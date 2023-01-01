大般若波羅蜜多經卷第三百一十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分眾喻品第四十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分眾喻品第四十四之二

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多，若不以甚深般若波羅蜜多攝他有情，若不以靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多攝他有情；若不以內空攝他有情，若不以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝他有情；若不以真如攝他有情，若不以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝他有情；若不以苦聖諦攝他有情，若不以集、滅、道聖諦攝他有情；若不以四靜慮攝他有情，若不以四無量、四無色定攝他有情；若不以八解脫攝他有情，若不以八勝處、九次第定、十遍處攝他有情；若不以四念住攝他有情，若不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝他有情；若不以空解脫門攝他有情，若不以無相、無願解脫門攝他有情；若不以菩薩十地攝他有情；若不以五眼攝他有情，若不以六神通攝他有情；若不以佛十力攝他有情，若不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝他有情；若不以無忘失法攝他有情，若不以恒住捨性攝他有情；若不以一切智攝他有情，若不以道相智、一切相智攝他有情；若不以一切陀羅尼門攝他有情，若不以一切三摩地門攝他有情；若不以預流果法攝他有情，若不以一來、不還、阿羅漢果法攝他有情；若不以獨覺菩提法攝他有情；若不以一切菩薩摩訶薩行攝他有情；若不以諸佛無上正等菩提攝他有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多，若不以甚深般若波羅蜜多攝他有情，若不以靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多攝他有情；若不以內空攝他有情，若不以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝他有情；若不以真如攝他有情，若不以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝他有情；若不以苦聖諦攝他有情，若不以集、滅、道聖諦攝他有情；若不以四靜慮攝他有情，若不以四無量、四無色定攝他有情；若不以八解脫攝他有情，若不以八勝處、九次第定、十遍處攝他有情；若不以四念住攝他有情，若不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝他有情；若不以空解脫門攝他有情，若不以無相、無願解脫門攝他有情；若不以菩薩十地攝他有情；若不以五眼攝他有情，若不以六神通攝他有情；若不以佛十力攝他有情，若不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝他有情；若不以無忘失法攝他有情，若不以恒住捨性攝他有情；若不以一切智攝他有情，若不以道相智、一切相智攝他有情；若不以一切陀羅尼門攝他有情，若不以一切三摩地門攝他有情；若不以預流果法攝他有情，若不以一來、不還、阿羅漢果法攝他有情；若不以獨覺菩提法攝他有情；若不以一切菩薩摩訶薩行攝他有情；若不以諸佛無上正等菩提攝他有情。

「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不隨順修行甚深般若波羅蜜多，若不隨順修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不隨順修行內空，若不隨順修行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不隨順修行真如，若不隨順修行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不隨順修行苦聖諦，若不隨順修行集、滅、道聖諦；若不隨順修行四靜慮，若不隨順修行四無量、四無色定；若不隨順修行八解脫，若不隨順修行八勝處、九次第定、十遍處；若不隨順修行四念住，若不隨順修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不隨順修行空解脫門，若不隨順修行無相、無願解脫門；若不隨順修行菩薩十地；若不隨順修行五眼，若不隨順修行六神通；若不隨順修行佛十力，若不隨順修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不隨順修行無忘失法，若不隨順修行恒住捨性；若不隨順修行一切智，若不隨順修行道相智、一切相智；若不隨順修行一切陀羅尼門，若不隨順修行一切三摩地門；若不隨順修行預流果法，若不隨順修行一來、不還、阿羅漢果法；若不隨順修行獨覺菩提法；若不隨順修行一切菩薩摩訶薩行；若不隨順修行無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不隨順修行甚深般若波羅蜜多，若不隨順修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不隨順修行內空，若不隨順修行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不隨順修行真如，若不隨順修行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不隨順修行苦聖諦，若不隨順修行集、滅、道聖諦；若不隨順修行四靜慮，若不隨順修行四無量、四無色定；若不隨順修行八解脫，若不隨順修行八勝處、九次第定、十遍處；若不隨順修行四念住，若不隨順修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不隨順修行空解脫門，若不隨順修行無相、無願解脫門；若不隨順修行菩薩十地；若不隨順修行五眼，若不隨順修行六神通；若不隨順修行佛十力，若不隨順修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不隨順修行無忘失法，若不隨順修行恒住捨性；若不隨順修行一切智，若不隨順修行道相智、一切相智；若不隨順修行一切陀羅尼門，若不隨順修行一切三摩地門；若不隨順修行預流果法，若不隨順修行一來、不還、阿羅漢果法；若不隨順修行獨覺菩提法；若不隨順修行一切菩薩摩訶薩行；若不隨順修行無上正等菩提。

