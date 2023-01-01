大般若波羅蜜多經卷第三百一十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真善友品第四十五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分真善友品第四十五之三

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。

「善現！色究竟中無如是分別，謂此是色；受、想、行、識究竟中亦無如是分別，謂此是受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色究竟中無如是分別，謂此是色；受、想、行、識究竟中亦無如是分別，謂此是受、想、行、識。

「善現！眼處究竟中無如是分別，謂此是眼處；耳、鼻、舌、身、意處究竟中亦無如是分別，謂此是耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處究竟中無如是分別，謂此是眼處；耳、鼻、舌、身、意處究竟中亦無如是分別，謂此是耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！色處究竟中無如是分別，謂此是色處；聲、香、味、觸、法處究竟中亦無如是分別，謂此是聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處究竟中無如是分別，謂此是色處；聲、香、味、觸、法處究竟中亦無如是分別，謂此是聲、香、味、觸、法處。

「善現！眼界究竟中無如是分別，謂此是眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是色界乃至眼觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界究竟中無如是分別，謂此是眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「善現！耳界究竟中無如是分別，謂此是耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界究竟中無如是分別，謂此是耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「善現！鼻界究竟中無如是分別，謂此是鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界究竟中無如是分別，謂此是鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「善現！舌界究竟中無如是分別，謂此是舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是味界乃至舌觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界究竟中無如是分別，謂此是舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「善現！身界究竟中無如是分別，謂此是身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是觸界乃至身觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界究竟中無如是分別，謂此是身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「善現！意界究竟中無如是分別，謂此是意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是法界乃至意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界究竟中無如是分別，謂此是意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受究竟中亦無如是分別，謂此是法界乃至意觸為緣所生諸受。

「善現！地界究竟中無如是分別，謂此是地界；水、火、風、空、識界究竟中亦無如是分別，謂此是水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界究竟中無如是分別，謂此是地界；水、火、風、空、識界究竟中亦無如是分別，謂此是水、火、風、空、識界。

「善現！無明究竟中無如是分別，謂此是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱究竟中亦無如是分別，謂此是行乃至老死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明究竟中無如是分別，謂此是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱究竟中亦無如是分別，謂此是行乃至老死愁歎苦憂惱。

「善現！布施波羅蜜多究竟中無如是分別，謂此是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟中亦無如是分別，謂此是淨戒乃至般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多究竟中無如是分別，謂此是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多究竟中亦無如是分別，謂此是淨戒乃至般若波羅蜜多。

「善現！內空究竟中無如是分別，謂此是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空究竟中亦無如是分別，謂此是外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空究竟中無如是分別，謂此是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空究竟中亦無如是分別，謂此是外空乃至無性自性空。

「善現！真如究竟中無如是分別，謂此是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界究竟中亦無如是分別，謂此是法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如究竟中無如是分別，謂此是真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界究竟中亦無如是分別，謂此是法界乃至不思議界。

「善現！苦聖諦究竟中無如是分別，謂此是苦聖諦；集、滅、道聖諦究竟中亦無如是分別，謂此是集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦究竟中無如是分別，謂此是苦聖諦；集、滅、道聖諦究竟中亦無如是分別，謂此是集、滅、道聖諦。

「善現！四靜慮究竟中無如是分別，謂此是四靜慮；四無量、四無色定究竟中亦無如是分別，謂此是四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮究竟中無如是分別，謂此是四靜慮；四無量、四無色定究竟中亦無如是分別，謂此是四無量、四無色定。

「善現！八解脫究竟中無如是分別，謂此是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處究竟中亦無如是分別，謂此是八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫究竟中無如是分別，謂此是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處究竟中亦無如是分別，謂此是八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！四念住究竟中無如是分別，謂此是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支究竟中亦無如是分別，謂此是四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住究竟中無如是分別，謂此是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支究竟中亦無如是分別，謂此是四正斷乃至八聖道支。

「善現！空解脫門究竟中無如是分別，謂此是空解脫門；無相、無願解脫門究竟中亦無如是分別，謂此是無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門究竟中無如是分別，謂此是空解脫門；無相、無願解脫門究竟中亦無如是分別，謂此是無相、無願解脫門。

