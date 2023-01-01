大般若波羅蜜多經卷第三百八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分佛母品第四十一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分佛母品第四十一之四

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間自性空相，受、想、行、識世間自性空相；能示諸佛眼處世間自性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間自性空相；能示諸佛色處世間自性空相，聲、香、味、觸、法處世間自性空相；能示諸佛眼界世間自性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛耳界世間自性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛鼻界世間自性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛舌界世間自性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛身界世間自性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛意界世間自性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛地界世間自性空相，水、火、風、空、識界世間自性空相；能示諸佛無明世間自性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間自性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間自性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間自性空相；能示諸佛內空世間自性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間自性空相；能示諸佛真如世間自性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間自性空相；能示諸佛苦聖諦世間自性空相，集、滅、道聖諦世間自性空相；能示諸佛四靜慮世間自性空相，四無量、四無色定世間自性空相；能示諸佛八解脫世間自性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間自性空相；能示諸佛四念住世間自性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間自性空相；能示諸佛空解脫門世間自性空相，無相、無願解脫門世間自性空相；能示諸佛菩薩十地世間自性空相；能示諸佛五眼世間自性空相，六神通世間自性空相；能示諸佛佛十力世間自性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間自性空相；能示諸佛無忘失法世間自性空相，恒住捨性世間自性空相；能示諸佛一切智世間自性空相，道相智、一切相智世間自性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間自性空相，一切三摩地門世間自性空相；能示諸佛預流果世間自性空相，一來、不還、阿羅漢果世間自性空相；能示諸佛獨覺菩提世間自性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間自性空相，受、想、行、識世間自性空相；能示諸佛眼處世間自性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間自性空相；能示諸佛色處世間自性空相，聲、香、味、觸、法處世間自性空相；能示諸佛眼界世間自性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛耳界世間自性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛鼻界世間自性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛舌界世間自性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛身界世間自性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛意界世間自性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間自性空相；能示諸佛地界世間自性空相，水、火、風、空、識界世間自性空相；能示諸佛無明世間自性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間自性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間自性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間自性空相；能示諸佛內空世間自性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間自性空相；能示諸佛真如世間自性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間自性空相；能示諸佛苦聖諦世間自性空相，集、滅、道聖諦世間自性空相；能示諸佛四靜慮世間自性空相，四無量、四無色定世間自性空相；能示諸佛八解脫世間自性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間自性空相；能示諸佛四念住世間自性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間自性空相；能示諸佛空解脫門世間自性空相，無相、無願解脫門世間自性空相；能示諸佛菩薩十地世間自性空相；能示諸佛五眼世間自性空相，六神通世間自性空相；能示諸佛佛十力世間自性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間自性空相；能示諸佛無忘失法世間自性空相，恒住捨性世間自性空相；能示諸佛一切智世間自性空相，道相智、一切相智世間自性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間自性空相，一切三摩地門世間自性空相；能示諸佛預流果世間自性空相，一來、不還、阿羅漢果世間自性空相；能示諸佛獨覺菩提世間自性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世

