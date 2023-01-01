大般若波羅蜜多經卷第三百一十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分趣智品第四十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分趣智品第四十六之二

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬布施波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬淨戒乃至般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬布施波羅蜜多。何以故？布施波羅蜜多畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬淨戒乃至般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬內空。何以故？內空畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬內空。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？外空乃至無性自性空畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬內空。何以故？內空畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬內空。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？外空乃至無性自性空畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬外空乃至無性自性空。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬真如。何以故？真如畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬真如。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？法界乃至不思議界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬真如。何以故？真如畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬真如。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？法界乃至不思議界畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬法界乃至不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四念住。何以故？四念住畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四念住。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？四正斷乃至八聖道支畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四念住。何以故？四念住畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四念住。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？四正斷乃至八聖道支畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四正斷乃至八聖道支。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬苦聖諦。何以故？苦聖諦畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬苦聖諦。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬集、滅、道聖諦。何以故？集、滅、道聖諦畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬苦聖諦。何以故？苦聖諦畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬苦聖諦。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬集、滅、道聖諦。何以故？集、滅、道聖諦畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬集、滅、道聖諦。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四靜慮。何以故？四靜慮畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四靜慮。何以故？四靜慮畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四靜慮。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無量。何以故？四無量畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無量。何以故？四無量畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無量。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無色定。何以故？四無色定畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無色定。何以故？四無色定畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無色定。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬八解脫。何以故？八解脫畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬八解脫。何以故？八解脫畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬八解脫。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬八勝處。何以故？八勝處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬八勝處。何以故？八勝處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬八勝處。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬九次第定。何以故？九次第定畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬九次第定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬九次第定。何以故？九次第定畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬九次第定。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬十遍處。何以故？十遍處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬十遍處。何以故？十遍處畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬十遍處。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬空解脫門。何以故？空解脫門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬空解脫門。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬無相、無願解脫門。何以故？無相、無願解脫門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬空解脫門。何以故？空解脫門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬空解脫門。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬無相、無願解脫門。何以故？無相、無願解脫門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬無相、無願解脫門。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬五眼。何以故？五眼畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬五眼。何以故？五眼畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬五眼。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬六神通。何以故？六神通畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬六神通。何以故？六神通畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬六神通。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬三摩地門。何以故？三摩地門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬三摩地門。何以故？三摩地門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬三摩地門。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬陀羅尼門。何以故？陀羅尼門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬陀羅尼門。何以故？陀羅尼門畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬陀羅尼門。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬佛十力。何以故？佛十力畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬佛十力。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？四無所畏乃至十八佛不共法畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬佛十力。何以故？佛十力畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬佛十力。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？四無所畏乃至十八佛不共法畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬預流果。何以故？預流果畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬預流果。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一來、不還、阿羅漢果。何以故？一來、不還、阿羅漢果畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一來、不還、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬預流果。何以故？預流果畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬預流果。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一來、不還、阿羅漢果。何以故？一來、不還、阿羅漢果畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一來、不還、阿羅漢果。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬獨覺菩提。何以故？獨覺菩提畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬獨覺菩提。何以故？獨覺菩提畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬獨覺菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一切智。何以故？一切智畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切智。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬道相智，一切相智。何以故？道相智、一切相智畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一切智。何以故？一切智畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切智。是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬道相智，一切相智。何以故？道相智、一切相智畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一切法。何以故？一切法畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬一切法。何以故？一切法畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切法。

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得究竟涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得究竟涅槃。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得般涅槃者，不墮聲聞、獨覺二地。世尊！若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得般涅槃者，是菩薩摩訶薩無處無容當墮二地，謂聲聞地及獨覺地。所以者何？世尊！是菩薩摩訶薩不於有情安立分限，而擐如是堅固甲冑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得般涅槃者，不墮聲聞、獨覺二地。世尊！若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，謂我當度一切有情皆令證得般涅槃者，是菩薩摩訶薩無處無容當墮二地，謂聲聞地及獨覺地。所以者何？世尊！是菩薩摩訶薩不於有情安立分限，而擐如是堅固甲冑。」

佛言：「善現！汝觀何義而作是說：若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，行深般若波羅蜜多，不墮聲聞、獨覺二地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！汝觀何義而作是說：若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑，行深般若波羅蜜多，不墮聲聞、獨覺二地？」

