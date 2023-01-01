大般若波羅蜜多經卷第三百一十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分真如品第四十七之二

爾時，世尊告欲、色界諸天子言：「如是！如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告欲、色界諸天子言：「如是！如是！如汝所說。

「諸天子！色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。

「諸天子！眼處即是一切智智，一切智智即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處即是一切智智，一切智智即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意處。

「諸天子！色處即是一切智智，一切智智即是色處；聲、香、味、觸、法處即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處即是一切智智，一切智智即是色處；聲、香、味、觸、法處即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法處。

「諸天子！眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。

「諸天子！色界即是一切智智，一切智智即是色界；聲、香、味、觸、法界即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界即是一切智智，一切智智即是色界；聲、香、味、觸、法界即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法界。

「諸天子！眼識界即是一切智智，一切智智即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界即是一切智智，一切智智即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意識界。

「諸天子！眼觸即是一切智智，一切智智即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸即是一切智智，一切智智即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「諸天子！地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、風、空、識界即是一切智智，一切智智即是水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、風、空、識界即是一切智智，一切智智即是水、火、風、空、識界。

「諸天子！無明即是一切智智，一切智智即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明即是一切智智，一切智智即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。

「諸天子！布施波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是淨戒乃至般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是淨戒乃至般若波羅蜜多。

「諸天子！內空即是一切智智，一切智智即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空即是一切智智，一切智智即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至無性自性空。

「諸天子！真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。

「諸天子！四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智，一切智智即是四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智，一切智智即是四正斷乃至八聖道支。

「諸天子！苦聖諦即是一切智智，一切智智即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是一切智智，一切智智即是集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！苦聖諦即是一切智智，一切智智即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是一切智智，一切智智即是集、滅、道聖諦。

「諸天子！四靜慮即是一切智智，一切智智即是四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮即是一切智智，一切智智即是四靜慮。

「諸天子！四無量即是一切智智，一切智智即是四無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四無量即是一切智智，一切智智即是四無量。

「諸天子！四無色定即是一切智智，一切智智即是四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四無色定即是一切智智，一切智智即是四無色定。

「諸天子！八解脫即是一切智智，一切智智即是八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八解脫即是一切智智，一切智智即是八解脫。

「諸天子！八勝處即是一切智智，一切智智即是八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八勝處即是一切智智，一切智智即是八勝處。

「諸天子！九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定。

「諸天子！十遍處即是一切智智，一切智智即是十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！十遍處即是一切智智，一切智智即是十遍處。

「諸天子！空解脫門即是一切智智，一切智智即是空解脫門；無相、無願解脫門即是一切智智，一切智智即是無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門即是一切智智，一切智智即是空解脫門；無相、無願解脫門即是一切智智，一切智智即是無相、無願解脫門。

「諸天子！五眼即是一切智智，一切智智即是五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼即是一切智智，一切智智即是五眼。

「諸天子！六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。

「諸天子！三摩地門即是一切智智，一切智智即是三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！三摩地門即是一切智智，一切智智即是三摩地門。

「諸天子！陀羅尼門即是一切智智，一切智智即是陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！陀羅尼門即是一切智智，一切智智即是陀羅尼門。

「諸天子！佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四無所畏乃至十八佛不共法。

「諸天子！預流果即是一切智智，一切智智即是預流果；一來、不還、阿羅漢果即是一切智智，一切智智即是一來、不還、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果即是一切智智，一切智智即是預流果；一來、不還、阿羅漢果即是一切智智，一切智智即是一來、不還、阿羅漢果。

「諸天子！獨覺菩提即是一切智智，一切智智即是獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提即是一切智智，一切智智即是獨覺菩提。

「諸天子！一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。

「諸天子！諸佛無上正等菩提即是一切智智，一切智智即是諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！諸佛無上正等菩提即是一切智智，一切智智即是諸佛無上正等菩提。

