大般若波羅蜜多經卷第三百六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分佛母品第四十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分佛母品第四十一之二

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依甚深般若波羅蜜多，如實知色，如實知受、想、行、識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依甚深般若波羅蜜多，如實知色，如實知受、想、行、識。」

「世尊！云何如來、應、正等覺如實知色，如實知受、想、行、識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺如實知色，如實知受、想、行、識？」

「善現！一切如來、應、正等覺如實知色如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，如實知受、想、行、識如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺如實知色如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，如實知受、想、行、識如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。

「善現！如是如來、應、正等覺依甚深般若波羅蜜多，如實知他諸有情類出沒屈申心、心所法，亦如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是如來、應、正等覺依甚深般若波羅蜜多，如實知他諸有情類出沒屈申心、心所法，亦如真如、如法界、如法性，不虛妄、不變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。

「善現！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即六界真如，六界真如即十二緣起真如，十二緣起真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，內空乃至無性自性空真如即真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，真如乃至不思議界真如即苦、集、滅、道聖諦真如，苦、集、滅、道聖諦真如即四念住真如，四念住真如即四正斷真如，四正斷真如即四神足真如，四神足真如即五根真如，五根真如即五力真如，五力真如即七等覺支真如，七等覺支真如即八聖道支真如，八聖道支真如即四靜慮真如，四靜慮真如即四無量真如，四無量真如即四無色定真如，四無色定真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即十遍處真如，十遍處真如即三解脫門真如，三解脫門真如即菩薩十地真如，菩薩十地真如即五眼真如，五眼真如即六神通真如，六神通真如即一切陀羅尼門真如，一切陀羅尼門真如即一切三摩地門真如，一切三摩地門真如即佛十力真如，佛十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即無忘失法真如，無忘失法真如即恒住捨性真如，恒住捨性真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有罪法真如，有罪法真如即無罪法真如，無罪法真如即雜染法真如，雜染法真如即清淨法真如，清淨法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即欲界法真如，欲界法真如即色界法真如，色界法真如即無色界法真如，無色界法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即六界真如，六界真如即十二緣起真如，十二緣起真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如，內空乃至無性自性空真如即真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如，真如乃至不思議界真如即苦、集、滅、道聖諦真如，苦、集、滅、道聖諦真如即四念住真如，四念住真如即四正斷真如，四正斷真如即四神足真如，四神足真如即五根真如，五根真如即五力真如，五力真如即七等覺支真如，七等覺支真如即八聖道支真如，八聖道支真如即四靜慮真如，四靜慮真如即四無量真如，四無量真如即四無色定真如，四無色定真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即十遍處真如，十遍處真如即三解脫門真如，三解脫門真如即菩薩十地真如，菩薩十地真如即五眼真如，五眼真如即六神通真如，六神通真如即一切陀羅尼門真如，一切陀羅尼門真如即一切三摩地門真如，一切三摩地門真如即佛十力真如，佛十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即無忘失法真如，無忘失法真如即恒住捨性真如，恒住捨性真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有罪法真如，有罪法真如即無罪法真如，無罪法真如即雜染法真如，雜染法真如即清淨法真如，清淨法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即欲界法真如，欲界法真如即色界法真如，色界法真如即無色界法真如，無色界法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩

薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。

「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二、無別，是一真如。如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實覺一切法真如不虛妄、不變異。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二、無別，是一真如。如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺，依甚深般若波羅蜜多，如實覺一切法真如不虛妄、不變異。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄、不變異，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺，皆用一切法真如不虛妄、不變異，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具足正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄、不變異，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺，皆用一切法真如不虛妄、不變異，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具足正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深。」

「世尊！何故真如無盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何故真如無盡？」

「善現！以一切法皆無盡故真如無盡。善現！一切如來、應、正等覺，證真如故獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名真實說者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以一切法皆無盡故真如無盡。善現！一切如來、應、正等覺，證真如故獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名真實說者。」

爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙華香遙散供養，來至佛所，頂禮雙足，却住一面，合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！所說甚深般若波羅蜜多，以何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙華香遙散供養，來至佛所，頂禮雙足，却住一面，合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！所說甚深般若波羅蜜多，以何為相？」

爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性為相，甚深般若波羅蜜多以無自性為相，甚深般若波羅蜜多以無性自性為相，甚深般若波羅蜜多以無所依止為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相。諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相。無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相。無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知及破、知者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性為相，甚深般若波羅蜜多以無自性為相，甚深般若波羅蜜多以無性自性為相，甚深般若波羅蜜多以無所依止為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相。諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相。無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相。無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知及破、知者不可得故。