間自性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間自性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間自性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間自性空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間無性自性空相，受、想、行、識世間無性自性空相；能示諸佛眼處世間無性自性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間無性自性空相；能示諸佛色處世間無性自性空相，聲、香、味、觸、法處世間無性自性空相；能示諸佛眼界世間無性自性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛耳界世間無性自性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛鼻界世間無性自性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛舌界世間無性自性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛身界世間無性自性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛意界世間無性自性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛地界世間無性自性空相，水、火、風、空、識界世間無性自性空相；能示諸佛無明世間無性自性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間無性自性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間無性自性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間無性自性空相；能示諸佛內空世間無性自性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間無性自性空相；能示諸佛真如世間無性自性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間無性自性空相；能示諸佛苦聖諦世間無性自性空相，集、滅、道聖諦世間無性自性空相；能示諸佛四靜慮世間無性自性空相，四無量、四無色定世間無性自性空相；能示諸佛八解脫世間無性自性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間無性自性空相；能示諸佛四念住世間無性自性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間無性自性空相；能示諸佛空解脫門世間無性自性空相，無相、無願解脫門世間無性自性空相；能示諸佛菩薩十地世間無性自性空相；能示諸佛五眼世間無性自性空相，六神通世間無性自性空相；能示諸佛佛十力世間無性自性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間無性自性空相；能示諸佛無忘失法世間無性自性空相，恒住捨性世間無性自性空相；能示諸佛一切智世間無性自性空相，道相智、一切相智世間無性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間無性自性空相，受、想、行、識世間無性自性空相；能示諸佛眼處世間無性自性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間無性自性空相；能示諸佛色處世間無性自性空相，聲、香、味、觸、法處世間無性自性空相；能示諸佛眼界世間無性自性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛耳界世間無性自性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛鼻界世間無性自性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛舌界世間無性自性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛身界世間無性自性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛意界世間無性自性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間無性自性空相；能示諸佛地界世間無性自性空相，水、火、風、空、識界世間無性自性空相；能示諸佛無明世間無性自性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間無性自性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間無性自性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間無性自性空相；能示諸佛內空世間無性自性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間無性自性空相；能示諸佛真如世間無性自性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間無性自性空相；能示諸佛苦聖諦世間無性自性空相，集、滅、道聖諦世間無性自性空相；能示諸佛四靜慮世間無性自性空相，四無量、四無色定世間無性自性空相；能示諸佛八解脫世間無性自性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間無性自性空相；能示諸佛四念住世間無性自性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間無性自性空相；能示諸佛空解脫門世間無性自性空相，無相、無願解脫門世間無性自性空相；能示諸佛菩薩十地世間無性自性空相；能示諸佛五眼世間無性自性空相，六神通世間無性自性空相；能示諸佛佛十力世間無性自性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間無性自性空相；能示諸佛無忘失法世間無性自性空相，恒住捨性世間無性自性空相；能示諸佛一切智世間無性自性空相，道相智、一切相智世間無性

自性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間無性自性空相，一切三摩地門世間無性自性空相；能示諸佛預流果世間無性自性空相，一來、不還、阿羅漢果世間無性自性空相；能示諸佛獨覺菩提世間無性自性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間無性自性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間無性自性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間無性自性空相，一切三摩地門世間無性自性空相；能示諸佛預流果世間無性自性空相，一來、不還、阿羅漢果世間無性自性空相；能示諸佛獨覺菩提世間無性自性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間無性自性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間無性自性空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間純空相，受、想、行、識世間純空相；能示諸佛眼處世間純空相，耳、鼻、舌、身、意處世間純空相；能示諸佛色處世間純空相，聲、香、味、觸、法處世間純空相；能示諸佛眼界世間純空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛耳界世間純空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛鼻界世間純空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛舌界世間純空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛身界世間純空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛意界世間純空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛地界世間純空相，水、火、風、空、識界世間純空相；能示諸佛無明世間純空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間純空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間純空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間純空相；能示諸佛內空世間純空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間純空相；能示諸佛真如世間純空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間純空相；能示諸佛苦聖諦世間純空相，集、滅、道聖諦世間純空相；能示諸佛四靜慮世間純空相，四無量、四無色定世間純空相；能示諸佛八解脫世間純空相，八勝處、九次第定、十遍處世間純空相；能示諸佛四念住世間純空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間純空相；能示諸佛空解脫門世間純空相，無相、無願解脫門世間純空相；能示諸佛菩薩十地世間純空相；能示諸佛五眼世間純空相，六神通世間純空相；能示諸佛佛十力世間純空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間純空相；能示諸佛無忘失法世間純空相，恒住捨性世間純空相；能示諸佛一切智世間純空相，道相智、一切相智世間純空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間純空相，一切三摩地門世間純空相；能示諸佛預流果世間純空相，一來、不還、阿羅漢果世間純空相；能示諸佛獨覺菩提世間純空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間純空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間純空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間純空相，受、想、行、識世間純空相；能示諸佛眼處世間純空相，耳、鼻、舌、身、意處世間純空相；能示諸佛色處世間純空相，聲、香、味、觸、法處世間純空相；能示諸佛眼界世間純空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛耳界世間純空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛鼻界世間純空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛舌界世間純空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛身界世間純空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛意界世間純空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間純空相；能示諸佛地界世間純空相，水、火、風、空、識界世間純空相；能示諸佛無明世間純空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間純空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間純空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間純空相；能示諸佛內空世間純空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間純空相；能示諸佛真如世間純空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間純空相；能示諸佛苦聖諦世間純空相，集、滅、道聖諦世間純空相；能示諸佛四靜慮世間純空相，四無量、四無色定世間純空相；能示諸佛八解脫世間純空相，八勝處、九次第定、十遍處世間純空相；能示諸佛四念住世間純空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間純空相；能示諸佛空解脫門世間純空相，無相、無願解脫門世間純空相；能示諸佛菩薩十地世間純空相；能示諸佛五眼世間純空相，六神通世間純空相；能示諸佛佛十力世間純空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間純空相；能示諸佛無忘失法世間純空相，恒住捨性世間純空相；能示諸佛一切智世間純空相，道相智、一切相智世間純空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間純空相，一切三摩地門世間純空相；能示諸佛預流果世間純空相，一來、不還、阿羅漢果世間純空相；能示諸佛獨覺菩提世間純空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間純空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間純空相。