「所以者何？諸天子！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？諸天子！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！若諸佛無上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！若諸佛無上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「諸天子！我觀此義，心恒趣寂不樂說法。所以者何？此法甚深，難見難覺，不可尋思，過尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，謂深般若波羅蜜多即是如來、應、正等覺所證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！我觀此義，心恒趣寂不樂說法。所以者何？此法甚深，難見難覺，不可尋思，過尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，謂深般若波羅蜜多即是如來、應、正等覺所證無上正等菩提。

「諸天子！如是無上正等菩提，無能證、非所證、無證處、無證時。諸天子！此法深妙不二現行，非諸世間所能比度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！如是無上正等菩提，無能證、非所證、無證處、無證時。諸天子！此法深妙不二現行，非諸世間所能比度。

「諸天子！虛空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界甚深故此法甚深，法性甚深故此法甚深，不虛妄性甚深故此法甚深，不變異性甚深故此法甚深，平等性甚深故此法甚深，離生性甚深故此法甚深，法定甚深故此法甚深，法住甚深故此法甚深，實際甚深故此法甚深，虛空界甚深故此法甚深，不思議界甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！虛空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界甚深故此法甚深，法性甚深故此法甚深，不虛妄性甚深故此法甚深，不變異性甚深故此法甚深，平等性甚深故此法甚深，離生性甚深故此法甚深，法定甚深故此法甚深，法住甚深故此法甚深，實際甚深故此法甚深，虛空界甚深故此法甚深，不思議界甚深故此法甚深。

「諸天子！無量無邊甚深故此法甚深，無來無去甚深故此法甚深，無生無滅甚深故此法甚深，無染無淨甚深故此法甚深，無知無得甚深故此法甚深，無造無作甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無量無邊甚深故此法甚深，無來無去甚深故此法甚深，無生無滅甚深故此法甚深，無染無淨甚深故此法甚深，無知無得甚深故此法甚深，無造無作甚深故此法甚深。

「諸天子！我甚深故此法甚深，有情甚深故此法甚深，命者甚深故此法甚深，生者甚深故此法甚深，養者甚深故此法甚深，士夫甚深故此法甚深，補特伽羅甚深故此法甚深，意生甚深故此法甚深，儒童甚深故此法甚深，作者甚深故此法甚深，受者甚深故此法甚深，知者甚深故此法甚深，見者甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！我甚深故此法甚深，有情甚深故此法甚深，命者甚深故此法甚深，生者甚深故此法甚深，養者甚深故此法甚深，士夫甚深故此法甚深，補特伽羅甚深故此法甚深，意生甚深故此法甚深，儒童甚深故此法甚深，作者甚深故此法甚深，受者甚深故此法甚深，知者甚深故此法甚深，見者甚深故此法甚深。

「諸天子！色甚深故此法甚深，受、想、行、識甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色甚深故此法甚深，受、想、行、識甚深故此法甚深。

「諸天子！眼處甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼處甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故此法甚深。

「諸天子！色處甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色處甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故此法甚深。

「諸天子！眼界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故此法甚深。

「諸天子！色界甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法界甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！色界甚深故此法甚深，聲、香、味、觸、法界甚深故此法甚深。

「諸天子！眼識界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼識界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故此法甚深。

「諸天子！眼觸甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸甚深故此法甚深。

「諸天子！眼觸為緣所生諸受甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！眼觸為緣所生諸受甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受甚深故此法甚深。

「諸天子！地界甚深故此法甚深，水、火、風、空、識界甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！地界甚深故此法甚深，水、火、風、空、識界甚深故此法甚深。

「諸天子！無明甚深故此法甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！無明甚深故此法甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死甚深故此法甚深。

「諸天子！布施波羅蜜多甚深故此法甚深，淨戒波羅蜜多甚深故此法甚深，安忍波羅蜜多甚深故此法甚深，精進波羅蜜多甚深故此法甚深，靜慮波羅蜜多甚深故此法甚深，般若波羅蜜多甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！布施波羅蜜多甚深故此法甚深，淨戒波羅蜜多甚深故此法甚深，安忍波羅蜜多甚深故此法甚深，精進波羅蜜多甚深故此法甚深，靜慮波羅蜜多甚深故此法甚深，般若波羅蜜多甚深故此法甚深。

