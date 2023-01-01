大般若波羅蜜多經卷第三百七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分佛母品第四十一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分佛母品第四十一之三

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相；不緣受、想、行、識而生於識，是為不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相；不緣受、想、行、識而生於識，是為不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。

「由不緣眼處而生於識，是為不見眼處故名示眼處相；不緣耳、鼻、舌、身、意處而生於識，是為不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣眼處而生於識，是為不見眼處故名示眼處相；不緣耳、鼻、舌、身、意處而生於識，是為不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相。

「由不緣色處而生於識，是為不見色處故名示色處相；不緣聲、香、味、觸、法處而生於識，是為不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣色處而生於識，是為不見色處故名示色處相；不緣聲、香、味、觸、法處而生於識，是為不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相。

「由不緣眼界而生於識，是為不見眼界故名示眼界相；不緣色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受而生於識，是為不見色界乃至眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣眼界而生於識，是為不見眼界故名示眼界相；不緣色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受而生於識，是為不見色界乃至眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相。

「由不緣耳界而生於識，是為不見耳界故名示耳界相；不緣聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受而生於識，是為不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣耳界而生於識，是為不見耳界故名示耳界相；不緣聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受而生於識，是為不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相。

「由不緣鼻界而生於識，是為不見鼻界故名示鼻界相；不緣香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受而生於識，是為不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣鼻界而生於識，是為不見鼻界故名示鼻界相；不緣香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受而生於識，是為不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相。

「由不緣舌界而生於識，是為不見舌界故名示舌界相；不緣味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受而生於識，是為不見味界乃至舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣舌界而生於識，是為不見舌界故名示舌界相；不緣味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受而生於識，是為不見味界乃至舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相。

「由不緣身界而生於識，是為不見身界故名示身界相；不緣觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受而生於識，是為不見觸界乃至身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣身界而生於識，是為不見身界故名示身界相；不緣觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受而生於識，是為不見觸界乃至身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相。

「由不緣意界而生於識，是為不見意界故名示意界相；不緣法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受而生於識，是為不見法界乃至意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣意界而生於識，是為不見意界故名示意界相；不緣法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受而生於識，是為不見法界乃至意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相。

「由不緣地界而生於識，是為不見地界故名示地界相；不緣水、火、風、空、識界而生於識，是為不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣地界而生於識，是為不見地界故名示地界相；不緣水、火、風、空、識界而生於識，是為不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相。

「由不緣無明而生於識，是為不見無明故名示無明相；不緣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱而生於識，是為不見行乃至老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣無明而生於識，是為不見無明故名示無明相；不緣行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱而生於識，是為不見行乃至老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相。

「由不緣布施波羅蜜多而生於識，是為不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相；不緣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而生於識，是為不見淨戒乃至般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣布施波羅蜜多而生於識，是為不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相；不緣淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而生於識，是為不見淨戒乃至般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相。

「由不緣內空而生於識，是為不見內空故名示內空相；不緣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而生於識，是為不見外空乃至無性自性空故名示外空乃至無性自性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣內空而生於識，是為不見內空故名示內空相；不緣外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而生於識，是為不見外空乃至無性自性空故名示外空乃至無性自性空相。

「由不緣真如而生於識，是為不見真如故名示真如相，不緣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而生於識，是為不見法界乃至不思議界故名示法界乃至不思議界相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣真如而生於識，是為不見真如故名示真如相，不緣法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而生於識，是為不見法界乃至不思議界故名示法界乃至不思議界相。

「由不緣苦聖諦而生於識，是為不見苦聖諦故名示苦聖諦相；不緣集、滅、道聖諦而生於識，是為不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣苦聖諦而生於識，是為不見苦聖諦故名示苦聖諦相；不緣集、滅、道聖諦而生於識，是為不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相。

「由不緣四靜慮而生於識，是為不見四靜慮故名示四靜慮相；不緣四無量、四無色定而生於識，是為不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣四靜慮而生於識，是為不見四靜慮故名示四靜慮相；不緣四無量、四無色定而生於識，是為不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相。