「善現！菩薩十地究竟中無如是分別，謂此是菩薩十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地究竟中無如是分別，謂此是菩薩十地。

「善現！五眼究竟中無如是分別，謂此是五眼；六神通究竟中亦無如是分別，謂此是六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼究竟中無如是分別，謂此是五眼；六神通究竟中亦無如是分別，謂此是六神通。

「善現！佛十力究竟中無如是分別，謂此是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法究竟中亦無如是分別，謂此是四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力究竟中無如是分別，謂此是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法究竟中亦無如是分別，謂此是四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！無忘失法究竟中無如是分別，謂此是無忘失法；恒住捨性究竟中亦無如是分別，謂此是恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法究竟中無如是分別，謂此是無忘失法；恒住捨性究竟中亦無如是分別，謂此是恒住捨性。

「善現！一切智究竟中無如是分別，謂此是一切智；道相智、一切相智究竟中亦無如是分別，謂此是道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智究竟中無如是分別，謂此是一切智；道相智、一切相智究竟中亦無如是分別，謂此是道相智、一切相智。

「善現！一切陀羅尼門究竟中無如是分別，謂此是一切陀羅尼門；一切三摩地門究竟中亦無如是分別，謂此是一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門究竟中無如是分別，謂此是一切陀羅尼門；一切三摩地門究竟中亦無如是分別，謂此是一切三摩地門。

「善現！預流果究竟中無如是分別，謂此是預流果；一來、不還、阿羅漢果究竟中亦無如是分別，謂此是一來、不還、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果究竟中無如是分別，謂此是預流果；一來、不還、阿羅漢果究竟中亦無如是分別，謂此是一來、不還、阿羅漢果。

「善現！獨覺菩提究竟中無如是分別，謂此是獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提究竟中無如是分別，謂此是獨覺菩提。

「善現！一切菩薩摩訶薩行究竟中無如是分別，謂此是一切菩薩摩訶薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行究竟中無如是分別，謂此是一切菩薩摩訶薩行。

「善現！諸佛無上正等菩提究竟中無如是分別，謂此是諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提究竟中無如是分別，謂此是諸佛無上正等菩提。

「善現！是為菩薩摩訶薩難事，謂雖觀一切法皆寂滅相而心不沈沒，作是念言：『我於是法現等覺已證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示如是寂滅微妙之法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為菩薩摩訶薩難事，謂雖觀一切法皆寂滅相而心不沈沒，作是念言：『我於是法現等覺已證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示如是寂滅微妙之法。』

