大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 311 卷
大般若波羅蜜多經卷第三百一十一三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分辦事品第四十三之二
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佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。
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「善現！我亦不見色可取可著，不見受、想、行、識可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見色可取可著，不見受、想、行、識可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見眼處可取可著，不見耳、鼻、舌、身、意處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見眼處可取可著，不見耳、鼻、舌、身、意處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見色處可取可著，不見聲、香、味、觸、法處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見色處可取可著，不見聲、香、味、觸、法處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見眼界可取可著，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見眼界可取可著，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見耳界可取可著，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見耳界可取可著，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見鼻界可取可著，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見鼻界可取可著，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見舌界可取可著，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見舌界可取可著，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見身界可取可著，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見身界可取可著，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見意界可取可著，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見意界可取可著，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見地界可取可著，不見水、火、風、空、識界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見地界可取可著，不見水、火、風、空、識界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見無明可取可著，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見無明可取可著，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見布施波羅蜜多可取可著，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見布施波羅蜜多可取可著，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見內空可取可著，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見內空可取可著，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見真如可取可著，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見真如可取可著，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見苦聖諦可取可著，不見集、滅、道聖諦可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見苦聖諦可取可著，不見集、滅、道聖諦可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見四靜慮可取可著，不見四無量、四無色定可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見四靜慮可取可著，不見四無量、四無色定可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見八解脫可取可著，不見八勝處、九次第定、十遍處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見八解脫可取可著，不見八勝處、九次第定、十遍處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見四念住可取可著，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見四念住可取可著，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見空解脫門可取可著，不見無相、無願解脫門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見空解脫門可取可著，不見無相、無願解脫門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見菩薩十地可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見菩薩十地可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見五眼可取可著，不見六神通可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見五眼可取可著，不見六神通可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見佛十力可取可著，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見佛十力可取可著，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見無忘失法可取可著，不見恒住捨性可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見無忘失法可取可著，不見恒住捨性可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見一切智可取可著，不見道相智、一切相智可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見一切智可取可著，不見道相智、一切相智可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見一切陀羅尼門可取可著，不見一切三摩地門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見一切陀羅尼門可取可著，不見一切三摩地門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見預流果可取可著，不見一來、不還、阿羅漢果可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見預流果可取可著，不見一來、不還、阿羅漢果可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見獨覺菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見獨覺菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見一切菩薩摩訶薩行可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見一切菩薩摩訶薩行可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見諸佛無上正等菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見諸佛無上正等菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。
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「是故，善現！菩薩摩訶薩亦不應取著色，不應取著受、想、行、識；菩薩摩訶薩亦不應取著眼處，不應取著耳、鼻、舌、身、意處；菩薩摩訶薩亦不應取著色處，不應取著聲、香、味、觸、法處；菩薩摩訶薩亦不應取著眼界，不應取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著耳界，不應取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著鼻界，不應取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著舌界，不應取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著身界，不應取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著意界，不應取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著地界，不應取著水、火、風、空、識界；菩薩摩訶薩亦不應取著無明，不應取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；菩薩摩訶薩亦不應取著布施波羅蜜多，不應取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩亦不應取著內空，不應取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；菩薩摩訶薩亦不應取著真如，不應取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；菩薩摩訶薩亦不應取著苦聖諦，不應取著集、滅、道聖諦；菩薩摩訶薩亦不應取著四靜慮，不應取著四無量、四無色定；菩薩摩訶薩亦不應取著八解脫，不應取著八勝處、九次第定、十遍處；菩薩摩訶薩亦不應取著四念住，不應取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；菩薩摩訶薩亦不應取著空解脫門，不應取著無相、無願解脫門；菩薩摩訶薩亦不應取著菩薩十地；菩薩摩訶薩亦不應取著五眼，不應取著六神通；菩薩摩訶薩亦不應取著佛十力，不應取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；菩薩摩訶薩亦不應取著無忘失法，不應取著恒住捨性；菩薩摩訶薩亦不應取著一切智，不應取著道相智、一切相智；菩薩摩訶薩亦不應取著一切陀羅尼門，不應取著一切三摩地門；菩薩摩訶薩亦不應取著預流果，不應取著一來、不還、阿羅漢果；菩薩摩訶薩亦不應取著獨覺菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切菩薩摩訶薩行；菩薩摩訶薩亦不應取著諸佛無上正等菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然