「由不緣八解脫而生於識，是為不見八解脫故名示八解脫相；不緣八勝處、九次第定、十遍處而生於識，是為不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣八解脫而生於識，是為不見八解脫故名示八解脫相；不緣八勝處、九次第定、十遍處而生於識，是為不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相。

「由不緣四念住而生於識，是為不見四念住故名示四念住相；不緣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而生於識，是為不見四正斷乃至八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣四念住而生於識，是為不見四念住故名示四念住相；不緣四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而生於識，是為不見四正斷乃至八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相。

「由不緣空解脫門而生於識，是為不見空解脫門故名示空解脫門相；不緣無相、無願解脫門而生於識，是為不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣空解脫門而生於識，是為不見空解脫門故名示空解脫門相；不緣無相、無願解脫門而生於識，是為不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相。

「由不緣菩薩十地而生於識，是為不見菩薩十地故名示菩薩十地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣菩薩十地而生於識，是為不見菩薩十地故名示菩薩十地相。

「由不緣五眼而生於識，是為不見五眼故名示五眼相；不緣六神通而生於識，是為不見六神通故名示六神通相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣五眼而生於識，是為不見五眼故名示五眼相；不緣六神通而生於識，是為不見六神通故名示六神通相。

「由不緣佛十力而生於識，是為不見佛十力故名示佛十力相；不緣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而生於識，是為不見四無所畏乃至十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣佛十力而生於識，是為不見佛十力故名示佛十力相；不緣四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而生於識，是為不見四無所畏乃至十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相。

「由不緣無忘失法而生於識，是為不見無忘失法故名示無忘失法相；不緣恒住捨性而生於識，是為不見恒住捨性故名示恒住捨性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣無忘失法而生於識，是為不見無忘失法故名示無忘失法相；不緣恒住捨性而生於識，是為不見恒住捨性故名示恒住捨性相。

「由不緣一切智而生於識，是為不見一切智故名示一切智相；不緣道相智、一切相智而生於識，是為不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣一切智而生於識，是為不見一切智故名示一切智相；不緣道相智、一切相智而生於識，是為不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。

「由不緣一切陀羅尼門而生於識，是為不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相；不緣一切三摩地門而生於識，是為不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣一切陀羅尼門而生於識，是為不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相；不緣一切三摩地門而生於識，是為不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相。

「由不緣預流果而生於識，是為不見預流果故名示預流果相；不緣一來、不還、阿羅漢果而生於識，是為不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣預流果而生於識，是為不見預流果故名示預流果相；不緣一來、不還、阿羅漢果而生於識，是為不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相。

「由不緣獨覺菩提而生於識，是為不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣獨覺菩提而生於識，是為不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相。

「由不緣一切菩薩摩訶薩行而生於識，是為不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣一切菩薩摩訶薩行而生於識，是為不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相。

「由不緣諸佛無上正等菩提而生於識，是為不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不緣諸佛無上正等菩提而生於識，是為不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空？