「善現！是為菩薩摩訶薩欲作世間究竟道故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為菩薩摩訶薩欲作世間究竟道故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！譬如巨海、大小河中高顯可居，周迴水斷，說名洲渚。如是，善現！色前後際斷，受、想、行、識前後際斷；眼處前後際斷，耳、鼻、舌、身、意處前後際斷；色處前後際斷，聲、香、味、觸、法處前後際斷；眼界前後際斷，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受前後際斷；耳界前後際斷，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受前後際斷；鼻界前後際斷，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受前後際斷；舌界前後際斷，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受前後際斷；身界前後際斷，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受前後際斷；意界前後際斷，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受前後際斷；地界前後際斷，水、火、風、空、識界前後際斷；無明前後際斷，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱前後際斷；布施波羅蜜多前後際斷，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多前後際斷；內空前後際斷，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空前後際斷；真如前後際斷，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界前後際斷；苦聖諦前後際斷，集、滅、道聖諦前後際斷；四靜慮前後際斷，四無量、四無色定前後際斷；八解脫前後際斷，八勝處、九次第定、十遍處前後際斷；四念住前後際斷，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支前後際斷；空解脫門前後際斷，無相、無願解脫門前後際斷；菩薩十地前後際斷；五眼前後際斷，六神通前後際斷；佛十力前後際斷，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法前後際斷；無忘失法前後際斷，恒住捨性前後際斷；一切智前後際斷，道相智、一切相智前後際斷；一切陀羅尼門前後際斷，一切三摩地門前後際斷；預流果前後際斷，一來、不還、阿羅漢果前後際斷；獨覺菩提前後際斷；一切菩薩摩訶薩行前後際斷；諸佛無上正等菩提前後際斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！譬如巨海、大小河中高顯可居，周迴水斷，說名洲渚。如是，善現！色前後際斷，受、想、行、識前後際斷；眼處前後際斷，耳、鼻、舌、身、意處前後際斷；色處前後際斷，聲、香、味、觸、法處前後際斷；眼界前後際斷，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受前後際斷；耳界前後際斷，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受前後際斷；鼻界前後際斷，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受前後際斷；舌界前後際斷，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受前後際斷；身界前後際斷，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受前後際斷；意界前後際斷，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受前後際斷；地界前後際斷，水、火、風、空、識界前後際斷；無明前後際斷，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱前後際斷；布施波羅蜜多前後際斷，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多前後際斷；內空前後際斷，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空前後際斷；真如前後際斷，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界前後際斷；苦聖諦前後際斷，集、滅、道聖諦前後際斷；四靜慮前後際斷，四無量、四無色定前後際斷；八解脫前後際斷，八勝處、九次第定、十遍處前後際斷；四念住前後際斷，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支前後際斷；空解脫門前後際斷，無相、無願解脫門前後際斷；菩薩十地前後際斷；五眼前後際斷，六神通前後際斷；佛十力前後際斷，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法前後際斷；無忘失法前後際斷，恒住捨性前後際斷；一切智前後際斷，道相智、一切相智前後際斷；一切陀羅尼門前後際斷，一切三摩地門前後際斷；預流果前後際斷，一來、不還、阿羅漢果前後際斷；獨覺菩提前後際斷；一切菩薩摩訶薩行前後際斷；諸佛無上正等菩提前後際斷。

「善現！由此前際後際斷故一切法斷。善現！此一切法前後際斷，即是寂滅，即是微妙，即是如實，謂空無所得道斷愛盡無餘，離染永滅涅槃。善現！菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情宣說開示如是寂滅微妙之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此前際後際斷故一切法斷。善現！此一切法前後際斷，即是寂滅，即是微妙，即是如實，謂空無所得道斷愛盡無餘，離染永滅涅槃。善現！菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情宣說開示如是寂滅微妙之法。

「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作光明故，發趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作光明故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩為破長夜無明㲉卵所覆有情重黑暗故，為療有情無知瞖目令清朗故，為與一切愚冥有情作照明故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作光明故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩為破長夜無明㲉卵所覆有情重黑暗故，為療有情無知瞖目令清朗故，為與一切愚冥有情作照明故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作光明故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故，發趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅蜜多及四攝事相應經典真實義趣，方便教導，勸令修學，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅蜜多及四攝事相應經典真實義趣，方便教導，勸令修學，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情，離行四種不應行處，為說一道令歸正故，為雜染者得清淨故，為愁惱者得歡悅故，為憂苦者得喜樂故，為非理有情證如理法故，為流轉有情得般涅槃故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情，離行四種不應行處，為說一道令歸正故，為雜染者得清淨故，為愁惱者得歡悅故，為憂苦者得喜樂故，為非理有情證如理法故，為流轉有情得般涅槃故，發趣無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示眼處無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示色處無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示眼界無生無滅、無染無淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示耳界無生無滅、無染無淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示鼻界無生無滅、無染無淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示舌界無生無滅、無染無淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示身界無生無滅、無染無淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示意界無生無滅、無染無淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示地界無生無滅、無染無淨，水、火、風、空、識界無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示無明無生無滅、無染無淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示淨戒波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示安忍波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示精進波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示般若波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示方便善巧波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示願波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示力波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示智波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示內空無生無滅、無染無淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示真如無生無滅、無染無淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示苦聖諦無生無滅、無染無淨；集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示四靜慮無生無滅、無染無淨；四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示眼處無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示色處無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示眼界無生無滅、無染無淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示耳界無生無滅、無染無淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示鼻界無生無滅、無染無淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示舌界無生無滅、無染無淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示身界無生無滅、無染無淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示意界無生無滅、無染無淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示地界無生無滅、無染無淨，水、火、風、空、識界無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示無明無生無滅、無染無淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示淨戒波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示安忍波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示精進波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示般若波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示方便善巧波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示願波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示力波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示智波羅蜜多無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示內空無生無滅、無染無淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示真如無生無滅、無染無淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示苦聖諦無生無滅、無染無淨；集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示四靜慮無生無滅、無染無淨；四

