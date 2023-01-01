大般若波羅蜜多經卷第三百一十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分趣智品第四十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分趣智品第四十六之三

時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願、虛空、無所有、無生無滅、無染無淨、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、無造作、幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多者，世尊！是菩薩摩訶薩為行色不？為行受、想、行、識不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願、虛空、無所有、無生無滅、無染無淨、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、無造作、幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多者，世尊！是菩薩摩訶薩為行色不？為行受、想、行、識不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼處不？為行耳、鼻、舌、身、意處不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼處不？為行耳、鼻、舌、身、意處不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行色處不？為行聲、香、味、觸、法處不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行色處不？為行聲、香、味、觸、法處不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼界不？為行耳、鼻、舌、身、意界不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼界不？為行耳、鼻、舌、身、意界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行色界不？為行聲、香、味、觸、法界不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行色界不？為行聲、香、味、觸、法界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼識界不？為行耳、鼻、舌、身、意識界不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼識界不？為行耳、鼻、舌、身、意識界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼觸不？為行耳、鼻、舌、身、意觸不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼觸不？為行耳、鼻、舌、身、意觸不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不？為行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不？為行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行地界不？為行水、火、風、空、識界不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行地界不？為行水、火、風、空、識界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行無明不？為行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行無明不？為行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行布施波羅蜜多不？為行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行布施波羅蜜多不？為行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行內空不？為行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行內空不？為行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行真如不？為行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行真如不？為行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行四念住不？為行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行四念住不？為行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行苦聖諦不？為行集、滅、道聖諦不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行苦聖諦不？為行集、滅、道聖諦不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行四靜慮不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行四靜慮不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行四無量不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行四無量不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行四無色定不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行四無色定不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行八解脫不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行八解脫不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行八勝處不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行八勝處不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行九次第定不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行九次第定不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行十遍處不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行十遍處不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行空解脫門不？為行無相、無願解脫門不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行空解脫門不？為行無相、無願解脫門不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行五眼不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行五眼不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行六神通不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行六神通不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行三摩地門不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行三摩地門不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行陀羅尼門不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行陀羅尼門不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行佛十力不？為行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行佛十力不？為行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不？

「世尊！是菩薩摩訶薩為行一切智不？為行道相智、一切相智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩為行一切智不？為行道相智、一切相智不？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩不行色，不行受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩不行色，不行受、想、行、識。

「善現！是菩薩摩訶薩不行眼處，不行耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行眼處，不行耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！是菩薩摩訶薩不行色處，不行聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行色處，不行聲、香、味、觸、法處。

「善現！是菩薩摩訶薩不行眼界，不行耳、鼻、舌、身、意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行眼界，不行耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！是菩薩摩訶薩不行色界，不行聲、香、味、觸、法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行色界，不行聲、香、味、觸、法界。

「善現！是菩薩摩訶薩不行眼識界，不行耳、鼻、舌、身、意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行眼識界，不行耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！是菩薩摩訶薩不行眼觸，不行耳、鼻、舌、身、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行眼觸，不行耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！是菩薩摩訶薩不行眼觸為緣所生諸受，不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行眼觸為緣所生諸受，不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！是菩薩摩訶薩不行地界，不行水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行地界，不行水、火、風、空、識界。

「善現！是菩薩摩訶薩不行無明，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行無明，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。

「善現！是菩薩摩訶薩不行布施波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行布施波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩不行內空，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行內空，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「善現！是菩薩摩訶薩不行真如，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行真如，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩不行四念住，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行四念住，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「善現！是菩薩摩訶薩不行苦聖諦，不行集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行苦聖諦，不行集、滅、道聖諦。

「善現！是菩薩摩訶薩不行四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行四靜慮。

「善現！是菩薩摩訶薩不行四無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行四無量。

「善現！是菩薩摩訶薩不行四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩不行八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行八解脫。