善現答言：「世尊！由是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而擐甲冑，亦非為求少分智故而擐甲冑。所以者何？世尊！是菩薩摩訶薩普為救拔一切有情令般涅槃而擐甲冑，是菩薩摩訶薩但為求得一切智智而擐甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世尊！由是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而擐甲冑，亦非為求少分智故而擐甲冑。所以者何？世尊！是菩薩摩訶薩普為救拔一切有情令般涅槃而擐甲冑，是菩薩摩訶薩但為求得一切智智而擐甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而擐甲冑，亦非為求少分智故而擐甲冑，是菩薩摩訶薩然為救拔一切有情令般涅槃而擐甲冑，是菩薩摩訶薩但為求得一切智智而擐甲冑，由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而擐甲冑，亦非為求少分智故而擐甲冑，是菩薩摩訶薩然為救拔一切有情令般涅槃而擐甲冑，是菩薩摩訶薩但為求得一切智智而擐甲冑，由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者、無所修法、亦無修處、亦無由此而得修習。所以者何？世尊！非此般若波羅蜜多甚深義中，而有少分實法可得名能修者及所修法、若修習處、若由此修。世尊！若修虛空是修般若波羅蜜多。世尊！若修一切法是修般若波羅蜜多。世尊！若修不實法是修般若波羅蜜多。世尊！若修無所有是修般若波羅蜜多。世尊！若修無攝受是修般若波羅蜜多。世尊！若修除遣是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者、無所修法、亦無修處、亦無由此而得修習。所以者何？世尊！非此般若波羅蜜多甚深義中，而有少分實法可得名能修者及所修法、若修習處、若由此修。世尊！若修虛空是修般若波羅蜜多。世尊！若修一切法是修般若波羅蜜多。世尊！若修不實法是修般若波羅蜜多。世尊！若修無所有是修般若波羅蜜多。世尊！若修無攝受是修般若波羅蜜多。世尊！若修除遣是修般若波羅蜜多。」

佛言：「善現！修何除遣為修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！修何除遣為修般若波羅蜜多？」

善現答言：「世尊！修除遣色是修般若波羅蜜多，修除遣受、想、行、識是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世尊！修除遣色是修般若波羅蜜多，修除遣受、想、行、識是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣眼處是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣眼處是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意處是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣色處是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣色處是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法處是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣眼界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣眼界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣色界是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣色界是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法界是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣眼識界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意識界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣眼識界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意識界是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣眼觸是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣眼觸是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣眼觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣眼觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣地界是修般若波羅蜜多，修除遣水、火、風、空、識界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣地界是修般若波羅蜜多，修除遣水、火、風、空、識界是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣無明是修般若波羅蜜多，修除遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣無明是修般若波羅蜜多，修除遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣我是修般若波羅蜜多，修除遣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣我是修般若波羅蜜多，修除遣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣布施波羅蜜多是修般若波羅蜜多，修除遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣布施波羅蜜多是修般若波羅蜜多，修除遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣內空是修般若波羅蜜多，修除遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣內空是修般若波羅蜜多，修除遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣真如是修般若波羅蜜多，修除遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣真如是修般若波羅蜜多，修除遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣四念住是修般若波羅蜜多，修除遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣四念住是修般若波羅蜜多，修除遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣苦聖諦是修般若波羅蜜多，修除遣集、滅、道聖諦是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣苦聖諦是修般若波羅蜜多，修除遣集、滅、道聖諦是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣四靜慮是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣四靜慮是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣四無量是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣四無量是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣四無色定是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣四無色定是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣八解脫是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣八解脫是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣八勝處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣八勝處是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣九次第定是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣九次第定是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣十遍處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣十遍處是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣空解脫門是修般若波羅蜜多，修除遣無相、無願解脫門是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣空解脫門是修般若波羅蜜多，修除遣無相、無願解脫門是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣五眼是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣五眼是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣六神通是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣六神通是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣三摩地門是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣三摩地門是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣陀羅尼門是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣陀羅尼門是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣佛十力是修般若波羅蜜多，修除遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣佛十力是修般若波羅蜜多，修除遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣預流果是修般若波羅蜜多，修除遣一來、不還、阿羅漢果是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣預流果是修般若波羅蜜多，修除遣一來、不還、阿羅漢果是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多。

「世尊！修除遣一切智是修般若波羅蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修除遣一切智是修般若波羅蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波羅蜜多。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。

「善現！修除遣色是修般若波羅蜜多，修除遣受、想、行、識是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣色是修般若波羅蜜多，修除遣受、想、行、識是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣眼處是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣眼處是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意處是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣色處是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣色處是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法處是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣眼界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣眼界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣色界是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣色界是修般若波羅蜜多，修除遣聲、香、味、觸、法界是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣眼識界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意識界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣眼識界是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意識界是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣眼觸是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣眼觸是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣眼觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣眼觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣地界是修般若波羅蜜多，修除遣水、火、風、空、識界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣地界是修般若波羅蜜多，修除遣水、火、風、空、識界是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣無明是修般若波羅蜜多，修除遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣無明是修般若波羅蜜多，修除遣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣我是修般若波羅蜜多，修除遣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣我是修般若波羅蜜多，修除遣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣布施波羅蜜多是修般若波羅蜜多，修除遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣布施波羅蜜多是修般若波羅蜜多，修除遣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣內空是修般若波羅蜜多，修除遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣內空是修般若波羅蜜多，修除遣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣真如是修般若波羅蜜多，修除遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣真如是修般若波羅蜜多，修除遣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣四念住是修般若波羅蜜多，修除遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣四念住是修般若波羅蜜多，修除遣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣苦聖諦是修般若波羅蜜多，修除遣集、滅、道聖諦是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣苦聖諦是修般若波羅蜜多，修除遣集、滅、道聖諦是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣四靜慮是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣四靜慮是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣四無量是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣四無量是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣四無色定是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣四無色定是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣八解脫是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣八解脫是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣八勝處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣八勝處是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣九次第定是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣九次第定是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣十遍處是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣十遍處是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣空解脫門是修般若波羅蜜多，修除遣無相、無願解脫門是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣空解脫門是修般若波羅蜜多，修除遣無相、無願解脫門是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣五眼是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣五眼是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣六神通是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣六神通是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣三摩地門是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣三摩地門是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣陀羅尼門是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣陀羅尼門是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣佛十力是修般若波羅蜜多，修除遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣佛十力是修般若波羅蜜多，修除遣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣預流果是修般若波羅蜜多，修除遣一來、不還、阿羅漢果是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣預流果是修般若波羅蜜多，修除遣一來、不還、阿羅漢果是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多。