「諸天子！內空甚深故此法甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！內空甚深故此法甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深故此法甚深。

「諸天子！四念住甚深故此法甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四念住甚深故此法甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深故此法甚深。

「諸天子！苦聖諦甚深故此法甚深，集、滅、道聖諦甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！苦聖諦甚深故此法甚深，集、滅、道聖諦甚深故此法甚深。

「諸天子！四靜慮甚深故此法甚深，四無量甚深故此法甚深，四無色定甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！四靜慮甚深故此法甚深，四無量甚深故此法甚深，四無色定甚深故此法甚深。

「諸天子！八解脫甚深故此法甚深，八勝處甚深故此法甚深，九次第定甚深故此法甚深，十遍處甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！八解脫甚深故此法甚深，八勝處甚深故此法甚深，九次第定甚深故此法甚深，十遍處甚深故此法甚深。

「諸天子！空解脫門甚深故此法甚深，無相、無願解脫門甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！空解脫門甚深故此法甚深，無相、無願解脫門甚深故此法甚深。

「諸天子！五眼甚深故此法甚深，六神通甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！五眼甚深故此法甚深，六神通甚深故此法甚深。

「諸天子！三摩地門甚深故此法甚深，陀羅尼門甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！三摩地門甚深故此法甚深，陀羅尼門甚深故此法甚深。

「諸天子！佛十力甚深故此法甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！佛十力甚深故此法甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深故此法甚深。

「諸天子！預流果甚深故此法甚深，一來、不還、阿羅漢果甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！預流果甚深故此法甚深，一來、不還、阿羅漢果甚深故此法甚深。

「諸天子！獨覺菩提甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！獨覺菩提甚深故此法甚深。

「諸天子！一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深。

「諸天子！一切佛法甚深故此法甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！一切佛法甚深故此法甚深。」

時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！此所說法甚深微妙，非諸世間卒能信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！此所說法甚深微妙，非諸世間卒能信受。

「世尊！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。

「世尊！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。

「世尊！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。

「世尊！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。

「世尊！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。

「世尊！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。

「世尊！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。

「世尊！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。

「世尊！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。

「世尊！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。

「世尊！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說，不為棄捨九次第定故說；不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說，不為棄捨九次第定故說；不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。

「世尊！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。

「世尊！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。

「世尊！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。

「世尊！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。

「世尊！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。

「世尊！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。

「世尊！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。

「世尊！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。

「世尊！諸世間有情多行攝取行，起我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所；眼處是我是我所，耳、鼻、舌、身、意處是我是我所；色處是我是我所，聲、香、味、觸、法處是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意界是我是我所；色界是我是我所，聲、香、味、觸、法界是我是我所；眼識界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是我是我所；眼觸是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我是我所；眼觸為緣所生諸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、風、空、識界是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是我是我所；空解脫門是我是我所，無相、無願解脫門是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地門是我是我所，陀羅尼門是我是我所；佛十力是我是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是我是我所；預流果是我是我所，一來、不還、阿羅漢果是我是我所；獨覺菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸世間有情多行攝取行，起我、我所執，謂色是我是我所，受、想、行、識是我是我所；眼處是我是我所，耳、鼻、舌、身、意處是我是我所；色處是我是我所，聲、香、味、觸、法處是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意界是我是我所；色界是我是我所，聲、香、味、觸、法界是我是我所；眼識界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意識界是我是我所；眼觸是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸是我是我所；眼觸為緣所生諸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、風、空、識界是我是我所；無明是我是我所，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是我是我所；布施波羅蜜多是我是我所，淨戒波羅蜜多是我是我所，安忍波羅蜜多是我是我所，精進波羅蜜多是我是我所，靜慮波羅蜜多是我是我所，般若波羅蜜多是我是我所；內空是我是我所，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是我是我所；苦聖諦是我是我所，集、滅、道聖諦是我是我所；四靜慮是我是我所，四無量是我是我所，四無色定是我是我所；八解脫是我是我所，八勝處是我是我所，九次第定是我是我所，十遍處是我是我所；空解脫門是我是我所，無相、無願解脫門是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地門是我是我所，陀羅尼門是我是我所；佛十力是我是我所，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是我是我所；預流果是我是我所，一來、不還、阿羅漢果是我是我所；獨覺菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。