「善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯色世間空，顯受、想、行、識世間空；顯眼處世間空，顯耳、鼻、舌、身、意處世間空；顯色處世間空，顯聲、香、味、觸、法處世間空；顯眼界世間空，顯色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間空；顯耳界世間空，顯聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間空；顯鼻界世間空，顯香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間空；顯舌界世間空，顯味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間空；顯身界世間空，顯觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間空；顯意界世間空，顯法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間空；顯地界世間空，顯水、火、風、空、識界世間空；顯無明世間空，顯行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間空；顯布施波羅蜜多世間空，顯淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間空；顯內空世間空，顯外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間空；顯真如世間空，顯法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間空；顯苦聖諦世間空，顯集、滅、道聖諦世間空；顯四靜慮世間空，顯四無量、四無色定世間空；顯八解脫世間空，顯八勝處、九次第定、十遍處世間空；顯四念住世間空，顯四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間空；顯空解脫門世間空，顯無相、無願解脫門世間空；顯菩薩十地世間空；顯五眼世間空，顯六神通世間空；顯佛十力世間空，顯四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間空；顯無忘失法世間空，顯恒住捨性世間空；顯一切智世間空，顯道相智、一切相智世間空；顯一切陀羅尼門世間空，顯一切三摩地門世間空；顯預流果世間空，顯一來、不還、阿羅漢果世間空；顯獨覺菩提世間空；顯一切菩薩摩訶薩行世間空；顯諸佛無上正等菩提世間空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯色世間空，顯受、想、行、識世間空；顯眼處世間空，顯耳、鼻、舌、身、意處世間空；顯色處世間空，顯聲、香、味、觸、法處世間空；顯眼界世間空，顯色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間空；顯耳界世間空，顯聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間空；顯鼻界世間空，顯香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間空；顯舌界世間空，顯味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間空；顯身界世間空，顯觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間空；顯意界世間空，顯法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間空；顯地界世間空，顯水、火、風、空、識界世間空；顯無明世間空，顯行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間空；顯布施波羅蜜多世間空，顯淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間空；顯內空世間空，顯外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間空；顯真如世間空，顯法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間空；顯苦聖諦世間空，顯集、滅、道聖諦世間空；顯四靜慮世間空，顯四無量、四無色定世間空；顯八解脫世間空，顯八勝處、九次第定、十遍處世間空；顯四念住世間空，顯四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間空；顯空解脫門世間空，顯無相、無願解脫門世間空；顯菩薩十地世間空；顯五眼世間空，顯六神通世間空；顯佛十力世間空，顯四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間空；顯無忘失法世間空，顯恒住捨性世間空；顯一切智世間空，顯道相智、一切相智世間空；顯一切陀羅尼門世間空，顯一切三摩地門世間空；顯預流果世間空，顯一來、不還、阿羅漢果世間空；顯獨覺菩提世間空；顯一切菩薩摩訶薩行世間空；顯諸佛無上正等菩提世間空。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能使如來、應、正等覺令諸世間受世間空，想世間空，思世間空，了世間空。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能使如來、應、正等覺令諸世間受世間空，想世間空，思世間空，了世間空。善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相？

