大般若波羅蜜多經卷第三百一十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分不思議等品第四十二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分不思議等品第四十二之三

「善現！於意云何？色不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色可得不？受、想、行、識不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中受、想、行、識可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？色不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色可得不？受、想、行、識不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中受、想、行、識可得不？

「善現！於意云何？眼處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中眼處可得不？耳、鼻、舌、身、意處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中耳、鼻、舌、身、意處可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？眼處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中眼處可得不？耳、鼻、舌、身、意處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中耳、鼻、舌、身、意處可得不？

「善現！於意云何？色處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色處可得不？聲、香、味、觸、法處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中聲、香、味、觸、法處可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？色處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色處可得不？聲、香、味、觸、法處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中聲、香、味、觸、法處可得不？

「善現！於意云何？眼界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中眼界可得不？色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色界乃至眼觸為緣所生諸受可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？眼界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中眼界可得不？色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中色界乃至眼觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？耳界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中耳界可得不？聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？耳界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中耳界可得不？聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？鼻界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中鼻界可得不？香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？鼻界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中鼻界可得不？香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？舌界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中舌界可得不？味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？舌界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中舌界可得不？味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？身界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中身界可得不？觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？身界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中身界可得不？觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？意界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中意界可得不？法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中法界乃至意觸為緣所生諸受可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？意界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中意界可得不？法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中法界乃至意觸為緣所生諸受可得不？

「善現！於意云何？地界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中地界可得不？水、火、風、空、識界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中水、火、風、空、識界可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？地界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中地界可得不？水、火、風、空、識界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中水、火、風、空、識界可得不？

「善現！於意云何？無明不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無明可得不？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？無明不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無明可得不？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得不？

「善現！於意云何？布施波羅蜜多不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中布施波羅蜜多可得不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中淨戒乃至般若波羅蜜多可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？布施波羅蜜多不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中布施波羅蜜多可得不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中淨戒乃至般若波羅蜜多可得不？

「善現！於意云何？內空不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中內空可得不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中外空乃至無性自性空可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？內空不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中內空可得不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中外空乃至無性自性空可得不？

「善現！於意云何？真如不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中真如可得不？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中法界乃至不思議界可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？真如不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中真如可得不？法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中法界乃至不思議界可得不？

「善現！於意云何？苦聖諦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中苦聖諦可得不？集、滅、道聖諦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中集、滅、道聖諦可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？苦聖諦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中苦聖諦可得不？集、滅、道聖諦不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中集、滅、道聖諦可得不？

「善現！於意云何？四靜慮不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四靜慮可得不？四無量、四無色定不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四無量、四無色定可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？四靜慮不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四靜慮可得不？四無量、四無色定不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四無量、四無色定可得不？

「善現！於意云何？八解脫不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中八解脫可得不？八勝處、九次第定、十遍處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中八勝處、九次第定、十遍處可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？八解脫不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中八解脫可得不？八勝處、九次第定、十遍處不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中八勝處、九次第定、十遍處可得不？

「善現！於意云何？四念住不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四念住可得不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四正斷乃至八聖道支可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？四念住不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四念住可得不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四正斷乃至八聖道支可得不？

「善現！於意云何？空解脫門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中空解脫門可得不？無相、無願解脫門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無相、無願解脫門可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？空解脫門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中空解脫門可得不？無相、無願解脫門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無相、無願解脫門可得不？

「善現！於意云何？菩薩十地不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中菩薩十地可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？菩薩十地不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中菩薩十地可得不？

「善現！於意云何？五眼不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中五眼可得不？六神通不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中六神通可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？五眼不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中五眼可得不？六神通不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中六神通可得不？

「善現！於意云何？佛十力不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中佛十力可得不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四無所畏乃至十八佛不共法可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？佛十力不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中佛十力可得不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中四無所畏乃至十八佛不共法可得不？

「善現！於意云何？無忘失法不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無忘失法可得不？恒住捨性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中恒住捨性可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？無忘失法不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中無忘失法可得不？恒住捨性不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中恒住捨性可得不？

「善現！於意云何？一切智不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切智可得不？道相智、一切相智不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中道相智、一切相智可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？一切智不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切智可得不？道相智、一切相智不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中道相智、一切相智可得不？