「善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，由此因緣或墮二處二地隨一，謂聲聞地或獨覺地。所以者何？是善男子、善女人等，不能書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多，亦不能以甚深般若波羅蜜多攝他有情，復不能隨順修行甚深般若波羅蜜多，由此因緣，是善男子、善女人等或墮二處二地隨一，謂聲聞地或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，由此因緣或墮二處二地隨一，謂聲聞地或獨覺地。所以者何？是善男子、善女人等，不能書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多，亦不能以甚深般若波羅蜜多攝他有情，復不能隨順修行甚深般若波羅蜜多，由此因緣，是善男子、善女人等或墮二處二地隨一，謂聲聞地或獨覺地。

「復次，善現！如泛大海所乘船破，其中諸人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取板片、不取死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。善現！有泛大海其船雖破，而中諸人若能取木、器物、浮囊、板片、死屍以為依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如泛大海所乘船破，其中諸人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取板片、不取死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。善現！有泛大海其船雖破，而中諸人若能取木、器物、浮囊、板片、死屍以為依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸妙樂。

「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於大乘成就少分信敬愛樂，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習內空以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習真如以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習苦聖諦以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習集、滅、道聖諦以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四靜慮以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無量、四無色定以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習八解脫以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習八勝處、九次第定、十遍處以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四念住以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習空解脫門以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習無相、無願解脫門以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習菩薩十地以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習五眼以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習六神通以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習佛十力以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習無忘失法以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習恒住捨性以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切智以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習道相智、一切相智以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切陀羅尼門以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切三摩地門以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切菩薩摩訶薩行以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習諸佛無上正等菩提以為依附。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於大乘成就少分信敬愛樂，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習內空以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習真如以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習苦聖諦以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習集、滅、道聖諦以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四靜慮以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無量、四無色定以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習八解脫以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習八勝處、九次第定、十遍處以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四念住以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習空解脫門以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習無相、無願解脫門以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習菩薩十地以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習五眼以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習六神通以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習佛十力以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習無忘失法以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習恒住捨性以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切智以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習道相智、一切相智以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切陀羅尼門以為依附，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切三摩地門以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切菩薩摩訶薩行以為依附；若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習諸佛無上正等菩提以為依附。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，有於大乘成就圓滿信敬愛樂，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習內空以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習真如以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習苦聖諦以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習集、滅、道聖諦以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四靜慮以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無量、四無色定以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習八解脫以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習八勝處、九次第定、十遍處以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四念住以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習空解脫門以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習無相、無願解脫門以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習菩薩十地以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習五眼以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習六神通以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習佛十力以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習無忘失法以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習恒住捨性以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切智以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習道相智、一切相智以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切陀羅尼門以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切三摩地門以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切菩薩摩訶薩行以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習諸佛無上正等菩提以為依附。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，有於大乘成就圓滿信敬愛樂，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習甚深般若波羅蜜多以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習內空以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習真如以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習苦聖諦以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習集、滅、道聖諦以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四靜慮以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無量、四無色定以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習八解脫以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習八勝處、九次第定、十遍處以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四念住以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習空解脫門以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習無相、無願解脫門以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習菩薩十地以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習五眼以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習六神通以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習佛十力以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習無忘失法以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習恒住捨性以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切智以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習道相智、一切相智以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切陀羅尼門以為依附，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切三摩地門以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習一切菩薩摩訶薩行以為依附；若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習諸佛無上正等菩提以為依附。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。