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間空相，受、想、行、識世間空相；能示諸佛眼處世間空相，耳、鼻、舌、身、意處世間空相；能示諸佛色處世間空相，聲、香、味、觸、法處世間空相；能示諸佛眼界世間空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛耳界世間空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛鼻界世間空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛舌界世間空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛身界世間空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛意界世間空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛地界世間空相，水、火、風、空、識界世間空相；能示諸佛無明世間空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間空相；能示諸佛內空世間空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間空相；能示諸佛真如世間空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間空相；能示諸佛苦聖諦世間空相，集、滅、道聖諦世間空相；能示諸佛四靜慮世間空相，四無量、四無色定世間空相；能示諸佛八解脫世間空相，八勝處、九次第定、十遍處世間空相；能示諸佛四念住世間空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間空相；能示諸佛空解脫門世間空相，無相、無願解脫門世間空相；能示諸佛菩薩十地世間空相；能示諸佛五眼世間空相，六神通世間空相；能示諸佛佛十力世間空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間空相，能示諸佛無忘失法世間空相，恒住捨性世間空相；能示諸佛一切智世間空相，道相智、一切相智世間空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間空相，一切三摩地門世間空相；能示諸佛預流果世間空相，一來、不還、阿羅漢果世間空相；能示諸佛獨覺菩提世間空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間空相；能示諸佛無上正等菩提世間空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間空相，受、想、行、識世間空相；能示諸佛眼處世間空相，耳、鼻、舌、身、意處世間空相；能示諸佛色處世間空相，聲、香、味、觸、法處世間空相；能示諸佛眼界世間空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛耳界世間空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛鼻界世間空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛舌界世間空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛身界世間空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛意界世間空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間空相；能示諸佛地界世間空相，水、火、風、空、識界世間空相；能示諸佛無明世間空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間空相；能示諸佛內空世間空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間空相；能示諸佛真如世間空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間空相；能示諸佛苦聖諦世間空相，集、滅、道聖諦世間空相；能示諸佛四靜慮世間空相，四無量、四無色定世間空相；能示諸佛八解脫世間空相，八勝處、九次第定、十遍處世間空相；能示諸佛四念住世間空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間空相；能示諸佛空解脫門世間空相，無相、無願解脫門世間空相；能示諸佛菩薩十地世間空相；能示諸佛五眼世間空相，六神通世間空相；能示諸佛佛十力世間空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間空相，能示諸佛無忘失法世間空相，恒住捨性世間空相；能示諸佛一切智世間空相，道相智、一切相智世間空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間空相，一切三摩地門世間空相；能示諸佛預流果世間空相，一來、不還、阿羅漢果世間空相；能示諸佛獨覺菩提世間空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間空相；能示諸佛無上正等菩提世間空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間不可思議相，受、想、行、識世間不可思議相；能示諸佛眼處世間不可思議相，耳、鼻、舌、身、意處世間不可思議相；能示諸佛色處世間不可思議相，聲、香、味、觸、法處世間不可思議相；能示諸佛眼界世間不可思議相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛耳界世間不可思議相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛鼻界世間不可思議相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛舌界世間不可思議相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛身界世間不可思議相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛意界世間不可思議相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛地界世間不可思議相，水、火、風、空、識界世間不可思議相；能示諸佛無明世間不可思議相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間不可思議相；能示諸佛布施波羅蜜多世間不可思議相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間不可思議相；能示諸佛內空世間不可思議相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間不可思議相；能示諸佛真如世間不可思議相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間不可思議相；能示諸佛苦聖諦世間不可思議相，集、滅、道聖諦世間不可思議相；能示諸佛四靜慮世間不可思議相，四無量、四無色定世間不可思議相；能示諸佛八解脫世間不可思議相，八勝處、九次第定、十遍處世間不可思議相；能示諸佛四念住世間不可思議相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間不可思議相；能示諸佛空解脫門世間不可思議相，無相、無願解脫門世間不可思議相；能示諸佛菩薩十地世間不可思議相；能示諸佛五眼世間不可思議相，六神通世間不可思議相；能示諸佛佛十力世間不可思議相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間不可思議相；能示諸佛無忘失法世間不可思議相，恒住捨性世間不可思議相；能示諸佛一切智世間不可思議相，道相智、一切相智世間不可思議相；能示諸佛一切陀羅尼門世間不可思議相，一切三摩地門世間不可思議相；能示諸佛預流果世間不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間不可思議相，受、想、行、識世間不可思議相；能示諸佛眼處世間不可思議相，耳、鼻、舌、身、意處世間不可思議相；能示諸佛色處世間不可思議相，聲、香、味、觸、法處世間不可思議相；能示諸佛眼界世間不可思議相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛耳界世間不可思議相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛鼻界世間不可思議相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛舌界世間不可思議相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛身界世間不可思議相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛意界世間不可思議相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間不可思議相；能示諸佛地界世間不可思議相，水、火、風、空、識界世間不可思議相；能示諸佛無明世間不可思議相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間不可思議相；能示諸佛布施波羅蜜多世間不可思議相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間不可思議相；能示諸佛內空世間不可思議相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間不可思議相；能示諸佛真如世間不可思議相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間不可思議相；能示諸佛苦聖諦世間不可思議相，集、滅、道聖諦世間不可思議相；能示諸佛四靜慮世間不可思議相，四無量、四無色定世間不可思議相；能示諸佛八解脫世間不可思議相，八勝處、九次第定、十遍處世間不可思議相；能示諸佛四念住世間不可思議相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間不可思議相；能示諸佛空解脫門世間不可思議相，無相、無願解脫門世間不可思議相；能示諸佛菩薩十地世間不可思議相；能示諸佛五眼世間不可思議相，六神通世間不可思議相；能示諸佛佛十力世間不可思議相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間不可思議相；能示諸佛無忘失法世間不可思議相，恒住捨性世間不可思議相；能示諸佛一切智世間不可思議相，道相智、一切相智世間不可思議相；能示諸佛一切陀羅尼門世間不可思議相，一切三摩地門世間不可思議相；能示諸佛預流果世間不