「善現！於意云何？一切陀羅尼門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切陀羅尼門可得不？一切三摩地門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切三摩地門可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？一切陀羅尼門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切陀羅尼門可得不？一切三摩地門不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切三摩地門可得不？

「善現！於意云何？預流果不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中預流果可得不？一來、不還、阿羅漢果不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一來、不還、阿羅漢果可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？預流果不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中預流果可得不？一來、不還、阿羅漢果不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一來、不還、阿羅漢果可得不？

「善現！於意云何？獨覺菩提不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中獨覺菩提可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？獨覺菩提不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中獨覺菩提可得不？

「善現！於意云何？一切菩薩摩訶薩行不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切菩薩摩訶薩行可得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？一切菩薩摩訶薩行不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中一切菩薩摩訶薩行可得不？

「善現！於意云何？諸佛無上正等菩提不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中諸佛無上正等菩提可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？諸佛無上正等菩提不可思議、不可稱量、無數量、無等等、無自性中諸佛無上正等菩提可得不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛言：「善現！如是！如是！由此因緣，一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！以一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！由此因緣，一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。善現！以一切法皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等故，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議，思議滅故；不可稱量，稱量滅故；無數量，數量滅故；無等等，等等滅故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議，思議滅故；不可稱量，稱量滅故；無數量，數量滅故；無等等，等等滅故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議，過思議故；不可稱量，過稱量故；無數量，過數量故；無等等，過等等故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議，過思議故；不可稱量，過稱量故；無數量，過數量故；無等等，過等等故。善現！由此因緣，一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！不可思議者但有不可思議增語，不可稱量者但有不可稱量增語，無數量者但有無數量增語，無等等者但有無等等增語。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！不可思議者但有不可思議增語，不可稱量者但有不可稱量增語，無數量者但有無數量增語，無等等者但有無等等增語。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！不可思議者如虛空不可思議故，不可稱量者如虛空不可稱量故，無數量者如虛空無數量故，無等等者如虛空無等等故。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！不可思議者如虛空不可思議故，不可稱量者如虛空不可稱量故，無數量者如虛空無數量故，無等等者如虛空無等等故。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，聲聞、獨覺、世間天、人、阿素洛等皆悉不能思議、稱量、數量、等等。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，聲聞、獨覺、世間天、人、阿素洛等皆悉不能思議、稱量、數量、等等。善現！由此因緣，一切如來、應、正等覺所有佛法、如來法、自然法、一切智智法，皆不可思議、不可稱量、無數量、無等等。」

佛說如是不可思議、不可稱量、無數量、無等等法時，眾中有五百苾芻，不受諸漏心得解脫。復有二千苾芻尼，亦不受諸漏心得解脫。復有六萬鄔波索迦，於諸法中遠塵離垢，淨法眼生。復有三萬七千鄔波斯迦，亦於諸法中遠塵離垢，淨法眼生。復有二萬菩薩摩訶薩，得無生法忍，於賢劫中受記作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是不可思議、不可稱量、無數量、無等等法時，眾中有五百苾芻，不受諸漏心得解脫。復有二千苾芻尼，亦不受諸漏心得解脫。復有六萬鄔波索迦，於諸法中遠塵離垢，淨法眼生。復有三萬七千鄔波斯迦，亦於諸法中遠塵離垢，淨法眼生。復有二萬菩薩摩訶薩，得無生法忍，於賢劫中受記作佛。

初分辦事品第四十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分辦事品第四十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為無數量事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為無等等事故出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為無數量事故出現世間；甚深般若波羅蜜多，為無等等事故出現世間。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。何以故？

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦四靜慮、四無量、四無色定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦四靜慮、四無量、四無色定故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦八解脫、八勝處、九次第定、十遍處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦八解脫、八勝處、九次第定、十遍處故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦空解脫門、無相解脫門、無願解脫門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦空解脫門、無相解脫門、無願解脫門故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦菩薩十地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦菩薩十地故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦五眼、六神通故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦五眼、六神通故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦無忘失法、恒住捨性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦無忘失法、恒住捨性故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切智、道相智、一切相智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切智、道相智、一切相智故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切陀羅尼門、一切三摩地門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切陀羅尼門、一切三摩地門故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦預流果、一來果、不還果、阿羅漢果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦預流果、一來果、不還果、阿羅漢果故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦獨覺菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦獨覺菩提故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切菩薩摩訶薩行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦一切菩薩摩訶薩行故。