無量、四無色定無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示八解脫無生無滅、無染無淨，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示四念住無生無滅、無染無淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示空解脫門無生無滅、無染無淨，無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示菩薩十地無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示五眼無生無滅、無染無淨，六神通無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示佛十力無生無滅、無染無淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示無忘失法無生無滅、無染無淨，恒住捨性無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨，一切三摩地門無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示預流果無生無滅、無染無淨，一來果、不還果、阿羅漢果無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示獨覺菩提無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量、四無色定無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示八解脫無生無滅、無染無淨，八勝處、九次第定、十遍處無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示四念住無生無滅、無染無淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示空解脫門無生無滅、無染無淨，無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示菩薩十地無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示五眼無生無滅、無染無淨，六神通無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示佛十力無生無滅、無染無淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示無忘失法無生無滅、無染無淨，恒住捨性無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨，一切三摩地門無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示預流果無生無滅、無染無淨，一來果、不還果、阿羅漢果無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示獨覺菩提無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨；欲為有情宣說開示諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨。

「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示眼處以虛空為所趣，耳、鼻、舌、身、意處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示色處以虛空為所趣，聲、香、味、觸、法處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示眼界以虛空為所趣，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示耳界以虛空為所趣，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示鼻界以虛空為所趣，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示舌界以虛空為所趣，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示身界以虛空為所趣，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示意界以虛空為所趣，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示地界以虛空為所趣，水、火、風、空、識界亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示無明以虛空為所趣，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示布施波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示淨戒波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示安忍波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示精進波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示般若波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示方便善巧波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示願波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示力波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示智波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示內空以虛空為所趣，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示真如以虛空為所趣，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示苦聖諦以虛空為所趣，集、滅、道聖諦亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示四靜慮以虛空為所趣，四無量、四無色定亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示八解脫以虛空為所趣，八勝處、九次第定、十遍處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示四念住以虛空為所趣，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦以虛空為所趣；欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示眼處以虛空為所趣，耳、鼻、舌、身、意處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示色處以虛空為所趣，聲、香、味、觸、法處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示眼界以虛空為所趣，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示耳界以虛空為所趣，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示鼻界以虛空為所趣，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示舌界以虛空為所趣，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示身界以虛空為所趣，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示意界以虛空為所趣，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示地界以虛空為所趣，水、火、風、空、識界亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示無明以虛空為所趣，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示布施波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示淨戒波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示安忍波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示精進波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示般若波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示方便善巧波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示願波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示力波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示智波羅蜜多以虛空為所趣；欲為有情宣說開示內空以虛空為所趣，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示真如以虛空為所趣，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示苦聖諦以虛空為所趣，集、滅、道聖諦亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示四靜慮以虛空為所趣，四無量、四無色定亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示八解脫以虛空為所趣，八勝處、九次第定、十遍處亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示四念住以虛空為所趣，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦以虛空為所趣；欲

為有情宣說開示空解脫門以虛空為所趣，無相、無願解脫門亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示菩薩十地以虛空為所趣；欲為有情宣說開示五眼以虛空為所趣，六神通亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示佛十力以虛空為所趣，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示無忘失法以虛空為所趣，恒住捨性亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切智以虛空為所趣，道相智、一切相智亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切陀羅尼門以虛空為所趣，一切三摩地門亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示預流果以虛空為所趣，一來、不還、阿羅漢果亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示獨覺菩提以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行以虛空為所趣；欲為有情宣說開示諸佛無上正等菩提以虛空為所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有情宣說開示空解脫門以虛空為所趣，無相、無願解脫門亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示菩薩十地以虛空為所趣；欲為有情宣說開示五眼以虛空為所趣，六神通亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示佛十力以虛空為所趣，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示無忘失法以虛空為所趣，恒住捨性亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切智以虛空為所趣，道相智、一切相智亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切陀羅尼門以虛空為所趣，一切三摩地門亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示預流果以虛空為所趣，一來、不還、阿羅漢果亦以虛空為所趣；欲為有情宣說開示獨覺菩提以虛空為所趣；欲為有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行以虛空為所趣；欲為有情宣說開示諸佛無上正等菩提以虛空為所趣。