可思議相，一來、不還、阿羅漢果世間不可思議相；能示諸佛獨覺菩提世間不可思議相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間不可思議相；能示諸佛無上正等菩提世間不可思議相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可思議相，一來、不還、阿羅漢果世間不可思議相；能示諸佛獨覺菩提世間不可思議相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間不可思議相；能示諸佛無上正等菩提世間不可思議相。

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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間寂靜相，受、想、行、識世間寂靜相；能示諸佛眼處世間寂靜相，耳、鼻、舌、身、意處世間寂靜相；能示諸佛色處世間寂靜相，聲、香、味、觸、法處世間寂靜相；能示諸佛眼界世間寂靜相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛耳界世間寂靜相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛鼻界世間寂靜相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛舌界世間寂靜相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛身界世間寂靜相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛意界世間寂靜相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛地界世間寂靜相，水、火、風、空、識界世間寂靜相；能示諸佛無明世間寂靜相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間寂靜相；能示諸佛布施波羅蜜多世間寂靜相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間寂靜相；能示諸佛內空世間寂靜相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間寂靜相；能示諸佛真如世間寂靜相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間寂靜相；能示諸佛苦聖諦世間寂靜相，集、滅、道聖諦世間寂靜相；能示諸佛四靜慮世間寂靜相，四無量、四無色定世間寂靜相；能示諸佛八解脫世間寂靜相，八勝處、九次第定、十遍處世間寂靜相；能示諸佛四念住世間寂靜相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間寂靜相；能示諸佛空解脫門世間寂靜相，無相、無願解脫門世間寂靜相；能示諸佛菩薩十地世間寂靜相；能示諸佛五眼世間寂靜相，六神通世間寂靜相；能示諸佛佛十力世間寂靜相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間寂靜相；能示諸佛無忘失法世間寂靜相，恒住捨性世間寂靜相；能示諸佛一切智世間寂靜相，道相智、一切相智世間寂靜相；能示諸佛一切陀羅尼門世間寂靜相，一切三摩地門世間寂靜相；能示諸佛預流果世間寂靜相，一來、不還、阿羅漢果世間寂靜相；能示諸佛獨覺菩提世間寂靜相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間寂靜相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間寂靜相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間寂靜相，受、想、行、識世間寂靜相；能示諸佛眼處世間寂靜相，耳、鼻、舌、身、意處世間寂靜相；能示諸佛色處世間寂靜相，聲、香、味、觸、法處世間寂靜相；能示諸佛眼界世間寂靜相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛耳界世間寂靜相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛鼻界世間寂靜相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛舌界世間寂靜相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛身界世間寂靜相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛意界世間寂靜相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間寂靜相；能示諸佛地界世間寂靜相，水、火、風、空、識界世間寂靜相；能示諸佛無明世間寂靜相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間寂靜相；能示諸佛布施波羅蜜多世間寂靜相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間寂靜相；能示諸佛內空世間寂靜相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間寂靜相；能示諸佛真如世間寂靜相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間寂靜相；能示諸佛苦聖諦世間寂靜相，集、滅、道聖諦世間寂靜相；能示諸佛四靜慮世間寂靜相，四無量、四無色定世間寂靜相；能示諸佛八解脫世間寂靜相，八勝處、九次第定、十遍處世間寂靜相；能示諸佛四念住世間寂靜相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間寂靜相；能示諸佛空解脫門世間寂靜相，無相、無願解脫門世間寂靜相；能示諸佛菩薩十地世間寂靜相；能示諸佛五眼世間寂靜相，六神通世間寂靜相；能示諸佛佛十力世間寂靜相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間寂靜相；能示諸佛無忘失法世間寂靜相，恒住捨性世間寂靜相；能示諸佛一切智世間寂靜相，道相智、一切相智世間寂靜相；能示諸佛一切陀羅尼門世間寂靜相，一切三摩地門世間寂靜相；能示諸佛預流果世間寂靜相，一來