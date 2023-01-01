大般若波羅蜜多經卷第三百一十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辦事品第四十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分辦事品第四十三之二

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。

「善現！我亦不見色可取可著，不見受、想、行、識可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見色可取可著，不見受、想、行、識可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見眼處可取可著，不見耳、鼻、舌、身、意處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見眼處可取可著，不見耳、鼻、舌、身、意處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見色處可取可著，不見聲、香、味、觸、法處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見色處可取可著，不見聲、香、味、觸、法處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見眼界可取可著，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見眼界可取可著，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見耳界可取可著，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見耳界可取可著，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見鼻界可取可著，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見鼻界可取可著，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見舌界可取可著，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見舌界可取可著，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見身界可取可著，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見身界可取可著，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見意界可取可著，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見意界可取可著，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見地界可取可著，不見水、火、風、空、識界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見地界可取可著，不見水、火、風、空、識界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見無明可取可著，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見無明可取可著，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見布施波羅蜜多可取可著，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見布施波羅蜜多可取可著，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見內空可取可著，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見內空可取可著，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見真如可取可著，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見真如可取可著，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見苦聖諦可取可著，不見集、滅、道聖諦可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見苦聖諦可取可著，不見集、滅、道聖諦可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見四靜慮可取可著，不見四無量、四無色定可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見四靜慮可取可著，不見四無量、四無色定可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見八解脫可取可著，不見八勝處、九次第定、十遍處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見八解脫可取可著，不見八勝處、九次第定、十遍處可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見四念住可取可著，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見四念住可取可著，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見空解脫門可取可著，不見無相、無願解脫門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見空解脫門可取可著，不見無相、無願解脫門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見菩薩十地可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見菩薩十地可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見五眼可取可著，不見六神通可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見五眼可取可著，不見六神通可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見佛十力可取可著，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見佛十力可取可著，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見無忘失法可取可著，不見恒住捨性可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見無忘失法可取可著，不見恒住捨性可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見一切智可取可著，不見道相智、一切相智可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見一切智可取可著，不見道相智、一切相智可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見一切陀羅尼門可取可著，不見一切三摩地門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見一切陀羅尼門可取可著，不見一切三摩地門可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見預流果可取可著，不見一來、不還、阿羅漢果可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見預流果可取可著，不見一來、不還、阿羅漢果可取可著。我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見獨覺菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見獨覺菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見一切菩薩摩訶薩行可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見一切菩薩摩訶薩行可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見諸佛無上正等菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見諸佛無上正等菩提可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性可取可著，我亦不見有法能取能著，亦不見由是法有取有著。由不見故不取，不取故不著。

「是故，善現！菩薩摩訶薩亦不應取著色，不應取著受、想、行、識；菩薩摩訶薩亦不應取著眼處，不應取著耳、鼻、舌、身、意處；菩薩摩訶薩亦不應取著色處，不應取著聲、香、味、觸、法處；菩薩摩訶薩亦不應取著眼界，不應取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著耳界，不應取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著鼻界，不應取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著舌界，不應取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著身界，不應取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著意界，不應取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著地界，不應取著水、火、風、空、識界；菩薩摩訶薩亦不應取著無明，不應取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；菩薩摩訶薩亦不應取著布施波羅蜜多，不應取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩亦不應取著內空，不應取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；菩薩摩訶薩亦不應取著真如，不應取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；菩薩摩訶薩亦不應取著苦聖諦，不應取著集、滅、道聖諦；菩薩摩訶薩亦不應取著四靜慮，不應取著四無量、四無色定；菩薩摩訶薩亦不應取著八解脫，不應取著八勝處、九次第定、十遍處；菩薩摩訶薩亦不應取著四念住，不應取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；菩薩摩訶薩亦不應取著空解脫門，不應取著無相、無願解脫門；菩薩摩訶薩亦不應取著菩薩十地；菩薩摩訶薩亦不應取著五眼，不應取著六神通；菩薩摩訶薩亦不應取著佛十力，不應取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；菩薩摩訶薩亦不應取著無忘失法，不應取著恒住捨性；菩薩摩訶薩亦不應取著一切智，不應取著道相智、一切相智；菩薩摩訶薩亦不應取著一切陀羅尼門，不應取著一切三摩地門；菩薩摩訶薩亦不應取著預流果，不應取著一來、不還、阿羅漢果；菩薩摩訶薩亦不應取著獨覺菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切菩薩摩訶薩行；菩薩摩訶薩亦不應取著諸佛無上正等菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！菩薩摩訶薩亦不應取著色，不應取著受、想、行、識；菩薩摩訶薩亦不應取著眼處，不應取著耳、鼻、舌、身、意處；菩薩摩訶薩亦不應取著色處，不應取著聲、香、味、觸、法處；菩薩摩訶薩亦不應取著眼界，不應取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著耳界，不應取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著鼻界，不應取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著舌界，不應取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著身界，不應取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著意界，不應取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；菩薩摩訶薩亦不應取著地界，不應取著水、火、風、空、識界；菩薩摩訶薩亦不應取著無明，不應取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；菩薩摩訶薩亦不應取著布施波羅蜜多，不應取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；菩薩摩訶薩亦不應取著內空，不應取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；菩薩摩訶薩亦不應取著真如，不應取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；菩薩摩訶薩亦不應取著苦聖諦，不應取著集、滅、道聖諦；菩薩摩訶薩亦不應取著四靜慮，不應取著四無量、四無色定；菩薩摩訶薩亦不應取著八解脫，不應取著八勝處、九次第定、十遍處；菩薩摩訶薩亦不應取著四念住，不應取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；菩薩摩訶薩亦不應取著空解脫門，不應取著無相、無願解脫門；菩薩摩訶薩亦不應取著菩薩十地；菩薩摩訶薩亦不應取著五眼，不應取著六神通；菩薩摩訶薩亦不應取著佛十力，不應取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；菩薩摩訶薩亦不應取著無忘失法，不應取著恒住捨性；菩薩摩訶薩亦不應取著一切智，不應取著道相智、一切相智；菩薩摩訶薩亦不應取著一切陀羅尼門，不應取著一切三摩地門；菩薩摩訶薩亦不應取著預流果，不應取著一來、不還、阿羅漢果；菩薩摩訶薩亦不應取著獨覺菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切菩薩摩訶薩行；菩薩摩訶薩亦不應取著諸佛無上正等菩提；菩薩摩訶薩亦不應取著一切如來、應、正等覺所有佛性、如來性、自然