「為諸有情宣說開示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中無趣無不趣故。受、想、行、識亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、識性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中無趣無不趣故。受、想、行、識亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、識性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示眼處非趣非不趣。何以故？以眼處性空，空中無趣無不趣故。耳、鼻、舌、身、意處亦非趣非不趣。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示眼處非趣非不趣。何以故？以眼處性空，空中無趣無不趣故。耳、鼻、舌、身、意處亦非趣非不趣。何以故？以耳、鼻、舌、身、意處性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示色處非趣非不趣。何以故？以色處性空，空中無趣無不趣故。聲、香、味、觸、法處亦非趣非不趣。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示色處非趣非不趣。何以故？以色處性空，空中無趣無不趣故。聲、香、味、觸、法處亦非趣非不趣。何以故？以聲、香、味、觸、法處性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示眼界非趣非不趣。何以故？以眼界性空，空中無趣無不趣故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以色界乃至眼觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示眼界非趣非不趣。何以故？以眼界性空，空中無趣無不趣故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以色界乃至眼觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示耳界非趣非不趣。何以故？以耳界性空，空中無趣無不趣故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示耳界非趣非不趣。何以故？以耳界性空，空中無趣無不趣故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示鼻界非趣非不趣。何以故？以鼻界性空，空中無趣無不趣故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示鼻界非趣非不趣。何以故？以鼻界性空，空中無趣無不趣故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示舌界非趣非不趣。何以故？以舌界性空，空中無趣無不趣故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以味界乃至舌觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示舌界非趣非不趣。何以故？以舌界性空，空中無趣無不趣故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以味界乃至舌觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示身界非趣非不趣。何以故？以身界性空，空中無趣無不趣故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以觸界乃至身觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示身界非趣非不趣。何以故？以身界性空，空中無趣無不趣故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以觸界乃至身觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示意界非趣非不趣。何以故？以意界性空，空中無趣無不趣故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至意觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示意界非趣非不趣。何以故？以意界性空，空中無趣無不趣故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至意觸為緣所生諸受性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示地界非趣非不趣。何以故？以地界性空，空中無趣無不趣故。水、火、風、空、識界亦非趣非不趣。何以故？以水、火、風、空、識界性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示地界非趣非不趣。何以故？以地界性空，空中無趣無不趣故。水、火、風、空、識界亦非趣非不趣。何以故？以水、火、風、空、識界性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示無明非趣非不趣。何以故？以無明性空，空中無趣無不趣故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非趣非不趣。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示無明非趣非不趣。何以故？以無明性空，空中無趣無不趣故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非趣非不趣。何以故？以行乃至老死愁歎苦憂惱性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示布施波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以布施波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示布施波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以布施波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示淨戒波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以淨戒波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示淨戒波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以淨戒波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示安忍波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以安忍波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示安忍波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以安忍波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示精進波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以精進波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示精進波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以精進波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示靜慮波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以靜慮波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示靜慮波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以靜慮波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示般若波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以般若波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示般若波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以般若波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示方便善巧波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以方便善巧波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示方便善巧波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以方便善巧波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示願波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以願波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示願波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以願波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示力波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以力波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示力波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以力波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示智波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以智波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示智波羅蜜多非趣非不趣。