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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間純無相、無願相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間純無相、無願相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間純無相、無願相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間純無相、無願相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間純無相、無願相，受、想、行、識世間純無相、無願相；能示諸佛眼處世間純無相、無願相，耳、鼻、舌、身、意處世間純無相、無願相；能示諸佛色處世間純無相、無願相，聲、香、味、觸、法處世間純無相、無願相；能示諸佛眼界世間純無相、無願相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛耳界世間純無相、無願相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛鼻界世間純無相、無願相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛舌界世間純無相、無願相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛身界世間純無相、無願相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛意界世間純無相、無願相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛地界世間純無相、無願相，水、火、風、空、識界世間純無相、無願相；能示諸佛無明世間純無相、無願相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間純無相、無願相；能示諸佛布施波羅蜜多世間純無相、無願相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間純無相、無願相；能示諸佛內空世間純無相、無願相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間純無相、無願相；能示諸佛真如世間純無相、無願相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間純無相、無願相；能示諸佛苦聖諦世間純無相、無願相，集、滅、道聖諦世間純無相、無願相；能示諸佛四靜慮世間純無相、無願相，四無量、四無色定世間純無相、無願相；能示諸佛八解脫世間純無相、無願相，八勝處、九次第定、十遍處世間純無相、無願相；能示諸佛四念住世間純無相、無願相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間純無相、無願相；能示諸佛空解脫門世間純無相、無願相，無相、無願解脫門世間純無相、無願相；能示諸佛菩薩十地世間純無相、無願相；能示諸佛五眼世間純無相、無願相，六神通世間純無相、無願相；能示諸佛佛十力世間純無相、無願相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間純無相、無願相；能示諸佛無忘失法世間純無相、無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間純無相、無願相，受、想、行、識世間純無相、無願相；能示諸佛眼處世間純無相、無願相，耳、鼻、舌、身、意處世間純無相、無願相；能示諸佛色處世間純無相、無願相，聲、香、味、觸、法處世間純無相、無願相；能示諸佛眼界世間純無相、無願相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛耳界世間純無相、無願相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛鼻界世間純無相、無願相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛舌界世間純無相、無願相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛身界世間純無相、無願相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛意界世間純無相、無願相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間純無相、無願相；能示諸佛地界世間純無相、無願相，水、火、風、空、識界世間純無相、無願相；能示諸佛無明世間純無相、無願相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間純無相、無願相；能示諸佛布施波羅蜜多世間純無相、無願相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間純無相、無願相；能示諸佛內空世間純無相、無願相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間純無相、無願相；能示諸佛真如世間純無相、無願相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間純無相、無願相；能示諸佛苦聖諦世間純無相、無願相，集、滅、道聖諦世間純無相、無願相；能示諸佛四靜慮世間純無相、無願相，四無量、四無色定世間純無相、無願相；能示諸佛八解脫世間純無相、無願相，八勝處、九次第定、十遍處世間純無相、無願相；能示諸佛四念住世間純無相、無願相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間純無相、無願相；能示諸佛空解脫門世間純無相、無願相，無相、無願解脫門世間純無相、無願相；能示諸佛菩薩十地世間純無相、無願相；能示諸佛五眼世間純無相、無願相，六神通世間純無相、無願相；能示諸佛佛十力世間純無相、無願相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間純無相、無願相；能示諸佛無忘失法世間純無相、無