法性、一切智智性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性、一切智智性。」

爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，聰叡智者乃能了知。世尊！若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知已曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，已為無量諸善知識之所攝受，乃能信解甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，聰叡智者乃能了知。世尊！若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知已曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，已為無量諸善知識之所攝受，乃能信解甚深般若波羅蜜多。

「世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？世尊！諸隨信行所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。世尊！諸隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？世尊！諸隨信行所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。世尊！諸隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍少分故。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍之少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍菩薩摩訶薩忍之少分。

「天子當知！若善男子、善女人等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是善男子、善女人等，速出生死證得涅槃，勝餘欣求聲聞、獨覺諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多學餘經典，若經一劫若一劫餘。何以故？諸天子！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩，皆應於此精勤修學，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、當證、現證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！若善男子、善女人等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是善男子、善女人等，速出生死證得涅槃，勝餘欣求聲聞、獨覺諸善男子、善女人等，遠離般若波羅蜜多學餘經典，若經一劫若一劫餘。何以故？諸天子！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩，皆應於此精勤修學，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、當證、現證無上正等菩提。」

時，諸天子俱發聲言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子俱發聲言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可思議波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可思議波羅蜜多。

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可稱量波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可稱量波羅蜜多。

「世尊！如是般若波羅蜜多是無數量波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無數量波羅蜜多。

「世尊！如是般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多。

「世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速出生死證得涅槃。一切菩薩摩訶薩，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，各得究竟，而是般若波羅蜜多不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速出生死證得涅槃。一切菩薩摩訶薩，皆於如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，各得究竟，而是般若波羅蜜多不增不減。」

時，欲、色界諸天子眾說是語已，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會不遠忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，欲、色界諸天子眾說是語已，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會不遠忽然不現。

初分眾喻品第四十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分眾喻品第四十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，不怯不弱、不忌不憚、不疑不惑、歡喜愛樂，繫念思惟甚深般若波羅蜜多所有義趣，若行、若立、若坐、若臥曾無暫捨，常隨法師恭敬請問，如新生犢不離其母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，不怯不弱、不忌不憚、不疑不惑、歡喜愛樂，繫念思惟甚深般若波羅蜜多所有義趣，若行、若立、若坐、若臥曾無暫捨，常隨法師恭敬請問，如新生犢不離其母。

「善現！是菩薩摩訶薩為求般若波羅蜜多甚深義趣，終不遠離般若法師，乃至未得甚深般若波羅蜜多經典在手，受持、讀誦、思惟、修習、究竟通利，常隨法師未曾暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩為求般若波羅蜜多甚深義趣，終不遠離般若法師，乃至未得甚深般若波羅蜜多經典在手，受持、讀誦、思惟、修習、究竟通利，常隨法師未曾暫捨。