「善現！修除遣一切智是修般若波羅蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！修除遣一切智是修般若波羅蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波羅蜜多。」

爾時，佛告具壽善現言：「善現！應依甚深般若波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「善現！應依甚深般若波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依甚深靜慮波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深靜慮波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依甚深靜慮波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深靜慮波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依甚深精進波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深精進波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依甚深精進波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深精進波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依甚深安忍波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深安忍波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依甚深安忍波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深安忍波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依甚深淨戒波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深淨戒波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依甚深淨戒波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深淨戒波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依甚深布施波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深布施波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依甚深布施波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於深布施波羅蜜多不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依內空驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於內空不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於外空乃至無性自性空不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依內空驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於內空不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於外空乃至無性自性空不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依真如驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於真如不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於法界乃至不思議界不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依真如驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於真如不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於法界乃至不思議界不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依四念住驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四念住不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四正斷乃至八聖道支不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依四念住驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四念住不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四正斷乃至八聖道支不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依苦聖諦驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於苦聖諦不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依集、滅、道聖諦驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於集、滅、道聖諦不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依苦聖諦驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於苦聖諦不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依集、滅、道聖諦驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於集、滅、道聖諦不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依四靜慮驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四靜慮不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依四靜慮驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四靜慮不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依四無量驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無量不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依四無量驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無量不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依四無色定驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無色定不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依四無色定驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無色定不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依八解脫驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於八解脫不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依八解脫驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於八解脫不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依八勝處驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於八勝處不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依八勝處驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於八勝處不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依九次第定驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於九次第定不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依九次第定驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於九次第定不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依十遍處驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於十遍處不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依十遍處驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於十遍處不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依空解脫門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於空解脫門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依無相、無願解脫門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於無相、無願解脫門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依空解脫門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於空解脫門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依無相、無願解脫門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於無相、無願解脫門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依五眼驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於五眼不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依五眼驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於五眼不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依六神通驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於六神通不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依六神通驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於六神通不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依三摩地門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於三摩地門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依三摩地門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於三摩地門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依陀羅尼門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於陀羅尼門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依陀羅尼門驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於陀羅尼門不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依佛十力驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於佛十力不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無所畏乃至十八佛不共法不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依佛十力驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於佛十力不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於四無所畏乃至十八佛不共法不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！應依一切智驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於一切智不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依道相智、一切相智驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於道相智、一切相智不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！應依一切智驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於一切智不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。應依道相智、一切相智驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩於道相智、一切相智不生執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不觀他語及他教勅以為真要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不觀他語及他教勅以為真要。

「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，非但信他而有所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，非但信他而有所作。

「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不為貪心之所牽引，不為瞋心之所牽引，不為癡心之所牽引，不為慢心之所牽引，不為種種餘雜染心之所牽引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不為貪心之所牽引，不為瞋心之所牽引，不為癡心之所牽引，不為慢心之所牽引，不為種種餘雜染心之所牽引。

「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不離布施波羅蜜多，不離淨戒波羅蜜多，不離安忍波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，不離靜慮波羅蜜多，不離般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不離布施波羅蜜多，不離淨戒波羅蜜多，不離安忍波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，不離靜慮波羅蜜多，不離般若波羅蜜多。

「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，於深般若波羅蜜多歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟、如說修行曾無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，於深般若波羅蜜多歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟、如說修行曾無厭倦。

「善現當知！如是不退轉菩薩摩訶薩，先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，受持、讀誦、如理思惟。何以故？善現！由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟、如說修行無厭倦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是不退轉菩薩摩訶薩，先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，受持、讀誦、如理思惟。何以故？善現！由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟、如說修行無厭倦故。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」

「世尊！是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多？」

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無相，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無相，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無願，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無願，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入虛空，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入虛空，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無所有，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無所有，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無生無滅，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無生無滅，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無染無淨，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無染無淨，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入真如，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入真如，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不虛妄性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不虛妄性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不變異性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不變異性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入平等性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入平等性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入離生性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入離生性，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法定，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法定，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法住，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法住，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入實際，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入實際，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入虛空界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入虛空界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不思議界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不思議界，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無造作，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無造作，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入幻，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入幻，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入夢，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入夢，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入響，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入響，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。

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