「善現！如人欲度險惡曠野，若不攝受資糧器具，不能達到安樂國土，於其中道遭苦失命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如人欲度險惡曠野，若不攝受資糧器具，不能達到安樂國土，於其中道遭苦失命。

「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智、若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智、若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現！如人欲度險惡曠野，若能攝受資糧器具，必當達到安樂國土，終不中道遭苦捨命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如人欲度險惡曠野，若能攝受資糧器具，必當達到安樂國土，終不中道遭苦捨命。

「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「善現！譬如男子或諸女人，執持坏瓶，詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，終歸地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如男子或諸女人，執持坏瓶，詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，終歸地故。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現！譬如男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，極堅牢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，極堅牢故。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「善現！如有商人無巧便智，船在海岸，未具裝治，即持財物安置其上，推著水中速便進發。善現當知！是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無巧便智，喪失身命及大財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如有商人無巧便智，船在海岸，未具裝治，即持財物安置其上，推著水中速便進發。善現當知！是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無巧便智，喪失身命及大財寶。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗喪失身命及大財寶，喪身命者謂墮聲聞或獨覺地，失財寶者謂失無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗喪失身命及大財寶，喪身命者謂墮聲聞或獨覺地，失財寶者謂失無上正等菩提。

「善現！譬如商人有巧便智，先在海岸裝治船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去。善現當知！是船必不壞沒，人物安隱達所至處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如商人有巧便智，先在海岸裝治船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去。善現當知！是船必不壞沒，人物安隱達所至處。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病。善現！於意云何？是老病人頗從床座能自起不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病。善現！於意云何？是老病人頗從床座能自起不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛言：「善現！是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、二俱盧舍、三俱盧舍。所以者何？老病甚故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、二俱盧舍、三俱盧舍。所以者何？老病甚故。

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。何以故？以不攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，無善巧方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，若不攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不攝受內空，若不攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不攝受真如，若不攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不攝受苦聖諦，若不攝受集、滅、道聖諦；若不攝受四靜慮，若不攝受四無量、四無色定；若不攝受八解脫，若不攝受八勝處、九次第定、十遍處；若不攝受四念住，若不攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不攝受空解脫門，若不攝受無相、無願解脫門；若不攝受菩薩十地；若不攝受五眼，若不攝受六神通；若不攝受佛十力，若不攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不攝受無忘失法，若不攝受恒住捨性；若不攝受一切智，若不攝受道相智、一切相智；若不攝受一切陀羅尼門，若不攝受一切三摩地門；若不攝受一切菩薩摩訶薩行；若不攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。何以故？以不攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，無善巧方便故。

「善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能，有兩健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，我等二人終不相棄，必達所趣安隱無損。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能，有兩健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，我等二人終不相棄，必達所趣安隱無損。』

「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。何以故？以能攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，有善巧方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有淨心、有深心、有樂欲、有勝解、有捨、有精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，復能攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；復能攝受內空，復能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；復能攝受真如，復能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；復能攝受苦聖諦，復能攝受集、滅、道聖諦；復能攝受四靜慮，復能攝受四無量、四無色定；復能攝受八解脫，復能攝受八勝處、九次第定、十遍處；復能攝受四念住，復能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；復能攝受空解脫門，復能攝受無相、無願解脫門；復能攝受菩薩十地；復能攝受五眼，復能攝受六神通；復能攝受佛十力，復能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；復能攝受無忘失法，復能攝受恒住捨性；復能攝受一切智，復能攝受道相智、一切相智；復能攝受一切陀羅尼門，復能攝受一切三摩地門；復能攝受一切菩薩摩訶薩行；復能攝受諸佛無上正等菩提。善現當知！如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。何以故？以能攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，有善巧方便故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，由不攝受甚深般若波羅蜜多，亦不攝受方便善巧故，退墮聲聞及獨覺地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，由不攝受甚深般若波羅蜜多，亦不攝受方便善巧故，退墮聲聞及獨覺地？」