、不還、阿羅漢果世間寂靜相；能示諸佛獨覺菩提世間寂靜相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世間寂靜相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間寂靜相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間畢竟空相，受、想、行、識世間畢竟空相；能示諸佛眼處世間畢竟空相，耳、鼻、舌、身、意處世間畢竟空相；能示諸佛色處世間畢竟空相，聲、香、味、觸、法處世間畢竟空相；能示諸佛眼界世間畢竟空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛耳界世間畢竟空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛鼻界世間畢竟空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛舌界世間畢竟空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛身界世間畢竟空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛意界世間畢竟空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛地界世間畢竟空相，水、火、風、空、識界世間畢竟空相；能示諸佛無明世間畢竟空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間畢竟空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間畢竟空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間畢竟空相；能示諸佛內空世間畢竟空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間畢竟空相；能示諸佛真如世間畢竟空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間畢竟空相；能示諸佛苦聖諦世間畢竟空相，集、滅、道聖諦世間畢竟空相；能示諸佛四靜慮世間畢竟空相，四無量、四無色定世間畢竟空相；能示諸佛八解脫世間畢竟空相，八勝處、九次第定、十遍處世間畢竟空相；能示諸佛四念住世間畢竟空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間畢竟空相；能示諸佛空解脫門世間畢竟空相，無相、無願解脫門世間畢竟空相；能示諸佛菩薩十地世間畢竟空相；能示諸佛五眼世間畢竟空相，六神通世間畢竟空相；能示諸佛佛十力世間畢竟空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間畢竟空相；能示諸佛無忘失法世間畢竟空相，恒住捨性世間畢竟空相；能示諸佛一切智世間畢竟空相，道相智、一切相智世間畢竟空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間畢竟空相，一切三摩地門世間畢竟空相；能示諸佛預流果世間畢竟空相，一來、不還、阿羅漢果世間畢竟空相；能示諸佛獨覺菩提世間畢竟空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間畢竟空相，受、想、行、識世間畢竟空相；能示諸佛眼處世間畢竟空相，耳、鼻、舌、身、意處世間畢竟空相；能示諸佛色處世間畢竟空相，聲、香、味、觸、法處世間畢竟空相；能示諸佛眼界世間畢竟空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛耳界世間畢竟空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛鼻界世間畢竟空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛舌界世間畢竟空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛身界世間畢竟空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛意界世間畢竟空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間畢竟空相；能示諸佛地界世間畢竟空相，水、火、風、空、識界世間畢竟空相；能示諸佛無明世間畢竟空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間畢竟空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間畢竟空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間畢竟空相；能示諸佛內空世間畢竟空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間畢竟空相；能示諸佛真如世間畢竟空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間畢竟空相；能示諸佛苦聖諦世間畢竟空相，集、滅、道聖諦世間畢竟空相；能示諸佛四靜慮世間畢竟空相，四無量、四無色定世間畢竟空相；能示諸佛八解脫世間畢竟空相，八勝處、九次第定、十遍處世間畢竟空相；能示諸佛四念住世間畢竟空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間畢竟空相；能示諸佛空解脫門世間畢竟空相，無相、無願解脫門世間畢竟空相；能示諸佛菩薩十地世間畢竟空相；能示諸佛五眼世間畢竟空相，六神通世間畢竟空相；能示諸佛佛十力世間畢竟空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間畢竟空相；能示諸佛無忘失法世間畢竟空相，恒住捨性世間畢竟空相；能示諸佛一切智世間畢竟空相，道相智、一切相智世間畢竟空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間畢竟空相，一切三摩地門世間畢竟空相；能示諸佛預流果世間畢竟空相，一來、不還、阿羅漢果世間畢竟空相；能示諸佛獨覺菩提世間畢竟空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世