「善現！是菩薩摩訶薩不行八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行八勝處。

「善現！是菩薩摩訶薩不行九次第定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行九次第定。

「善現！是菩薩摩訶薩不行十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行十遍處。

「善現！是菩薩摩訶薩不行空解脫門，不行無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行空解脫門，不行無相、無願解脫門。

「善現！是菩薩摩訶薩不行五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行五眼。

「善現！是菩薩摩訶薩不行六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行六神通。

「善現！是菩薩摩訶薩不行三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行三摩地門。

「善現！是菩薩摩訶薩不行陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行陀羅尼門。

「善現！是菩薩摩訶薩不行佛十力，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行佛十力，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「善現！是菩薩摩訶薩不行一切智，不行道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不行一切智，不行道相智、一切相智。

「所以者何？善現！是菩薩摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智，無能作，無能壞，無所從來，無所去處，亦無所住，無方無域，無數無量，無往無來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？善現！是菩薩摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智，無能作，無能壞，無所從來，無所去處，亦無所住，無方無域，無數無量，無往無來。

「善現！如是一切智智，既無數量、往來可得，亦無能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，既無數量、往來可得，亦無能證。

「善現！如是一切智智，不可以色證，不可以受、想、行、識證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以色證，不可以受、想、行、識證。

「善現！如是一切智智，不可以眼處證，不可以耳、鼻、舌、身、意處證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以眼處證，不可以耳、鼻、舌、身、意處證。

「善現！如是一切智智，不可以色處證，不可以聲、香、味、觸、法處證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以色處證，不可以聲、香、味、觸、法處證。

「善現！如是一切智智，不可以眼界證，不可以耳、鼻、舌、身、意界證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以眼界證，不可以耳、鼻、舌、身、意界證。

「善現！如是一切智智，不可以眼識界證，不可以耳、鼻、舌、身、意識界證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以眼識界證，不可以耳、鼻、舌、身、意識界證。

「善現！如是一切智智，不可以眼觸證，不可以耳、鼻、舌、身、意觸證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以眼觸證，不可以耳、鼻、舌、身、意觸證。

「善現！如是一切智智，不可以眼觸為緣所生諸受證，不可以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以眼觸為緣所生諸受證，不可以耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受證。

「善現！如是一切智智，不可以地界證，不可以水、火、風、空、識界證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以地界證，不可以水、火、風、空、識界證。

「善現！如是一切智智，不可以無明證，不可以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以無明證，不可以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死證。

「善現！如是一切智智，不可以布施波羅蜜多證，不可以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以布施波羅蜜多證，不可以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多證。

「善現！如是一切智智，不可以內空證，不可以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以內空證，不可以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空證。

「善現！如是一切智智，不可以真如證，不可以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以真如證，不可以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界證。

「善現！如是一切智智，不可以四念住證，不可以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以四念住證，不可以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支證。

「善現！如是一切智智，不可以苦聖諦證，不可以集、滅、道聖諦證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以苦聖諦證，不可以集、滅、道聖諦證。

「善現！如是一切智智，不可以四靜慮證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以四靜慮證。

「善現！如是一切智智，不可以四無量證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以四無量證。

「善現！如是一切智智，不可以四無色定證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以四無色定證。

「善現！如是一切智智，不可以八解脫證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以八解脫證。

「善現！如是一切智智，不可以八勝處證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以八勝處證。

「善現！如是一切智智，不可以九次第定證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以九次第定證。

「善現！如是一切智智，不可以十遍處證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以十遍處證。

「善現！如是一切智智，不可以空解脫門證，不可以無相、無願解脫門證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以空解脫門證，不可以無相、無願解脫門證。

「善現！如是一切智智，不可以五眼證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以五眼證。

「善現！如是一切智智，不可以六神通證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以六神通證。

「善現！如是一切智智，不可以三摩地門證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以三摩地門證。

「善現！如是一切智智，不可以陀羅尼門證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以陀羅尼門證。

「善現！如是一切智智，不可以佛十力證，不可以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以佛十力證，不可以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法證。