「是故，善現！菩薩摩訶薩亦不應取著色，不應取著受、想、行、識；菩薩摩訶薩亦不應取著眼處，不應取著耳、鼻、舌、身、意處；菩薩摩訶薩亦不應取著色處，不應取著聲、香、味、觸、法處；菩薩摩訶薩亦不應取著眼界，不應取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著耳界，不應取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著鼻界，不應取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著舌界，不應取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著身界，不應取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著意界，不應取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著地界，不應取著水、火、風、空、識界；菩薩摩訶薩亦不應取著無明，不應取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；菩薩摩訶薩亦不應取著布施波羅蜜多，不應取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩亦不應取著內空，不應取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；菩薩摩訶薩亦不應取著真如，不應取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；菩薩摩訶薩亦不應取著苦聖諦，不應取著集、滅、道聖諦；菩薩摩訶薩亦不應取著四靜慮，不應取著四無量、四無色定；菩薩摩訶薩亦不應取著八解脫，不應取著八勝處、九次第定、十遍處；菩薩摩訶薩亦不應取著四念住，不應取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；菩薩摩訶薩亦不應取著空解脫門，不應取著無相、無願解脫門；菩薩摩訶薩亦不應取著菩薩十地；菩薩摩訶薩亦不應取著五眼，不應取著六神通；菩薩摩訶薩亦不應取著佛十力，不應取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；菩薩摩訶薩亦不應取著無忘失法，不應取著恒住捨性；菩薩摩訶薩亦不應取著一切智，不應取著道相智、一切相智；菩薩摩訶薩亦不應取著一切陀羅尼門，不應取著一切三摩地門；菩薩摩訶薩亦不應取著預流果，不應取著一來、不還、阿羅漢果；菩薩摩訶薩亦不應取著獨覺菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切菩薩摩訶薩行；菩薩摩訶薩亦不應取著諸佛無上正等菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然
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法性、一切智智性。」
法性、一切智智性。」
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爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，聰叡智者乃能了知。世尊！若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知已曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，已為無量諸善知識之所攝受，乃能信解甚深般若波羅蜜多。
爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，聰叡智者乃能了知。世尊！若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知已曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，已為無量諸善知識之所攝受，乃能信解甚深般若波羅蜜多。
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「世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？世尊！諸隨信行所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。世尊！諸隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。」
「世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？世尊！諸隨信行所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。世尊！諸隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。」
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爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍之少分。
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍之少分。
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「天子當知！若善男子、善女人等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是善男子、善女人等，速出生死證得涅槃，勝餘欣求聲聞、獨覺諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多學餘經典，若經一劫若一劫餘。何以故？諸天子！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩，皆應於此精勤修學，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、當證、現證無上正等菩提。」
「天子當知！若善男子、善女人等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是善男子、善女人等，速出生死證得涅槃，勝餘欣求聲聞、獨覺諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多學餘經典，若經一劫若一劫餘。何以故？諸天子！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩，皆應於此精勤修學，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、當證、現證無上正等菩提。」
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時，諸天子俱發聲言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。
時，諸天子俱發聲言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。
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「世尊！如是般若波羅蜜多是不可思議波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可思議波羅蜜多。
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「世尊！如是般若波羅蜜多是不可稱量波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是不可稱量波羅蜜多。
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「世尊！如是般若波羅蜜多是無數量波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是無數量波羅蜜多。
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「世尊！如是般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多。
「世尊！如是般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多。
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「世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速出生死證得涅槃。一切菩薩摩訶薩，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，各得究竟，而是般若波羅蜜多不增不減。」
「世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速出生死證得涅槃。一切菩薩摩訶薩，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，各得究竟，而是般若波羅蜜多不增不減。」
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時，欲、色界諸天子眾說是語已，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會不遠忽然不現。
時，欲、色界諸天子眾說是語已，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會不遠忽然不現。
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初分眾喻品第四十四之一
初分眾喻品第四十四之一
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」
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佛言：「善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，不怯不弱、不忌不憚、不疑不惑、歡喜愛樂，繫念思惟甚深般若波羅蜜多所有義趣，若行、若立、若坐、若臥曾無暫捨，常隨法師恭敬請問，如新生犢不離其母。
佛言：「善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，不怯不弱、不忌不憚、不疑不惑、歡喜愛樂，繫念思惟甚深般若波羅蜜多所有義趣，若行、若立、若坐、若臥曾無暫捨，常隨法師恭敬請問，如新生犢不離其母。
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「善現！是菩薩摩訶薩為求般若波羅蜜多甚深義趣，終不遠離般若法師，乃至未得甚深般若波羅蜜多經典在手，受持、讀誦、思惟、修習、究竟通利，常隨法師未曾暫捨。
「善現！是菩薩摩訶薩為求般若波羅蜜多甚深義趣，終不遠離般若法師，乃至未得甚深般若波羅蜜多經典在手，受持、讀誦、思惟、修習、究竟通利，常隨法師未曾暫捨。
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「善現當知！是菩薩摩訶薩從人趣沒來生人中。何以故？善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，先世樂聽甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、思惟、精勤修習，復能書寫眾寶莊飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根從人趣沒還生人中，聞是般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習。」
「善現當知！是菩薩摩訶薩從人趣沒來生人中。何以故？善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，先世樂聽甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、思惟、精勤修習，復能書寫眾寶莊飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根從人趣沒還生人中，聞是般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習。」
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具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習無懈倦不？」
具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習無懈倦不？」
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佛言：「善現！如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。
佛言：「善現！如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。
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「復次，善現！亦有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，當知彼亦成就如是殊勝功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天彌勒菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。