「天子當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受所作；非耳界所作，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受所作；非鼻界所作，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受所作；非舌界所作，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受所作；非身界所作，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受所作；非意界所作，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受所作；非地界所作，非水、火、風、空、識界所作；非無明所作，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非菩薩十地所作；非五眼所作，非六神通所作；非佛十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非預流果所作，非一來、不還、阿羅漢果所作；非獨覺菩提所作；非一切菩薩摩訶薩行所作，非諸佛無上正等菩提所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受所作；非耳界所作，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受所作；非鼻界所作，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受所作；非舌界所作，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受所作；非身界所作，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受所作；非意界所作，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受所作；非地界所作，非水、火、風、空、識界所作；非無明所作，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非菩薩十地所作；非五眼所作，非六神通所作；非佛十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非預流果所作，非一來、不還、阿羅漢果所作；非獨覺菩提所作；非一切菩薩摩訶薩行所作，非諸佛無上正等菩提所作。

「天子當知！如是諸相非天所作，非非天所作，非人所作，非非人所作，非有漏非無漏，非世間非出世間，非有為非無為，無所繫屬不可宣說。天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應致問甚深般若波羅蜜多以何為相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如是諸相非天所作，非非天所作，非人所作，非非人所作，非有漏非無漏，非世間非出世間，非有為非無為，無所繫屬不可宣說。天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應致問甚深般若波羅蜜多以何為相。」

佛告諸天子：「於汝意云何？如有問言虛空何相，如是發問為正問不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天子：「於汝意云何？如有問言虛空何相，如是發問為正問不？」

諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」

佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相，有佛無佛法界法爾，佛於此相如實現覺，故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相，有佛無佛法界法爾，佛於此相如實現覺，故名如來。」

時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺，如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺，如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。

「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，一切如來、應、正等覺行是處故證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受相；分別開示耳界相，分別開示聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受相；分別開示鼻界相，分別開示香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受相；分別開示舌界相，分別開示味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受相；分別開示身界相，分別開示觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受相；分別開示意界相，分別開示法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受相；分別開示地界相，分別開示水、火、風、空、識界相；分別開示無明相，分別開示行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相；分別開示苦聖諦相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示菩薩十地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示佛十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果相；分別開示獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相；分別開示諸佛無上正等菩提相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，一切如來、應、正等覺行是處故證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受相；分別開示耳界相，分別開示聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受相；分別開示鼻界相，分別開示香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受相；分別開示舌界相，分別開示味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受相；分別開示身界相，分別開示觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受相；分別開示意界相，分別開示法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受相；分別開示地界相，分別開示水、火、風、空、識界相；分別開示無明相，分別開示行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相；分別開示苦聖諦相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示菩薩十地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示佛十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果相；分別開示獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相；分別開示諸佛無上正等菩提相。」