「善現！如是一切智智，不可以預流果證，不可以一來、不還、阿羅漢果證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以預流果證，不可以一來、不還、阿羅漢果證。

「善現！如是一切智智，不可以獨覺菩提證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以獨覺菩提證。

「善現！如是一切智智，不可以一切智證，不可以道相智、一切相智證。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以一切智證，不可以道相智、一切相智證。何以故？

「善現！色即是一切智智，受、想、行、識即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色即是一切智智，受、想、行、識即是一切智智。

「善現！眼處即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智。

「善現！色處即是一切智智，聲、香、味、觸、法處即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處即是一切智智，聲、香、味、觸、法處即是一切智智。

「善現！眼界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智。

「善現！色界即是一切智智，聲、香、味、觸、法界即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界即是一切智智，聲、香、味、觸、法界即是一切智智。

「善現！眼識界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智。

「善現！眼觸即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智。

「善現！眼觸為緣所生諸受即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智。

「善現！地界即是一切智智，水、火、風、空、識界即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界即是一切智智，水、火、風、空、識界即是一切智智。

「善現！無明即是一切智智，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明即是一切智智，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智。

「善現！布施波羅蜜多即是一切智智，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多即是一切智智，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智。

「善現！內空即是一切智智，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空即是一切智智，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智。

「善現！真如即是一切智智，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如即是一切智智，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智。

「善現！四念住即是一切智智，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住即是一切智智，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智。

「善現！苦聖諦即是一切智智，集、滅、道聖諦即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦即是一切智智，集、滅、道聖諦即是一切智智。

「善現！四靜慮即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮即是一切智智。

「善現！四無量即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四無量即是一切智智。

「善現！四無色定即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四無色定即是一切智智。

「善現！八解脫即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫即是一切智智。

「善現！八勝處即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八勝處即是一切智智。

「善現！九次第定即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！九次第定即是一切智智。

「善現！十遍處即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！十遍處即是一切智智。

「善現！空解脫門即是一切智智，無相、無願解脫門即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門即是一切智智，無相、無願解脫門即是一切智智。

「善現！五眼即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼即是一切智智。

「善現！六神通即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！六神通即是一切智智。

「善現！三摩地門即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！三摩地門即是一切智智。

「善現！陀羅尼門即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！陀羅尼門即是一切智智。

「善現！佛十力即是一切智智，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力即是一切智智，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智。

「善現！預流果即是一切智智，一來、不還、阿羅漢果即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果即是一切智智，一來、不還、阿羅漢果即是一切智智。

「善現！獨覺菩提即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提即是一切智智。

「善現！一切智即是一切智智，道相智、一切相智即是一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智即是一切智智，道相智、一切相智即是一切智智。

「所以者何？善現！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？善現！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別；若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別；若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。

「善現！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。」

初分真如品第四十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分真如品第四十七之一

爾時，欲、色界諸天子，各持天上多揭羅香、多摩羅香、栴檀香末，復持天上嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花、美妙香花、美妙音花、大美妙音花，遙散佛上，來詣佛所，頂禮雙足，却住一面，白言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思，過尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，即佛無上正等菩提。一切如來、應、正等覺，於此般若波羅蜜多甚深經中皆作是說：『色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。眼處即是一切智智，一切智智即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意處。色處即是一切智智，一切智智即是色處；聲、香、味、觸、法處即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法處。眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。色界即是一切智智，一切智智即是色界；聲、香、味、觸、法界即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法界。眼識界即是一切智智，一切智智即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意識界。眼觸即是一切智智，一切智智即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸。眼觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、風、空、識界即是一切智智，一切智智即是水、火、風、空、識界。無明即是一切智智，一切智智即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。布施波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是淨戒乃至般若波羅蜜多。內空即是一切智智，一切智智即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至無性自性空。真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲、色界諸天子，各持天上多揭羅香、多摩羅香、栴檀香末，復持天上嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花、美妙香花、美妙音花、大美妙音花，遙散佛上，來詣佛所，頂禮雙足，却住一面，白言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思，過尋思境，微妙沖寂，聰敏智者之所能知，非諸世間卒能信受，即佛無上正等菩提。一切如來、應、正等覺，於此般若波羅蜜多甚深經中皆作是說：『色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、識即是一切智智，一切智智即是受、想、行、識。眼處即是一切智智，一切智智即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意處。色處即是一切智智，一切智智即是色處；聲、香、味、觸、法處即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法處。眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。色界即是一切智智，一切智智即是色界；聲、香、味、觸、法界即是一切智智，一切智智即是聲、香、味、觸、法界。眼識界即是一切智智，一切智智即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意識界。眼觸即是一切智智，一切智智即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸。眼觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、風、空、識界即是一切智智，一切智智即是水、火、風、空、識界。無明即是一切智智，一切智智即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。布施波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是一切智智，一切智智即是淨戒乃至般若波羅蜜多。內空即是一切智智，一切智智即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至無性自性空。真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界

