹不可得故。

「世尊！八解脫足迹不可得故，八勝處、九次第定、十遍處足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫足迹不可得故，八勝處、九次第定、十遍處足迹不可得故。

「世尊！空解脫門足迹不可得故，無相、無願解脫門足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門足迹不可得故，無相、無願解脫門足迹不可得故。

「世尊！五眼足迹不可得故，六神通足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼足迹不可得故，六神通足迹不可得故。

「世尊！三摩地門足迹不可得故，陀羅尼門足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！三摩地門足迹不可得故，陀羅尼門足迹不可得故。

「世尊！佛十力足迹不可得故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力足迹不可得故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法足迹不可得故。

「世尊！預流果足迹不可得故，一來、不還、阿羅漢果足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！預流果足迹不可得故，一來、不還、阿羅漢果足迹不可得故。

「世尊！獨覺菩提足迹不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！獨覺菩提足迹不可得故。

「世尊！一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故。」

時，欲、色界諸天子復白佛言：「世尊！上座善現隨如來生，佛真弟子。所以者何？上座善現諸所說法，一切皆與空相應故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，欲、色界諸天子復白佛言：「世尊！上座善現隨如來生，佛真弟子。所以者何？上座善現諸所說法，一切皆與空相應故。」

爾時，善現告欲、色界諸天子言：「汝諸天子說我善現隨如來生，佛真弟子，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故。所以者何？如來真如無來無去，上座善現真如亦爾，無來無去，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現告欲、色界諸天子言：「汝諸天子說我善現隨如來生，佛真弟子，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故。所以者何？如來真如無來無去，上座善現真如亦爾，無來無去，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如常住為相，上座善現真如亦爾，常住為相，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如常住為相，上座善現真如亦爾，常住為相，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如無變異無分別，遍諸法轉，上座善現真如亦爾，無變異無分別，遍諸法轉，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如無變異無分別，遍諸法轉，上座善現真如亦爾，無變異無分別，遍諸法轉，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如，無二無別、無造無作，如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相、無時非真如相故無二無別，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如，無二無別、無造無作，如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相、無時非真如相故無二無別，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如於一切處，無憶念無分別，上座善現真如亦爾，於一切處無憶念無分別，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如於一切處，無憶念無分別，上座善現真如亦爾，於一切處無憶念無分別，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如無別無異、不可得，上座善現真如亦爾，無別無異、不可得，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如無別無異、不可得，上座善現真如亦爾，無別無異、不可得，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。

「復次，如來真如非過去非未來非現在，一切法真如亦非過去非未來非現在，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來真如非過去非未來非現在，一切法真如亦非過去非未來非現在，上座善現真如亦爾，由此故說上座善現隨如來生。