願相，恒住捨性世間純無相、無願相；能示諸佛一切智世間純無相、無願相，道相智、一切相智世間純無相、無願相；能示諸佛一切陀羅尼門世間純無相、無願相，一切三摩地門世間純無相、無願相；能示諸佛預流果世間純無相、無願相，一來、不還、阿羅漢果世間純無相、無願相；能示諸佛獨覺菩提世間純無相、無願相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間純無相、無願相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間純無相、無願相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願相，恒住捨性世間純無相、無願相；能示諸佛一切智世間純無相、無願相，道相智、一切相智世間純無相、無願相；能示諸佛一切陀羅尼門世間純無相、無願相，一切三摩地門世間純無相、無願相；能示諸佛預流果世間純無相、無願相，一來、不還、阿羅漢果世間純無相、無願相；能示諸佛獨覺菩提世間純無相、無願相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間純無相、無願相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間純無相、無願相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」

初分不思議等品第四十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分不思議等品第四十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世。甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世。

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為大事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，以普救拔一切有情無時暫捨而為大事，甚深般若波羅蜜多，為此大事故而現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺，以普救拔一切有情無時暫捨而為大事，甚深般若波羅蜜多，為此大事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為不可思議事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，皆是不可思議事，甚深般若波羅蜜多，為此不可思議事故而現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，皆是不可思議事，甚深般若波羅蜜多，為此不可思議事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為不可稱量事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無有情類而能稱量，甚深般若波羅蜜多，為此不可稱量事故而現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無有情類而能稱量，甚深般若波羅蜜多，為此不可稱量事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為無數量事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無有如實知其數量，甚深般若波羅蜜多，為此無數量事故而現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無有如實知其數量，甚深般若波羅蜜多，為此無數量事故而現於世。」

「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何甚深般若波羅蜜多，為無等等事故而現於世？」

「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無與等者，況有能過！甚深般若波羅蜜多，為此無等等事故而現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，無與等者，況有能過！甚深般若波羅蜜多，為此無等等事故而現於世。」

具壽善現復白佛言：「世尊！為但如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等，為更有餘法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！為但如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等，為更有餘法耶？」

佛言：「善現！非但如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！非但如來、應、正等覺，所有佛性、如來性、自然法性、一切智智性，不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！色亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，受、想、行、識亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，受、想、行、識亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！眼處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，耳、鼻、舌、身、意處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，耳、鼻、舌、身、意處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！色處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，聲、香、味、觸、法處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，聲、香、味、觸、法處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！眼界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！耳界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！鼻界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！舌界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！身界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！意界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！地界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，水、火、風、空、識界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，水、火、風、空、識界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！無明亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！布施波羅蜜多亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！內空亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！真如亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！苦聖諦亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，集、滅、道聖諦亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，集、滅、道聖諦亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！四靜慮亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四無量、四無色定亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四無量、四無色定亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！八解脫亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，八勝處、九次第定、十遍處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，八勝處、九次第定、十遍處亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！四念住亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！空解脫門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，無相、無願解脫門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，無相、無願解脫門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！菩薩十地亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！五眼亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，六神通亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，六神通亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！佛十力亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！無忘失法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，恒住捨性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，恒住捨性亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，道相智、一切相智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，道相智、一切相智亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切陀羅尼門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，一切三摩地門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，一切三摩地門亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！預流果亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，一來、不還、阿羅漢果亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等，一來、不還、阿羅漢果亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！獨覺菩提亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切菩薩摩訶薩行亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！諸佛無上正等菩提亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法亦不可思議、不可稱量、無數量、無等等。

「善現！於一切法真法性中，心及心所皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於一切法真法性中，心及心所皆不可得。

「復次，善現！色不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，受、想、行、識亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，受、想、行、識亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！眼處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！色處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，聲、香、味、觸、法處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，聲、香、味、觸、法處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！眼界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！耳界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！鼻界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！舌界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！身界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！意界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！地界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，水、火、風、空、識界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，水、火、風、空、識界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！無明不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！布施波羅蜜多不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！內空不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！真如不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！苦聖諦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，集、滅、道聖諦亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，集、滅、道聖諦亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！四靜慮不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四無量、四無色定亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四無量、四無色定亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！八解脫不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！四念住不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！空解脫門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，無相、無願解脫門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，無相、無願解脫門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！菩薩十地不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！五眼不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，六神通亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，六神通亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！佛十力不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！無忘失法不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，恒住捨性亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，恒住捨性亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！一切智不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！一切陀羅尼門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，一切三摩地門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，一切三摩地門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！預流果不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，一來、不還、阿羅漢果亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，一來、不還、阿羅漢果亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！獨覺菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！一切菩薩摩訶薩行不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

「善現！諸佛無上正等菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。」