佛言：「善現！善哉！善哉！汝為利樂住菩薩乘諸善男子、善女人等，請問如來如是要事，汝今諦聽當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！善哉！善哉！汝為利樂住菩薩乘諸善男子、善女人等，請問如來如是要事，汝今諦聽當為汝說。

「善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心住我、我所執修行布施波羅蜜多，住我、我所執修行淨戒波羅蜜多，住我、我所執修行安忍波羅蜜多，住我、我所執修行精進波羅蜜多，住我、我所執修行靜慮波羅蜜多，住我、我所執修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心住我、我所執修行布施波羅蜜多，住我、我所執修行淨戒波羅蜜多，住我、我所執修行安忍波羅蜜多，住我、我所執修行精進波羅蜜多，住我、我所執修行靜慮波羅蜜多，住我、我所執修行般若波羅蜜多。

「善現！此善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我成就是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我成就是慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我成就是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我成就是慧。』

「復次，善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等修布施時，執有是布施，執由此布施，執布施為我所；修淨戒時，執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所；修安忍時，執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所；修精進時，執有是精進，執由此精進，執精進為我所；修靜慮時，執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所；修般若時，執有是般若，執由此般若，執般若為我所。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是布施波羅蜜多相故。淨戒波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是淨戒波羅蜜多相故。安忍波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是安忍波羅蜜多相故。精進波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是精進波羅蜜多相故。靜慮波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是靜慮波羅蜜多相故。般若波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜多相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等修布施時，執有是布施，執由此布施，執布施為我所；修淨戒時，執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所；修安忍時，執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所；修精進時，執有是精進，執由此精進，執精進為我所；修靜慮時，執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所；修般若時，執有是般若，執由此般若，執般若為我所。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是布施波羅蜜多相故。淨戒波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是淨戒波羅蜜多相故。安忍波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是安忍波羅蜜多相故。精進波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是精進波羅蜜多相故。靜慮波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是靜慮波羅蜜多相故。般若波羅蜜多中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜多相故。

「善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，不知此岸、彼岸相故，不能攝受布施波羅蜜多，不能攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不能攝受內空，不能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不能攝受真如，不能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不能攝受苦聖諦，不能攝受集、滅、道聖諦；不能攝受四靜慮，不能攝受四無量、四無色定；不能攝受八解脫，不能攝受八勝處、九次第定、十遍處；不能攝受四念住，不能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不能攝受空解脫門，不能攝受無相、無願解脫門；不能攝受菩薩十地；不能攝受五眼，不能攝受六神通；不能攝受佛十力，不能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不能攝受無忘失法，不能攝受恒住捨性；不能攝受一切智，不能攝受道相智、一切相智；不能攝受一切陀羅尼門，不能攝受一切三摩地門；不能攝受一切菩薩摩訶薩行；不能攝受諸佛無上正等菩提。善現！由是因緣，此菩薩乘諸善男子、善女人等，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，不知此岸、彼岸相故，不能攝受布施波羅蜜多，不能攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不能攝受內空，不能攝受外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不能攝受真如，不能攝受法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不能攝受苦聖諦，不能攝受集、滅、道聖諦；不能攝受四靜慮，不能攝受四無量、四無色定；不能攝受八解脫，不能攝受八勝處、九次第定、十遍處；不能攝受四念住，不能攝受四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不能攝受空解脫門，不能攝受無相、無願解脫門；不能攝受菩薩十地；不能攝受五眼，不能攝受六神通；不能攝受佛十力，不能攝受四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不能攝受無忘失法，不能攝受恒住捨性；不能攝受一切智，不能攝受道相智、一切相智；不能攝受一切陀羅尼門，不能攝受一切三摩地門；不能攝受一切菩薩摩訶薩行；不能攝受諸佛無上正等菩提。善現！由是因緣，此菩薩乘諸善男子、善女人等，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。」