爾時，世尊告諸天子：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂變礙是色相，如來如實覺為無相；領納是受相，如來如實覺為無相；取像是想相，如來如實覺為無相；造作是行相，如來如實覺為無相；了別是識相，如來如實覺為無相；苦惱聚是蘊相，如來如實覺為無相；生長門是處相，如來如實覺為無相；多毒害是界相，如來如實覺為無相；和合起是緣起相，如來如實覺為無相；能惠捨是布施波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無熱惱是淨戒波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不忿恚是安忍波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不可伏是精進波羅蜜多相，如來如實覺為無相；攝持心是靜慮波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無罣礙是般若波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無所有是內空等相，如來如實覺為無相；不顛倒是真如等相，如來如實覺為無相；不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相；無擾惱是四靜慮相，如來如實覺為無相；無限礙是四無量相，如來如實覺為無相；無諠雜是四無色定相，如來如實覺為無相；無繫縛是八解脫相，如來如實覺為無相；能制伏是八勝處相，如來如實覺為無相；不散亂是九次第定相，如來如實覺為無相；無邊際是十遍處相，如來如實覺為無相；能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相；極遠離是空解脫門相，如來如實覺為無相；最寂靜是無相解脫門相，如來如實覺為無相；厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相；趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相；能觀照是五眼相，如來如實覺為無相；無壅滯是六神通相，如來如實覺為無相；善決定是佛十力相，如來如實覺為無相；善安立是四無所畏相，如來如實覺為無相；無斷絕是四無礙解相，如來如實覺為無相；與利樂是大慈相，如來如實覺為無相；拔衰苦是大悲相，如來如實覺為無相；慶善事是大喜相，如來如實覺為無相；棄諠雜是大捨相，如來如實覺為無相；不可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相；善憶念是無忘失法相，如來如實覺為無相；無取著是恒住捨性相，如來如實覺為無相；現等覺是一切智相，如來如實覺為無相；善通達是道相智相，如來如實覺為無相；現別覺是一切相智相，如來如實覺為無相；遍攝持是一切陀羅尼門相，如來如實覺為無相；遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相；善受教是聲聞果相，如來如實覺為無相；自開悟是獨覺菩提相，如來如實覺為無相；趣大果是一切菩薩摩訶薩行相，如來如實覺為無相；無與等是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。天子當知！一切如來、應、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸天子：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂變礙是色相，如來如實覺為無相；領納是受相，如來如實覺為無相；取像是想相，如來如實覺為無相；造作是行相，如來如實覺為無相；了別是識相，如來如實覺為無相；苦惱聚是蘊相，如來如實覺為無相；生長門是處相，如來如實覺為無相；多毒害是界相，如來如實覺為無相；和合起是緣起相，如來如實覺為無相；能惠捨是布施波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無熱惱是淨戒波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不忿恚是安忍波羅蜜多相，如來如實覺為無相；不可伏是精進波羅蜜多相，如來如實覺為無相；攝持心是靜慮波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無罣礙是般若波羅蜜多相，如來如實覺為無相；無所有是內空等相，如來如實覺為無相；不顛倒是真如等相，如來如實覺為無相；不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相；無擾惱是四靜慮相，如來如實覺為無相；無限礙是四無量相，如來如實覺為無相；無諠雜是四無色定相，如來如實覺為無相；無繫縛是八解脫相，如來如實覺為無相；能制伏是八勝處相，如來如實覺為無相；不散亂是九次第定相，如來如實覺為無相；無邊際是十遍處相，如來如實覺為無相；能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相；極遠離是空解脫門相，如來如實覺為無相；最寂靜是無相解脫門相，如來如實覺為無相；厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相；趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相；能觀照是五眼相，如來如實覺為無相；無壅滯是六神通相，如來如實覺為無相；善決定是佛十力相，如來如實覺為無相；善安立是四無所畏相，如來如實覺為無相；無斷絕是四無礙解相，如來如實覺為無相；與利樂是大慈相，如來如實覺為無相；拔衰苦是大悲相，如來如實覺為無相；慶善事是大喜相，如來如實覺為無相；棄諠雜是大捨相，如來如實覺為無相；不可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相；善憶念是無忘失法相，如來如實覺為無相；無取著是恒住捨性相，如來如實覺為無相；現等覺是一切智相，如來如實覺為無相；善通達是道相智相，如來如實覺為無相；現別覺是一切相智相，如來如實覺為無相；遍攝持是一切陀羅尼門相，如來如實覺為無相；遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相；善受教是聲聞果相，如來如實覺為無相；自開悟是獨覺菩提相，如來如實覺為無相；趣大果是一切菩薩摩訶薩行相，如來如實覺為無相；無與等是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。天子當知！一切如來、應、

正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相，由是因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相，由是因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」

爾時，佛告具壽善現言：「善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸佛母，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。善現！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者。善現！若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？善現！一切世間知恩報恩無過佛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸佛母，甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。善現！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者。善現！若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？善現！一切世間知恩報恩無過佛故。」

「世尊！云何如來、應、正等覺知恩報恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺知恩報恩？」

「善現！一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多。善現！是名如來、應、正等覺知恩報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多。善現！是名如來、應、正等覺知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無所成辦，以諸形質不可得故。善現！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，能現等覺相無相法，皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持無有間斷，故名真實知恩報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無所成辦，以諸形質不可得故。善現！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，能現等覺相無相法，皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持無有間斷，故名真實知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成，無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多能生諸佛，亦能如實示世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺，無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成，無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多能生諸佛，亦能如實示世間相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」

「世尊！云何諸法無生、無起、無知、無見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸法無生、無起、無知、無見？」

「善現！以一切法空無所有，皆不自在，虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以一切法空無所有，皆不自在，虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。

「復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由是因緣，無生、無起、無知、無見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由是因緣，無生、無起、無知、無見。