何以故？以智波羅蜜多性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示內空非趣非不趣。何以故？以內空性空，空中無趣無不趣故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非趣非不趣。何以故？以外空乃至無性自性空性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示內空非趣非不趣。何以故？以內空性空，空中無趣無不趣故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非趣非不趣。何以故？以外空乃至無性自性空性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示真如非趣非不趣。何以故？以真如性空，空中無趣無不趣故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至不思議界性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示真如非趣非不趣。何以故？以真如性空，空中無趣無不趣故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至不思議界性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示苦聖諦非趣非不趣。何以故？以苦聖諦性空，空中無趣無不趣故。集、滅、道聖諦亦非趣非不趣。何以故？以集、滅、道聖諦性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示苦聖諦非趣非不趣。何以故？以苦聖諦性空，空中無趣無不趣故。集、滅、道聖諦亦非趣非不趣。何以故？以集、滅、道聖諦性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示四靜慮非趣非不趣。何以故？以四靜慮性空，空中無趣無不趣故。四無量、四無色定亦非趣非不趣。何以故？以四無量、四無色定性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示四靜慮非趣非不趣。何以故？以四靜慮性空，空中無趣無不趣故。四無量、四無色定亦非趣非不趣。何以故？以四無量、四無色定性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示八解脫非趣非不趣。何以故？以八解脫性空，空中無趣無不趣故。八勝處、九次第定、十遍處亦非趣非不趣。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示八解脫非趣非不趣。何以故？以八解脫性空，空中無趣無不趣故。八勝處、九次第定、十遍處亦非趣非不趣。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示四念住非趣非不趣。何以故？以四念住性空，空中無趣無不趣故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦非趣非不趣。何以故？以四正斷乃至八聖道支性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示四念住非趣非不趣。何以故？以四念住性空，空中無趣無不趣故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦非趣非不趣。何以故？以四正斷乃至八聖道支性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示空解脫門非趣非不趣。何以故？以空解脫門性空，空中無趣無不趣故。無相、無願解脫門亦非趣非不趣。何以故？以無相、無願解脫門性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示空解脫門非趣非不趣。何以故？以空解脫門性空，空中無趣無不趣故。無相、無願解脫門亦非趣非不趣。何以故？以無相、無願解脫門性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示菩薩十地非趣非不趣。何以故？以菩薩十地性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示菩薩十地非趣非不趣。何以故？以菩薩十地性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示五眼非趣非不趣。何以故？以五眼性空，空中無趣無不趣故。六神通亦非趣非不趣。何以故？以六神通性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示五眼非趣非不趣。何以故？以五眼性空，空中無趣無不趣故。六神通亦非趣非不趣。何以故？以六神通性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示佛十力非趣非不趣。何以故？以佛十力性空，空中無趣無不趣故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非趣非不趣。何以故？以四無所畏乃至十八佛不共法性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示佛十力非趣非不趣。何以故？以佛十力性空，空中無趣無不趣故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非趣非不趣。何以故？以四無所畏乃至十八佛不共法性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示無忘失法非趣非不趣。何以故？以無忘失法性空，空中無趣無不趣故。恒住捨性亦非趣非不趣。何以故？以恒住捨性性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示無忘失法非趣非不趣。何以故？以無忘失法性空，空中無趣無不趣故。恒住捨性亦非趣非不趣。何以故？以恒住捨性性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中無趣無不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中無趣無不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示一切陀羅尼門非趣非不趣。何以故？以一切陀羅尼門性空，空中無趣無不趣故。一切三摩地門亦非趣非不趣。何以故？以一切三摩地門性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示一切陀羅尼門非趣非不趣。何以故？以一切陀羅尼門性空，空中無趣無不趣故。一切三摩地門亦非趣非不趣。何以故？以一切三摩地門性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示預流果非趣非不趣。何以故？以預流果性空，空中無趣無不趣故。一來、不還、阿羅漢果亦非趣非不趣。何以故？以一來、不還、阿羅漢果性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示預流果非趣非不趣。何以故？以預流果性空，空中無趣無不趣故。一來、不還、阿羅漢果亦非趣非不趣。何以故？以一來、不還、阿羅漢果性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示獨覺菩提非趣非不趣。何以故？以獨覺菩提性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示獨覺菩提非趣非不趣。何以故？以獨覺菩提性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行非趣非不趣。何以故？以一切菩薩摩訶薩行性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行非趣非不趣。何以故？以一切菩薩摩訶薩行性空，空中無趣無不趣故。

「為諸有情宣說開示諸佛無上正等菩提非趣非不趣。何以故？以諸佛無上正等菩提性空，空中無趣無不趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸有情宣說開示諸佛無上正等菩提非趣非不趣。何以故？以諸佛無上正等菩提性空，空中無趣無不趣故。

「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。