「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦諸佛無上正等菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦諸佛無上正等菩提故。

「善現！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為，安隱快樂。善現！如來亦爾，為大法王，以聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，皆悉付囑甚深般若波羅蜜多，由此般若波羅蜜多皆能成辦一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為，安隱快樂。善現！如來亦爾，為大法王，以聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，皆悉付囑甚深般若波羅蜜多，由此般若波羅蜜多皆能成辦一切事業。

「是故，善現！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。所以者何？

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著色故出現世間能成辦事，不取著受、想、行、識故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著色故出現世間能成辦事，不取著受、想、行、識故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著眼處故出現世間能成辦事，不取著耳、鼻、舌、身、意處故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著眼處故出現世間能成辦事，不取著耳、鼻、舌、身、意處故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著色處故出現世間能成辦事，不取著聲、香、味、觸、法處故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著色處故出現世間能成辦事，不取著聲、香、味、觸、法處故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著眼界故出現世間能成辦事，不取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著眼界故出現世間能成辦事，不取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著耳界故出現世間能成辦事，不取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著耳界故出現世間能成辦事，不取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著鼻界故出現世間能成辦事，不取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著鼻界故出現世間能成辦事，不取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著舌界故出現世間能成辦事，不取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著舌界故出現世間能成辦事，不取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著身界故出現世間能成辦事，不取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著身界故出現世間能成辦事，不取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著意界故出現世間能成辦事，不取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著意界故出現世間能成辦事，不取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著地界故出現世間能成辦事，不取著水、火、風、空、識界故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著地界故出現世間能成辦事，不取著水、火、風、空、識界故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著無明故出現世間能成辦事，不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著無明故出現世間能成辦事，不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著布施波羅蜜多故出現世間能成辦事，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著布施波羅蜜多故出現世間能成辦事，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著內空故出現世間能成辦事，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著內空故出現世間能成辦事，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著真如故出現世間能成辦事，不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著真如故出現世間能成辦事，不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著苦聖諦故出現世間能成辦事，不取著集、滅、道聖諦故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著苦聖諦故出現世間能成辦事，不取著集、滅、道聖諦故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著四靜慮故出現世間能成辦事，不取著四無量、四無色定故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著四靜慮故出現世間能成辦事，不取著四無量、四無色定故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著八解脫故出現世間能成辦事，不取著八勝處、九次第定、十遍處故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著八解脫故出現世間能成辦事，不取著八勝處、九次第定、十遍處故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著四念住故出現世間能成辦事，不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著四念住故出現世間能成辦事，不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著空解脫門故出現世間能成辦事，不取著無相、無願解脫門故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著空解脫門故出現世間能成辦事，不取著無相、無願解脫門故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著菩薩十地故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著菩薩十地故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著五眼故出現世間能成辦事，不取著六神通故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著五眼故出現世間能成辦事，不取著六神通故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著佛十力故出現世間能成辦事，不取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著佛十力故出現世間能成辦事，不取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著無忘失法故出現世間能成辦事，不取著恒住捨性故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著無忘失法故出現世間能成辦事，不取著恒住捨性故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切智故出現世間能成辦事，不取著道相智、一切相智故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切智故出現世間能成辦事，不取著道相智、一切相智故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切陀羅尼門故出現世間能成辦事，不取著一切三摩地門故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切陀羅尼門故出現世間能成辦事，不取著一切三摩地門故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著預流果故出現世間能成辦事，不取著一來、不還、阿羅漢果故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著預流果故出現世間能成辦事，不取著一來、不還、阿羅漢果故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著獨覺菩提故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著獨覺菩提故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切菩薩摩訶薩行故出現世間能成辦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著一切菩薩摩訶薩行故出現世間能成辦事。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著諸佛無上正等菩提故出現世間能成辦事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不取著諸佛無上正等菩提故出現世間能成辦事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著色，不取著受、想、行、識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著色，不取著受、想、行、識？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著眼處，不取著耳、鼻、舌、身、意處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著眼處，不取著耳、鼻、舌、身、意處？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著色處，不取著聲、香、味、觸、法處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著色處，不取著聲、香、味、觸、法處？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著眼界，不取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著眼界，不取著色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著耳界，不取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著耳界，不取著聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著鼻界，不取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著鼻界，不取著香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著舌界，不取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著舌界，不取著味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著身界，不取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著身界，不取著觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著意界，不取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著意界，不取著法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著地界，不取著水、火、風、空、識界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著地界，不取著水、火、風、空、識界？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著無明，不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著無明，不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著布施波羅蜜多，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著布施波羅蜜多，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著內空，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著內空，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著真如，不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著真如，不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著苦聖諦，不取著集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著苦聖諦，不取著集、滅、道聖諦。