「善現！甚深般若波羅蜜多雖能生諸佛，能示世間相，而無所生亦無所示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多雖能生諸佛，能示世間相，而無所生亦無所示。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見眼處故名示眼處相，不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見眼處故名示眼處相，不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見色處故名示色處相，不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見色處故名示色處相，不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見眼界故名示眼界相，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見眼界故名示眼界相，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見耳界故名示耳界相，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見耳界故名示耳界相，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見鼻界故名示鼻界相，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見鼻界故名示鼻界相，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見舌界故名示舌界相，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見舌界故名示舌界相，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見身界故名示身界相，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見身界故名示身界相，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見意界故名示意界相，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見意界故名示意界相，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見地界故名示地界相，不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見地界故名示地界相，不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見無明故名示無明相，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見無明故名示無明相，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見內空故名示內空相，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故名示外空乃至無性自性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見內空故名示內空相，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故名示外空乃至無性自性空相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見真如故名示真如相，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見真如故名示真如相，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見苦聖諦故名示苦聖諦相，不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見苦聖諦故名示苦聖諦相，不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見四靜慮故名示四靜慮相，不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見四靜慮故名示四靜慮相，不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見八解脫故名示八解脫相，不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見八解脫故名示八解脫相，不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見四念住故名示四念住相，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見四念住故名示四念住相，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見空解脫門故名示空解脫門相，不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見空解脫門故名示空解脫門相，不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見菩薩十地故名示菩薩十地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見菩薩十地故名示菩薩十地相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見五眼故名示五眼相，不見六神通故名示六神通相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見五眼故名示五眼相，不見六神通故名示六神通相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見佛十力故名示佛十力相，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見佛十力故名示佛十力相，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見無忘失法故名示無忘失法相，不見恒住捨性故名示恒住捨性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見無忘失法故名示無忘失法相，不見恒住捨性故名示恒住捨性相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相，不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相，不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見預流果故名示預流果相，不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見預流果故名示預流果相，不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相。

「善現！甚深般若波羅蜜多，不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！甚深般若波羅蜜多，不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相。

「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相，名諸佛母。」

具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，云何不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相？

「云何不見眼處故名示眼處相，不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見眼處故名示眼處相，不見耳、鼻、舌、身、意處故名示耳、鼻、舌、身、意處相？

「云何不見色處故名示色處相，不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見色處故名示色處相，不見聲、香、味、觸、法處故名示聲、香、味、觸、法處相？

「云何不見眼界故名示眼界相，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見眼界故名示眼界相，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故名示色界乃至眼觸為緣所生諸受相？

「云何不見耳界故名示耳界相，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見耳界故名示耳界相，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故名示聲界乃至耳觸為緣所生諸受相？

「云何不見鼻界故名示鼻界相，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見鼻界故名示鼻界相，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故名示香界乃至鼻觸為緣所生諸受相？

「云何不見舌界故名示舌界相，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見舌界故名示舌界相，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故名示味界乃至舌觸為緣所生諸受相？

「云何不見身界故名示身界相，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見身界故名示身界相，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故名示觸界乃至身觸為緣所生諸受相？

「云何不見意界故名示意界相，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見意界故名示意界相，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故名示法界乃至意觸為緣所生諸受相？

「云何不見地界故名示地界相，不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見地界故名示地界相，不見水、火、風、空、識界故名示水、火、風、空、識界相？

「云何不見無明故名示無明相，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見無明故名示無明相，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦憂惱相？

「云何不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見布施波羅蜜多故名示布施波羅蜜多相，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相？

「云何不見內空故名示內空相，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故名示外空乃至無性自性空相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見內空故名示內空相，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故名示外空乃至無性自性空相？

「云何不見真如故名示真如相，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見真如故名示真如相，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相？

「云何不見苦聖諦故名示苦聖諦相，不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見苦聖諦故名示苦聖諦相，不見集、滅、道聖諦故名示集、滅、道聖諦相？

「云何不見四靜慮故名示四靜慮相，不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見四靜慮故名示四靜慮相，不見四無量、四無色定故名示四無量、四無色定相？

「云何不見八解脫故名示八解脫相，不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見八解脫故名示八解脫相，不見八勝處、九次第定、十遍處故名示八勝處、九次第定、十遍處相？

「云何不見四念住故名示四念住相，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見四念住故名示四念住相，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故名示四正斷乃至八聖道支相？

「云何不見空解脫門故名示空解脫門相，不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見空解脫門故名示空解脫門相，不見無相、無願解脫門故名示無相、無願解脫門相？

「云何不見菩薩十地故名示菩薩十地相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見菩薩十地故名示菩薩十地相？

「云何不見五眼故名示五眼相，不見六神通故名示六神通相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見五眼故名示五眼相，不見六神通故名示六神通相？

「云何不見佛十力故名示佛十力相，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見佛十力故名示佛十力相，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故名示四無所畏乃至十八佛不共法相？

「云何不見無忘失法故名示無忘失法相，不見恒住捨性故名示恒住捨性相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見無忘失法故名示無忘失法相，不見恒住捨性故名示恒住捨性相？

「云何不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？

「云何不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相，不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相，不見一切三摩地門故名示一切三摩地門相？

「云何不見預流果故名示預流果相，不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見預流果故名示預流果相，不見一來、不還、阿羅漢果故名示一來、不還、阿羅漢果相？

「云何不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見獨覺菩提故名示獨覺菩提相？

「云何不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見一切菩薩摩訶薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相？

「云何不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不見諸佛無上正等菩提故名示諸佛無上正等菩提相？」