「復次，善現！亦有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，當知彼亦成就如是殊勝功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天彌勒菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞靜慮波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞靜慮波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞精進波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞精進波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞安忍波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞安忍波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞淨戒波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞淨戒波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四靜慮，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四靜慮，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無量，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無量，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無色定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無色定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八解脫、八勝處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八解脫、八勝處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞九次第定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞九次第定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十遍處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十遍處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四念住，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四念住，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四正斷，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四正斷，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四神足，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四神足，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五根，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五根，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞七等覺支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞七等覺支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八聖道支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八聖道支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞菩薩十地，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞菩薩十地，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五眼，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五眼，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞六神通，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞六神通，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞佛十力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞佛十力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無所畏，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無所畏，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無礙解，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無礙解，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞大慈、大悲、大喜、大捨，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞大慈、大悲、大喜、大捨，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十八佛不共法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十八佛不共法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞無忘失法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞無忘失法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞恒住捨性，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞恒住捨性，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞道相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞道相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切陀羅尼門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切陀羅尼門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切三摩地門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切三摩地門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切菩薩摩訶薩行，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切菩薩摩訶薩行，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，而不能經一日、二日、三、四、五日隨順修行，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日乃至五日，其心堅固無能壞者，若離所聞，尋便退失。何以故？善現！是菩薩乘補特伽羅，由於先世得聞般若波羅蜜多，雖復請問甚深義趣，而不如說隨順修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂，或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄颺。
「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，而不能經一日、二日、三、四、五日隨順修行，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日乃至五日，其心堅固無能壞者，若離所聞，尋便退失。何以故？善現！是菩薩乘補特伽羅，由於先世得聞般若波羅蜜多，雖復請問甚深義趣，而不如說隨順修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂，或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄颺。
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「善現當知！如是補特伽羅發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未曾供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。
「善現當知！如是補特伽羅發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未曾供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。
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「善現當知！如是補特伽羅未曾修學甚深般若波羅蜜多，未曾修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；未曾修學內空，未曾修學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未曾修學真如，未曾修學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未曾修學苦聖諦，未曾修學集、滅、道聖諦；未曾修學四靜慮，未曾修學四無量、四無色定；未曾修學八解脫，未曾修學八勝處、九次第定、十遍處；未曾修學四念住，未曾修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未曾修學空解脫門，未曾修學無相、無願解脫門；未曾修學菩薩十地；未曾修學五眼，未曾修學六神通；未曾修學佛十力，未曾修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；未曾修學無忘失法，未曾修學恒住捨性；未曾修學一切智，未曾修學道相智、一切相智；未曾修學一切陀羅尼門，未曾修學一切三摩地門；未曾修學預流果法，未曾修學一來、不還、阿羅漢果法；未曾修學獨覺菩提法；未曾修學一切菩薩摩訶薩行；未曾修學諸佛無上正等菩提。
「善現當知！如是補特伽羅未曾修學甚深般若波羅蜜多，未曾修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；未曾修學內空，未曾修學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未曾修學真如，未曾修學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未曾修學苦聖諦，未曾修學集、滅、道聖諦；未曾修學四靜慮，未曾修學四無量、四無色定；未曾修學八解脫，未曾修學八勝處、九次第定、十遍處；未曾修學四念住，未曾修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未曾修學空解脫門，未曾修學無相、無願解脫門；未曾修學菩薩十地；未曾修學五眼，未曾修學六神通；未曾修學佛十力，未曾修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；未曾修學無忘失法，未曾修學恒住捨性；未曾修學一切智，未曾修學道相智、一切相智；未曾修學一切陀羅尼門，未曾修學一切三摩地門；未曾修學預流果法，未曾修學一來、不還、阿羅漢果法；未曾修學獨覺菩提法；未曾修學一切菩薩摩訶薩行；未曾修學諸佛無上正等菩提。
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「善現當知！如是補特伽羅新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多。」
「善現當知！如是補特伽羅新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多。」
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大般若波羅蜜多經卷第三百一十一
大般若波羅蜜多經卷第三百一十一
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