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著四靜慮，不取著四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著四靜慮，不取著四無量、四無色定？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著八解脫，不取著八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著八解脫，不取著八勝處、九次第定、十遍處？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著四念住，不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著四念住，不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著空解脫門，不取著無相、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著空解脫門，不取著無相、無願解脫門？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著菩薩十地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著菩薩十地？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著五眼，不取著六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著五眼，不取著六神通？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著佛十力，不取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著佛十力，不取著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著無忘失法，不取著恒住捨性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著無忘失法，不取著恒住捨性？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切智，不取著道相智、一切相智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切智，不取著道相智、一切相智？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切陀羅尼門，不取著一切三摩地門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切陀羅尼門，不取著一切三摩地門？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著預流果，不取著一來、不還、阿羅漢果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著預流果，不取著一來、不還、阿羅漢果？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著獨覺菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著獨覺菩提？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切菩薩摩訶薩行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著一切菩薩摩訶薩行？

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多出現世間，不取著諸佛無上正等菩提？」

佛言：「善現！於意云何？汝頗見色可取可著不？頗見受、想、行、識可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？汝頗見色可取可著不？頗見受、想、行、識可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見眼處可取可著不？頗見耳、鼻、舌、身、意處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見眼處可取可著不？頗見耳、鼻、舌、身、意處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見色處可取可著不？頗見聲、香、味、觸、法處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見色處可取可著不？頗見聲、香、味、觸、法處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見眼界可取可著不？頗見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見眼界可取可著不？頗見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見耳界可取可著不？頗見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見耳界可取可著不？頗見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見鼻界可取可著不？頗見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見鼻界可取可著不？頗見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見舌界可取可著不？頗見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見舌界可取可著不？頗見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見身界可取可著不？頗見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見身界可取可著不？頗見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見意界可取可著不？頗見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見意界可取可著不？頗見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見地界可取可著不？頗見水、火、風、空、識界可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見地界可取可著不？頗見水、火、風、空、識界可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見無明可取可著不？頗見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見無明可取可著不？頗見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見布施波羅蜜多可取可著不？頗見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見布施波羅蜜多可取可著不？頗見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見內空可取可著不？頗見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見內空可取可著不？頗見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見真如可取可著不？頗見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見真如可取可著不？頗見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見苦聖諦可取可著不？頗見集、滅、道聖諦可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見苦聖諦可取可著不？頗見集、滅、道聖諦可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見四靜慮可取可著不？頗見四無量、四無色定可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見四靜慮可取可著不？頗見四無量、四無色定可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見八解脫可取可著不？頗見八勝處、九次第定、十遍處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見八解脫可取可著不？頗見八勝處、九次第定、十遍處可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見四念住可取可著不？頗見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見四念住可取可著不？頗見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見空解脫門可取可著不？頗見無相、無願解脫門可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見空解脫門可取可著不？頗見無相、無願解脫門可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見菩薩十地可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見菩薩十地可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見五眼可取可著不？頗見六神通可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見五眼可取可著不？頗見六神通可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見佛十力可取可著不？頗見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見佛十力可取可著不？頗見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見無忘失法可取可著不？頗見恒住捨性可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見無忘失法可取可著不？頗見恒住捨性可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

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「善現！於意云何？汝頗見一切智可取可著不？頗見道相智、一切相智可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見一切智可取可著不？頗見道相智、一切相智可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見一切陀羅尼門可取可著不？頗見一切三摩地門可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見一切陀羅尼門可取可著不？頗見一切三摩地門可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見預流果可取可著不？頗見一來、不還、阿羅漢果可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見預流果可取可著不？頗見一來、不還、阿羅漢果可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見獨覺菩提可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見獨覺菩提可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見一切菩薩摩訶薩行可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見一切菩薩摩訶薩行可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！於意云何？汝頗見諸佛無上正等菩提可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？汝頗見諸佛無上正等菩提可取可著不？汝頗見有法能取能著不？頗見由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」