「復次，過去真如平等故如來真如平等，如來真如平等故過去真如平等。未來真如平等故如來真如平等，如來真如平等故未來真如平等。現在真如平等故如來真如平等，如來真如平等故現在真如平等。若過去未來現在真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，過去真如平等故如來真如平等，如來真如平等故過去真如平等。未來真如平等故如來真如平等，如來真如平等故未來真如平等。現在真如平等故如來真如平等，如來真如平等故現在真如平等。若過去未來現在真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色真如平等；受、想、行、識真如平等故如來真如平等，如來真如平等故受、想、行、識真如平等。如是若色真如平等，若受、想、行、識真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，色真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色真如平等；受、想、行、識真如平等故如來真如平等，如來真如平等故受、想、行、識真如平等。如是若色真如平等，若受、想、行、識真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼處真如平等；耳、鼻、舌、身、意處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意處真如平等。如是若眼處真如平等，若耳、鼻、舌、身、意處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眼處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼處真如平等；耳、鼻、舌、身、意處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意處真如平等。如是若眼處真如平等，若耳、鼻、舌、身、意處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色處真如平等；聲、香、味、觸、法處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法處真如平等。如是若色處真如平等，若聲、香、味、觸、法處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，色處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色處真如平等；聲、香、味、觸、法處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法處真如平等。如是若色處真如平等，若聲、香、味、觸、法處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼界真如平等；耳、鼻、舌、身、意界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意界真如平等。如是若眼界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眼界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼界真如平等；耳、鼻、舌、身、意界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意界真如平等。如是若眼界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，色界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色界真如平等；聲、香、味、觸、法界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法界真如平等。如是若色界真如平等，若聲、香、味、觸、法界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，色界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故色界真如平等；聲、香、味、觸、法界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故聲、香、味、觸、法界真如平等。如是若色界真如平等，若聲、香、味、觸、法界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼識界真如平等；耳、鼻、舌、身、意識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意識界真如平等。如是若眼識界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眼識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼識界真如平等；耳、鼻、舌、身、意識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意識界真如平等。如是若眼識界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸真如平等。如是若眼觸真如平等，若耳、鼻、舌、身、意觸真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眼觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸真如平等。如是若眼觸真如平等，若耳、鼻、舌、身、意觸真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，眼觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸為緣所生諸受真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等。如是若眼觸為緣所生諸受真如平等，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眼觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故眼觸為緣所生諸受真如平等；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平等，如來真如平等故耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等。如是若眼觸為緣所生諸受真如平等，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，地界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故地界真如平等；水、火、風、空、識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故水、火、風、空、識界真如平等。如是若地界真如平等，若水、火、風、空、識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，地界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故地界真如平等；水、火、風、空、識界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故水、火、風、空、識界真如平等。如是若地界真如平等，若水、火、風、空、識界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，無明真如平等故如來真如平等，如來真如平等故無明真如平等；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如平等故如來真如平等，如來真如平等故行乃至老死真如平等。如是若無明真如平等，若行乃至老死真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，無明真如平等故如來真如平等，如來真如平等故無明真如平等；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如平等故如來真如平等，如來真如平等故行乃至老死真如平等。如是若無明真如平等，若行乃至老死真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，布施波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故布施波羅蜜多真如平等；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等。如是若布施波羅蜜多真如平等，若淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，布施波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故布施波羅蜜多真如平等；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如平等故如來真如平等，如來真如平等故淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等。如是若布施波羅蜜多真如平等，若淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，內空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故內空真如平等；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故外空乃至無性自性空真如平等。如是若內空真如平等，若外空乃至無性自性空真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，內空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故內空真如平等；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如平等故如來真如平等，如來真如平等故外空乃至無性自性空真如平等。如是若內空真如平等，若外空乃至無性自性空真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，真如真如平等故如來真如平等，如來真如平等故真如真如平等；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故法界乃至不思議界真如平等。如是若真如真如平等，若法界乃至不思議界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，真如真如平等故如來真如平等，如來真如平等故真如真如平等；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如平等故如來真如平等，如來真如平等故法界乃至不思議界真如平等。如是若真如真如平等，若法界乃至不思議界真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，四念住真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四念住真如平等；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四正斷乃至八聖道支真如平等。如是若四念住真如平等，若四正斷乃至八聖道支真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四念住真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四念住真如平等；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四正斷乃至八聖道支真如平等。如是若四念住真如平等，若四正斷乃至八聖道支真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，苦聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故苦聖諦真如平等；集、滅、道聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故集、滅、道聖諦真如平等。如是若苦聖諦真如平等，若集、滅、道聖諦真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苦聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故苦聖諦真如平等；集、滅、道聖諦真如平等故如來真如平等，如來真如平等故集、滅、道聖諦真如平等。如是若苦聖諦真如平等，若集、滅、道聖諦真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，四靜慮真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四靜慮真如平等；四無量、四無色定真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無量、四無色定真如平等。如是若四靜慮真如平等，若四無量、四無色定真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四靜慮真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四靜慮真如平等；四無量、四無色定真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無量、四無色定真如平等。如是若四靜慮真如平等，若四無量、四無色定真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，八解脫真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八解脫真如平等；八勝處、九次第定、十遍處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八勝處、九次第定、十遍處真如平等。如是若八解脫真如平等，若八勝處、九次第定、十遍處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，八解脫真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八解脫真如平等；八勝處、九次第定、十遍處真如平等故如來真如平等，如來真如平等故八勝處、九次第定、十遍處真如平等。如是若八解脫真如平等，若八勝處、九次第定、十遍處真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，空解脫門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故空解脫門真如平等；無相、無願解脫門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故無相、無願解脫門真如平等。如是若空解脫門真如平等，若無相、無願解脫門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，空解脫門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故空解脫門真如平等；無相、無願解脫門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故無相、無願解脫門真如平等。如是若空解脫門真如平等，若無相、無願解脫門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，五眼真如平等故如來真如平等，如來真如平等故五眼真如平等；六神通真如平等故如來真如平等，如來真如平等故六神通真如平等。如是若五眼真如平等，若六神通真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五眼真如平等故如來真如平等，如來真如平等故五眼真如平等；六神通真如平等故如來真如平等，如來真如平等故六神通真如平等。如是若五眼真如平等，若六神通真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，三摩地門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故三摩地門真如平等；陀羅尼門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故陀羅尼門真如平等。如是若三摩地門真如平等，若陀羅尼門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三摩地門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故三摩地門真如平等；陀羅尼門真如平等故如來真如平等，如來真如平等故陀羅尼門真如平等。如是若三摩地門真如平等，若陀羅尼門真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，佛十力真如平等故如來真如平等，如來真如平等故佛十力真如平等；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如平等。如是若佛十力真如平等，若四無所畏乃至十八佛不共法真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛十力真如平等故如來真如平等，如來真如平等故佛十力真如平等；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如平等故如來真如平等，如來真如平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如平等。如是若佛十力真如平等，若四無所畏乃至十八佛不共法真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，預流果真如平等故如來真如平等，如來真如平等故預流果真如平等；一來、不還、阿羅漢果真如平等故如來真如平等，如來真如平等故一來、不還、阿羅漢果真如平等。如是若預流果真如平等，若一來、不還、阿羅漢果真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，預流果真如平等故如來真如平等，如來真如平等故預流果真如平等；一來、不還、阿羅漢果真如平等故如來真如平等，如來真如平等故一來、不還、阿羅漢果真如平等。如是若預流果真如平等，若一來、不還、阿羅漢果真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，獨覺菩提真如平等故如來真如平等，如來真如平等故獨覺菩提真如平等。如是若獨覺菩提真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，獨覺菩提真如平等故如來真如平等，如來真如平等故獨覺菩提真如平等。如是若獨覺菩提真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「復次，一切智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故道相智、一切相智真如平等。如是若一切智真如平等，若道相智、一切相智真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，一切智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如來真如平等，如來真如平等故道相智、一切相智真如平等。如是若一切智真如平等，若道相智、一切相智真如平等，若如來真如平等，同一真如平等無二無別。

「諸天子！菩薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故，說名如來、應、正等覺。上座善現於此真如能深信解，由此故說上座善現隨如來生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！菩薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故，說名如來、應、正等覺。上座善現於此真如能深信解，由此故說上座善現隨如來生。」