。四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智，一切智智即是四正斷乃至八聖道支。苦聖諦即是一切智智，一切智智即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是一切智智，一切智智即是集、滅，道聖諦。四靜慮即是一切智智，一切智智即是四靜慮；四無量即是一切智智，一切智智即是四無量；四無色定即是一切智智，一切智智即是四無色定。八解脫即是一切智智，一切智智即是八解脫；八勝處即是一切智智，一切智智即是八勝處；九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定；十遍處即是一切智智，一切智智即是十遍處。空解脫門即是一切智智，一切智智即是空解脫門；無相、無願解脫門即是一切智智，一切智智即是無相、無願解脫門。五眼即是一切智智，一切智智即是五眼；六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。三摩地門即是一切智智，一切智智即是三摩地門；陀羅尼門即是一切智智，一切智智即是陀羅尼門。佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四無所畏乃至十八佛不共法。預流果即是一切智智，一切智智即是預流果；一來、不還、阿羅漢果即是一切智智，一切智智即是一來、不還、阿羅漢果。獨覺菩提即是一切智智，一切智智即是獨覺菩提。一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。諸佛無上正等菩提即是一切智智，一切智智即是諸佛無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是一切智智，一切智智即是四正斷乃至八聖道支。苦聖諦即是一切智智，一切智智即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是一切智智，一切智智即是集、滅，道聖諦。四靜慮即是一切智智，一切智智即是四靜慮；四無量即是一切智智，一切智智即是四無量；四無色定即是一切智智，一切智智即是四無色定。八解脫即是一切智智，一切智智即是八解脫；八勝處即是一切智智，一切智智即是八勝處；九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定；十遍處即是一切智智，一切智智即是十遍處。空解脫門即是一切智智，一切智智即是空解脫門；無相、無願解脫門即是一切智智，一切智智即是無相、無願解脫門。五眼即是一切智智，一切智智即是五眼；六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。三摩地門即是一切智智，一切智智即是三摩地門；陀羅尼門即是一切智智，一切智智即是陀羅尼門。佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四無所畏乃至十八佛不共法。預流果即是一切智智，一切智智即是預流果；一來、不還、阿羅漢果即是一切智智，一切智智即是一來、不還、阿羅漢果。獨覺菩提即是一切智智，一切智智即是獨覺菩提。一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。諸佛無上正等菩提即是一切智智，一切智智即是諸佛無上正等菩提。』

「所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若受、想、行、識真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眼處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若色處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若聲、香、味、觸、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眼識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眼觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眼觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若水、火、風、空、識界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若布施波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若內空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若苦聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若集、滅、道聖諦真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若四靜慮真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若八解脫真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若八勝處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若十遍處真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若空解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若無相、無願解脫門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三摩地門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若陀羅尼門真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若預流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若一來、不還、阿羅漢果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若獨覺菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。

「若諸佛無上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸佛無上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，亦無窮盡。」