「善現當知！是菩薩摩訶薩從人趣沒來生人中。何以故？善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，先世樂聽甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、思惟、精勤修習，復能書寫眾寶莊飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根從人趣沒還生人中，聞是般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩從人趣沒來生人中。何以故？善現！此菩薩乘諸善男子、善女人等，先世樂聽甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、思惟、精勤修習，復能書寫眾寶莊飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根從人趣沒還生人中，聞是般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習。」

具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習無懈倦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習無懈倦不？」

佛言：「善現！如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方諸佛，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。

「復次，善現！亦有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，當知彼亦成就如是殊勝功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天彌勒菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！亦有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，當知彼亦成就如是殊勝功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天彌勒菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、讀誦、受持、思惟、修習，無有懈倦。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞靜慮波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞靜慮波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞精進波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞精進波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞安忍波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞安忍波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞淨戒波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞淨戒波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四靜慮，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四靜慮，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無量，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無量，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無色定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無色定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八解脫、八勝處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八解脫、八勝處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞九次第定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞九次第定，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十遍處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十遍處，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四念住，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四念住，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四正斷，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四正斷，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四神足，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四神足，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五根，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五根，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞七等覺支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞七等覺支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八聖道支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞八聖道支，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞菩薩十地，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞菩薩十地，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五眼，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞五眼，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞六神通，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞六神通，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞佛十力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞佛十力，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無所畏，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無所畏，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無礙解，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞四無礙解，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞大慈、大悲、大喜、大捨，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞大慈、大悲、大喜、大捨，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十八佛不共法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞十八佛不共法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞無忘失法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞無忘失法，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞恒住捨性，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞恒住捨性，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞道相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞道相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切陀羅尼門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切陀羅尼門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切三摩地門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切三摩地門，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切菩薩摩訶薩行，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞一切菩薩摩訶薩行，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱或生異解。

「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，而不能經一日、二日、三、四、五日隨順修行，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日乃至五日，其心堅固無能壞者，若離所聞，尋便退失。何以故？善現！是菩薩乘補特伽羅，由於先世得聞般若波羅蜜多，雖復請問甚深義趣，而不如說隨順修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂，或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄颺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘補特伽羅，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，而不能經一日、二日、三、四、五日隨順修行，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日乃至五日，其心堅固無能壞者，若離所聞，尋便退失。何以故？善現！是菩薩乘補特伽羅，由於先世得聞般若波羅蜜多，雖復請問甚深義趣，而不如說隨順修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂，或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，如堵羅綿隨風飄颺。

「善現當知！如是補特伽羅發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未曾供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是補特伽羅發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未曾供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！如是補特伽羅未曾修學甚深般若波羅蜜多，未曾修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；未曾修學內空，未曾修學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未曾修學真如，未曾修學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未曾修學苦聖諦，未曾修學集、滅、道聖諦；未曾修學四靜慮，未曾修學四無量、四無色定；未曾修學八解脫，未曾修學八勝處、九次第定、十遍處；未曾修學四念住，未曾修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未曾修學空解脫門，未曾修學無相、無願解脫門；未曾修學菩薩十地；未曾修學五眼，未曾修學六神通；未曾修學佛十力，未曾修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；未曾修學無忘失法，未曾修學恒住捨性；未曾修學一切智，未曾修學道相智、一切相智；未曾修學一切陀羅尼門，未曾修學一切三摩地門；未曾修學預流果法，未曾修學一來、不還、阿羅漢果法；未曾修學獨覺菩提法；未曾修學一切菩薩摩訶薩行；未曾修學諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是補特伽羅未曾修學甚深般若波羅蜜多，未曾修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；未曾修學內空，未曾修學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；未曾修學真如，未曾修學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；未曾修學苦聖諦，未曾修學集、滅、道聖諦；未曾修學四靜慮，未曾修學四無量、四無色定；未曾修學八解脫，未曾修學八勝處、九次第定、十遍處；未曾修學四念住，未曾修學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；未曾修學空解脫門，未曾修學無相、無願解脫門；未曾修學菩薩十地；未曾修學五眼，未曾修學六神通；未曾修學佛十力，未曾修學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；未曾修學無忘失法，未曾修學恒住捨性；未曾修學一切智，未曾修學道相智、一切相智；未曾修學一切陀羅尼門，未曾修學一切三摩地門；未曾修學預流果法，未曾修學一來、不還、阿羅漢果法；未曾修學獨覺菩提法；未曾修學一切菩薩摩訶薩行；未曾修學諸佛無上正等菩提。

「善現當知！如是補特伽羅新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是補特伽羅新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多。」