「諸天子！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取色故說，不為棄捨色故說；不為攝取受、想、行、識故說，不為棄捨受、想、行、識故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取眼處故說，不為棄捨眼處故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意處故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意處故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取色處故說，不為棄捨色處故說；不為攝取聲、香、味、觸、法處故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法處故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取眼界故說，不為棄捨眼界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取色界故說，不為棄捨色界故說；不為攝取聲、香、味、觸、法界故說，不為棄捨聲、香、味、觸、法界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取眼識界故說，不為棄捨眼識界故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意識界故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意識界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸故說，不為棄捨眼觸故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取眼觸為緣所生諸受故說，不為棄捨眼觸為緣所生諸受故說；不為攝取耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說，不為棄捨耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取地界故說，不為棄捨地界故說；不為攝取水、火、風、空、識界故說，不為棄捨水、火、風、空、識界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取無明故說，不為棄捨無明故說；不為攝取行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死故說，不為棄捨行乃至老死故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取布施波羅蜜多故說，不為棄捨布施波羅蜜多故說；不為攝取淨戒波羅蜜多故說，不為棄捨淨戒波羅蜜多故說；不為攝取安忍波羅蜜多故說，不為棄捨安忍波羅蜜多故說；不為攝取精進波羅蜜多故說，不為棄捨精進波羅蜜多故說；不為攝取靜慮波羅蜜多故說，不為棄捨靜慮波羅蜜多故說；不為攝取般若波羅蜜多故說，不為棄捨般若波羅蜜多故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取內空故說，不為棄捨內空故說；不為攝取外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故說，不為棄捨外空乃至無性自性空故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取真如故說，不為棄捨真如故說；不為攝取法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故說，不為棄捨法界乃至不思議界故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取四念住故說，不為棄捨四念住故說；不為攝取四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故說，不為棄捨四正斷乃至八聖道支故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取苦聖諦故說，不為棄捨苦聖諦故說；不為攝取集、滅、道聖諦故說，不為棄捨集、滅、道聖諦故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取四靜慮故說，不為棄捨四靜慮故說；不為攝取四無量故說，不為棄捨四無量故說；不為攝取四無色定故說，不為棄捨四無色定故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說，不為棄捨九次第定故說；不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取八解脫故說，不為棄捨八解脫故說；不為攝取八勝處故說，不為棄捨八勝處故說；不為攝取九次第定故說，不為棄捨九次第定故說；不為攝取十遍處故說，不為棄捨十遍處故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取空解脫門故說，不為棄捨空解脫門故說；不為攝取無相、無願解脫門故說，不為棄捨無相、無願解脫門故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取五眼故說，不為棄捨五眼故說；不為攝取六神通故說，不為棄捨六神通故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取三摩地門故說，不為棄捨三摩地門故說；不為攝取陀羅尼門故說，不為棄捨陀羅尼門故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取佛十力故說，不為棄捨佛十力故說；不為攝取四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故說，不為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取預流果故說，不為棄捨預流果故說；不為攝取一來、不還、阿羅漢果故說，不為棄捨一來、不還、阿羅漢果故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取獨覺菩提故說，不為棄捨獨覺菩提故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取一切智故說，不為棄捨一切智故說；不為攝取道相智、一切相智故說，不為棄捨道相智、一切相智故說。

「諸天子！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！此深妙法不為攝取一切佛法故說，不為棄捨一切佛法故說。