間畢竟空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間畢竟空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間畢竟空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間畢竟空相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相，名諸佛母，能示諸佛世間實相。」

「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相？」

「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間無性空相，受、想、行、識世間無性空相；能示諸佛眼處世間無性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間無性空相；能示諸佛色處世間無性空相，聲、香、味、觸、法處世間無性空相；能示諸佛眼界世間無性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛耳界世間無性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛鼻界世間無性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛舌界世間無性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛身界世間無性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛意界世間無性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛地界世間無性空相，水、火、風、空、識界世間無性空相；能示諸佛無明世間無性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間無性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間無性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間無性空相；能示諸佛內空世間無性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間無性空相；能示諸佛真如世間無性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間無性空相；能示諸佛苦聖諦世間無性空相，集、滅、道聖諦世間無性空相；能示諸佛四靜慮世間無性空相，四無量、四無色定世間無性空相；能示諸佛八解脫世間無性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間無性空相；能示諸佛四念住世間無性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間無性空相；能示諸佛空解脫門世間無性空相，無相、無願解脫門世間無性空相；能示諸佛菩薩十地世間無性空相；能示諸佛五眼世間無性空相，六神通世間無性空相；能示諸佛佛十力世間無性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間無性空相；能示諸佛無忘失法世間無性空相，恒住捨性世間無性空相；能示諸佛一切智世間無性空相，道相智、一切相智世間無性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間無性空相，一切三摩地門世間無性空相；能示諸佛預流果世間無性空相，一來、不還、阿羅漢果世間無性空相；能示諸佛獨覺菩提世間無性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛色世間無性空相，受、想、行、識世間無性空相；能示諸佛眼處世間無性空相，耳、鼻、舌、身、意處世間無性空相；能示諸佛色處世間無性空相，聲、香、味、觸、法處世間無性空相；能示諸佛眼界世間無性空相，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛耳界世間無性空相，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛鼻界世間無性空相，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛舌界世間無性空相，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛身界世間無性空相，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛意界世間無性空相，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受世間無性空相；能示諸佛地界世間無性空相，水、火、風、空、識界世間無性空相；能示諸佛無明世間無性空相，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱世間無性空相；能示諸佛布施波羅蜜多世間無性空相，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世間無性空相；能示諸佛內空世間無性空相，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空世間無性空相；能示諸佛真如世間無性空相，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界世間無性空相；能示諸佛苦聖諦世間無性空相，集、滅、道聖諦世間無性空相；能示諸佛四靜慮世間無性空相，四無量、四無色定世間無性空相；能示諸佛八解脫世間無性空相，八勝處、九次第定、十遍處世間無性空相；能示諸佛四念住世間無性空相，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支世間無性空相；能示諸佛空解脫門世間無性空相，無相、無願解脫門世間無性空相；能示諸佛菩薩十地世間無性空相；能示諸佛五眼世間無性空相，六神通世間無性空相；能示諸佛佛十力世間無性空相，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法世間無性空相；能示諸佛無忘失法世間無性空相，恒住捨性世間無性空相；能示諸佛一切智世間無性空相，道相智、一切相智世間無性空相；能示諸佛一切陀羅尼門世間無性空相，一切三摩地門世間無性空相；能示諸佛預流果世間無性空相，一來、不還、阿羅漢果世間無性空相；能示諸佛獨覺菩提世間無性空相；能示諸佛一切菩薩摩訶薩行世

間無性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間無性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間無性空相；能示諸佛諸佛無上正等菩提世間無性空相。

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