大般若波羅蜜多經卷第三百二十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百二十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分真如品第四十七之三

「諸天子！然世間有情多行攝取行，起我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所；眼處是我是我所，耳、鼻、舌、身、意處是我是我所；色處是我是我所，聲、香、味、觸、法處是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意界是我是我所；色界是我是我所，聲、香、味、觸、法界是我是我所；眼識界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是我是我所；眼觸是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我是我所；眼觸為緣所生諸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、風、空、識界是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是我是我所；空解脫門是我是我所，無相、無願解脫門是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地門是我是我所，陀羅尼門是我是我所；佛十力是我是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是我是我所；預流果是我是我所，一來、不還、阿羅漢果是我是我所；獨覺菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！然世間有情多行攝取行，起我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所；眼處是我是我所，耳、鼻、舌、身、意處是我是我所；色處是我是我所，聲、香、味、觸、法處是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意界是我是我所；色界是我是我所，聲、香、味、觸、法界是我是我所；眼識界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是我是我所；眼觸是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我是我所；眼觸為緣所生諸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、風、空、識界是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是我是我所；空解脫門是我是我所，無相、無願解脫門是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地門是我是我所，陀羅尼門是我是我所；佛十力是我是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是我是我所；預流果是我是我所，一來、不還、阿羅漢果是我是我所；獨覺菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。

「諸天子！若菩薩為攝取色故行，為棄捨色故行，為攝取受、想、行、識故行，為棄捨受、想、行、識故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取色故行，為棄捨色故行，為攝取受、想、行、識故行，為棄捨受、想、行、識故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼處故行，為棄捨眼處故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意處故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取眼處故行，為棄捨眼處故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意處故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取色處故行，為棄捨色處故行，為攝取聲、香、味、觸、法處故行，為棄捨聲、香、味、觸、法處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取色處故行，為棄捨色處故行，為攝取聲、香、味、觸、法處故行，為棄捨聲、香、味、觸、法處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼界故行，為棄捨眼界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取眼界故行，為棄捨眼界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取色界故行，為棄捨色界故行，為攝取聲、香、味、觸、法界故行，為棄捨聲、香、味、觸、法界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取色界故行，為棄捨色界故行，為攝取聲、香、味、觸、法界故行，為棄捨聲、香、味、觸、法界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼識界故行，為棄捨眼識界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取眼識界故行，為棄捨眼識界故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼觸故行，為棄捨眼觸故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取眼觸故行，為棄捨眼觸故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取眼觸為緣所生諸受故行，為棄捨眼觸為緣所生諸受故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取眼觸為緣所生諸受故行，為棄捨眼觸為緣所生諸受故行，為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故行，為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取地界故行，為棄捨地界故行，為攝取水、火、風、空、識界故行，為棄捨水、火、風、空、識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取地界故行，為棄捨地界故行，為攝取水、火、風、空、識界故行，為棄捨水、火、風、空、識界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取無明故行，為棄捨無明故行，為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故行，為棄捨行乃至老死故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取無明故行，為棄捨無明故行，為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故行，為棄捨行乃至老死故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取布施波羅蜜多故行，為棄捨布施波羅蜜多故行，為攝取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故行，為棄捨淨戒乃至般若波羅蜜多故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取布施波羅蜜多故行，為棄捨布施波羅蜜多故行，為攝取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故行，為棄捨淨戒乃至般若波羅蜜多故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取內空故行，為棄捨內空故行，為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故行，為棄捨外空乃至無性自性空故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取內空故行，為棄捨內空故行，為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故行，為棄捨外空乃至無性自性空故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取真如故行，為棄捨真如故行，為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故行，為棄捨法界乃至不思議界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取真如故行，為棄捨真如故行，為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故行，為棄捨法界乃至不思議界故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取四念住故行，為棄捨四念住故行，為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故行，為棄捨四正斷乃至八聖道支故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取四念住故行，為棄捨四念住故行，為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故行，為棄捨四正斷乃至八聖道支故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取苦聖諦故行，為棄捨苦聖諦故行，為攝取集、滅、道聖諦故行，為棄捨集、滅、道聖諦故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取苦聖諦故行，為棄捨苦聖諦故行，為攝取集、滅、道聖諦故行，為棄捨集、滅、道聖諦故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取四靜慮故行，為棄捨四靜慮故行，為攝取四無量、四無色定故行，為棄捨四無量、四無色定故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取四靜慮故行，為棄捨四靜慮故行，為攝取四無量、四無色定故行，為棄捨四無量、四無色定故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取八解脫故行，為棄捨八解脫故行，為攝取八勝處、九次第定、十遍處故行，為棄捨八勝處、九次第定、十遍處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取八解脫故行，為棄捨八解脫故行，為攝取八勝處、九次第定、十遍處故行，為棄捨八勝處、九次第定、十遍處故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「諸天子！若菩薩為攝取空解脫門故行，為棄捨空解脫門故行，為攝取無相、無願解脫門故行，為棄捨無相、無願解脫門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若菩薩為攝取空解脫門故行，為棄捨空解脫門故行，為攝取無相、無願解脫門故行，為棄捨無相、無願解脫門故行，是菩薩不能修般若波羅蜜多，亦不能修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；是菩薩不能證內空，亦不能證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；是菩薩不能證真如，亦不能證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；是菩薩不能修四念住，亦不能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；是菩薩不能證苦聖諦，亦不能證集、滅、道聖諦；是菩薩不能修四靜慮，亦不能修四無量、四無色定；是菩薩不能修八解脫，亦不能修八勝處、九次第定、十遍處；是菩薩不能修空解脫門，亦不能修無相、無願解脫門；是菩薩不能修五眼，亦不能修六神通；是菩薩不能修三摩地門，亦不能修陀羅尼門；是菩薩不能修佛十力，亦不能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；是菩薩不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

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